JetBlue підвищить якість Wi-Fi на борту завдяки угоді з Amazon Kuiper

JetBlue підвищить якість Wi-Fi на борту завдяки угоді з Amazon Kuiper

Пост JetBlue підвищить бортовий Wi-Fi завдяки угоді з інтернет-сервісом Amazon Kuiper з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Літак JetBlue Airways Airbus A321-231 вилітає з міжнародного аеропорту Сан-Дієго до Нью-Йорка 4 березня 2025 року в Сан-Дієго, Каліфорнія. Кевін Картер | Getty Images JetBlue Airways планує встановити проєкт Amazon Kuiper на деяких своїх літаках для покращення бортового Wi-Fi, про що компанії оголосили в четвер, висловивши довіру до нового супутникового інтернет-сервісу. Технологія буде додана приблизно до чверті флоту авіакомпанії, з початком впровадження у 2027 році та очікуваним завершенням у 2028 році, заявив президент JetBlue Марті Сент-Джордж під час розмови з журналістами. Ця співпраця є значною перемогою для Amazon, яка працює над створенням сузір'я супутників для передачі інтернету на низькій навколоземній орбіті під назвою Project Kuiper. Сервіс буде напряму конкурувати зі Starlink Ілона Маска, який наразі домінує на ринку і має 8 000 супутників на орбіті. Amazon запустила 102 супутники через серію ракетних запусків з квітня. Компанія прагне дотриматися терміну, встановленого Федеральною комісією зв'язку США (FCC), яка вимагає мати близько 1 600 супутників, або половину повного сузір'я, на орбіті до кінця липня 2026 року. Компанія сподівається розпочати комерційне обслуговування пізніше цього року. "Хоча нам ще багато роботи попереду, ми надзвичайно раді мати JetBlue як першого авіаційного клієнта для Kuiper", - повідомив журналістам Кріс Вебер, віце-президент Kuiper з продажів та маркетингу. Starlink підписав угоди зі зростаючою кількістю авіакомпаній для використання своїх послуг. JetBlue є першим авіаційним партнером Kuiper, хоча Amazon нещодавно підписала кілька угод, намагаючись розширити сервіс, включаючи угоду з європейським виробником літаків Airbus у квітні. JetBlue протягом років пропонував безкоштовний бортовий інтернет через партнерство з Viasat, який керує мережею геостаціонарних (GEO) супутників. Це партнерство продовжиться, сказав Сент-Джордж.…
🚀 XRP може злетіти до небес — заробляйте 2 090 XRP щодня з хмарним майнінгом WinnerMining!

🚀 XRP може злетіти до небес — заробляйте 2 090 XRP щодня з хмарним майнінгом WinnerMining!

Пост 🚀 XRP може злетіти до небес — заробляйте 2,090 XRP щодня з Хмарним майнінгом WinnerMining! з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Час спливає. 18 жовтня 2025 року SEC прийме рішення щодо першого в історії спот-ETF для XRP. 👉 За даними аналітиків Finbold та Bloomberg, є 95% ймовірність його схвалення. Якщо це станеться, XRP може злетіти так само, як Bitcoin після свого ETF — ми говоримо про зростання на 160%+. Зараз XRP торгується приблизно за $2.81. Прорив вище $3, і $3.40 стане досяжним. Пропустите цей момент? Ви просто спостерігатимете, як інші заробляють. Чому XRP на піку популярності Як повідомляє Finbold, XRP — це не просто ще один альткоїн — він стає реальною фінансовою інфраструктурою: XRP Ledger (XRPL) зараз містить токенізовані активи на суму $131.6M, включаючи казначейські облігації США та нерухомість. Платформи на кшталт RWA.XYZ роблять відстеження та торгівлю цими токенізованими активами надзвичайно простими. З наближенням схвалення ETF, XRP може отримати масове впровадження та інституційний інтерес. Підсумок? XRP з'єднує криптовалюту та традиційні фінанси — і зараз ідеальний час долучитися. Як Хмарний майнінг WinnerMining дозволяє вам заробляти XRP щодня Купівля XRP і очікування зростання ціни — ризиковано. Що, якщо ціна не зросте швидко? WinnerMining — це хмарна платформа для заробітку XRP, яка дозволяє вам заробляти XRP кожного дня без майнінгових установок, величезних рахунків за електроенергію чи технічних проблем. Ось як це працює: Гнучкі контракти — починайте від $100 до $300,000 Щоденні виплати — XRP надходить прямо на ваш гаманець щодня Виводьте кошти або реінвестуйте будь-коли — ви повністю контролюєте процес Екологічність і підтримка 24/7 — працює на 100% відновлюваній енергії з постійно доступною службою підтримки Заробіток з низьким ризиком — навіть якщо ринок падає, ви все одно отримуватимете щоденний XRP Приклади щоденних виплат: $100 → ~1.3 XRP/день $5,000 → ~28 XRP/день $30,000 → ~188 XRP/день $100,000 → ~640 XRP/день $300,000 → ~2,090 XRP/день 💡 Уявіть: ETF схвалено, XRP зростає, і поки всі інші...
Токен найкращого гаманця стає вірусним

