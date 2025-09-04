Джекпот Powerball досягає 1,7 мільярда доларів — третій найбільший призовий пул лотереї за всю історію
Допис Джекпот Powerball досяг $1,7 мільярда — третій найбільший лотерейний приз в історії з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Джекпот Powerball зріс до $1,7 мільярда — третього найбільшого лотерейного призу всіх часів — після того, як жоден квиток не збігся з усіма шістьма номерами, розіграними в середу ввечері, хоча майбутній переможець, ймовірно, отримає набагато меншу виплату після врахування податків та інших відрахувань. Джекпот Powerball зріс до $1,7 мільярда після розіграшу в середу ввечері. Anadolu через Getty Images Ключові факти Шість номерів, розіграних у понеділок ввечері, були 3, 16, 29, 61, 69 і червоний Powerball 22. Якщо переможець з'явиться в наступному розіграші, йому доведеться вибирати між отриманням призу в $1,7 мільярда, розподіленого на 30 щорічних платежів, або одноразовим грошовим призом у розмірі $770,3 мільйона. Якщо буде обрано одноразовий платіж, виграш зменшиться приблизно до $585,4 мільйона після застосування обов'язкового федерального утримання в розмірі 24%. Залежно від оподатковуваного доходу, переможець може зіткнутися з федеральною граничною ставкою до 37%, що додатково зменшить його виграш до $485,3 мільйона. Якщо переможець обере шлях розстрочки, його щорічні платежі в розмірі близько $56,6 мільйона зменшаться до $35,6 мільйона, якщо буде застосована федеральна гранична ставка 37%. Переможець також може зіткнутися з додатковими податками залежно від штату проживання, оскільки деякі, наприклад Нью-Йорк, оподатковують лотерейні виграші за ставкою 10,9%, тоді як інші, включаючи Техас, Флориду та Каліфорнію, — ні. На що звернути увагу Наступний розіграш джекпоту Powerball відбудеться в суботу ввечері, і якщо переможець знову не з'явиться, призовий джекпот, ймовірно, перевищить найбільший у 2024 році. Наступний розіграш лотереї Mega Millions запланований на п'ятницю, і поточна сума джекпоту становить $336 мільйонів. Ключова передісторія Майбутній переможець Powerball отримає найбільший лотерейний приз з жовтня 2023 року, коли один...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 13:06