2025-10-11 Saturday

Важливі нові правила AML запропоновані Казначейством

Важливі нові правила AML запропоновані Казначейством

Криптовалютні регуляції Великобританії: Важливі нові правила AML, запропоновані Казначейством
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:40
Прогноз ціни PEPE: оскільки Layer Brett стає мега вірусним, аналітики вважають, що він перевершить прибуток PEPE та SHIB у 50 разів

Прогноз ціни PEPE: оскільки Layer Brett стає мега вірусним, аналітики вважають, що він перевершить прибуток PEPE та SHIB у 50 разів

Пост Прогноз ціни PEPE: Оскільки Layer Brett стає мега вірусним, Аналітики вважають, що він перевершить прибутки PEPE та SHIB у 50 разів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Забудьте про ажіотаж навколо графіка прогнозу ціни PEPE та останні новини про Shiba Inu. Новий претендент, Layer Brett ($LBRETT), виривається за межі норми, пропонуючи справжню корисність Layer 2 та передпродаж з вражаючими винагородами за стейкінг, що змушує аналітиків говорити про його потенціал перевершити прибутки визнаних гігантів Мемкоїнів у 50 разів. Бретт застряг на Base, але тепер він розриває ланцюги на Layer 2, приносячи меми, швидкість та масивні винагороди в Ethereum. Що робить Layer Brett новим претендентом на місце PEPE та Shiba Inu? Серйозно, навіщо задовольнятися базовим мем-токеном, коли можна мати повноцінний блокчейн Layer 2 з безперечною культурною перевагою? У той час як прогноз ціни PEPE та Shiba Inu завоювали свої ніші виключно завдяки вірусності та спільноті, Layer Brett пропонує набагато більше. Це не просто черговий мемкоїн місяця; це потужний Ethereum Layer 2, розроблений для продуктивності, масштабування і, що найважливіше, винагородження своєї спільноти. Це вихід з повільних, дорогих обмежень, які часто переслідують ланцюги Layer 1. Сила Ethereum layer 2 та перевага $LBRETT Layer Brett не жартує. Він побудований на технології Ethereum Layer 2, що означає блискавично швидкі транзакції та значно зменшені комісії за газ. Ми говоримо про до 10 000 транзакцій на секунду всього за копійки — вражаюче покращення порівняно з перевантаженим основним блокчейном Ethereum. Цей інноваційний дизайн дозволяє $LBRETT забезпечувати реальну корисність, роблячи його привабливим альткоїном та надійною монетою DeFi, що виходить за межі типових обмежень мем-токенів. Це місце, де мем зустрічається з механізмом, пропонуючи практичне рішення для повсякденних перешкод блокчейну. Як ранні покупці $LBRETT отримують масивні винагороди Саме тут Layer Brett дійсно сяє, особливо для ранніх користувачів. Поточний криптовалютний передпродаж пропонує унікальну можливість увійти за початковою ціною $0,0053 за токен $LBRETT. Але ось родзинка: ранні користувачі можуть стейкати...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:41
Відомий інвестор, який збільшив свій портфель з $10k до $200M лише за допомогою XRP та Dogecoin, розкриває свою нову купівлю

Відомий інвестор, який збільшив свій портфель з $10k до $200M лише за допомогою XRP та Dogecoin, розкриває свою нову купівлю

Пост "Відомий інвестор, який збільшив свій портфель з $10 тис. до $200 млн лише за допомогою XRP та Dogecoin, розкриває свою нову покупку" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Відомий інвестор, який заробив статок на XRP та Dogecoin і перетворив портфель у $10 000 на $200 мільйонів, оголосив про свою нову інвестиційну ставку: Little Pepe (LILPEPE). Інвестор звертає увагу на зростаючу привабливість передпродажу, високий рівень блокчейн технології та надійні характеристики екосистеми проєкту. Little Pepe набирає популярність завдяки просунутому блокчейну Layer 2 Little Pepe побудований на сумісному з Ethereum блокчейні Layer 2. Це забезпечує швидші та дешевші транзакції порівняно з Layer 1. Мережа може обробляти транзакції у 200 разів швидше та має мінімальні комісії за газ, що підвищує масштабування та застосування в реальному світі. Також проєкт пропонує систему торгівлі з нульовим оподаткуванням, що дозволить інвесторам максимізувати свої прибутки без додаткових комісій. Також інтегрований захист від снайперських ботів для забезпечення справедливості при запуску, уникаючи маніпуляцій з експлуататорською торгівлею. Крім того, Little Pepe включає винагороди за стейкінг, які мотивуватимуть власників токенів блокувати свої кошти та отримувати пасивний дохід. Екосистема також має мем-лаунчпад, спрямований на підтримку майбутніх проєктів, збільшуючи участь спільноти та зростання екосистеми. Більше того, система управління DAO дозволяє власникам брати участь у прийнятті рішень, що є прозорим та децентралізованим. Дорожня карта окреслює майбутнє інтеграції NFT та кросчейн сумісності для розширення корисності та доступу до ринку. Імпульс передпродажу досягає $23 мільйонів на етапі 12 Little Pepe знаходиться на етапі 12 свого передпродажу і вже зібрав понад $23,24 мільйона. Проєкт уже продав понад 14,70 мільярда токенів за поточною ціною етапу $0,0021 за токен. Наступний раунд передпродажу підвищить ціну на невелику маржу до $0,0022, що свідчить про високий попит. Передпродаж розпочався з $0,001 на етапі 1, де було зібрано $500 000. Етап 2 зібрав $1,325 мільйона за ціною $0,0011, а етап 3 зібрав $2,5 мільйона за...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:35
Чи готові банки до XRP? Керівник SWIFT висловлює побоювання

