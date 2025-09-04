2025-10-11 Saturday

Від сувенірів до скотчу, Кубок Райдера надихає хвилю брендових колаборацій

Від сувенірів до скотчу, Кубок Райдера надихає хвилю брендових колаборацій

Пост "Від сувенірів до скотчу, Кубок Райдера надихає хвилю брендових колаборацій" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Погляд на колекцію Spirit of the Cup від Devereux X Johnnie Walker. Щоб здобути перемогу в Кубку Райдера, команді потрібно досягти порогу в 14,5 очок. Але для параду брендів, які приєдналися до цього дворічного протистояння США проти Європи, кінцевий переможець насправді не має значення. Все, що має значення - це використання ажіотажу та залучення вболівальників для зв'язку з клієнтами та посилення впливу бренду. Світовий партнер Кубка Райдера Citi випустив нові телевізійні реклами, які позиціонують мінливість гольфу як метафору власного глобального охоплення. У той час як баскетбольні майданчики, олімпійські басейни та тенісні корти мають точно однакові розміри, кампанія зазначає, що гольф "ніколи не буває однаковим двічі" завдяки фервеям і грінам, що постійно змінюються. Суть полягає в тому, що динамізм спорту від лунки до лунки та від поля до поля відображає здатність банку адаптуватися на 180 ринках. Спираючись на можливості активації бренду, інші компанії також використовують Кубок Райдера для залучення споживачів через ексклюзивні товари та локалізовані враження. У тематичній колаборації, присвяченій Кубку Райдера, яка з'явилася сьогодні вранці, Johnnie Walker об'єднався з Devereux Golf, прогресивним гольф-брендом, що поєднує стріт-стиль з інклюзивним, сучасним дизайном, для створення колекції 'Spirit of the Cup'. Колекція включає поло, футболки, джерсі та кепки, які передають енергію трансатлантичного протистояння легендарного турніру, а також віддають данину вуличному стилю Нью-Йорка, щоб відобразити вплив міста-господаря. "Розробляючи цю колекцію, ми хотіли вловити енергію як суперництва, так і самого Нью-Йорка", - пояснив Берт Бруннер, співзасновник і дизайнер Devereux Golf. "Місто сміливе, виразне та енергійне, тому ми зосередилися на стріт-стилі, великих графічних елементах і колірних блоках, що відображають інтенсивність змагань. Але головна ідея полягала в тому, щоб привнести гольф у сучасну культурну мову... Разом з Johnnie Walker ми створили колекцію, яка відчувається як вдома...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 23:29
GBP/JPY зростає до близько 199,30, оскільки британські державні облігації відскакують швидше, ніж японські облігації

GBP/JPY зростає до близько 199,30, оскільки британські державні облігації відскакують швидше, ніж японські облігації

Пост GBP/JPY піднімається до рівня 199.30, оскільки британські гілти відновлюються швидше, ніж японські облігації з'явився на BitcoinEthereumNews.com. GBP/JPY трохи зростає до рівня 199.30, оскільки прибутковість довгострокових облігацій у Великобританії коригується швидше, ніж у Японії. Голова Банку Англії Бейлі визнав ринкові очікування щодо невизначеності подальшого зниження відсоткових ставок до кінця року. Інвестори очікують ключові дані щодо роздрібних продажів Великобританії за липень. Пара GBP/JPY піднімається до рівня 199.30 під час європейської торгової сесії у четвер. Крос зростає, оскільки фунт стерлінгів (GBP) зміцнюється після значного відновлення попиту на довгострокові гілти Сполученого Королівства (UK). Останнім часом як GBP, так і японська єна (JPY) зазнавали різкого тиску продажів, оскільки довгострокові витрати на державні запозичення як у Великобританії, так і в Японії зросли через зростаючі побоювання щодо боргу. Прибутковість 30-річних британських гілтів скоригувалася на 3.3% від нещодавніх максимумів 5.75% до приблизно 5.50%. Тим часом, прибутковість 30-річних японських державних облігацій (JGB) також знизилася, але повільніше. Прибутковість 30-річних JGB знизилася на 1.8% до приблизно 3.25% від свого історичного максимуму 3.3%. Ще однією причиною зміцнення фунта стерлінгів є коментарі голови Банку Англії (BoE) Ендрю Бейлі на слуханнях перед Казначейським комітетом Палати громад у середу, які сигналізували про невизначеність щодо темпів зниження відсоткових ставок. Голова BoE Бейлі сказав: "Є значно більше сумнівів щодо того, як швидко ми можемо знизити ставки, і додав, що ціноутворення на ринку свідчить про те, що моє повідомлення було зрозуміле". Трейдери бачать майже 33% ймовірності того, що BoE знизить відсоткові ставки ще один раз до кінця року, повідомляє Reuters. Надалі інвестори зосередяться на даних щодо роздрібних продажів Великобританії за липень, які будуть опубліковані в п'ятницю. Питання та відповіді щодо прибутковості британських гілтів Прибутковість британських гілтів вимірює річну віддачу, яку інвестор може очікувати від утримання британських державних облігацій, або гілтів. Як і інші облігації, гілти виплачують відсотки власникам за...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 23:23
ЄЦБ виступає за жорсткіше регулювання

