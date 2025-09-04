2025-10-11 Saturday

Metaplanet показує, що BTCTCs посилюють волатильність Bitcoin

Metaplanet показує, що BTCTCs посилюють волатильність Bitcoin

Пост Metaplanet показує, що BTCTC посилюють волатильність Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. За останні 10 тижнів акції компаній Bitcoin Treasury Companies (BTCTC) впали на 50-80%, викликавши широке занепокоєння серед інвесторів. Випадок Metaplanet (MTPLF) підкреслює жорстку волатильність, оскільки протягом 18 місяців компанія пройшла через 12 "міні-ведмежих ринків". Це порушує питання: чи відображають акції BTCTC волатильність Bitcoin, чи на них також впливають внутрішні корпоративні фактори? Коли акції BTCTC ризикованіші, ніж сам Bitcoin За останні 10 тижнів акції компаній Bitcoin Treasury Companies (BTCTC) зафіксували падіння на 50-80%, що викликало хвилю занепокоєння в інвестиційній спільноті. Metaplanet ($MTPLF) є яскравим прикладом цієї сильної волатильності. Коливання цін акцій компаній Bitcoin Treasury. Джерело: X Протягом 18 місяців Metaplanet пережив 12 міні-ведмежих ринків — від одноденних падінь до тривалих низхідних трендів. У середньому кожне падіння становило близько -32,4% і тривало 20 днів. Зокрема, найгірша фаза показала падіння акцій на 78,6% за 119 днів (25 липня – 21 листопада 2024 року). Ціна акцій Metaplanet. Джерело: Mark Moss Питання полягає в тому, чи повністю ці спади впливають на власну волатильність Bitcoin (BTC). За даними аналітика Марка Мосса, дані показують, що лише 41,7% (5 з 12) корекцій Metaplanet збіглися з циклами падіння Bitcoin. І навпаки, більше половини були спричинені внутрішніми корпоративними факторами, включаючи випуск опціонів, залучення капіталу або скорочення "премії Bitcoin" — розриву між ціною акцій та фактичною вартістю утримуваних BTC. Тим не менш, Марк спостерігав частковий зв'язок. Зокрема, найглибші падіння Metaplanet (такі як -78,6% або -54,4%) мали тенденцію збігатися зі значними просадками Bitcoin. Це свідчить про те, що коли BTC входить у фазу високої волатильності, акції BTCTC часто залишаються слабкими довше, страждаючи від подвійного удару як ринкової, так і внутрішньої динаміки. Звичайно, Bitcoin залишається домінуючим впливом. Однак корпоративні змінні діють як справжнє "кредитне плече", посилюючи волатильність BTCTC далеко за межі...
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 13:23
Розблокування захоплюючих можливостей блокчейну 8 вересня

Розблокування захоплюючих можливостей блокчейну 8 вересня

Допис "Відкриття захоплюючих можливостей блокчейну 8 вересня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Зустріч Enso в Сеулі: Відкриття захоплюючих можливостей блокчейну 8 вересня
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 13:05
Кити завантажуються Chainlink

Кити завантажуються Chainlink

Пост "Кити накопичують Chainlink" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни Нові дані від аналітичної фірми Alphractal свідчать, що Chainlink може входити в критичну фазу накопичення, при цьому великі власники стабільно збільшують свої частки. Alphractal підкреслив, що реалізована ціна LINK – метрика, яка відстежує середню вартісну основу циркуляційної пропозиції токенів – знаходиться близько $15. Аналітики кажуть, що цей рівень може служити основною страховкою, якщо ціни відступлять, позначаючи його як стратегічну зону для довгострокового накопичення. Великі власники додають більше LINK Гаманці, що контролюють від 100 000 до 1 мільйона LINK, а також ті, що мають понад 1 мільйон токенів, тихо розширюють свої позиції. За даними Alphractal, ця тенденція відображає зростаючу впевненість Китів та гравців інституційного масштабу, які розглядають Chainlink як ключовий інфраструктурний проєкт для наступного ринкового циклу. Зростання цінового імпульсу LINK зріс приблизно на 40% за останній місяць, піднявшись до $23,70 на момент публікації. Ця продуктивність підняла Chainlink до 11-ї найбільшої криптовалюти за ринковою капіталізацією, підживлюючи спекуляції, що вона може відіграти надзвичайну роль, якщо сформується ще один бичачий ринок. Для аналітиків Alphractal повідомлення чітке: поки трейдери переслідують короткострокові рухи, найбільші інвестори тихо розглядають Chainlink як фундаментальний актив для майбутнього децентралізованих фінансів.
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 13:03
US Bancorp відновлює зберігання Bitcoin після 3-річної паузи

