Спостереження за ціною Bitcoin: BTC тримає позиції на рівні $110.5K—Чи неминуче ралі?

Спостереження за ціною Bitcoin: BTC тримає позиції на рівні $110.5K—Чи неминуче ралі?

Допис "Спостереження за ціною Bitcoin: BTC тримає позиції на рівні $110,5 тис. — Чи неминуче ралі?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin наразі коштує від $110 700 до $111 010 за останню годину, із загальною ринковою капіталізацією $2,20 трильйона. За останні 24 години Bitcoin зафіксував обсяг торгівлі у $36,27 мільярда, коливаючись у внутрішньоденному діапазоні від $110 344 до $112 502. Bitcoin на денному графіку, схоже, входить у фазу консолідації [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-btc-holds-the-line-at-110-5k-is-a-rally-imminent/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 21:09
UBS зберігає ведмежий прогноз щодо фунта на тлі економічних труднощів

UBS зберігає ведмежий прогноз щодо фунта на тлі економічних труднощів

Публікація UBS зберігає ведмежий прогноз для фунта на тлі економічних труднощів з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Критична ціль EUR/GBP: UBS зберігає ведмежий прогноз для фунта на тлі економічних труднощів Перейти до вмісту Головна Форекс (FX) новини Критична ціль EUR/GBP: UBS зберігає ведмежий прогноз для фунта на тлі економічних труднощів Джерело: https://bitcoinworld.co.in/ubs-bearish-pound-forecast/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 20:34
Прогноз Bitcoin сьогодні, оскільки компанії з Bitcoin Майнінгу збільшують виробництво, банки США повертаються до Криптовалюти, та інше...

Прогноз Bitcoin сьогодні, оскільки компанії з Bitcoin Майнінгу збільшують виробництво, банки США повертаються до Криптовалюти, та інше...

Допис Bitcoin Prediction Today as Bitcoin Mining Companies Boost Output, US Banks Return to Криптовалюта, and More… з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Поточна ціна Bitcoin Hyper Updates Today: Bitcoin Prediction Today as Bitcoin Mining Companies Boost Output, US Banks Return to Криптовалюта, and More… Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Ліа - британська журналістка з дипломом бакалавра журналістики, медіа та комунікацій, яка має майже десятирічний досвід написання контенту. Протягом останніх чотирьох років її увага була зосереджена переважно на технологіях Web3, що зумовлено її щирим ентузіазмом щодо децентралізації та новітніх технологічних досягнень. Вона співпрацювала з провідними виданнями про криптовалюту та NFT - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport та NFT Lately - що підняло її до старшої ролі в криптожурналістиці. Незалежно від того, чи створює вона останні новини чи поглиблені огляди, вона прагне залучити своїх читачів найновішими ідеями та інформацією. Її статті часто охоплюють найпопулярніші криптовалюти, біржі та нормативні акти, що розвиваються. В рамках своєї стратегії залучення новачків у криптовалюту до Web3, вона пояснює навіть найскладніші теми в легкозрозумілий та захопливий спосіб. Додатково підкреслюючи її динамічний журналістський досвід, вона писала для різних секторів, включаючи тестування програмного забезпечення (TEST Magazine), подорожі (Travel Off Path) та музику (Mixmag). Коли вона не занурена глибоко в криптокролячу нору, вона, ймовірно, подорожує островами (Галапагоси та Хайнань - її улюблені місця). Або, можливо, малює крейдяні олівцеві малюнки, слухаючи Pixies, свій улюблений гурт усіх часів. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-4-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 20:27
Прибуток American Eagle Outfitters (AEO) за 2 квартал 2025 року

