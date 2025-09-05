2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Найкращі винагороди за азартні ігри 2025: Роздача Spartans проти Betano і Sky Bet

Допис Найкращі винагороди в азартних іграх 2025: Роздача Spartans проти Betano і Sky Bet з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Протистояння найкращих винагород в азартних іграх 2025: Розіграш Lamborghini від Spartans проти пропозицій Betano та Sky Bet У 2025 році пропозиції казино - це вже не просто цифри, а історії. Яскраві банери та базові бонуси все ще існують, але гравці тепер хочуть досвіду, за яким можна слідкувати, вболівати та ділитися. Ось чому одна кампанія піднялася вище за інших. Spartans не просто роздає призи; вона створює історію, про яку можна говорити, з живим розіграшем Lamborghini. Один переможець, один автомобіль і повна прозорість. Betano та Sky Bet все ще зосереджені на потужному просуванні з кількома пропозиціями, але без сильного центрального елементу вони ризикують відійти на задній план. Для тих, хто шукає найкращі винагороди в азартних іграх 2025 з реальним соціальним резонансом, ось як порівнюються платформи. Spartans: Один автомобіль, один переможець і всі погляди на нього Чому Spartans привертає всю увагу? Справа не лише в Lamborghini, а в тому, як сформована вся подія. Spartans взяли простий приз і перетворили його на видовище. Це не драбина балів, не рівень лояльності і не випадкове обертання. Гравці приєднуються до змагання з прямим входом, де одна людина виграє розкішний автомобіль, а решта спостерігає за цим у прямому фіналі. Процес простий: зареєструйтеся, внесіть депозит і візьміть участь у розіграші Lamborghini. Жодних хитрощів, жодних прихованих правил. Оскільки приз зрозумілий, а конкурс публічний, гравці діляться ним у TikTok, X та Reddit. Поєднання простих правил і драматизму одного великого призу дає Spartans те, чого бракує більшості брендів: справжній резонанс. Від крипто-гравців до випадкових гравців - усі говорять, і саме тому Spartans є сильним претендентом на найкращі винагороди в азартних іграх 2025. Широкий діапазон Betano, але без центру уваги Betano розвинув своє ім'я, просуваючи обсяг, багато видів спорту...
Один з п'яти найбільших комерційних банків у США повертається до Bitcoin! "Стара Комісія з цінних паперів і бірж США блокувала це!"

Допис "Один із п'яти найбільших комерційних банків США повертається до Bitcoin! "Стара Комісія з цінних паперів і бірж США це блокувала!" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Прохолодний підхід президента США Дональда Трампа та його адміністрації до Bitcoin та криптовалют приваблює більше корпоративних інвесторів. На цьому етапі US Bancorp, який був змушений припинити послуги BTC під час колишньої адміністрації Комісії з цінних паперів і бірж США, яка чинила тиск і санкції на криптовалютну індустрію, оголосив про перезапуск своїх криптопослуг. US Bancorp, один із п'яти найбільших комерційних банків у Сполучених Штатах, оголосив, що відновив послуги зберігання Bitcoin для інституційних керуючих активами, згідно з Reuters. На рішення US Bancorp вплинуло скасування Трампом SAB 121, який забороняв фінансовим установам надавати ці послуги і був прийнятий за часів Байдена. Банк раніше планував запропонувати послуги зберігання у 2022 році через партнерство з фірмою фінансових послуг Bitcoin NYDIG. Однак він призупинив цю ініціативу після того, як попередня адміністрація Комісії з цінних паперів і бірж США оголосила про жорсткіші правила для послуг зберігання криптовалют. З 2022 року US Bancorp буде здійснювати зберігання Bitcoin через партнерство з криптофірмою NYDIG як субкастодіан. NYDIG буде займатися фізичним зберіганням базового активу. "З підвищенням регуляторної ясності ми додали Bitcoin ETF до нашого портфеля продуктів, що дозволяє нам пропонувати повний спектр послуг менеджерам, які шукають послуги зберігання та управління", - сказав Стівен Філіпсон, керівник комерційного та корпоративного банкінгу в US Bank. US Bank нещодавно заявив, що вони розглядають можливість додавання інших криптовалют, окрім Bitcoin, до своїх послуг зберігання, якщо вони відповідатимуть внутрішнім стандартам банку. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наш Telegram та Twitter акаунт зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/one-of-the-five-largest-commercial-banks-in-the-us-returns-to-bitcoin-the-old-sec-blocked-it/
Новий альбом та сингл Eminem дебютують разом