ЄЦБ виступає за жорсткіше регулювання

Пост ЄЦБ виступає за жорсткіше регулювання з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Регулювання Знаковий рамковий документ MiCA Європейського Союзу може бути недостатнім для захисту інвесторів, якщо іноземні проєкти стейблкоїнів продовжуватимуть працювати під менш суворим наглядом, згідно з побоюваннями, висловленими в Брюсселі цього тижня. Чиновники побоюються, що так звані "мультиюрисдикційні" стейблкоїни можуть використовувати лазівки, випускаючи токени частково всередині і частково за межами блоку. У випадку фінансового стресу, користувачі, ймовірно, кинуться викуповувати монети в Європі — де діють суворі вимоги до резервів і нульові комісії за викуп — виснажуючи місцеві захисні механізми швидше, ніж передбачалося. Виступаючи на щорічній конференції Європейської ради з системних ризиків, президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що такі вразливості залишають Європу незахищеною. Вона стверджувала, що лише глобальна координація може запобігти використанню емітентами слабших режимів. Її пропозиція заблокувала б неєвропейським емітентам вхід на єдиний ринок, якщо їхні країни не забезпечують дотримання еквівалентних правил. Також будуть потрібні сильніші гарантії для кросчейн мостів між суб'єктами ЄС та не-ЄС. Попередження з'являється в той час, коли Сполучені Штати під керівництвом президента Дональда Трампа зайняли більш вільну позицію. Раніше цього року Федеральний резервний банк США (FRB) відкликав попередні вказівки, які відмовляли банки від роботи з криптовалютами та стейблкоїнами, що широко розглядається як запрошення для Уолл-стріт розширити свою роль у цифрових активах. Підхід Європи, навпаки, зосереджений на запобіганні масовому зняттю та захисті споживачів, позиціонуючи MiCA як найсуворіший режим для стейблкоїнів у світі. Однак, чи витримають ці захисні механізми без відповідних міжнародних стандартів, залишається відкритим питанням. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте власне дослідження та консультуйтеся з ліцензованим фінансовим консультантом перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Автор Алекс є досвідченим фінансовим журналістом та ентузіастом криптовалют. З більш ніж 8-річним досвідом висвітлення...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 23:02
Sequans стикається з проблемою Bitcoin, оскільки вартість акцій падає

