2025-10-11 Saturday

Повернення Coldplay на батьківщину повертає кілька альбомів назад у чарти

Пост "Повернення Coldplay на батьківщину повертає кілька альбомів у чарти" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Coldplay стрімко піднімається в британських чартах, оскільки їхній світовий тур Music of the Spheres наближається до завершення, з чотирма альбомами — включаючи Parachutes — які повертаються або піднімаються в рейтингах. ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛІФОРНІЯ – 02 ЛЮТОГО: Кріс Мартін з Coldplay виступає на сцені під час 67-ї щорічної церемонії вручення премії GRAMMY на арені Crypto.com 02 лютого 2025 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. (Фото Кевіна Вінтера/Getty Images для The Recording Academy) Getty Images для The Recording Academy У Coldplay залишилося лише кілька дат у світовому турі Music of the Spheres перед його завершенням. Гурт перебуває в турне з 2022 року, і кілька місяців тому ця пригода була підтверджена як друга за прибутковістю за всю історію, поступаючись лише турне The Eras Tour Тейлор Свіфт. Щоб завершити все на високій ноті, Coldplay повернулися додому до Сполученого Королівства, і група завершить тур кількома виступами на лондонському стадіоні Вемблі. Коли тур наближається до завершення, продажі та стрімінг каталогу гурту зросли, і чотири альбоми знайшли місце в чартах цього тижня. A Rush of Blood to the Head повертається A Rush of Blood to the Head знову з'являється в офіційному чарті завантажень альбомів. Повноформатний альбом, один із найбільш визнаних релізів гурту, повертається на 77 місце. Він уже протримався в рейтингу 42 тижні і піднімався до 10 місця. Moon Music з'являється в кількох рейтингах Moon Music, альбом, який Coldplay активно просуває в турі, також здійснює повернення. Проєкт знову входить до офіційного чарту продажів альбомів на 100 місці, останньому щаблі рейтингу. Колекція також стрімко піднімається в офіційному рейтингу завантажень альбомів, стрибаючи з 72 на 28 місце. Parachutes присутній у чотирьох рейтингах З усіх чотирьох альбомів Coldplay в британських чартах цього тижня Parachutes є найпомітнішим. Цей...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:38
BlockchainFX: повністю перевірений аудитом, прибутковий та націлений на зростання в 1000 разів

Пост BlockchainFX: Повністю перевірений аудитом, прибутковий та націлений на зростання в 1000 разів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини Що якби криптовалютний ринок дав вам другий шанс на потенціал стати мільйонером? BlockchainFX ($BFX) створює шокові хвилі на ринку як один із найкращих криптовалютних передпродажів сьогодні, тоді як монети, такі як Sui (SUI) та Tron (TRX), привертають увагу заголовків завдяки своєму інституційному зростанню та розвитку екосистеми. Проте всі погляди зміщуються на BlockchainFX, проєкт, який вже забезпечує прибуток та впровадження ще до виходу на біржі. Це не просто черговий запуск токена — це супердодаток для торгівлі багатьма активами, що об'єднує криптовалюту, акції, форекс та товари на одній платформі. А з винагородами за стейкінг до 90% APY під час передпродажу, плюс підтверджена ціна лістингу $0,05, жаль про пропущений ранній ETH або Solana відчувається так, ніби він дивиться прямо на вас. Питання: ви дієте зараз чи спостерігаєте, як інші їдуть на наступному вибуховому передпродажу? BlockchainFX ($BFX): Вибуховий передпродаж з потенціалом 1000x BlockchainFX вже працює з понад 10 000 щоденних користувачів, перевірений CertiK, повністю відповідає вимогам та обробляє мільйони в обсязі торгівлі. На відміну від спекулятивних токенів, ця платформа генерує реальний прибуток і щодня перерозподіляє до 70% торгових комісій власникам у USDT. Це стабільний пасивний дохід, навіть до лістингу токенів. Передпродаж почався з $0,01, вже піднявся до $0,022 і зафіксований на ціні запуску $0,05. Це 138% прибутку лише в день запуску, а аналітики прогнозують зростання після запуску між $0,10 і $0,25, з довгостроковими цілями, що перевищують $1. Для контексту, ранні покупці BNB за $0,10 побачили прибуток у 6000 разів, а ICO Solana за $0,22 стало однією з найбільших перемог у криптовалюті. Учасники також отримують доступ до карток BFX Visa (Gold, Green, Metal), можливість використання по всьому світу та рівні Клубу засновників з ексклюзивними перевагами. Додайте до цього розіграш токенів BFX на $500 000 (з винагородою за перше місце $250 тис.) і ви отримаєте дефіцит, терміновість і жадібність, що працюють разом. Це не спекуляція — це ексклюзивний криптовалютний передпродаж з інституційною структурою та...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:29
Розкриття вражаючого здобутку в 408 BTC у серпні

