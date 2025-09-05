Fireblocks запускає нову мережу для оптимізації переказів стейблкоїнів
Пост Fireblocks запускає нову мережу для спрощення переказів стейблкоїнів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Fireblocks повідомив у четвер, що впроваджує мережу для полегшення переказів стейблкоїнів між установами. Наразі до мережі приєдналося понад 40 учасників, включаючи Bridge, венчурну компанію стейблкоїнів, яку придбав фінтех-гігант Stripe. У списку також представлені такі фірми, як Zerohash, Yellow Card та Circle, емітент стейблкоїнів, який став публічним під час великого IPO в червні.
Мережа Fireblocks дозволить фінтех-компаніям керувати виплатами та грошовими переказами
За словами генерального директора Fireblocks Майкла Шаулова, мережа надасть користувачам доступ до значно більших банківських зв'язків та ліцензій, ніж вони зазвичай мають. В ідеалі, мережа дозволить фінтех-компаніям, PSP та іншим організаціям будувати на платформі компанії для управління виплатами, грошовими переказами, розрахунками з мерчантами, транскордонними казначейськими операціями та комплексними глобальними платіжними потоками.
Компанія також просуває свою мережу як відкриту, безпечну та відповідну вимогам, яка тепер з'єднує локальні платіжні рейки, блокчейни та системи стейблкоїнів з опціями on/off-ramp, емітентами стейблкоїнів, постачальниками ліквідності, ончейн FX та послугами грошових переказів у понад 60 валютах.
Однак, говорячи про компанії, які хочуть створити власні мережі стейблкоїнів, Шаулов заявив: "Або це надзвичайно дорого з інженерної точки зору і займає багато часу, або якщо вони починають робити це вручну, то, звичайно, це в основному схильне до помилок, тому вони можуть втратити гроші".
На даний момент у мережі Fireblocks працює понад 40 провайдерів, включаючи Alfred, Banxa, Bridge, Transfero, Velocity, Braza Bank, Conduit, B2C2, Circle, dLocal, GSR, OpenPayd, NexChange, Nonco, Pave Bank, QCP, Reap, SCRYPT Digital, Singapore Gulf Bank, Sygnum, Transak, Yellow Card, Zerocap, Zerohash та Zodia Markets, і очікується, що приєднаються ще більше.
За словами генерального директора Bridge Зака Абрамса, підключення до Fireblocks дозволить бізнесу переміщатися між стейблкоїнами та фіатом безпосередньо на платформі Fireblocks, роблячи їхні фінансові операції більш ефективними. Він додав, що метод забезпечує прискорене розрахування, глобальне охоплення та...
