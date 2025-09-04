2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Керуючі активами переходять від BTC до ETH на тлі волатильного серпня

Керуючі активами переходять від BTC до ETH на тлі волатильного серпня

Пост "Керуючі активами переходять від BTC до ETH на тлі волатильного серпня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні ринки сильно коливалися в серпні 2025 року, коли Bitcoin досяг нового історичного максимуму, перш ніж продаж китом повернув його до позначки близько $113,000. На цьому тлі професійні трейдери тихо змінили стратегії, зменшуючи вплив Bitcoin і додаючи його до Ethereum та DeFi токенів. Короткий огляд Серпень 2025 року був волатильним місяцем для криптовалюти, коли Bitcoin коливався між $112,000 і $124,400, перш ніж розпродаж, спричинений китом, повернув його до $113,000, тоді як Ethereum і DeFi токени зросли на тлі притоку ETF та прибутковості стейкінгу. Аналітики Finestel кажуть, що професійні керуючі активами відреагували, зменшивши вплив Bitcoin, збільшивши Ethereum та DeFi альткоїни, і спираючись на стейблкоїни для безпеки. Інституційні та регуляторні розробки додали ясності, підсилюючи більш дисциплінований ринок, орієнтований на прибутковість. Деякі місяці в криптовалюті відчуваються як американські гірки. І серпень 2025 року не був винятком. З коливаннями цін, оновленнями регулювання та скидами, спричиненими китами, місяць був яким завгодно, але не нудним для трейдерів. Finestel, платформа для автоматичної торгівлі криптовалютою та управління клієнтами, виявила, що професійні інвестори тихо змінювали свої стратегії минулого місяця. В аналітичному звіті, яким поділилися з crypto.news, фірма розкрила, що керуючі активами в основному зосередилися на зменшенні впливу Bitcoin (BTC) на піках, і натомість додавали його до Ethereum (ETH), DeFi токенів, а також спиралися на стейблкоїни для безпеки. Один великий кит Bitcoin, який розпочав серпень у діапазоні $112,000-$119,000 після слабких даних про робочі місця в США та новин про тарифи, побачив оптимізм у середині місяця, коли голова ФРС Джером Пауелл натякнув, що у вересні може бути зниження ставки. І хоча це роздуло BTC до нового історичного максимуму в $124,400 і ненадовго підштовхнуло криптовалютний ринок вище $4 трильйонів, ралі все ж закінчилося різко після того, як кит помилково продав 24,000 BTC, спричинивши ліквідації на $900 мільйонів і відправивши Bitcoin назад до $113,000 до кінця місяця. Незважаючи на ці злети та падіння, Finestel зазначив, що Bitcoin зумів...
Все, що потрібно знати про "Тоні і Зіва": чому спіноф "NCIS" виходить тільки на Paramount+?

Все, що потрібно знати про "Тоні і Зіва": чому спіноф "NCIS" виходить тільки на Paramount+?

Пост "Все, що потрібно знати про 'Тоні та Зіву': Чому спін-офф 'NCIS' виходить тільки на Paramount+?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Тоні (Майкл Везерлі), Зіва (Коте де Пабло) та Талі (Айла Джі) у новому серіалі Paramount+ "NCIS: Тоні та Зіва". Джейсон Белл/Paramount+ Фанати NCIS чекали на це десятиліттями. У четвер на Paramount+ виходить "NCIS: Тоні та Зіва", спін-офф NCIS, що розповідає про давніх слідчих серіалу, стосунки яких довго залишалися під питанням. Це шостий спін-офф надзвичайно популярної довготривалої драми CBS і перший, що виходить ексклюзивно на стрімінговій платформі. Звісно, питання "будуть вони разом чи ні" вже вирішене — у пари є 12-річна донька, і шоу зосереджується на їхньому новому спільному житті, де вони продовжують боротися зі злочинцями та обмінюватися дотепними репліками, як це пам'ятають фанати. Ось все, що потрібно знати про перший сезон "NCIS: Тоні та Зіва" на Paramount+. Дата прем'єри "Тоні та Зіва" Дата виходу "Тоні та Зіва" — четвер на Paramount+. У перший день вийдуть три епізоди, потім Paramount+ перейде до щотижневого випуску епізодів. Коли виходить "Тоні та Зіва"? Нові епізоди драми виходитимуть щочетверга. Коли фінал першого сезону "Тоні та Зіва"? Фінал першого сезону "Тоні та Зіва" вийде 23 жовтня. Чому "Тоні та Зіва" виходить тільки на Paramount+? NCIS транслюється на CBS, і мережа ніколи раніше не випускала спін-оффи франшизи на інших платформах. Але наявність перевіреного продукту з двома найпопулярнішими персонажами за всю історію довготривалого шоу дає CBS певні переваги. Мережа заявила, що вирішила розмістити "Тоні та Зіва" на Paramount+, оскільки історії більш серіалізовані, ніж у традиційному телемовленні, і в цьому є правда — серіалізовані програми зазвичай краще працюють на стрімінгових платформах, де люди можуть дивитися їх запоєм за один сеанс. А CBS ніколи не транслював багато серіалізованих шоу. Мережа більше відома процедуральними драмами та ситкомами, які можна пропускати тижнями, не хвилюючись, що щось пропустиш...
Рішення щодо XRP ETF наближається, оскільки MAGACOIN FINANCE перевищує $1 млн за 5 днів

