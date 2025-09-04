Bitcoin, ETH, XRP, SOL's Max Pain Price Ahead of Options Expiry, Key Jobs Data
AI: Bitcoin, ETH, XRP, SOL's максимальна ціна болю перед закінченням опціонів, ключові дані про робочі місця
Пост Bitcoin, ETH, XRP, SOL's Max Pain Price Ahead of Options Expiry, Key Jobs Data з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin, Ethereum та інші альткоїни зазнають відкату на тлі продовження фіксації прибутку на ширшому криптовалютному ринку. Трейдери готуються до подальших розпродажів напередодні закінчення терміну дії криптовалютних опціонів на суму 4,5 мільярда доларів та ключових даних про робочі місця в США цього тижня. Ціни BTC, ETH, XRP та SOL знижуються на тлі ліквідації трейдерами лонг позицій на суму 115 мільйонів доларів. Крім того, зростання дохідності довгострокових казначейських облігацій та цін на золото через фіскальні проблеми посилили тиск на продаж Bitcoin.
3,28 мільярда доларів у Bitcoin опціонах, термін дії яких закінчується
За даними Deribit, у п'ятницю закінчується термін дії понад 29 тисяч BTC опціонів з номінальною вартістю 3,28 мільярда доларів. Співвідношення пут-кол становить 1,39, що є надзвичайно високим і вказує на ведмежий настрій серед трейдерів. Крім того, ціна максимального болю становить 112 000 доларів. Derbit виявив, що пути зосереджені навколо ціни страйку 105-110 тисяч доларів, причому більшість трейдерів роблять ставку на падіння ціни Bitcoin нижче 105 000 доларів.
Bitcoin Max Pain Price. Джерело: Deribit
Аналітик Калеб Франзен виявив, що Bitcoin опустився нижче своєї денної хмари Ішимоку вперше з лютого 2025 року, потенційно перетворюючи її на опір. Історичні сезонні закономірності відіграють ключову роль у ведмежих настроях щодо Bitcoin, з ведмежим перехрестям на тижневому MACD.
Bitcoin Breaks Below Daily Ichimoku Cloud. Джерело: Caleb Franzen
1,28 мільярда доларів у Ethereum опціонах, термін дії яких закінчується
Понад 293 тисячі ETH опціонів з номінальною вартістю 1,28 мільярда доларів мають закінчитися на Deribit, зі співвідношенням пут-кол 0,78. Це вказує на змішані настрої серед трейдерів через нейтральне співвідношення пут-кол. Крім того, ціна максимального болю становить 4 400 доларів, що вище за поточну ринкову ціну 4 385 доларів на момент написання. Це сигналізує. Опціонні трейдери спостерігають за трьома ключовими рівнями: 4 500, 4 700 та 5 000 доларів.
Bitcoin Max Pain Price. Джерело: Deribit
"Потоки схиляються до більш збалансованих, але коли накопичуються вище 4,5 тисяч доларів, залишаючи можливість зростання", - сказав...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 20:24