Допис "Розкриття вражаючого видобутку 408 BTC у серпні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitfufu Bitcoin Майнінг: розкриття вражаючого видобутку 408 BTC у серпні Перейти до вмісту Головна Крипто новини Bitfufu Bitcoin Майнінг: розкриття вражаючого видобутку 408 BTC у серпні Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitfufu-bitcoin-mining-haul/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 21:52
Що надає Bitcoin його цінність? 6 основних факторів

Допис "Що надає Bitcoin його цінність? 6 основних факторів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Цінність Bitcoin закріплена в його жорстко закодованій обмеженості з постійним лімітом пропозиції у 21 мільйон монет. Його децентралізована мережа захищена за допомогою (PoW), що робить її захищеною від підробок та стійкою до цензури системою. Соціальний консенсус від інституційного, корпоративного та національного прийняття зміцнює глобальну довіру до Bitcoin. Bitcoin не має фізичної форми і не підтримується урядом чи банком, то чому він коштує понад 2 трильйони доларів? Відповідь не в ажіотажі; це поєднання жорстко закодованої економіки, неперевершеної безпеки та потужних мережевих ефектів. Ось розбір основних факторів, які надають Bitcoin його реальну, довготривалу цінність. Все починається з цифрової обмеженості та безпеки На відміну від традиційних валют, цінність Bitcoin закріплена в наборі фіксованих, незмінних правил. Чому ліміт у 21 мільйон такий важливий? Пропозиція Bitcoin постійно обмежена 21 мільйоном монет — правило, вбудоване в його код. На відміну від фіатних валют, які можуть бути надруковані безмежно центральними банками, запрограмована обмеженість Bitcoin робить його потужним захистом від інфляції. Цей наратив "цифрового золота" є основною причиною, чому індекс збереження вартості Bitcoin продовжує зростати. Як (PoW) створює безпеку? Мережа захищена за допомогою (PoW), системи, яка вимагає величезної обчислювальної потужності для перевірки транзакцій. Це робить блокчейн Bitcoin однією з найбезпечніших та захищених від підробок цифрових мереж, що існують, факт, підтверджений його зростаючою потужністю майнінгу та хешрейтом мережі. Децентралізована, нецензурована мережа Bitcoin працює без генерального директора чи центрального сервера. Ця децентралізація є однією з його найважливіших ціннісних пропозицій. Що насправді означає децентралізація? Тисячі комп'ютерів по всьому світу підтримують реєстр, забезпечуючи, що жоден уряд чи корпорація не може змінити історію транзакцій або вимкнути систему. Це створює прозору та стійку до цензури мережу для передачі вартості. Чи можна використовувати Bitcoin як платіжний інструмент?...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 21:43
CAD слабшає, оскільки USD широко зміцнюється – Scotiabank

