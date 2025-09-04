РФК-молодший поширює дезінформацію про вакцини під час свідчень у конгресі
Міністр охорони здоров'я та соціальних служб США Роберт Ф. Кеннеді-молодший свідчить на слуханнях Комітету Сенату з фінансів щодо програми охорони здоров'я президента Дональда Трампа на 2026 рік, на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 4 вересня 2025 року. Джонатан Ернст | Reuters Міністр охорони здоров'я та соціальних служб Роберт Ф. Кеннеді-молодший підтвердив неправдиві заяви про вакцини під час свідчень у Сенаті в середу, коли сенатори допитували його щодо масштабних змін у політиці імунізації та федеральних органах охорони здоров'я. Кеннеді заявив, що підтримує твердження новопризначеного члена ключової урядової комісії з вакцин про те, що мРНК-вакцини становлять небезпечний ризик для людей. Численні дослідження показали, що препарати, що використовують технологію мРНК, включаючи вакцини проти Covid від Pfizer і Moderna, є безпечними та ефективними, а серйозні побічні ефекти траплялися в надзвичайно рідкісних випадках. Сенатор Майкл Беннет, демократ від штату Колорадо, зазначив, що член комітету доктор Ретсеф Леві заявив, що накопичуються докази того, що мРНК-вакцини спричиняють "серйозну шкоду, включаючи смерть, особливо серед молодих людей". Кеннеді призначив Леві до Консультативного комітету з практики імунізації, який консультує Центри з контролю та профілактики захворювань щодо рекомендацій з вакцинації та страхового покриття. Кеннеді сказав, що не знав про коментарі Леві, але додав: "Я згоден з цим". Коментарі Кеннеді з'явилися після того, як він скасував фінансування розробки мРНК-препаратів і вніс інші зміни в політику вакцинації, які можуть обмежити доступ до імунізації, включаючи ліквідацію комісії CDC з вакцин і скасування рекомендацій щодо вакцинації проти Covid для певних груп. Це також відбувається після зміни керівництва в Центрах з контролю та профілактики захворювань. Минулого тижня Білий дім звільнив директора CDC Сьюзан Монарез, і незабаром після цього пішли у відставку чотири високопоставлені чиновники агентства, деякі з них посилалися на політизацію агентства та загрозу громадському здоров'ю. Кеннеді захистив своє рішення звільнити всіх 17 попередніх членів комісії CDC з вакцин, кажучи...