Пост "Новий альбом і сингл Емінема дебютують разом" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Емінем дебютує з альбомом Stans на 19 місці в британському чарті саундтреків, тоді як новий сингл "Everybody's Looking at Me" потрапляє до двох чартів продажів. ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛІФОРНІЯ – 05 ЛИСТОПАДА: Емінем виступає на сцені під час 37-ї щорічної церемонії включення до Зали слави рок-н-ролу в Microsoft Theater 5 листопада 2022 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. (Фото Тео Варго/Getty Images для Зали слави рок-н-ролу) Getty Images для Зали слави рок-н-ролу Тиждень відстеження в музичній індустрії починається знову щоп'ятниці, і альбоми та пісні мають сім повних днів для накопичення стримінгів і продажів перед оновленням чартів. Релізи, випущені в будь-який день, крім п'ятниці, часто не можуть справити значного впливу, якщо їх не підтримують справжні суперзірки. У вівторок (26 серпня) Емінем представив саундтрек до свого документального фільму Stans, а також новий трек. Навіть маючи лише кілька днів для накопичення споживання, і проєкт, і трек дебютували в кількох чартах у Великобританії. Саундтрек Емінема здійснює подвійний дебют Stans з'являється у двох чартах Великобританії цього тижня. Колекція, яка супроводжує документальний фільм Емінема з такою ж назвою про його найвідданіших фанатів, дебютує на 19 місці в офіційному рейтингу саундтреків. Водночас він з'являється на 52 місці в офіційному чарті завантажень альбомів, що робить його чотирнадцятим найбільш продаваним завантаженням репера в країні. "Everybody's Looking at Me" сильно стартує "Everybody's Looking at Me", раніше невідомий трек, включений до трек-листа Stans, стає бестселером у Великобританії лише через кілька днів після його випуску. Пісня дебютує на 49 місці в офіційному чарті завантажень синглів і на кілька позицій південніше, на 52 місці, в офіційному чарті продажів синглів. Емінем тепер...
Прогнозується зростання Bitcoin Hyper на 2,390%: вірусний передпродаж зібрав $13,7 млн

Допис Bitcoin Hyper прогнозується зростання на 2,390%: Вірусний передпродаж зібрав $13,7 млн з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Hyper прогнозується зростання на 2,390%: Вірусний передпродаж зібрав $13,7 млн Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Бен - позаштатний письменник, що спеціалізується на розвитку криптовалют (переважно альткоїнів) та складних способах впливу світової економіки на простір цифрових активів. Його ступінь бакалавра освіти забезпечує унікальну основу для його письма, дозволяючи йому перетворювати складні криптоконцепції та ринкові зміни на чіткі, зрозумілі висновки. Ця навичка є ключовою для допомоги читачам адаптуватися та застосовувати своє розуміння до світу криптоінвестицій, що постійно розвивається. Пристрасно прагнучи зробити криптовалюти доступними, Бен створює контент, призначений для навчання широкої аудиторії, від поточних ринкових подій до основних фундаментальних знань, що лежать в їх основі. Його мета - надати читачам можливості через розуміння. Коли він не занурений в криптоаналіз та не розбирає складні теми, Бен є завзятим фанатом Покемонів і насолоджується всім, що пов'язано з Disney. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-could-jump-2390-presale-raises-13-7m/
Середній показник первинних заявок на допомогу з безробіття в США за 4 тижні зріс з попередніх 228,5 тис. до 231 тис. 29 серпня

