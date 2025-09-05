2025-10-11 Saturday

Ціна Bitcoin (BTC) впала на 1%, тоді як ціна Ethereum (ETH) знизилася на 1,4% з середи

Ціна Bitcoin (BTC) впала на 1%, тоді як ціна Ethereum (ETH) знизилася на 1,4% з середи

CoinDesk Indices представляє щоденне оновлення ринку, висвітлюючи показники лідерів та аутсайдерів у індексі CoinDesk 20. Індекс CoinDesk 20 наразі торгується на рівні 4036.82, знизившись на 1,2% (-47.12) з 16:00 за східним часом у середу. Один з 20 активів торгується вище. Лідери: POL (+0,6%) та XRP (-0,3%). Аутсайдери: UNI (-2,8%) та NEAR (-2,8%). CoinDesk 20 - це широкий індекс, що торгується на кількох платформах у різних регіонах світу.
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 08:39
Найкращий німецький регулятор попереджає проти купівлі Bitcoin

Найкращий німецький регулятор попереджає проти купівлі Bitcoin

Марк Бренсон, німецький регулятор, який очолює Федеральне управління фінансового нагляду (BaFin), залишається рішуче налаштованим проти Bitcoin, незважаючи на значний прогрес, якого криптовалюта досягла за останні кілька років з точки зору інституційного прийняття. Той факт, що Bitcoin та інші популярні криптовалюти отримали широке визнання, не робить їх "розумними" інвестиціями, на думку Бренсона. Він підкреслив, що споживачі повинні усвідомлювати, що саме вони роблять, коли займаються торгівлею криптовалютами. Повторюючи критику інших ентузіастів криптовалют, Бренсон порівняв криптовалюту з казино, стверджуючи, що Bitcoin та альтернативні криптовалюти не мають внутрішньої цінності. Бренсон, який очолив BaFin у 2021 році, раніше стверджував, що Bitcoin був популярним серед злочинців через свою анонімність, що є ще одним аргументом, який часто повторюють противники криптовалют. Колишній банківський менеджер наполягає на тому, що Bitcoin та інші криптовалюти не повинні залишатися поза регуляторною системою. Регулювання криптовалют у Німеччині Як і інші члени ЄС, Німеччина наразі працює в рамках комплексної регуляторної бази MiCA, яка набула чинності наприкінці 2024 року. Починаючи з грудня 2024 року, всі місцеві постачальники криптовалютних активів повинні отримати ліцензію від BaFin, щоб мати можливість працювати легально. BaFin отримав більше регуляторних повноважень. Тепер він здатний закривати ті платформи, які не дотримуються належних ліцензійних вимог.
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 08:36
Bitcoin (BTC) офіційно відокремлюється від золота

Bitcoin (BTC) офіційно відокремлюється від золота

Ціна Bitcoin продовжує торгуватися між $107,000 та $113,000 на початку вересня, оскільки волатильність знижується. Тим часом золото торгується поблизу рекордних максимумів, що привертає увагу до кореляції між цими двома активами. Maartunn, аналітик спільноти CryptoQuant, зазначив у нещодавньому твіті, що Bitcoin тепер відокремився від золота. За словами Maartunn, вперше за понад шість місяців (з лютого 2025 року) кореляція між BTC та золотом стала негативною. Аналітик припускає, що ця зміна може означати дивергенцію в наративі про безпечну гавань. Bitcoin здійснив відскок від мінімуму $107,250 1 вересня, зростаючи протягом трьох днів поспіль, досягнувши максимуму $112,600 у середу, перш ніж відступити. На момент написання Bitcoin торгувався з падінням на 0.7% за останні 24 години до $110,578. Спотове золото торгувалося трохи вище $3,500 після того, як раніше вперше перевищило цей рівень. Ринки очікують наступного кроку Оскільки ціна Bitcoin консолідується, ринки націлені на свій наступний крок з підказками щодо позиціонування процентної ставки ФРС, які очікуються на майбутньому вересневому засіданні, запланованому на 16 та 17 числа. У останньому випуску економічних даних, приватна зайнятість зросла лише на 54,000 у серпні, нижче очікуваних 75,000 за опитуванням економістів Dow Jones, що означає падіння порівняно зі зростанням на 106,000, яке спостерігалося минулого місяця. Кількість заяв на допомогу по безробіттю зросла до 237,000, що на 8,000 більше, ніж попереднього тижня, і вище прогнозів, що надає додаткові докази уповільнення ринку праці. Після цього інвестори зосередять свою увагу на важливому звіті про зайнятість у п'ятницю. Занепокоєння щодо ринку праці спонукало трейдерів збільшити ставки на те, що Федеральна резервна система США (FRS) може знизити ставки на своєму засіданні пізніше цього місяця, причому шанси тепер досягають 97.4%.
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 07:51
Активи серії SRX продані GMS Race Cars

