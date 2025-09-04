2025-10-11 Saturday

Китайський підхід до ШІ зовсім не схожий на американський, і в цьому може бути весь сенс

Китайський підхід до ШІ зовсім не схожий на американський, і в цьому може бути весь сенс

Пост "Китайський підхід до ШІ зовсім не схожий на американський, і в цьому може бути весь сенс" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Америка витрачає мільярди доларів і спалює величезні енергетичні резерви в гонці озброєнь, щоб домінувати у сфері штучного інтелекту раніше, ніж це зробить Китай. Мета Вашингтона — створити штучний загальний інтелект (AGI), достатньо потужний, щоб перевершити людський розум, і адміністрація Трампа неодноразово заявляла, що ШІ повністю змінить світовий порядок, коли ми неминуче опинимося в антиутопії. Але Китай не женеться за цією фантазією. Бачите, президент Сі Цзіньпін наказав китайським технологічним компаніям, таким як DeepSeek, залишатися на землі та створювати інструменти, які працюють зараз. Сі хоче програмне забезпечення, яке допомагає фермерам краще вирощувати рис і допомагає поліцейським швидше реагувати. Кінцева мета Пекіна — інтелектуальні системи, які роблять життя ефективнішим і можуть експортуватися всюди, за словами Сі. Китай фінансує практичний ШІ, тоді як США вкладають гроші в AGI Сі не багато говорив про AGI протягом років. Натомість він хоче, щоб технологічні компанії в Китаї розробляли "орієнтовані на застосування" системи. Звіти місцевих урядів показують, що китайські мовні моделі, подібні до ChatGPT, оцінюють шкільні іспити, покращують точність прогнозу погоди, відправляють аварійні бригади та дають фермерам поради щодо сівозміни. В Університеті Цінхуа в Пекіні лікарі тепер працюють разом із віртуальними ШІ-колегами, які надають актуальні медичні дані. Роботи проводять перевірку текстилю та автомобільні виробничі лінії на "темних фабриках" без жодного людського персоналу. США також створюють багато реальних інструментів. Телефони Google Pixel перекладають мову на місці. Американські консультанти використовують ШІ для написання звітів і презентацій. Інші американські фірми працюють над ШІ для відкриття ліків і логістики. Але Вашингтон не керує цим безпосередньо. У Китаї держава глибоко залучена. У січні Пекін оголосив про фонд ШІ на 8,4 мільярда доларів для стартапів. З того часу провінції, банки та міста створили власні програми підтримки ШІ в рамках національної кампанії "ШІ+". У вівторок...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 16:33
ChainUp названий подвійним фіналістом на премії Thomson Reuters' ALB Pan-Asian Regulatory Awards 2025

ChainUp названий подвійним фіналістом на премії Thomson Reuters' ALB Pan-Asian Regulatory Awards 2025

Пост ChainUp названа подвійним фіналістом на Pan-Asian Regulatory Awards 2025 від Thomson Reuters' ALB з'явився на BitcoinEthereumNews.com. СІНГАПУР, 4 вересня 2025 /PRNewswire/ — ChainUp, глобальний постачальник рішень для цифрових активів, став фіналістом у двох категоріях на Asian Legal Business (ALB) Pan-Asian Regulatory Awards 2025. Це визнання, представлене Thomson Reuters, підкреслює роль компанії в галузі, що швидко розвивається, де надійна технологія є основною вимогою для відповідності нормативним вимогам. Номінації ChainUp — це Команда року з відповідності постачальника послуг віртуальних активів (VASP) та Постачальник року рішень для моніторингу транзакцій. Номінації відображають прагнення компанії надавати критичну інфраструктуру, яка вирішує найбільш нагальні проблеми відповідності, з якими стикається екосистема цифрових активів. "Простір цифрових активів знаходиться на поворотному моменті, і статус фіналіста премії, підтриманої Thomson Reuters, підтверджує наш стратегічний фокус на інституційній безпеці та відповідності", — сказав Сейлор Чжун, засновник і генеральний директор ChainUp. "Наші рішення розроблені для того, щоб надати бізнесу інструменти, необхідні для навігації в мінливих мандатах, від перевірки санкцій до боротьби з фінансовими злочинами, що дозволяє їм працювати з ясністю та цілісністю. Це визнання належить нашій команді та їхній відданості створенню фундаментальної технології, яка підтримує наступну фазу зростання галузі". ALB Pan-Asian Regulatory Awards оцінюються незалежною комісією старших лідерів юридичної галузі. Переможці будуть оголошені на церемонії 18 вересня 2025 року в Сінгапурі. Про ChainUp ChainUp, провідний глобальний постачальник рішень для цифрових активів, дозволяє бізнесу орієнтуватися в складнощах цієї екосистеми, що розвивається. Заснована в 2017 році зі штаб-квартирою в Сінгапурі, ChainUp обслуговує різноманітну клієнтуру, від компаній Web3 до усталених фінансових установ. Комплексний набір рішень ChainUp включає рішення для криптовалютних бірж, ліквідність як послугу, послуги зберігання, MPC гаманець як послугу, інструмент аналітики відстеження криптовалют KYT, токенізацію активів, управління криптоактивами та інфраструктуру Web3, таку як майнінг, стейкінг та блокчейн API. Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://www.chainup.com/. Відмова від відповідальності:...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 15:43
Компанія TON Strategy представляє план зворотного викупу акцій на суму $250 млн для збільшення своїх активів

