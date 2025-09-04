2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
РФК-молодший поширює дезінформацію про вакцини під час свідчень у конгресі

РФК-молодший поширює дезінформацію про вакцини під час свідчень у конгресі

Пост "РФК-молодший поширює дезінформацію про вакцини під час свідчень у Конгресі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Міністр охорони здоров'я та соціальних служб США Роберт Ф. Кеннеді-молодший свідчить на слуханнях Комітету Сенату з фінансів щодо програми охорони здоров'я президента Дональда Трампа на 2026 рік, на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 4 вересня 2025 року. Джонатан Ернст | Reuters Міністр охорони здоров'я та соціальних служб Роберт Ф. Кеннеді-молодший підтвердив неправдиві заяви про вакцини під час свідчень у Сенаті в середу, коли сенатори допитували його щодо масштабних змін у політиці імунізації та федеральних органах охорони здоров'я. Кеннеді заявив, що підтримує твердження новопризначеного члена ключової урядової комісії з вакцин про те, що мРНК-вакцини становлять небезпечний ризик для людей. Численні дослідження показали, що препарати, що використовують технологію мРНК, включаючи вакцини проти Covid від Pfizer і Moderna, є безпечними та ефективними, а серйозні побічні ефекти траплялися в надзвичайно рідкісних випадках. Сенатор Майкл Беннет, демократ від штату Колорадо, зазначив, що член комітету доктор Ретсеф Леві заявив, що накопичуються докази того, що мРНК-вакцини спричиняють "серйозну шкоду, включаючи смерть, особливо серед молодих людей". Кеннеді призначив Леві до Консультативного комітету з практики імунізації, який консультує Центри з контролю та профілактики захворювань щодо рекомендацій з вакцинації та страхового покриття. Кеннеді сказав, що не знав про коментарі Леві, але додав: "Я згоден з цим". Коментарі Кеннеді з'явилися після того, як він скасував фінансування розробки мРНК-препаратів і вніс інші зміни в політику вакцинації, які можуть обмежити доступ до імунізації, включаючи ліквідацію комісії CDC з вакцин і скасування рекомендацій щодо вакцинації проти Covid для певних груп. Це також відбувається після зміни керівництва в Центрах з контролю та профілактики захворювань. Минулого тижня Білий дім звільнив директора CDC Сьюзан Монарез, і незабаром після цього пішли у відставку чотири високопоставлені чиновники агентства, деякі з них посилалися на політизацію агентства та загрозу громадському здоров'ю. Кеннеді захистив своє рішення звільнити всіх 17 попередніх членів комісії CDC з вакцин, кажучи...
Sentio Protocol
SEN$0.00839-21.73%
Chainbase
C$0.11-33.35%
DAR Open Network
D$0.02145-33.46%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 00:26
Поділитись
Boerse Stuttgart запускає розрахункову платформу Seturion

Boerse Stuttgart запускає розрахункову платформу Seturion

Пост Boerse Stuttgart запускає платформу розрахунків Seturion з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Група Boerse Stuttgart запустила Seturion, яка описується як перша цифрова пан'європейська платформа розрахунків для токенізованих активів. Система на основі блокчейну розроблена для об'єднання фрагментованого післяторгового ландшафту Європи, забезпечуючи швидші та дешевші транскордонні розрахунки. За даними групи, Seturion може зменшити витрати на розрахунки до 90%, підтримуючи транзакції для всіх класів активів. Платформа відкрита для банків, брокерів, торгових майданчиків та платформ токенізації, пропонуючи підключення як до публічних, так і до приватних блокчейнів. Вона підтримує розрахунки в грошах центрального банку або токенізованих ончейн коштах. Власні торгові майданчики Boerse Stuttgart будуть першими користувачами, очікується, що за ними підуть додаткові партнери. Seturion базується на роках експериментів. Система вже впроваджена в BX Digital, регульованому FINMA об'єкті торгівлі DLT у Швейцарії, і успішно протестована під час випробувань блокчейну Європейського центрального банку в 2024 році, які продемонстрували підвищення ефективності в розрахунках токенізованих цінних паперів. Керівництво Seturion підлягає регуляторному схваленню, доктор Лідія Курт призначена генеральним директором, а Лукас Бруггеман, директор з цифрових активів Boerse Stuttgart, призначений головою ради директорів. Заявка на ліцензію в рамках пілотного режиму DLT ЄС була подана до BaFin, німецького фінансового регулятора. Це історія, що розвивається. Ця стаття була створена за допомогою ШІ та перевірена редактором Джеффрі Альбусом перед публікацією. Отримуйте новини у свою поштову скриньку. Дослідіть інформаційні бюлетені Blockworks: Джерело: https://blockworks.co/news/seturion-settlement-platform
GET
GET$0.003622-13.16%
CROSS
CROSS$0.14289-33.11%
BRC20.COM
COM$0.010029-10.44%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 00:25
Поділитись
Саміт лідерів сталого розвитку Forbes 2025 у Нью-Йорку представить доктора Джейн Гудолл, колишню радницю Білого дому з питань клімату Джину Маккарті та мера Клівленда Джастіна Бібба, разом із глобальними лідерами сталого розвитку

