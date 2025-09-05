2025-10-11 Saturday

Bitcoin падає нижче $110K після розчаровуючих показників зайнятості у приватному секторі

Bitcoin падає нижче $110K після розчаровуючих показників зайнятості у приватному секторі

Допис Bitcoin падає нижче $110K після розчаровуючих показників зайнятості у приватному секторі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Зростання робочих місць у приватному секторі за серпень було значно нижчим, ніж прогнозували багато економістів. Розчаровуючі дані щодо робочих місць у приватному секторі спричинили падіння BTC нижче $110K Компанія з управління людськими ресурсами ADP із Нью-Джерсі повідомила про збільшення на 54 000 робочих місць у приватному секторі США у четвер, але ця цифра значно нижча за 75 000 робочих місць, які економісти [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-falls-below-110k-after-disappointing-private-sector-employment-numbers/
Bitcoin
BTC$112.006,14-%7,78
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:45
Що це означає для Bitcoin та криптовалют?

Що це означає для Bitcoin та криптовалют?

Пост "Що це означає для Bitcoin та криптовалют?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ризики та виклики попереду. Хоча Strategy відповідає всім технічним вимогам, комітет S&P також враховує волатильність та баланс секторів. Акції Strategy, які значною мірою підтримуються активами Bitcoin, залишаються дуже волатильними — нещодавно показавши 30-денний коефіцієнт коливань майже 100%. Такий рівень ризику може ускладнити рішення, навіть якщо критерії участі задоволені. Що це означає для Bitcoin та криптовалютних ринків. Якщо Strategy увійде до S&P 500, Bitcoin фактично стане частиною основних фінансових індексів, надаючи активу непряму експозицію мільйонам інвесторів, які можуть не володіти BTC напряму. Це зміцнить роль Bitcoin як макроактиву, ще більше переплітаючи його рухи з глобальними ринками. Для ширшого криптосектору ця віха сигналізуватиме про зростаюче визнання активів на основі блокчейну, потенційно підвищуючи настрої та прокладаючи шлях для більшої кількості криптоорієнтованих фірм до приєднання до основних індексів у майбутньому. Джерело: https://cryptoticker.io/en/strategy-in-sp500-what-it-means-for-bitcoin-and-cryptos/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:13
1999' у 50 — Найкраще фанатське святкування заплановане в Лос-Анджелесі

1999' у 50 — Найкраще фанатське святкування заплановане в Лос-Анджелесі

Пост "1999" у 50 років — Кінцевий бенефіціар святкування фанів заплановано в Лос-Анджелесі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Зліва направо: Барбара Бейн у ролі доктора Хелени Рассел, Мартін Ландау у ролі командира Джона Кеніга та Баррі Морс (1918 – 2008) у ролі професора Віктора Бергмана в британському науково-фантастичному телесеріалі "Космос: 1999", приблизно 1976 рік. (Фото Silver Screen Collection/Getty Images) Getty Images Культовий британський науково-фантастичний серіал "Космос: 1999", який розпочав свій двосезонний показ у цей день 1975 року, відзначає своє 50-річчя спеціальним триденним святкуванням – Лос-Анджелес: 1999 – Святкування 50-річчя – яке заплановано з 12 по 14 вересня. На заході відбудуться возз'єднання акторського складу, а також виставки оригінальних костюмів і реквізиту з цього знакового шоу. Позачасове бачення космічних досліджень Дія серіалу розгортається в тоді футуристичному 1999 році, "Космос: 1999" починається з вибуху ядерних відходів на Місяці, який виштовхує його з орбіти Землі. 311 мешканців Місячної бази Альфа – серед них Барбара Бейн у ролі доктора Хелени Рассел, керівника медичної служби; Мартін Ландау у ролі командира Джона Кеніга; і Нік Тейт у ролі головного пілота Алана Картера – опиняються у глибокому космосі, стикаючись із дивними планетами, інопланетними цивілізаціями та загадковими космічними явищами у своїй боротьбі за виживання. Сцена з телесеріалу "Космос: 1999", приблизно 1975-1977 роки. (Фото Stanley Bielecki Movie Collection/Getty Images) Getty Images Тодішня подружня пара Барбара Бейн і Мартін Ландау вже досягли успіху разом у серіалі "Місія нездійсненна" перед возз'єднанням у "Космос: 1999". Серіал також був примітний тим, що був найдорожчим британським виробництвом свого часу, вражаючи складними декораціями, моделями та візуальними ефектами. Знімок акторського складу "Місія нездійсненна", зліва направо: Барбара Бейн у ролі Сіннамон Картер, Пітер Лупус у ролі Віллі Армітажа, Грег Морріс у ролі Барні Кольєра, Пітер Грейвс у ролі Джеймса Фелпса та Мартін Ландау у ролі Роліна Хенда, 11 квітня 1967 року. (Фото CBS Photo Archive/Getty Images) Getty Images У першому сезоні "Космос: 1999" схилявся до...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:50
Stripe та Paradigm інкубують блокчейн Tempo для стейблкоїн-платежів

