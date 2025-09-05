2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Президент Північно-західного університету Майкл Шилл оголошує про відставку

Президент Північно-західного університету Майкл Шилл оголошує про відставку

Пост "Президент Північно-Західного університету Майкл Шилл оголошує про відставку" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне: президент Північно-Західного університету Майкл Шилл піде зі своєї посади, згідно з заявою у четвер, оголошуючи про свою відставку, оскільки навчальний заклад переживає заморозку федерального фінансування на суму 790 мільйонів доларів, ініційовану адміністрацією Трампа через реакцію університету на пропалестинські протести минулого року. Шилл оголосив про свою відставку у четвер після обіду. (Браян Касселла/Chicago Tribune/Tribune News Service через Getty Images) TNS Ключові факти: Шилл сказав, що консультувався з радою опікунів Північно-Західного університету щодо рішення піти у відставку, зазначивши, що залишиться на своїй посаді до призначення тимчасового президента, потім візьме академічну відпустку і повернеться до Школи права Прітцкера Північно-Західного університету для викладання. Це новина, що розвивається. Перевіряйте оновлення. Джерело: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/04/northwestern-president-resigning-amid-trump-administrations-790-million-funding-freeze/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:41
Група Indomobil та Space and Time запускають доступ до освіти на основі блокчейну для понад 50 000 індонезійських студентів

Група Indomobil та Space and Time запускають доступ до освіти на основі блокчейну для понад 50 000 індонезійських студентів

Допис Indomobil Group та Space and Time запускають блокчейн-систему доступу до освіти для понад 50 000 індонезійських студентів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Indomobil Group, індонезійська бізнес-група з кількома публічно торгованими компаніями (IMAS, IMJS), об'єдналася з Space Time Foundation для запуску нової ініціативи, яка забезпечить верифіковану освіту для понад 50 000 індонезійських студентів. Це крок вперед у способі доступу, акредитації та фінансування освіти на ринках, що розвиваються. Щоб зберігати докази завершення курсів на SXT Chain, програма використовує Space and Time. Це дозволяє студентам демонструвати свою кваліфікацію при пошуку роботи або продовженні навчання. Для легкого, прямого та перевіреного доступу до освітніх курсів вона також використовує SXT, нативний токен Space and Time, як платіжний інструмент. Донедавна місцеві школи отримували плату за навчання готівкою від сімей, багато з яких не мають банківських рахунків. Ці школи потім залежали від посередників для конвертації та передачі грошей освітнім провайдерам. І домогосподарства з обмеженим доступом до фінансової інфраструктури, і школи, що обробляють платежі, були обтяжені тривалою, важкомасштабованою процедурою. Нова програма усуває потребу в посередниках, банках та обробці готівки. Вносячи токени SXT до своїх місцевих шкіл, батьки та студенти забезпечують свою освіту. Виконані завдання потім завантажуються та валідуються ончейн, розміщуючи індонезійську освіту на передовій сучасних технологій. Всі транзакції, що стосуються освіти, обробляються плавно за допомогою SXT, що дає спільнотам, які історично були відрізані від фінансової інфраструктури, швидший, прозоріший та надійніший доступ до освіти. Студенти тепер мають прямий доступ до сучасних освітніх та фінансових систем, що дозволяє їм підтверджувати свої курсові роботи, сертифікати та освіту будь-кому, будь-де, будь-коли. Джусак Кертовіджоджо, президент-директор Indomobil Group, заявив: "Indomobil завжди вірила в побудову довгострокової інфраструктури, яка підтримує національний розвиток. Освіта є критичною частиною цього. Наше партнерство з Space and Time та MakeInfinite...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:34
Основна, відповідна нормам участь у BTC, ETH та XRP

