American Eagle у середу заявила, що її партнерство з Сідні Свіні стало її "найкращою" рекламною кампанією на сьогоднішній день, оголосивши про фінансові результати другого кварталу, які перевершили очікування. Яскрава, але суперечлива кампанія із зіркою "Ейфорії" викликала деяку критику та негативну реакцію, але запуск, у поєднанні з нещодавнім партнерством з новим нареченим Тейлор Свіфт Тревісом Келсі, призвів до залучення нових клієнтів та позитивного трафіку через усі канали. Акції American Eagle зросли більш ніж на 20% у торгівлі після закриття ринку в середу. "Осінній сезон розпочався позитивно. Завдяки сильнішим пропозиціям продуктів та успіху останніх маркетингових кампаній з Сідні Свіні та Тревісом Келсі, ми спостерігаємо зростання обізнаності клієнтів, залученості та порівнянних продажів", - сказав генеральний директор Джей Шоттенштейн у прес-релізі. "Ми з нетерпінням чекаємо на розвиток нашого прогресу та постійну силу наших культових брендів для забезпечення вищої прибутковості, довгострокового зростання та цінності для акціонерів". Компанія також повторно випустила свій річний прогноз після його відкликання раніше цього року. Тепер вона очікує, що порівнянні продажі будуть приблизно на тому ж рівні, що краще, ніж падіння на 0,2%, яке очікували аналітики, згідно зі StreetAccount. Вона все ще очікує, що валова маржа буде знижуватися протягом року, але внесла ключові зміни до свого прогнозу щодо операційного прибутку, який несе основний тягар впливу тарифів. Тепер компанія очікує, що її річний операційний прибуток буде між 255 мільйонами та 265 мільйонами доларів, що нижче від попереднього діапазону між 360 мільйонами та 375 мільйонами доларів. Ось як American Eagle працювала протягом кварталу порівняно з тим, що очікував Уолл-стріт, на основі опитування аналітиків LSEG: Прибуток на акцію: 45 центів проти очікуваних 21 центів Дохід: 1,28 мільярда доларів проти очікуваних 1,24 мільярда доларів Чистий прибуток компанії за тримісячний період, що закінчився 2 серпня, становив...