Корпоративні скарбниці BTC є загрозою для стабільності ринку

Порівняння цьогорічного графіка Bitcoin (BTC) з індексом долара США DXY створює різкий контраст. У той час як Bitcoin злетів до нових висот, перевищивши поріг у $120,000, DXY мав важкий рік — падіння майже на 10% з початку року — і прогнозується подальше падіння в найближчому майбутньому. У такому середовищі, можливо, не дивно, що все більше компаній звертаються до Bitcoin як альтернативного активу для підтримки своїх скарбниць. Але ця, здавалося б, нешкідлива тенденція може швидко перетворитися на загрозу не лише для самого Bitcoin, але й для ширшого фінансового ринку. Резюме Наратив Bitcoin змінився. Колись борючись з регуляторами, BTC тепер приймається державами, установами та скарбницями, тоді як Комісія з цінних паперів і бірж США пом'якшує свою позицію. Стратегія унікальна. Перевага першопрохідця Майкла Сейлора, низька ціна входу та вигідні умови боргу означають, що він може витримати спади, які інші не можуть. Якщо кілька компаній з кредитним плечем панічно продаватимуть, переплетення Bitcoin з ETF, пенсіями та урядами може посилити ринкові шоки. Урок: успіх Сейлора не є зразком. Компанії повинні зміцнювати фундаментальні показники замість того, щоб ставити свої баланси на волатильні активи. Лише рік тому $100,000 за Bitcoin все ще були далекою мрією, тоді як криптовалюта боролася з регуляторами США і намагалася відновити свій імідж після катастрофічного краху 2022 року. Але який контраст через рік. Швидко перемотуючи до сьогодні, Комісія з цінних паперів і бірж США відкликала або врегулювала більшість своїх позовів проти криптофірм і сигналізувала про набагато більш поступливу позицію. Тим часом, Bitcoin все частіше приймається як резервний актив низкою штатів США та кількома урядами країн, що розвиваються. Ставлення до Bitcoin повністю змінилося. І не тільки це, але...