Активи серії SRX продані GMS Race Cars

ХАРТФОРД, ОГАЙО – 23 ЛИПНЯ: Марко Андретті #98 святкує після перемоги в чемпіонаті серії SRX на трасі Sharon Speedway 23 липня 2022 року в Хартфорді, Огайо. (Фото: Jason Miller/SRX/Getty Images) Getty Images Серія SRX, спочатку заснована членом Зали слави Nascar Реєм Евернхемом, офіційно продана після раптового закриття минулого року. GMS Race Cars, власником якої є Морі Галлахер, придбала активи серії у Ray Evernham Enterprises. Активи включають повний автопарк SRX (16 автомобілів) та обладнання. "Ці гоночні автомобілі були побудовані за неймовірно високими стандартами Реєм, з урахуванням довговічності, керованості та продуктивності", - сказав Джої Коен, президент GMS Race Cars. "Наша команда бачить величезну можливість перевести ці транспортні засоби в нову еру, переобладнавши їх для преміальних трекових заходів, готових клієнтських програм та спеціалізованих гоночних подій по всій країні. Можливості безмежні". Раніше Коен працював віце-президентом з гоночних операцій Legacy Motor Club і кілька разів виконував обов'язки головного механіка в серії Cup Series. "Це придбання є також важливим кроком вперед для GMS Fabrication", - сказав Майк Бім, президент GMS Fabrication. "Наші команди з виробництва є центральними для кожного гоночного проєкту, і ми раді очолити цей новий розділ з майстерністю та гордістю, якими відомий GMS". Серія спочатку мала значну підтримку від Джорджа Пайна та Сенді Монтага, а також колеги по Залі слави Nascar Тоні Стюарта. SRX миттєво здобула популярність завдяки колишнім та нинішнім зіркам автоспорту з Nascar, серії NTT IndyCar, NHRA та Trans-Am, які змагалися між собою на місцевих коротких треках по всій Америці. Вона розвинула партнерські відносини з ESPN, а потім з CBS, для трансляції кожної зі своїх гонок у прямому ефірі. "Неймовірно приємно бачити, що ці автомобілі продовжують жити в новому форматі", - сказав Евернхем. "Ми створили їх для...
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 07:44
Прогноз ціни Dogecoin, оскільки фірми скарбниці DOGE виходять на ринок – чи можуть мемкоїни незабаром вибухнути?

Прогноз ціни Dogecoin, оскільки фірми скарбниці DOGE виходять на ринок – чи можуть мемкоїни незабаром вибухнути?

Криптосвіт гуде, і це не лише про останній прогноз ціни Dogecoin. Хоча DOGE давно привертає заголовки, відбувається сейсмічний зсув, коли інституційний інтерес тепер по-новому дивиться на мінливий, але захоплюючий ландшафт мемкоїнів. Чи може це сигналізувати про вибух цих цифрових активів, чи є новий претендент, готовий переосмислити, чим насправді може бути мемкоїн? Протягом років такі монети як Dogecoin, Shiba Inu і навіть новіші сенсації, як Pepe та Bonk, їхали на хвилях спільнотного хайпу, іноді без особливих технологічних основ. Тепер Layer Brett з'явився не на хвилі чи хайпі, а на мережі Ethereum layer 2. Чи є Layer Brett розумним мемкоїном для нової ери DOGE? Layer Brett – це амбітний новий мемкоїн, який не задовольняється простим наслідуванням своїх попередників. На відміну від оригінального токена Brett, який був просто культурним феноменом на Base, Layer Brett спеціально створений як рішення Ethereum Layer 2. Це не просто модна назва; це означає блискавичну швидкість, транзакції вартістю копійок замість доларів і величезну масштабованість. Очікується, що Ethereum Layer 2 обробляє трильйони транзакцій щорічно, вирішуючи проблеми, з якими все ще стикаються Dogecoin і Shiba Inu. Уявіть торгівлю без руйнівних для гаманця комісій; це обіцянка Layer Brett, криптовалюти з низькою комісією за газ. Ось чому Layer Brett виділяється на переповненому ринку: Потужність Ethereum Layer 2: Високошвидкісні, наднизькі за вартістю транзакції. Забудьте про перевантаження, яке може вражати старіші альткоїни, як Dogecoin. Можливість передпродажу: Приєднуйтесь рано до $LBRETT лише за $0,0053 за токен. Це можливість, про яку ранні інвестори Shiba
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:23
Мовчання ФРС підживлює термінові ринкові спекуляції

