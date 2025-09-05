2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Дакота Дітчева проти Ліз Кармуш - це бій, який PFL повинна організувати

Дакота Дітчева проти Ліз Кармуш - це бій, який PFL повинна організувати

Пост Дакота Дітчева проти Ліз Кармуш - це бій, який PFL повинна організувати з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Дакота Дітчева проти Ліз Кармуш Фото: Getty У MMA все залежить від вибору часу — особливо коли йдеться про організацію поєдинків. Зараз зірки не могли б вишикуватися чіткіше для протистояння між непереможною зіркою, що сходить, Дакотою Дітчевою та ветераном-піонером і новоспеченою чемпіонкою Ліз Кармуш. Обидві бійчині домінували в PFL. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 25 ЛИСТОПАДА: Дакота Дітчева святкує після перемоги над Кетрін Корогенес під час Чемпіонату PFL 2022 в театрі Hulu в Медісон-сквер-гарден 25 листопада 2022 року в Нью-Йорку. (Фото Купера Ніла/Getty Images) Getty Images Дітчева (15-0) володіє титулами турніру в найлегшій вазі два роки поспіль у 2023 та 2024 роках, тоді як Кармуш (25-8) додала ще один шар актуальності до своєї спадщини цього року, коли вона виграла турнір 2025 року у віці 41 рік. ForbesВід Тернера до клітки: як медіамагнат Джон Мартін застосовує мільярдні телевізійні уроки до PFLАвтор: Брайан Мазік Оскільки обидві жінки мають чемпіонський вплив, поєдинок здається неминучим. Кармуш є однією з найдавніших фігур у жіночому MMA, і вона не тікає від наступного виклику. Натомість вона викликає на бій чемпіонку, яка на 14 років молодша. ШАРЛОТТ, ПІВНІЧНА КАРОЛІНА – 15 СЕРПНЯ: Ліз Кармуш зі Сполучених Штатів реагує після перемоги над Дженою Бішоп під час фіналу Світового турніру PFL 2025 в Колізеї Боджанглс 15 серпня 2025 року в Шарлотті, Північна Кароліна. (Фото Девіда Дженсена/Getty Images) Getty Images У нещодавньому інтерв'ю для MMA Junkie Кармуш висловила своє бажання організувати цей бій, але вона хоче, щоб Дітчева була в повній силі, якщо і коли це станеться. "Я сподіваюся (що цей бій відбудеться), але це дійсно залежить від її здоров'я, тому що я знаю, що вона щойно перенесла операцію на руці, і останнє, чого я хочу, це мати суперника, який повинен поспішати повернутися, тому що...
Threshold
T$0,01197-22,27%
Manchester City Fan
CITY$0,7609-21,79%
Seed.Photo
PHOTO$0,7839-3,86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:23
Поділитись
Генерал повідомляє, що розгортання Національної гвардії округу Колумбія продовжено до листопада

Генерал повідомляє, що розгортання Національної гвардії округу Колумбія продовжено до листопада

Пост "Розгортання Національної гвардії округу Колумбія продовжено до листопада, повідомляє генерал" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Національна гвардія залишиться у Вашингтоні, округ Колумбія, до 30 листопада, заявив бригадний генерал Ліленд Д. Бланчард II у заяві в четвер, продовжуючи суперечливе розгортання майже на три місяці, в той час як генеральний прокурор округу Колумбія оскаржує це в суді. Продовження розгортання було наказано в четвер. (Фото Кевіна Дітша/Getty Images) Getty Images Ключові факти Бланчард, тимчасовий командуючий генерал Національної гвардії округу Колумбія, сказав, що він прийняв рішення "продовжити розташування табору, оскільки ми продовжуємо працювати над забезпеченням безпеки кожного, хто ходить вулицями цього міста". Національна гвардія розгорнута в окрузі Колумбія з 12 серпня, через день після того, як президент Дональд Трамп оголосив "надзвичайну ситуацію зі злочинністю" в місті, незважаючи на 30-річний мінімум рівня насильницьких злочинів. Продовження відбувається лише через кілька годин після того, як генеральний прокурор округу Колумбія Браян Швальб подав позов проти адміністрації Трампа щодо розгортання Національної гвардії, звинувачуючи федеральний уряд у "нехтуванні фундаментальним принципом американської демократії — що військові не повинні брати участь у внутрішньому правоохоронному забезпеченні". Отримуйте текстові сповіщення про останні новини Forbes: Ми запускаємо текстові сповіщення, щоб ви завжди знали найважливіші новини, що формують заголовки дня. Надішліть "Alerts" на (201) 335-0739 або зареєструйтеся тут. Велике число 2 000. Це кількість військовослужбовців Національної гвардії в окрузі Колумбія, які допомагають сотням федеральних агентів з арештами та патрулюванням. Головний критик "Жодне американське місто не повинно мати армію США — особливо військових з інших штатів, які не підзвітні жителям і не навчені місцевому правоохоронному забезпеченню — що патрулюють його вулиці", — заявив Швальб у заяві в четвер, характеризуючи розгортання як "федеральне перевищення повноважень". Ключовий контекст Використання Трампом Національної гвардії для допомоги правоохоронним органам почалося в червні, коли війська були направлені до Лос-Анджелеса для допомоги поліції з протестами проти Імміграційної та митної служби, які в основному зосереджувалися в центрі міста. Розгортання...
Chainbase
C$0,11015-33,07%
DAR Open Network
D$0,02139-33,71%
Manchester City Fan
CITY$0,7609-21,79%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:20
Поділитись
20 мільйонів нових токенів SUI push скарбницю до нового максимуму – деталі

