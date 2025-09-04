2025-10-11 Saturday

Bitcoin може стабілізуватися, оскільки рівень домінування знижується; Перевірте прогноз

Bitcoin може стабілізуватися, оскільки рівень домінування знижується; Перевірте прогноз

Пост Bitcoin може стабілізуватися, оскільки рівень домінування падає; Перевірте прогноз з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки BTC торгується близько $111k і може незабаром стабілізуватися, щоб дозволити альткоїнам зрости. Рівень домінування Bitcoin впав до 55 на тлі зростаючого попиту на альткоїни. BTC застоюється на рівні $111k, оскільки попит на альткоїни зростає Bitcoin, провідна криптовалюта за ринковою капіталізацією, торгується близько $111k протягом останніх двох днів. Така продуктивність спостерігається, незважаючи на те, що альткоїни ростуть вище, а Ether наближається до $4,500 після додавання понад 1% до своєї вартості. Однак застій Bitcoin супроводжується зниженням рівня його домінування. Домінування Bitcoin знизилося з пікових 62% до 55%, що свідчить про те, що інвестори можуть переміщувати кошти з Bitcoin на альткоїни. Домінування Bitcoin вимірює ринкову капіталізацію Bitcoin як відсоток від загальної ринкової капіталізації криптовалют. Цей показник допомагає інвесторам визначити, чи віддається перевага Bitcoin у певний період, чи альткоїни є кращими інвестиціями. У листі до Coinjournal Сергій Горєв, керівник відділу ризиків YouHodler, заявив, що історично динаміка ціни BTC зазвичай наздоганяла динаміку зростання M2. Горєв додав, що, можливо, ця розбіжність викликана місцевим періодом літніх відпусток, і з початком осіннього ділового сезону ціна BTC може знову вирівнятися. На нашу думку, зміцнення позицій монет другого рівня є досить довгостроковим. По-перше, це пов'язано з ринковим перерозподілом прибутків ранніх інвесторів у BTC, а по-друге, в майбутньому створення криптовалютних резервів може відбуватися в найбільш ліквідних криптопроектах, які можуть залучити широке коло корпоративних інвесторів, готових інвестувати мільярди доларів. Ми вважаємо, що наступними цікавими ринковими ідеями можуть бути SOL і XRP. BTC все ще націлений на $113k, незважаючи на зниження рівня домінування Чотиригодинний графік BTC/USD показав покращення порівняно з ведмежою ціновою динамікою в серпні. ...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 12:41
Ралі Bitcoin до $124 тис. та зростання утиліті

Ралі Bitcoin до $124 тис. та зростання утиліті

Пост про ралі Bitcoin до $124 тис. та зростання утиліті з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin повернувся у 2025 році, досягнувши нового історичного максимуму понад $124 000 у серпні після бурхливого початку року. Це ралі — більше ніж просто спекулятивний відскок. Це прояв давно обіцяної інтеграції криптовалют у глобальну фінансову систему. Але на відміну від попередніх циклів, це ралі не піднімає весь ринок. Інвестори тепер винагороджують утиліті, а індекс CoinDesk 20 стає еталоном для відокремлення сигналу від шуму. Інституції повністю залучені Фізичні біржові продукти Bitcoin (ETP) залучили майже $38 мільярдів за минулий рік, піднявши глобальні активи в управлінні понад $165 мільярдів. Хедж-фонди використовують базисні торги, корпорації накопичують Bitcoin, а США навіть створили стратегічний резерв Bitcoin. Водночас ліквідність та інфраструктура трансформувалися. За даними Glassnode, ф'ючерси, що котируються на CME, тепер охоплюють Bitcoin, Ether, SOL та XRP, а відкритий інтерес до опціонів Bitcoin перевищив $50 мільярдів. Bitcoin ніколи не виглядав більш інституційним. Макроекономічний попутний вітер Податкові скорочення другого терміну Трампа та борг США понад $34 трильйони змушують інвесторів готуватися до знецінення долара. Глобальні керуючі резервами хеджуються золотом та альтернативами. Дефіцитність та нейтральність Bitcoin роблять його очевидним доповненням. Наша модель прогнозує Bitcoin на рівні $250 000 до 2030 року за базовими припущеннями щодо монетарної експансії. Якщо фіскальна політика стане більш безвідповідальною, це зростання може прискоритися. Альткоїни стикаються з перевіркою реальністю Важливо, що цей бичачий цикл більше не про те, що приплив піднімає всі човни. Інвестори винагороджують протоколи, які мають реальний вплив. Solana еволюціонувала у провідний блокчейн споживчого рівня. Ethereum сформувався як інституційна основа онлайн-фінансів. XRP, озброєний юридичною ясністю, закріплюється як низьковартісний, високошвидкісний розрахунковий шар для транскордонних фінансів. Ринок нарешті вимагає фундаментальних показників, і проєкти без сутності зникають у небуття. CoinDesk 20: інвестиційне ядро...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 12:31
Тривожний третій день відтоку коштів, оскільки ETHA від BlackRock втрачає мільйони