Токен найкращого гаманця стає вірусним

Пост "Токен Best Wallet стає вірусним" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини Захоплюючі новини для криптосвіту: ФРС анонсує жовтневу конференцію з криптоінновацій, а $BEST стає вірусним. США, схоже, подвоюють свою нову про-криптовалютну позицію, прагнучи зайняти місце світового лідера у блокчейн-фінансах. 21 жовтня Федеральний резерв проведе конференцію, присвячену стейблкоїнам, децентралізованим фінансам, ШІ та токенізації. Губернатор ФРС Крістофер Воллер випустив у середу прес-реліз, визначаючи необхідність пріоритезації передових фінансових технологій. Шлях до широкого прийняття криптовалют потребує, щоб політики розчистили шлях, але доступність для пересічного користувача так само важлива. Зниження бар'єру для входу у Web3 є необхідним, тому Best Wallet є таким своєчасним проєктом. Ми розглянемо, як його нативний токен $BEST забезпечує роботу додатку Best Wallet. Але спочатку обговоримо майбутнє американської криптополітики. ФРС очолює обговорення цифрових платежів Воллер сказав, що з нетерпінням чекає "вивчення можливостей і викликів нових технологій, об'єднання ідей щодо підвищення безпеки та ефективності платежів, і вислуховування тих, хто допомагає формувати майбутнє платежів". Альтернативний текст: Повний прес-реліз Федеральної резервної системи, що анонсує конференцію з інновацій у платежах Як Америка лідирує у криптопросторі? Лідерство Америки у криптовалютному просторі є відходом від недружніх до криптовалют політик ери Байдена, при цьому адміністрація Трампа прокладає шлях стратегічними політичними ініціативами. Закон GENIUS прояснив нормативну базу для стейблкоїнів, надавши інвесторам впевненість для прийняття як існуючих, так і нових проєктів стейблкоїнів. Створення Стратегічного резерву Bitcoin також продемонструвало прихильність уряду США до $BTC як довгострокового сховища вартості. Це контрастує з підходом інших великих економік до криптовалют, таких як...
Бізнеси приймають Bitcoin на тлі зростання бичачого ринку 2025 року – River

Бізнеси приймають Bitcoin на тлі зростання бичачого ринку 2025 року – River

Допис "Бізнес приймає Bitcoin на тлі зростання бичачого ринку 2025 року – River" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Бізнес став рушійною силою бичачого ринку Bitcoin у 2025 році, при цьому корпоративні активи зараз становлять понад 6% від його загальної пропозиції, згідно з новим звітом від River Financial. У звіті зазначено, що лише за перші вісім місяців 2025 року бізнес-притоки в Bitcoin перевищили минулорічний показник на 12,5 мільярдів доларів, збільшивши сукупні активи до 1,3 мільйона BTC. Це представляє 21-кратне збільшення з 2020 року. Для порівняння, фізичні особи все ще володіють більшістю Bitcoin – 65,9% пропозиції, тоді як фонди, уряди та інші організації складають решту. Казначейські компанії лідирують на тлі зростання основних криптовалют Дані River показують, що казначейські компанії Bitcoin, фірми, створені переважно для утримання великих резервів Bitcoin, становили 76% покупок з січня 2024 року. Разом вони управляють понад 100 мільярдами доларів у капіталі, облігаціях та інших цінних паперах, пов'язаних з Bitcoin. Крім того, у звіті підкреслюється, що звичайні підприємства, від нерухомості та охорони здоров'я до будівництва та програмного забезпечення, все частіше додають Bitcoin до своїх скарбниць. Згідно зі звітом: "Bitcoin більше не обмежується майнерами чи криптонативними фірмами". У ньому підкреслюється, що 3000 американських підприємств зараз використовують послуги River. Більшість з них – це малі та середні підприємства з менш ніж 50 працівниками, які часто виділяють значну частину доходу на Bitcoin як захист від інфляції та банківських ризиків. Зміна корпоративної стратегії Компанії в середньому виділяють 22% чистого прибутку на Bitcoin, при цьому майже третина зараз тримає більше половини своїх казначейських резервів у цьому активі. Схема для криптоінвесторів: 5-денний курс про багхолдинг, інсайдерські фронт-рани та пропущену альфу Чудово 😎 Ваш перший урок уже в дорозі. Будь ласка, додайте [email protected] до білого списку вашої електронної пошти. River пов'язує цю тенденцію з фіксованою пропозицією Bitcoin, цілодобовою ліквідністю та захистом від ризику контрагента, особливо після гучних банківських крахів останніх років. Крім того,...
Корпоративний розподіл Bitcoin зростає, оскільки компанії інвестують 22% прибутку