Основна, відповідна нормам участь у BTC, ETH та XRP

Пост про основну, відповідну участь у BTC, ETH та XRP з'явився на BitcoinEthereumNews.com. На тлі підвищеної волатильності на глобальному ринку цифрових активів, Bitcoin продовжує зберігати свою ключову позицію в інституційних портфелях. Ethereum привертає увагу як розробників, так і інвесторів завдяки майбутньому оновленню рішення для масштабування мережі. Ripple спостерігає значне збільшення обсягу торгівлі, зумовлене нещодавніми позитивними регуляторними новинами. BAY Майнер, піонер у дотриманні нормативних вимог та сталому майнінгу, запустив новий мобільний застосунок, що дозволяє користувачам брати участь у відповідному хмарному майнінгу та управлінні активами BTC, ETH та XRP на своїх смартфонах одним кліком. Оскільки уряди по всьому світу продовжують посилювати свої регуляторні рамки для криптовалют, а основний попит на "зелений майнінг" та відповідні платформи швидко зростає, мобільний застосунок BAY Майнер не лише представляє популяризацію індустрії хмарного майнінгу, але також забезпечує основну точку входу на ринок криптомайнінгу для глобальних користувачів через інтуїтивну роботу та гарантію відповідності. Цей застосунок перетворює придбання цифрових активів зі складних апаратних інвестицій на доступний онлайн-досвід, що далі сприяє глобальному прийняттю та інвестиційній впевненості в BTC, ETH та XRP. Нова глава для основного криптомайнінгу Традиційний криптовалютний майнінг був складним, ресурсомістким і включав різноманітні додаткові міркування. Майнінг вимагає спеціалізованого обладнання, енергії та технічної здатності керувати майнінговими машинами — три основні міркування, що перешкоджають звичайному користувачу займатися майнінгом. Мобільний застосунок BAY Майнер повністю змінює модель, дозволяючи майнінг через хмару, усуваючи ті бар'єри, які колись мала одна майнінгова машина, і розширюючи можливості для людей по всьому світу. Зробивши майнінг BTC, ETH та XRP таким же простим, як завантаження застосунку, BAY Майнер гарантує, що кожен зі смартфоном може брати участь. Застосунок забезпечує: зручний досвід користувача: інтуїтивні панелі дозволяють початківцям почати майнінг за лічені хвилини. глобальна доступність: доступний для iOS та...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:07
Прибуток Lululemon (LULU) за 2 квартал 2025

Прибуток Lululemon (LULU) за 2 квартал 2025

Пост про прибуток Lululemon (LULU) за 2 квартал 2025 року з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Вивіска при вході в магазин Lululemon в Мідтауні Манхеттена. Erik Mcgregor | Lightrocket | Getty Images Акції Lululemon різко впали в розширених торгах у четвер після того, як компанія надала набагато гірший, ніж очікувалося, прогноз на повний рік. Компанія перевершила очікування щодо прибутку за другий квартал, але трохи не дотягнула до очікувань щодо доходу. Але вона заявила, що очікує, що тарифи вплинуть на її річний прибуток на 240 мільйонів доларів. Lululemon заявила, що очікує прибуток за повний фінансовий рік від 12,77 до 12,97 доларів за акцію, що значно нижче оцінок Уолл-стріт у 14,45 доларів за акцію. Вона також прогнозує річний дохід від 10,85 мільярдів до 11 мільярдів доларів, порівняно з очікуваннями Уолл-стріт у 11,18 мільярдів доларів. "Ми стикаємося з черговим зрушенням сьогодні в галузі, пов'язаним з тарифами та вартістю ведення бізнесу", - сказав генеральний директор Кельвін Макдональд під час розмови з аналітиками. "Підвищені ставки та скасування положень de minimis зіграли велику роль у зниженні нашого прогнозу на рік". Ось як компанія показала себе за другий квартал порівняно з тим, що очікував Уолл-стріт, на основі опитування аналітиків LSEG: Прибуток на акцію: 3,10 долара проти очікуваних 2,88 долара Дохід: 2,53 мільярда доларів проти очікуваних 2,54 мільярда доларів Акції компанії впали більш ніж на 10% після дзвінка в четвер. Акції впали більш ніж на 45% цього року. Програмна примітка: Інтерв'ю з генеральним директором Lululemon Кельвіном Макдональдом буде ексклюзивно показано на CNBC "Squawk on the Street" у п'ятницю. Компанія повідомила про чистий прибуток за другий квартал у розмірі 370,9 мільйонів доларів, або 3,10 долара за акцію, порівняно з 392,92 мільйонами доларів, або 3,15 долара за акцію, за аналогічний період минулого року. Валова маржа зменшилася на 1,1 процентних пункти до 58,5%, а операційна маржа зменшилася на 210 базисних пунктів до 20,7%. Продажі в магазинах Америки знизилися на 4%. Загальні порівняльні продажі зросли лише на 1% порівняно з оцінками Уолл-стріт у 2,2%. Lululemon повідомила, що додала 14 нових чистих...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:05
Джо Роган продовжує стверджувати, що Земля охолоджується. Але вчені, на яких він посилається, кажуть, що він помиляється.

