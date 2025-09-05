2025-10-11 Saturday

Арина Сабаленка зупиняє спробу реваншу Джессіки Пегули, щоб знову вийти у фінал US Open

Арина Сабаленка зупиняє спробу реваншу Джессіки Пегули, щоб знову вийти у фінал US Open

Пост "Арина Сабаленка зупиняє спробу Джессіки Пегули взяти реванш і виходить у ще один фінал US Open" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 04 ВЕРЕСНЯ: Арина Сабаленка святкує очко проти Джессіки Пегули зі Сполучених Штатів під час їхнього півфінального матчу жіночого одиночного розряду в дванадцятий день US Open 2025 року в Національному тенісному центрі USTA імені Біллі Джин Кінг 4 вересня 2025 року в районі Флашинг боро Квінс у Нью-Йорку. (Фото Метью Стокмана/Getty Images) Getty Images Джессіка Пегула хотіла реваншу. Арина Сабаленка не дозволила цього. Перша ракетка світу відіграла один сет і перемогла четверту сіяну Пегулу з рахунком 4-6, 6-3, 6-4 перед переповненими трибунами стадіону Артура Еша в матчі-реванші фіналу US Open річної давності, який виграла Сабаленка. Сабаленка мала матч-пойнт, щоб завершити гру, але відбила форхенд зверху в сітку, і натовп колективно зітхнув. На третьому матч-пойнті вона пробила переможний крос-корт форхенд, закричала, і натовп аплодував. 27-річна Сабаленка спробує виграти другий поспіль титул US Open у суботу проти американки Аманди Анісімової або чотириразової чемпіонки турнірів Великого шолома Наомі Осаки (16:00, ESPN). Переможниця отримає 5 мільйонів доларів, а фіналістка – 2,5 мільйона доларів. Пегула заробила 1,26 мільйона доларів за вихід у півфінал. Сабаленка також прагне певного викупу наприкінці 2025 року після поразок у фіналі Australian Open (від Медісон Кіз), фіналі French Open (від Коко Гауфф) і півфіналі Вімблдону від Анісімової. Якби вона програла ще один важливий матч на US Open, це був би жорстокий кінець її сезону турнірів Великого шолома. Пегула, дочка мільярдера Террі Пегули, власника Buffalo Bills і Sabres, все ще шукає свій перший титул Великого шолома після прориву в Нью-Йорку рік тому. "Я думаю, було б круто мати можливість взяти реванш, очевидно", – сказала Пегула...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 10:35
Bitcoin Кит переміщує $52 мільйони в BTC після 13 років

Bitcoin Кит переміщує $52 мільйони в BTC після 13 років

Пост Bitcoin Кит переміщує $52 мільйони в BTC після 13 років з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: Bitcoin адреса, що містила понад $50 мільйонів у провідній криптовалюті, перемістила частину своїх запасів у четвер. Це був перший раз з 2012 року, коли BTC було переміщено з цієї адреси, показують дані блокчейну. Ці рухи відбуваються на тлі транзакцій ряду великих власників криптовалют. Адреса, що містила 479 Bitcoin — вартістю понад $52 мільйони за сьогоднішніми цінами — перемістила частину своїх BTC після 13 років бездіяльності, показують дані блокчейну. Ця адреса, яка не переміщувала монети з 2012 року, але отримувала невеликі суми BTC протягом років, перевела понад 80 BTC, вартістю $8,883,067, на нові адреси. Ці рухи слідують за кількома іншими від великих власників Bitcoin за останні місяці, включаючи кількох китів, що володіють більш ніж 1,000 BTC, причому деякі з цих інвесторів обмінюють BTC на Ethereum, а інші просто ліквідують свої позиції. 29 серпня великий власник Bitcoin вніс 2,000 Bitcoin — вартістю понад $216 мільйонів — на біржу Hyperliquid і методично продав їх за Ethereum, згідно з даними мережевого оглядача блокчейну Hypurrscan. Раніше цього місяця кит перемістив приблизно 670 BTC, вартістю $75 мільйонів за поточними цінами, і розділив їх між чотирма гаманцями, щоб відкрити позиції з левериджем на Ethereum, тоді як інший кит перемістив 3,000 BTC вартістю понад $349 мільйонів після 10 років "HODLing". А в липні таємничий Bitcoin кит перемістив 80,000 BTC після утримання монет протягом 14 років. У цьому останньому епізоді інституційна криптобіржа Galaxy Digital заявила, що їй було доручено виконати продаж — "одну з найбільших номінальних транзакцій Bitcoin в історії криптовалют від імені клієнта". Кити не завжди є індивідуальними інвесторами, але також можуть бути компаніями, які брали участь у майнінгу криптовалют на ранніх етапах їх історії. Коли кити прокидаються, іноді слідує тиск продажів, оскільки ринки очікують, що суб'єкт почне отримувати прибуток від...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 10:31
Майк Тайсон проти Флойда Мейвезера - це реальність, і ось деталі