US Bancorp відновлює зберігання Bitcoin після 3-річної паузи

Публікація US Bancorp відновлює зберігання Bitcoin після 3-річної паузи з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. US Bancorp відновлює зберігання Bitcoin після 3-річної паузи
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 12:52
CIMG закриває продаж акцій на 55 мільйонів доларів, отримує 500 Bitcoin у якості оплати

CIMG закриває продаж акцій на 55 мільйонів доларів, отримує 500 Bitcoin у якості оплати

Пост CIMG закриває продаж акцій на $55 мільйонів, отримує 500 Bitcoin в якості оплати з'явився на BitcoinEthereumNews.com. CIMG Inc. завершила продаж акцій на $55 мільйонів, приймаючи оплату в bitcoin і додавши 500 BTC до свого балансу. Цей крок відображає перехід компанії до довгострокової стратегії резервування bitcoin. Угода на $55 мільйонів акцій за BTC демонструє прийняття CIMG стратегії скарбниці Bitcoin CIMG Inc. (Nasdaq: IMG), глобальна компанія цифрового здоров'я та розвитку продажів [...]
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 12:46
Прогноз ціни Cardano: ADA може впасти до $0,60, але аналітики виділяють прорив токен з потенціалом 40x

Прогноз ціни Cardano: ADA може впасти до $0,60, але аналітики виділяють прорив токен з потенціалом 40x

Пост "Прогноз ціни Cardano: ADA може впасти до $0,60, але Аналітики виділяють Прорив Токен з потенціалом 40x" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Інвестори та аналітики стежать за альткоїнами, такими як Cardano, чий рівень підтримки є критичним, оскільки Bitcoin та блокчейн Ethereum продовжують рухати ринок. Якщо ведмежий тренд збереже імпульс, то ADA може створити подальше падіння до $0,60 згідно з аналітиками. Наразі трейдери також переходять до менш відомих та ранніх проектів. MAGACOIN FINANCE є проривним токеном з потенціалом 40x, який став несподіваним вибором серед інших аналітиків. Cardano під ведмежим тиском у напрямку $0,60 Cardano (ADA) востаннє торгувався вище позначки $1 14 серпня. Актив зазнав значної корекції з серпневого максимуму. Падіння може бути пов'язане із загальною ведмежістю ринку. Інвестори, можливо, почали фіксувати прибутки після того, як Bitcoin (BTC) досяг нового історичного максимуму $124,128 у серпні. Низькі притоки ETF також могли призвести до відкату ринку. Покупці намагалися зупинити відкат Cardano на 50-денній SMA ($0,82), але ведмежий тренд зберіг тиск продажів. Пара ADA/USDT закрилася нижче 50-денної SMA у неділю, розпочавши рух до лінії підтримки низхідного каналу. Покупці намагатимуться захистити лінію підтримки, але очікується, що ралі полегшення зіткнеться з продажами на 20-денній EMA ($0,84). Якщо ціна різко знизиться від 20-денної EMA, ймовірність падіння до $0,68 збільшується. Покупцям доведеться підштовхнути ціну Cardano вище лінії низхідного тренду, щоб сигналізувати про повернення. Тоді пара може зрости до $1,02. Ціна Cardano наразі торгується на рівні $0,8337. Проривний токен, який, за словами аналітиків, може принести зростання в 40 разів Рекомендації аналітиків все частіше вказують на MAGACOIN FINANCE, який інвестори визначили як проривний альткоїн. Він позиціонується як один із найкращих нових альткоїнів для купівлі у 2025 році. На відміну від назв з більшою капіталізацією, він забезпечує наратив мультиплікатора ROI. Це привабливо для трейдерів...
BitcoinEthereumNews
2 фактори стоять за відновленням Bitcoin до $111 тис., але чи це пастка бика?

2 фактори стоять за відновленням Bitcoin до $111 тис., але чи це пастка бика?

