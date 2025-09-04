2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Bitcoin ринок стає нейтрально-ведмежим, оскільки потоки залишаються слабкими

Bitcoin ринок стає нейтрально-ведмежим, оскільки потоки залишаються слабкими

Пост Bitcoin Market Base стає нейтрально-ведмежим, оскільки потоки залишаються слабкими з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Подорож Себастьяна у світ криптовалют почалася чотири роки тому, викликана захопленням потенціалом технології блокчейн революціонізувати фінансові системи. Його початкові дослідження зосереджувалися на розумінні складнощів різних криптопроектів, особливо тих, що зосереджені на створенні інноваційних фінансових рішень. Завдяки незліченним годинам досліджень та навчання Себастьян розвинув глибоке розуміння базових технологій, динаміки ринку та потенційних застосувань криптовалют. Щоб поділитися своїми думками з іншими, Себастьян став активним учасником онлайн-дискусій на платформах, таких як X та LinkedIn. Його зосередженість на фінтех та криптовалютних темах швидко зробила його надійним голосом в онлайн-криптоспільноті. Метою Себастьяна було навчати та інформувати свою аудиторію про останні тенденції та інсайти у швидко еволюціонуючому криптоландшафті. Щоб додатково покращити свою експертизу, Себастьян отримав сертифікацію UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Ця ретельна програма забезпечила його цінними навичками та знаннями щодо фінансових технологій, подолавши розрив між традиційними фінансами та децентралізованими фінансами. Сертифікація поглибила його розуміння ширшого фінансового ландшафту та його перетину з технологією блокчейн. Пристрасть Себастьяна до фінансів та письма очевидна в його роботі. Він любить заглиблюватися у фінансові дослідження, аналізувати тенденції ринку та досліджувати останні розробки у криптопросторі. У вільний час Себастьяна часто можна знайти зануреним у графіки, вивчаючи звіти 10-K або беручи участь у провокаційних дискусіях про майбутнє фінансів. Подорож Себастьяна як криптопіонера відзначена невпинним прагненням до знань та відданістю поділитися своїми думками. Його здатність орієнтуватися у складному світі криптовалют, у поєднанні з його пристрастю до фінансових досліджень та комунікації, робить його цінним учасником галузі. Оскільки криптоландшафт продовжує розвиватися, Себастьян залишається на передньому краї, надаючи цінні інсайти та...
Sidekick
K$0.0325-45.87%
DeepBook
DEEP$0.100465-25.44%
BRC20.COM
COM$0.010038-10.36%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:40
Поділитись
Аналітик розкриває вражаючу причину, чому бичачий ринок ще не закінчився

Аналітик розкриває вражаючу причину, чому бичачий ринок ще не закінчився

Допис "Аналітик розкриває вражаючу причину, чому бичачий ринок ще не закінчився" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Cycle: Аналітик розкриває вражаючу причину, чому бичачий ринок ще не закінчився Перейти до вмісту Головна Крипто новини Bitcoin Cycle: Аналітик розкриває вражаючу причину, чому бичачий ринок ще не закінчився Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-cycle-bull-run/
Threshold
T$0.012-22.22%
BRC20.COM
COM$0.010038-10.36%
Tron Bull
BULL$0.001668-40.87%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:29
Поділитись
10 найкращих мемкоїнів для інвестування у 2025 році – один передпродаж нагрівається швидше, ніж очікувалося

10 найкращих мемкоїнів для інвестування у 2025 році – один передпродаж нагрівається швидше, ніж очікувалося

