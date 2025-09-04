Все, що потрібно знати про "Тоні і Зіва": чому спіноф "NCIS" виходить тільки на Paramount+?

Пост "Все, що потрібно знати про 'Тоні та Зіву': Чому спін-офф 'NCIS' виходить тільки на Paramount+?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Тоні (Майкл Везерлі), Зіва (Коте де Пабло) та Талі (Айла Джі) у новому серіалі Paramount+ "NCIS: Тоні та Зіва". Джейсон Белл/Paramount+ Фанати NCIS чекали на це десятиліттями. У четвер на Paramount+ виходить "NCIS: Тоні та Зіва", спін-офф NCIS, що розповідає про давніх слідчих серіалу, стосунки яких довго залишалися під питанням. Це шостий спін-офф надзвичайно популярної довготривалої драми CBS і перший, що виходить ексклюзивно на стрімінговій платформі. Звісно, питання "будуть вони разом чи ні" вже вирішене — у пари є 12-річна донька, і шоу зосереджується на їхньому новому спільному житті, де вони продовжують боротися зі злочинцями та обмінюватися дотепними репліками, як це пам'ятають фанати. Ось все, що потрібно знати про перший сезон "NCIS: Тоні та Зіва" на Paramount+. Дата прем'єри "Тоні та Зіва" Дата виходу "Тоні та Зіва" — четвер на Paramount+. У перший день вийдуть три епізоди, потім Paramount+ перейде до щотижневого випуску епізодів. Коли виходить "Тоні та Зіва"? Нові епізоди драми виходитимуть щочетверга. Коли фінал першого сезону "Тоні та Зіва"? Фінал першого сезону "Тоні та Зіва" вийде 23 жовтня. Чому "Тоні та Зіва" виходить тільки на Paramount+? NCIS транслюється на CBS, і мережа ніколи раніше не випускала спін-оффи франшизи на інших платформах. Але наявність перевіреного продукту з двома найпопулярнішими персонажами за всю історію довготривалого шоу дає CBS певні переваги. Мережа заявила, що вирішила розмістити "Тоні та Зіва" на Paramount+, оскільки історії більш серіалізовані, ніж у традиційному телемовленні, і в цьому є правда — серіалізовані програми зазвичай краще працюють на стрімінгових платформах, де люди можуть дивитися їх запоєм за один сеанс. А CBS ніколи не транслював багато серіалізованих шоу. Мережа більше відома процедуральними драмами та ситкомами, які можна пропускати тижнями, не хвилюючись, що щось пропустиш...