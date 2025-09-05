Бізнеси приймають Bitcoin на тлі зростання бичачого ринку 2025 року – River

Допис "Бізнес приймає Bitcoin на тлі зростання бичачого ринку 2025 року – River" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Бізнес став рушійною силою бичачого ринку Bitcoin у 2025 році, при цьому корпоративні активи зараз становлять понад 6% від його загальної пропозиції, згідно з новим звітом від River Financial. У звіті зазначено, що лише за перші вісім місяців 2025 року бізнес-притоки в Bitcoin перевищили минулорічний показник на 12,5 мільярдів доларів, збільшивши сукупні активи до 1,3 мільйона BTC. Це представляє 21-кратне збільшення з 2020 року. Для порівняння, фізичні особи все ще володіють більшістю Bitcoin – 65,9% пропозиції, тоді як фонди, уряди та інші організації складають решту. Казначейські компанії лідирують на тлі зростання основних криптовалют Дані River показують, що казначейські компанії Bitcoin, фірми, створені переважно для утримання великих резервів Bitcoin, становили 76% покупок з січня 2024 року. Разом вони управляють понад 100 мільярдами доларів у капіталі, облігаціях та інших цінних паперах, пов'язаних з Bitcoin. Крім того, у звіті підкреслюється, що звичайні підприємства, від нерухомості та охорони здоров'я до будівництва та програмного забезпечення, все частіше додають Bitcoin до своїх скарбниць. Згідно зі звітом: "Bitcoin більше не обмежується майнерами чи криптонативними фірмами". У ньому підкреслюється, що 3000 американських підприємств зараз використовують послуги River. Більшість з них – це малі та середні підприємства з менш ніж 50 працівниками, які часто виділяють значну частину доходу на Bitcoin як захист від інфляції та банківських ризиків. Зміна корпоративної стратегії Компанії в середньому виділяють 22% чистого прибутку на Bitcoin, при цьому майже третина зараз тримає більше половини своїх казначейських резервів у цьому активі. River пов'язує цю тенденцію з фіксованою пропозицією Bitcoin, цілодобовою ліквідністю та захистом від ризику контрагента, особливо після гучних банківських крахів останніх років. Крім того,...