Корпоративний розподіл Bitcoin зростає, оскільки компанії інвестують 22% прибутку

Публікація "Корпоративний Розподіл Bitcoin зростає, оскільки компанії інвестують 22% прибутку" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Корпоративний Розподіл Bitcoin зростає, оскільки компанії інвестують 22% прибутку Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Крістіан, журналіст та редактор з керівними посадами у філіппінських та канадських медіа, надихається своєю любов'ю до письма та криптовалюти. Поза роботою він кухар та кіноман, якого постійно інтригує розмір всесвіту. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/corporate-bitcoin-allocation-climbs-as-companies-invest-22-of-profits/
П'ятничний звіт про робочі місця може підтвердити уповільнення ринку праці. Але чи буде це турбувати акції?

П'ятничний звіт про робочі місця може підтвердити уповільнення ринку праці. Але чи буде це турбувати акції?

Пост П'ятничний звіт про робочі місця може підтвердити уповільнення ринку праці. Але чи будуть акції реагувати? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Нью-Йоркська фондова біржа 26 серпня 2025 року. Брендан МакДермід | Reuters Серпневий звіт про робочі місця в п'ятницю, як очікується, підтвердить, що ринок праці слабшає. Саме наскільки - це те, що матиме значення для інвесторів. Він не може бути занадто повільним, але й не може бути занадто гарячим. Уолл-стріт напружено очікує п'ятничних даних про зайнятість поза сільським господарством. Економісти, опитані Dow Jones, прогнозують, що економіка США додала 75 000 робочих місць минулого місяця, слабкий прогноз, який лише трохи вищий за невтішні 73 000 у липневому звіті. Також прогнозується зростання рівня безробіття до 4,3% з 4,2%. Інвестори можуть проігнорувати слабкий звіт, якщо основний показник зможе досягти золотої середини, яка є достатньо прохолодною, щоб виправдати вересневе зниження ставки, але не настільки слабкою, щоб посилити побоювання щодо рецесії. Адам Крісафуллі з Vital Knowledge визначає "ідеальний" діапазон, який відповідає цим двом вимогам, між 70 000 і 95 000. Серпневий звіт про робочі місця також буде ретельно проаналізований з іншої причини. Це буде перший звіт після того, як погані дані про робочі місця та супутні перегляди минулого місяця спонукали президента Дональда Трампа звільнити комісара Бюро статистики праці США. Це рішення викликало побоювання щодо надмірного втручання уряду та поставило під сумнів федеральні економічні дані. Трамп номінував консервативного економіста Е.Дж. Антоні на посаду нового голови BLS. Вільям Вятровський виконує обов'язки комісара до затвердження Антоні. Реакція ринку Фондовий ринок може опинитися під тиском, якщо показник робочих місць вийде за межі очікуваного трейдерами діапазону. Люк Тіллі, головний економіст Wilmington Trust, побоюється, що в даних про робочі місця очікується негативний сюрприз, який вплине на ринки. Але ще не зараз. Економіст, який прогнозує зростання зайнятості поза сільським господарством...
Luffa – Web3 децентралізований месенджер для миттєвих повідомлень

