Керуючі активами переходять від BTC до ETH на тлі волатильного серпня
Пост "Керуючі активами переходять від BTC до ETH на тлі волатильного серпня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні ринки сильно коливалися в серпні 2025 року, коли Bitcoin досяг нового історичного максимуму, перш ніж продаж китом повернув його до позначки близько $113,000. На цьому тлі професійні трейдери тихо змінили стратегії, зменшуючи вплив Bitcoin і додаючи його до Ethereum та DeFi токенів. Короткий огляд Серпень 2025 року був волатильним місяцем для криптовалюти, коли Bitcoin коливався між $112,000 і $124,400, перш ніж розпродаж, спричинений китом, повернув його до $113,000, тоді як Ethereum і DeFi токени зросли на тлі притоку ETF та прибутковості стейкінгу. Аналітики Finestel кажуть, що професійні керуючі активами відреагували, зменшивши вплив Bitcoin, збільшивши Ethereum та DeFi альткоїни, і спираючись на стейблкоїни для безпеки. Інституційні та регуляторні розробки додали ясності, підсилюючи більш дисциплінований ринок, орієнтований на прибутковість. Деякі місяці в криптовалюті відчуваються як американські гірки. І серпень 2025 року не був винятком. З коливаннями цін, оновленнями регулювання та скидами, спричиненими китами, місяць був яким завгодно, але не нудним для трейдерів. Finestel, платформа для автоматичної торгівлі криптовалютою та управління клієнтами, виявила, що професійні інвестори тихо змінювали свої стратегії минулого місяця. В аналітичному звіті, яким поділилися з crypto.news, фірма розкрила, що керуючі активами в основному зосередилися на зменшенні впливу Bitcoin (BTC) на піках, і натомість додавали його до Ethereum (ETH), DeFi токенів, а також спиралися на стейблкоїни для безпеки. Один великий кит Bitcoin, який розпочав серпень у діапазоні $112,000-$119,000 після слабких даних про робочі місця в США та новин про тарифи, побачив оптимізм у середині місяця, коли голова ФРС Джером Пауелл натякнув, що у вересні може бути зниження ставки. І хоча це роздуло BTC до нового історичного максимуму в $124,400 і ненадовго підштовхнуло криптовалютний ринок вище $4 трильйонів, ралі все ж закінчилося різко після того, як кит помилково продав 24,000 BTC, спричинивши ліквідації на $900 мільйонів і відправивши Bitcoin назад до $113,000 до кінця місяця. Незважаючи на ці злети та падіння, Finestel зазначив, що Bitcoin зумів...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 10:59