Stripe та Paradigm інкубують блокчейн Tempo для стейблкоїн-платежів

Допис Stripe та Paradigm інкубують блокчейн Tempo для платежів стейблкоїнами з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Співзасновник Paradigm Метт Хуанг оголосив у четвер, що його компанія та Stripe інкубують Tempo, блокчейн, орієнтований на платежі, розроблений для спрощення використання стейблкоїнів у реальних фінансових потоках. Tempo увійшов у приватну тестову мережу за підтримки початкових партнерів з дизайну, включаючи Anthropic, Coupang, Deutsche Bank, DoorDash, Lead Bank, Mercury, Nubank, OpenAI, Revolut, Shopify, Standard Chartered, Visa та інші. Проєкт представляє найбільш прямий крок Stripe в інфраструктуру блокчейну, розширюючи свій платіжний бізнес у напрямку нативних розрахунків у мережі. Tempo розроблений для обробки понад 100 000 транзакцій на секунду з фінальністю менше секунди, згідно з матеріалами проєкту. Його архітектура, орієнтована на платежі, дозволяє оплачувати комісії за транзакції та газ у будь-якому стейблкоїні через вбудований автоматизований маркет-мейкер (AMM). Додаткові функції включають виділені смуги для платежів, підтримку мемо та списків доступу, а також налаштування конфіденційності за вибором. Побудований на Reth, клієнті виконання Ethereum, ланцюг зберігає сумісність з існуючими смартконтрактами та інструментами Ethereum. Хуанг сказав, що Tempo призначений для підтримки різноманітних фінансових застосунків, таких як заробітна плата, грошові перекази, глобальні виплати та вбудовані рахунки. Протокол буде дотримуватися принципу "нейтралітету стейблкоїнів", дозволяючи будь-якому емітенту розгортати токени для розрахунків. Валідатори спочатку будуть куровані, але очікується, що вони перейдуть до безперешкодної моделі. Це історія, що розвивається. Ця стаття була створена за допомогою ШІ та перевірена редактором Джеффрі Альбусом перед публікацією. Отримуйте новини у своїй поштовій скриньці. Дослідіть інформаційні бюлетені Blockworks: Джерело: https://blockworks.co/news/stripe-and-paradigm-incubate-tempo
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:37
Ethereum випереджає Bitcoin за спот обсягом

Ethereum випереджає Bitcoin за спот обсягом

Пост Ethereum випереджає Bitcoin за спотовим обсягом з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У несподіваному зрушенні ринку, місячний спотовий обсяг Ethereum на централізованих біржах перевищив Bitcoin вперше за сім років, сигналізуючи про значну тенденцію у ландшафті криптовалют. Цей розвиток, що відбувається на тлі зниження ціни Bitcoin до $109,500, привернув увагу до потенціалу Ethereum як домінуючої сили в обсягах цифрової торгівлі. Продовжити читання: Ethereum випереджає Bitcoin за спотовим обсягом Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/ethereum-outpaces-bitcoin-in-spot-volume
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:36
Ford Expedition - яскрава точка продажів навіть на тлі поспіху за електромобілями

Ford Expedition - яскрава точка продажів навіть на тлі поспіху за електромобілями