Мовчання ФРС підживлює термінові ринкові спекуляції

Допис "Мовчання ФРС підживлює термінові ринкові спекуляції" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Вересневе зниження ставки: мовчання ФРС підживлює термінові ринкові спекуляції Перейти до вмісту Головна Крипто новини Вересневе зниження ставки: мовчання ФРС підживлює термінові ринкові спекуляції Джерело: https://bitcoinworld.co.in/september-rate-cut-fed-silence/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:19
Wintermute закликає SEC роз'яснити, що мережеві токени не є цінними паперами

Wintermute закликає SEC роз'яснити, що мережеві токени не є цінними паперами

Пост Wintermute закликає SEC роз'яснити, що мережеві токени не є цінними паперами з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Торгова компанія та маркет-мейкер Wintermute попросила Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) підтвердити, що мережеві токени не повинні класифікуватися як цінні папери. У офіційному відгуку на запит агентства щодо коментарів компанія заявила, що чіткі вказівки щодо статусу безпеки токенів необхідні для уникнення неправильного застосування законів про цінні папери та забезпечення подальшого зростання криптовалютних ринків. Wintermute заявила, що "мережеві токени", які "внутрішньо пов'язані з функціонуванням децентралізованої мережі або протоколу", є необхідними технічними вхідними даними для блокчейн-мереж. Через це, за словами компанії, вони принципово відрізняються від фінансових продуктів або цінних паперів. Компанія згадала Bitcoin (BTC) та Ether (ETH) як приклади мережевих токенів, які не повинні класифікуватися як цінні папери. Джерело: Wintermute Wintermute порівнює мережеві токени з товарами Якщо мережеві токени будуть класифіковані як цінні папери, кожна торгівля такими цифровими активами в США може вимагати дотримання нормативних вимог законів про цінні папери. Це може вплинути на ліквідність токенів, підвищити витрати для трейдерів і в кінцевому підсумку перенести діяльність за кордон. "Така неправильна класифікація ризикує придушити інновації та вивести розвиток блокчейну та торгову діяльність за межі ринків США", - написала Wintermute. Компанія заявила, що мережеві токени не відповідають критеріям цінних паперів, навіть якщо вони пізніше торгуються для отримання прибутку або використовуються в раундах збору коштів. Wintermute заявила, що мережеві токени функціонують більше як товари, колекційні предмети та нерухомість. Усе це можна купувати для інвестиційних цілей, не розглядаючи як цінні папери. Крім своїх рекомендацій, компанія також привітала керівництво SEC, яке виключає стейблкоїни, мемкоїни та діяльність зі стейкінгу з класифікації цінних паперів. Вона підкреслила, що такий же рівень ясності повинен бути поширений на мережеві токени. "Чіткі вказівки в цих сферах збережуть конкурентоспроможність ринків США, сприятимуть продовженню діалогу з регуляторами та створять оптимальні умови для процвітання впровадження та інновацій", - заявила компанія.
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:12
Брюс Спрінгстін вдосконалив час запуску бізнесу з 'Tracks II'

Брюс Спрінгстін вдосконалив час запуску бізнесу з 'Tracks II'