Джо Роган продовжує стверджувати, що Земля охолоджується. Але вчені, на яких він посилається, кажуть, що він помиляється.

Пост "Джо Роган продовжує стверджувати, що Земля охолоджується. Але вчені, на яких він посилається, кажуть, що він помиляється" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне: науковиця, на дослідження якої посилався подкастер Джо Роган як на доказ проти глобального потепління, висловилася, щоб сказати, що Роган грубо неправильно розуміє дослідження, яке, за його словами, підтверджує його твердження, що робить її останньою науковицею, яка критикує його за "нісенітниці старої школи заперечення". Джо Роган 13 квітня 2024 у Лас-Вегасі, Невада. Zuffa LLC через Getty Images Ключові факти В інтерв'ю з Мелом Гібсоном, Берні Сандерсом та іншими в "The Joe Rogan Experience", Роган стверджував, що графік, опублікований журналом Science і передрукований The Washington Post, доводить, що "температура на Землі стрімко падає". Графік, що показує часову шкалу температури Землі за 485 мільйонів років, демонструє, що планета пройшла через періоди, коли було набагато тепліше, ніж зараз, але також показує, що ніколи за півмільярда років планета не нагрівалася так швидко, як це відбувається зараз. Джессіка Тірні, одна з співавторів дослідження, що включало графік, сказала The Guardian у четвер, що спосіб, яким Роган інтерпретує графік, є "дурним", і зазначила, що хоча Земля дійсно була теплішою раніше, сучасні люди еволюціонували в прохолоднішому кліматі, і "зараз ми швидко нагріваємо його і ставимо життя на цій планеті під загрозу". Вона пояснила, що знадобилося 50 000 років, щоб температура Землі піднялася на 10 градусів Цельсія під час масового вимирання, яке називають "великим вимиранням" 251 мільйон років тому, але температура піднялася на десяту частину цього значення (1,2 градуса C) лише за 150 років з часів Промислової революції. Деніел Лант, інший співавтор дослідження, сказав AFP у липні, що фази потепління та охолодження, на які посилається Роган, відбувалися "настільки повільно, що вони по суті невиявні в масштабі людського життя", але сучасний темп потепління набагато швидший...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:02
BAY Майнер запускає платформу на базі ШІ для майнінгу BTC та ETH на смартфонах

BAY Майнер запускає платформу на базі ШІ для майнінгу BTC та ETH на смартфонах

Пост BAY Майнер запускає платформу на базі ШІ для майнінгу BTC та ETH на смартфонах з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Колись криптомайнінг перетворився на спорт для тих, хто має глибокий гаманець і високотехнологічне обладнання. Дорогі установки, захмарні рахунки за електроенергію та безперервний шум визначали цей процес. Для звичайних користувачів цей світ здавався далеким. Тепер все змінилося. З платформою BAY Майнер на базі ШІ ваш смартфон стає шлюзом до майнінгу Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH). Без дротів. Без систем охолодження. "Просто застосунок, який надає доступ до майнінгу BTC та ETH безпосередньо через ваш смартфон BAY Майнер - це не просто ще один проект хмарного майнінгу. Він поєднує ефективність ШІ, відновлювану енергію, відповідність вимогам FCA та мобільний дизайн, створюючи гнучку систему, яка дозволяє будь-кому безпечно та стабільно майнити криптовалюту. Зростаючий попит на мобільний майнінг Криптовалютний ринок завжди рухається. Ціни стрибають, падають і дивують інвесторів за одну ніч. Для багатьох ця волатильність робить торгівлю стресовою. Майнінг, однак, пропонує стабільність — особливо коли контракти зафіксовані в вартості USD. Спонсоровано Спонсоровано Але традиційний майнінг блокує середньостатистичних інвесторів. Високі витрати на обладнання, технічні знання та тривалий час налаштування не дають людям увійти. Смартфони вирішують цю проблему. Сьогодні глобальне поширення смартфонів означає, що майже кожен може займатися майнінгом, якщо платформа побудована правильно. Ось чому BAY Майнер випереджає інших. Він перетворює ваш телефон на центр управління — доступний, портативний та зручний для користувача. Чому традиційний майнінг стримує вас Дорогі установки – Тисячі витрачені наперед. Високі рахунки за електроенергію – Витрати на електроенергію з'їдають прибуток. Складне обслуговування – Тепло, шум та збої обладнання. Ця модель вигідна лише промисловим майнерам. Звичайні інвестори залишаються позаду. Чому смартфони беруть верх Смартфони вже обробляють платежі, торгівлю та банківські операції. Майнінг — це наступний крок. BAY Майнер підключає ваш телефон безпосередньо до хмарних серверів. Вся важка робота відбувається поза пристроєм — ваш телефон просто керує та моніторить. Результат? Нульове налаштування, нульовий стрес, миттєвий доступ до майнінгу BTC та ETH. Перевага BAY Майнер на базі ШІ Що робить BAY Майнер іншим...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:55
Флорида, Флорида Стейт та Маямі входять до топ-15 вперше з 2006 року

