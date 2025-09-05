Джо Роган продовжує стверджувати, що Земля охолоджується. Але вчені, на яких він посилається, кажуть, що він помиляється.
Головне: науковиця, на дослідження якої посилався подкастер Джо Роган як на доказ проти глобального потепління, висловилася, щоб сказати, що Роган грубо неправильно розуміє дослідження, яке, за його словами, підтверджує його твердження, що робить її останньою науковицею, яка критикує його за "нісенітниці старої школи заперечення". Джо Роган 13 квітня 2024 у Лас-Вегасі, Невада. Zuffa LLC через Getty Images Ключові факти В інтерв'ю з Мелом Гібсоном, Берні Сандерсом та іншими в "The Joe Rogan Experience", Роган стверджував, що графік, опублікований журналом Science і передрукований The Washington Post, доводить, що "температура на Землі стрімко падає". Графік, що показує часову шкалу температури Землі за 485 мільйонів років, демонструє, що планета пройшла через періоди, коли було набагато тепліше, ніж зараз, але також показує, що ніколи за півмільярда років планета не нагрівалася так швидко, як це відбувається зараз. Джессіка Тірні, одна з співавторів дослідження, що включало графік, сказала The Guardian у четвер, що спосіб, яким Роган інтерпретує графік, є "дурним", і зазначила, що хоча Земля дійсно була теплішою раніше, сучасні люди еволюціонували в прохолоднішому кліматі, і "зараз ми швидко нагріваємо його і ставимо життя на цій планеті під загрозу". Вона пояснила, що знадобилося 50 000 років, щоб температура Землі піднялася на 10 градусів Цельсія під час масового вимирання, яке називають "великим вимиранням" 251 мільйон років тому, але температура піднялася на десяту частину цього значення (1,2 градуса C) лише за 150 років з часів Промислової революції. Деніел Лант, інший співавтор дослідження, сказав AFP у липні, що фази потепління та охолодження, на які посилається Роган, відбувалися "настільки повільно, що вони по суті невиявні в масштабі людського життя", але сучасний темп потепління набагато швидший...