Тривожний третій день відтоку коштів, оскільки ETHA від BlackRock втрачає мільйони

Допис "Тривожний третій день відтоків, оскільки ETHA від BlackRock втрачає мільйони" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Спотові ETF ETH: тривожний третій день відтоків, оскільки ETHA від BlackRock втрачає мільйони Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Спотові ETF ETH: тривожний третій день відтоків, оскільки ETHA від BlackRock втрачає мільйони Джерело: https://bitcoinworld.co.in/spot-eth-etfs-outflows/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 12:26
Неактивний гаманець пробуджується після 13 років

Неактивний гаманець пробуджується після 13 років

Пост "Неактивний гаманець прокидається після 13 років" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Історична активність Bitcoin кита: неактивний гаманець прокидається після 13 років Перейти до вмісту Головна Крипто новини Історична активність Bitcoin кита: неактивний гаманець прокидається після 13 років Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-whale-activity-awakens/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 11:32
Polymarket отримує "зелене світло" від CFTC для повернення до США, заявляє CEO

Polymarket отримує "зелене світло" від CFTC для повернення до США, заявляє CEO

Пост Polymarket отримує "зелене світло" від CFTC для повернення до США, заявляє генеральний директор з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти CFTC видала лист про відмову від дій, що дозволяє операції Polymarket у США через придбання QCX LLC та QC Clearing LLC. Генеральний директор Шейн Коплан назвав рішення регулятора зеленим світлом для запуску відповідних контрактів прогнозу ціни на внутрішньому ринку. Дональд Трамп-молодший приєднався до консультативної ради Polymarket, оскільки компанія позиціонує себе для домінування на ринках прогнозів США. Polymarket готується запустити операції в США після того, як Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами видала лист про відмову від дій щодо контрактів на події. Рішення, оголошене в середу, підтверджує обмежене та умовне полегшення політики, але знаменує собою поворотний момент на шляху до регульованих ринків прогнозів у США. Регулятор пояснив, що QCX LLC, призначений ринок контрактів, та QC Clearing LLC, організація клірингу деривативів, не зіткнуться з правозастосовними діями щодо проблем відповідності, пов'язаних зі свопами. Це рішення приводить біржі у відповідність до минулих позицій CFTC для інших операторів ринку. Polymarket придбав ці ліцензовані CFTC організації в липні за 112 мільйонів доларів. Тепер вони перейменовані на Polymarket US та Polymarket Clearing, формуючи структуру обміну та клірингу для американських користувачів. Придбання відбулося після закриття розслідувань Міністерством юстиції та CFTC щодо попередніх порушень відповідності Polymarket. Генеральний директор Шейн Коплан називає лист CFTC "зеленим світлом" для запуску в США Генеральний директор Polymarket Шейн Коплан похвалив CFTC у дописі на X (раніше Twitter) у середу, 3 вересня, натякаючи, що лист про відмову від дій надає зелене світло, необхідне для того, щоб компанія почала операції з торгівлі контрактами прогнозів у рамках правової структури в США. Polymarket отримав зелене світло для запуску в США від @CFTC. Подяка Комісії та персоналу за їхню вражаючу роботу. Цей процес був завершений у рекордні терміни. Слідкуйте за оновленнями https://t.co/NVziTixpqO — Shayne Coplan 🦅 (@shayne_coplan) 3 вересня 2025 Дональд Трамп-молодший, чиє венчурне підприємство 1789 Capital інвестувало в Polymarket раніше цього року, приєднався до консультативної ради Polymarket...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 11:26
Акції AlphaTon Capital зростають після оголошення скарбниці TON

