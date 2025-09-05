Чи готові банки до XRP? Керівник SWIFT висловлює побоювання

Пост "Чи готові банки до XRP? Керівник SWIFT висловлює побоювання" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головний директор з інновацій SWIFT, Том Цшах, висловив сумніви щодо того, чи технологія Ripple та токен XRP можуть відповідати стандартам, які глобальні банки вимагають для транскордонних розрахунків. Його зауваження, опубліковані в LinkedIn, викликали нові дебати в спільноті XRP, яка давно позиціонує Ripple як конкурента домінуванню SWIFT. Цшах сказав, що деякі спостерігачі розглядають XRP як природний міст для платежів, але він поставив під сумнів, чи банки коли-небудь будуть комфортно передавати остаточність розрахунків зовнішньому токену. За його словами: "Складніше питання полягає в тому, чи банки коли-небудь будуть комфортно передавати остаточність розрахунків токену, який не є депозитом, не є регульованими грошима і не знаходиться на їхньому балансі. Ліквідність - це одне; юридична забезпеченість - інше". Він додав, що якщо токенізовані депозити та регульовані стейблкоїни досягнуть масштабу, банки можуть не бачити причин платити "мито" зовнішньому активу, як XRP, коли вони можуть здійснювати розрахунки в інструментах, які вони вже випускають і яким довіряють. Публічні блокчейни В окремому пості Цшах розширив тему про ширшу роль блокчейнів у фінансах. Він стверджував, що дебати про децентралізацію часто відволікають від реального питання про те, чи система відповідає інституційному управлінню ризиками. Він написав: "Нейтральність у фінансах не про те, скільки вузлів ви запускаєте, а про те, чи мережа надає привілеї одному учаснику над іншим". Цшах порівняв відкриті блокчейни з "швидким двигуном без кабіни", зазначивши, що вони залишаються неповними для інституційного використання без правових рамок, захисту конфіденційності та регуляторного нагляду. Для Цшаха відсутній "рівень довіри" пояснює, чому банки продовжують покладатися на SWIFT. Кооператив не випускає свої активи, не конкурує зі своїми членами і не нахиляє...