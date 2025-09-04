2025-10-11 Saturday

Банк США відновлює послуги зберігання Bitcoin (BTC), додає підтримку ETF

Пост U.S. Bank відновлює послуги Зберігання Bitcoin (BTC), додає підтримку ETF з'явився на BitcoinEthereumNews.com. U.S. Bank повідомив, що відновив пропозиції зберігання криптовалюти для інституційних інвестиційних менеджерів, розширюючи послугу включенням біржових фондів (ETF) Bitcoin BTC$111,938.63. Програма, вперше запущена у 2021 році та призупинена у 2022 році, доступна на основі раннього доступу через підрозділ Global Fund Services U.S. Bank, повідомив банк у середу. Операції зберігання підтримуватимуться NYDIG, який виступає субкастодіаном банку для Bitcoin. Стівен Філіпсон, віце-голова U.S. Bank Wealth, Corporate, Commercial and Institutional Banking, сказав, що цей крок був спричинений оновленою регуляторною ясністю. "Ми пишаємося тим, що були одним із перших банків, які запропонували послуги зберігання криптовалюти для фондів та інституційних клієнтів ще у 2021 році, і ми раді відновити цю послугу цього року", - сказав він у релізі. Генеральний директор NYDIG Теджас Шах охарактеризував партнерство як спосіб забезпечити інституційний рівень захисту для доступу до Bitcoin. "Разом ми можемо подолати розрив між традиційними фінансами та сучасною економікою", - сказав він. U.S. Bank мав понад 11,7 трильйонів доларів активів під зберіганням та управлінням станом на 30 червня. Його послуги охоплюють ETF, зберігання фондів, адміністрування фондів, корпоративну довіру та управління активами. Джерело: https://www.coindesk.com/business/2025/09/03/u-s-bank-resumes-bitcoin-custody-services-adds-support-for-etfs
2025/09/04 09:43
Ціна Bitcoin залишається незмінною, але хешрейт щойно досяг історичного максимуму

Пост "Ціна Bitcoin залишається стабільною, але хешрейт досяг рекордного максимуму" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: одноденний хешрейт Bitcoin — показник обчислювальної потужності — досяг історичного максимуму 1,279 у вівторок. Хешрейт також досяг рекордного ковзного середнього за сім днів. Майнери, які працюють для забезпечення безпеки мережі Bitcoin, стикаються з різними викликами. Одноденний хешрейт Bitcoin у вівторок досяг нового максимуму 1,279 зеттахешів на секунду (ZH/s), згідно з даними майнінгової платформи CoinWarz, навіть попри те, що ціна активу залишалася приблизно стабільною протягом останніх 24 годин. Хешрейт також досяг максимального ковзного середнього за сім днів, перевищивши 1 ZH/s за цей період. Це зростання відбувається, незважаючи на постійну боротьбу майнерів із зростанням вартості енергії та зниженням винагород. Після минулорічного халвінгу винагорода для майнерів знизилася до 3,125 bitcoin з попередніх 6,250. Майнери зазвичай розраховують на зростання ціни Bitcoin для покриття витрат, але постійна волатильність активу спонукала деяких великих майнерів перейти до високопотужних обчислень. Хешрейт — це вимірювання всієї обчислювальної потужності в мережі провідної криптовалюти. Хеш-обчислення — або хешування — це процес перетворення даних у рядок символів фіксованої довжини. Це необхідно для виконання операцій у мережі Bitcoin, наприклад, створення приватних ключів, щоб користувачі могли здійснювати транзакції. 1 ZH/s означає, що за секунду комп'ютери, які забезпечують безпеку мережі Bitcoin, виконують один секстильйон (1,000,000,000,000,000,000,000) хешів щосекунди — неймовірно велике число. Bitcoin, окрім того, що є цифровою монетою, є мережею переказу з операціями обробки транзакцій, розкиданими по всьому світу. Операції з обробки транзакцій — відомі як майнери — змагаються за розв'язання головоломок і отримують за це винагороду. Щоб брати участь, вони повинні використовувати величезну кількість обчислювальної потужності. Високий хешрейт важливий, оскільки це означає, що більше обчислювальної потужності використовується для забезпечення безпеки мережі криптовалюти. І чим більше обчислювальної потужності використовується, тим...
2025/09/04 09:41
Передпродаж BullZilla гримить на рівні $0,00001908, оскільки Pepe зростає на 0,43%, а Bitcoin Cash підскакує на 4,51% – топові мемкоїни з потенціалом зростання 100x на передпродажу