Саміт лідерів сталого розвитку Forbes 2025 у Нью-Йорку представить доктора Джейн Гудолл, колишню радницю Білого дому з питань клімату Джину Маккарті та мера Клівленда Джастіна Бібба, разом із глобальними лідерами сталого розвитку

Допис Forbes' 2025 Sustainability Leaders Summit у Нью-Йорку представить доктора Джейн Гудолл, колишню радницю Білого дому з питань клімату Джину Маккарті та мера Клівленда Джастіна Бібба, разом із глобальними лідерами сталого розвитку з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Forbes сьогодні оголосив про проведення саміту Forbes Sustainability Leaders Summit 2025, який відбудеться 22 вересня 2025 року в Нью-Йорку та віртуально. Саміт об'єднає видатних лідерів, які впроваджують сміливі кліматичні дії та формують майбутнє сталого розвитку. Під темою "Спільний порядок денний: стимулювання сталого зростання та значущих змін", саміт збере провідних світових новаторів для пошуку рішень найактуальніших викликів нашого часу – включаючи масштабування чистої енергії, просування кліматичної стійкості та сталих міст, сталої інфраструктури для ШІ-економіки тощо. Учасники почують виступи динамічних спікерів, серед яких: Доктор Джейн Гудолл, DBE, Посланниця миру ООН та засновниця Інституту Джейн Гудолл Шарлот Магаї, засновниця та генеральна директорка Mukuru Clean Stoves Доктор Роберт Д. Буллард, засновник та директор Центру екологічної та кліматичної справедливості Булларда, Південний університет Техасу Джина Маккарті, керуюча співголова America Is All In; колишня радниця Білого дому з питань клімату та адміністраторка EPA США Джастін М. Бібб, мер Клівленда та співголова America Is All In Гевін Маккормік, засновник та виконавчий директор WattTime та співзасновник Climate TRACE Санджів Крішнан, керуючий партнер S2G Investments "Поступові дії не допоможуть. Лише сміливе лідерство стимулюватиме стале зростання та зміни, яких вимагає світ", – сказала Елізабет Бріер, редакторка Forbes. "Саме тому саміт лідерів сталого розвитку об'єднує лідерів, готових кинути виклик традиціям і прокласти новий шлях вперед". Подія є частиною ширшої платформи Forbes Sustainability Leaders, яка запустить свій редакційний список 2025 року напередодні саміту під час Нью-Йоркського тижня клімату 18 вересня 2025 року. Разом список та саміт висвітлять інноваторів, керівників та політиків, які формують стале майбутнє. Для отримання додаткової інформації про подію та реєстрації для віртуальної участі відвідайте: 2025 Forbes Sustainability Leaders Summit. Контакти для ЗМІ: Крістіна Вега Магріні, cmagrini@forbes.com Феріал Наваз, fnawaz@forbes.com...
DAR Open Network
D$0.02145-33.46%
MemeCore
M$2.136+3.39%
Threshold
T$0.01197-22.42%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 00:23
Поділитись
Блокчейн платежі спрощують доступ до освіти для населення Індонезії, що не має банківських рахунків

Блокчейн платежі спрощують доступ до освіти для населення Індонезії, що не має банківських рахунків

Допис "Блокчейн-платежі спрощують доступ до освіти для індонезійців без банківських рахунків" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Індонезійський конгломерат Indomobil Group співпрацює з Space Time Foundation для запуску ініціативи, спрямованої на надання перевірюваної освіти понад 50 000 індонезійських студентів. Блокчейн-ініціатива для освіти та фінансової інклюзії індонезійський конгломерат Indomobil Group співпрацює з Space Time Foundation для запуску ініціативи, спрямованої на надання перевірюваної освіти більш ніж 50 000 [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/blockchain-payments-streamline-access-to-education-for-indonesias-unbanked/
Moonveil
MORE$0.02629-15.35%
BRC20.COM
COM$0.010029-10.44%
MicroVisionChain
SPACE$0.1507-9.86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 00:21
Поділитись
Уривок з Bitcoin кругових економік: вплив

