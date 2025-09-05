Акції Figma падають на 18% після розчарування прибутком, що тягне акції нижче рівнів IPO

Акції Figma впали майже на 20% у четвер, досягнувши найнижчого рівня з моменту IPO компанії в липні 2024 року, після публікації першого звіту про прибуток з моменту виходу на біржу. Різке падіння опустило акції значно нижче їхньої початкової ціни, завдавши удару тому, що раніше вважалося одним із найсильніших технологічних IPO останніх років. Показники виявилися трохи вищими за прогнози, але цього було недостатньо, щоб зупинити розпродаж. Згідно зі звітом про прибуток, Figma повідомила про виручку за другий квартал у розмірі $249,6 мільйона, що на 41% більше в порівнянні з минулим роком, і трохи випереджає $248,8 мільйона, які очікували аналітики, що відстежуються LSEG. Результати не стали несподіванкою, оскільки компанія вже поділилася попередніми цифрами більше місяця тому. Але це не зупинило падіння акцій. Аналітики Piper Sandler назвали прибуток "в основному неподією", зазначивши, що акції різко коливалися з моменту дебюту, коли вони зросли на 250% у перший день. Акції втратили понад половину своєї вартості з моменту дебюту Компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско розпочала торги в липні за ціною $33 за акцію, а потім злетіла до $115,50 до кінця першого дня. З того часу Figma втратила більше половини цієї вартості, закрившись приблизно на рівні $66,85 у середу перед четверговим обвалом. Це знизило загальну ринкову капіталізацію компанії приблизно до $27 мільярдів. Падіння було особливо жорстким, враховуючи, наскільки важливим було це IPO для Кремнієвої долини, яка чекала на повернення технологічного сектору після років слабких розміщень. Остання велика хвиля IPO висохла на початку 2022 року, коли інфляція та процентні ставки почали швидко зростати. Дивлячись уперед, Figma очікує отримати від $263 мільйонів до $265 мільйонів виручки за третій квартал. Це означає приблизно 33% зростання, що перевищило б консенсус аналітиків...