Акції AlphaTon Capital зростають після оголошення скарбниці TON

Допис "Акції AlphaTon Capital зростають після оголошення про скарбницю TON" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. AlphaTON Capital, компанія, що котирується на Nasdaq і нещодавно змінила назву з Portage Biotch (PRTG), заявила, що придбає toncoin TON на суму близько 100 мільйонів доларів за ціною $3,1783, щоб створити казначейську фірму цифрових активів, яка надаватиме доступ до токена. Фірма працюватиме під тікером "ATON" з 4 вересня. Вона планує керувати інфраструктурою мережі TON та інкубувати додатки в екосистемі месенджера Telegram, а також отримувати винагороди за стейкінг токенів. Акції компанії, які все ще торгуються під тікером PRTG, зросли на 14% до $7,91. Блокчейн TON є проєктом, керованим спільнотою, який підтримується розробниками з відкритим кодом після того, як Telegram розробив оригінальний блокчейн TON у 2018 році, але відмовився від нього через регуляторний тиск у 2020 році. Генеральний директор Telegram Павло Дуров підтримав нині незалежний проєкт у 2021 році. Стратегія скарбниці AlphaTON включає кредитну лінію від BitGo на суму 35 мільйонів доларів для прискорення придбання токенів та операцій стейкінгу. Компанія призначила Бріттані Кайзер генеральним директором. До неї приєднується Ензо Віллані, співзасновник Nasdaq Global Corporate Solution, який обійматиме посаду виконавчого голови. Для фінансування придбання TON, AlphaTON залучила 38,2 мільйона доларів через приватне розміщення. Кредит від BitGo буде забезпечений токенами TON і має бути погашений через шість місяців. ОНОВЛЕННЯ (3 вересня, 18:08 за Києвом): Додано четвертий абзац про історію зв'язку блокчейну TON з Telegram. Джерело: https://www.coindesk.com/business/2025/09/03/alphaton-capital-shares-surge-on-ton-treasury-announcement
BitcoinEthereumNews2025/09/04 11:19
REX-Osprey реструктуризує Solana ETF для зменшення подвійного оподаткування

REX-Osprey реструктуризує Solana ETF для зменшення подвійного оподаткування

Пост REX-Osprey реструктуризує ETF Solana для зменшення подвійного оподаткування з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни REX-Osprey оновив свій біржовий фонд, пов'язаний з Solana, зі структурним зрушенням, розробленим для того, щоб зробити продукт більш привабливим для американських інвесторів. Фонд, раніше організований як C-корпорація, тепер класифікується як регульована інвестиційна компанія (RIC) — зміна, яка набула чинності 1 вересня. Припинення подвійного оподаткування Реструктуризація означає, що дохід і прибуток, отриманий ETF, будуть надходити безпосередньо акціонерам, які сплачуватимуть податки індивідуально. Усуваючи додатковий рівень федерального та державного податку на рівні фонду, інвестори уникають "подвійного оподаткування", яке раніше впливало на прибутковість. Узгодження зі стандартами ETF США Генеральний директор REX Financial Грег Кінг заявив, що оновлення приводить ETF Solana у відповідність зі структурою, яку використовує переважна більшість біржових фондів США. Водночас інструмент продовжує пропонувати те, що відрізняє його: прямий доступ до Solana разом із винагородами за стейкінг. Націлювання на ширше впровадження Аналітики кажуть, що спрощена структура може допомогти залучити як роздрібних покупців, так і установи, які шукають доступ до Solana без прямого володіння активом. Спрощуючи податкове навантаження, REX-Osprey прагне зробити фонди, забезпечені криптовалютою, легшими для інтеграції в традиційні портфелі. З цією зміною ETF Solana приєднується до зростаючого списку продуктів цифрових активів, що адаптуються до попиту інвесторів на ефективність, прозорість та регуляторну знайомість. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте власне дослідження та консультуйтеся з ліцензованим фінансовим консультантом перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Автор Алекс є досвідченим фінансовим журналістом та ентузіастом криптовалют. З понад 8-річним досвідом висвітлення криптовалютної, блокчейн та фінтех-індустрій, він добре обізнаний у складному та постійно мінливому світі цифрових активів. Його проникливі та провокаційні статті...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 11:06
Bitcoin і XRP аналітики прогнозують прорив