Пост 10 найкращих Мемкоїнів для інвестування у 2025 році – один пресейл розігрівається швидше, ніж очікувалося з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта Новини Уявіть собі: Pepe летить на ракеті, Shiba Inu жонглює кістковими токенами, і новий звір під назвою BullZilla топче графіки, як Годзілла у криптоформі. Ласкаво просимо до відродження мемкоїнів 2025 року, де статки створюються на пресейлах, пулах ліквідності та хайпі, підживленому TikTok. Великі імена все ще тут, але нові претенденти вже прокладають собі шлях до центру уваги. На чолі зграї стоїть BullZilla ($BZIL), чий пресейл зараз активний на Етапі 1 Фаза 3 (1-C). З ціновою моделлю на основі етапів, яка збільшується на $100,000 кожні 48 годин або з кожними додатковими $100,000 зібраними, вона винагороджує найперших власників у режимі реального часу. На цьому етапі потенційний ROI вже величезний, і вагання означає лише більшу плату. Кожна хвилина затримки означає вищу ціну входу. BullZilla ($BZIL): Мемкоїн-хижак вершини 2025 року BullZilla – не звичайний мемкоїн. Це повноцінна пресейл-машина, розроблена для масштабу, хайпу та довговічності. Зі своєю кінематографічною історією та гейміфікованою структурою пресейлу, BullZilla формується як один із найкращих мемкоїнів для інвестування в цьому бичачому циклі. Цифри підтверджують хайп. Протягом перших 24 годин запуску було зібрано понад $39,000. Більше ніж $2 мільярди токенів $BZIL було продано протягом перших двох годин, і вже приєдналося понад 300 власників. Сума пресейлу вже перевищила $100,000, з поточною ціною $0.00001908. Порівняйте це з підтвердженою ціною лістингу $0.00527141, і прогнозований ROI становить вражаючі 27,527.93%. Ранні інвестори на Етапі 1C вже дивляться на ROI 231.8%. На даний момент, купівля на $1,000 забезпечує близько 80.5 мільйонів токенів $BZIL. Збільшіть це до інвестиції $30,000, і ви дивитеся на 2.4 мільярди токенів. Якщо ціна досягне своєї цілі запуску, математика вражає. Це той вид...
Chainbase
C$0.11021-33.23%
ApeX Protocol
APEX$1.1188-33.76%
RealLink
REAL$0.07043-13.97%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:18
Поділитись
Гаманці Galaxy Digital сигналізують про тиск продажу. Чи зможе Bitcoin поглинути?

Гаманці Galaxy Digital сигналізують про тиск продажу. Чи зможе Bitcoin поглинути?

Пост "Гаманці Galaxy Digital сигналізують про тиск продажів. Чи зможе Bitcoin поглинути?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) знову став зеленим на початку вересня після закриття серпня з падінням більш ніж на 13%. Однак останні рухи свідчать про те, що великі гаманці, пов'язані з Galaxy Digital, можуть створити тиск продажів, який може перешкодити відновленню. Ончейн дані також виявляють зміну поведінки Bitcoin китів у вересні. Гаманці Galaxy Digital вказують на продаж Bitcoin на початку вересня Спонсоровано Galaxy Digital — це фірма з управління активами, яка надає фінансові послуги, пов'язані з криптовалютами, включаючи позабіржову торгівлю. Нещодавно гаманці, пов'язані з Galaxy Digital, були пов'язані з великомасштабними транзакціями китів, що привертає більшу увагу. Спостерігачі вважають, що відтік з цих гаманців може сигналізувати про потенційний тиск продажів Bitcoin. За словами аналітика Маартунна, 4 вересня було зафіксовано годинний відтік у розмірі 691 BTC. Зміна балансу Galaxy Digital. Джерело: CryptoQuant. "Такий відтік може передувати короткостроковому тиску продажів — слідкуйте за ліквідністю, спредами та реакцією ціни", — зазначив Маартунн. Спонсоровано Занепокоєння здається обґрунтованим. Графіки показують, що гаманці Galaxy Digital постійно фіксували численні відтоки протягом минулого місяця, від понад 2 400 BTC до 600 BTC. Тим часом ціна Bitcoin знижувалася в серпні. Крім того, Onchain Lens, інший обліковий запис моніторингу ончейн в X, виділив реактивацію гаманця Bitcoin після 12,8 років бездіяльності. Гаманець перемістив 0,25 BTC вартістю 28 000 доларів, але все ще утримує 479,44 BTC. Реактивація неактивного гаманця кита на початку вересня — хоча й менша порівняно з минулими двома місяцями — вказує на те, що кити ранньої ери з періоду Satoshi продовжують прокидатися, поки Bitcoin торгується на шестизначних рівнях. Кити продали понад 100 000 BTC за останній місяць Спонсоровано Кауе Олівейра спостерігав ширшу тенденцію серед китів Bitcoin, зазначивши, що вони продали понад 100 000 BTC за останні 30 днів. Дані Blocktrends показують, що це найбільша місячна хвиля продажів з 2022 року. Зміни балансу китів Bitcoin. Джерело: BlockTrends "Так, кити скидали найбільшу кількість Bitcoin...
NEAR
NEAR$2.402-19.12%
SIX
SIX$0.01677-14.69%
ChangeX
CHANGE$0.00147476-8.14%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:14
Поділитись
Bitcoin Hyper може стати наступною монетою з прибутковістю 1000x: передпродаж прискорюється до $14M