Пост Ford Expedition - яскрава точка продажів навіть на тлі попиту на електромобілі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Оновлений трирядний SUV Ford Expedition демонструє вибуховий ріст. Детройтський автовиробник повідомив у середу, що продав 8 724 Expedition у серпні, що на 53,7% більше, ніж за той самий період минулого року, і це найкращий показник продажів за 21 рік. З початку цього року було продано 61 022 автомобілі, що на 13,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Expedition перевершує загальні продажі Ford. Загалом, серпневі продажі компанії зросли на 3,9% порівняно з тим же місяцем минулого року. Хоча Expedition склав лише близько 5% продажів у серпні, двигуном прибутку Ford протягом десятиліть були великі вантажівки та SUV. Він також має традиційний двигун внутрішнього згоряння, що свідчить про те, що клієнти все ще зацікавлені у великих автомобілях з бензиновими двигунами, навіть коли продажі електромобілів цього року зросли. Покупці поспішають придбати електромобілі до закінчення федерального податкового кредиту наприкінці цього місяця. Ford спостерігає цей сплеск: продажі електромобілів у серпні зросли на 19,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Аналітики Уолл-стріт прогнозують, що продажі електромобілів знизяться наприкінці року, коли закінчиться термін дії кредитів. Конкурент Ford з того ж міста, General Motors, також похвалився продажами електромобілів за цей період, заявивши, що сегмент встановив історичний місячний рекорд у серпні. Марк Левін, директор з комунікацій продуктів Ford у Північній Америці, визнав, що електромобілі викликають великий інтерес, але сказав, що сім'ї тяжіють до більших автомобілів, таких як Expedition. 2025 Ford Expedition Tremor Ford Хоча у Ford є сегмент електромобілів у бізнесі під назвою "Model e", компанія не була такою ж ентузіасткою, як деякі з її конкурентів, коли йдеться про повний перехід на електромобілі. Вона скасувала плани щодо трирядного електричного SUV рік тому і заявила тоді, що надасть пріоритет розробці гібридних моделей. "Ми...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:32
Stripe та Paradigm представляють блокчейн першого рівня Tempo для інфраструктури платежів стейблкоїнами

Stripe та Paradigm представляють блокчейн першого рівня Tempo для інфраструктури платежів стейблкоїнами

Пост Stripe та Paradigm представляють блокчейн першого рівня Tempo для інфраструктури платежів стейблкоїнами з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Stripe та Paradigm представили Tempo, блокчейн першого рівня, розроблений для платежів стейблкоїнами. Оголошення від 4 вересня від засновника Paradigm Метта Хуанга підтверджує спекуляції, які почалися, коли Stripe опублікував і швидко видалив оголошення про вакансії інженерів блокчейну в серпні. Фаза приватної тестової мережі Tempo працює в приватній тестовій мережі з вибраними партнерами, які тестують транскордонні виплати, B2B-платежі та грошові перекази. За словами Хуанга, мережа, сумісна з Ethereum Virtual Machine (EVM), орієнтована на високооб'ємні платіжні випадки використання завдяки спеціальній інфраструктурі, включаючи передбачувані низькі комісії, платежі будь-яким стейблкоїном через вбудований автоматизований маркет-мейкер та спеціалізовані функції користувацького досвіду. Tempo обробляє понад 100 000 транзакцій на секунду з фінальністю менше секунди через виділену платіжну смугу, яка відокремлює рутинні транзакції від складних операцій смартконтрактів. Партнери з дизайну включають Anthropic, Coupang, Deutsche Bank, DoorDash, Lead Bank, Mercury, Nubank, OpenAI, Revolut, Shopify, Standard Chartered та Visa. Партнерства охоплюють традиційні фінансові установи, необанки, платформи електронної комерції та компанії штучного інтелекту. Головний директор з продуктів та стратегії Visa Джек Форестелл заявив: Посібник для криптоінвестора: 5-денний курс про багхолдинг, інсайдерські фронт-рани та пропущену альфу Чудово 😎 Ваш перший урок вже в дорозі. Будь ласка, додайте [email protected] до білого списку вашої електронної пошти. "Майбутнє - це мультичейн: стейблкоїни працюватимуть у різних блокчейн-мережах, а Visa забезпечує взаємодію між блокчейнами та брендами стейблкоїнів." Нейтралітет стейблкоїнів Tempo включає нейтралітет стейблкоїнів, дозволяючи будь-якому суб'єкту випускати стейблкоїни та використовувати будь-який стейблкоїн для платежів або комісій за газ. Ця структура контрастує з мережами, які віддають перевагу конкретним емітентам стейблкоїнів або вимагають нативних токенів для комісій за транзакції. Вбудований автоматизований маркет-мейкер забезпечує безперешкодну конвертацію між різними стейблкоїнами. Мережа підтримує транзакції з можливістю вибору конфіденційності та включає хуки відповідності, розроблені для регуляторних вимог. Ці функції вирішують проблеми підприємств щодо конфіденційності транзакцій, зберігаючи сумісність з правилами протидії відмиванню грошей та знай-свого-клієнта. Блокчейн вирішує реальні платіжні потоки, включаючи глобальні виплати, вбудовані фінансові...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:28
Акції Figma падають на 18% після розчарування прибутком, що тягне акції нижче рівнів IPO

