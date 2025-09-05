Stripe та Paradigm представляють блокчейн першого рівня Tempo для інфраструктури платежів стейблкоїнами
Пост Stripe та Paradigm представляють блокчейн першого рівня Tempo для інфраструктури платежів стейблкоїнами з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Stripe та Paradigm представили Tempo, блокчейн першого рівня, розроблений для платежів стейблкоїнами. Оголошення від 4 вересня від засновника Paradigm Метта Хуанга підтверджує спекуляції, які почалися, коли Stripe опублікував і швидко видалив оголошення про вакансії інженерів блокчейну в серпні. Фаза приватної тестової мережі Tempo працює в приватній тестовій мережі з вибраними партнерами, які тестують транскордонні виплати, B2B-платежі та грошові перекази. За словами Хуанга, мережа, сумісна з Ethereum Virtual Machine (EVM), орієнтована на високооб'ємні платіжні випадки використання завдяки спеціальній інфраструктурі, включаючи передбачувані низькі комісії, платежі будь-яким стейблкоїном через вбудований автоматизований маркет-мейкер та спеціалізовані функції користувацького досвіду. Tempo обробляє понад 100 000 транзакцій на секунду з фінальністю менше секунди через виділену платіжну смугу, яка відокремлює рутинні транзакції від складних операцій смартконтрактів. Партнери з дизайну включають Anthropic, Coupang, Deutsche Bank, DoorDash, Lead Bank, Mercury, Nubank, OpenAI, Revolut, Shopify, Standard Chartered та Visa. Партнерства охоплюють традиційні фінансові установи, необанки, платформи електронної комерції та компанії штучного інтелекту. Головний директор з продуктів та стратегії Visa Джек Форестелл заявив: Посібник для криптоінвестора: 5-денний курс про багхолдинг, інсайдерські фронт-рани та пропущену альфу Чудово 😎 Ваш перший урок вже в дорозі. Будь ласка, додайте [email protected] до білого списку вашої електронної пошти. "Майбутнє - це мультичейн: стейблкоїни працюватимуть у різних блокчейн-мережах, а Visa забезпечує взаємодію між блокчейнами та брендами стейблкоїнів." Нейтралітет стейблкоїнів Tempo включає нейтралітет стейблкоїнів, дозволяючи будь-якому суб'єкту випускати стейблкоїни та використовувати будь-який стейблкоїн для платежів або комісій за газ. Ця структура контрастує з мережами, які віддають перевагу конкретним емітентам стейблкоїнів або вимагають нативних токенів для комісій за транзакції. Вбудований автоматизований маркет-мейкер забезпечує безперешкодну конвертацію між різними стейблкоїнами. Мережа підтримує транзакції з можливістю вибору конфіденційності та включає хуки відповідності, розроблені для регуляторних вимог. Ці функції вирішують проблеми підприємств щодо конфіденційності транзакцій, зберігаючи сумісність з правилами протидії відмиванню грошей та знай-свого-клієнта. Блокчейн вирішує реальні платіжні потоки, включаючи глобальні виплати, вбудовані фінансові...
