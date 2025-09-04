2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Вереснева слабкість може опустити BTC нижче $100K

Вереснева слабкість може опустити BTC нижче $100K

Bitcoin входить у вересень з тривогою, і на це є вагомі причини. Історично цей місяць був проблемним для активу, а цього року він настає на тлі тарифів, звітів про інфляцію та ринку з кредитним плечем, який виглядає все більш крихким. З 2011 року вересень був єдиним місяцем, коли bitcoin постійно показував збитки, в середньому –4,6%. Сама по собі ця статистика не мала б великого значення, але з цінами, близькими до історичного максимуму, сезонна слабкість посилюється занепокоєнням щодо майбутніх економічних даних США. Тарифи у центрі уваги Відновлені торгові тарифи з серпня залишаються невирішеними, а їх впровадження лише відкладено до середини жовтня, незважаючи на рішення федерального апеляційного суду. Аналітики очікують, що їхній вплив проявиться у звітах про інфляцію пізніше цього місяця — дані, які можуть стати тригером для трейдерів, щоб згорнути позиції. Ветле Лунде з K33 Research вже скоротив свою особисту експозицію в bitcoin, попереджаючи, що раптова переоцінка, подібна до тієї, що спостерігалася раніше цього року, не може бути виключена. Його занепокоєння: коли макроекономічні страхи домінують, bitcoin має тенденцію поводитися як будь-який інший ризиковий актив, і розпродажі можуть швидко прискорюватися. Ринок деривативів виглядає перегрітим У той же час зростає кредитне плече. Відкритий інтерес у безстрокових ф'ючерсах піднявся до найвищої точки цього року, тоді як ставки фінансування коливалися туди-сюди без чіткого напрямку. Ця комбінація залишає bitcoin відкритим для різких стисків. Якщо настрої стануть негативними, рівні підтримки близько $101,000 або навіть $94,000 можуть вступити в гру. Потоки ETF та дивергенція золота Потоки інвесторів додають ще один шар обережності. Спотові ETF bitcoin втратили понад 15,000 BTC у серпні, це їхній другий найгірший місяць з моменту запуску. На противагу цьому, золото привертає рекордний попит, досягаючи нових максимумів, оскільки центральні банки переміщують резерви від казначейських облігацій. Цей розрив підкреслює, що хоча bitcoin часто називають "цифровим золотом", інвестори все ще ставляться до нього...
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 17:39
$375,000 Bitcoin? Ветеран ринку каже, що це ближче, ніж ви думаєте

$375,000 Bitcoin? Ветеран ринку каже, що це ближче, ніж ви думаєте

Джейк Сіммонс, відданий крипто-журналіст, захоплюється Bitcoin з 2016 року, коли вперше дізнався про нього. Завдяки своїй масштабній роботі з NewsBTC.com та Bitcoinist.com, Джейк став надійним голосом у криптоспільноті, спрямовуючи як новачків, так і досвідчених ентузіастів до глибшого розуміння цієї динамічної галузі. Його місія проста, але глибока: демістифікувати Bitcoin та криптовалюти і зробити їх доступними для всіх. З професійною кар'єрою у сфері Bitcoin та криптовалют, яка розпочалася відразу після отримання ступеня з інформаційних систем у 2017 році, Джейк повністю занурився в індустрію. Джейк приєднався до групи NewsBTC наприкінці 2022 року. Його освітній досвід забезпечує йому технічну майстерність та аналітичні навички, необхідні для розбору складних тем та представлення їх у зрозумілому форматі. Незалежно від того, чи ви випадковий читач, який цікавиться Bitcoin, чи інвестор, який прагне орієнтуватися в останніх тенденціях ринку, погляди Джейка пропонують цінні перспективи, які подолають розрив між складними технологіями та повсякденним використанням. Джейк не просто репортер технологічних тенденцій; він твердо вірить у трансформаційний потенціал Bitcoin порівняно з традиційними фіатними валютами. На його думку, нинішня фінансова система знаходиться на межі хаосу, спричиненого неконтрольованими діями уряду та помилковою кейнсіанською економічною політикою. Спираючись на принципи австрійської школи економіки, Джейк розглядає Bitcoin не просто як цифровий актив, а як важливий крок до виправлення неспроможної грошової системи. Його лібертаріанські погляди підкріплюють його позицію, що так само, як церква була відокремлена від держави, так і гроші повинні бути звільнені від державного контролю. Для Джейка Bitcoin представляє більше, ніж просто інвестицію; це мирна революція. Він бачить майбутнє, де Bitcoin сприяє створенню стійкої та відповідальної фінансової структури для майбутніх поколінь. Його адвокація не стосується опозиції...
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 17:10
Компанії з біткоїн-скарбницями тепер знизилися на 75% від піку

