Аналітик порівнює траєкторію XRP з історичним ралі Amazon

Андерсон проводить паралелі між поточним патерном XRP та історією акцій Amazon. Amazon торгувався у бічному ринку протягом 3 800 днів, перш ніж досягти зростання ціни на 3 900%. Аналітик прогнозує, що XRP може досягти цільової ціни $100-$200 до 2030 року і пізніше. Крипто-аналітик Нік Андерсон провів порівняння між поточною поведінкою ціни XRP та показниками акцій Amazon перед їх значним проривом. Андерсон поділився цим аналізом під час нещодавнього випуску свого шоу Bullrunners, підкреслюючи схожі патерни між двома активами. Аналітик зазначив, що акції Amazon залишалися в бічному ринку приблизно 3 800 днів, що охоплює більше десятиліття, починаючи з 2000 року. Цей тривалий період консолідації передував остаточному прориву Amazon, який, на думку Андерсона, відображає поточну динаміку ринку XRP. Модель прориву "чашка з ручкою" Amazon Акції Amazon сформували масивну модель "чашка з ручкою", яка завершилася проривом у 2010 році. Після цієї технічної формації AMZN увійшов у фазу консолідації перед запуском вибухового ралі з $5 до $200, генеруючи прибуток приблизно 3 900% протягом 15-річного періоду до 2025 року. Андерсон підкреслив, що потенційне створення багатства XRP може принести користь довгостроковим власникам, особливо інвесторам, яким зараз менше 30 років. Він підрахував, що ці молодші інвестори можуть досягти фінансового успіху, якщо XRP досягне його мінімальної цілі в $100, при цьому очікується, що власникам буде від 45 до 50 років, коли цей рівень ціни матеріалізується. Аналітик надав конкретні розрахунки багатства, зазначивши, що утримання 10 000 токенів XRP буде оцінено в $1 мільйон, якщо актив досягне цільової ціни $100. Цей розрахунок передбачає стратегії довгострокового утримання, а не активні торгові підходи. Для поточного ринкового циклу Андерсон прогнозує, що XRP може просунутися до діапазону між $5 і $30. Однак він очікує, що за цим ралі послідує значна корекція, яка створить умови для того, що він називає "справжнім прийняттям" криптовалюти. Дивлячись на 2030 рік і далі, Андерсон...