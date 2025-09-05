Загальна заблокована вартість (TVL) DeFi зростає на 41% до трирічного максимуму, оскільки децентралізовані застосунки (dApps) Solana лідирують за доходом
Загальна заблокована вартість (TVL) DeFi зросла на 41% у третьому кварталі, перевищивши $160 мільярдів. Цей рух знаменує перший значний рух з травня 2022 року. Ethereum та Solana очолили зростання, з показниками 50% та 30% відповідно. Сплеск відображає відновлену довіру до децентралізованих фінансів, очолюваних Ethereum та Solana. TVL Ethereum зріс на 50% з $54 мільярдів до $96,86 мільярдів. Solana, з іншого боку, реалізувала стрибок на 10,5% з $10 мільярдів до $11,5 мільярдів. Серед децентралізованих застосунків (dApps), Solana продовжувала перевершувати мережі L1 та L2 за доходом завдяки зростаючій залученості користувачів та активності в блокчейні. Ethereum досягає $96,86 мільярдів TVL, оскільки протоколи DeFi демонструють вибухове зростання Сплеск поєднує підкріплення від окремих платформ, які побачили рекордні притоки. Aave, протокол кредитування DeFi, виріс на 58% з липня і зараз утримує понад $41 мільярд у TVL. Lido пережив зростання на 77% до майже $39 мільярдів, зумовлене підвищеним попитом на деривативи рідкого стекінгу. Значення TVL протоколу EigenLayer зросло на 66% з липня до понад $20 мільярдів, головним чином через зростання ціни Ethereum. 🚨ОСТАННЄ: децентралізовані застосунки (dApps) @Solana продовжують перевершувати всі L1 та L2 dApps за щоденним доходом. pic.twitter.com/3XUh0htuxW — SolanaFloor (@SolanaFloor) 4 вересня 2025 Майк Малоні, головний технічний директор (CTO) та засновник Incyt, розкрив, що найбільшими переможцями є протоколи, які відповідально надають децентралізовані продукти. Він визнав Lido, EigenLayer та Aave за отримання найвищих балів, зазначивши, що це з поважної причини, оскільки вони відповідальні та чесні. Зростаючі ціни на криптовалюти також підживлювали ширше зростання в екосистемі DeFi. Ethereum досяг свого історичного максимуму (ATH) у $4,946 24 серпня, що на 82% більше з початку липня. Bitcoin досяг свого історичного максимуму (ATH) у $124,457 14 серпня, з 14% зростанням протягом того ж періоду. Дуг КолКітт, первинний контриб'ютор до Fogo, сказав, що сплеск показав дві сили...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:05