Пост про прибуток Lululemon (LULU) за 2 квартал 2025 року з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Вивіска при вході в магазин Lululemon в Мідтауні Манхеттена. Erik Mcgregor | Lightrocket | Getty Images Акції Lululemon різко впали в розширених торгах у четвер після того, як компанія надала набагато гірший, ніж очікувалося, прогноз на повний рік. Компанія перевершила очікування щодо прибутку за другий квартал, але трохи не дотягнула до очікувань щодо доходу. Але вона заявила, що очікує, що тарифи вплинуть на її річний прибуток на 240 мільйонів доларів. Lululemon заявила, що очікує прибуток за повний фінансовий рік від 12,77 до 12,97 доларів за акцію, що значно нижче оцінок Уолл-стріт у 14,45 доларів за акцію. Вона також прогнозує річний дохід від 10,85 мільярдів до 11 мільярдів доларів, порівняно з очікуваннями Уолл-стріт у 11,18 мільярдів доларів. "Ми стикаємося з черговим зрушенням сьогодні в галузі, пов'язаним з тарифами та вартістю ведення бізнесу", - сказав генеральний директор Кельвін Макдональд під час розмови з аналітиками. "Підвищені ставки та скасування положень de minimis зіграли велику роль у зниженні нашого прогнозу на рік". Ось як компанія показала себе за другий квартал порівняно з тим, що очікував Уолл-стріт, на основі опитування аналітиків LSEG: Прибуток на акцію: 3,10 долара проти очікуваних 2,88 долара Дохід: 2,53 мільярда доларів проти очікуваних 2,54 мільярда доларів Акції компанії впали більш ніж на 10% після дзвінка в четвер. Акції впали більш ніж на 45% цього року. Програмна примітка: Інтерв'ю з генеральним директором Lululemon Кельвіном Макдональдом буде ексклюзивно показано на CNBC "Squawk on the Street" у п'ятницю. Компанія повідомила про чистий прибуток за другий квартал у розмірі 370,9 мільйонів доларів, або 3,10 долара за акцію, порівняно з 392,92 мільйонами доларів, або 3,15 долара за акцію, за аналогічний період минулого року. Валова маржа зменшилася на 1,1 процентних пункти до 58,5%, а операційна маржа зменшилася на 210 базисних пунктів до 20,7%. Продажі в магазинах Америки знизилися на 4%. Загальні порівняльні продажі зросли лише на 1% порівняно з оцінками Уолл-стріт у 2,2%. Lululemon повідомила, що додала 14 нових чистих...