Компанії з біткоїн-скарбницями тепер знизилися на 75% від піку

Акції Bitcoin-скарбниць падають Ключові причини різкого падіння Згідно з даними, наданими Андре Драгошем, європейським керівником досліджень у Bitwise, акції компаній Bitcoin (BTC) скарбниць тепер обвалилися на цілих 75% від свого піку в кінці червня. Аналітик не виключає, що це може бути вершиною, але також не виключає, що це може виявитися можливістю для купівлі. Акції Bitcoin-скарбниць падають Акції Metaplanet (MTPLF) тепер обвалилися приблизно на 62% від свого історичного максимуму в 1 930 японських єн, який був досягнутий у червні. Наразі це шоста за величиною компанія Bitcoin-скарбниця за загальними активами. Strategy, 900-фунтова горила інвестицій у Bitcoin-скарбниці, також зазнала різкого падіння акцій на 28% від свого локального липневого максимуму в $458 на скромні 10%. Те саме стосується менших гравців, таких як Blockchain Group SA (ALCPB). Ключові причини різкого падіння Масове падіння акцій компаній Bitcoin-скарбниць було в основному спричинене суттєво зниженою активністю інституційних покупців, а також постійними побоюваннями щодо завищених премій до чистих активів (NAV). Залишається побачити, чи зможуть компанії Bitcoin-скарбниць відновити свою силу.
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 17:01
Пошуки мемкоїнів зростають – чи не за рогом новий бум?

Пошуки мемкоїнів зростають – чи не за рогом новий бум?

Альткоїни Роздрібні трейдери повільно відновлюють свій апетит до мемкоїнів. Свіжі дані від Google Trends показують, що обсяг пошуків терміну "memecoin" зріс до 57, найвищого рівня за кілька місяців. Хоча ця цифра значно нижча за січневий пік у 100 під час ажіотажу навколо токена TRUMP, це зростання свідчить про обережне повернення інтересу роздрібних покупців. Від манії до виваженої цікавості На відміну від вибухового початку 2025 року, коли мемкоїни домінували в заголовках та соціальних мережах, сьогоднішнє відродження виглядає більш стриманим. Інфлюенсери та особистості Crypto Twitter не повернулися до невпинної промоції, яка характеризувала попередній цикл. Деякі аналітики стверджують, що цей тихіший фон може закласти основу для здоровішого ринку, менш керованого хайпом. Чому це важливо Тенденції пошуку часто є провідним індикатором залучення роздрібних інвесторів у криптовалюту. Зростаючий інтерес до мемкоїнів може перекинутися на ширші ринки альткоїнів, але неконтрольована манія історично закінчувалася різкими падіннями. Помірний темп сьогоднішнього зростання пошуків може вказувати на те, що цього разу залучення може бути більш стійким. Сильніша інфраструктура для спекулянтів Те, що відрізняє поточний цикл від попередніх хвиль, — це екосистема навколо мемкоїнів. Launchpad, автоматизовані торгові інструменти та платформи управління ліквідністю тепер дають учасникам більш структуровані способи взаємодії. Це не усуває ризик — багато проєктів все ще швидко руйнуються — але свідчить про ринок, який дозріває навіть у своїх найбільш спекулятивних куточках. Перспективи Чи перетвориться цей скромний сплеск цікавості на нову манію, залежатиме від ринкових умов та каталізаторів. Наразі мемкоїни залишаються спекулятивною ставкою, але такою, що продовжує захоплювати уяву роздрібних трейдерів — навіть якщо увага не така яскрава, як на початку року.
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 16:39
Рідкісна можливість для інвесторів

Рідкісна можливість для інвесторів

Важливий сигнал купівлі Bitcoin з'являється: рідкісна можливість для інвесторів
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 16:38
Пов'язаний з Трампом DeFi WLFI запобігає спробам зламу 24,6 млрд токенів