Пост BullZilla Presale Roars At $0.00001908 As Pepe Rises 0.43% And Bitcoin Cash Jumps 4.51% – Top 100x Meme Coin Presales з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Що якщо наступна 100-кратна прибутковість прихована не в Bitcoin чи Ethereum, а в пресейлі, який переписує правила запуску мемкоїнів? Поточний ринок кипить швидкими рухами. Токени зростають і корегуються протягом годин, роблячи пошук завтрашніх лідерів більш терміновим, ніж будь-коли. За останні 24 години Pepe ($PEPE) виріс на 0,43% до $0,000009751, тоді як Bitcoin Cash ($BCH) підскочив на 4,51% до $595,27. Ці різкі рухи показують, як настрої інвесторів можуть коливатися між культурними токенами та усталеними мережами. Обидві монети підкреслюють волатильність, що визначає ринок. Але один проєкт привертає всю увагу. Пресейл BullZilla ($BZIL) за ціною $0,00001908 вже зібрав понад $124,000 з більш ніж 400 власниками. З ціною, яка зростає на $100,000 за кожні зібрані $100,000 або кожні 48 годин, BullZilla стає ім'ям, яке інвестори асоціюють з найкращими 100-кратними пресейлами мемкоїнів. BullZilla ($BZIL): пресейл, який ставить інвесторів на місце водія BullZilla створений не як традиційні мем-токени. Його ціна пресейлу не чекає на спекуляції; вона автоматично зростає при досягненні етапів. Сьогоднішня точка входу в $0,00001908 виглядає мізерною порівняно з підтвердженою ціною лістингу в $0,00527. Це прогнозований ROI понад 27,000% для ранніх інвесторів. Проєкт вже показав вибухове зростання. За перші 24 години було зібрано понад $39,000. Зараз сума пресейлу перевищує $124,000 з мільярдами проданих токенів. Інвестор, який вкладає $1,000 сьогодні, отримує 52,41 мільйона токенів. За $2,500 ця позиція зростає до 131,02 мільйона токенів. При лістингу ці розподіли мають потенціал принести життєзмінні прибутки. Додайте реферальні винагороди у 10% як для користувача коду, так і для того, хто ділиться, і BullZilla стає більше ніж пресейлом; він стає самопідтримуваною мережею стимулів. Що відрізняє BullZilla, так це його стратегія запуску. На відміну від мемкоїнів, які...
2025/09/04 09:34
Чутки про Cardano і Bitcoin ETF наростають

Пост про чутки щодо Cardano і Bitcoin ETF з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Конкуренція серед блокчейнів Layer-1 завжди була жорсткою, розробники та інвестори шукають масштабування, швидкість та економічну ефективність. SUI з'явився як помітний конкурент з моменту запуску, використовуючи мову програмування Move та унікальну модель консенсусу для розширення меж пропускної здатності транзакцій. На ринку, де домінує Ethereum, але комісії залишаються високими, а Solana продовжує боротися з уявленнями про масштабування, SUI пропонує альтернативу з низькою затримкою та зростаючим впровадженням DeFi. Звіти свідчать, що активність розробників на SUI стабільно зростає, з новими протоколами, що запускаються в темпі, який натякає на яскраву екосистему до 2026 року. Аналітики прогнозують, що якщо впровадження продовжиться, SUI може закріпитися як одна з основних мереж, що стимулюють користувацьке та інституційне впровадження протягом наступного циклу. На цьому тлі проекти, такі як MAGACOIN FINANCE, також з'являються як важливі наративи в обговореннях того, що буде далі. Прогнози цін та аналіз циклів Прогнозування цін у криптовалюті завжди є неточною наукою, але поведінка циклу надає корисні підказки. Історично, проекти Layer-1, які доводять свою стійкість, часто бачать експоненціальне зростання в циклах, що слідують за їх запуском. Ранні роки Ethereum є яскравим прикладом, коли періоди консолідації поступаються місцем вибуховим ралі з поглибленням використання. Застосовуючи подібну логіку, аналітики вважають, що до 2026 року SUI може досягти оцінки значно вищої за сьогоднішні рівні, якщо впровадження мережі та притоки ліквідності продовжаться. Деякі прогнози розміщують потенційний діапазон цін SUI між $12 та $18 до 2026 року, залежно від ринкових умов, активності розробників та ширших макрофакторів, таких як впровадження ETF. Хоча ці цифри є спекулятивними, модель обертання капіталу в нові Layer-1 залишається послідовною протягом минулих циклів, підсилюючи оптимізм щодо потенційного зростання SUI. Розмова про ринкові цикли також створила простір для проектів поза інфраструктурним шаром, щоб сяяти. Хоча SUI представляє технічну силу...
2025/09/04 09:29
Феноменальний дебют American Bitcoin на Nasdaq: зростання на 17% і більше