Пост "Середній показник первинних заявок на допомогу з безробіття в США за 4 тижні зріс з попередніх 228,5 тис. до 231 тис. станом на 29 серпня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Інформація на цих сторінках містить прогнозні заяви, які пов'язані з ризиками та невизначеностями. Ринки та інструменти, описані на цій сторінці, призначені лише для інформаційних цілей і жодним чином не повинні сприйматися як рекомендація купувати чи продавати ці активи. Ви повинні провести власне ретельне дослідження перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. FXStreet жодним чином не гарантує, що ця інформація не містить помилок, неточностей або суттєвих викривлень. Також не гарантується, що ця інформація є своєчасною. Інвестування на відкритих ринках пов'язане з великим ризиком, включаючи втрату всіх або частини ваших інвестицій, а також емоційний стрес. Усі ризики, збитки та витрати, пов'язані з інвестуванням, включаючи повну втрату капіталу, є вашою відповідальністю. Погляди та думки, висловлені в цій статті, належать авторам і не обов'язково відображають офіційну політику чи позицію FXStreet або його рекламодавців. Автор не несе відповідальності за інформацію, яка знаходиться за посиланнями, розміщеними на цій сторінці. Якщо інше прямо не зазначено в тексті статті, на момент написання автор не має позицій у жодній з акцій, згаданих у цій статті, і не має ділових відносин з жодною згаданою компанією. Автор не отримував компенсації за написання цієї статті, окрім як від FXStreet. FXStreet та автор не надають персоналізованих рекомендацій. Автор не робить жодних заяв щодо точності, повноти або придатності цієї інформації. FXStreet та автор не несуть відповідальності за будь-які помилки, упущення або будь-які збитки, травми чи шкоду, що виникають внаслідок цієї інформації та її відображення або використання. За винятком помилок та упущень. Автор та FXStreet не є зареєстрованими інвестиційними консультантами, і ніщо в цій статті не призначено...
Bitcoin може незабаром досягти $200K, але шлях Ozak AI до 100-кратного зростання обіцяє більші прибутки

Допис "Bitcoin може досягти $200K найближчим часом, але 100-кратний шлях Ozak AI обіцяє більші прибутки" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ралі Bitcoin, що перевищило $111,520, відродило прогнози про зростання провідної криптовалюти до $200,000, підтверджуючи її домінування як найкращого засобу збереження вартості в цифрових фінансах. Проте, хоча такий рух став би вражаючою віхою, потенціал зростання для власників Bitcoin залишається відносно скромним порівняно з тим, що можуть принести проєкти на ранній стадії. Саме тут Ozak AI, керована ШІ криптоплатформа, яка наразі перебуває на етапі передпродажу за ціною лише $0,01, виходить на перший план — пропонуючи інвесторам рідкісний шанс отримати потенційний прибуток у 100 разів завдяки передовим прогнозним технологіям та партнерствам, що швидко зростають. Bitcoin на шляху до $200K Bitcoin знову опинився в центрі уваги на світових фінансових ринках, оскільки його ціна продовжує зростати, нещодавно перетнувши позначку $111,520. Аналітики ринку вважають, що поєднання інституційного впровадження, Bitcoin ETF та зростаюче визнання BTC як "цифрового золота" може підштовхнути актив до безпрецедентних рівнів. Багато прогнозів тепер передбачають, що Bitcoin досягне $200,000 під час наступного бичачого циклу. Така ціль ефективно закріпила б домінування Bitcoin як засобу збереження вартості в криптовалюті. Проте, хоча це представляє майже подвоєння від поточних рівнів, досвідчені інвестори визнають, що надзвичайні прибутки часто надходять від менших проєктів на ранній стадії з величезним потенціалом для зростання. Bitcoin наразі торгується близько $111,520, з безпосередніми рівнями опору близько $115,000 і $120,000 та сильнішою стелею на рівні $125,000, що може визначити шлях до очікуваної цілі в $200K. З іншого боку, сильна підтримка знаходиться на рівні $110,000, за нею йдуть глибші рівні на $105,000 та $100,000, рівні, які бики повинні захищати для підтримки ширшого висхідного тренду. Youtube вбудований: Наступний 500X ШІ Альткоїн Огляд Ozak AI (OZ) Одним із таких проєктів, що привертає увагу, є Ozak AI, передова керована ШІ криптоплатформа, яка поєднує прогнозне машинне навчання з блокчейном. На відміну від традиційних криптовалют, Ozak AI розроблена для надання інструментів прогнозування інституційного рівня...
Онлайн ШІ-агенти переходять від демо до впровадження

