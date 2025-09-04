ChatGPT-5 обирає дві криптовалюти, щоб перетворити $100 на $1,000 до 2026 року

Пост ChatGPT-5 обирає дві криптовалюти, щоб перетворити $100 на $1,000 до 2026 року з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Оскільки ринок криптовалют проходить через чергову фазу зростання, незважаючи на періодичну волатильність, певні активи, ймовірно, принесуть значні прибутки інвесторам у найближчі місяці. З ринком, переповненим варіантами, вибір правильної комбінації може бути складним. З цією метою Finbold звернувся до найновішої платформи штучного інтелекту OpenAI, ChatGPT-5, щоб визначити дві криптовалюти з потенціалом перетворити скромні інвестиції в $100 на $1,000 до 2026 року. XRP Одним із претендентів є XRP. На відміну від багатьох криптовалют, які покладаються виключно на роздрібну спекуляцію, ChatGPT зазначив, що XRP вже має реальне впровадження через партнерство з великими гравцями, такими як Santander. Водночас усунення регуляторних перешкод у Сполучених Штатах додало подальшого імпульсу, а юридична ясність відкрила шлях для потенційного біржового фонду (ETF) на спотовому ринку. Згідно з моделлю, схвалення ETF стало б переломним моментом, відкриваючи двері для інституційного капіталу та пенсійних фондів для вливання в XRP, значно розширюючи його присутність на ринку. На момент публікації XRP торгувався за ціною $2,83, знизившись на 0,8% за останні 24 години і майже на 6% за минулий тиждень. Графік ціни XRP за сім днів. Джерело: Finbold Solana (SOL) Іншим перспективним активом, визначеним інструментом ШІ, є Solana (SOL). Позиціонуючись як життєздатна альтернатива Ethereum (ETH), Solana вже підтримує децентралізовані фінансові (DeFi) додатки, NFT та платежі. Вона також привернула інтеграції з глобальними компаніями, такими як Visa, Shopify та Helium, сигналізуючи про впровадження як у споживчому, так і в корпоративному секторах. Крім того, очікується, що майбутнє оновлення Firedancer ще більше покращить продуктивність Solana, зменшуючи перевантаження та закріплюючи її позицію як однієї з найбільш масштабованих мереж у галузі. Аналогічно, якщо регулятори схвалять ETF Solana, хвиля інституційних притоків, що виникне, може підштовхнути її оцінку до нових максимумів, подібно до сплесків, які спостерігалися у Bitcoin та Ethereum. На...