Sequans стикається з проблемою Bitcoin, оскільки вартість акцій падає

Пост Sequans стикається з проблемами Bitcoin, оскільки вартість акцій падає з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Компанія Bitcoin-скарбниці Sequans Communications заявила, що проведе зворотний спліт своїх американських депозитарних акцій (ADS), щоб залишитися в лістингу Нью-Йоркської фондової біржі та привернути увагу більших інституційних інвесторів. У заяві від 4 вересня компанія підтвердила, що кожна ADS незабаром представлятиме 100 звичайних акцій замість 10. Коригування набуде чинності 17 вересня, зменшуючи кількість випущених ADS та підвищуючи ціну за акцію. Таким чином, Sequans прагне відповідати вимогам NYSE та привернути фонди, які розподіляють капітал лише на акції, що торгуються вище певних порогів. Sequans також пов'язала цей захід зі своєю корпоративною стратегією, зазначивши, що компанія залишається відданою своїм резервам Bitcoin. За даними Bitcoin Treasuries, Sequans контролює 3 205 BTC, вартість яких становить приблизно 355 мільйонів доларів. Незважаючи на пояснення, інвестори обережно відреагували на зворотні спліти, і акції компанії впали на 5% до 0,80 долара на момент публікації. За даними Google Finance, це продовжує річну тенденцію, коли акції знизилися більш ніж на 75% з січня. Занепокоєння спільноти Bitcoin Цей крок викликав занепокоєння в спільноті Bitcoin, де Pledditor, відомий коментатор на X, стверджує, що акції Sequans ризикували бути виключеними з лістингу без цього заходу. Аналітик заявив: The Crypto Investor Blueprint: A 5-Day Course On Bagholding, Insider Front-Runs, and Missing Alpha Nice 😎 Your first lesson is on the way. Please add [email protected] to your email whitelist. "[Sequans] - перша компанія Bitcoin Treasury, яка змушена виконати зворотний спліт через погані показники ціни... Чи стануть вони також першою компанією, яка позбудеться своїх монет?" Цей розвиток подій підкреслює контрастні долі фірм, що тримають Bitcoin на своєму балансі. Strategy (раніше MicroStrategy) побачила, як вартість її акцій злетіла до рекордних максимумів після того, як Майкл Сейлор прийняв цей підхід у серпні 2020 року. Цей успіх заохотив кілька...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:52
AUD/USD продовжує падіння, наближається до 0,6500 з очікуванням даних США

AUD/USD продовжує падіння, наближається до 0,6500 з очікуванням даних США

Пост AUD/USD продовжує втрати, наближається до 0.6500 з очікуванням даних США з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Австралійський долар втрачає середові прибутки на обережних ринках напередодні ключових публікацій даних США. Вищі за очікувані показники торгового профіциту в Австралії не змогли підтримати австралійський долар. Звіт про зайнятість ADP, ймовірно, посилить аргументи на користь зниження ставок ФРС у вересні. Австралійський долар у четвер відступає від своїх попередніх прибутків проти долара США. Обережний настрій ринку напередодні публікацій ключових даних про активність у сфері послуг та зайнятість у США тисне на австралійський долар, який знецінився приблизно на 0.4% на сьогодні. Пара була обмежена трохи вище 0.6560 у середу, перш ніж відступити до рівнів біля круглої позначки 0.6500 на момент написання. Позитивні дані торгового балансу Австралії, які показали більший за очікуваний профіцит у липні, не змогли надати значну підтримку AUD. USD зростає напередодні публікації даних США Інвестори неохоче продають долари США, очікуючи публікації даних про зміну зайнятості ADP США для отримання додаткових підказок щодо імпульсу ринку праці. Консенсус ринку передбачає незначне збільшення зайнятості, що, ймовірно, посилить занепокоєння, викликане слабким звітом про відкриття робочих місць, опублікованим у середу. Пізніше протягом дня очікується, що звіт ISM Services PMI покаже значне покращення активності в секторі у серпні, що може заспокоїти побоювання щодо ризиків спаду для економіки. Однак основна увага залишається на ключовому звіті про несільськогосподарські заробітні плати, який має бути опублікований у п'ятницю і який буде проаналізовано з інтересом для підтвердження надій інвесторів на те, що умови готові для широко очікуваного зниження ставки ФРС у вересні. Часті запитання про зайнятість Умови ринку праці є ключовим елементом для оцінки здоров'я економіки і, отже, ключовим фактором для оцінки валюти. Висока зайнятість або низьке безробіття має позитивні наслідки для споживчих витрат і, отже, для економічного зростання, підвищуючи вартість...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:50
Три ключові особливості контрактів майнерів BTC з гарантією повернення основної суми та відсотків