Luffa – Web3 децентралізований месенджер для миттєвих повідомлень

Допис Luffa – Децентралізований миттєвий месенджер Web3 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ю Сюн є співпрезидентом Luffa, децентралізованого додатку для миттєвого обміну повідомленнями Web3, розробленого спеціально для безпеки. Чому варто послухати Luffa – це соціальний додаток і месенджер нового покоління на базі Web3, побудований на децентралізованому протоколі Endless. Його основна місія? Надати користувачам чистий, приватний та вільний від відволікань досвід – без відстеження користувачів, реклами чи прихованої аналітики. Все шифрується наскрізним шифруванням, включаючи фотографії та голосові повідомлення, і є механізм розподіленого зберігання – тому навіть Luffa не може підглядати ваші чати. О, і так, це повністю безкоштовно – без підписок, без необхідності внутрішніх покупок. Але Luffa не зупиняється на безпечному обміні повідомленнями – це більше схоже на міні-екосистему Web3. Ви отримуєте мультичейн гаманець, ШІ-переклад, щоб спілкуватися глобально, і навіть дорожню карту випуску токенів, що обіцяє монетизацію контенту та транзакцій. Користувачі можуть відображати або встановлювати NFT як аватари, створювати власні на Endless Chain та керувати ними всіма в рамках єдиного досвіду гаманця Luffa. Коротше кажучи, це місце, де найсучасніша конфіденційність зустрічається з соціальними фінансами наступного рівня – і воно намагається бути більше, ніж просто ще одним додатком для чату. Корисні посилання Fidelity Crypto Careers Luffa Енді в Twitter Brave New Coin в Twitter Brave New Coin Якщо вам сподобалося шоу, будь ласка, підпишіться на Crypto Conversation і поставте нам 5-зірковий рейтинг і позитивний відгук у будь-якому додатку для подкастів, який ви використовуєте. Джерело: https://bravenewcoin.com/insights/luffa-web3-decentralized-instant-messaging
Bitcoin може знизитися у вересні перед ралі, показують дані циклу

Bitcoin може знизитися у вересні перед ралі, показують дані циклу

Пост Bitcoin може знизитися у вересні перед ралі, показують дані циклу з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Кажуть, що журналісти ніколи по-справжньому не відключаються. Але для Крістіана це не просто метафора, це спосіб життя. Вдень він орієнтується у постійно мінливих течіях ринку криптовалют, володіючи словами як досвідчений редактор і створюючи статті, які розшифровують жаргон для мас. Коли ж комп'ютер переходить у режим гібернації, його заняття набувають більш механічного (а іноді й філософського) характеру. Подорож Крістіана зі словом почалася задовго до епохи Bitcoin. У священних залах академії він відточував свою майстерність як автор статей для університетської газети. Ця рання любов до розповідей проклала шлях до успішної роботи редактором у фірмі з інженерії даних, де перемога його есе в перший місяць фінансувала багатомісячний запас ласощів для собак і котів – свідчення його відданості пухнастим компаньйонам (про це пізніше). Потім Крістіан подорожував світом журналістики, працюючи в газетах Канади і навіть Південної Кореї. Нарешті він осів у місцевому новинному гіганті у своєму рідному місті на Філіппінах на десятиліття, ставши справжнім новинним наркоманом. Але потім щось нове привернуло його увагу: криптовалюта. Це було схоже на пошук скарбів, змішаний з розповіддю історій – саме те, що йому потрібно! Тож він отримав чудову роботу в NewsBTC, де є одним із головних експертів з усього, що стосується криптовалют. Він розбиває цей заплутаний матеріал на невеликі частини, роблячи його зрозумілим для будь-кого (він вітає свою команду менеджменту за навчання цій навичці). Думаєте, Крістіан тільки працює і не відпочиває? Ні в якому разі! Коли він не за комп'ютером, ви знайдете його захопленим своєю пристрастю до мотоциклів. Справжній технар, Крістіан любить возитися зі своїм мотоциклом і насолоджуватися радістю відкритої дороги на своїй Yamaha R3 об'ємом 320 куб. см. Колись демон швидкості, який досягав...
Fireblocks запускає нову мережу для оптимізації переказів стейблкоїнів