Чи готові банки до XRP? Керівник SWIFT висловлює побоювання

Пост "Чи готові банки до XRP? Керівник SWIFT висловлює побоювання" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головний директор з інновацій SWIFT, Том Цшах, висловив сумніви щодо того, чи технологія Ripple та токен XRP можуть відповідати стандартам, які глобальні банки вимагають для транскордонних розрахунків. Його зауваження, опубліковані в LinkedIn, викликали нові дебати в спільноті XRP, яка давно позиціонує Ripple як конкурента домінуванню SWIFT. Цшах сказав, що деякі спостерігачі розглядають XRP як природний міст для платежів, але він поставив під сумнів, чи банки коли-небудь будуть комфортно передавати остаточність розрахунків зовнішньому токену. За його словами: "Складніше питання полягає в тому, чи банки коли-небудь будуть комфортно передавати остаточність розрахунків токену, який не є депозитом, не є регульованими грошима і не знаходиться на їхньому балансі. Ліквідність - це одне; юридична забезпеченість - інше". Він додав, що якщо токенізовані депозити та регульовані стейблкоїни досягнуть масштабу, банки можуть не бачити причин платити "мито" зовнішньому активу, як XRP, коли вони можуть здійснювати розрахунки в інструментах, які вони вже випускають і яким довіряють. Публічні блокчейни В окремому пості Цшах розширив тему про ширшу роль блокчейнів у фінансах. Він стверджував, що дебати про децентралізацію часто відволікають від реального питання про те, чи система відповідає інституційному управлінню ризиками. The Crypto Investor Blueprint: A 5-Day Course On Bagholding, Insider Front-Runs, and Missing Alpha Чудово 😎 Ваш перший урок вже в дорозі. Будь ласка, додайте [email protected] до вашого білого списку електронної пошти. Він написав: "Нейтральність у фінансах не про те, скільки вузлів ви запускаєте, а про те, чи мережа надає привілеї одному учаснику над іншим". Цшах порівняв відкриті блокчейни з "швидким двигуном без кабіни", зазначивши, що вони залишаються неповними для інституційного використання без правових рамок, захисту конфіденційності та регуляторного нагляду. Для Цшаха відсутній "рівень довіри" пояснює, чому банки продовжують покладатися на SWIFT. Кооператив не випускає свої активи, не конкурує зі своїми членами і не нахиляє...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:34
Ключові випадки використання Shibarium, якими поділилася команда SHIB

