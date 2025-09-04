Чи можливе зростання на 3600% для XYZVerse (XYZ) до того, як Solana та XRP досягнуть своїх нових історичних максимумів?
Пост "Чи можливе зростання на 3600% для XYZVerse (XYZ) до того, як Solana та XRP досягнуть своїх нових історичних максимумів?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Спекуляції навколо XYZVerse (XYZ) зростають, оскільки його ціна демонструє ознаки незвичайного імпульсу. Деякі спостерігачі припускають, що вартість XYZ може зрости в 36 разів до того, як Solana та XRP досягнуть своїх наступних цінових піків. Що стоїть за цим сміливим прогнозом і наскільки він обґрунтований? Відповіді розкривають несподівані деталі. XRP (XRP) Джерело: TradingView XRP продовжує коливатися між $2,67 та $2,98 після складного тижня, який зрізав 4,72% його вартості. Падіння зараз становить 7,86% за місяць, проте монета залишається на 18,65% вище, ніж півроку тому. Імпульс охолов, але бики все ще кружляють. Короткострокові сигнали залишаються змішаними. Ціна тримається біля 10-денної середньої на рівні $2,85, тоді як 100-денна лінія на рівні $2,81 повільно зростає. RSI становить 44,10, близько до нейтрального, але з нахилом до слабкості. Стохастик знаходиться на рівні 20,81, натякаючи на перепроданість. MACD зберігає невелику позитивну лінію, що свідчить про те, що ведмеді не мають повного контролю. Якщо покупці захистять рівень $2,56, прорив вище $2,98 може швидко спрямуватися до першої стіни на рівні $3,19, що становить стрибок приблизно на 8%. Подолання цієї зони відкриває шлях до $3,51, приблизно на 18% вище поточного рівня. Нездатність утримати $2,56 ризикує падінням до $2,24, приблизно на 15% нижче. Очікується нестабільна торгівля з легким нахилом вгору. Попит на $XYZ зростає, оскільки його капіталізація досягає позначки в $15 млн XYZVerse ($XYZ), нещодавно визнаний найкращим НОВИМ мемкоїн-проєктом, привертає значну увагу завдяки своїй видатній концепції. Це перший мемкоїн, який поєднує азарт спорту та інновації web3. На відміну від типових мемкоїнів, XYZVerse пропонує реальну корисність і чітку дорожню карту для довгострокового розвитку. Він планує запустити гейміфіковані продукти та сформувати партнерські відносини з великими спортивними командами та платформами. Зокрема, XYZVerse нещодавно достроково виконав одну зі своїх цілей, уклавши партнерство з bookmaker.XYZ, першою повністю ончейн децентралізованою букмекерською конторою та казино. Як...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 17:24