Допис "Онлайн ШІ-агенти переходять від демо до впровадження" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Онлайн ШІ-агенти виходять за межі лабораторій. Агентський стек Lit Protocol, Vincent, тепер надає розробникам спосіб впровадження некастодіальної автоматизації, яка фактично працює з грошима, але з чіткими, обов'язковими обмеженнями, встановленими користувачами та авторами застосунків. Запуск "раннього доступу" щойно відбувся, як ексклюзивно дізнався Blockworks. Lit формулює основну модель просто: політики (обмеження) та можливості (окремі дії, як-от обмін/запозичення/міст), які пов'язані разом під час розгортання та застосовуються під час виконання, за словами співзасновника Девіда Снайдера. "Політики Vincent (обмеження та контроль) створюються та надаються розробниками застосунків Vincent на основі будь-якого конкретного випадку використання", - розповів Снайдер Blockworks. "Наприклад, торговий застосунок може надавати 'політику витрат' або 'політику білого списку токенів', які користувачі зможуть налаштувати відповідно до своїх потреб і вподобань". Під капотом Vincent працює на існуючій моделі ключів Lit "захист у глибину": пороговорозділені ключі працюють всередині захищених анклавів (TEE), і анклави виконуються лише тоді, коли перевірка онлайн-політики проходить успішно. На практиці це означає, що дозволи, такі як обмеження витрат, білі списки, часові вікна та обмеження швидкості, оцінюються перед будь-яким підписанням або викликом контракту. Ключовим нещодавнім покращенням є те, наскільки легко розробники тепер можуть упаковувати та застосовувати ці правила через Vincent у точці виконання. Згідно з прикладами зі "стартового набору", розробники можуть визначати та надавати специфічні для застосунку політики за потреби; платформа тепер підтримує як вузько спрямовані, так і ширші дозволи смартконтрактів, з однорядковими викликами SDK для їх виклику. На думку Снайдера, завдання полягає в тому, щоб дозволити агентам діяти, але лише в чітко визначених межах. Це ефективно, за словами Девіда Джонсона, головного розробника коду в Morpheus, який інтегрував Lit Protocol як частину своєї еталонної роботи з відкритим кодом агента. "MPC забезпечує хороші обмеження витрат, білі списки агентів та обмежені за часом дозволи для агентів на доступ до коштів користувачів", - розповів Джонсон Blockworks.…
Bitwise дебютує з Bitcoin, Ether, XRP та Solana ETP на головній фондовій біржі Швейцарії

Пост Bitwise дебютує з Bitcoin, Ether, XRP та Solana ETPs на головній фондовій біржі Швейцарії з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Bitwise розмістила п'ять нових крипто-ETPs, включаючи ті, що пов'язані з Bitcoin, Ethereum, Solana та XRP, на швейцарській біржі SIX. ETPs повністю забезпечені віртуальними активами та надають розширені інвестиційні можливості для європейських інвесторів. Bitwise Asset Management розмістила п'ять флагманських криптовалютних біржових продуктів (ETPs) на SIX Swiss Exchange, головній фондовій біржі Швейцарії, про що компанія оголосила в четвер. З нових лістингів чотири пов'язані з найбільшими криптоактивами за ринковою капіталізацією, за винятком стейблкоїнів. Серед них Bitwise Core Bitcoin ETP, Ethereum Staking ETP, Solana Staking ETP та Physical XRP ETP. Bitwise також розмістила MSCI Digital Assets Select 20 ETP, який відстежує показники індексу MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index. Індекс, яким керує MSCI і який перебалансовується щоквартально, охоплює понад 90% загальної інвестиційної ринкової капіталізації криптовалют. "П'ять флагманських продуктів, які ми розмістили у Швейцарії, розширять можливості для інвесторів, які прагнуть отримати вигоду від повного потенціалу криптовалютних ринків", - сказав Рональд Ріхтер, регіональний директор з інвестиційної стратегії Bitwise в Європі. "Європа швидко відкривається для віртуальних активів, а Швейцарія є провідним і важливим ринком у серці континенту". Очікується, що цей крок розширить присутність керуючого віртуальними активами на європейських ринках, де зростає попит на криптоінвестиційні продукти, а зміни в регулюванні створюють нові можливості для інвестицій у криптовалюту. Великобританія планує полегшити роздрібний доступ до криптовалютних біржових нот наступного місяця після більш ніж трьох років обмеження таких продуктів через занепокоєння щодо споживчого ризику та волатильності ринку. "Розширення нашої лінійки продуктів у Швейцарії є логічним наступним кроком для Bitwise і відповідає нашій стратегії завжди прагнути надавати найкращі в своєму класі крипто-ETPs", - сказав Бредлі Дюк, голова європейського відділу Bitwise Asset Management. ETPs повністю забезпечені...
Корпорації знову говорять про Bitcoin! То які компанії купили найбільше BTC? Ось дивовижні дані...