Прибуток American Eagle Outfitters (AEO) за 2 квартал 2025 року

Допис American Eagle Outfitters (AEO) прибуток за 2 квартал 2025 року з'явився на BitcoinEthereumNews.com. American Eagle у середу заявила, що її партнерство з Сідні Свіні стало її "найкращою" рекламною кампанією на сьогоднішній день, оголосивши про фінансові результати другого кварталу, які перевершили очікування. Яскрава, але суперечлива кампанія із зіркою "Ейфорії" викликала деяку критику та негативну реакцію, але запуск, у поєднанні з нещодавнім партнерством з новим нареченим Тейлор Свіфт Тревісом Келсі, призвів до залучення нових клієнтів та позитивного трафіку через усі канали. Акції American Eagle зросли більш ніж на 20% у торгівлі після закриття ринку в середу. "Осінній сезон розпочався позитивно. Завдяки сильнішим пропозиціям продуктів та успіху останніх маркетингових кампаній з Сідні Свіні та Тревісом Келсі, ми спостерігаємо зростання обізнаності клієнтів, залученості та порівнянних продажів", - сказав генеральний директор Джей Шоттенштейн у прес-релізі. "Ми з нетерпінням чекаємо на розвиток нашого прогресу та постійну силу наших культових брендів для забезпечення вищої прибутковості, довгострокового зростання та цінності для акціонерів". Компанія також повторно випустила свій річний прогноз після його відкликання раніше цього року. Тепер вона очікує, що порівнянні продажі будуть приблизно на тому ж рівні, що краще, ніж падіння на 0,2%, яке очікували аналітики, згідно зі StreetAccount. Вона все ще очікує, що валова маржа буде знижуватися протягом року, але внесла ключові зміни до свого прогнозу щодо операційного прибутку, який несе основний тягар впливу тарифів. Тепер компанія очікує, що її річний операційний прибуток буде між 255 мільйонами та 265 мільйонами доларів, що нижче від попереднього діапазону між 360 мільйонами та 375 мільйонами доларів. Ось як American Eagle працювала протягом кварталу порівняно з тим, що очікував Уолл-стріт, на основі опитування аналітиків LSEG: Прибуток на акцію: 45 центів проти очікуваних 21 центів Дохід: 1,28 мільярда доларів проти очікуваних 1,24 мільярда доларів Чистий прибуток компанії за тримісячний період, що закінчився 2 серпня, становив...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 20:26
Bitcoin, ETH, XRP, SOL's Max Pain Price Ahead of Options Expiry, Key Jobs Data AI: Bitcoin, ETH, XRP, SOL's максимальна ціна болю перед закінченням опціонів, ключові дані про робочі місця

Bitcoin, ETH, XRP, SOL's Max Pain Price Ahead of Options Expiry, Key Jobs Data AI: Bitcoin, ETH, XRP, SOL's максимальна ціна болю перед закінченням опціонів, ключові дані про робочі місця

Пост Bitcoin, ETH, XRP, SOL's Max Pain Price Ahead of Options Expiry, Key Jobs Data з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin, Ethereum та інші альткоїни зазнають відкату на тлі продовження фіксації прибутку на ширшому криптовалютному ринку. Трейдери готуються до подальших розпродажів напередодні закінчення терміну дії криптовалютних опціонів на суму 4,5 мільярда доларів та ключових даних про робочі місця в США цього тижня. Ціни BTC, ETH, XRP та SOL знижуються на тлі ліквідації трейдерами лонг позицій на суму 115 мільйонів доларів. Крім того, зростання дохідності довгострокових казначейських облігацій та цін на золото через фіскальні проблеми посилили тиск на продаж Bitcoin. 3,28 мільярда доларів у Bitcoin опціонах, термін дії яких закінчується За даними Deribit, у п'ятницю закінчується термін дії понад 29 тисяч BTC опціонів з номінальною вартістю 3,28 мільярда доларів. Співвідношення пут-кол становить 1,39, що є надзвичайно високим і вказує на ведмежий настрій серед трейдерів. Крім того, ціна максимального болю становить 112 000 доларів. Derbit виявив, що пути зосереджені навколо ціни страйку 105-110 тисяч доларів, причому більшість трейдерів роблять ставку на падіння ціни Bitcoin нижче 105 000 доларів. Bitcoin Max Pain Price. Джерело: Deribit Аналітик Калеб Франзен виявив, що Bitcoin опустився нижче своєї денної хмари Ішимоку вперше з лютого 2025 року, потенційно перетворюючи її на опір. Історичні сезонні закономірності відіграють ключову роль у ведмежих настроях щодо Bitcoin, з ведмежим перехрестям на тижневому MACD. Bitcoin Breaks Below Daily Ichimoku Cloud. Джерело: Caleb Franzen 1,28 мільярда доларів у Ethereum опціонах, термін дії яких закінчується Понад 293 тисячі ETH опціонів з номінальною вартістю 1,28 мільярда доларів мають закінчитися на Deribit, зі співвідношенням пут-кол 0,78. Це вказує на змішані настрої серед трейдерів через нейтральне співвідношення пут-кол. Крім того, ціна максимального болю становить 4 400 доларів, що вище за поточну ринкову ціну 4 385 доларів на момент написання. Це сигналізує. Опціонні трейдери спостерігають за трьома ключовими рівнями: 4 500, 4 700 та 5 000 доларів. Bitcoin Max Pain Price. Джерело: Deribit "Потоки схиляються до більш збалансованих, але коли накопичуються вище 4,5 тисяч доларів, залишаючи можливість зростання", - сказав...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 20:24
Дані про відкриті вакансії падають до рівнів, які рідко спостерігалися з часів пандемії