Bitcoin Hyper може стати наступною монетою з прибутковістю 1000x: передпродаж прискорюється до $14M

Пост Bitcoin Hyper може стати наступною монетою з прибутковістю 1000x: передпродаж прискорюється до $14 млн з'явився на BitcoinEthereumNews.com. $BTC є найбільшою криптовалютою у світі з вражаючою ринковою капіталізацією у $2,2 трлн. Порівняно з минулим роком, його ціна майже подвоїлася до $110 тис., що підкреслює силу оновленого інституційного та роздрібного попиту. Changelly тепер прогнозує, що $BTC зросте до $125 тис. до кінця вересня, пропонуючи інвесторам потенційну рентабельність інвестицій (ROI), що перевищує 14%. Але коли $BTC зростає, його давні проблеми мережі часто стають більш очевидними. Саме тут сяє Bitcoin Hyper ($HYPER). Запускаючи надшвидке рішення Layer-2 (L2) цього кварталу, він прагне вирішити найбільші проблеми мережі Bitcoin: вартість, швидкість та доступність DeFi. Незважаючи на те, що він ще не запущений, інвестори вже мають високі очікування щодо L2, про що свідчить його нативний токен – $HYPER – який вже залучив майже $14 млн на передпродажі. Це може бути наступна криптовалюта з прибутковістю 1000x. Швидкість транзакцій Bitcoin у 18 разів повільніша, ніж у Ethereum На відміну від Ethereum, Bitcoin не був створений для смартконтрактів, децентралізованих застосунків (dApps) або екосистем DeFi. Натомість він був спочатку розроблений як децентралізована система для надсилання коштів. Найбільша перевага? Відсутність залежності від банків або посередників. Як наслідок, мережа досі надає пріоритет безпеці та децентралізації над швидкістю та програмованістю. Вона надзвичайно стійка у просторі блокчейну завдяки своєму механізму Proof-of-Work (PoW), захищеному величезною мережею майнерів. Разом вони роблять практично неможливим компрометацію або маніпулювання мережею. Але мережа надзвичайно повільна, наразі обробляючи лише 6 транзакцій за секунду (tps), приблизно на 80% менше, ніж 21,78 tps у Ethereum. Його комісії за газ також досить дорогі. Зараз середня транзакція Bitcoin коштує $1,703, що майже втричі більше, ніж $0,588 у Ethereum. Ethereum також домінує у глобальній активності DeFi, маючи значну загальну заблоковану вартість (TVL) у $91,55 млрд. Для порівняння, Bitcoin становить лише $7,899 млрд, що на $83,401 млрд менше. Bitcoin Hyper прагне змінити все це. Bitcoin Hyper для підняття Bitcoin...
Threshold
T$0.012-22.22%
ChangeX
CHANGE$0.00147476-8.14%
Bitcoin
BTC$112,066.77-7.73%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:01
Поділитись
Bitcoin (BTC) знову наближається до дна: де відбудеться відскок? Аналіз ціни