Допис "Феноменальний дебют American Bitcoin на Nasdaq: зростання на 17% і більше" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Феноменальний дебют American Bitcoin на Nasdaq: зростання на 17% і більше Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Феноменальний дебют American Bitcoin на Nasdaq: зростання на 17% і більше Джерело: https://bitcoinworld.co.in/american-bitcoin-nasdaq-surge/
2025/09/04 09:14
Американка Аманда Анісімова бере реванш за принизливу поразку, щоб вийти до півфіналу US Open

Пост "Американка Аманда Анісімова бере реванш за принизливу поразку, щоб вийти до півфіналу US Open" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 03 ВЕРЕСНЯ: Аманда Анісімова зі Сполучених Штатів відбиває м'яч Ізі Швьонтек з Польщі під час чвертьфінального матчу жінок в одинадцятий день US Open 2025 року в Національному тенісному центрі USTA імені Біллі Джин Кінг 3 вересня 2025 року в районі Флашинг боро Квінс у Нью-Йорку. (Фото Ішіки Самант/Getty Images) Getty Images Після подвійного розгрому від Іги Швьонтек у фіналі Вімблдону та сліз на Центральному корті, Аманда Анісімова повернулася до роздягальні і залишилася наодинці зі своїми думками. "Коли я повернулася до роздягальні, у мене в голові відбувся перемикач, знаєте, це, мабуть, зробить мене сильнішою в кінцевому підсумку, щоб не засмучуватися після сьогоднішнього дня", - сказала вона. "Просто намагатися зосередитися на тому, як я можу вийти сильнішою після цього. Я думаю, що це чесно роздоріжжя. Це будь-який напрямок, яким ви хочете йти. Я виберу шлях роботи над своїми цілями і спробую продовжувати вдосконалюватися і, сподіваюся, поставити себе в більше позицій і можливостей, як сьогодні. Я думаю, що це допоможе мені досягти моїх цілей". Менш ніж через два місяці після тієї епічної поразки, восьма сіяна Анісімова досягла однієї зі своїх цілей, взявши реванш у другої сіяної Швьонтек, 6-4, 6-3, щоб вийти до півфіналу US Open. Анісімова повернулася після програних брейків в обох сетах. Анісімова зіграє або з 11-ю сіяною Кароліною Муховою, або з 23-ю сіяною Наомі Осакою в півфіналі в четвер увечері. Американка має рахунок 1-0 проти Мухової і 2-0 проти Осаки. Перша сіяна Арина Соболенко зустрінеться з четвертою сіяною Джессікою Пегулою в першому півфіналі, тому залишається можливість повністю американського фіналу в суботу вдень. Переможець отримає рекордні 5 мільйонів доларів...
2025/09/04 09:03
MKR зріс на +9,53%, BTC +2,18%, Maker — монета дня — щоденне оновлення ринку за 02 вересня 2025 | CoinCodex

Допис MKR зріс на +9,53%, BTC +2,18%, Maker - Монета дня - Щоденне оновлення ринку на 02 вересня 2025 року | CoinCodex з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Загальна ринкова капіталізація криптовалют зменшилася з $ 3,82T до $ 3,77T за останні 24 години, що становить зміну -1,17% Ціна Bitcoin на момент публікації становить $ 110 215 після зростання на 2,18% за останні 24 години Загальний обсяг торгівлі криптовалютами зменшився на -1,17% за останні 24 години і наразі становить $ 399,50B Усі ціни та зміни представлені на момент публікації: 2 вересня 2025 року, о 06:00 UTC Огляд ринку Загальна ринкова капіталізація криптовалют наразі становить $ 3,77T після зниження на -1,17% за день. Загальний обсяг торгівлі криптовалютами знизився на -1,17% за той самий період. Bitcoin торгується за ціною $ 110 215 після зростання на 2,18% за останні 24 години. Домінування Bitcoin зросло на 0,99%, і BTC наразі становить 58,21% ринку криптовалют. Топ монети за ринковою капіталізацією На момент публікації Bitcoin має ринкову капіталізацію $ 2,19T після зростання на 2,18% за останні 24 години. Згідно з нашим прогнозом, вартість Bitcoin знизиться на null% і досягне null до 2 вересня 2025 року. Щоб дізнатися більше про те, як ціна Bitcoin може змінитися протягом наступних 7 днів, відвідайте нашу сторінку прогнозу ціни Bitcoin. Ethereum, який є другою за величиною криптовалютою за ринковою капіталізацією, коштує $ 4 385,35 і має ринкову капіталізацію $ 529,34B. ETH знизився на -0,23% за останні 24 години. Якщо вас цікавить, куди може рухатися ціна Ethereum далі, перегляньте прогноз ціни Ethereum. Сьогодні також відбулися деякі зміни в рейтингу серед 10 найбільших монет за ринковою капіталізацією. Dogecoin, який раніше займав 7 місце, тепер на 6 місці. TRON, який раніше займав 6 місце, тепер на 7 місці. Ведмеді домінують на ринку сьогодні Ведмеді домінували на ринку сьогодні, оскільки 64% монет втратили вартість у...
2025/09/04 08:54
Розпродаж китами Cardano | ENA і OKB серед щотижневих лідерів (за зростанням)