Уривок з Bitcoin кругових економік: вплив

Пост "Уривок з Bitcoin Circular Economies: The Impact" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Важко кількісно оцінити численні аспекти, в яких спільнота зазнала впливу з початку проєкту, так само як важко передбачити різні способи, якими Bitcoin змінює життя своїх користувачів по всьому світу. Однак є одна річ, на яку Майк особливо звертає увагу: "Цікаво підкреслити, як Bitcoin змінив часову преференцію, особливо у молоді в Ель-Зонте." Часова преференція - це суб'єктивна цінність, за якою людина знецінює майбутнє. Завжди краще мати щось у теперішньому часі, ніж чекати на щось у майбутньому, оскільки будь-яка майбутня обіцянка має нижчу ймовірність здійснення. Один із негативних ефектів паперових грошей, які друкуються урядами без обмеження їх випуску, полягає в тому, що це створює велику невизначеність через постійне зростання цін. Це має тенденцію збільшувати часову преференцію людей, оскільки більш логічно споживати в теперішньому часі, ніж заощаджувати на майбутнє, де ці гроші можуть коштувати набагато менше. Навпаки, Bitcoin, будучи обмеженим активом, який має тенденцію до зростання вартості з часом через циклічне скорочення його випуску до максимального ліміту в 21 мільйон, доводить, що зменшує часову преференцію. Оскільки його вартість зростає з часом, невеликі заощадження в теперішньому можуть генерувати значні майбутні вигоди, таким чином збільшуючи схильність до заощаджень та планування майбутнього. Цей простий факт має глибокі наслідки на соціальному рівні, оскільки відображається у більших інвестиціях в освіту, глибших людських стосунках або більшій турботі про навколишнє середовище. "Я бачу, як молоді люди вперше думають про своє майбутнє. Це не було чимось, що ми планували; це сталося несподівано. Ми почали бачити, як вони заощаджують. Діти, які ніколи не мали більше п'яти доларів...
Moonveil
MORE$0.02629-15.35%
BRC20.COM
COM$0.010029-10.44%
ELYSIA
EL$0.003566-8.70%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 00:03
Поділитись
Фунт стерлінгів падає відносно долара США напередодні даних про зайнятість у США

Фунт стерлінгів падає відносно долара США напередодні даних про зайнятість у США

Пост GBP падає проти долара США напередодні даних про зайнятість у США з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Фунт стерлінгів падає проти долара США напередодні даних про зайнятість у США та PMI. Фунт стерлінгів (GBP) знижується до близько 1,3435 проти долара США (USD) під час європейської торгової сесії у четвер. Пара GBP/USD відчуває незначний тиск продажів, оскільки долар США стабілізується після корекційного руху в середу. На момент написання, індекс долара США (DXY), який відстежує вартість долара проти шести основних валют, піднімається до близько 98,25. Долар різко впав у середу після публікації даних про відкриті вакансії JOLTS у США за липень, які не досягли прогнозованих показників. Читати далі... Прогноз GBP/USD: Фунт стерлінгів знаходить підтримку, оскільки прибутковість британських державних облігацій знижується. Після різкого падіння у вівторок, GBP/USD здійснив відскок і закрився в позитивній території в середу. Пара торгується у вузькому діапазоні близько 1,3450 на європейській сесії у четвер, оскільки ринкова увага переключається на наступну партію макроекономічних даних зі США. Прибутковість довгострокових британських державних облігацій повернула на південь у середу і підтримала відновлення фунта стерлінгів. У другій половині дня долар США (USD) опинився під ведмежим тиском, що дозволило GBP/USD піднятися вище. Читати далі... Джерело: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-drops-against-us-dollar-ahead-of-us-employment-202509041208
NEAR
NEAR$2.403-19.09%
SIX
SIX$0.01677-14.69%
Moonveil
MORE$0.02629-15.35%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 00:02
Поділитись
Smashing Pumpkins анонсують другий дебютний альбом у 2025 році