Bitcoin (BTC) знову наближається до дна: де відбудеться відскок? Аналіз ціни

Пост Bitcoin (BTC) знову наближається до дна: де він відновиться? Аналіз ціни з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Останнє ралі Bitcoin (BTC) не змогло досягти вищого максимуму, і тепер ціна повертається до локального дна близько $107,000. Чи це ознака того, що ведмеді тепер повністю контролюють ситуацію, чи це просто відкуп дна? Одне можна сказати напевно щодо цінової динаміки Bitcoin: бики просто не з'являються, щоб підтримати будь-яку визначену зміну тренду. Так, ціна $BTC змогла вирватися з низхідного каналу, який стримував ціну з 15 серпня, але прорив був відносно слабким, і тепер падаюча ціна не так далеко від початкового рівня прориву. Ралі прориву $BTC згортається Джерело: TradingView На 4-годинному графіку вище видно, як ціна $BTC зупинилася, не досягнувши вищого максимуму близько $113,500, і мляво та покірно згорнулася. Тепер залишається побачити, наскільки низько поточна корекційна хвиля опустить ціну. Рівні відновлення Фібоначчі можуть дати деякі підказки щодо того, де зупиниться це падіння. Ціна зараз бореться за утримання рівня Фібоначчі 0.382, але схоже, що це може не вдатися. Найімовірніші рівні для зупинки падіння знаходяться нижче, причому фаворитами є 0.618 або 0.786. Якщо ціна впаде за всі рівні Фібоначчі, верхня частина низхідного каналу, ймовірно, збігатиметься з локальним дном $107,000 і, можливо, діятиме як остання підтримка. Теза зараз (поки не доведено інше) полягає в тому, що дно, ймовірно, вже досягнуто, хоча подальше падіння до $105,000 або навіть до $100,000 могло б дійсно допомогти вибити слабкі руки, що залишилися. Повертаючись до тези, можна очікувати, що...
LETSTOP
STOP$0.06681-5.40%
LooksRare
LOOKS$0.010436-24.46%
ChangeX
CHANGE$0.00147476-8.14%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 17:34
Поділитись
Чи можливе зростання на 3600% для XYZVerse (XYZ) до того, як Solana та XRP досягнуть своїх нових історичних максимумів?

Чи можливе зростання на 3600% для XYZVerse (XYZ) до того, як Solana та XRP досягнуть своїх нових історичних максимумів?

Пост "Чи можливе зростання на 3600% для XYZVerse (XYZ) до того, як Solana та XRP досягнуть своїх нових історичних максимумів?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Спекуляції навколо XYZVerse (XYZ) зростають, оскільки його ціна демонструє ознаки незвичайного імпульсу. Деякі спостерігачі припускають, що вартість XYZ може зрости в 36 разів до того, як Solana та XRP досягнуть своїх наступних цінових піків. Що стоїть за цим сміливим прогнозом і наскільки він обґрунтований? Відповіді розкривають несподівані деталі. XRP (XRP) Джерело: TradingView XRP продовжує коливатися між $2,67 та $2,98 після складного тижня, який зрізав 4,72% його вартості. Падіння зараз становить 7,86% за місяць, проте монета залишається на 18,65% вище, ніж півроку тому. Імпульс охолов, але бики все ще кружляють. Короткострокові сигнали залишаються змішаними. Ціна тримається біля 10-денної середньої на рівні $2,85, тоді як 100-денна лінія на рівні $2,81 повільно зростає. RSI становить 44,10, близько до нейтрального, але з нахилом до слабкості. Стохастик знаходиться на рівні 20,81, натякаючи на перепроданість. MACD зберігає невелику позитивну лінію, що свідчить про те, що ведмеді не мають повного контролю. Якщо покупці захистять рівень $2,56, прорив вище $2,98 може швидко спрямуватися до першої стіни на рівні $3,19, що становить стрибок приблизно на 8%. Подолання цієї зони відкриває шлях до $3,51, приблизно на 18% вище поточного рівня. Нездатність утримати $2,56 ризикує падінням до $2,24, приблизно на 15% нижче. Очікується нестабільна торгівля з легким нахилом вгору. Попит на $XYZ зростає, оскільки його капіталізація досягає позначки в $15 млн XYZVerse ($XYZ), нещодавно визнаний найкращим НОВИМ мемкоїн-проєктом, привертає значну увагу завдяки своїй видатній концепції. Це перший мемкоїн, який поєднує азарт спорту та інновації web3. На відміну від типових мемкоїнів, XYZVerse пропонує реальну корисність і чітку дорожню карту для довгострокового розвитку. Він планує запустити гейміфіковані продукти та сформувати партнерські відносини з великими спортивними командами та платформами. Зокрема, XYZVerse нещодавно достроково виконав одну зі своїх цілей, уклавши партнерство з bookmaker.XYZ, першою повністю ончейн децентралізованою букмекерською конторою та казино. Як...
NEAR
NEAR$2.402-19.12%
RealLink
REAL$0.07043-13.97%
Tagger
TAG$0.0002254-36.80%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 17:24
Поділитись
Чи може Bitcoin замінити долар США?

