Bitcoin (BTC) офіційно відокремлюється від золота
Пост Bitcoin (BTC) офіційно відокремлюється від золота з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна Bitcoin продовжує торгуватися між $107,000 та $113,000 на початку вересня, оскільки волатильність знижується. Тим часом золото торгується поблизу рекордних максимумів, що привертає увагу до кореляції між цими двома активами. Maartunn, аналітик спільноти CryptoQuant, зазначив у нещодавньому твіті, що Bitcoin тепер відокремився від золота. За словами Maartunn, вперше за понад шість місяців (з лютого 2025 року) кореляція між BTC та золотом стала негативною. Аналітик припускає, що ця зміна може означати дивергенцію в наративі про безпечну гавань. Вам також може сподобатися Bitcoin здійснив відскок від мінімуму $107,250 1 вересня, зростаючи протягом трьох днів поспіль, досягнувши максимуму $112,600 у середу, перш ніж відступити. На момент написання Bitcoin торгувався з падінням на 0.7% за останні 24 години до $110,578. Спотове золото торгувалося трохи вище $3,500 після того, як раніше вперше перевищило цей рівень. Ринки очікують наступного кроку Оскільки ціна Bitcoin консолідується, ринки націлені на свій наступний крок з підказками щодо позиціонування процентної ставки ФРС, які очікуються на майбутньому вересневому засіданні, запланованому на 16 та 17 числа. Вам також може сподобатися У останньому випуску економічних даних, приватна зайнятість зросла лише на 54,000 у серпні, нижче очікуваних 75,000 за опитуванням економістів Dow Jones, що означає падіння порівняно зі зростанням на 106,000, яке спостерігалося минулого місяця. Кількість заяв на допомогу по безробіттю зросла до 237,000, що на 8,000 більше, ніж попереднього тижня, і вище прогнозів, що надає додаткові докази уповільнення ринку праці. Після цього інвестори зосередять свою увагу на важливому звіті про зайнятість у п'ятницю. Занепокоєння щодо ринку праці спонукало трейдерів збільшити ставки на те, що Федеральна резервна система США (FRS) може знизити ставки на своєму засіданні пізніше цього місяця, причому шанси тепер досягають 97.4%. Джерело: https://u.today/bitcoin-btc-officially-decouples-from-gold
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:51