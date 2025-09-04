2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Ціна BTC застрягла в діапазоні, але трейдери ф'ючерсів демонструють впевненість

Допис "Ціна BTC застрягла в діапазоні, але трейдери ф'ючерсів демонструють впевненість" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Показники з денного графіка свідчать, що Bitcoin (BTC) застряг у вузькому торговому діапазоні з 29 серпня. Він стикається з сильним рівнем опору на рівні $111,961, утримуючи підтримку на рівні $107,557. Незважаючи на цю приглушену динаміку, деякі трейдери BTC залишаються незворушними, стабільно збільшуючи свою експозицію до головної монети. Bitcoin ф'ючерсні трейдери подвоюють ставки, поки ціна стоїть на місці Спонсоровано Зростаючий коефіцієнт оціненого кредитного плеча (ELR) Bitcoin на криптовалютних біржах відображає зростання впевненості інвесторів та збільшення апетиту до ризику, навіть на тлі невиразної динаміки монети. Згідно з даними CryptoQuant, ELR BTC стабільно зростає з 12 серпня. Незабаром після того, як BTC сягнув свого історичного максимуму в $123,731, перш ніж увійти в низхідну траєкторію, яка зберігається відтоді. Для технічного аналізу токенів та оновлень ринку: Хочете більше таких інсайтів про токени? Підпишіться на щоденну криптовалютну розсилку редактора Харша Нотарії тут. Коефіцієнт оціненого кредитного плеча Bitcoin. Джерело: CryptoQuant Цікаво, що хоча ціна намагається відновити висхідний імпульс, кредитне плече на ринку деривативів продовжує зростати. Це сигналізує про те, що трейдери залишаються непохитними перед короткостроковими корекціями і натомість подвоюють свою експозицію до монети. Спонсоровано ELR активу вимірює середній обсяг кредитного плеча, яке його трейдери використовують для виконання угод на криптовалютній біржі. Він розраховується шляхом ділення відкритого інтересу активу на резерв біржі для цієї валюти. Коли він падає, інвестори стають обережними щодо короткострокових перспектив токена та уникають позицій з високим кредитним плечем. І навпаки, як у випадку з BTC, зростаючий ELR, особливо в період приглушеної динаміки цін, як зараз, вказує на те, що трейдери не відступають з ринку, а натомість збільшують свій ризик. Замість того, щоб скорочуватися під час стагнації, трейдери BTC беруть більше позицій з кредитним плечем, сигналізуючи про впевненість у тому, що поточна консолідація є тимчасовою. Чому бичачий цикл Bitcoin може тільки починатися У новому звіті...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:44
American Bitcoin дебютує на Nasdaq з тікером ABTC

Пост American Bitcoin дебютує на Nasdaq, тікер ABTC з'явився на BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin дебютував на Nasdaq з тікером ABTC 3 вересня 2025 року після злиття акцій з Gryphon Digital Mining. Новий інструмент, який поєднує майнінг та купівлю Bitcoin на ринку, спрямований на збільшення BTC на акцію та консолідацію інфраструктури Bitcoin у Сполучених Штатах, працюючи під керівництвом Hut 8, яка володіє близько 80% акцій компанії, тоді як American Data Centers контролює решту 20%. Офіційне оголошення доступне на PR Newswire, а документи компанії можна знайти на SEC EDGAR. Згідно з даними, зібраними нашою редакцією та корпоративними повідомленнями, опублікованими під час лістингу, участь Hut 8 становила близько 80% станом на 3 вересня 2025 року, а American Data Centers - близько 20%. Галузеві аналітики зазначають, що гібридні інструменти "накопичення + майнінг" зазвичай піддають акціонерів як динаміці цін на Bitcoin, так і операційним витратам на майнінг, що робить прозорість виробничих даних вирішальною. Ми перевірили доступну інформацію в офіційних релізах і зазначаємо, що додаткові кількісні деталі будуть розкриті в документах після лістингу. Що нового: модель "накопичення + майнінг" на фондовій біржі, яка виходить за рамки простого спотового ETF. Чому це важливо: надає інвесторам доступ до BTC з корпоративною структурою, що забезпечує управління та регуляторну прозорість. Критичне питання: подвійна чутливість до ціни BTC та енергетичних витрат, пов'язаних з майнінгом. Ключові цифри лістингу American Bitcoin на Nasdaq | Дата дебюту | 3 вересня 2025 року || ————————– | —————————————————————————————————————————————————————————————————————— || Тікер токена | ABTC || Біржа | Nasdaq || Корпоративна операція | Злиття акцій з Gryphon Digital Mining || Контролюючий акціонер | Hut 8 (приблизно 80% акцій, тоді як решта 20% належить American Data Centers) || Операційна модель | Самостійний майнінг та опортуністичні покупки BTC | Дебют...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:41
Проблеми для Bitcoin, оскільки цей патерн натякає на майбутню велику корекцію BTC