Чи може Bitcoin замінити долар США?

Допис "Чи може Bitcoin замінити долар США?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Індекс долара США (DXY) зафіксував помірне відновлення, становлячи 98,2 на момент публікації. Після нещодавніх втрат індекс зріс на 0,09% за попередній день. Незважаючи на це зростання, користувач X, який стверджує, що є колишнім аналітиком Goldman Sachs, виступив із серйозним попередженням щодо майбутнього долара. Він заявив, що світ може наближатися до ери, коли долар втратить свій довготривалий статус світової резервної валюти. Спонсоровано Спонсоровано Статус доларового резерву в небезпеці: що далі? Wolf Financial пояснив, що валюта може мати резервний статус лише за підтримки сильної військової потужності. США наразі виконують цю роль. Чому? Завдяки своєму ядерному арсеналу, підводним човнам, літакам-невидимкам та сотням військових баз по всьому світу. Військово-морський флот США також забезпечує безпеку глобальних торгових шляхів, що дає іншим країнам впевненість у використанні долара для міжнародних розрахунків. Ця домовленість дозволила США підтримувати статус резервної валюти та вільно друкувати гроші. Спонсоровано Спонсоровано "Але є одна проблема... долар явно зазнає невдачі. Тож яка валюта країни може замінити долар? Жодна", - йдеться в дописі. Аналітик стверджував, що жодна фіатна валюта, будь то китайський юань, японська єна чи російський рубль, не має ліквідності, довіри чи економічної підтримки, щоб замінити долар США. В результаті світ може зіткнутися з десятиліттями нестабільності, а не плавним переходом до нової єдиної резервної валюти. У такому сценарії світова торгівля може фрагментуватися на регіональні системи. Тому країни, ймовірно, будуть більше торгувати з сусідами та імперіями, ніж глобально. США можуть сильно покладатися на Канаду та Мексику для торгівлі і навіть можуть повернутися до золотого стандарту, оскільки володіють найбільшими золотими резервами. Тим часом інші країни можуть експериментувати з різними системами. Деякі можуть прийняти валюти, забезпечені золотом, інші можуть використовувати Bitcoin...
Trust The Process
TRUST$0.0003134-14.58%
Moonveil
MORE$0.02625-15.48%
Index Cooperative
INDEX$0.916-9.21%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 17:17
Поділитись
Ray Dalio каже, що Bitcoin є хорошим хеджуванням проти тарифів Трампа: $HYPER зростає

Ray Dalio каже, що Bitcoin є хорошим хеджуванням проти тарифів Трампа: $HYPER зростає