20 мільйонів нових токенів SUI push скарбницю до нового максимуму – деталі

Пост 20 мільйонів нових токенів SUI Push Скарбниця спільноти до нового максимуму – деталі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. SUI Group Holdings знову активізувалася на ринку, додавши 20 мільйонів SUI до своїх активів і збільшивши загальну кількість до приблизно 102 мільйонів токенів, запас вартістю приблизно 344 мільйони доларів за поточними цінами. Компанія з Міннесоти, яка торгується на Nasdaq під тікером SUIG, придбала токени через домовленість із Sui Foundation, як показує прес-реліз від 3 вересня. Угода, як розкрили звіти, надає SUI Group доступ до дисконтних, заблокованих токенів, які недоступні на відкритому ринку. Криптовалютні активи та стейкінг Більша частина близько 102 мільйонів SUI компанії активно стейкається, показує оновлення скарбниці. Цей стейкінг наразі приносить близько 2,2% річних. Згідно з опублікованими даними, дохід від стейкінгу становить приблизно 20 000 доларів щоденних винагород, які зараховуються до скарбниці. Фірма також повідомила про майже 60 мільйонів доларів у ліквідних коштах, військову скарбницю, яка, за її словами, допоможе їй здійснювати більше покупок дисконтних токенів. Інвестори мають новий критерій для спостереження: SUI на акцію. Станом на 2 вересня цей показник становив 1,14 SUI на акцію, розрахований відносно повністю скоригованої кількості 89 мільйонів звичайних акцій в обігу. Після оголошення SUI зріс приблизно на 4%, піднявшись з денного мінімуму 3,20 долара до максимуму 3,40 долара. Однак токен залишається значно нижче свого січневого піку в 5,36 долара. Ексклюзивна угода з Sui Foundation Домовленість з фондом є центральною у цій історії. Купуючи заблоковані SUI за нижчою вартістю, SUI Group створює буфер між своєю балансовою вартістю та тим, що роздрібні покупці бачать на біржах. Ця перевага за собівартістю була описана в релізі як навмисна частина плану фірми щодо збільшення своєї скарбниці, прагнучи "фінансувати подальші покупки" через прибуткове залучення капіталу. Цей крок нагадує те, як деякі публічні компанії концентрують активи на своєму балансі...
SUI
SUI$2,6761-22,58%
Moonveil
MORE$0,02631-15,70%
Movement
MOVE$0,0795-27,72%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:18
Поділитись
Німеччина зазнала історичної поразки 2-0 від Словаччини

