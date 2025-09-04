Etherealize залучає $40 млн для співпраці з банками
Пост Etherealize залучає $40 млн для співпраці з банками з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum прихильники Ethereum вдосконалюють свою пропозицію для традиційних фінансів. Etherealize, група, заснована на початку цього року ветераном блокчейну Денні Раяном та колишнім трейдером Вівеком Раманом, залучила $40 мільйонів у раунді під керівництвом Paradigm та Electric Capital. Некомерційна організація заявляє, що ці кошти підживлять зусилля переконати банки, управляючих активами та платіжні мережі, що Ethereum повинен стати основою світової фінансової системи. Від Об'єднання мереж до "Інституційного об'єднання" Раян, який очолив перехід Ethereum на доказ частки, охарактеризував залучення коштів як початок "Інституційного об'єднання" — фази, коли глобальні фінанси мігрують до безпечнішої, програмованої інфраструктури. Тим часом Раман працював з політиками та фінансовими гігантами, навіть свідчив перед Конгресом, коли законодавці обговорювали Закон про ясність. Більше ніж адвокація Etherealize — це не просто лобіювання. Вона будує рейки конфіденційності з доведенням з нульовим розголошенням, механізм розрахунків, налаштований для токенізованих активів, та додатки, спрямовані на забезпечення ліквідності токенізованого фіксованого доходу. Ранні звіти групи зайшли так далеко, що прогнозують ціни ETH між $8,000 та $80,000, якщо установи почнуть приймати його як резервний актив і товар. Чому це важливо Зусилля відображають ширший зсув всередині спільноти Ethereum до формалізації операцій та представлення єдиного повідомлення. З потрясіннями в Ethereum Foundation та новим керівництвом, що спрямовує його дорожню карту, Etherealize з'являється як партнер, зосереджений виключно на інституційній довірі. З січня група стверджує, що досягла прогресу як з гравцями Уолл-стріт, так і з регуляторами. З $40 мільйонами свіжого капіталу та підтримкою провідних венчурних фірм у сфері криптовалют, Etherealize робить ставку на те, що наступний стрибок Ethereum відбудеться не від роздрібних спекуляцій, а від самої глобальної фінансової системи. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодних...