Smashing Pumpkins анонсують другий дебютний альбом у 2025 році

Допис Smashing Pumpkins потрапляє до чарту з другим альбомом у 2025 році з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альбом Smashing Pumpkins "Machina / The Machines of God" повертається до чартів Великобританії з перевиданням до двадцять п'ятої річниці, дебютуючи у списках продажів та вінілових альбомів. ЧИКАГО, ІЛЛІНОЙС – БЕРЕЗЕНЬ 1997: Американський музикант, співак, автор пісень та промоутер професійного реслінгу Біллі Корган з американського альтернативного рок-гурту The Smashing Pumpkins виступає на сцені під час концерту приблизно у березні 1997 року в Чикаго, штат Іллінойс. (Фото: Bob Berg/Getty Images) Getty Images Через 25 років після випуску "Machina / The Machines of God" знову стає хітом. Альбом Smashing Pumpkins повертається до чартів Сполученого Королівства після спеціального ювілейного перевидання. Проєкт з'являється у двох списках і тихо повертається до третього — через десятиліття після того, як шанувальники вперше закохалися у повноформатний альбом. "Machina / The Machines of God" потрапляє до двох чартів Альбом Smashing Pumpkins вперше з'являється у двох рейтингах цього тижня, і він входить до топ-40 бестселерів в обох. "Machina / The Machines of God" дебютує на 26 місці в Official Albums Sales chart і стартує на 16 місці в Official Vinyl Albums tally. Другий дебют гурту у 2025 році "Machina / The Machines of God" знаменує другий дебют Smashing Pumpkins у 2025 році в цих чартах. Раніше цього року "Siamese Dream" — ще один класичний альбом у каталозі гурту — також з'явився в обох списках, і зробив це на вищих позиціях. "Machina / The Machines of God" повертається до іншого чарту Окрім двох входжень, "Machina / The Machines of God" також повертається до Official Physical Albums chart, посідаючи 23 місце. Альбом тепер провів шість тижнів у цьому списку за весь час свого існування. Коли він вперше з'явився наприкінці 2000 року, "Machina" дебютував на 7 місці, що досі залишається його найвищою позицією в рейтингу, який...
Sidekick
K$0.0324-46.04%
Union
U$0.008483-15.13%
SIX
SIX$0.01677-14.69%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 23:47
Поділитись
Mega Matrix оголошує плани щодо резервної стратегії Ethena

Mega Matrix оголошує плани щодо резервної стратегії Ethena

Пост Mega Matrix оголошує про плани щодо стратегії резерву Ethena з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Mega Matrix Inc. оголосила про новий механізм для купівлі токенів управління стейблкоїнами, починаючи з Ethena (ENA). Компанія оголосила про універсальну реєстрацію на полиці на суму $2 млрд, що дозволяє компанії розміщувати широкий спектр акцій та боргових зобов'язань протягом наступних двох років. Mega Matrix Inc. подала заявку на механізм на $2 млрд у своїй останній формі S-3. Універсальна реєстрація на полиці дозволить Mega Matrix використовувати широкий спектр інструментів капіталу та боргу протягом трирічного періоду. Підхід компанії до цифрової скарбниці активів (DAT) спрямований на використання токенів, які використовуються для випуску, підтримки та управління спеціальними стейблкоїнами. Емітенти стейблкоїнів є відносно ризикованим типом криптопроєкту, який, тим не менш, використовує загальну ефективність ринку. Першим токеном, який буде додано до скарбниці, буде Ethena (ENA), емітент USDe та sUSDe. У той час як більшість компаній скарбниці все ще зосереджені на Ethereum, Mega Matrix звертається безпосередньо до Ethena як способу використання як доходів ETH, так і власної прибутковості протоколу. Крок Mega Matrix демонструє впевненість в Ethena Після новин акції Mega Matrix MPU торгувалися близько $1,83, знизившись з серпневого піку в $3,66. MPU зросли станом на 23 серпня, коли з'явилася перша версія подання S-3, і ринок вже врахував новини про скарбницю. ENA все ще торгувалася близько $0,70, близько до верхнього діапазону за останні три місяці. Проєкт Ethena виграв від серпневого ралі ETH, оскільки він розширив випуск стейблкоїну USDe до 12,5 млрд токенів, історичного максимуму. У той час як ще кілька місяців тому Ethena вважалася занадто ризикованою, бичачий ринок ETH підсилив протокол, перетворивши його на одного з ключових постачальників ліквідності. Ethena також пройшла стрес-тести під час спадів ETH та ліквідацій, керуючи своїм активом USDe без цінових шоків. USDe від Ethena збільшив свою пропозицію до...
TAP Protocol
TAP$0.342-23.14%
Ethena USDe
USDE$0.9986-0.14%
Movement
MOVE$0.0793-28.03%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 23:35
Поділитись
Невидана пісня Брюса Спрінгстіна "Born To Run" стає хітом

