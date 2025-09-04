Американка Аманда Анісімова бере реванш за принизливу поразку, щоб вийти до півфіналу US Open

НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 03 ВЕРЕСНЯ: Аманда Анісімова зі Сполучених Штатів відбиває м'яч Ізі Швьонтек з Польщі під час чвертьфінального матчу жінок в одинадцятий день US Open 2025 року в Національному тенісному центрі USTA імені Біллі Джин Кінг 3 вересня 2025 року в районі Флашинг боро Квінс у Нью-Йорку. (Фото Ішіки Самант/Getty Images) Getty Images Після подвійного розгрому від Іги Швьонтек у фіналі Вімблдону та сліз на Центральному корті, Аманда Анісімова повернулася до роздягальні і залишилася наодинці зі своїми думками. "Коли я повернулася до роздягальні, у мене в голові відбувся перемикач, знаєте, це, мабуть, зробить мене сильнішою в кінцевому підсумку, щоб не засмучуватися після сьогоднішнього дня", - сказала вона. "Просто намагатися зосередитися на тому, як я можу вийти сильнішою після цього. Я думаю, що це чесно роздоріжжя. Це будь-який напрямок, яким ви хочете йти. Я виберу шлях роботи над своїми цілями і спробую продовжувати вдосконалюватися і, сподіваюся, поставити себе в більше позицій і можливостей, як сьогодні. Я думаю, що це допоможе мені досягти моїх цілей". Менш ніж через два місяці після тієї епічної поразки, восьма сіяна Анісімова досягла однієї зі своїх цілей, взявши реванш у другої сіяної Швьонтек, 6-4, 6-3, щоб вийти до півфіналу US Open. Анісімова повернулася після програних брейків в обох сетах. Анісімова зіграє або з 11-ю сіяною Кароліною Муховою, або з 23-ю сіяною Наомі Осакою в півфіналі в четвер увечері. Американка має рахунок 1-0 проти Мухової і 2-0 проти Осаки. Перша сіяна Арина Соболенко зустрінеться з четвертою сіяною Джессікою Пегулою в першому півфіналі, тому залишається можливість повністю американського фіналу в суботу вдень. Переможець отримає рекордні 5 мільйонів доларів...