Дані про відкриті вакансії падають до рівнів, які рідко спостерігалися з часів пандемії

Допис "Дані про відкриті вакансії падають до рівнів, які рідко спостерігалися з часів пандемії" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Вивіска "Наймаємо зараз" у магазині Journeys у районі Бруклін у Нью-Йорку 3 червня 2025 року. Adam Gray | Bloomberg | Getty Images Кількість відкритих вакансій знизилася в липні до рівнів, які рідко спостерігалися з часів пандемії Covid-19, посилюючи побоювання щодо охолодження на ринку праці. Звіт про відкриті вакансії та плинність робочої сили показав близько 7,18 мільйона оголошень у липні, згідно з даними Бюро статистики праці, опублікованими в середу. Це лише другий показник нижче рівня 7,2 мільйона з кінця 2020 року. Середній показник був найнижчим з вересня 2024 року, коли було зареєстровано трохи більше 7,1 мільйона вакансій. За винятком цього зниження минулого року, такі рівні відкритих вакансій востаннє спостерігалися, коли пандемія спричиняла потрясіння в економіці та робочій силі США. Цей показник також виявився нижчим за очікування економістів, опитаних Dow Jones, які прогнозували 7,4 мільйона вакансій. Це підкреслило зростаючі побоювання щодо ослаблення ринку праці, тенденцію, яка проявлялася в анекдотичних доказах протягом кількох місяців. "Це поворотний момент для ринку праці", - сказала Хезер Лонг, головний економіст у Navy Federal Credit Union. "Це ще одна тріщина". "Це ще один показник, який підкреслює, що цей ринок праці заморожений, і зараз важко кому-небудь отримати роботу", - додала Лонг. Щотижневі дані про заяви на допомогу по безробіттю, які мають бути опубліковані в четвер, дадуть наступний раунд розуміння стану ринку праці. Потім увага переключиться на звіт про робочі місця, за яким уважно стежать, у п'ятницю вранці. Не пропустіть ці аналітичні матеріали від CNBC PRO Джерело: https://www.cnbc.com/2025/09/03/job-opening-data-falls-to-levels-rarely-seen-since-pandemic.html
BitcoinEthereumNews2025/09/04 20:23
Власники XRP, BTC та ADA можуть отримувати стабільний щоденний пасивний дохід з IOTA Miner

Власники XRP, BTC та ADA можуть отримувати стабільний щоденний пасивний дохід з IOTA Miner

Пост "Власники XRP, BTC та ADA можуть отримувати стабільний щоденний пасивний дохід з IOTA Майнер" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Майнінг криптовалют більше не обмежується придбанням майнінгових машин та налаштуванням складного обладнання. Сьогодні все більше власників XRP, BTC та ADA звертаються до послуг хмарного майнінгу. Як одна з найпопулярніших платформ на ринку, IOTA Майнер пропонує користувачам швидке, безпечне та екологічно чисте рішення для пасивного доходу, що робить його новим варіантом для інвесторів, які прагнуть диверсифікації портфеля. У цій статті ми розглянемо, чому все більше інвесторів у криптовалюту обирають IOTA Майнер і як хмарний майнінг може допомогти їм досягти зростання активів на волатильному ринку. Чому інвестори зацікавлені в IOTA Майнер? Привабливість IOTA Майнер полягає не лише в тому, що користувачі можуть отримувати додатковий пасивний дохід, окрім щоденних вкладень і торгівлі, але й у зниженні кривої навчання інвестуванню та операційних бар'єрів завдяки простому процесу роботи та стабільній моделі доходу. Заснований у 2018 році зі штаб-квартирою у Великобританії, IOTA Майнер заслужив довіру та підтримку інвесторів по всьому світу завдяки своїм професійним технічним знанням та багаторічній галузевій репутації. В умовах зростаючої волатильності ринку та невизначеності, платформа стає варіантом стабільного доходу для все більшої кількості власників XRP, BTC та ADA. Відгуки реальних користувачів Деякі користувачі IOTA Майнер поділилися своїм досвідом: "Від реєстрації до майнінгу кожен крок є чітким і зрозумілим, з детальними інструкціями, що робить його доступним навіть для початківців." "Ефективний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача полегшує навіть досвідченим інвесторам знаходження потрібних функцій і є дуже зручним у використанні." Основні переваги платформи IOTA Майнер популярний серед інвесторів по всьому світу завдяки своїм унікальним перевагам: Бонус для нових користувачів: Зареєструйтеся та отримайте $15, а нові користувачі також можуть отримувати $0,60 за щоденну реєстрацію (залишилося лише 1 277 місць). Стабільний дохід: Використовуючи потужні обчислювальні можливості, ми забезпечуємо стабільні щоденні прибутки. Легальний...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:54
Ігри можуть розблокувати масове впровадження XRP за допомогою XRPL Gamechain