Невидана пісня Брюса Спрінгстіна "Born To Run" стає хітом

Пост "Невипущена пісня Брюса Спрінгстіна 'Born To Run' стає хітом" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Невипущений трек Брюса Спрінгстіна з альбому Born to Run "Lonely Night in the Dark" дебютує у двох британських чартах продажів, що є ще однією перемогою 2025 року для легенди року. СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ – 11 ЖОВТНЯ: REDBANK Фото Брюса СПРІНГСТІНА, Брюс Спрінгстін виступає на сцені – тур Born to Run, 27 (Фото Фін Костелло/Redferns) Redferns 2025 рік був масштабним і незвично насиченим для Брюса Спрінгстіна. Він все ще в турі, кілька місяців тому випустив несподіваний EP, а лише кілька тижнів тому представив Tracks II – The Lost Albums, масштабний бокс-сет із сімома повноформатними альбомами. Це більше музики, ніж більшість виконавців випускають за десятиліття, але Спрінгстін не зупиняється. Рокер нещодавно поділився піснею "Lonely Night in the Dark", композицією, записаною під час сесій Born to Run, яка так і не потрапила до класичного альбому. Майже через 50 років пісня нарешті опиняється в центрі уваги, стаючи ще однією перемогою легендарного музиканта у Великобританії. "Lonely Night in the Dark" дебютує в Топ-40 "Lonely Night in the Dark" з'являється в топ-40 у парі чартів продажів по той бік Атлантики. Пісня стартує на 34 місці в Official Singles Sales chart і на 31 місці в Official Singles Downloads list. Ці дебюти дають Спрінгстіну його дванадцятий хіт у загальному рейтингу продажів і шістнадцятий у списку лише завантажень. "Rain in the River" хіт цього року Лише цього року Спрінгстін отримав два нових хіти в чарті завантажень. У квітні "Rain in the River" з'явилася на 96 місці, протримавшись лише один тиждень у рейтингу. Виступ на біс у Garden з The Killers У британському рейтингу найбільш продаваних треків будь-якого стилю та через будь-який формат, Спрінгстін отримав три нові перемоги в 2025 році...
Sidekick
K$0.0324-46.04%
Threshold
T$0.01197-22.42%
Union
U$0.008483-15.13%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 23:11
Поділитись
Аналітик порівнює траєкторію XRP з історичним ралі Amazon

Аналітик порівнює траєкторію XRP з історичним ралі Amazon

Допис "Аналітик порівнює траєкторію XRP з історичним ралі Amazon" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Андерсон проводить паралелі між поточним патерном XRP та історією акцій Amazon. Amazon торгувався у бічному ринку протягом 3 800 днів, перш ніж досягти зростання ціни на 3 900%. Аналітик прогнозує, що XRP може досягти цільової ціни $100-$200 до 2030 року і пізніше. Крипто-аналітик Нік Андерсон провів порівняння між поточною поведінкою ціни XRP та показниками акцій Amazon перед їх значним проривом. Андерсон поділився цим аналізом під час нещодавнього випуску свого шоу Bullrunners, підкреслюючи схожі патерни між двома активами. Аналітик зазначив, що акції Amazon залишалися в бічному ринку приблизно 3 800 днів, що охоплює більше десятиліття, починаючи з 2000 року. Цей тривалий період консолідації передував остаточному прориву Amazon, який, на думку Андерсона, відображає поточну динаміку ринку XRP. Модель прориву "чашка з ручкою" Amazon Акції Amazon сформували масивну модель "чашка з ручкою", яка завершилася проривом у 2010 році. Після цієї технічної формації AMZN увійшов у фазу консолідації перед запуском вибухового ралі з $5 до $200, генеруючи прибуток приблизно 3 900% протягом 15-річного періоду до 2025 року. Андерсон підкреслив, що потенційне створення багатства XRP може принести користь довгостроковим власникам, особливо інвесторам, яким зараз менше 30 років. Він підрахував, що ці молодші інвестори можуть досягти фінансового успіху, якщо XRP досягне його мінімальної цілі в $100, при цьому очікується, що власникам буде від 45 до 50 років, коли цей рівень ціни матеріалізується. Аналітик надав конкретні розрахунки багатства, зазначивши, що утримання 10 000 токенів XRP буде оцінено в $1 мільйон, якщо актив досягне цільової ціни $100. Цей розрахунок передбачає стратегії довгострокового утримання, а не активні торгові підходи. Для поточного ринкового циклу Андерсон прогнозує, що XRP може просунутися до діапазону між $5 і $30. Однак він очікує, що за цим ралі послідує значна корекція, яка створить умови для того, що він називає "справжнім прийняттям" криптовалюти. Дивлячись на 2030 рік і далі, Андерсон...
Moonveil
MORE$0.02629-15.35%
Ripple
XRP$2.3733-16.01%
BRC20.COM
COM$0.010029-10.44%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:58
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Новий загальний шлях лістингу SEC може спричинити потік спот-криптовалютних ETF