Ключові випадки використання Shibarium, якими поділилася команда SHIB

Пост "Ключові варіанти використання Shibarium, якими поділилася команда SHIB" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Команда SHIB розкриває повний список варіантів використання Shibarium. Спалення SHIB зросло на 6,354%. Акаунт X @Shibizens, пов'язаний з командою Shiba Inu, опублікував пост, щоб нагадати армії SHIB про широкий спектр можливостей, які вони втрачають, якщо уникають використання мережі Layer-2 Shibarium. Вам також може сподобатися: Команда SHIB розкриває повний список варіантів використання Shibarium. Список, яким поділився вищезгаданий акаунт, пов'язаний з SHIB, згадує вісім функцій Shibarium, доступних користувачам зараз. Він охоплює різні важливі дії: від свопу токенів на децентралізованих біржах (DEXes) на базі Shibarium, стейкінгу токенів BONE та перенесення активів з Ethereum до отримання власного імені з доменами Shibarium, майнінгу NFT та обміну контентом на платформі @letsHypeIt. Однак є одна важлива умова, яку необхідно виконати для роботи в цьому блокчейні: всі комісії за транзакції сплачуються в BONE, тому важливо мати ці мемкоїни під рукою при використанні Shibarium. 🐕🔥 Як ви можете використовувати Shibarium сьогодні 🔸 Своп токенів на @WoofSwap і ShibaSwap 🔸 Стейкінг $BONE для підтримки валідаторів 🔸 Перенесення активів з Ethereum 🔸 Реєстрація вашого імені з доменами Shibarium 🔸 Оплата газу в BONE, швидко та дешево 🔸 Володіння та просування контенту на @letsHypeIt 🔸 Купівля вашого... — Shibarium | SHIB.IO (@Shibizens) 4 вересня 2025 Спалення SHIB зросло на 6,354% Спільнота SHIB продовжує переміщувати мемкоїни Shiba Inu на мертві гаманці, поступово зменшуючи циркуляційну пропозицію. Згідно з Shibburn, за минулу добу швидкість спалення SHIB показала зростання на 6,354%. Значне зростання цього показника було досягнуто завдяки сукупному спаленню 4 559 620 монет. Три найбільші транзакції спалення в цьому списку включають 1 011 990, 2 663 204 та 420 690 SHIB. Незважаючи на щоденні спалення, циркуляційна кількість Shiba Inu залишається 584 688 572 323 718 монет, з 410 752 272 987 842 SHIB, спалених загалом. Джерело: https://u.today/key-shibarium-use-cases-shared-by-shib-team
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:24
Прийняття BTC, Deepsnitch перевищує $182 тис.

Прийняття BTC, Deepsnitch перевищує $182 тис.

Пост про впровадження BTC, Deepsnitch досягає $182 тис. з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Рекордне зростання Bitcoin у 2025 році відображається несподіваними користувачами. Від груп нерухомості до невеликих фітнес-студій, приватні підприємства по всіх Сполучених Штатах реінвестують прибутки безпосередньо в BTC. Для кращого розуміння, вони розглядають його одночасно як хедж і як засіб зростання. River, провідна компанія з фінансових послуг Bitcoin, стверджує, що це накопичення може бути визначальним сигналом бичачого ринку. Для трейдерів це піднімає знайоме питання: якщо приватні підприємства накопичують BTC, яка криптовалюта найкраща для купівлі зараз у циклі, коли інституції, роздрібні торговці та навіть місцеві некомерційні організації прагнуть до експозиції? Що ж, пошук кращих прибутків змушує інвесторів звертатися до новіших проєктів, таких як DeepSnitch AI. Впровадження Bitcoin серед приватних підприємств Згідно з останнім дослідницьким звітом River, бізнес-клієнти реінвестували в середньому 22% своїх прибутків у Bitcoin цього року. Фірми нерухомості очолили цей рух, майже 15% реінвестували в BTC. За ними тісно слідували компанії з гостинності, фінансів та програмного забезпечення, які виділяли від 8% до 10%. Особливістю цього розвитку є різноманітність користувачів. Невеликі фітнес-студії, малярні фірми, підрядники з покрівельних робіт і навіть релігійні некомерційні організації тепер купують і утримують Bitcoin. Це впровадження на низовому рівні створило пул приватно утримуваного BTC, що становить майже чверть того, що контролюють інституційні керуючі фондами та великі корпоративні скарбниці. Цей рух демонструє як зростаючу доступність послуг цифрових активів, так і регуляторну ясність, що визначила 2025 рік. З чіткішими правилами в США та Європі, підприємства розглядають Bitcoin менше як спекулятивну гру і більше як законний актив балансу. Але найновіші проєкти розроблені, щоб привернути увагу трейдерів новими способами. Саме тут монети, такі як DeepSnitch AI, показують хороші результати. Три найкращі криптовалюти для купівлі зараз DeepSnitch AI (DSNT) DeepSnitch...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:18
Загальна заблокована вартість (TVL) DeFi зростає на 41% до трирічного максимуму, оскільки децентралізовані застосунки (dApps) Solana лідирують за доходом

Загальна заблокована вартість (TVL) DeFi зростає на 41% до трирічного максимуму, оскільки децентралізовані застосунки (dApps) Solana лідирують за доходом