Флорида, Флорида Стейт та Маямі входять до топ-15 вперше з 2006 року

Пост "Флорида, Флорида Стейт і Маямі вперше з 2006 року увійшли до топ-15" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ТАЛЛАХАССІ, Флорида – 30 СЕРПНЯ: квотербек команди Флорида Стейт Семінолз Томмі Кастелланос (1) посміхається після перемоги з рахунком 31-17 у матчі студентського футболу між Алабама Крімсон Тайд і Флорида Стейт Семінолз 30 серпня 2025 року на стадіоні Доак Кемпбелл у Таллахассі, Флорида. (Фото Кріса Ледука/Icon Sportswire через Getty Images) Icon Sportswire через Getty Images Між 1983 і 2001 роками три найпрестижніші студентські футбольні програми Флориди виграли загалом вісім національних титулів, що становить 42% чемпіонатів за цей період. У ті роки Флорида, Флорида Стейт і Маямі здебільшого були серед найкращих команд у опитуванні Associated Press. Але протягом більшої частини останніх 20 років принаймні одна з цих програм переживала невдалі сезони, коли вони не потрапляли до національного радару. Тепер, вперше з передсезонного опитування AP 2006 року, всі три програми увійшли до топ-15 після перемог у своїх стартових матчах сезону. Маямі посідає 5-е місце, Флорида – 13-е, а Флорида Стейт – 14-е. FSU найменш імовірно мала опинитися в цій позиції. Після сезону з результатом 2-10, Семінолз не потрапили до передсезонного рейтингу AP, що нікого не здивувало. Зрештою, вони програли сім із восьми останніх ігор минулого року, єдина перемога була над Чарльстон Саузерн, програмою Підрозділу чемпіонату з футболу (FCS), яка завершила сезон з результатом 1-11. Це було далеко від 2023 року, коли Семінолз мали результат 13-0 у регулярному сезоні, перш ніж програти в Оранж Боул, граючи без стартового квотербека Джордана Тревіса, який отримав жахливу травму коліна того листопада, що зрештою змусила його завершити кар'єру. Після минулого сезону тренер FSU Майк Норвелл оновив свій штаб, найнявши координатора нападу Гаса Малзана та координатора захисту Тоні Вайта. Семінолз також додали 23 трансфери, включаючи...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:50
'Венздей' пояснення кінцівки 2 сезону—хто такий Ісаак Найт, і чи жива тітка Офелія?

'Венздей' пояснення кінцівки 2 сезону—хто такий Ісаак Найт, і чи жива тітка Офелія?

Пост "Пояснення фіналу 2 сезону 'Венздей' — Хто такий Айзек Найт і чи жива тітка Офелія?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Венздей. Дженна Ортега в ролі Венздей Аддамс у 201 епізоді серіалу "Венздей". JONATHAN HESSION/NETFLIX Увага: Спойлери щодо всього 2 сезону "Венздей". Фінальні епізоди 2 сезону "Венздей" вже доступні на Netflix. У частині 2 Венздей Аддамс розкриває приховані таємниці, включаючи справжню особистість Айзека, його зв'язок з Річчю та участь її батьків у його смерті. Однак фінал породжує ще більше запитань, особливо щодо таємничої тітки Венздей, Офелії, яка також є психічним Вороном. Для швидкого нагадування, частина 1 завершилася тим, що Венздей та її дядько Фестер випустили всіх пацієнтів з психіатричної лікарні Віллоу Гілл, включаючи її ворога та колишнього коханця Тайлера Гайда, зомбі Слерпа та таємничу жінку, яку вона врятувала з програми LOIS. Виявляється, всі троє тісно пов'язані між собою. Мати Тайлера, Франсуаза Гаплін, — це жінка, яку тримав у заручниках Август Стоунгерст, а пізніше його дочка, доктор Фербьорн. Стоунгерст інсценував смерть Франсуази, коли вона була пацієнткою у Віллоу Гілл. Але вона жива і возз'єднується зі своїм сином Тайлером, який шокований, побачивши її. Forbes "Пояснення несподіваного фіналу 1 частини 2 сезону 'Венздей' — Хто такий пташиний вбивця?" Автор: Моніка Меркурі Хто такий Айзек Найт у серіалі "Венздей"? З кожним мозком, який він з'їдає, зомбі Слерп повністю регенерує, і виявляється, що він — Айзек Найт, брат Франсуази та дядько Тайлера. Айзек Найт також був колишнім сусідом по кімнаті та найкращим другом Гомеса в Невермор у минулому. Як злий геній, він мав план врятувати свою сестру, видаливши Гайда всередині неї за допомогою величезної кількості електричної енергії. Ця сама машина пізніше використовувалася Стоунгерстом для крадіжки здібностей ізгоїв у програмі LOIS. Тепер, повністю воскреслий, Айзек має місію завершити те, що він почав. Франсуаза помирає (як більшість Гайдів без свого господаря) і...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:38
Fireblocks запускає мережу платежів Стейблкоїн з доступом через єдину інтеграцію