Пост "Рей Даліо каже, що Bitcoin є хорошим хеджуванням проти тарифів Трампа: $HYPER зростає" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Мільярдер і засновник Bridgewater Associates, Рей Даліо, розкритикував економіку США, заявивши, що країна наближається до пізніх стадій боргового циклу, що загрожує домінуванню долара. Даліо вважає, що це стимулюватиме активи з обмеженою пропозицією, такі як Bitcoin і золото. Його заяви були відповіддю на неправильне представлення його поглядів Financial Times під час інтерв'ю. Даліо відреагував, опублікувавши все інтерв'ю, де він зазначив: Криптовалюта зараз є альтернативною валютою, пропозиція якої обмежена, тому, за інших рівних умов, якщо пропозиція доларових грошей зростає та/або попит на них падає, це, ймовірно, зробить криптовалюту привабливою альтернативною валютою. —Рей Даліо, допис в X На думку Даліо, Bitcoin і криптовалюти загалом набирають популярність порівняно з фіатними валютами, включаючи долар США. Це створює сприятливий клімат для утиліті-проєктів, таких як Bitcoin Hyper ($HYPER), який вже проводить передпродаж на суму 13,7 млн доларів. Суди можуть визнати тарифи Трампа незаконними; Трамп прагне подати апеляцію Тарифи Трампа перебувають під пильною увагою після того, як федеральний суд заявив, що Дональд Трамп зловживав своїми повноваженнями, встановлюючи тарифи, і що лише Конгрес мав би таку владу. Адміністрація Трампа готується подати апеляцію до суду, але до того часу тарифи залишаються в силі, як сказав сам президент на своїй платформі Truth Social. Це постійна проблема для тарифного плану Трампа, після того як Федеральний суд спочатку заблокував його в травні, а суддя заявив, що тарифам бракує "будь-яких визначених обмежень". Це, у поєднанні з плутаниною, спричиненою кількома затримками та змінами в тарифному плані, занурило фондові та криптовалютні ринки в хаос. В результаті аура долара США ослабла, що змусило інвесторів шукати більш стабільні та перспективні активи. Парадоксально, вони почали переходити до Bitcoin та інших криптовалют, що пояснює, чому Bitcoin...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.575-26.54%
Hyperlane
HYPER$0.18082-32.04%
Moonveil
MORE$0.02625-15.48%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 17:16
Поділитись
Брайс Андервуд, першокурсник-квотербек Мічигану з багатомільйонним контрактом, зіткнеться з першим серйозним випробуванням проти Оклахоми

Брайс Андервуд, першокурсник-квотербек Мічигану з багатомільйонним контрактом, зіткнеться з першим серйозним випробуванням проти Оклахоми

Пост Брайс Андервуд, першокурсник-квотербек Мічигану з багатомільйонним контрактом, зіткнеться з першим серйозним випробуванням проти Оклахоми з'явився на BitcoinEthereumNews.com. АНН-АРБОР, МІЧИГАН – 30 СЕРПНЯ: Брайс Андервуд №19 з Мічиганських Вовків відступає для пасу під час першої половини матчу проти Нью-Мексико Лобос на стадіоні Мічиган 30 серпня 2025 року в Анн-Арборі, Мічиган. (Фото Раджа Мехти/Getty Images) Getty Images Брайс Андервуд, найкращий квотербек серед старшокласників 2025 року, був готовий вступити до LSU, доки Мічиган не зробив останній поштовх минулої осені. Том Бреді, випускник Мічигану та семиразовий чемпіон Супер Боул, долучився до процесу, як і Ларрі Еллісон, друга найбагатша людина світу з капіталом у $272,8 мільярда, за даними Forbes. Повідомляється, що Андервуд може заробити понад $10 мільйонів за угодами про використання імені, зображення та подібності (NIL), а також додаткові кошти від розподілу доходів протягом своєї студентської кар'єри, що допомогло переконати його підписати контракт з Мічиганом минулого грудня та вступити до школи місяцем пізніше. У суботу ввечері, менш ніж через три тижні після свого 18-річчя, Андервуд зіткнеться зі своїм першим серйозним викликом, коли вийде у стартовому складі команди №15 Мічиган проти №18 Оклахома. Андервуд дебютував у коледжі минулої суботи, виконавши 21 з 31 пасу на 251 ярд і один тачдаун у перемозі 34-17 над Нью-Мексико. Проте в суботу на нього чекає набагато складніше завдання в Оклахомі, де також є новий високооплачуваний квотербек Джон Матір, який провів останні три сезони у Вашингтон Стейт. Минулої осені, будучи юніором, Матір виконав 64,6% своїх пасів на 3 139 ярдів, 29 тачдаунів і 7 перехоплень, а також пробіг 826 ярдів і зробив 15 тачдаунів. Він зрівнявся з квотербеком Маямі Кемом Вордом, першим номером драфту НФЛ у квітні, з 44 загальними тачдаунами (пасовими та біговими) і посів шосте місце в країні з 9,0 ярдами за спробу пасу та восьме з рейтингом ефективності пасу 164,1. Матір мав...
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
Moonveil
MORE$0.02625-15.48%
Camino Network
CAM$0.02067+1.27%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 17:06
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Новий загальний шлях лістингу SEC може спричинити потік спот-криптовалютних ETF