Компанія TON Strategy представляє план зворотного викупу акцій на суму $250 млн для збільшення своїх активів

Компанія TON Strategy представляє план викупу акцій на $250 млн для збільшення активів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Компанія TON Strategy схвалила план викупу своїх акцій на $250 мільйонів. Цей план спрямований на покращення балансу активів Toncoin. TON Strategy націлена на підвищення вартості для акціонерів з викупом на $250 млн У нещодавньому прес-релізі компанія TON Strategy (раніше Verb Technology) оголосила, що її рада директорів схвалила план викупу акцій на $250 мільйонів. Це буде здійснено або через транзакції на відкритому ринку, або альтернативними методами, дозволеними законодавством про цінні папери. Компанія не зобов'язана придбати встановлену кількість акцій. Однак такі фактори, як ринкові умови, ліквідність та ціна акцій впливатимуть на рішення. Виконавчий голова Мануель Стотц пояснив, що стратегія розроблена для надання компанії гнучкості в розподілі капіталу. Якщо акції торгуються зі знижкою до чистих активів (NAV), компанія може здійснювати викуп. З іншого боку, якщо акції торгуються з премією, TON Strategy може випустити акції для придбання додаткових Toncoin. "Залежно від ринкових умов та інших факторів, якщо акції торгуються з премією до NAV, компанія може розглянути випуск акцій для купівлі TON. І навпаки, компанія може розглянути викуп власних акцій, якщо вони торгуються зі знижкою до NAV. Програма викупу надає нам інструмент, який дозволяє це зробити", - сказав Стотц. Запуск програми викупу відбувається після нещодавнього ребрендингу компанії та переходу тікера на TONX на ринку капіталу Nasdaq. Раніше працюючи як Verb Technology, фірма повністю прийняла стратегію цифрового казначейства, зосереджену на Toncoin. Як раніше повідомляв CoinGape, TON Strategy розкрила активи вартістю $780 мільйонів. Вони складалися з $713 мільйонів у Toncoin та $67 мільйонів у готівці. Цей портфель позиціонує її як одного з найвидатніших інституційних прихильників своєї екосистеми. Показники акцій TONX та Toncoin Згідно з даними Yahoo Finance, ...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 15:31
Мега-бик Ethereum Том Лі розкрив "розумну вартість" ціни ETH!

Мега-бик Ethereum Том Лі розкрив "розумну вартість" ціни ETH!

Співзасновник Fundstrat і відомий ринковий стратег Том Лі зробив вражаючу оцінку потенційної вартості Ethereum (ETH). На думку Лі, якщо половина обсягу обробки платежів поточної банківської системи перейде на блокчейн, ціна ETH може досягти 60 тисяч доларів. Це означає приблизно 18-кратне зростання від поточних рівнів. У своєму аналізі Лі розглядає Ethereum як платіжну інфраструктуру та [...] Джерело: Bitcoinsistemi.com
Coinstats2025/09/04 15:25
Американські акції Bitcoin зростають, а потім падають під час дебюту на Nasdaq