Пост "Брюс Спрінгстін вдосконалив час запуску бізнесу з 'Tracks II'" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Брюс Спрінгстін виступає у Палац Омніспортс де Парі Берсі під час концерту Amnesty International у Парижі 10 грудня 1998 року. Загальноприйнята думка серед шанувальників Брюса Спрінгстіна полягає в тому, що 1990-ті були його "втраченим" десятиліттям — періодом, коли він намагався прокласти новий шлях після розставання зі своїми давніми співробітниками, гуртом E Street Band. Виявляється, "Бос" ніколи не вірив у цю розповідь, і тепер він прагне спростувати її за допомогою нової колекції невиданого матеріалу "Tracks II: The Lost Albums", яка вийде 27 червня 2025 року. (Фото ERIC CABANIS / AFP) (Фото ERIC CABANIS/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Ми можемо отримати корисні уроки з синхронізації випуску Брюсом Спрінгстіном його багатоальбомного архівного боксет-набору Tracks II: The Lost Albums з тим, що стало його найприбутковішим світовим туром за всю історію, та майбутнім випуском біографічного фільму Springsteen: Deliver Me From Nowhere. Часто кажуть, що час — це все. Його вміле застосування означає відчуття відповідних моментів для дій, які дають позитивні результати. Це також вимагає як інтуїтивного, так і прагматичного розуміння ринкових умов та споживачів. Особливо з Tracks II, Спрінгстін демонструє цінність випуску матеріалу лише тоді, коли він відчуває, що ринок готовий до цього, на відміну від того, щоб зробити його доступним у той час, коли він був створений. Колекція, що містить сім окремих раніше невиданих альбомів архівних робіт, підкреслює критичну природу вибору часу та важливість такої гострої бізнес-обізнаності. Побудувавши свою кар'єру до епічних масштабів протягом п'яти десятиліть, Спрінгстін продав права на свій каталог Sony Music Entertainment у 2021 році за приблизно 550 мільйонів доларів, що стало ще одним актом бездоганного вибору часу, коли корпоративний інтерес до таких викупів досяг піку. Ось чотири ключові стратегії, які бізнес-лідери можуть отримати від...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:08
Фан-конвенції проводять межу щодо ШІ "халтури"

Фан-конвенції проводять межу щодо ШІ "халтури"

Пост "Фан-конвенції проводять межу щодо ШІ 'халтури'" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Напис, залишений на столі експонента, виселеного з DragonCon за продаж ШІ-мистецтва, вересень 2025 року. Дейн Олт, Monkey Minion Минулого вихідного експонента з алеї художників на Dragon Con в Атланті поліція вивела з виставкової зали за порушення політики заходу щодо продажу робіт, згенерованих ШІ. Це був останній і найпомітніший приклад того, як творці та орієнтовані на творців заходи стигматизують використання інструментів, на які технологічний світ робить ставку в майбутньому. Після дій Dragon Con кілька інших великих фан-конвенцій уточнили або підкреслили свою політику захисту ролі художників-людей. За словами Дейна Олта, експонента на Dragon Con, стенд, зареєстрований на Oriana Gertz Art, звинуватили у продажу принтів, згенерованих ШІ, на їхньому стенді в Алеї художників. Продавці та фани поскаржилися організаторам. В останній день шоу, після того як не вдалося надати переконливі докази того, що роботи були створені людьми, поліція Атланти виселила мешканців стенду. На порожньому столі було розміщено напис "Продавця видалено за продаж ШІ", і стіл став місцем збору для фанів. Незабаром після поширення новин про інцидент кілька інших фан-конвенцій та промоутерів уточнили свою політику щодо ШІ-мистецтва. GalaxyCon, який проводить портфоліо середніх за розміром конвенцій коміксів, жахів, анімації та поп-культури в Північній Америці, видав "всеосяжну заборону на ШІ-мистецтво", яка набула чинності негайно. "Спосіб, яким штучний інтелект наразі навчається, представляє багато етичних та моральних проблем, які просто більше не можна ігнорувати в нашій галузі", - сказав Майк Бродер, засновник і президент GalaxyCon. "GalaxyCon має довгу, горду історію підтримки художників та їхньої творчості, і ми продовжуватимемо це робити, оскільки боротьба проти неетичного ШІ триває". ReedPOP, підрозділ Reed Exhibitions, який керує...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:59
Засновник Tron роз'яснює "незначні тести" на тлі суперечок щодо чорного списку

Засновник Tron роз'яснює "незначні тести" на тлі суперечок щодо чорного списку

Допис Засновник Tron роз'яснює "незначні тести" на тлі суперечки щодо блокування з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Justin Sun WLFI: Засновник Tron роз'яснює "незначні тести" на тлі суперечки щодо блокування Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Justin Sun WLFI: Засновник Tron роз'яснює "незначні тести" на тлі суперечки щодо блокування Джерело: https://bitcoinworld.co.in/justin-sun-wlfi-clarifies/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:52
