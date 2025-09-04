Bitcoin Hyper може стати наступною монетою з прибутковістю 1000x: передпродаж прискорюється до $14M

Пост Bitcoin Hyper може стати наступною монетою з прибутковістю 1000x: передпродаж прискорюється до $14 млн з'явився на BitcoinEthereumNews.com. $BTC є найбільшою криптовалютою у світі з вражаючою ринковою капіталізацією у $2,2 трлн. Порівняно з минулим роком, його ціна майже подвоїлася до $110 тис., що підкреслює силу оновленого інституційного та роздрібного попиту. Changelly тепер прогнозує, що $BTC зросте до $125 тис. до кінця вересня, пропонуючи інвесторам потенційну рентабельність інвестицій (ROI), що перевищує 14%. Але коли $BTC зростає, його давні проблеми мережі часто стають більш очевидними. Саме тут сяє Bitcoin Hyper ($HYPER). Запускаючи надшвидке рішення Layer-2 (L2) цього кварталу, він прагне вирішити найбільші проблеми мережі Bitcoin: вартість, швидкість та доступність DeFi. Незважаючи на те, що він ще не запущений, інвестори вже мають високі очікування щодо L2, про що свідчить його нативний токен – $HYPER – який вже залучив майже $14 млн на передпродажі. Це може бути наступна криптовалюта з прибутковістю 1000x. Швидкість транзакцій Bitcoin у 18 разів повільніша, ніж у Ethereum На відміну від Ethereum, Bitcoin не був створений для смартконтрактів, децентралізованих застосунків (dApps) або екосистем DeFi. Натомість він був спочатку розроблений як децентралізована система для надсилання коштів. Найбільша перевага? Відсутність залежності від банків або посередників. Як наслідок, мережа досі надає пріоритет безпеці та децентралізації над швидкістю та програмованістю. Вона надзвичайно стійка у просторі блокчейну завдяки своєму механізму Proof-of-Work (PoW), захищеному величезною мережею майнерів. Разом вони роблять практично неможливим компрометацію або маніпулювання мережею. Але мережа надзвичайно повільна, наразі обробляючи лише 6 транзакцій за секунду (tps), приблизно на 80% менше, ніж 21,78 tps у Ethereum. Його комісії за газ також досить дорогі. Зараз середня транзакція Bitcoin коштує $1,703, що майже втричі більше, ніж $0,588 у Ethereum. Ethereum також домінує у глобальній активності DeFi, маючи значну загальну заблоковану вартість (TVL) у $91,55 млрд. Для порівняння, Bitcoin становить лише $7,899 млрд, що на $83,401 млрд менше. Bitcoin Hyper прагне змінити все це. Bitcoin Hyper для підняття Bitcoin...