2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Чому принципова позиція Браяна Армстронга призвела до звільнень

Чому принципова позиція Браяна Армстронга призвела до звільнень

Допис "Чому принципова позиція Браяна Армстронга призвела до звільнень" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Політика Coinbase щодо ШІ: чому принципова позиція Браяна Армстронга призвела до звільнень Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Політика Coinbase щодо ШІ: чому принципова позиція Браяна Армстронга призвела до звільнень Джерело: https://bitcoinworld.co.in/coinbase-ai-policy-firings/
BRC20.COM
COM$0.010038-10.36%
Sleepless AI
AI$0.0788-36.03%
WHY
WHY$0.00000002676-11.12%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 14:35
Поділитись
Polygon проти Polkadot: який блокчейн переможе у 2025 році?

Polygon проти Polkadot: який блокчейн переможе у 2025 році?

Допис Polygon проти Polkadot: Який блокчейн переможе у 2025 році? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Аналітики прогнозують максимуми у $16 до 2026 року, що в 3-4 рази вище від поточних рівнів близько $3,8. У довгостроковій перспективі Polkadot є надійною інфраструктурною інвестицією для довгострокових інвесторів, але як і Polygon, це більше стабільне зростання, ніж асиметрична інвестиція. Хоча і Polygon, і Polkadot є надійними інвестиціями, жоден з них може не забезпечити культурної іскри, яку шукають роздрібні інвестори. Саме тому MAGACOIN FINANCE почав привертати увагу. На відміну від інфраструктурних токенів, які потребують років накопичення екосистеми для створення вартості, MAGACOIN FINANCE використовує психологію роздрібних інвесторів та брендинг для створення тяги в реальному часі. Аналітики вказують на три чіткі сигнали: Маховик спільноти – зростання в X та Telegram прискорюється, подібно до ранніх днів SHIB, демонструючи культурний резонанс. Активність китів – трекери блокчейну показують величезні притоки з великих гаманців, що вказує на те, що Smart money готується до зростання перед тим, як приєднаються роздрібні інвестори. Перевага у часі – запуск напередодні того, що багато хто називає "останнім легким циклом" криптовалют, збільшує його експоненційний потенціал. Аналітики стверджують, що MAGACOIN FINANCE перетворюється на культурний рух, а не просто ще один мемкоїн. Ця відмінність може бути причиною, чому деякі люди називають його найвидатнішою точкою запалювання роздрібного ринку 2025 року, а не просто спекулятивним ходом. Polygon: лідер масштабування Polygon є фактичним рішенням для масштабування Ethereum, обробляючи мільйони транзакцій на день з нижчими комісіями та кращим користувацьким досвідом. Його співпраця з великими корпораціями, такими як Disney, Reddit та Starbucks, відкрила його для ширшої аудиторії за межами криптовалютної спільноти. Аналітики впевнені, що Polygon залишиться провідною екосистемою Layer-2, оскільки очікується впровадження ряду zk-rollups та інших рішень для масштабування у 2025 році. Багато хто вважає, що якщо наступна хвиля прийняття Ethereum...
holoride
RIDE$0.00069-27.36%
RealLink
REAL$0.07041-14.05%
SHIBAINU
SHIB$0.00001013-16.14%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 14:27
Поділитись
NVIDIA представляє ШІ-план для спрощення створення 3D-об'єктів