Рішення щодо XRP ETF наближається, оскільки MAGACOIN FINANCE перевищує $1 млн за 5 днів

Пост "Рішення щодо XRP ETF наближається, оскільки MAGACOIN FINANCE перевищує $1 млн за 5 днів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Рішення щодо XRP ETF наближається з сильним інституційним попитом, тоді як MAGACOIN FINANCE перевищує $1 млн за перші 5 днів, позиціонуючи себе серед найкращих альткоїнів для купівлі у 2025 році. З довгоочікуваним рішенням щодо XRP ETF, криптовалютний ринок досяг критичного моменту. Аналітики вважають, що схвалення може призвести до припливу мільярдів для XRP. Передпродаж MAGACOIN FINANCE також знаходиться в центрі уваги після того, як він перевищив $1 мільйон за 5 днів, що безумовно демонструє хороший роздрібний попит та попит з боку китів. Рішення щодо XRP ETF та перспективи ринку У найближчі тижні Комісія з цінних паперів і бірж США має оголосити рішення щодо кількох ETF альткоїнів. Увага вже звернена на XRP як на фаворита. У разі схвалення, XRP може бути класифікований як актив інституційного рівня, подібний до ETF Bitcoin та Ethereum. Моделі прогнозу ціни XRP пов'язані з припливом ETF (біржових фондів). Експерти вважають, що криптовалюта XRP може зрости завдяки сильному інституційному впровадженню XRP та припливу ETF тощо. Перспективи XRP покращилися завдяки нещодавнім роз'ясненням щодо правової перспективи. Схвалення ETF додало б довіри інвесторам, які шукають регульований доступ до XRP. MAGACOIN FINANCE досягає $1 млн на передпродажі Незважаючи на палку популярність XRP, вона блідне порівняно з новою гарячою темою, MAGACOIN FINANCE, який є останнім альткоїном, що досяг $1 млн. Перевищення цієї віхи всього за п'ять днів демонструє значний ранній імпульс. Аудитований контракт, прозоре управління та сильна участь місцевої спільноти, що інвестує в проєкт, роблять його одним із альткоїнів з високим ROI, за якими варто спостерігати. Експерти порівнюють MAGACOIN FINANCE з ранніми днями мемкоїнів та утиліті токенів, які пізніше дали експоненційну віддачу. Зі своїм культурним брендингом та використанням інфраструктури блокчейн Ethereum, новий криптопроєкт має потенціал прориву. Найкращі альткоїни для спостереження у 2025 році Вибір передпродажу з високим зростанням...
Розшифровка цього захоплюючого зсуву ринку

Розшифровка цього захоплюючого зсуву ринку

Публікація "Розшифровка цього захоплюючого зсуву ринку" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Індекс сезону альткоїнів зростає до 56: розшифровка цього захоплюючого зсуву ринку Перейти до вмісту Головна Крипто новини Індекс сезону альткоїнів зростає до 56: розшифровка цього захоплюючого зсуву ринку Джерело: https://bitcoinworld.co.in/altcoin-season-index-climbs/
Мільярдер Рей Даліо пояснює, чому Bitcoin та криптовалюти зростають