Майк Тайсон проти Флойда Мейвезера - це реальність, і ось деталі

Пост Майк Тайсон проти Флойда Мейвезера є реальним, і ось деталі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Майк Тайсон і Флойд Мейвезер Фото: Getty Так, це правда. TMZ Sports повідомили новину в четвер ввечері, і відтоді вона була підтверджена, члени Зали слави боксу та легенди всіх часів Майк Тайсон і Флойд Мейвезер-молодший зустрінуться в показовому боксерському поєдинку. Згідно з повідомленнями, бій відбудеться навесні 2026 року. Тайсон звернувся до соціальних мереж, щоб підтвердити новину. Хоча деякі можуть ненавидіти цей бій, чи можемо ми всі погодитися, що цей постер бою досить крутий. Місце проведення ще не підтверджено, але чи здивується хтось, якщо це станеться в Саудівській Аравії чи десь за межами Сполучених Штатів? Вважайте це не більше ніж обґрунтованою спекуляцією на основі останніх тенденцій у бойових видах спорту, але це щось, про що варто подумати. Як і очікувалося, критика бою вже почала надходити. Майк Коппінгер з The Ring Magazine не стримував свою критику. Любіть це чи ненавидьте, за винятком деяких останніх проблем, цей бій відбудеться, і всі залучені заробить купу грошей. Джерело: https://www.forbes.com/sites/brianmazique/2025/09/04/mike-tyson-vs-floyd-mayweather-is-real-and-heres-the-details/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 10:29
Підказки, спанграма та відповіді на п'ятницю, 5 вересня

Підказки, спанграма та відповіді на п'ятницю, 5 вересня

Допис "Підказки, спанграма та відповіді на п'ятницю, 5 вересня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сьогоднішні підказки та відповіді NYT Strands Джерело: New York Times Грім гуркоче в горах. Безпосередньо перед написанням цього допису були дійсно серйозні удари. Тріскучі удари грому. Здригнулося саме небо! Я найбільше хвилююся через відключення електроенергії. Тільки-но збираєшся попрацювати, БАХ! Блискавка виводить з ладу мережу. Але поки що, здається, ми працюємо. Давайте розв'яжемо цей Strands, поки все не погіршилося! Шукаєте Strands середи? Перегляньте наш посібник прямо тут. Як грати в Strands Strands - це найновіша гра в колекції головоломок New York Times. Це цікавий поворот класичних ігор з пошуку слів. Щодня нам дається нова тема, і ми повинні знайти всі слова на сітці, які відповідають цій темі, включаючи спанграму, яка охоплює дві сторони дошки. Одне з цих слів є спанграмою, яка перетинає сітку з одного боку на інший і розкриває ще більше про тему дня. Спойлери попереду. Сьогоднішні підказки Strands Читайте далі, щоб дізнатися сьогоднішню тему та деякі підказки, які допоможуть вам розкрити сьогоднішні слова. Сьогоднішня тема: Спорядження Підказка: Спортивне спорядження Ключ: Не один конкретний вид спорту, а речі, які ви знайдете в Big 5 Ось перші дві літери кожного слова: Пам'ятайте, попереду спойлери! Які сьогоднішні відповіді Strands? Сьогоднішня спанграма: SPORTINGGOODS Ось повний список слів: CLEATS RACKET GLOVE PADDLE SKATES HELMET Ось заповнена сітка Strands: Сьогоднішній скріншот Strands: Erik Kain Розбір сьогоднішнього Strands Спочатку я подумав (після знаходження HELMET і GLOVE), що це буде Strands на тему футболу/НФЛ, враховуючи, що сезон розпочинається цими вихідними. Я помилявся. Наскільки я знаю, в американському футболі немає SKATES, PADDLEs чи RACKETs. Ці...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 10:14
SEC розглядає структуру для захисту Bitcoin від квантових обчислень