Три ключові особливості контрактів майнерів BTC з гарантією повернення основної суми та відсотків

Пост "Три ключові особливості контрактів Майнера BTC з гарантією капіталу та відсотків" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Задоволення всіх потреб інвесторів, справжнє досягнення стабільних прибутків Лондон, 4 вересня 2025—Майнер BTC, провідний світовий постачальник послуг хмарного майнінгу, нещодавно запустив свій Преміум-контракт з гарантією капіталу та відсотків. Ця інноваційна ініціатива швидко привернула увагу ринку і вважається галуззю важливим інструментом для навігації в поточній волатильності ринку криптовалют. Серед волатильних коливань цін на криптовалюту та випробування довіри інвесторів, Майнер BTC, з орієнтованим на користувача підходом, став піонером контрактів з гарантією капіталу та відсотків, які підходять як для новачків, так і для досвідчених інвесторів. Ці контракти не лише забезпечують безпеку капіталу користувачів, але й надають стабільні прибутки, дозволяючи інвесторам зберігати свої виграшні стратегії на волатильних ринках. Три ключові особливості контрактів Майнера BTC з гарантією капіталу та відсотків: Гарантія капіталу: Незалежно від коливань ринку, ваш інвестиційний капітал залишається захищеним. Стабільний прибуток: Фіксовані щоденні прибутки гарантують гарантований прибуток. Підходить для всіх: Відсутність бар'єрів для входу, підходить як для початківців, так і для великомасштабних розподілів коштів. Нові користувачі також отримають бонус у розмірі $500 при реєстрації. Представник Майнера BTC заявив: "Ми розуміємо, що основними проблемами інвесторів є безпека коштів та стабільні прибутки. Запуск цього контракту з гарантією капіталу та відсотків не лише вирішує ці дві основні проблеми, але й знаменує значне оновлення для індустрії хмарного майнінгу." П'ять переваг платформи Майнера BTC 1: Контракти з гарантією капіталу, новаторський механізм "гарантія капіталу + відсотків", справді гарантують прибуток і вирішують основну проблему інвесторів: безпеку коштів. 2: Стабільні щоденні прибутки та планування обчислювальної потужності на основі ШІ забезпечують користувачам фіксований щоденний прибуток навіть під час коливань ринку. 3: Підтримка кількох валют: Незалежно від того, чи володієте ви основними криптовалютами, такими як BTC, ETH та XRP, ви можете брати участь у майнінгу та заробляти на платформі. 4: Нульові бар'єри для входу та проста експлуатація: Не потрібна майнінгова машина чи технічні навички;...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:32
Чому Макс Кайзер вважає, що Майкл Сейлор став Ілоном Маском для Bitcoin

Чому Макс Кайзер вважає, що Майкл Сейлор став Ілоном Маском для Bitcoin

Допис "Чому Макс Кайзер вважає, що Майкл Сейлор став Ілоном Маском для Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У новому пості в X Макс Кайзер, відомий євангеліст Bitcoin, поставив Strategy (MSTR) та її голову Майкла Сейлора в одну категорію з Ілоном Маском і Tesla. Суть повідомлення Кайзера полягає в тому, що премія на акції MSTR відображає не лише Bitcoin-активи компанії, але й довіру інвесторів до Сейлора. Через нетрадиційну аналогію Кайзер стверджує, що інвестори купують "жокея, а не коня", подібно до того, як Tesla колись торгувалася за екстремальними мультиплікаторами на основі віри в здатність Ілона Маска досягати результатів. Вам також може сподобатися Цифри підтверджують це формулювання. Strategy є безумовно найбільшим публічним власником Bitcoin, маючи 636 505 BTC — вартістю близько 70,6 мільярдів доларів за сьогоднішньою ціною — на своїх рахунках. Середня вартість покупки компанії становить 73 765 доларів, що означає, що вона має 50,5% рентабельність інвестицій, але її ринкова вартість йде набагато далі. Премія $MSTR mNAV відображає 𝙐𝙉𝙄𝙌𝙐𝙀 здібності @saylor як генія фінансової інженерії. Так само як $TSLA торгується з коефіцієнтом 200x до прибутку, відображаючи геній @elonmusk. Ви купуєте жокея, а не коня. З усіма іншими компаніями Bitcoin Treasury ви купуєте коня. — Max Bitcoin (@maxkeiser) 4 вересня 2025 Розбавлена ринкова капіталізація MSTR досягла 105 мільярдів доларів. У порівнянні з її чистою вартістю Bitcoin, вона торгується з коефіцієнтом mNAV 1,48; вартість підприємства розширює це до 1,53. Чому Strategy? Це те, що відрізняє Strategy від решти списку. Цифри BitcoinTreasuriesNet підкреслюють розрив: MARA Holdings, друга в списку з 50 639 BTC, торгується з розбавленим mNAV лише 1,04. Вам також може сподобатися Порівняння Кайзера показує, чому компанія Сейлора унікальна у світі Bitcoin-скарбниць. Інвестори тепер шукають більше, ніж просто доступ до BTC — вони хочуть знати, що хтось із досвідом управління...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:27
ChatGPT-5 обирає дві криптовалюти, щоб перетворити $100 на $1,000 до 2026 року