Bitcoin і XRP аналітики прогнозують прорив

Пост Bitcoin і XRP Аналітики прогнозують Прорив з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютний ринок був нестабільним, але трейдери вже дивляться крізь шум на проекти з потенціалом прориву. Поки Bitcoin консолідується навколо ключових рівнів, увага переключається на альткоїни, які можуть принести надзвичайні прибутки перед наступним великим зростанням. Аналітики кажуть, що кілька токенів привертають як роздрібний, так і інституційний попит, і не без причини. Один з них, MAGACOIN FINANCE, став гарячою темою після того, як його передпродаж майже розпродався, нагадуючи інвесторам про ранні дні Shiba Inu та Dogecoin, коли ті, хто діяв швидко, отримали експоненційні прибутки. XRP націлюється на повернення сили Ripple's XRP залишається фаворитом для інвесторів, які роблять ставку на корисність і впровадження. Його мережа транскордонних платежів продовжує розширюватися, зі зростаючими партнерствами в Азії та на Близькому Сході. Після нещодавнього цінового тиску трейдери спостерігають, чи зможе XRP відновити імпульс, з прогнозами, що він може досягти нових річних максимумів, якщо ринок стане ризикованим. Швидкість Solana все ще є головною перевагою Solana (SOL) оговталася від багатьох невдач, доводячи свою стійкість у конкурентному просторі Layer-1. Зі швидкістю транзакцій, яка конкурує з традиційними фінансовими системами, та зростаючою екосистемою DeFI, SOL вважається одним із найсильніших претендентів на довгострокове зростання. Якщо інституційні потоки вийдуть за межі Bitcoin та Ethereum, Solana може стати одним із головних бенефіціарів. MAGACOIN FINANCE набирає обертів У той час як відомі імена домінують у заголовках, MAGACOIN FINANCE тихо будує одну з найсильніших спільнот раннього етапу 2025 року. Його передпродаж рухається з рекордною швидкістю, з алокаціями, які швидко зникають, оскільки кити та роздрібні покупці змагаються за місце. Аналітики зазначають, що ранні інвестори можуть побачити прибуток до 40x, якщо MAGACOIN FINANCE повторить минулі прориви інших проектів, що працюють на мемах. Із зворотним відліком, який вже запущено, і передпродажем, який майже розпроданий, це може бути одним із останніх шансів...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 11:05
DOGE на рівні $0.24, Stellar сповільнюється, оскільки ROI BlockDAG у 2900% лідирує

DOGE на рівні $0.24, Stellar сповільнюється, оскільки ROI BlockDAG у 2900% лідирує