Пост "Проблеми для Bitcoin, оскільки цей патерн натякає на майбутню велику корекцію BTC" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Оскільки Bitcoin (BTC) намагається утримати зону підтримки на рівні $110,000, технічні індикатори малюють похмуру картину, адже актив стикається з відновленим тиском продажів після невдалої спроби пробити ключову зону опору. Прогноз, яким поділився анонімний аналітик криптовалют BitBull у дописі в X 4 вересня, вказує на те, що Bitcoin був відкинутий від зони опору $114,000 на денному графіку, рівня, який тепер перетворився на сильну зону пропозиції. Графік аналізу ціни Bitcoin. Джерело: BitBull Аналіз підкреслив, як BTC намагався повернутися до регіону $114,000, але був відкинутий нижче, що підтверджує цей рівень як стелю для цінової дії. Наразі торгуючись близько $110,600, Bitcoin залишається нижче цього опору. Тому BitBull попередив, що якщо BTC не зможе повернути та утримати рівень вище $114,000 на денному таймфреймі, будь-який короткостроковий відскок, ймовірно, буде бичачою пасткою, що заманює трейдерів перед тим, як ринок розвернеться вниз. Після різкого падіння від нещодавнього піку вище $124,000, відскок Bitcoin був неглибоким і обмеженим виділеною зоною опору. Така ситуація часто сигналізує про слабкість ринку, а нездатність рухатися вище свідчить про те, що продавці міцно контролюють ситуацію. BitBull також зазначив, що чим довше Bitcoin залишається під $114,000, тим вища ймовірність значної корекції перед будь-яким стійким розворотом. З безпосередньою підтримкою близько $109,000, прорив вниз може відкрити двері до різкішого падіння до нижчих рівнів. Аналіз ціни Bitcoin На момент публікації Bitcoin торгувався за ціною $110,665, показавши скромне зниження приблизно на 0.6% за останні 24 години. Однак на тижневому таймфреймі актив зріс на 2%. Графік ціни Bitcoin за сім днів. Джерело: Finbold На даний момент Bitcoin демонструє нейтральність з показником індексу відносної сили (RSI) на рівні 47.05, без чітких умов перекупленості чи перепроданості. З точки зору тенденції, 50-денна проста...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:39
Президент ЄЦБ Крістін Лагард закликає до посилення регуляторної відповідності Стейблкоїнів

Допис "Президент ЄЦБ Крістін Лагард закликає посилити регуляторну відповідність стейблкоїнів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Лагард наголосила, що стейблкоїни повинні відповідати правилам відповідності ЄС в інших юрисдикціях для роботи в регіоні. Вона також закликала встановити гарантії, щоб уникнути переказу коштів ЄС за кордон у випадку масового зняття цих активів. Лагард наголошує, що проєкти стейблкоїнів повинні відповідати регулюванню, еквівалентному ЄС, в інших юрисдикціях Європейський Союз (ЄС) [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/ecb-president-christine-lagarde-calls-for-toughening-stablecoin-regulatory-compliance/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:28
О котрій годині відкриття сезону NFL і які команди грають? Як дивитися