Пост Розпродаж Китами Cardano | ENA і OKB серед Лідерів (за зростанням) за тиждень з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини Розпродаж китами Cardano викликає занепокоєння щодо ціни, оскільки ENA та OKB лідирують серед тижневих лідерів зростання. Отримайте останній аналіз ціни ADA, активність криптокитів та тенденції ринку. Цей тижневий огляд криптовалютного ринку розпочався зі змішаних сигналів: новини ринку Cardano показують крихке відновлення, імпульс ENA серед тижневих лідерів зростання продовжується, незважаючи на ризики розблокування, а статус OKB серед тижневих лідерів зростання зберігається після різкого зростання. Оскільки трейдери аналізують рухи китів у криптовалюті та зміни тенденцій ринку цифрових активів, проєкти на ранній стадії, такі як MAGACOIN FINANCE, привертають увагу інвесторів, які шукають найкращі альткоїни цього тижня. Новини ринку Cardano та аналіз ціни ADA: розпродаж китами Cardano викликає занепокоєння щодо ціни Cardano За останні 24 години Cardano (ADA) зріс приблизно на 2,50%, тоді як обсяг торгівлі підскочив на 69% до приблизно 1,45 млрд доларів. Засновник Чарльз Хоскінсон повторив "остаточну перемогу" проти Ethereum, але активність криптокитів розповіла іншу історію. Згідно з ончейн даними, приблизно 30 мільйонів ADA було продано після локального піку в 1,01 долара, продажі почалися близько 0,92 долара, а баланс кита становив близько 5,57 млрд ADA. Ціна коливалася навколо зони накопичення 0,80 долара, проте сигнали EMA схиляються до ведмежих. Чому кити Cardano продають: деякі великі власники, схоже, фіксують прибуток після повторних невдач повернутися до 1,00 долара, плюс охолодження імпульсу нижче ключових EMA. Графік ADA/USDT: TradingView Вплив розпродажу китами на ціну Cardano: якщо рівень 0,80 долара не втримається, ведмеді можуть тиснути до 0,70 долара; втрата 0,70 долара ризикує падінням до зони 0,57-0,51 долара (попередня зона подвійного дна). З іншого боку, короткий сквіз на скупчених шортах (0,82-0,85 долара) може повернути ціну до 1,00 долара. Настрої інвесторів Cardano залишаються обережними, оскільки трейдери оцінюють ці рівні. Тижневий аналіз ціни токена ENA: зростання ціни ENA проти ризику розблокування Ethena (ENA) додала приблизно 1% у середу і близько 9% за тиждень, залишаючись серед найкращих криптовалют за зростанням цього тижня. 40,63 млн...
2025/09/04 08:36
Оновлення показників CoinDesk 20: Avalanche (AVAX) зростає на 5,2% на тлі підвищення майже всіх активів

Пост CoinDesk 20 Performance Update: Avalanche (AVAX) зростає на 5,2%, оскільки майже всі активи зростають з'явився на BitcoinEthereumNews.com. CoinDesk Indices представляє своє щоденне оновлення ринку, висвітлюючи показники лідерів та відстаючих в індексі CoinDesk 20. Індекс CoinDesk 20 наразі торгується на рівні 4055,49, зростання на 1,6% (+65,75) з 16:00 за східним часом у вівторок. Усі 20 активів торгуються вище. Лідери: AVAX (+5,2%) та BCH (+3,4%). Відстаючі: POL (+0,0%) та APT (+0,6%). CoinDesk 20 - це широкий індекс, яким торгують на кількох платформах у різних регіонах світу. Джерело: https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/03/coindesk-20-performance-update-avalanche-avax-gains-5-2-as-all-assets-rise
2025/09/04 08:02
14% від загальної пропозиції придбано

Пост 14% від загальної пропозиції придбано з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Кити Ethereum викликають масове накопичення: 14% від загальної пропозиції придбано Перейти до вмісту Головна Крипто новини Кити Ethereum викликають масове накопичення: 14% від загальної пропозиції придбано Джерело: https://bitcoinworld.co.in/ethereum-whales-accumulation-surge-2/
2025/09/04 07:51
