Американські акції Bitcoin зростають, а потім падають під час дебюту на Nasdaq
Пост "Акції American Bitcoin зростають, а потім падають під час дебюту на Nasdaq" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акції American Bitcoin Corp. різко коливалися під час дебюту на Nasdaq, зрісши більш ніж на 90%, перш ніж втратили більшу частину своїх прибутків і закрили день зростанням лише на 16,5%. Резюме: акції American Bitcoin зросли до $13,20 на початку торгів, перш ніж впали на 49% до $6,72 і закрилися на рівні $8,05, що на 16,5% вище. Дебют дав пов'язаному з Трампом майнеру Bitcoin оцінку в $5 млрд, з резервами у 2 443 BTC вартістю $273 млн. Nasdaq призупиняв торгівлю п'ять разів через різкі коливання, хоча акції зросли ще на 5% після закриття торгів. American Bitcoin Corp., компанія з майнінгу та накопичення Bitcoin, яку підтримують Ерік і Дональд Трамп-молодший, здійснила нестабільний дебют на Nasdaq, злетівши на 91%, перш ніж впала вдвічі під час першої торгової сесії. Акції закрилися на рівні $8,05 3 вересня 2025 року, згідно з даними Yahoo Finance. Бурхливий перший день акцій American Bitcoin Акції відкрилися приблизно на рівні $6,90, піднялися до піку $13,20, а потім впали до $6,72, перш ніж закрилися на рівні $8,05, що на 16,5% вище за день. Торгівля після закриття додала ще 5%, піднявши акції до $8,45. Торгівля призупинялася п'ять разів через різкі коливання цін. Дебют оцінив компанію приблизно в $5 мільярдів, з її скарбницею у 2 443 Bitcoin (BTC) вартістю близько $273 мільйонів. Лістинг був завершений через зворотне злиття з Gryphon Digital Mining (Nasdaq: GRYP), що є швидшим шляхом, ніж традиційне IPO. Акціонери Gryphon схвалили угоду наприкінці серпня, залишивши Hut 8 Corp. з 80% власності, а братам Трамп - з комбінованою часткою у 20%. Ринкова стратегія та плани фінансування Після запуску компанія оголосила про ринкову пропозицію до $2,1 мільярда в акціях класу А. Виручені кошти будуть спрямовані на додаткові покупки Bitcoin, нове обладнання для майнінгу ASIC та загальні операції, що відображає стратегію скарбниці Strategy з поєднання бізнес-операцій з накопиченням Bitcoin. Ерік Трамп назвав лістинг "історичним...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 15:20