Пост "О котрій годині відбудеться відкриття сезону НФЛ і які команди гратимуть? Як дивитися" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НОВИЙ ОРЛЕАН, ЛУЇЗІАНА – 09 ЛЮТОГО: Логотип НФЛ видно на полі перед Супер Боулом LIX між Канзас-Сіті Чіфс та Філадельфія Іглз на стадіоні Caesars Superdome 09 лютого 2025 року в Новому Орлеані, Луїзіана. (Фото Патріка Сміта/Getty Images) Getty Images Сезон НФЛ 2025-26 розпочинається в четвер великим матчем між двома суперниками з NFC East. О котрій годині починається гра, які команди грають і де ви можете її подивитися? Минулого сезону Філадельфія Іглз здобули перемогу з рахунком 40-22 над чемпіоном AFC Канзас-Сіті Чіфс 9 лютого, вигравши Супер Боул LIX у Новому Орлеані. Квотербек Іглз Джален Хертс — який зробив два тачдаун-паси і пробіг ще один — був названий MVP Супер Боулу LIX. ForbesКоли НФЛ стартує, приватний капітал готує власні прибуткиАвтор: Говард Гомонофф Після завершення розкладу НФЛ 2024-25 проти Чіфс, Іглз повертаються, щоб розпочати сезон 2025-26 вдома на Лінкольн Файненшл Філд у Філадельфії проти Даллас Ковбойз. Іглз завершили регулярний сезон НФЛ 2024-25 з результатом 14-3 у NFC East перед виходом команди до Супер Боулу, тоді як Ковбойз фінішували третіми в дивізіоні з результатом 7-10. АРЛІНГТОН, ТЕХАС – 10 ЛИСТОПАДА: Тревон Діггс №7 з Даллас Ковбойз розмовляє з Джаленом Хертсом №1 з Філадельфія Іглз після здобуття тачдауну в третій чверті на стадіоні AT&T 10 листопада 2024 року в Арлінгтоні, Техас. (Фото Сема Годде/Getty Images) Getty Images Хертс буде центровим для Іглз у матчі відкриття сезону НФЛ проти Ковбойз, квотербеком яких буде Дак Прескотт. Матч відкриття сезону НФЛ між Іглз та Ковбойз транслюватиметься на NBC на безкоштовному телебаченні та стрімінговому сервісі Peacock, починаючи з 20:20.
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:27
3 мільйони майнерів BlockDAG і передпродаж на $395 мільйонів затьмарюють Lyno AI і Nexchain AI

Допис BlockDAG's 3M Miners & $395M Presale Outshine Lyno AI & Nexchain AI з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини Дізнайтеся, як 3 млн майнерів BlockDAG і передпродаж на $395 млн затьмарюють збір коштів Lyno AI на $17 тис. і просування Nexchain AI на $9,4 млн, змінюючи правила гри серед криптовалют на передпродажі. Куди зараз спрямована реальна увага в криптовалютах на передпродажі? Lyno AI створює хвилі своїм керованим ШІ арбітражем на понад 15 блокчейнах, пропонуючи інструменти, які раніше були доступні лише для інституцій. Тим часом Nexchain AI швидко проходить 26 етап свого передпродажу, залучивши $9,4 млн зі своїм ШІ-керованим блокчейном Layer-1. Обидва проєкти створюють заголовки, але набагато більша історія розгортається в іншому місці. BlockDAG не просто збирає гроші; він уже створив базу користувачів з понад 3 млн майнерів через свій застосунок X1. Такий масштаб впровадження до запуску — це те, чого більшість проєктів намагаються досягти навіть після лістингу. Зі спеціальною ціною $0,0013, доступною до 1 жовтня, BlockDAG (BDAG) заявляє про себе як про найкращий вибір 2025 року. BlockDAG перетворює впровадження X1 на сплеск передпродажу Мобільний майнінговий застосунок X1 від BlockDAG шокував ринок, зрісши з нуля до понад 3 млн користувачів у рекордні терміни. До лістингу BDAG вдалося створити одну з найбільших активних спільнот у криптовалюті. Кожне завантаження додає ще одного учасника, який щодня майнить і органічно ділиться проєктом, доводячи, що впровадження вже в дії. Передпродаж увійшов у Партію 30 з токенами за ціною $0,03, різке зростання від початкової точки $0,001. Але зараз, до 1 жовтня, покупці можуть придбати BDAG за $0,0013. Додаючи до цього ажіотажу, BlockDAG готовий провести велику подію Deployment Event у Сінгапурі. Після виходу з Token2049 через місцеві обмеження на просування передпродажу, команда вирішила запустити власну флагманську подію. Крім того, BlockDAG представив нову спеціальну ціну передпродажу $0,0013 за BDAG до 1 жовтня. Ця ставка залишатиметься в силі протягом останніх 30 днів, що ведуть до...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:21
Shiba Inu, Pepe та Bitcoin Hyper