NVIDIA представляє ШІ-план для спрощення створення 3D-об'єктів

Допис NVIDIA представляє ШІ-агент для спрощення створення 3D-об'єктів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Joerg Hiller 03 вересня 2025 14:52 NVIDIA представляє ШІ-агент для генерації 3D-об'єктів, підвищуючи ефективність створення сцен. Мікросервіс Microsoft TRELLIS підвищує продуктивність на 20%, працюючи на NVIDIA RTX. У значному прориві для 3D-художників, NVIDIA запустила новий ШІ-агент, розроблений для спрощення та прискорення створення 3D-об'єктів, згідно з офіційним блогом NVIDIA. Цей інноваційний інструмент спрямований на трансформацію традиційних, трудомістких робочих процесів 3D-моделювання за допомогою передових методів генеративного ШІ. Революція у створенні 3D-сцен ШІ-агент NVIDIA для генерації 3D-об'єктів дозволяє художникам створювати до 20 об'єктів з одного текстового запиту. Цей процес значно покращується завдяки інтеграції мікросервісу Microsoft TRELLIS NVIDIA NIM, який підвищує продуктивність на 20% порівняно з нативними моделями. Це означає швидше створення високоякісних 3D-активів, дозволяючи художникам більше зосередитися на творчих завданнях, а не на трудомісткому моделюванні. Розширені можливості прототипування Традиційно, прототипування 3D-сцен включає створення активів низької точності, що може бути трудомістким і повторюваним завданням. Новий ШІ-агент автоматизує більшу частину цього процесу. Вводячи художню концепцію, велика мовна модель (LLM) агента генерує різноманітні об'єкти для наповнення сцени, оптимізуючи робочий процес і підвищуючи продуктивність. Інтеграція мікросервісу NVIDIA Llama 3.1 8B NIM додатково прискорює генерацію ідей, надаючи художникам потужний інструмент для творчого дослідження. Крім того, NVIDIA SANA, фреймворк для перетворення тексту в зображення, пропонує високоякісні попередні перегляди потенційних об'єктів, надаючи художникам гнучкість для модифікації або відхилення цих цифрових активів за потреби. Безперебійна інтеграція та експорт Після створення ці 3D-об'єкти можуть бути легко перетворені на готові до використання моделі через мікросервіс Microsoft TRELLIS NVIDIA NIM. Агент також підтримує прямий експорт до Blender, платформи 3D з відкритим кодом, а також інших популярних 3D-додатків, полегшуючи...
Prompt
PROMPT$0.0889-34.19%
Moonveil
MORE$0.02626-15.80%
READY
READY$0.034881-28.82%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 14:19
Поділитись
Куди прямує ціна Bitcoin, якщо золото досягне $5000 згідно з Goldman Sachs?

Куди прямує ціна Bitcoin, якщо золото досягне $5000 згідно з Goldman Sachs?

Пост "Куди прямує ціна Bitcoin, якщо золото досягне $5000 згідно з Goldman Sachs?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Жовтий метал золото домінує в ринкових розмовах, перевершуючи показники ціни Bitcoin і S&P 500 у 2025 році. Банківський гігант Goldman Sachs зробив сміливий прогноз, що ціна золота може зрости до $5,000, якщо довіра до Федерального резерву буде підірвана. Крім того, втрата сили долара США може ще більше прискорити зростання жовтого металу. Кореляція ціни Bitcoin і золота залишається незмінною Раніше сьогодні ф'ючерси на золото продовжили своє зростання до історичного максимуму в $3,630 за унцію, а загальні запаси в ETF золота досягли рекордного рівня в 2 905 тонн до кінця серпня. Жовтий метал перевершив BTC у 2025 році, з прибутком у 37% з початку року, проти 22% прибутку BTC. Дивлячись на п'ятирічний графік, існує сильна кореляція між фізичним золотом і "цифровим золотом", тобто Bitcoin. Джерело: Tephra Capital На тлі всієї макроекономічної невизначеності навколо тарифів Трампа та зростаючої інфляції, ціна золота демонструє лінійне зростання до історичних максимумів. Згідно з вищенаведеним графіком, якщо ціна Bitcoin наздожене ралі золота, вона може зрости до $185,000 протягом наступних 200 днів. Це підкреслює можливість ще одного 70% ралі BTC у найближчі місяці. Оскільки шанси на зниження ставок ФРС зростають під час вересневого засідання FOMC, ціна Bitcoin може незабаром наздогнати показники золота на тлі вливання ліквідності. Губернатор ФРС Кріс Уоллер вимагав зниження ставки на 25 базисних пунктів під час майбутнього засідання FOMC. Можливе зростання BTC, якщо золото досягне $5,000 Банківський гігант Goldman Sachs зробив сміливий прогноз, зазначивши, що ціна золота може зрости до $5,000, якщо автономія ФРС опиниться під загрозою після нещодавніх викликів з боку адміністрації Трампа. Нещодавній епізод, коли президент США Дональд Трамп звільнив губернатора ФРС Лізу Кук, викликав дискусії. Незабаром після того, як Кук подала зустрічний позов...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.568-26.58%
Bitcoin
BTC$112,017.11-7.81%
Sunrise Layer
RISE$0.009332-8.22%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 14:10
Поділитись
Навігація у світі NFT та законодавства про інтелектуальну власність

Навігація у світі NFT та законодавства про інтелектуальну власність

Пост "Навігація у світі NFT та законодавства про інтелектуальну власність" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Law and Ledger - це новинний сегмент, що фокусується на криптоюридичних новинах, представлений вам Kelman Law - юридичною фірмою, що спеціалізується на комерції цифрових активів. Наступна редакційна стаття була написана Алексом Форхендом та Майклом Хендельсманом для Kelman.Law. Невзаємозамінні токени (NFT), інтелектуальна власність та юридичні виклики активів, згенерованих ШІ. Оскільки невзаємозамінні токени (NFT) [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/navigating-nfts-and-intellectual-property-law/
ALEX Lab
ALEX$0.00391-26.91%
BRC20.COM
COM$0.010038-10.36%
Sleepless AI
AI$0.0788-36.03%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 14:07
Поділитись
Вересневий розклад: чи буде наступний рух Kaspa (KAS) двозначним ралі?

