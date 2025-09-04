Розпродаж китами Cardano | ENA і OKB серед щотижневих лідерів (за зростанням)
Пост Розпродаж Китами Cardano | ENA і OKB серед Лідерів (за зростанням) за тиждень з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини Розпродаж китами Cardano викликає занепокоєння щодо ціни, оскільки ENA та OKB лідирують серед тижневих лідерів зростання. Отримайте останній аналіз ціни ADA, активність криптокитів та тенденції ринку. Цей тижневий огляд криптовалютного ринку розпочався зі змішаних сигналів: новини ринку Cardano показують крихке відновлення, імпульс ENA серед тижневих лідерів зростання продовжується, незважаючи на ризики розблокування, а статус OKB серед тижневих лідерів зростання зберігається після різкого зростання. Оскільки трейдери аналізують рухи китів у криптовалюті та зміни тенденцій ринку цифрових активів, проєкти на ранній стадії, такі як MAGACOIN FINANCE, привертають увагу інвесторів, які шукають найкращі альткоїни цього тижня. Новини ринку Cardano та аналіз ціни ADA: розпродаж китами Cardano викликає занепокоєння щодо ціни Cardano За останні 24 години Cardano (ADA) зріс приблизно на 2,50%, тоді як обсяг торгівлі підскочив на 69% до приблизно 1,45 млрд доларів. Засновник Чарльз Хоскінсон повторив "остаточну перемогу" проти Ethereum, але активність криптокитів розповіла іншу історію. Згідно з ончейн даними, приблизно 30 мільйонів ADA було продано після локального піку в 1,01 долара, продажі почалися близько 0,92 долара, а баланс кита становив близько 5,57 млрд ADA. Ціна коливалася навколо зони накопичення 0,80 долара, проте сигнали EMA схиляються до ведмежих. Чому кити Cardano продають: деякі великі власники, схоже, фіксують прибуток після повторних невдач повернутися до 1,00 долара, плюс охолодження імпульсу нижче ключових EMA. Графік ADA/USDT: TradingView Вплив розпродажу китами на ціну Cardano: якщо рівень 0,80 долара не втримається, ведмеді можуть тиснути до 0,70 долара; втрата 0,70 долара ризикує падінням до зони 0,57-0,51 долара (попередня зона подвійного дна). З іншого боку, короткий сквіз на скупчених шортах (0,82-0,85 долара) може повернути ціну до 1,00 долара. Настрої інвесторів Cardano залишаються обережними, оскільки трейдери оцінюють ці рівні. Тижневий аналіз ціни токена ENA: зростання ціни ENA проти ризику розблокування Ethena (ENA) додала приблизно 1% у середу і близько 9% за тиждень, залишаючись серед найкращих криптовалют за зростанням цього тижня. 40,63 млн...