Пост DeFi TVL зростає на 41% до трирічного максимуму, оскільки децентралізовані застосунки (dApps) Solana лідирують за доходом з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Загальна заблокована вартість (TVL) DeFi зросла на 41% у третьому кварталі, перевищивши $160 мільярдів. Цей рух знаменує перший значний рух з травня 2022 року. Ethereum та Solana очолили зростання, з показниками 50% та 30% відповідно. Сплеск відображає відновлену довіру до децентралізованих фінансів, очолюваних Ethereum та Solana. TVL Ethereum зріс на 50% з $54 мільярдів до $96,86 мільярдів. Solana, з іншого боку, реалізувала стрибок на 10,5% з $10 мільярдів до $11,5 мільярдів. Серед децентралізованих застосунків (dApps), Solana продовжувала перевершувати мережі L1 та L2 за доходом завдяки зростаючій залученості користувачів та активності в блокчейні. Ethereum досягає $96,86 мільярдів TVL, оскільки протоколи DeFi демонструють вибухове зростання Сплеск поєднує підкріплення від окремих платформ, які побачили рекордні притоки. Aave, протокол кредитування DeFi, виріс на 58% з липня і зараз утримує понад $41 мільярд у TVL. Lido пережив зростання на 77% до майже $39 мільярдів, зумовлене підвищеним попитом на деривативи рідкого стекінгу. Значення TVL протоколу EigenLayer зросло на 66% з липня до понад $20 мільярдів, головним чином через зростання ціни Ethereum. 🚨ОСТАННЄ: децентралізовані застосунки (dApps) @Solana продовжують перевершувати всі L1 та L2 dApps за щоденним доходом. pic.twitter.com/3XUh0htuxW — SolanaFloor (@SolanaFloor) 4 вересня 2025 Майк Малоні, головний технічний директор (CTO) та засновник Incyt, розкрив, що найбільшими переможцями є протоколи, які відповідально надають децентралізовані продукти. Він визнав Lido, EigenLayer та Aave за отримання найвищих балів, зазначивши, що це з поважної причини, оскільки вони відповідальні та чесні. Зростаючі ціни на криптовалюти також підживлювали ширше зростання в екосистемі DeFi. Ethereum досяг свого історичного максимуму (ATH) у $4,946 24 серпня, що на 82% більше з початку липня. Bitcoin досяг свого історичного максимуму (ATH) у $124,457 14 серпня, з 14% зростанням протягом того ж періоду. Дуг КолКітт, первинний контриб'ютор до Fogo, сказав, що сплеск показав дві сили...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:05
ШІ керує майже половиною вартості Forbes Cloud 100 2025 року в $1,1 трильйона

ШІ керує майже половиною вартості Forbes Cloud 100 2025 року в $1,1 трильйона

Допис "ШІ керує майже половиною вартості Forbes Cloud 100 2025 року в $1,1 трильйона" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ШІ є провідним індикатором у цьогорічному Forbes Cloud 100 getty ШІ вже був у грі, коли я працював в AWS, оскільки першим кроком до розкриття його потенціалу було переконання підприємств перенести робочі навантаження у хмару. Питання, які ми отримували, стосувалися економії коштів, масштабування та безпеки. Але навіть тоді ми вже досліджували, як ШІ може покращити можливості хмари, від автоматизації операцій до забезпечення розумніших клієнтських вражень. Швидко переносячись у сьогодення, центр тяжіння змістився. Тепер питання не в тому, чи ви у хмарі. Питання в тому, наскільки розумно ваша хмара працює для вас. Forbes Cloud 100 2025 року чітко це демонструє. ШІ став двигуном зростання, що керує найціннішими та найшвидше масштабованими компаніями у світі. Cloud 100 давно є знімком найперспективніших та найвище оцінених приватних хмарних компаній у світі. Forbes Cloud 100 публікується у партнерстві з Bessemer Venture Partners та Salesforce Ventures, при цьому Bessemer також випускає детальний звіт Benchmarks Report, що аналізує тенденції списку. Нижче наведено Топ-10 хмарних провайдерів з цього списку від Bessemer Venture Partners. Зі списку Cloud 100, OpenAI знову потрапляє до списку як провідна ШІ-компанія. Bessemer Venture Partners Для стартапів потрапляння до списку сигналізує про довіру та імпульс. Для інвесторів це барометр того, звідки прийде наступна велика хвиля корпоративних технологій. У 2025 році ця хвиля безперечно є ШІ. Cloud 100 зустрічає еру ШІ Цьогорічні лауреати відображають, як швидко ШІ перейшов від хайпу до необхідності. Два роки тому багато компаній експериментували з функціями ШІ, тестуючи, як моделі можуть покращити робочі процеси або вдосконалити користувацький досвід. Сьогодні компанії, які повністю прийняли ШІ, випереджають своїх конкурентів у зростанні доходів та...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:02
Заступник голови Банку Англії Сара Бріден бачить стейблкоїни в майбутньому країни