Пов'язаний з Трампом DeFi WLFI запобігає спробам зламу 24,6 млрд токенів

World Liberty Financial (WLFI) – DeFi токен, підтриманий родиною Трампа – запущений 1 вересня 2025 року з приблизно 24,6 млрд розблокованих WLFI (20% від загальної пропозиції у 100 млрд). На початку торгів WLFI ненадовго піднявся вище $0,30, перш ніж впав приблизно на 18% до близько $0,18 на момент публікації. 3 вересня WLFI оголосила, що заблокувала дві спроби зламу свого токен-"сейфу" шляхом ончейн блокування скомпрометованих гаманців. Команда підкреслила, що ці експлойти виникли через вт
BitcoinEthereumNews2025/09/04 16:30
Хто займе місце SHIB на ринку мемкоїнів?: Прогнозування, чи Pepe або XYZVerse має найвищий потенціал ROI у 2025 році

Хто займе місце SHIB на ринку мемкоїнів?: Прогнозування, чи Pepe або XYZVerse має найвищий потенціал ROI у 2025 році

Оскільки SHIB згасає, інвестори звертають увагу на Pepe та XYZVerse, де передпродажний імпульс XYZ та спортивно-орієнтована мем-модель натякають на найвищий ROI у 2025 році.
Blockchainreporter2025/09/04 16:20
SomETHing зростає більш ніж на 30% за 24 години після ретвіту Віталіка Бутеріна

SomETHing зростає більш ніж на 30% за 24 години після ретвіту Віталіка Бутеріна

Пост somETHing зростає більш ніж на 30% за 24 години після ретвіту Віталіка Бутеріна з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Believe in somΞing (somETHing), нещодавно створена криптовалюта, злетіла більш ніж на 30% у pump-and-dump, частково завдяки внеску співзасновника Ethereum (ETH) Віталіка Бутеріна. На момент публікації somETHing торгувався за $0,03214, що відображає зростання на 32,97% за останню добу. За той самий період обсяг торгівлі токеном зріс до $218 600, що є помітним стрибком від його зазвичай низької активності, з ринковою капіталізацією в $1,3 мільйона. Графік ціни somETHing за один день. Джерело: CoinMarketCap Незважаючи на зростання, токен залишається високо неліквідним, з лише 461,2 проторгованими одиницями та без зареєстрованих унікальних трейдерів, покупців чи продавців. Чому somETHing зростає Раптове зростання частково пов'язане з репостом в X від Бутеріна допису від 31 липня від Маріуса ван дер Вейдена, відомої фігури в екосистемі Ethereum. У дописі під назвою "Believe in somΞing" він поділився інтроспективним повідомленням про свою подорож з мережею, яка відзначила свою 10-ту річницю. Репост Віталіка Бутеріна допису про somETHing. Джерело: X Допис Вейдена, який Бутерін поширив, відображає його шлях з моменту створення Ethereum у 2015 році. Він підкреслив свою роль у Ethereum Foundation та свій внесок у розвиток мережі, включаючи успішне виконання оновлення 'The Merge' у 2022 році. Примітно, що ностальгічний тон допису та акцент на децентралізованому етосі Ethereum, здається, знайшли відгук у спільноті, привертаючи увагу до somETHing. Загалом, відсутність стійкої торгової активності свідчить про те, що спекулятивний ажіотаж навколо репосту Бутеріна стимулює зростання більше, ніж справжній попит. Це явище не є рідкісним у криптопросторі, де одне схвалення від високопрофільної фігури, як Бутерін, може викликати помітні короткострокові цінові рухи. Зображення через Shutterstock Джерело: https://finbold.com/something-pumps-over-30-in-24-hours-on-vitalik-buterins-retweet/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 16:18
Життя Джиммі Лая під серйозною та безпосередньою загрозою під час утримання під вартою

Життя Джиммі Лая під серйозною та безпосередньою загрозою під час утримання під вартою