Мільярдер Рей Даліо пояснює, чому Bitcoin та криптовалюти зростають

Пост "Мільярдер Рей Даліо пояснює, чому Bitcoin та криптовалюти зростають" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Рей Даліо, мільярдер-інвестор та засновник Bridgewater Associates, заявив, що економіка США ризикує зазнати "серцевого нападу, спричиненого боргом" у найближчі кілька років. Це, за його словами, може підштовхнути вгору ціни на золото та криптовалюту. Даліо, заявляючи, що його інтерв'ю Financial Times було неправильно представлено, поділився своїми поглядами письмово на своїй сторінці в соціальних мережах. Підкреслюючи надмірний борговий тягар США, Даліо заявив, що поточні бюджетні прогнози можуть створити серйозний економічний шок протягом наступних трьох років: "Щорічні виплати відсотків США досягли 1 трильйона доларів і швидко зростають. Приблизно 9 трильйонів доларів боргу потрібно рефінансувати. Ця ситуація вказує на економічний серцевий напад, спричинений боргом". Даліо підкреслив, що процес нагадує заключні етапи класичного "великого боргового циклу". Він сказав, що на цьому етапі центральні банки зіткнуться з двома варіантами: або спровокувати боргову кризу, підвищивши процентні ставки, або фінансувати купівлю боргу шляхом друкування грошей. Останнє, на його думку, може послабити статус долара як резервної валюти через знецінення валюти. "Я вважаю, що погані борги урядів, які використовують долар та інші резервні валюти, загрожують їхній привабливості як резервних валют та сховищ багатства. Це сприяє зростанню цін на золото та криптовалюти", - сказав він. "Криптовалюта зараз є альтернативною валютою з обмеженою пропозицією, тому, за інших рівних умов, якщо пропозиція доларів збільшується та/або попит зменшується, це зробить криптовалюту привабливою альтернативною валютою", - додав він. Даліо сказав, що інвестори звертаються до криптовалют, разом із золотом, у пошуках безпечних гаваней. За словами мільярдера, цифрові активи, такі як Bitcoin, будуть зростати в ціні, оскільки статус долара як резервної валюти слабшає на заключному етапі боргового циклу. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші канали Telegram та Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики...
Подія розгортання BlockDAG встановлює ціну передпродажу $0,0013 після залучення $395 млн

Подія розгортання BlockDAG встановлює ціну передпродажу $0,0013 після залучення $395 млн

Пост BlockDAG Подія розгортання встановлює ціну передпродажу $0,0013 після залучення $395 млн з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини Подія розгортання BlockDAG представляє справедливу ціну передпродажу $0,0013, залучено $395 млн, продано 25,7 млрд монет і 2900% ROI для ранніх покупців. BlockDAG — це не просто ще одна історія передпродажу; він переходить у нову фазу видимості та зростання. На своїй Події розгортання BDAG проєкт представив фіксовану ціну передпродажу $0,0013, замінивши бонусні рівні, щоб забезпечити справедливість і прозорість для кожного покупця. У той час як більшість платформ покладаються лише на прогрів, BlockDAG рухається вперед з метою. Перехід до стандартизованого ціноутворення означає, що нові учасники можуть увійти з ясністю, використовуючи той самий імпульс, який визначив вибуховий ріст BlockDAG. Це не випадковий крок, він відображає постійний підхід BlockDAG: винагороджувати ранню участь, одночасно будуючи довгострокову довіру. Нові покупці все ще отримують вигоду Ранні покупці, які увійшли в BlockDAG за $0,001 у Партії 1, зараз насолоджуються прибутком у 2900%. З ціною, встановленою на рівні $0,0013 після Події розгортання, передпродаж залишається доступним, зберігаючи при цьому сильний потенціал зростання. З 25,7 мільярдами вже проданих монет і залученими $395 мільйонами, масштаб проєкту тепер конкурує і перевершує основні передпродажі, такі як Polkadot і Filecoin. Модель не розмиває вартість; вона розширює участь, зберігаючи потенціал зростання. Замість зміни правил гри, оновлення забезпечує ширший вхід і довгострокову стабільність. Ринок явно реагує, і з майбутньою ціною запуску $0,05 все ще є багато місця для прибутку. Застосунок майнера X1, тепер з 3 мільйонами користувачів, додає ще один рівень взаємодії в режимі реального часу. Поєднання масштабування та стратегії спільноти BlockDAG виділяє його як більше, ніж просто передпродаж; це проєкт, який вже показує ознаки свого майбутнього. І налаштування BlockDAG гарантує, що його не просто помітять, його запам'ятають. Розширення екосистеми посилює майбутнє зростання Що робить Подію розгортання такою важливою, так це те, що вона завершує історію походження BlockDAG. Ті, хто увійшов у Партію...
Лагард з ЄЦБ закликає до жорсткіших правил щодо стейблкоїнів не з ЄС