Пост CAD слабшає, оскільки USD широко зростає – Scotiabank з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Канадський долар (CAD) трохи знизився проти загалом міцнішого долара США (USD), повідомляють головні стратеги з Форексу (FX) Scotiabank Шон Осборн та Ерік Теорет. Відхилення спот-курсу від справедливої вартості зростає "Фактори, що впливають на CAD, незначно послабилися протягом цього тижня, але втрати CAD значно випереджають те, де фундаментальні драйвери припускають, що спот-курс повинен бути. Згідно з нашою оцінкою справедливої вартості, рівновага сьогодні становить 1,3634, залишаючи спот більш ніж на одне стандартне відхилення вище справедливої вартості." "Дивергенція наближається до відносно екстремального "розтягнення", яке спостерігалося наприкінці минулого місяця. Спот-ліквідність не була хорошою цього тижня і, схоже, залишається відносно низькою на початку торгів сьогодні. Канада повідомляє торгові дані о 8.30 за східним часом; очікується ще один великий торговий дефіцит за липень. Ринок очікує дефіцит у CAD5,3 млрд. "Зростання спот-курсу через зону низького рівня 1,38 і — попередньо — вище зазначеного опору на рівні 1,3815 залишає CAD вразливим до ще більшого послаблення в короткостроковій перспективі. USD/CAD розвинув незначну консолідацію бичачого вимпела раніше цього тижня на внутрішньоденному графіку, і прорив USD через верхню межу цієї моделі раніше сьогодні передбачає потенціал зростання спот-курсу до зони 1,3850. Однак між 1,3825/75 на годинному графіку є значна кількість короткострокових заторів, що може уповільнити або навіть стримати зростання USD. Підтримка USD становить 1,3795/00." Джерело: https://www.fxstreet.com/news/cad-softer-as-usd-gains-broadly-scotiabank-202509041118
BitcoinEthereumNews2025/09/04 21:29
CFTC дозволяє Polymarket працювати в США

Пост CFTC дозволяє Polymarket працювати в США з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Особливості Polymarket тепер може працювати в США після схвалення CFTC. Нові ринки зросли на 44% у липні, демонструючи зростаючий інтерес інвесторів. Дональд Трамп-молодший приєднався до консультативної ради, посилюючи політично-фінтех привабливість. Polymarket отримує схвалення США: що це означає Polymarket, провідна платформа прогнозу ціни, отримала дозвіл вийти на ринок США після рішення Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC). Генеральний директор Шейн Коплан оголосив на X (колишній Twitter), що регулятор відкрив шлях для запуску платформи в США. CFTC через свій відділ нагляду за ринком та управління ризиками підтвердила, що не ініціюватиме примусових дій проти QCX, зареєстрованого контрактного ринку, або QC Clearing, клірингової організації. Це рішення охоплює конкретні вимоги до обліку та звітності, пов'язані зі свопами, включаючи бінарні опціони та контракти зі змінними виплатами. Коплан подякував співробітникам регулятора за ефективність процесу та підкреслив, що це схвалення є важливим кроком у легалізації діяльності Polymarket. Зростання та активність на Polymarket Polymarket привернув увагу під час президентських виборів у США 2024 року і зберіг імпульс із зростаючою кількістю ринків та партнерств. Активність зросла в липні 2025 року, коли нові ринки перевищили 11 500 — збільшення на 44% місяць до місяця, хоча все ще нижче січневих максимумів. Обсяг торгівлі Polymarket. Джерело: TokenTerminal Це зростання відображає як інтерес інвесторів, так і розширення діапазону прогнозних ринків платформи, що охоплюють політику, фінанси та інші актуальні теми. Політичний та інвестиційний вплив У липні Дональд Трамп-молодший приєднався до консультативної ради Polymarket та інвестував у проєкт. Експерти кажуть, що цей крок зміцнює позицію платформи на перетині політики, фінансів та технологій, сигналізуючи про зростаючий вплив та довіру. Запуск Polymarket у США тепер дозволяє компанії легально розширювати свої ринки прогнозів, залучаючи як трейдерів, так і інвесторів, зацікавлених в унікальному поєднанні прогнозування та торгівлі деривативами. Джерело: https://coinpaper.com/10882/polymarket-is-legal-in-the-u-s-what-this-means-for-investors
BitcoinEthereumNews2025/09/04 21:19
Песимізм щодо сланцевої нафти може бути надмірним

