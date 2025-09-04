Адвокація армії XRP отримала визнання у знаковій перемозі Ripple над SEC

Допис про те, що адвокація армії XRP отримала визнання у знаковій перемозі Ripple над SEC, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Власники токенів XRP зіграли вирішальну роль у допомозі Ripple Labs здобути перемогу над Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) – справа офіційно завершилася минулого місяця, коли обидві сторони погодилися відкликати свої апеляції. SEC подала позов проти Ripple у 2020 році, стверджуючи, що компанія продавала токени XRP як незареєстровані цінні папери. У липні 2023 року, в позові Комісії з цінних паперів і бірж США проти Ripple, суддя Аналіса Торрес визначила, що XRP за своєю суттю не є цінним папером, і справа була повністю вирішена у серпні цього року. Дітон пояснив на X, що, незважаючи на подання понад 2000 експонатів, суддя Торрес процитувала лише кілька десятків, включаючи афідевіти власників XRP, його amicus brief та усні аргументи зі справи LBRY. Він зауважив: "Жодна авторитетна людина не може стверджувати, що армія XRP не вплинула на справу Ripple. Якщо вони це роблять, вони або не знають фактів і правди, або навмисно брешуть". Дітон стверджує, що навіть одна людина може змінити результат ситуації. Дітон зазначив, що визнання судом афідевітів власників XRP та його короткого викладу підтвердило роль голосів спільноти в юридичному процесі. Він заявив, що без цих цитат дехто міг би поставити під сумнів, чи мали їхні зусилля реальний вплив. Проте саме рішення довело протилежне, показавши, що активізм армії XRP дійсно вплинув на міркування суду. Його спостереження вказують на зростаюче переконання, що колективні дії можуть суттєво вплинути на хід великих криптовалютних судових процесів. Юрист навіть підтвердив: "Часто люди кажуть, що одна людина не може нічого змінити. Я кажу: одна людина може надихнути багатьох людей, і разом вони можуть змінити ситуацію". Деякі члени спільноти X погодилися з Дітоном, що армія XRP допомогла вплинути на рішення судді. Один користувач зазначив, що існує реальний вплив, коли велика група бере участь...