Лагард з ЄЦБ закликає до жорсткіших правил щодо стейблкоїнів не з ЄС

Пост "Лагард з ЄЦБ закликає до жорсткіших правил щодо стейблкоїнів за межами ЄС" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крістін Лагард, президент Європейського центрального банку (ЄЦБ), закликала політиків посилити нагляд за стейблкоїнами, які не підпадають під "надійну" структуру ринків криптоактивів (MiCA) Європейського Союзу. Законодавці ЄС повинні втрутитися, якщо організація, на яку поширюється знакове регулювання ринків криптоактивів (MiCA), співпрацює з організацією за межами ЄС для випуску стейблкоїнів, заявила Лагард у середу на дев'ятій щорічній конференції Європейської ради системних ризиків. Вона сказала, що цим емітентам слід заборонити діяльність в ЄС, якщо на їхніх домашніх ринках не будуть діяти "надійні еквівалентні режими". Відтоді вона стверджувала, що ці заходи, які, за її словами, запроваджують "чітке розмежування, яке демонструє, що оператори ЄС авторизовані", повинні означати, що інвестори ЄС не беруть на себе додатковий ризик викупу, а емітенти будуть повністю забезпечені своїми токенами. "У випадку масового відтоку, інвестори природно віддадуть перевагу викупу в юрисдикції з найсильнішими гарантіями, якою, ймовірно, буде ЄС, де MiCAR також забороняє комісії за викуп", - сказала Лагард. "Але резервів, що зберігаються в ЄС, може бути недостатньо для задоволення такого концентрованого попиту". Правила щодо стейблкоїнів у США можуть змінити плани Європи щодо цифрової валюти Стейблкоїни - це криптовалюти, розроблені для збереження своєї вартості, прив'язуючи свою вартість до базового активу, такого як долар США або євро. Дискусія навколо цифрового євро триває серед посадовців Європейського центрального банку вже деякий час. Проте нещодавній імпульс може бути зумовлений прийняттям законодавства про стейблкоїни за кордоном, особливо в США. У липні Конгрес США схвалив закон, який забезпечить нормативну базу для стейблкоїнів, що, ймовірно, допоможе емітентам токенів, прив'язаних до долара. Член Виконавчої ради ЄЦБ П'єро Чіполлоне попередив у квітні, що така політика може мати далекосяжні наслідки. "Політика уряду США потенційно може призвести не лише до...
Передпродаж BullZilla сяє з зібраними $120 тис., оскільки SPX6900 та Solana формують 2025 рік

Передпродаж BullZilla сяє з зібраними $120 тис., оскільки SPX6900 та Solana формують 2025 рік

Пост BullZilla Presale сяє з зібраними $120K, оскільки SPX6900 та Solana формують 2025 рік з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини BullZilla лідирує серед топ-100x криптопресейлів у 2025 році, тоді як SPX6900 та Solana переосмислюють динаміку ринку. Кожен криптоцикл приносить нових претендентів, і 2025 рік вже доводить, що він інший. У той час як Bitcoin та Ethereum зберігають домінування, увага перемістилася на проєкти, які поєднують культуру, інженерію та інновації. У вересні виділяються три проєкти: Bull Zilla, SPX6900 та Solana. Кінематографічний пресейл BullZilla приваблює інвесторів у великій кількості, забезпечуючи своє місце як один із топ-100x криптопресейлів у 2025 році. SPX6900 процвітає на культурній вірусності, тоді як Solana зміцнює свою роль як швидкий та ефективний блокчейн. Разом вони формують тріо, яке може визначити ринкову розповідь цього року. BullZilla: механіка мутацій стимулює сплеск пресейлу BullZilla ($BZIL) переписує сценарій для мемкоїнів. Замість того, щоб покладатися на вірусні логотипи чи простий хайп, він запускається з 24-розділовою "Біблією лору", де кожен розділ запускає Roar Burn. Ця подія в реальному часі назавжди видаляє токени з обігу, роблячи дефіцит видимою, перевіреною частиною досвіду. На даний момент пресейл BullZilla знаходиться на Етапі 1, Бум Проєктної Трійці, Фаза 3. Ціна токена становить $0.00001908. Вже зібрано понад $120,000, з більш ніж 400 власниками на борту. Ранні інвестори на Етапі 1C зафіксували 231% ROI. Від сьогоднішньої ціни до підтвердженого лістингу за $0.00527, можливий ROI становить 27,527%. Розподіл $1,000 прямо зараз перетворюється на 52.41 мільйона токенів $BZIL. Протягом дня ціна пресейлу запрограмована на зростання на 34.95%, піднімаючись з $0.00001908 до $0.00002575. Це не спекуляція; це записано в прогресивному механізмі пресейлу. Кожен рубіж у $100K або 48-годинний цикл забезпечує зростання ціни. Ця структура є причиною, чому аналітики класифікують BullZilla як топ-100x криптопресейл у 2025 році. BullZilla також представляє HODL Furnace, механізм стейкінгу з до...
Ціна Solana зростає на 5%: Ось що показують довгострокові графіки