Американські акції Bitcoin зростають, а потім падають під час дебюту на Nasdaq

Пост "Акції American Bitcoin зростають, а потім падають під час дебюту на Nasdaq" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акції American Bitcoin Corp. різко коливалися під час дебюту на Nasdaq, зрісши більш ніж на 90%, перш ніж втратили більшу частину своїх прибутків і закрили день зростанням лише на 16,5%. Резюме: акції American Bitcoin зросли до $13,20 на початку торгів, перш ніж впали на 49% до $6,72 і закрилися на рівні $8,05, що на 16,5% вище. Дебют дав пов'язаному з Трампом майнеру Bitcoin оцінку в $5 млрд, з резервами у 2 443 BTC вартістю $273 млн. Nasdaq призупиняв торгівлю п'ять разів через різкі коливання, хоча акції зросли ще на 5% після закриття торгів. American Bitcoin Corp., компанія з майнінгу та накопичення Bitcoin, яку підтримують Ерік і Дональд Трамп-молодший, здійснила нестабільний дебют на Nasdaq, злетівши на 91%, перш ніж впала вдвічі під час першої торгової сесії. Акції закрилися на рівні $8,05 3 вересня 2025 року, згідно з даними Yahoo Finance. Бурхливий перший день акцій American Bitcoin Акції відкрилися приблизно на рівні $6,90, піднялися до піку $13,20, а потім впали до $6,72, перш ніж закрилися на рівні $8,05, що на 16,5% вище за день. Торгівля після закриття додала ще 5%, піднявши акції до $8,45. Торгівля призупинялася п'ять разів через різкі коливання цін. Дебют оцінив компанію приблизно в $5 мільярдів, з її скарбницею у 2 443 Bitcoin (BTC) вартістю близько $273 мільйонів. Лістинг був завершений через зворотне злиття з Gryphon Digital Mining (Nasdaq: GRYP), що є швидшим шляхом, ніж традиційне IPO. Акціонери Gryphon схвалили угоду наприкінці серпня, залишивши Hut 8 Corp. з 80% власності, а братам Трамп - з комбінованою часткою у 20%. Ринкова стратегія та плани фінансування Після запуску компанія оголосила про ринкову пропозицію до $2,1 мільярда в акціях класу А. Виручені кошти будуть спрямовані на додаткові покупки Bitcoin, нове обладнання для майнінгу ASIC та загальні операції, що відображає стратегію скарбниці Strategy з поєднання бізнес-операцій з накопиченням Bitcoin. Ерік Трамп назвав лістинг "історичним...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 15:20
ШІ-агенти стануть основними користувачами стейблкоїнів: Новограц з Galaxy

ШІ-агенти стануть основними користувачами стейблкоїнів: Новограц з Galaxy

Пост ШІ-агенти стануть головними користувачами стейблкоїнів: Новограц з Galaxy з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Генеральний директор Galaxy Digital Майк Новограц заявив, що ШІ-агенти незабаром стануть основними користувачами стейблкоїнів. Під час інтерв'ю Bloomberg, опублікованого в середу, Новограц сказав, що "в недалекому майбутньому найбільшим користувачем стейблкоїнів стане ШІ". Він сказав, що очікує, що користувачі зможуть попросити ШІ купити їм продукти, і він самостійно здійснить необхідні транзакції: "Ваш продуктовий агент, який знає, що вам подобається їсти, знає, чи дотримуєтеся ви дієти чи ні, визначить, які продукти і де купувати". ШІ-агенти - це автономні програмні програми, які можуть сприймати своє середовище, приймати рішення та вживати заходів для досягнення цілей без постійного втручання людини. Основною особливістю, що відрізняє ці системи від більшості сучасних систем ШІ, є їхній вищий ступінь незалежності. Новограц підкреслив, що такий агент не "надсилатиме дротові інструкції чи Venmo", а натомість покладатиметься на транзакції зі стейблкоїнами. Він сказав, що не знає, чи будуть такі системи впроваджені через рік чи п'ять років, але очікує, що ми "побачимо вибух транзакцій зі стейблкоїнами". Майкл Новограц. Джерело: Wikimedia Пов'язано: $1M Bitcoin у 2026 році сигналізуватиме про проблеми: Майк Новограц з Galaxy Стейблкоїни на підйомі Зауваження Новограца слідують за повідомленнями, які свідчать про те, що впровадження стейблкоїнів у платежах значно зростає. Повідомлення на початку червня вказували, що принаймні чотири технологічні компанії, включаючи Apple, X, Airbnb та Google, досліджували стейблкоїни як засіб зниження комісій та покращення транскордонних платежів. Минулого місяця світовий продуктовий гігант Spar оголосив про підтримку платежів стейблкоїнами та криптовалютою у своїх магазинах по всій Швейцарії. У середині червня гігант електронної комерції Shopify запустив ранній доступ до платежів стейблкоїнами в USDC від Circle у співпраці з великою американською біржею Coinbase. Наприкінці липня платіжна компанія...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 15:19
Представляємо захоплюючу нативну криптовалюту Syndicate цього місяця