ChatGPT-5 обирає дві криптовалюти, щоб перетворити $100 на $1,000 до 2026 року

Пост ChatGPT-5 обирає дві криптовалюти, щоб перетворити $100 на $1,000 до 2026 року з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Оскільки ринок криптовалют проходить через чергову фазу зростання, незважаючи на періодичну волатильність, певні активи, ймовірно, принесуть значні прибутки інвесторам у найближчі місяці. З ринком, переповненим варіантами, вибір правильної комбінації може бути складним. З цією метою Finbold звернувся до найновішої платформи штучного інтелекту OpenAI, ChatGPT-5, щоб визначити дві криптовалюти з потенціалом перетворити скромні інвестиції в $100 на $1,000 до 2026 року. XRP Одним із претендентів є XRP. На відміну від багатьох криптовалют, які покладаються виключно на роздрібну спекуляцію, ChatGPT зазначив, що XRP вже має реальне впровадження через партнерство з великими гравцями, такими як Santander. Водночас усунення регуляторних перешкод у Сполучених Штатах додало подальшого імпульсу, а юридична ясність відкрила шлях для потенційного біржового фонду (ETF) на спотовому ринку. Згідно з моделлю, схвалення ETF стало б переломним моментом, відкриваючи двері для інституційного капіталу та пенсійних фондів для вливання в XRP, значно розширюючи його присутність на ринку. На момент публікації XRP торгувався за ціною $2,83, знизившись на 0,8% за останні 24 години і майже на 6% за минулий тиждень. Графік ціни XRP за сім днів. Джерело: Finbold Solana (SOL) Іншим перспективним активом, визначеним інструментом ШІ, є Solana (SOL). Позиціонуючись як життєздатна альтернатива Ethereum (ETH), Solana вже підтримує децентралізовані фінансові (DeFi) додатки, NFT та платежі. Вона також привернула інтеграції з глобальними компаніями, такими як Visa, Shopify та Helium, сигналізуючи про впровадження як у споживчому, так і в корпоративному секторах. Крім того, очікується, що майбутнє оновлення Firedancer ще більше покращить продуктивність Solana, зменшуючи перевантаження та закріплюючи її позицію як однієї з найбільш масштабованих мереж у галузі. Аналогічно, якщо регулятори схвалять ETF Solana, хвиля інституційних притоків, що виникне, може підштовхнути її оцінку до нових максимумів, подібно до сплесків, які спостерігалися у Bitcoin та Ethereum. На...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:17
Gap додасть косметичні продукти в магазини Old Navy

