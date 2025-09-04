Наомі Осака виходить до першого півфіналу турніру Великого шолома в статусі мами

Допис "Наомі Осака вперше виходить у півфінал турніру Великого шолома як мама" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 03 ВЕРЕСНЯ: Наомі Осака з Японії в матчі проти Кароліни Мухової з Чеської Республіки у чвертьфіналі в 11-й день US Open у Національному тенісному центрі USTA імені Біллі Джин Кінг 03 вересня 2025 року в Нью-Йорку (Фото: Роберт Пранж/Getty Images) Getty Images Чотириразова чемпіонка турнірів Великого шолома Наомі Осака сказала, що "Вага була знята з моїх плечей" після того, як вона вперше вийшла у півфінал турніру Великого шолома як мама на US Open. Перемога 6-4, 7-6(3) над чеською 11-ю сіяною Кароліною Муховою у середу в чвертьфіналі вивела дворазову чемпіонку US Open Осаку до її третього півфіналу в Нью-Йорку та п'ятого загалом на турнірах Великого шолома. 27-річна тенісистка, яка взяла тривалу декретну відпустку після народження доньки Шай у 2023 році, боролася за стабільність після повернення до туру WTA минулого сезону. Але цього сезону вона знайшла свою блискучу нову форму. Осака вийшла у фінал ASB Classic в Окленді на початку 2025 року та у фінал Canadian Open у Монреалі минулого місяця, лише за кілька днів до US Open. "Мене дійсно надихають усі мами в турі," сказала Осака після матчу. "Але я також маю це відчуття, ніби я недостатньо добре виступаю або що мене залишають позаду. "І я думаю, коли всі мами повернулися і одразу добре виступили, я якось відчула, що зі мною щось не так. Я знаю, що Белінда [Бенчич] вийшла у півфінал Вімблдону, тому я дійсно відчувала, що програю гонку в якийсь дивний спосіб. "Так що так, це було в моїх думках, але тепер я тут і відчуваю, що вага була знята з моїх плечей." Далі: Наомі Осака проти Аманди Анісімової Вибивши Мухову, яка...