Ігри можуть розблокувати масове впровадження XRP за допомогою XRPL Gamechain

Пост "Ігри можуть розблокувати масове впровадження XRP за допомогою XRPL Gamechain" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ігрова платформа B3 може розблокувати впровадження XRP через мобільно-орієнтований досвід. Тестова мережа Xcade запускається з п'ятьма іграми, розробленими для залучення користувачів основних криптовалют. Доведений успіх B3 з 8,5 мільйонами гаманців тепер свідчить про потенціал зростання XRP. Питання про те, чи можуть ігри стимулювати масове впровадження криптовалют, виходить на перший план із запуском B3 XRPL Gamechain, першої спеціалізованої ігрової екосистеми, побудованої на сайдчейні XRP Ledger EVM. Це партнерство між споживчою мережею AppChain B3 та XRPL Commons перевіряє, чи може інтерактивна розвага досягти успіху там, де традиційні фінансові додатки зазнали труднощів. Ігри представляють різні переваги для впровадження криптовалют, яких не мають традиційні DeFi додатки. Мобільно-орієнтований ігровий досвід усуває технічні бар'єри, які зазвичай заважають основним користувачам взаємодіяти з технологією блокчейн. Це потенційно забезпечує XRP зручним шлюзом, необхідним для широкого прийняття. Досвід B3 свідчить про життєздатність ігор Існуюча ігрова екосистема B3 надає переконливі докази потенціалу впровадження ігор. Платформа успішно підключила понад 8,5 мільйонів гаманців і обробила сотні мільйонів транзакцій у більш ніж 100 іграх, включаючи AAA-проєкти. Ця користувацька база показує, що споживачі будуть взаємодіяти з технологією блокчейн, коли вона представлена через знайомі ігрові інтерфейси. Xcade, платформа для користувачів XRPL Gamechain, запускається сьогодні в тестовій мережі, представляючи п'ять ігрових проєктів, розроблених для швидких мобільних сесій. Платформа вирішує критичну проблему впровадження, дозволяючи користувачам заробляти, витрачати та взаємодіяти з XRP через ігровий процес без необхідності складного налаштування гаманця чи технічних знань. Ігровий підхід пропонує власникам XRP пряму корисність поза спекулятивною торгівлею. Користувачі можуть виконувати завдання, отримувати винагороди на основі XRP та отримувати доступ до прогресу між іграми, зберігаючи ліквідність у блокчейні. Це створює стійкий попит на токен через внутрішньоігрову економіку та вторинні ринки. Інтеграція RLUSD забезпечує додаткову корисність Інтеграція RLUSD як бажаного стейблкоїна в екосистемі B3 додає ще один рівень корисності. Стейблкоїн забезпечує стабільні варіанти оплати для...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:50
Деталі можуть врятувати Л.А. Кліпперс у справі про обхід правил з Каваєм Леонардом

Деталі можуть врятувати Л.А. Кліпперс у справі про обхід правил з Каваєм Леонардом