Gap додасть косметичні продукти в магазини Old Navy

Допис Gap додасть продукти краси в магазини Old Navy з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Вивіска висить у вікні магазину GAP Outlet 29 травня 2025 року в Чикаго, Іллінойс. Скотт Олсон | Getty Images Gap у четвер оголосила про розширення в сферу краси, починаючи зі свого бренду Old Navy, що є стратегічним зрушенням для компанії одягу. Початкове тестування включатиме продукти краси та особистого догляду у 150 магазинах Old Navy, включаючи спеціальних співробітників з краси та деякі магазини в магазині. Компанія планує масштабувати бізнес краси наступного року. Неясно, чи планує компанія зрештою розмістити продукти краси в магазинах бренду Gap. "Gap Inc. бачить чітку та значущу можливість розширитися в цю категорію з планами поетапного запуску, починаючи з початкового тестування та навчання в Old Navy пізніше цієї осені", - сказала компанія в заяві. Акції торгувалися приблизно на 2% вище в четвер вранці після короткої зупинки. Сегмент краси виявився одним з найбільш стійких у роздрібній торгівлі в останні роки, незважаючи на високу інфляцію та занепокоєння щодо тарифів. Gap посилається на дані Euromonitor, які свідчать, що ринок краси та особистого догляду є однією з найшвидше зростаючих категорій у США, прогнозується, що цього року він перевищить 100 мільярдів доларів. Тим не менш, успіх продуктів краси зробив цей простір більш конкурентним, ніж будь-коли. Компанія заявила, що також розширить свій бізнес аксесуарів після того, як побачила "сильне сприйняття клієнтами" своїх теперішніх продуктів. Новий крок відбувається, коли Gap спостерігає відродження протягом останніх двох років. "Цей імпульс дозволяє Gap Inc. скористатися захоплюючими можливостями для зростання та інновацій, допомагаючи забезпечити конкурентоспроможність та успішність компанії в майбутньому", - йдеться у заяві. Джерело: https://www.cnbc.com/2025/09/04/gap-old-navy-beauty-products.html
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:05
Фанбаза NFL в Бразилії на ранніх стадіях, але зростає за популярністю

Фанбаза NFL в Бразилії на ранніх стадіях, але зростає за популярністю

Пост "Фанати Національної футбольної ліги (NFL) у Бразилії на ранніх стадіях, але популярність зростає" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Загальний вигляд перед грою 2024 року між Green Bay Packers та Philadelphia Eagles у Сан-Паулу, Бразилія. (Фото Wagner Meier/Getty Images) Getty Images Перед фінальною передсезонною грою Kansas City Chiefs квотербек Patrick Mahomes жонглював м'ячем ногами. Його колишній товариш по команді Chiefs і нинішній кікер Chicago Bears, Cairo Santos, зауважив: "Гей, Пет, ти розігріваєшся для Бразилії?" "Я намагаюся адаптуватися до країни", - відповів Mahomes. Футбол дійсно все ще панує в Бразилії, але американський футбол — або futbol Americano — робить кроки, щоб наздогнати. "Це величезно", - ексклюзивно поділився Santos, перший і єдиний бразилець, який коли-небудь грав у грі NFL. "Це найшвидше зростаючий вид спорту в Бразилії". Зараз американський футбол поступається футболу, баскетболу, волейболу, серфінгу, MMA та гонкам Формули-1 і знаходиться майже в кінці топ-10 найпопулярніших видів спорту в Бразилії. Але мета - увійти до п'ятірки найкращих через п'ять-сім років, за словами Luis Martinez, генерального менеджера офісу NFL у Бразилії, який був створений рік тому. Хоча американський футбол у Бразилії не має такої популярності, як у Мексиці, Англії чи Німеччині, NFL робить концентрований поштовх через велике населення Бразилії (212,6 мільйонів, включаючи 11,9 мільйонів у Сан-Паулу, де відбудеться п'ятнична гра) та велике споживання соціальних медіа (144 мільйони активних користувачів станом на січень 2025 року). "Потенціал є", - ексклюзивно поділився Martinez. "Але нам ще треба пройти великий, великий, великий шлях розбудови". Ініціативи на низовому рівні П'ятнична гра буде другою щорічною грою NFL у Бразилії, але зусилля докладаються на низовому рівні — особливо у флаг-футболі. Шкільні програми розробляються з Секретаріатом освіти уряду, і два...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:02