Пост DOGE на рівні $0.24, Stellar сповільнюється, тоді як BlockDAG лідирує з ROI 2900% з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини: спостерігайте за стрибком DOGE до $0.24 та нейтральним настроєм Stellar, але передпродаж BlockDAG на $395 млн, ROI 2900% та наплив китів домінують у перегонах. Що відбувається, коли одна монета зростає, а інша зупиняється? Dogecoin (DOGE) перевищив $0.22 завдяки значному накопиченню китами, тоді як Stellar (XLM) бореться зі слабкими короткостроковими настроями, незважаючи на спекуляції щодо інтеграції з PayPal. Контраст різкий, залишаючи трейдерів у здогадках, куди далі поверне ринок. Але BlockDAG (BDAG) рухається зовсім іншим шляхом. Його передпродаж перетворився на повномасштабний ажіотаж, де кити змінюють таблицю лідерів, а дрібніші покупці поспішають забезпечити свою частку. Проєкт уже залучив понад $395 млн, продав 25,7 мільярдів монет і забезпечив вражаючий ROI у 2900% для ранніх покупців з Партії 1. На додаток, BlockDAG представив спеціальну фіксовану ціну передпродажу Партії 30 у розмірі $0,0013, доступну лише до 1 жовтня, перед підтвердженим запуском за ціною $0,05. З щоденним зростанням імпульсу, мільйонами активних майнерів у застосунку X1 та запланованою Подією розгортання в Сінгапурі, яка продемонструє наступну фазу зростання, BlockDAG рухається сильніше та швидше за інших. Сила китів розпалює ажіотаж BlockDAG на $395 млн Передпродаж BlockDAG більше не тихий; це повноцінні перегони, і таблиця лідерів це доводить. Два кити нещодавно сколихнули рейтинг масивними вкладеннями у $4,4 млн та $4,3 млн, випередивши попередніх лідерів і спричинивши наплив дрібніших покупців, які прагнуть не залишитися позаду. Те, що колись називали "найпопулярнішим передпродажем", тепер стало саме таким, з імпульсом, видимим у режимі реального часу. Математика робить привабливість очевидною. BlockDAG запустився за ціною $0,001, і ранні покупці вже мають прибуток у 2900%. Тепер, із залученими понад $395 млн та проданими 25,7 млрд монет, проєкт пропонує останню можливість: спеціальну фіксовану ціну передпродажу Партії 30 у розмірі $0,0013, доступну до...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 11:03
Пов'язаний з Трампом American Bitcoin зростає на 60%, націлюється на продаж акцій на $2,1 млрд після дебюту на Nasdaq

Пов'язаний з Трампом American Bitcoin зростає на 60%, націлюється на продаж акцій на $2,1 млрд після дебюту на Nasdaq

Пост "Пов'язаний з Трампом American Bitcoin зростає на 60%, націлюється на продаж акцій на $2,1 млрд після дебюту на Nasdaq" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin (ABTC), нова публічна компанія з майнінгу Bitcoin та управління казначейством, яку підтримують Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп, відкрилася для торгів у середу вранці після завершення злиття з Gryphon Digital Mining (GRYP). Не гаючи часу, компанія подала заявку на ринкове збільшення капіталу до $2,1 млрд, щоб продовжити нарощувати свої запаси Bitcoin (BTC) (які на момент злиття становили 2 443 монети). Акції злетіли на 60% до $11 порівняно з ціною $6,90 на момент злиття у вівторок ввечері. Це останній розділ у швидкому формуванні American Bitcoin, яке почалося в березні через об'єднання American Data Centers братів Трамп та канадської майнінгової фірми Hut 8 (HUT). Hut 8 тепер володіє 80% акцій у новоствореній компанії. Бізнес American Bitcoin поєднує майнінг Bitcoin з корпоративним казначейським підходом, зосередженим на накопиченні активів. З моменту заснування на початку цього року компанія накопичила 2 443 Bitcoin, вартістю приблизно $160 мільйонів за поточними цінами. Ця гібридна модель — майнінг Bitcoin з одночасним утриманням його як активу балансу — відображає стратегії, які використовують інші відомі майнінгові фірми, такі як Marathon Digital. Джерело: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/03/trump-linked-bitcoin-firm-american-bitcoin-targets-usd2-1b-stock-sale-after-nasdaq-debut
BitcoinEthereumNews2025/09/04 10:46