Допис Shiba Inu, Pepe, та Bitcoin Hyper з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Перетворення 750 USD на 1,5 мільйона: Shiba Inu, Pepe, та Bitcoin Hyper Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. З більш ніж 5-річним досвідом роботи в сфері аналізу ринку криптовалют, Кханг завжди прагне надати читачам корисні знання про криптовалюти. Він має багато якісних статей, що аналізують тенденції блокчейну, DeFi та нові потенційні проєкти з попереднім продажем монет. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Особистий кабінет або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/750-to-1500000-shiba-inu-pepe-next-penny-token-vn/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:49
Залишаємося пильними щодо слабкості ринку праці США – DBS

Пост "Зберігаємо пильність щодо слабкості ринку праці США – DBS" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Індекс DXY знизився на 0,3% до 98,1. Відображаючи дані щодо несільськогосподарських робочих місць, кількість відкритих вакансій JOLTS у США впала до 7181 тис. у липні, що нижче консенсусу в 7380 тис. Показник за червень був переглянутий у бік зниження до 7357 тис. з 7437 тис., повідомляє старший стратег з Форексу (FX) DBS Філіп Ві. Ринок праці США та спостереження за ФРС "Слабкість ринку праці також відобразилася в Бежевій книзі ФРС, яка повідомила про незначні зміни або їх відсутність в економічній активності у більшості з 12 округів ФРС. Бізнес-контакти повідомили про підвищення цін для часткової компенсації значного зростання цін на вхідні ресурси, пов'язаного з тарифами. Багато домогосподарств відчули тиск через те, що заробітна плата не встигає за зростанням цін, що означає слабше споживання та нижчі очікування щодо зростання. Найм сповільнився, оскільки підприємства вагаються заповнювати вакансії або наймати новий персонал, а деякі звертаються до автоматизації та ШІ замість цього." "Загалом, Бежева книга припускає, що очікуване зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні FOMC 17 вересня може стати початком тривалого циклу пом'якшення. Щоб закріпити це очікування, п'ятничний серпневий звіт про робочі місця в США повинен показати, що кількість несільськогосподарських робочих місць залишається нижче 100 тис., а рівень безробіття підніметься вище 4,2% вперше з жовтня 2021 року. Сьогодні консенсус очікує, що зайнятість за даними ADP знизиться до 68 тис. у серпні з 104 тис. у липні. Початкові заявки на допомогу з безробіття можуть зрости, якщо їх 4-тижневе ковзне середнє збільшиться четвертий тиждень поспіль в останній тиждень серпня. Опитування ISM щодо індексу PMI у сфері послуг буде відстежуватися, щоб побачити, чи відображатиме воно свій виробничий аналог у звітуванні про слабші ціни та субіндекси зайнятості." "Сьогодні Банківський комітет Сенату проведе слухання щодо затвердження Стівена Мірана на заміну Адріані Куглер на посаді керуючого ФРС. Існує висока ймовірність того, що Міран буде затверджений вчасно до вересневого засідання FOMC. Міністр фінансів США Скотт Бессент має розпочати співбесіди з кандидатами на..."
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:36
ChatGPT-5 пояснює, як заробити $5,000 на акціях Nvidia за 5 років

