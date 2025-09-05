Ціна Bitcoin повинна повернутися до $112 тис., щоб завершити консолідацію та запобігти обвалу
Пост "Ціна Bitcoin повинна повернутися до $112 тис., щоб завершити консолідацію та запобігти обвалу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Bitcoin впав на 14% від свого історичного максимуму в $124,500, що призвело до зниження пропозиції BTC у прибутку, сигналізуючи про виснаження ринку. Зона пропозиції $112,000-$116,000 повинна бути подолана, щоб розпочати наступний етап зростання. Bitcoin (BTC) впав на 14% від свого історичного максимуму в $124,500 до семитижневого мінімуму в $107,400 у суботу. Ця корекція призвела до переходу ринку до широкого чистого розподілу, що спричинило охолодження "ейфоричної фази", згідно з новим аналізом. Падіння Bitcoin до $107,000 свідчить про "виснаження" Ралі до нових максимумів у середині серпня підняло 100% пропозиції Bitcoin у прибуток, згідно з даними від Glassnode. Bitcoin: Пропозиція у прибутку. Джерело: Glassnode Підтримка таких періодів вимагає постійного притоку капіталу, достатньо сильного, щоб компенсувати невпинне фіксування прибутку, ситуація, яка рідко триває довго. "Ця поведінка часто відображається 0,95 квантилем базової вартості, порогом, вище якого 95% пропозиції знаходиться у прибутку", - повідомила Glassnode у своєму останньому тижневому ончейн звіті. Пов'язано: Bitcoin готовий перемогти "червоневий вересень" третій рік поспіль Найновіша ейфорична фаза тривала близько 3,5 місяців, з більш ніж 95% пропозиції у прибутку. Проте Bitcoin впав нижче цієї смуги 19 серпня, оскільки "попит нарешті показав ознаки виснаження", заявила фірма з ринкової аналітики. На даний момент 90% Bitcoin у пропозиції знаходиться у прибутку, що між 0,85 і 0,95 квантилем базової вартості, або в діапазоні $104,100–$114,300. "Історично ця зона діяла як коридор консолідації після ейфоричних піків, часто призводячи до нестабільного бічного ринку", - написала Glassnonde, додаючи: "Падіння нижче $104,1 тис. повторило б фази виснаження після історичного максимуму, які спостерігалися раніше в цьому циклі, тоді як відновлення вище $114,3 тис. сигналізувало б про те, що попит знаходить опору і повертає контроль над трендом." Bitcoin: Модель базової вартості квантилів пропозиції. Джерело: Glassnode Аналогічно, відсоток пропозиції короткострокових утримувачів...