Пост "2 фактори стоять за відновленням Bitcoin до $111 тис., але чи це пастка для биків?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: відскок Bitcoin до $111 тис. супроводжувався зниженням продажів короткострокових власників та новим накопиченням роздрібних інвесторів. Чи зможуть "акули" підтримувати тенденцію накопичення достатньо довго, щоб сигналізувати про справжню впевненість ринку? Після досягнення мінімуму в $107,270, Bitcoin [BTC] відскочив до локального максимуму $111,787, що свідчить про послаблення низхідного тиску. На тлі цього охолодження аналітики розмірковували про перспективи Bitcoin. Один з них, Bitcoin Vector, стверджував, що сигнал "Risk Off" послаблюється. Це може бути хорошою новиною для Bitcoin. Ось пояснення. Сигнал "Risk Off" Bitcoin стабілізується За словами Bitcoin Vector, сигнал "Risk Off" послабився і повернувся до режиму низького ризику. У своєму аналізі Vector зазначив, що корекція ринку не чинила повного тиску на учасників. Фактично, лише ~9% пропозиції Bitcoin було в збитку, порівняно з 25% на дні циклу та більш ніж 50% на попередніх ведмежих ринках. Джерело: Glassnode В результаті сигнал "Risk-Off" стабілізувався, що означає, хоча Bitcoin і зазнавав низхідного тиску, він залишався відносно помірним. Водночас BTC намагався вирватися з цінової компресії, де він залишався з моменту відкату від історичного максимуму $124 тис. Природно, це підкреслювало, що ринок ще не зазнав повної капітуляції. Активність продажів зменшується Фактично, активність продажів значно зменшилася. За даними Checkonchain, обсяг витрат Bitcoin серед когорти від 6 місяців до 1 дня або STH зменшився. Джерело: Checkonchain Когорта 1-3 місяці знизилася з 21 тис. BTC до 11 тис. BTC. Когорта 1 тиждень-1 місяць знизилася з 26 тис. BTC до 23 тис. BTC. Так само витрати за 1 день-1 тиждень зменшилися з 58 тис. BTC до 44 тис. BTC. Враховуючи сказане, зниження активності STH підсилило аргументи проти панічних продажів. Роздрібні інвестори та "Акули" повертаються до накопичення Крім того, дрібні інвестори повернулися до купівлі. "Риби", "Креветки", "Краби" та "Акули" - всі показали позитивну зміну балансу. "Акули", з 100-1 тис. BTC, відновилися від...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 12:13
Etherealize залучає $40 млн для співпраці з банками

Etherealize залучає $40 млн для співпраці з банками

Пост Etherealize залучає $40 млн для співпраці з банками з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum прихильники Ethereum вдосконалюють свою пропозицію для традиційних фінансів. Etherealize, група, заснована на початку цього року ветераном блокчейну Денні Раяном та колишнім трейдером Вівеком Раманом, залучила $40 мільйонів у раунді під керівництвом Paradigm та Electric Capital. Некомерційна організація заявляє, що ці кошти підживлять зусилля переконати банки, управляючих активами та платіжні мережі, що Ethereum повинен стати основою світової фінансової системи. Від Об'єднання мереж до "Інституційного об'єднання" Раян, який очолив перехід Ethereum на доказ частки, охарактеризував залучення коштів як початок "Інституційного об'єднання" — фази, коли глобальні фінанси мігрують до безпечнішої, програмованої інфраструктури. Тим часом Раман працював з політиками та фінансовими гігантами, навіть свідчив перед Конгресом, коли законодавці обговорювали Закон про ясність. Більше ніж адвокація Etherealize — це не просто лобіювання. Вона будує рейки конфіденційності з доведенням з нульовим розголошенням, механізм розрахунків, налаштований для токенізованих активів, та додатки, спрямовані на забезпечення ліквідності токенізованого фіксованого доходу. Ранні звіти групи зайшли так далеко, що прогнозують ціни ETH між $8,000 та $80,000, якщо установи почнуть приймати його як резервний актив і товар. Чому це важливо Зусилля відображають ширший зсув всередині спільноти Ethereum до формалізації операцій та представлення єдиного повідомлення. З потрясіннями в Ethereum Foundation та новим керівництвом, що спрямовує його дорожню карту, Etherealize з'являється як партнер, зосереджений виключно на інституційній довірі. З січня група стверджує, що досягла прогресу як з гравцями Уолл-стріт, так і з регуляторами. З $40 мільйонами свіжого капіталу та підтримкою провідних венчурних фірм у сфері криптовалют, Etherealize робить ставку на те, що наступний стрибок Ethereum відбудеться не від роздрібних спекуляцій, а від самої глобальної фінансової системи. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодних...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 12:03
Чи може панування моди зустрітися з її алгоритмом?