Німеччина зазнала історичної поразки 2-0 від Словаччини

Допис Німеччина зазнала історичної поразки 2:0 від Словаччини з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Вперше в історії Німеччина програла кваліфікаційний матч Чемпіонату світу на виїзді. Німеччина зазнала поразки 2:0 від Словаччини в Братиславі у четвер. (Фото Lars Baron/Getty Images) Getty Images Вперше в історії Німеччина програла кваліфікаційний матч Чемпіонату світу на виїзді. У четвер Die Nationalmannschaft зазнала поразки 2:0 від Словаччини в Братиславі завдяки голам Давіда Ганцко (42') та Давіда Стрелеца (55'). Це також була перша в історії поразка Німеччини від Словаччини. Результат також ставить під сумнів нещодавнє відродження країни під керівництвом Бундестренера Юліана Нагельсманна. Зрештою, Німеччина програла обидва матчі у фіналах Ліги націй УЄФА і тепер має лише одну перемогу з останніх шести ігор. Чомусь після нічиєї 3:3 з Італією, Німеччина Нагельсманна втратила свою магію. У тій грі вони домінували протягом 45 хвилин, ведучи 3:0 у перерві, лише щоб втратити перевагу. Потім послідували поразки від Португалії (2:1) та Франції (2:0) у фіналах Ліги націй УЄФА. Проте сьогоднішній виступ був у багатьох відношеннях найгіршим з шести. Незважаючи на 70% володіння м'ячем, Німеччина була повільною та млявою в фінальній третині поля. Дійсно, без Джамала Мусіали та Кая Гаверца атаці, здавалося, бракувало будь-якого натхнення. Не набагато краще було і в обороні, де вінгер Фейєноорда Лео Зауер мав чудовий день, раз у раз прориваючись лівим флангом. Реакція Нагельсманна полягала в тому, щоб замінити дебютанта Ннамді Коллінза в перерві, коли насправді проблема, здавалося, була в загальній схемі. "Ми занадто легко втрачали м'яч, у нас не було контролю над грою", - сказав захисник Німеччини Джонатан Та. "Це була заслужена поразка і дуже поганий виступ з нашого боку сьогодні. Це не наші амбіції і не те, чого ми очікуємо від себе. Ми повинні бути чесними. Важко пояснити...
Threshold
T$0,01197-22,27%
SIX
SIX$0,01688-13,87%
Seed.Photo
PHOTO$0,7839-3,86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:11
Поділитись
Кем Томас підписує кваліфікаційну пропозицію на $6 мільйонів з Бруклін Нетс

Кем Томас підписує кваліфікаційну пропозицію на $6 мільйонів з Бруклін Нетс

Пост Кем Томас підписує кваліфікаційну пропозицію на $6 мільйонів з Бруклін Нетс з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 25 ЖОВТНЯ: Кем Томас #24 з Бруклін Нетс спостерігає під час першої чверті гри проти Клівленд Кавальєрс у Барклайс Центр 25 жовтня 2023 року в Нью-Йорку. ПРИМІТКА ДЛЯ КОРИСТУВАЧА: Користувач прямо визнає та погоджується, що завантажуючи та/або використовуючи цю фотографію, Користувач погоджується з умовами Ліцензійної угоди Getty Images. (Фото Дастіна Сатлоффа/Getty Images) Getty Images Бруклін Нетс та обмежений вільний агент захисник Кем Томас домовилися про контракт після того, як не дійшли згоди щодо продовження для захисника 5-го року. Томас прийняв кваліфікаційну пропозицію Нетс на $6 мільйонів, що зробить його вільним агентом наступного сезону. З цим контрактом Томас отримує пункт про заборону обміну, і це дозволяє йому стати необмеженим вільним агентом і по-справжньому випробувати ринок наступного міжсезоння. Протягом своїх чотирьох сезонів у Брукліні Томас в середньому набирав 15,1 очок за гру, реалізовуючи 44 відсотки з гри та з 55-відсотковим показником точності кидків. Його вибухова здатність набирати очки та елітні навички самостійного створення моментів були очевидними протягом усієї його кар'єри до цього часу. Через травму Томас зміг зіграти лише в 25 іграх минулого сезону, що, ймовірно, негативно вплинуло на його цінність в очах Нетс. Ще одна поширена критика гри Томаса полягає в тому, що його плеймейкінг та пасінг є нижче посереднього рівня. Томас в середньому робив лише 2,1 передачі за свою кар'єру. Хоча Томас надзвичайно талановитий бомбардир, його відсутність здатності віддавати передачі є тим, що обмежує його стелю. Підписавши цю кваліфікаційну пропозицію, ймовірно, що Томас планує покинути Бруклін після цього сезону і має намір використати цей сезон, щоб показати себе командам, які матимуть вільний простір під зарплатну відомість цього літа. У віці лише...
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 08:59
Поділитись
Безліч рухів: ринки стають ведмежими щодо Bitcoin, і чи зможуть Ковбої засмутити Іглз?

Безліч рухів: ринки стають ведмежими щодо Bitcoin, і чи зможуть Ковбої засмутити Іглз?