Вересневий розклад: чи буде наступний рух Kaspa (KAS) двозначним ралі?

Kaspa провела останні тижні на бічному ринку, але чи може наступний великий рух ціни KAS стати двозначним ралі? Дивлячись на графік, коротка відповідь - ні на даний момент, але це може змінитися за певних умов. Ціна KAS застрягла під низхідною трендовою лінією з липня. Кожна спроба піднятися вище
Kaspa
KAS$0.053263-28.45%
ChangeX
CHANGE$0.00147476-8.75%
Movement
MOVE$0.0793-27.97%
Поділитись
Coinstats2025/09/04 14:04
Поділитись
BlockDAG, Nexchain, Coldware та SUBBD

BlockDAG, Nexchain, Coldware та SUBBD

Пост BlockDAG, Nexchain, Coldware та SUBBD з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини Дізнайтеся, чому BlockDAG є найкращою криптовалютою на передпродажі 2025 року з залученими $395 млн. Порівняйте її з Nexchain, Coldware та SUBBD. Передпродажі часто створюють найбільші історії зростання у криптовалюті. Монети, запропоновані за ранніми цінами, можуть принести значні винагороди при ретельному виборі. Зараз увага зосереджена на кількох назвах, але одна явно попереду. BlockDAG вже залучив понад $395 мільйонів, продав більше 25,7 мільярдів монет і зафіксував ціну передпродажу на рівні $0,0013 під час події розгортання BDAG. Це коригування припинило бонусні рівні, забезпечуючи справедливість і прозорість для кожного покупця. З китовими покупками та масовим впровадженням BlockDAG лідирує у передпродажах. Інші назви, такі як Nexchain, Coldware та SUBBD, також пропонують власні ідеї. Nexchain просуває масштабування ШІ, Coldware пов'язує обладнання з криптовалютою, а SUBBD прагне підтримувати економіку творців. Проте жоден з них не демонструє такого темпу чи довіри, які побудував BlockDAG. Давайте подивимося, як порівнюються проекти і чому BlockDAG називають найкращою криптовалютою на передпродажі сьогодні. 1. BlockDAG: сила та масштаб у цифрах BlockDAG утримує корону як найкраща криптовалюта на передпродажі у 2025 році, і його результати це підтверджують. Передпродаж вже перевищив $395 мільйонів, з монетами BlockDAG (BDAG) за ціною $0,03 у партії 30. Ранні покупці, які увійшли в партію 1 за лише $0,001, побачили прибуток у 2900%. Навіть з вищою ціною монети сьогодні, сильне зростання все ще можливе, якщо вона досягне цільової ціни запуску $0,05. Такі прибутки пояснюють, чому великі покупці увійшли з багатомільйонними активами в $4,4 млн та $4,3 млн, просуваючи свої імена на вершину таблиці лідерів. Впровадження вже сильне, з понад 3 мільйонами людей, які використовують майнінговий застосунок X1, і тисячами проданих майнерів. Поєднуючи реальні продукти, спільноту, що швидко зростає, та неперевершену видимість, BlockDAG розмістив...
RealLink
REAL$0.07041-14.05%
Trust The Process
TRUST$0.0003134-14.53%
CROWN
CROWN$0.0466-1.68%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 14:00
Поділитись
Адвокація армії XRP отримала визнання у знаковій перемозі Ripple над SEC