Допис ChatGPT-5 пояснює, як заробити $5,000 на акціях Nvidia за 5 років з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акції Nvidia (NASDAQ: NVDA) стали одними з найбільших бенефіціарів буму штучного інтелекту (ШІ), і згідно з аналізом ChatGPT-5, інвестор може реалістично націлитися на прибуток у $5,000 протягом наступних п'яти років. ШІ-модель зазначила, що шлях до цієї мети полягає переважно у зростанні ціни, а не в дивідендному доході. Примітно, що акції NVDA націлені на позначку $200, при цьому акції закрилися на рівні $170,62 в останній торговій сесії, що представляє зростання з початку року більш ніж на 23%. Графік ціни акцій NVDA з початку року. Джерело: Finbold Спочатку ChatGPT-5 розглядав дивіденди як можливий внесок до мети в $5,000. Компанія виплачує квартальний дивіденд у розмірі $0,01 за акцію, або $0,04 щорічно. Це перекладається у прибутковість лише 0,023% при ціні акції $170, що робить її однією з найменш прибуткових блакитних фішок на ринку. Навіть якби Nvidia підвищувала виплати на 10% щорічно, утримання 100 акцій протягом п'яти років принесло б лише близько $30-$35 у дивідендах. На більшій частці в 300 акцій загальна сума все одно була б нижчою за $100, що показує, наскільки мало дивіденди додають до загальної прибутковості. Шлях зростання капіталу Nvidia Натомість, згідно з інструментом OpenAI, справжнім рушієм є зростання капіталу. За консервативних припущень про 10% річного зростання, акції Nvidia могли б зрости з $170 до приблизно $275 за п'ять років. Таким чином, інвестиція в $17,000 на 100 акцій принесла б майже $10,900 у комбінованому прибутку, тоді як менша частка в 50 акцій вартістю $8,500 все ще генерувала б $5,000. З іншого боку, помірний сценарій зростання на 20% щорічно підштовхнув би ціну акцій Nvidia до $425, при цьому 100 акцій принесли б більше $25,000 прибутку. У такому випадку лише 20 акцій, вартістю близько $3,400 сьогодні, досягли б цільових $5,000. За більш агресивного темпу зростання в 30%, акції могли б досягти $630,...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:21
Стартап DeAI GAIA відкриває передпродаж ШІ-смартфона

Пост DeAI стартап GAIA відкриває передпродаж ШІ-смартфона з'явився на BitcoinEthereumNews.com. GAIA, децентралізований ШІ-стартап, розпочав обмежений передпродаж ШІ-смартфона, який запускає інструменти інтелекту та конфіденційності безпосередньо на пристрої. Ранні покупці можуть заробляти мережеві винагороди, отримати доступ до попередньо завантаженого веб3-домену та тестувати повністю локальний ШІ, що працює на новому програмному шарі на апаратному забезпеченні Galaxy S25 Edge. Резюме GAIA, децентралізований ШІ-стартап, випустив ШІ-смартфон обмеженої серії з інтелектом на пристрої та інструментами конфіденційності. Доступно лише 7 000 одиниць, при цьому ранні покупці отримують мережеві винагороди та попередньо завантажений веб3-домен. Телефон працює на апаратному забезпеченні Galaxy S25 Edge, але додає програмний шар для повністю локального, децентралізованого ШІ та винагород на основі стейкінгу. GAIA, стартап, що створює децентралізовану інфраструктуру штучного інтелекту, випустив ШІ-смартфон обмеженої серії, який впроваджує інтелект на пристрої та інструменти ШІ з пріоритетом конфіденційності в ранні одиниці перед ширшим випуском. У цьому початковому випуску доступно лише 7 000 одиниць, а відкритий продаж розпочнеться одразу після закриття вікна очікування, згідно з прес-релізом, яким поділилися з crypto.news. ШІ-смартфон Galaxy S25 Edge | Джерело: GAIA Так званий Gaia AI Phone працює на апаратному забезпеченні Galaxy S25 Edge, але головна особливість полягає в новому інфраструктурному шарі, створеному Gaia Labs. Шашанк Сріпада, співзасновник і COO GAIA, пояснив в інтерв'ю crypto.news, що замість зміни самого апаратного забезпечення команда створила програмний шар між Android і додатками, який забезпечує децентралізований висновок ШІ безпосередньо на пристрої. "Раніше мобільний 'ШІ' був переважно на рівні додатків – окремі додатки з базовими функціями ШІ. Наш підхід координує запити ШІ на інфраструктурному рівні, використовуючи локалізовані моделі навчання та протоколи автентифікації, які працюють у всіх додатках, зберігаючи обробку повністю на пристрої." Шашанк Сріпада Програмний стек телефону включає платформу Gaia AI для децентралізованих інструментів ШІ, локальне середовище виконання LLM, інтерфейс голос-агент, а також...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:17
