DOGE на рівні $0.24, Stellar сповільнюється, оскільки ROI BlockDAG у 2900% лідирує
Пост DOGE на рівні $0.24, Stellar сповільнюється, тоді як BlockDAG лідирує з ROI 2900% з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини: спостерігайте за стрибком DOGE до $0.24 та нейтральним настроєм Stellar, але передпродаж BlockDAG на $395 млн, ROI 2900% та наплив китів домінують у перегонах. Що відбувається, коли одна монета зростає, а інша зупиняється? Dogecoin (DOGE) перевищив $0.22 завдяки значному накопиченню китами, тоді як Stellar (XLM) бореться зі слабкими короткостроковими настроями, незважаючи на спекуляції щодо інтеграції з PayPal. Контраст різкий, залишаючи трейдерів у здогадках, куди далі поверне ринок. Але BlockDAG (BDAG) рухається зовсім іншим шляхом. Його передпродаж перетворився на повномасштабний ажіотаж, де кити змінюють таблицю лідерів, а дрібніші покупці поспішають забезпечити свою частку. Проєкт уже залучив понад $395 млн, продав 25,7 мільярдів монет і забезпечив вражаючий ROI у 2900% для ранніх покупців з Партії 1. На додаток, BlockDAG представив спеціальну фіксовану ціну передпродажу Партії 30 у розмірі $0,0013, доступну лише до 1 жовтня, перед підтвердженим запуском за ціною $0,05. З щоденним зростанням імпульсу, мільйонами активних майнерів у застосунку X1 та запланованою Подією розгортання в Сінгапурі, яка продемонструє наступну фазу зростання, BlockDAG рухається сильніше та швидше за інших.
Сила китів розпалює ажіотаж BlockDAG на $395 млн
Передпродаж BlockDAG більше не тихий; це повноцінні перегони, і таблиця лідерів це доводить. Два кити нещодавно сколихнули рейтинг масивними вкладеннями у $4,4 млн та $4,3 млн, випередивши попередніх лідерів і спричинивши наплив дрібніших покупців, які прагнуть не залишитися позаду. Те, що колись називали "найпопулярнішим передпродажем", тепер стало саме таким, з імпульсом, видимим у режимі реального часу. Математика робить привабливість очевидною. BlockDAG запустився за ціною $0,001, і ранні покупці вже мають прибуток у 2900%. Тепер, із залученими понад $395 млн та проданими 25,7 млрд монет, проєкт пропонує останню можливість: спеціальну фіксовану ціну передпродажу Партії 30 у розмірі $0,0013, доступну до...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 11:03