Fireblocks запускає мережу платежів Стейблкоїн з доступом через єдину інтеграцію

Пост Fireblocks запускає мережу платежів Стейблкоїнів з доступом через єдину інтеграцію з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Fireblocks запустив мережу платежів стейблкоїнів, побудовану навколо єдиної інтеграції з кількома провайдерами, пропонуючи інструменти відповідності та глобальне покриття як основні функції. Fireblocks додає інструменти відповідності у понад 100 країнах для платежів Стейблкоїнами Fireblocks, платформа цифрових активів корпоративного рівня, представила "Network for Payments" 4 вересня, набір API та з'єднань [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/fireblocks-launches-stablecoin-payments-network-with-single-integration-access/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:27
Округ Колумбія подає до суду на Трампа за розгортання Національної гвардії

Округ Колумбія подає до суду на Трампа за розгортання Національної гвардії

Пост "DC подає до суду на Трампа за розгортання Національної гвардії" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне: генеральний прокурор Вашингтона, округ Колумбія, подав до суду на адміністрацію Трампа та військових у четвер, стверджуючи, що відправлення Національної гвардії для патрулювання столиці країни раніше цього року порушило федеральний закон, який забороняє використання військових у внутрішньому правоохоронному органі — повторюючи нещодавнє рішення федерального судді в окремій справі в Каліфорнії. Члени Національної гвардії патрулюють Національну алею у Вашингтоні, округ Колумбія, 3 вересня 2025 року. (Фото Austin DeSisto/NurPhoto через Getty Images) NurPhoto через Getty Images Ключові факти Генеральний прокурор Вашингтона, округ Колумбія, Брайан Швальб, демократ, звинуватив адміністрацію Трампа в позові в тому, що вона "грубо порушила фундаментальний принцип американської демократії — що військові не повинні брати участь у внутрішньому правоохоронному органі". Позов з'явився після того, як суддя окружного суду США Чарльз Бреєр у вівторок постановив, що адміністрація Трампа порушила Закон Posse Comitatus, який забороняє використання військових для цивільного правоохоронного органу, коли вона відправила Національну гвардію для патрулювання протестів проти імміграційної політики Трампа в Лос-Анджелесі раніше цього літа. Трамп розгорнув Національну гвардію у Вашингтоні минулого місяця в рамках так званої боротьби зі злочинністю в місті, яка включала федеральне захоплення Столичного поліцейського департаменту, і він погрожував повторити ці зусилля в інших місцях, включаючи Чикаго, Новий Орлеан і Балтимор, незважаючи на зниження насильницьких злочинів у всіх трьох містах. Тангенс Трамп відмовився від своєї обіцянки відправити війська до Чикаго в середу, повідомивши репортерам, що натомість він розглядає Новий Орлеан, де республіканський губернатор Луїзіани Джефф Ландрі сказав, що він вітатиме Національну гвардію, дозволяючи Трампу уникнути юридичного виклику, подібного до того, що був кинутий у Вашингтоні, і, ймовірно, розгорнеться в Чикаго чи інших містах у штатах, керованих демократами. Ключова передумова Понад 2000 військовослужбовців Національної гвардії були розгорнуті у Вашингтоні раніше цього місяця Трампом та іншими республіканськими...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:14