Заступник голови Банку Англії Сара Бріден бачить стейблкоїни в майбутньому країни

Пост "Заступниця голови Банку Англії Сара Бріден бачить стейблкоїни в майбутньому країни" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Банк Англії сигналізував про більш прагматичний підхід до регулювання стейблкоїнів, оскільки заступниця голови Сара Бріден окреслила бачення "мультивалютної" платіжної системи, де цифрові токени, депозити комерційних банків та гроші центрального банку співіснують, за умови, що вони залишаються інтероперабельними та підкріпленими довірою. Заступниця голови сказала: "Стейблкоїни, які довгий час були прерогативою криптовалютних ринків, починають входити в мейнстрім... Їх безпечне впровадження може забезпечити швидші, дешевші розрахунки для транскордонних операцій, а також підтримку торгівлі токенізованими цінними паперами". Банк Англії відкритий до регуляторного перекалібрування Бріден підтвердила, що Банк разом з Управлінням фінансової поведінки (FCA) переглядає свої пропозиції 2023 року щодо регуляторного режиму для системних стейблкоїнів. Згідно з переглянутими планами, емітентам буде дозволено тримати частину своїх забезпечувальних активів у короткострокових державних облігаціях Великобританії та інших високоякісних ліквідних активах. Зміна позиції Банку Англії може бути пов'язана зі зростаючим успіхом та впровадженням стейблкоїнів інституційними гравцями, а також сприятливим регуляторним ландшафтом навколо стейблкоїнів та криптовалют загалом з боку уряду США під керівництвом Трампа та інших юрисдикцій. Пол Гревал, головний юридичний директор Coinbase, зазначив у X, що зауваження Бріден показують, що глобальна конкуренція стимулює творче мислення. Перекалібрування відображає зусилля британського центрального банку збалансувати інновації з фінансовою стабільністю. Банк Англії експериментуватиме з цифровими грошима Поряд зі змінами в регулюванні, Банк Англії також проводить експерименти для тестування інфраструктури для цифрових грошей, одним з яких є Пісочниця цифрових цінних паперів. Пісочниця, запущена разом з FCA, забезпечує регульоване живе середовище, де можуть випускатися та торгуватися токенізовані цінні папери. Стейблкоїни та токенізовані депозити можуть використовуватися як "грошова частина" розрахунків, дозволяючи органам влади вивчати ризики, одночасно забезпечуючи значущу діяльність. У серпні він відкрив Лабораторію цифрового фунта, яка пропонує...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:47
Boeing наймає працівників на заміну, оскільки страйк підрозділу оборони триває

Boeing наймає працівників на заміну, оскільки страйк підрозділу оборони триває

Пост Boeing наймає працівників на заміну, оскільки страйк підрозділу оборони триває з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Працівник пікетує біля об'єкту Boeing Defense, Space & Security у Берклі, штат Міссурі, США, у понеділок, 4 серпня 2025 року. Neeta Satam | Bloomberg | Getty Images Boeing наймає нових працівників для заміни співробітників у своєму оборонному підрозділі, оскільки їхній страйк входить у другий місяць без нової контрактної угоди. "На жаль, профспілка продовжує вимагати більше всього, одночасно заявляючи, що не має контролю над тим, що потрібно для припинення страйку, що віддаляє сторони одна від одної", - сказав Ден Гілліан, віце-президент Boeing і старший керівник на об'єкті в Сент-Луїсі, де розташовані багато оборонних працівників, у надісланій електронною поштою заяві. "В результаті ми робимо наступний крок у нашому плані дій на випадок непередбачених обставин і наймаємо постійних працівників на заміну для виробничих ролей, щоб забезпечити належну укомплектованість персоналом для подальшої підтримки наших клієнтів". Boeing не повідомив, скільки працівників він наймає. 3 200 працівників, представлених Міжнародною асоціацією машиністів та аерокосмічних працівників округу 837, розпочали страйк 4 серпня після відхилення контрактної пропозиції від Boeing. Компанія запропонувала загальне підвищення заробітної плати на 20%, бонус за ратифікацію у розмірі 5 000 доларів та інші покращення. Джерело: https://www.cnbc.com/2025/09/04/boeing-replacement-workers-defense-unit-strike.html
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:53
