Дакота Дітчева проти Ліз Кармуш - це бій, який PFL повинна організувати

Пост Дакота Дітчева проти Ліз Кармуш - це бій, який PFL повинна організувати з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Дакота Дітчева проти Ліз Кармуш Фото: Getty У MMA все залежить від вибору часу — особливо коли йдеться про організацію поєдинків. Зараз зірки не могли б вишикуватися чіткіше для протистояння між непереможною зіркою, що сходить, Дакотою Дітчевою та ветераном-піонером і новоспеченою чемпіонкою Ліз Кармуш. Обидві бійчині домінували в PFL. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 25 ЛИСТОПАДА: Дакота Дітчева святкує після перемоги над Кетрін Корогенес під час Чемпіонату PFL 2022 в театрі Hulu в Медісон-сквер-гарден 25 листопада 2022 року в Нью-Йорку. (Фото Купера Ніла/Getty Images) Getty Images Дітчева (15-0) володіє титулами турніру в найлегшій вазі два роки поспіль у 2023 та 2024 роках, тоді як Кармуш (25-8) додала ще один шар актуальності до своєї спадщини цього року, коли вона виграла турнір 2025 року у віці 41 рік. ForbesВід Тернера до клітки: як медіамагнат Джон Мартін застосовує мільярдні телевізійні уроки до PFLАвтор: Брайан Мазік Оскільки обидві жінки мають чемпіонський вплив, поєдинок здається неминучим. Кармуш є однією з найдавніших фігур у жіночому MMA, і вона не тікає від наступного виклику. Натомість вона викликає на бій чемпіонку, яка на 14 років молодша. ШАРЛОТТ, ПІВНІЧНА КАРОЛІНА – 15 СЕРПНЯ: Ліз Кармуш зі Сполучених Штатів реагує після перемоги над Дженою Бішоп під час фіналу Світового турніру PFL 2025 в Колізеї Боджанглс 15 серпня 2025 року в Шарлотті, Північна Кароліна. (Фото Девіда Дженсена/Getty Images) Getty Images У нещодавньому інтерв'ю для MMA Junkie Кармуш висловила своє бажання організувати цей бій, але вона хоче, щоб Дітчева була в повній силі, якщо і коли це станеться. "Я сподіваюся (що цей бій відбудеться), але це дійсно залежить від її здоров'я, тому що я знаю, що вона щойно перенесла операцію на руці, і останнє, чого я хочу, це мати суперника, який повинен поспішати повернутися, тому що...