Пост "Життя Джиммі Лая під серйозним та безпосереднім ризиком у місці утримання" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Гонконгський медіамагнат, прихильник демократії, Джиммі Лай (в центрі) пробивається крізь натовп журналістів до автомобіля, що чекає, після звільнення під заставу з поліцейського відділку Монг Кок рано вранці в Гонконзі 12 серпня 2020 року, після того як засновника Apple Daily заарештували за новим законом про національну безпеку. (Фото: ISAAC LAWRENCE/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images 4 вересня 2025 року міжнародна юридична команда Джиммі Лая та його сина Себастьєна Лая подала новий терміновий запит до експертів Організації Об'єднаних Націй щодо серйозного та безпосереднього ризику для життя Джиммі Лая, спричиненого його триваючим утриманням під вартою. Джиммі Лай, 77-річний громадянин Великої Британії, власник незалежної газети Apple Daily та захисник демократії і прав людини, був затриманий і підданий численним кафкіанським судовим процесам за боротьбу за свободу слова та демократію в Гонконзі. Він перебуває у в'язниці, переважно в одиночному ув'язненні, близько 1 700 днів, будучи затриманим з грудня 2020 року, і йому загрожує довічне ув'язнення лише за те, що він дотримується своїх принципів та цінностей. Джиммі Лай зіткнувся з численними переслідуваннями, включаючи звинувачення в підбурюванні до заколоту та ймовірній змові з іноземними силами згідно з суперечливим Законом Китайської Народної Республіки про захист національної безпеки в Гонконзі та Спеціальному адміністративному районі (NSL). 28 серпня 2025 року справа Джиммі Лая за NSL завершилася, і очікується вердикт. У разі визнання винним Джиммі Лаю може загрожувати довічне ув'язнення. NSL має глибокий вплив на право на справедливий суд та верховенство права в Гонконзі. Серед іншого, закон встановив окрему процедуру для розслідування, переслідування та судового розгляду підозрюваних за NSL. Тим, кого переслідують за NSL, часто відмовляють у праві на...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 16:00
Провідна дослідницька фірма K33 визначає зону Bitcoin "Купуй на спаді"

Провідна дослідницька фірма K33 визначає зону Bitcoin "Купуй на спаді"

Допис "Провідна дослідницька фірма K33 визначає зону Bitcoin "Купуй на спаді"" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Середня прибутковість Bitcoin у вересні з 2011 року становить -4,6%, це єдиний місяць із збитками. Тарифи США та сигнали уповільнення економіки посилюють сезонну слабкість криптовалютного ринку. K33 розглядає діапазон $94K–$101K як стратегічну зону купівлі Bitcoin на тлі поточної нестабільності ринку. Провідна дослідницька фірма K33 Research повідомляє своїм клієнтам, що поточна нестабільність ринку є головною можливістю для купівлі. У своєму новому звіті фірма пояснює, чому поєднання сезонної слабкості та макроекономічних перешкод штовхає Bitcoin (BTC) у "стратегічну зону купівлі" між $94 000 та $101 000. "Прокляття вересня": чому цей місяць історично ведмежий для Bitcoin? Теза K33 ґрунтується на потужній історичній тенденції у криптопросторі, яка називається "Прокляття вересня" Bitcoin. Історичні дані BTC Звіт фірми підкреслює, що з 2011 року вересень є єдиним місяцем з довгостроковим негативним показником для Bitcoin, із середньомісячною прибутковістю -4,6%. Ця стійка закономірність сформувала ринкові очікування, і багато трейдерів передбачають слабкість протягом цього періоду. Поточні макроекономічні перешкоди Bitcoin Цього року сезонний спад посилюється ширшими глобальними умовами. Економічні показники сигналізують про уповільнення, а невизначеність щодо тарифної політики США посилює тиск, зменшуючи апетит інвесторів до ризикових активів, таких як криптовалюти. Це створило чітку розбіжність між боковим рухом Bitcoin і зростанням деяких альткоїнів. Стратегічна зона купівлі Bitcoin "$94k–$101k" Хоча короткострокові перспективи є складними, K33 Research стверджує, що ця слабкість створює ідеальну точку входу для довгострокових інвесторів. Ключова цільова ціна K33 для накопичення BTC Аналіз фірми визначив ключову можливість для купівлі, якщо Bitcoin відкотиться до діапазону від $94 000 до $101 000. Вони стверджують, що ця зона представляє ідеальний сценарій ризику та винагороди для довгострокових биків, які прагнуть накопичувати. Чому це вважається можливістю? Прогноз K33 розглядає поточну нестабільність...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 15:59