Пост "Деталі можуть врятувати Л.А. Кліпперс у справі про обхід обмежень з Каваєм Леонардом" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛІФОРНІЯ – 24 ЛИПНЯ: власник Лос-Анджелес Кліпперс Стів Баллмер вручає Каваю Леонарду його джерсі, коли його та Пола Джорджа представляють у рекреаційному центрі Грін Медоуз 24 липня 2019 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. ПРИМІТКА ДЛЯ КОРИСТУВАЧА: користувач прямо визнає та погоджується, що, завантажуючи та/або використовуючи цю фотографію, користувач погоджується з умовами ліцензійної угоди Getty Images. (Фото Кеворка Джансезяна/Getty Images) Getty Images Лос-Анджелес Кліпперс потрапили в халепу в середу, коли журналіст-розслідувач Пабло Торре опублікував сенсаційний звіт, звинувачуючи їх у потенційному обході обмежень зарплатної відомості з зірковим форвардом Каваєм Леонардом. Торре детально описав, як керівник Кліпперс Стів Баллмер інвестував 50 мільйонів доларів у Aspiration, нині збанкрутілу екологічну компанію, лише для того, щоб Aspiration натомість надала Леонарду рекламну угоду "без участі" на 28 мільйонів доларів через ТОВ, яким він керував. "Ми переглянули безліч дійсно, дійсно контрактів з топовими іменами. А потім: 'О, до речі, у нас також є маркетингова угода з Каваєм Леонардом, типу органічної маркетингової спонсорської угоди на 28 мільйонів доларів з Каваєм'", - розповів Торре колишній співробітник фінансового відділу Aspiration. "І якщо у мене були будь-які питання щодо цього, по суті, не питай, тому що це було для 'обходу обмеження зарплатної відомості. LOL.' Було багато LOL, коли ділилися інформацією." Представник НБА Майк Басс повідомив ESPN у середу, що ліга "знає про сьогоднішній ранковий медіа-звіт щодо Л.А. Кліпперс і [розпочинає] розслідування." Кліпперс також випустили заяву, заперечуючи, що вони або Баллмер обходили обмеження зарплатної відомості, перенаправляючи додаткові гроші Леонарду через цю спонсорську угоду. Якщо НБА визначить, що репортаж Торре є точним, це може означати серйозні проблеми для Кліпперс. Однак, диявол може критися в деталях щодо точного типу покарання, яке вони можуть...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:45
Кити Bitcoin зменшуються, чи під загрозою вересневий Push?

Кити Bitcoin зменшуються, чи під загрозою вересневий Push?

Пост Bitcoin Кити зменшуються, чи під загрозою Push "Uptember"? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Запаси Bitcoin китів знизилися до 488 BTC кожен, найнижчий рівень з 2018 року. Спотові ETF BTC у США додали 332,8 мільйона доларів нових притоків. Графіки показують схожість із циклом Bitcoin 2017 року з перспективою прориву. Bitcoin кити зменшили свої запаси до рівнів, не бачених з 2018 року, що викликає питання щодо сили ринку на початку вересня 2025 року. У той же час ETF BTC залучили сотні мільйонів нових грошей, тоді як фонди Ethereum зазнали значних відтоків. Історичні графіки цін BTC також показали вражаючу схожість із циклом 2017 року. Bitcoin кити зменшують свою частку Великі власники BTC, яких часто називають китами, почали скорочувати свої запаси протягом останніх місяців. Дані від Glassnode показали, що суб'єкти, які володіють від 100 до 10 000 Bitcoin, тепер контролюють у середньому по 488 BTC кожен. Примітно, що це найнижчий рівень з грудня 2018 року та стабільне зниження, яке почалося в листопаді 2024 року. Розподіл Bitcoin китів | Джерело: Glassnode Кити давно відіграють важливу роль на ринках BTC. Їхні купівлі та продажі часто можуть змінювати ціни або сигналізувати про зміни в поведінці інвесторів. Зниження середніх запасів свідчить про те, що деякі великі гаманці, можливо, розподіляли свої Faircoins. Ці монети могли перейти до дрібніших інвесторів або до рук інституційних покупців через ETF. Ця тенденція зменшила концентрацію Bitcoin серед найбільших власників. Хоча це може означати менше домінування окремих гравців, це також показало, що деякі кити відступають протягом ключового періоду для ринку. Зміна відбулася, коли інституції збільшили свою присутність через регульовані продукти, створюючи новий баланс між традиційними китами та новими формами великої власності. ETF BTC показують чітку ротацію В окремому розвитку подій, 2 вересня ETF Bitcoin побачили притоки в розмірі 332,8 мільйона доларів. FBTC від Fidelity Investments був найбільшим вкладником із 132,7 мільйона доларів,...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:30