Допис Myriad Moves: Ринки стають Ведмежими щодо Bitcoin, і чи можуть Cowboys засмутити Eagles? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко Головні ринки на Myriad цього тижня включають прогнози щодо наступного руху Bitcoin та Solana. Оскільки ціни падають, прогнозисти схиляються до ведмежого настрою, з коефіцієнтами, що різко змінюються на Myriad на користь нижчих цінових цілей. NFL повертається, і прогнозистам на Myriad пропонуються трохи кращі коефіцієнти порівняно з традиційними букмекерами для несподіванки. Гуру ринку прогнозів мають багато роботи цього тижня, між стартом NFL та прогнозуванням наступних рухів криптовалютного ринку після нещодавніх історичних максимумів. Оскільки ціни на криптовалюти падають у четвер вранці, коефіцієнти змінюються на ринках прогнозів Myriad, оскільки прогнозисти схиляють коефіцієнти на користь нижчих цінових цілей для Solana та Bitcoin. Понад $40,000 було поставлено проти прогнозів щодо наступних рухів основних криптоактивів. Тим часом, новий швидкий ринок пропонує кращі коефіцієнти для великого аутсайдера в NFL. Незалежно від того, чи цікавитесь ви спортом, криптовалютами, поп-культурою чи чимось іншим, є багато ринків на вибір. Ось огляд найгарячіших ринків Myriad цього тижня. (Відмова від відповідальності: Myriad Markets є продуктом материнської компанії Decrypt, DASTAN.) Наступний рух Solana: Зростання до $250 чи падіння до $130? Відкриття ринку: 26 серпня Закриття ринку: Відкрито до вирішення Обсяг: $13.9K Посилання: Дивіться останні коефіцієнти на "Наступний рух Solana: Зростання до $250 чи падіння до $130" на Myriad Валідатори швидкісної мережі першого рівня Solana прийняли пропозицію щодо значної модифікації свого протоколу консенсусу раніше цього тижня, прагнучи зробити мережу такою ж швидкою, як централізовані фінансові аналоги. Один аналітик повідомив Decrypt, що очікування оновлення може бути достатнім, щоб підштовхнути ціну нативного токена мережі до $250 до кінця року. Але чи станеться це до того, як він впаде до $130? Прогнозистам на Myriad доручено передбачити, до якого з двох полюсів цього ринку SOL, швидше за все, дійде...
Solana
SOL$183,59-17,33%
Movement
MOVE$0,0795-27,72%
TokenFi
TOKEN$0,00836-32,95%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 08:40
Поділитись
Bitcoin до $500K? Чому довгострокові інвестори подвоюють ставки у 2025 році

Bitcoin до $500K? Чому довгострокові інвестори подвоюють ставки у 2025 році

Пост Bitcoin до $500K? Чому довгострокові інвестори подвоюють ставки у 2025 році з'явився на BitcoinEthereumNews.com. 2025 рік може виявитися ще одним переломним роком для Bitcoin, який довго служив стандартом для ринку цифрових активів. Аналітики вважають, що шлях до $500,000 вже не є нездійсненною мрією, оскільки пропозиція скорочується після халвінгу, а інституційне впровадження прискорюється через ETF та корпоративні скарбниці. Позиція Bitcoin як цифрового золота важливіша, ніж будь-коли, оскільки токенізація зростає, а тиск на фіатні валюти посилюється. У той час як Bitcoin продовжує домінувати в заголовках, інші можливості, такі як MAGACOIN FINANCE, з'являються як додаткові варіанти для тих, хто шукає надзвичайних прибутків, і це оновлене переконання приваблює довгострокових інвесторів назад. Масштаб інституційних припливів є одним із основних факторів, що впливають на оптимістичні прогнози Bitcoin. Фонди багатства зацікавлених сторін, управління активами та пенсійні фонди інвестують більшу частку своїх портфелів у Bitcoin. З багатомільярдними ETF-продуктами, BlackRock і Fidelity все ще на передньому плані, надаючи широкій громадськості доступ до класу активів, який раніше був нестабільним. Аналітики стверджують, що оскільки традиційні фінанси нарешті прийняли Bitcoin, ціна продовжуватиме зростати протягом наступних років. Роль Bitcoin у диверсифікації портфеля Для довгострокових інвесторів Bitcoin пропонує більше, ніж просто спекулятивне зростання. Його дизайн, заснований на дефіциті, та незалежність від центральних банків роблять його захистом від помилок монетарної політики та інфляції. Оскільки токенізація реальних активів розширюється, Bitcoin все частіше розглядається як резервний актив цифрової економіки. Хоча його цінові коливання можуть бути різкими, базова тенденція свідчить про те, що подвоєння ставок на Bitcoin зараз може принести чудові результати, якщо прогнози щодо $500,000 матеріалізуються. MAGACOIN FINANCE: стратегія в дії У той же час деякі інвестори шукають за межами Bitcoin асиметричні можливості. З прогнозами, що передбачають зростання в 75 разів, MAGACOIN FINANCE швидко стає темою обговорення багатьох криптовалютних спільнот по всьому світу. Трейдери описують це як рідкісний передпродаж...
RealLink
REAL$0,07031-14,15%
Sunrise Layer
RISE$0,009328-8,21%
Moonveil
MORE$0,02631-15,70%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 08:26
Поділитись
П'ять головних сюжетних ліній NFL на сезон 2025-2026

