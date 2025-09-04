Вереснева слабкість може опустити BTC нижче $100K

Bitcoin входить у вересень з тривогою, і на це є вагомі причини. Історично цей місяць був проблемним для активу, а цього року він настає на тлі тарифів, звітів про інфляцію та ринку з кредитним плечем, який виглядає все більш крихким. З 2011 року вересень був єдиним місяцем, коли bitcoin постійно показував збитки, в середньому –4,6%. Сама по собі ця статистика не мала б великого значення, але з цінами, близькими до історичного максимуму, сезонна слабкість посилюється занепокоєнням щодо майбутніх економічних даних США. Тарифи у центрі уваги Відновлені торгові тарифи з серпня залишаються невирішеними, а їх впровадження лише відкладено до середини жовтня, незважаючи на рішення федерального апеляційного суду. Аналітики очікують, що їхній вплив проявиться у звітах про інфляцію пізніше цього місяця — дані, які можуть стати тригером для трейдерів, щоб згорнути позиції. Ветле Лунде з K33 Research вже скоротив свою особисту експозицію в bitcoin, попереджаючи, що раптова переоцінка, подібна до тієї, що спостерігалася раніше цього року, не може бути виключена. Його занепокоєння: коли макроекономічні страхи домінують, bitcoin має тенденцію поводитися як будь-який інший ризиковий актив, і розпродажі можуть швидко прискорюватися. Ринок деривативів виглядає перегрітим У той же час зростає кредитне плече. Відкритий інтерес у безстрокових ф'ючерсах піднявся до найвищої точки цього року, тоді як ставки фінансування коливалися туди-сюди без чіткого напрямку. Ця комбінація залишає bitcoin відкритим для різких стисків. Якщо настрої стануть негативними, рівні підтримки близько $101,000 або навіть $94,000 можуть вступити в гру. Потоки ETF та дивергенція золота Потоки інвесторів додають ще один шар обережності. Спотові ETF bitcoin втратили понад 15,000 BTC у серпні, це їхній другий найгірший місяць з моменту запуску. На противагу цьому, золото привертає рекордний попит, досягаючи нових максимумів, оскільки центральні банки переміщують резерви від казначейських облігацій. Цей розрив підкреслює, що хоча bitcoin часто називають "цифровим золотом", інвестори все ще ставляться до нього...