Пост "Песимізм щодо сланцевої нафти може бути перебільшеним" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Преса зараз переповнена статтями про пік видобутку сланцевої нафти та його значення для нафтового ринку та світової економіки. Більшість із них, здається, зумовлені нещодавнім зниженням буріння в басейнах Баккен, Ігл Форд і особливо в супергігантських сланцях Перміану, як показано на рисунку нижче. І як багато хто зазначає, сланцеві свердловини мають дуже високі темпи виснаження, що означає, що виробництво потребує постійно високих рівнів інвестицій, щоб уникнути падіння, і що зменшення буріння може означати швидке зниження видобутку. Активні бурові установки в сланцевому басейні (Перміан на правій шкалі) Автор на основі даних EIA Ця комбінація факторів призвела до заголовків цього року, таких як "Пік Перміану? Геологія та вода кажуть, що ми близькі" Peak Permian? Geology and Water Say We're Close | OilPrice.com, "Видобуток нафти в США досяг піку на тлі падіння цін, попереджає провідний виробник сланцевої нафти" US oil output has peaked amid price fall, top shale producer warns та "Пік сланцю на тлі максимального песимізму" Peak Shale Amid Maximum Pessimism. Ці та інші статті зазвичай зосереджуються на бурових роботах і можливості того, що економіка не виправдовує достатніх інвестицій для продовження збільшення видобутку. Деякі стверджують, що обмеження більше геологічне, ніж економічне, але інші зосереджуються на коментарях керівників галузі, які вважають зростання витрат і слабкі ціни основним обмеженням. Це свідчить про те, що хоча видобуток сланцевої нафти може вийти на плато або навіть знизитися в короткостроковій перспективі, тенденція не обов'язково буде незворотною. Велика частина проблеми полягає в готовності деяких кіл інтерпретувати слабкість виробництва як постійну, навіть коли здається, що вона зумовлена...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 21:17
Плани Nasdaq ускладнять лістинг для малих китайських фірм

Допис "Плани Nasdaq ускладнять лістинг для малих китайських компаній" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Nasdaq Marketsite під час ранкових торгів 7 квітня 2025 року в Нью-Йорку. Michael M. Santiago | Getty Images ПЕКІН — Фондова біржа Nasdaq у США планує вимоги до лістингу, які ускладнять лістинг малих китайських компаній у Нью-Йорку після хвилі крихітних первинних публічних розміщень. У рамках запропонованих змін компаніям, що працюють переважно в Китаї, потрібно буде залучити щонайменше 25 мільйонів доларів у первинних публічних розміщеннях для лістингу на біржі, повідомила Nasdaq пізно в середу за місцевим часом. Цей крок відбувається на тлі напруженості між США та Китаєм, а також ширших проблем фінансового ринку, з якими стикається Nasdaq. "Малим китайським компаніям буде складніше провести IPO [на] Nasdaq за новими правилами", — сказав Вінстон Ма, ад'юнкт-професор юридичної школи NYU. "Нове правило реагує на деякі випадки IPO з 'pump-and-dump' через малий розмір акцій у вільному обігу". З 2021 року, після скандалу навколо лістингу компанії Didi у Нью-Йорку, було мало великих китайських IPO в США. Але в 2024 році 35 малих компаній з Китаю пройшли лістинг у Нью-Йорку, що приблизно вдвічі більше, ніж 17 американських мікрокапіталізацій, повідомила Renaissance Capital у грудні. Мікрокапіталізації зазвичай відносяться до акцій з ринковою капіталізацією від 50 до 300 мільйонів доларів, що означає, що компанії залучили лише кілька мільйонів під час первинного публічного розміщення. Зміна правил є "позитивною", — сказав Гері Дворчак, керуючий директор Blueshirt Group, чий бізнес включає консультування китайських компаній щодо IPO. "Я думаю, це вселить більше впевненості в тому, що компанії, які проходять лістинг, роблять це з законних причин, і менш імовірно, що з акціями будуть гратися, а також це дійсно захищає самі компанії". Nasdaq зазначила, що китайські лістинги становлять більший ризик для...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 21:05
Корпоративні скарбниці BTC є загрозою для стабільності ринку

