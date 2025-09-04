Чи може панування моди зустрітися з її алгоритмом?

НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 12 ЖОВТНЯ: Хлоя Малле відвідує 50-річчя журналу W, представлене Lexus у Shun Lee 12 жовтня 2022 року в Нью-Йорку. (Фото Дімітріоса Камбуріса/Getty Images для W Magazine) Getty Images для W Magazine З 1988 року Анна Вінтур була більше, ніж просто редактором моди. Вона була метрономом самої моди, жінкою, яка власноруч задавала темп індустрії кожною обкладинкою Vogue, схваленням знаменитостей і темою Met Gala. Тому не було несподіванкою, коли в червні 2025 року з'явилася новина про те, що вона відходить убік; чутки поширювалися зі швидкістю кутюр. Ми бачили, як вірусний ринок ставок Polymarket відкрив парі на її наступника, з потенційними кандидатами від надійних ветеранів індустрії до нареченої Джеффа Безоса та зірки обкладинки Vogue, Лорен Санчес. Анна Вінтур передає естафету У вівторок очікування закінчилося. Було оголошено, що Хлоя Малле візьме на себе керівництво як новий "Керівник редакційного контенту" у Vogue. Малле, дочка Кендіс Берген і французького режисера Луї Малле, вважається надійною людиною і відомим інсайдером Vogue, приєднавшись у 2011 році як соціальний редактор, перш ніж бути підвищеною до співробітника редакції у 2016 році, а нещодавно - редактором Vogue.com. Однак Анна Вінтур поки що нікуди не йде. Вона залишиться глобальним редакційним директором Vogue і головним контент-директором Condé Nast. І хоча сама Малле швидко зазначила, що їй "пощастило мати Анну поруч як наставницю", не можна заперечувати, що це означає великий зсув для бренду, який є синонімом імені Вінтур, і завдання, що стоїть перед Малле, є монументальним. Там, де Вінтур керувала обкладинками журналів і Met Gala, Малле стикається з набагато більш мінливим ландшафтом. Вона повинна провести Vogue від його друкованої спадщини до...