П'ять головних сюжетних ліній NFL на сезон 2025-2026

Пост П'ять головних сюжетних ліній NFL на сезон 2025-2026 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. КАНЗАС-СІТІ, МІССУРІ – 26 СІЧНЯ: Квотербек Патрік Магоумс №15 з Канзас-Сіті Чіфс вибігає з кишені під час першої половини футбольного матчу чемпіонату AFC проти Баффало Біллс на стадіоні GEHA Field at Arrowhead 26 січня 2025 року в Канзас-Сіті, Міссурі. (Фото Брук Саттон/Getty Images) Getty Images Сезон Національної футбольної ліги (NFL) офіційно розпочався, і з ним приходить різноманіття сюжетних ліній, зосереджених навколо гравців ліги та команд на сезон 20255-2026. Для деяких команд це або Супербоул, або провал, оскільки вони прагнуть зробити свою першу появу в 2020-х роках. Потім є франшизи, які просто бажають отримати шанс знову зіграти в плей-офф після кількох сезонів поза картиною плей-офф. Щодо гравців, є талановиті новачки, які прагнуть зробити собі ім'я в нападі, захисті або на обох сторонах поля. Інші вкорінені таланти намагатимуться здобути індивідуальні нагороди вперше, вдруге чи втретє за останні шість сезонів. Нижче наведено п'ять ключових сюжетних ліній NFL перед майбутнім сезоном. 1. Наскільки Розміщено буде Джексонвілл Джагуарс грати WR/CB Тревіса Хантера на обох позиціях? ДЖЕКСОНВІЛЛ, ФЛОРИДА – 10 ТРАВНЯ: Тревіс Хантер №12 з Джексонвілл Джагуарс намагається зловити пас під час тренувального табору новачків Джексонвілл Джагуарс у Miller Electric Center 10 травня 2025 року в Джексонвіллі, Флорида. (Фото Джеймса Гілберта/Getty Images) Getty Images Це була постійна дискусія міжсезоння щодо розподілу снепів для чинного володаря трофею Гейсмана Тревіса Хантера під час його першого сезону в NFL. Головний тренер Джагуарс Ліам Коен заявив, що він все ще намагається визначити точне використання свого молодого зірки перед їхнім матчем першого тижня проти Кароліна Пантерс. Наразі Хантер вказаний як стартовий вайд ресівер команди, де він...
SIX
SIX$0,01688-13,87%
Manchester City Fan
CITY$0,7609-21,79%
Seed.Photo
PHOTO$0,7839-3,86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:59
Поділитись
Bitwise запускає ETP на Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP на швейцарській біржі

Bitwise запускає ETP на Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP на швейцарській біржі