Пост "Корпорації знову говорять про Bitcoin! Які компанії купили найбільше BTC? Ось дивовижні дані..." з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Оскільки Bitcoin продовжує зміцнювати свою позицію як засіб збереження вартості по всьому світу, його інституційне впровадження щодня зростає. Фірма фінансових послуг Bitcoin River оголосила, що її корпоративні клієнти реінвестують в середньому 22% своїх прибутків у Bitcoin, що є ознакою зростання впровадження Bitcoin. У звіті, опублікованому аналітиком River Семом Бейкером, зазначено, що інституційні клієнти River реінвестували в середньому 22% своїх прибутків у Bitcoin, причому участь фірм нерухомості була особливо помітною. У звіті оцінюється, що ці фірми придбали 84 000 BTC цього року. Серед клієнтів River фірми нерухомості були найбільшими користувачами, виділяючи в середньому 15% своїх прибутків на покупку BTC, тоді як компанії в готельному, фінансовому та програмному секторах виділяли від 8% до 10%. "У компаніях нерухомості близько 15 відсотків клієнтів реінвестують частину своїх прибутків у Bitcoin. Фінансовий, програмний та готельний сектори також виділяють частку 8-10%. Цікаво, що випадки реінвестування в Bitcoin також з'являються в різних секторах, таких як спортзали, підрядники з фарбування та покрівлі, а також релігійні некомерційні організації, на додаток до традиційного фінансового та ІТ-сектору. River нещодавно зазначила у своєму звіті, що понад 40% підприємств інвестують від 1% до 10% у Bitcoin, тоді як лише 10% виділяють більше половини свого чистого доходу на BTC. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/corporates-say-bitcoin-again-so-which-companies-bought-the-most-btc-heres-the-surprising-data/
'Він кидає так само добре, як будь-хто в лізі'

Допис "Він кидає так само добре, як будь-хто в лізі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Квотербек Buffalo Bills Джош Аллен високо оцінює зірку Baltimore Ravens Ламара Джексона: "Він чудова людина. Він робить все правильно." (Фото Michael Owens/Getty Images) Getty Images Джош Аллен з нетерпінням чекає на відкриття регулярного сезону Buffalo Bills проти Baltimore Ravens під керівництвом Ламара Джексона. Два MVP зіткнуться у відкритті сезону в неділю ввечері у матчі-реванші минулорічної епічної гри плей-офф, де Bills ледве вирвали перемогу у Ravens, 27-25. Дві елітні команди AFC зустрічалися двічі минулого сезону, причому Baltimore перемогла Buffalo 35-10 у недільній грі регулярного сезону. "Ми грали проти них двічі минулого року," каже Аллен в інтерв'ю віч-на-віч. "Вони перемогли нас у регулярному сезоні, ми, очевидно, перемогли їх у плей-офф. Вони команда, яка така ж хороша, як будь-хто в лізі. Їхній захист міцний, у них багато хлопців, які є фантастичними гравцями. Кайл Гамільтон отримав досить щедру оплату, і він цього заслуговує. Це команда, оточена бійцями, вони дуже голодна команда." Діючий MVP Національної футбольної ліги (NFL) не забуває похвалити головного тренера Ravens Джона Харбо, який є другим за тривалістю перебування на посаді головним тренером ліги після Майка Томліна з Pittsburgh Steelers. Харбо був найнятий тренером Baltimore у 2008 році. "Вони грають у футбол правильно, і з ними завжди весело змагатися," каже Аллен. "Я люблю тренера Харбо. Я мав можливість бачити його на різних гольф-заходах, і щоразу, коли я його бачу, я стаю частиною його команди. Він підходить до мене, він дуже люб'язний зі своїм часом зі мною. Маю велику повагу до нього і велику повагу до організації там у Baltimore." Джош Аллен про найкращу рису Ламара Джексона: "Він кидає так...