Ціна Solana зростає на 5%: Ось що показують довгострокові графіки

Пост "Ціна Solana зростає на 5%: Що говорять довгострокові графіки" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Ціна Solana зросла на 5% до $211, але короткострокові сигнали показують слабкий імпульс і фіксацію прибутку. Притоки на біржі та $472 мільйони в лонг позиціях підвищують ризик падіння до $195–200. Золотий хрест на SOL/BTC вказує на можливе довгострокове зростання до $226, $247 і $300. Ціна Solana торгувалася близько $211 після зростання майже на 5% протягом останніх 24 годин. Місячний приріст склав близько 6,1%, а зростання з початку року становило 65,5%. На перший погляд, це виглядає як сила. Але Solana часто не втримує ралі. Фіксація прибутку та великі ставки в деривативах зупиняли багато висхідних рухів раніше. Цей відскок може не відрізнятися. Сигнали з графіків і потоків показують слабкість у короткостроковій перспективі, навіть якщо довгострокові графіки все ще дають надію. Короткострокові перспективи ціни Solana під загрозою через слабкий імпульс Між 14 і 28 серпня ціна Solana зробила вищий максимум. Але RSI, який відстежує силу, зробив нижчий максимум одночасно. Це називається ведмежа дивергенція. Простими словами, ціна пішла вгору, але купівельна сила пішла вниз. Такий тип ведмежої дивергенції часто підкреслює зменшення сили покупців. Динаміка ціни Solana | Джерело: TradingView Наступний набір метрик підтверджує прогноз. Індикатори грошового потоку Solana | Джерело: TradingView Індекс грошового потоку (MFI) також не досяг рівнів від 13 серпня, коли Solana досягла піку близько $209. Це показує слабші покупки, ніж раніше. Грошовий потік Чайкіна (CMF) також залишався нижче нуля. Це означає, що реальні гроші, що надходять у Solana, залишалися низькими, навіть коли ціна Solana зростала. Разом ці сигнали показують, що відскок може не тривати довго. Якщо продажі зростуть, ціна може впасти назад до $195–200, падіння приблизно на 5–7%. Фіксація прибутку на ціні Solana та біржові потоки посилюють продажі Фіксація прибутку була ключовою темою для Solana. Дані Glassnode, якими поділився...
Банк США повертається до зберігання Bitcoin з інституційною силою у $11,7 трлн

Банк США повертається до зберігання Bitcoin з інституційною силою у $11,7 трлн

Пост "Банк США повертається до зберігання Bitcoin з інституційною силою в $11,7 трлн" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. U.S. Bank відновлює імпульс у цифрових фінансах зі сміливим поверненням до зберігання bitcoin, інтегруючи підтримку ETF та відкриваючи потужні інституційні шляхи до впровадження криптовалют. Банк США відновлює послуги зберігання Bitcoin, сигналізуючи про ширший інституційний зсув. Інституційні інвестори все частіше шукають регульований доступ до цифрових активів, оскільки банки адаптують свої пропозиції для задоволення попиту. U.S. [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/us-bank-powers-back-into-bitcoin-custody-with-11-7t-institutional-strength/