Fireblocks запускає нову мережу для оптимізації переказів стейблкоїнів

Пост Fireblocks запускає нову мережу для спрощення переказів стейблкоїнів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Fireblocks повідомив у четвер, що впроваджує мережу для полегшення переказів стейблкоїнів між установами. Наразі до мережі приєдналося понад 40 учасників, включаючи Bridge, венчурну компанію стейблкоїнів, яку придбав фінтех-гігант Stripe. У списку також представлені такі фірми, як Zerohash, Yellow Card та Circle, емітент стейблкоїнів, який став публічним під час великого IPO в червні. Мережа Fireblocks дозволить фінтех-компаніям керувати виплатами та грошовими переказами За словами генерального директора Fireblocks Майкла Шаулова, мережа надасть користувачам доступ до значно більших банківських зв'язків та ліцензій, ніж вони зазвичай мають. В ідеалі, мережа дозволить фінтех-компаніям, PSP та іншим організаціям будувати на платформі компанії для управління виплатами, грошовими переказами, розрахунками з мерчантами, транскордонними казначейськими операціями та комплексними глобальними платіжними потоками. Компанія також просуває свою мережу як відкриту, безпечну та відповідну вимогам, яка тепер з'єднує локальні платіжні рейки, блокчейни та системи стейблкоїнів з опціями on/off-ramp, емітентами стейблкоїнів, постачальниками ліквідності, ончейн FX та послугами грошових переказів у понад 60 валютах. Однак, говорячи про компанії, які хочуть створити власні мережі стейблкоїнів, Шаулов заявив: "Або це надзвичайно дорого з інженерної точки зору і займає багато часу, або якщо вони починають робити це вручну, то, звичайно, це в основному схильне до помилок, тому вони можуть втратити гроші". На даний момент у мережі Fireblocks працює понад 40 провайдерів, включаючи Alfred, Banxa, Bridge, Transfero, Velocity, Braza Bank, Conduit, B2C2, Circle, dLocal, GSR, OpenPayd, NexChange, Nonco, Pave Bank, QCP, Reap, SCRYPT Digital, Singapore Gulf Bank, Sygnum, Transak, Yellow Card, Zerocap, Zerohash та Zodia Markets, і очікується, що приєднаються ще більше. За словами генерального директора Bridge Зака Абрамса, підключення до Fireblocks дозволить бізнесу переміщатися між стейблкоїнами та фіатом безпосередньо на платформі Fireblocks, роблячи їхні фінансові операції більш ефективними. Він додав, що метод забезпечує прискорене розрахування, глобальне охоплення та...
Nasdaq посилює нагляд за компаніями з цифровими активами, що котируються на біржі

Nasdaq посилює нагляд за компаніями з цифровими активами, що котируються на біржі

Допис "Nasdaq посилює нагляд за компаніями з цифровими активами у скарбниці" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Nasdaq посилює нагляд за публічними компаніями, які володіють значними обсягами криптовалюти, що біржа представляє як захист інвесторів. Це відбувається на тлі напливу нових компаній з криптовалютними скарбницями, які прагнуть повторити модель, яку вперше запровадила Strategy Майкла Сейлора. Nasdaq впроваджує нове правило для компаній з криптовалютними скарбницями Згідно з повідомленням від Information, фондова біржа посилила контроль за компаніями, які накопичують криптовалюту та використовують її як основний резервний актив. У рамках нового нагляду Nasdaq зобов'язав ці компанії отримувати схвалення акціонерів перед випуском нових акцій для фінансування покупок криптовалюти. Ця вимога гарантує, що акціонери розуміють стратегію криптовалютної скарбниці та її потенційний вплив на компанію, як позитивний, так і негативний. Цей розвиток відбувається на тлі появи все більшої кількості компаній з цифровими активами у скарбниці, які випускають акції для накопичення цих криптоактивів. Ці компанії розширилися за межі Bitcoin та Ethereum, зосереджуючись на інших криптоактивах, включаючи Solana, XRP, BNB, HYPE, Toncoin та Dogecoin, серед інших. Одна з найновіших компаній з криптовалютною скарбницею - Portage Biotech, яка змінила назву на AlphaTON Capital і запустила скарбницю TON на 100 мільйонів доларів. Компанії з Bitcoin та Ethereum у скарбниці все ще лідирують Компанії з Bitcoin та Ethereum у скарбниці все ще є найбільш домінуючими. Дані BitcoinTreasuries показують, що наразі існує понад 100 публічних компаній з Bitcoin у скарбниці, на чолі з Strategy Майкла Сейлора. Strategy наразі володіє 636 505 BTC після останньої покупки Bitcoin на 444 мільйони доларів. Варто зазначити, що компанія Сейлора започаткувала модель криптовалютної скарбниці задовго до сьогодні, оскільки вони почали купувати BTC у 2020 році. Ці компанії з Bitcoin у скарбниці наразі володіють загалом трохи більше 1 мільйона BTC. Тим часом, дані Strategic ETH Reserve показують, що існує 71 компанія з Ethereum у скарбниці. Ці компанії володіють...