Чи може панування моди зустрітися з її алгоритмом?

Пост "Чи може царювання моди зустрітися з її алгоритмом?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 12 ЖОВТНЯ: Хлоя Малле відвідує 50-річчя журналу W, представлене Lexus у Shun Lee 12 жовтня 2022 року в Нью-Йорку. (Фото Дімітріоса Камбуріса/Getty Images для W Magazine) Getty Images для W Magazine З 1988 року Анна Вінтур була більше, ніж просто редактором моди. Вона була метрономом самої моди, жінкою, яка власноруч задавала темп індустрії кожною обкладинкою Vogue, схваленням знаменитостей і темою Met Gala. Тому не було несподіванкою, коли в червні 2025 року з'явилася новина про те, що вона відходить убік; чутки поширювалися зі швидкістю кутюр. Ми бачили, як вірусний ринок ставок Polymarket відкрив парі на її наступника, з потенційними кандидатами від надійних ветеранів індустрії до нареченої Джеффа Безоса та зірки обкладинки Vogue, Лорен Санчес. Анна Вінтур передає естафету У вівторок очікування закінчилося. Було оголошено, що Хлоя Малле візьме на себе керівництво як новий "Керівник редакційного контенту" у Vogue. Малле, дочка Кендіс Берген і французького режисера Луї Малле, вважається надійною людиною і відомим інсайдером Vogue, приєднавшись у 2011 році як соціальний редактор, перш ніж бути підвищеною до співробітника редакції у 2016 році, а нещодавно - редактором Vogue.com. Однак Анна Вінтур поки що нікуди не йде. Вона залишиться глобальним редакційним директором Vogue і головним контент-директором Condé Nast. І хоча сама Малле швидко зазначила, що їй "пощастило мати Анну поруч як наставницю", не можна заперечувати, що це означає великий зсув для бренду, який є синонімом імені Вінтур, і завдання, що стоїть перед Малле, є монументальним. Там, де Вінтур керувала обкладинками журналів і Met Gala, Малле стикається з набагато більш мінливим ландшафтом. Вона повинна провести Vogue від його друкованої спадщини до...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 11:54
Експерт-аналітик стверджує, що Bitcoin спочатку "впаде до $100,000", а потім ділиться своїми подальшими очікуваннями

Експерт-аналітик стверджує, що Bitcoin спочатку "впаде до $100,000", а потім ділиться своїми подальшими очікуваннями

Пост "Експерт-аналітик стверджує, що Bitcoin спочатку "впаде до $100 000", а потім ділиться своїми подальшими очікуваннями" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Аналітик криптовалют Жоао Ведсон поділився визначною оцінкою, заявивши, що Bitcoin може увійти в критичний період у найближчий час. За словами Ведсона, циклічне формування, на яке вони вказали у 2024 році, може завершитися в жовтні 2025 року, що ознаменує кінець важливої фази в історії Bitcoin. Ведсон припустив, що якщо цей цикл підтвердиться, Bitcoin може швидко впасти до рівня $100 000, а потім зрости вище $140 000. Однак аналітик додав, що покладатися виключно на технічний фрактальний аналіз ризиковано. Одним із найкритичніших моментів аналізу є те, як на ринок вплине інституційний попит, спекуляції ETF та політичні події. Ведсон особливо підкреслив коментар Ілона Маска про те, що "Трамп може спровокувати ведмежий ринок в останньому кварталі 2025 року". Як ви можете пам'ятати, Маск раніше поділився постом, який натякав на пік Bitcoin у $69 000 у 2021 році кілька місяців тому. "Чи закінчився 4-річний цикл і Bitcoin входить у нескінченний висхідний тренд, як стверджують нові інвестори в криптовалюту, чи 2025 рік - останній подих перед різким коригуванням? Ми не повинні виключати можливість падіння цін нижче $50 000 у 2026 році", - сказав Ведсон. Аналітик завершив свій коментар, заявивши, що всі ці сценарії є лише теоретичними, кажучи: "Можливо, лише Satoshi Nakamoto знає, що насправді станеться". *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram і Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/expert-analyst-claims-bitcoin-will-first-fall-to-100000-then-shares-what-they-expect-next/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 11:49