Акції Figma падають на 18% після розчарування прибутком, що тягне акції нижче рівнів IPO

Пост "Акції Figma падають на 18% після розчарування в прибутку, що опускає акції нижче рівня IPO" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акції Figma впали майже на 20% у четвер, досягнувши найнижчого рівня з моменту IPO компанії в липні 2024 року, після публікації першого звіту про прибуток з моменту виходу на біржу. Різке падіння опустило акції значно нижче їхньої початкової ціни, завдавши удару тому, що раніше вважалося одним із найсильніших технологічних IPO останніх років. Показники виявилися трохи вищими за прогнози, але цього було недостатньо, щоб зупинити розпродаж. Згідно зі звітом про прибуток, Figma повідомила про виручку за другий квартал у розмірі $249,6 мільйона, що на 41% більше в порівнянні з минулим роком, і трохи випереджає $248,8 мільйона, які очікували аналітики, що відстежуються LSEG. Результати не стали несподіванкою, оскільки компанія вже поділилася попередніми цифрами більше місяця тому. Але це не зупинило падіння акцій. Аналітики Piper Sandler назвали прибуток "в основному неподією", зазначивши, що акції різко коливалися з моменту дебюту, коли вони зросли на 250% у перший день. Акції втратили понад половину своєї вартості з моменту дебюту Компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско розпочала торги в липні за ціною $33 за акцію, а потім злетіла до $115,50 до кінця першого дня. З того часу Figma втратила більше половини цієї вартості, закрившись приблизно на рівні $66,85 у середу перед четверговим обвалом. Це знизило загальну ринкову капіталізацію компанії приблизно до $27 мільярдів. Падіння було особливо жорстким, враховуючи, наскільки важливим було це IPO для Кремнієвої долини, яка чекала на повернення технологічного сектору після років слабких розміщень. Остання велика хвиля IPO висохла на початку 2022 року, коли інфляція та процентні ставки почали швидко зростати. Дивлячись уперед, Figma очікує отримати від $263 мільйонів до $265 мільйонів виручки за третій квартал. Це означає приблизно 33% зростання, що перевищило б консенсус аналітиків...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:17
Первинні заяви на допомогу по безробіттю зросли до 237 тис. минулого тижня