Пост "Корпоративні скарбниці BTC загрожують стабільності ринку" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Розкриття інформації: Погляди та думки, висловлені тут, належать виключно автору і не представляють погляди та думки редакції crypto.news. Порівняння цьогорічного графіка Bitcoin (BTC) з індексом долара США DXY створює різкий контраст. У той час як Bitcoin злетів до нових висот, перевищивши поріг у $120,000, DXY мав важкий рік — падіння майже на 10% з початку року — і прогнозується подальше падіння в найближчому майбутньому. У такому середовищі, можливо, не дивно, що все більше компаній звертаються до Bitcoin як альтернативного активу для підтримки своїх скарбниць. Але ця, здавалося б, нешкідлива тенденція може швидко перетворитися на загрозу не лише для самого Bitcoin, але й для ширшого фінансового ринку. Резюме Наратив Bitcoin змінився. Колись борючись з регуляторами, BTC тепер приймається державами, установами та скарбницями, тоді як Комісія з цінних паперів і бірж США пом'якшує свою позицію. Стратегія унікальна. Перевага першопрохідця Майкла Сейлора, низька ціна входу та вигідні умови боргу означають, що він може витримати спади, які інші не можуть. Якщо кілька компаній з кредитним плечем панічно продаватимуть, переплетення Bitcoin з ETF, пенсіями та урядами може посилити ринкові шоки. Урок: успіх Сейлора не є зразком. Компанії повинні зміцнювати фундаментальні показники замість того, щоб ставити свої баланси на волатильні активи. Лише рік тому $100,000 за Bitcoin все ще були далекою мрією, тоді як криптовалюта боролася з регуляторами США і намагалася відновити свій імідж після катастрофічного краху 2022 року. Але який контраст через рік. Швидко перемотуючи до сьогодні, Комісія з цінних паперів і бірж США відкликала або врегулювала більшість своїх позовів проти криптофірм і сигналізувала про набагато більш поступливу позицію. Тим часом, Bitcoin все частіше приймається як резервний актив низкою штатів США та кількома урядами країн, що розвиваються. Ставлення до Bitcoin повністю змінилося. І не тільки це, але...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 20:58
BTC тримається стабільно, оскільки трейдери звертаються до Ethereum для зростання у вересні

Пост BTC тримається стабільно, оскільки трейдери звертаються до Ethereum для зростання у вересні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Доброго ранку, Азіє. Ось що відбувається на ринках: Ласкаво просимо до ранкового брифінгу Азії, щоденного огляду головних новин під час торгів у США та огляду ринкових рухів і аналізу. Для детального огляду ринків США дивіться Crypto Daybook Americas від CoinDesk. Bitcoin застряг у режимі очікування біля позначки $112,000, згідно з ринковими даними CoinDesk, але більшою історією в мережі може бути розрив, що виникає між тим, як інвестори ставляться до BTC та ETH на початку вересня. BTC діє більше як макро-хедж, тоді як ETH позиціонується як справжній інструмент для зростання. Цей розподіл відображає поєднання політичної невизначеності та зміни потоків трейдерів. У нещодавній примітці QCP Capital написав, що сумніви щодо незалежності ФРС підтримують підвищені термінові премії, що послаблює долар і підтримує хеджування, такі як BTC і золото. Але опціонні деск та ринки прогнозів показують, що імпульс натомість збирається в ETH, де трейдери бачать найбільший потенціал для прориву. Flowdesk повідомив про приглушену неявну волатильність у BTC, незважаючи на відкати, що свідчить про позиціонування, а не спекулятивні ставки. Перекіс залишається від'ємним, що означає, що пути дорогі, але це створює відносну цінність у структурах колів. Тим часом ризик-реверсали ETH відновилися після нещодавнього розпродажу, що свідчить про відновлення попиту на експозицію до зростання. Опціони SOL також побачили підвищену активність, з потоками, спрямованими на зростання на тлі зростаючих настроїв навколо його екосистеми та корпоративних ініціатив Digital Asset Treasury. Спотова активність перейшла до бета-імен ETH, таких як AAVE та AERO, а також бета SOL, таких як RAY та DRIFT, що показує розширення за межі основних. Ринки прогнозів підтримують цю тему ротації. Настрої Polymarket підсилюють ротацію. Трейдери очікують, що BTC залишиться обмеженим біля $120k, тоді як ETH має сильні шанси перевищити $5,000 — погляд, що відповідає його 20% місячному ралі та відновленню ризик-реверсалів. Трейдери...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 20:57