Адвокація армії XRP отримала визнання у знаковій перемозі Ripple над SEC

Допис про те, що адвокація армії XRP отримала визнання у знаковій перемозі Ripple над SEC, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Власники токенів XRP зіграли вирішальну роль у допомозі Ripple Labs здобути перемогу над Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) – справа офіційно завершилася минулого місяця, коли обидві сторони погодилися відкликати свої апеляції. SEC подала позов проти Ripple у 2020 році, стверджуючи, що компанія продавала токени XRP як незареєстровані цінні папери. У липні 2023 року, в позові Комісії з цінних паперів і бірж США проти Ripple, суддя Аналіса Торрес визначила, що XRP за своєю суттю не є цінним папером, і справа була повністю вирішена у серпні цього року. Дітон пояснив на X, що, незважаючи на подання понад 2000 експонатів, суддя Торрес процитувала лише кілька десятків, включаючи афідевіти власників XRP, його amicus brief та усні аргументи зі справи LBRY. Він зауважив: "Жодна авторитетна людина не може стверджувати, що армія XRP не вплинула на справу Ripple. Якщо вони це роблять, вони або не знають фактів і правди, або навмисно брешуть". Дітон стверджує, що навіть одна людина може змінити результат ситуації. Дітон зазначив, що визнання судом афідевітів власників XRP та його короткого викладу підтвердило роль голосів спільноти в юридичному процесі. Він заявив, що без цих цитат дехто міг би поставити під сумнів, чи мали їхні зусилля реальний вплив. Проте саме рішення довело протилежне, показавши, що активізм армії XRP дійсно вплинув на міркування суду. Його спостереження вказують на зростаюче переконання, що колективні дії можуть суттєво вплинути на хід великих криптовалютних судових процесів. Юрист навіть підтвердив: "Часто люди кажуть, що одна людина не може нічого змінити. Я кажу: одна людина може надихнути багатьох людей, і разом вони можуть змінити ситуацію". Деякі члени спільноти X погодилися з Дітоном, що армія XRP допомогла вплинути на рішення судді. Один користувач зазначив, що існує реальний вплив, коли велика група бере участь...
Threshold
T$0.01199-22.19%
RealLink
REAL$0.07041-14.05%
ChangeX
CHANGE$0.00147476-8.75%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 13:36
Поділитись
Три нові гаманці перевели 290 млн доларів з FalconX

Три нові гаманці перевели 290 млн доларів з FalconX

Публікація "Три нові гаманці переводять $290 млн з FalconX" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Масове зняття ETH: три нові гаманці переводять $290 млн з FalconX Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Масове зняття ETH: три нові гаманці переводять $290 млн з FalconX Джерело: https://bitcoinworld.co.in/massive-eth-withdrawal-falconx/
Movement
MOVE$0.0793-27.97%
BRC20.COM
COM$0.010038-10.36%
Ethereum
ETH$3,780.44-13.83%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 13:17
Поділитись
Джекпот Powerball досягає 1,7 мільярда доларів — третій найбільший призовий пул лотереї за всю історію

Джекпот Powerball досягає 1,7 мільярда доларів — третій найбільший призовий пул лотереї за всю історію

Допис Джекпот Powerball досяг $1,7 мільярда — третій найбільший лотерейний приз в історії з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Джекпот Powerball зріс до $1,7 мільярда — третього найбільшого лотерейного призу всіх часів — після того, як жоден квиток не збігся з усіма шістьма номерами, розіграними в середу ввечері, хоча майбутній переможець, ймовірно, отримає набагато меншу виплату після врахування податків та інших відрахувань. Джекпот Powerball зріс до $1,7 мільярда після розіграшу в середу ввечері. Anadolu через Getty Images Ключові факти Шість номерів, розіграних у понеділок ввечері, були 3, 16, 29, 61, 69 і червоний Powerball 22. Якщо переможець з'явиться в наступному розіграші, йому доведеться вибирати між отриманням призу в $1,7 мільярда, розподіленого на 30 щорічних платежів, або одноразовим грошовим призом у розмірі $770,3 мільйона. Якщо буде обрано одноразовий платіж, виграш зменшиться приблизно до $585,4 мільйона після застосування обов'язкового федерального утримання в розмірі 24%. Залежно від оподатковуваного доходу, переможець може зіткнутися з федеральною граничною ставкою до 37%, що додатково зменшить його виграш до $485,3 мільйона. Якщо переможець обере шлях розстрочки, його щорічні платежі в розмірі близько $56,6 мільйона зменшаться до $35,6 мільйона, якщо буде застосована федеральна гранична ставка 37%. Переможець також може зіткнутися з додатковими податками залежно від штату проживання, оскільки деякі, наприклад Нью-Йорк, оподатковують лотерейні виграші за ставкою 10,9%, тоді як інші, включаючи Техас, Флориду та Каліфорнію, — ні. На що звернути увагу Наступний розіграш джекпоту Powerball відбудеться в суботу ввечері, і якщо переможець знову не з'явиться, призовий джекпот, ймовірно, перевищить найбільший у 2024 році. Наступний розіграш лотереї Mega Millions запланований на п'ятницю, і поточна сума джекпоту становить $336 мільйонів. Ключова передісторія Майбутній переможець Powerball отримає найбільший лотерейний приз з жовтня 2023 року, коли один...
Threshold
T$0.01199-22.19%
SIX
SIX$0.01688-15.55%
BRC20.COM
COM$0.010038-10.36%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 13:06
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Новий загальний шлях лістингу SEC може спричинити потік спот-криптовалютних ETF