Представляємо захоплюючу нативну криптовалюту Syndicate цього місяця

Допис "Представлення захоплюючої нативної криптовалюти Syndicate цього місяця" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Запуск токена SYND: представлення захоплюючої нативної криптовалюти Syndicate цього місяця Перейти до вмісту Головна Крипто новини Запуск токена SYND: представлення захоплюючої нативної криптовалюти Syndicate цього місяця Джерело: https://bitcoinworld.co.in/syndicate-synd-token-launch/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 15:11
Компанія Bitcoin Treasury, яку підтримують брати Вінклвосс, оголошує про майбутнє IPO

Компанія Bitcoin Treasury, яку підтримують брати Вінклвосс, оголошує про майбутнє IPO

Допис Bitcoin Treasury Firm Supported By Winklevoss Twins Announces Upcoming IPO з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Treasury Firm Supported By Winklevoss Twins Announces Upcoming IPO | Bitcoinist.com Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Рональдо - досвідчений ентузіаст криптовалют з більш ніж чотирирічним досвідом у цій галузі. Він захоплюється дослідженням величезного та динамічного світу децентралізованих фінансів (DeFi) та їх практичним застосуванням для досягнення економічного суверенітету. Рональдо постійно прагне розширювати свої знання та досвід у сфері DeFi, оскільки вважає, що вона має величезний потенціал для трансформації традиційного фінансового ландшафту. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Особистий кабінет або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-treasury-firm-winklevoss-twins-announce-ipo/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 14:52
Наомі Осака виходить до першого півфіналу турніру Великого шолома в статусі мами

Наомі Осака виходить до першого півфіналу турніру Великого шолома в статусі мами

Допис "Наомі Осака вперше виходить у півфінал турніру Великого шолома як мама" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 03 ВЕРЕСНЯ: Наомі Осака з Японії в матчі проти Кароліни Мухової з Чеської Республіки у чвертьфіналі в 11-й день US Open у Національному тенісному центрі USTA імені Біллі Джин Кінг 03 вересня 2025 року в Нью-Йорку (Фото: Роберт Пранж/Getty Images) Getty Images Чотириразова чемпіонка турнірів Великого шолома Наомі Осака сказала, що "Вага була знята з моїх плечей" після того, як вона вперше вийшла у півфінал турніру Великого шолома як мама на US Open. Перемога 6-4, 7-6(3) над чеською 11-ю сіяною Кароліною Муховою у середу в чвертьфіналі вивела дворазову чемпіонку US Open Осаку до її третього півфіналу в Нью-Йорку та п'ятого загалом на турнірах Великого шолома. 27-річна тенісистка, яка взяла тривалу декретну відпустку після народження доньки Шай у 2023 році, боролася за стабільність після повернення до туру WTA минулого сезону. Але цього сезону вона знайшла свою блискучу нову форму. Осака вийшла у фінал ASB Classic в Окленді на початку 2025 року та у фінал Canadian Open у Монреалі минулого місяця, лише за кілька днів до US Open. "Мене дійсно надихають усі мами в турі," сказала Осака після матчу. "Але я також маю це відчуття, ніби я недостатньо добре виступаю або що мене залишають позаду. "І я думаю, коли всі мами повернулися і одразу добре виступили, я якось відчула, що зі мною щось не так. Я знаю, що Белінда [Бенчич] вийшла у півфінал Вімблдону, тому я дійсно відчувала, що програю гонку в якийсь дивний спосіб. "Так що так, це було в моїх думках, але тепер я тут і відчуваю, що вага була знята з моїх плечей." Далі: Наомі Осака проти Аманди Анісімової Вибивши Мухову, яка...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 14:51
Пенсійний фонд Каліфорнії на $500 мільярдів розділений щодо впливу Bitcoin

Пенсійний фонд Каліфорнії на $500 мільярдів розділений щодо впливу Bitcoin

Кандидати розділилися щодо криптовалют, незважаючи на те, що 410 596 акцій фонду в Стратегічному пулі, вартістю $166 млн, забезпечують значну експозицію Bitcoin.
Coinstats2025/09/04 14:00