Пост Bitwise запускає Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ETPs на Швейцарській біржі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Bitwise запускає Bitcoin, Ethereum, Solana та XRP ETPs на швейцарській біржі SIX, орієнтуючись на інституційних інвесторів. Активи компанії зросли на 200% до 15 мільярдів доларів з жовтня 2024 року за 40 продуктами на ринках Європи, що розширюються. Нормативно-правова база Швейцарії приваблює криптокомпанії, оскільки європейські країни послаблюють обмеження на інвестиції в цифрові активи. 4 вересня Bitwise Asset Management підтвердила лістинг п'яти нових ETPs на Швейцарській біржі SIX. Продукти включають Bitwise Core Bitcoin ETP, Ethereum Стейкінг ETP, Solana Стейкінг ETP та Physical XRP ETP, кожен з яких повністю забезпечений цифровими активами та інтегрований у традиційні брокерські портфелі, разом з MSCI Digital Assets, який відстежує вибраний індекс Top 20 Capped. Крок Bitwise підкреслює нормативну відкритість Швейцарії як важливого центру для цифрових активів, оскільки корпоративне впровадження зростає у всьому світі. "П'ять флагманських продуктів, які ми розмістили у Швейцарії, розширять можливості для інвесторів, які прагнуть отримати вигоду від повного потенціалу криптовалютних ринків [... ] Я надзвичайно задоволений тим, що ми розвиваємо наш набір продуктів на широко шанованій біржі SIX, з новими опціями, такими як стейкінг та індексні продукти", - сказав Рональд Ріхтер, регіональний директор з інвестиційної стратегії Bitwise Europe. Bitwise представила лістинги як частину своєї довгострокової стратегії розширення в Європі. Нещодавно компанія перевищила 15 мільярдів доларів клієнтських активів за 40 продуктами, що означає зростання на 200% з жовтня 2024 року. На тлі активних геополітичних криз, торгових напружень та економічних слабкостей, корпоративний попит на криптовалюти в Європі продовжує зростати, оскільки інвестори шукають диверсифікацію. "Розширення нашого набору продуктів у Швейцарії є логічним наступним кроком для Bitwise і відповідає нашій стратегії завжди прагнути надавати найкращі в своєму класі крипто-ETPs. Ми пропонуємо повний спектр можливостей для інвесторів, щоб отримати вигоду від створення вартості в цифрових активах, використовуючи регульовані продукти з ретельно побудованою фінансовою інфраструктурою. Ми завжди розробляємо...
MemeCore
M$2,13424+3,46%
SIX
SIX$0,01688-13,87%
Movement
MOVE$0,0795-27,72%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:58
Поділитись
Ціна Bitcoin повинна повернутися до $112 тис., щоб завершити консолідацію та запобігти обвалу

Ціна Bitcoin повинна повернутися до $112 тис., щоб завершити консолідацію та запобігти обвалу

Пост "Ціна Bitcoin повинна повернутися до $112 тис., щоб завершити консолідацію та запобігти обвалу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Bitcoin впав на 14% від свого історичного максимуму в $124,500, що призвело до зниження пропозиції BTC у прибутку, сигналізуючи про виснаження ринку. Зона пропозиції $112,000-$116,000 повинна бути подолана, щоб розпочати наступний етап зростання. Bitcoin (BTC) впав на 14% від свого історичного максимуму в $124,500 до семитижневого мінімуму в $107,400 у суботу. Ця корекція призвела до переходу ринку до широкого чистого розподілу, що спричинило охолодження "ейфоричної фази", згідно з новим аналізом. Падіння Bitcoin до $107,000 свідчить про "виснаження" Ралі до нових максимумів у середині серпня підняло 100% пропозиції Bitcoin у прибуток, згідно з даними від Glassnode. Bitcoin: Пропозиція у прибутку. Джерело: Glassnode Підтримка таких періодів вимагає постійного притоку капіталу, достатньо сильного, щоб компенсувати невпинне фіксування прибутку, ситуація, яка рідко триває довго. "Ця поведінка часто відображається 0,95 квантилем базової вартості, порогом, вище якого 95% пропозиції знаходиться у прибутку", - повідомила Glassnode у своєму останньому тижневому ончейн звіті. Пов'язано: Bitcoin готовий перемогти "червоневий вересень" третій рік поспіль Найновіша ейфорична фаза тривала близько 3,5 місяців, з більш ніж 95% пропозиції у прибутку. Проте Bitcoin впав нижче цієї смуги 19 серпня, оскільки "попит нарешті показав ознаки виснаження", заявила фірма з ринкової аналітики. На даний момент 90% Bitcoin у пропозиції знаходиться у прибутку, що між 0,85 і 0,95 квантилем базової вартості, або в діапазоні $104,100–$114,300. "Історично ця зона діяла як коридор консолідації після ейфоричних піків, часто призводячи до нестабільного бічного ринку", - написала Glassnonde, додаючи: "Падіння нижче $104,1 тис. повторило б фази виснаження після історичного максимуму, які спостерігалися раніше в цьому циклі, тоді як відновлення вище $114,3 тис. сигналізувало б про те, що попит знаходить опору і повертає контроль над трендом." Bitcoin: Модель базової вартості квантилів пропозиції. Джерело: Glassnode Аналогічно, відсоток пропозиції короткострокових утримувачів...
Bitcoin
BTC$111 925,27-7,85%
Moonveil
MORE$0,02631-15,70%
BRC20.COM
COM$0,010028-10,45%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:57
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Новий загальний шлях лістингу SEC може спричинити потік спот-криптовалютних ETF