Первинні заяви на допомогу по безробіттю зросли до 237 тис. минулого тижня

Пост про зростання первинних заявок на допомогу по безробіттю до 237 тис. минулого тижня з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Первинні заявки на допомогу по безробіттю зросли до 237 тис. минулого тижня. Кількість продовжуваних заявок на допомогу по безробіттю знизилася до 1,940 млн. Згідно зі звітом Міністерства праці США (DOL), опублікованим у четвер, кількість громадян США, які подали нові заявки на страхування по безробіттю, зросла до 237 тис. за тиждень, що закінчився 30 серпня. Останній показник перевищив початкові оцінки (230 тис.) і був вищим за показник попереднього тижня - 229 тис. (без перегляду). Крім того, 4-тижневе ковзне середнє зросло на 2,5 тис., досягнувши 231 тис. з неперевіреного середнього показника попереднього тижня. У звіті вказано сезонно скоригований рівень застрахованого безробіття на рівні 1,3%, при цьому кількість продовжуваних заявок на допомогу по безробіттю скоротилася на 4 тис. до 1,940 млн за тиждень, що закінчився 23 серпня. Реакція ринку Долар США зберігає незмінну позицію після публікації, при цьому індекс долара США (DXY) перебуває в районі 98,30 на тлі різкого падіння на ринках, пов'язаних з ризиком, і додаткової слабкості прибутковості США по всьому спектру. Поширені запитання про зайнятість Умови ринку праці є ключовим елементом для оцінки здоров'я економіки і, отже, ключовим фактором для оцінки валюти. Висока зайнятість або низьке безробіття має позитивні наслідки для споживчих витрат і, отже, для економічного зростання, підвищуючи вартість місцевої валюти. Крім того, дуже напружений ринок праці – ситуація, коли існує нестача працівників для заповнення відкритих вакансій – також може мати наслідки для рівня інфляції і, отже, для грошово-кредитної політики, оскільки низька пропозиція робочої сили та високий попит призводять до підвищення заробітної плати. Темпи зростання заробітної плати в економіці є ключовими для політиків. Високе зростання заробітної плати означає, що домогосподарства мають більше грошей на витрати, що зазвичай призводить до підвищення цін на споживчі товари. На відміну від більш волатильних джерел інфляції, таких як ціни на енергоносії, зростання заробітної плати розглядається як ключовий компонент базової та...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:11
Наступна криптовалюта, яка вибухне, оскільки банк США знову пропонує зберігання Bitcoin

Наступна криптовалюта, яка вибухне, оскільки банк США знову пропонує зберігання Bitcoin

Пост "Наступна криптовалюта, яка вибухне, оскільки US Bank знову пропонує зберігання Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Новини криптовалют: зберігання Bitcoin знову в меню US Bank. Оскільки інституційний інтерес зростає, які наступні криптовалюти можуть вибухнути? Після чотирирічної перерви US Bank повертається на криптоарену, відновлюючи свої послуги зберігання для $BTC та Bitcoin ETF. Цей крок відбувся лише через кілька місяців після того, як регулятори скасували суперечливий SEC SAB 121, а ФРС послабила свій обмежувальний нагляд за криптовалютами. Повернення одного з найбільших банків країни показує, що питання вже не в тому, чи приймуть інституції криптовалюту. Питання в тому, які криптовалюти можуть вибухнути наступними. US Bank відновлює зберігання Bitcoin після чотирирічної паузи US Bancorp, сьомий за розміром активів банк у США, офіційно перезапустив свої послуги зберігання Bitcoin для інституційних інвестиційних менеджерів. Джерело: X/@usbank US Bank призупинив свою послугу зберігання криптовалют у 2022 році через правило SEC SAB 121. Тепер, коли ці обмеження зняті, а інституційний інтерес знову зростає, банк повертається до дії. Він співпрацює з New York Digital Investment Group (NYDIG), щоб надати керуючим фондами регульований доступ до Bitcoin. "Разом ми можемо подолати розрив між традиційними фінансами та сучасною економікою, полегшуючи доступ для клієнтів Global Fund Services до Bitcoin як надійних грошей, що надаються з безпекою та захистом, очікуваними від регульованих фінансових установ", - сказав генеральний директор NYDIG Теджас Шах. Крок банку відображає ширші ринкові тенденції. Згідно з нещодавнім звітом Citi Securities Services Evolution, криптовалюта може обробляти до 10% глобальної активності пост-трейдингового ринку до 2030 року. Стейблкоїни та токенізовані активи впроваджуються для оптимізації руху капіталу, і це лише зростатиме. У поєднанні з GenAI, криптовалюта може покращити управління забезпеченням та забезпечити швидші розрахункові цикли. Джерело: Citi У той час як інституції повертаються до Bitcoin та стейблкоїнів, інфраструктура криптовалют лежить в альткоїнах. Вони рухаються швидше...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 01:53