SEC розглядає структуру для захисту Bitcoin від квантових обчислень

Пост SEC розглядає структуру для захисту Bitcoin від квантових обчислень з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Регулювання Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) розглядає революційну пропозицію, спрямовану на підготовку Bitcoin та ширшої криптоекосистеми до майбутньої загрози квантових обчислень. Пропозиція під назвою "Структура постквантової фінансової інфраструктури" (PQFIF) була подана до Робочої групи США з криптоактивів і окреслює структурований шлях до створення квантово-стійких цифрових активів. Структура підкреслює, що без негайних дій майбутні досягнення у квантових обчисленнях можуть поставити під загрозу криптографічні основи, які захищають трильйони доларів на світових ринках. Критична вразливість у цифрових фінансах Документ попереджає, що поточні криптографічні стандарти можуть не витримати потужності криптографічно релевантного квантового комп'ютера (CRQC). Такий прорив може зробити сьогоднішнє шифрування застарілим, залишаючи конфіденційні дані та фінансові системи незахищеними. У звіті підкреслюється ризик стратегій "Збирай зараз, розшифровуй пізніше" (HNDL), за яких зловмисники накопичують зашифровану інформацію сьогодні з наміром розшифрувати її, коли квантові технології дозріють. Якщо не вжити заходів, зазначає SEC, наслідки можуть включати системну фінансову нестабільність, масові втрати інвесторів та втрату довіри в усій екосистемі цифрових активів. До квантово-безпечного переходу PQFIF має на меті встановити як стратегічні, так і технічні заходи для нейтралізації цього ризику та керування переходом до квантово-безпечних моделей безпеки. Він позиціонується як відправна точка для координованого регулювання, галузевої співпраці та федерального нагляду. Криптоаналітики розглядають перегляд SEC як ключовий крок до майбутньої безпеки не лише Bitcoin, але й усього ландшафту цифрових активів США. Хоча квантові обчислення все ще розвиваються, необхідність підготовки захисних заходів очевидна. Огляд підкреслює нову еру, в якій безпека блокчейну повинна розвиватися поряд із передовими технологіями — або ризикувати залишитися вразливою до них. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодних конкретних...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 10:11
Янкіз можуть згадувати цю гру проти Астрос із жалем

Янкіз можуть згадувати цю гру проти Астрос із жалем

Пост "Янкіз можуть згадувати цю гру проти Астрос із жалем" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Аарон Бун кричить на суддю домашньої бази Браяна Волша після видалення у восьмому інінгу проти Астрос у середу ввечері. (Фото Alex Slitz/Getty Images) Getty Images Якщо Нью-Йорк Янкіз програють дивізіон з різницею в одну гру, або, що ще гірше, якщо вони не потраплять до плей-офф з різницею в одну гру, команда буде згадувати ніч 3 вересня як причину цього. Звичайно, як знає будь-який фанат бейсболу, сезон зі 162 ігор ніколи не зводиться до одного матчу. Перемога чи поразка, є десятки інших ігор, які могли б змінити хід подій – холодна ніч у квітні, денна гра перед перервою на Матч всіх зірок та/або напружена битва в останній тиждень сезону. Але, чоловіче, вчорашня гра проти їхнього ворога, Х'юстон Астрос, має бути болючою. Щоб описати ситуацію, Янкіз, завдяки хоум-ранам від Джанкарло Стентона та Остіна Веллса, а також жертовному флаю Раяна Макмагона, вели з рахунком 4-1 перед нижньою половиною 6-го інінгу на Дайкін Парк у Х'юстоні. Джеремі Пенья розпочав нижню половину шостого інінгу своїм 15-м хоум-раном року, скоротивши відставання до двох очок. Потім Йордан Альварес здобув свій третій хіт за вечір, дабл вліво. Він перемістився на третю базу після дикої подачі Фернандо Круза, а потім заробив очко після м'якого граунд-ауту на третю базу. Янкіз зробили наступні два аути, щоб вийти з шостого інінгу з перевагою в одне очко. Віктор Каратіні розпочав нижню половину сьомого інінгу з сінглу для Х'юстона і залишився там після того, як Янкіз зробили два аути. Люк Вівер дав прохідний Пеньї, перемістивши гравця, який міг зрівняти рахунок, у позицію для набору очок. Той самий Альварес знову вийшов на биту і одразу ж вдарив сінгл вліво, щоб вивести...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:56
Трамп перейменує міністерство оборони на міністерство війни

Трамп перейменує міністерство оборони на міністерство війни

Допис "Трамп перейменує Міністерство оборони на Міністерство війни" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Міністерство оборони незабаром буде перейменовано на Міністерство війни, згідно з повідомленнями кількох джерел, оскільки президент Дональд Трамп виконує свою нещодавню пропозицію повернути назву відомства до тієї, що була до 1949 року. Виконавчий указ, як повідомляється, буде підписано в п'ятницю. (Фото Andrew Harnik/Getty Images) Getty Images Ключові факти Трамп підпише виконавчий указ у п'ятницю, що зробить зміну офіційною, згідно з Fox News, який першим повідомив про плани та послався на неназваного чиновника Білого дому. Міністр оборони Піт Хегсет, здається, підтвердив зміну, цитуючи статтю Fox News у твіті великими літерами: "МІНІСТЕРСТВО ВІЙНИ". Виконавчий указ також перейменує брифінг-зал Пентагону на "Військовий додаток Пентагону", повідомляє Bloomberg. Хегсет також отримає додатковий титул міністра війни згідно з виконавчим указом, додає Fox News, зазначаючи, що він також доручає Хегсету зробити законодавчі та виконавчі пропозиції, щоб зробити зміну назви Міністерства війни постійною. Трамп нещодавно запропонував зміну назви під час виступу в Овальному кабінеті, сказавши, що назва, яку мало міністерство, "занадто оборонна". Отримуйте текстові сповіщення про останні новини Forbes: ми запускаємо текстові сповіщення, щоб ви завжди знали найважливіші новини, що формують заголовки дня. Надішліть "Alerts" на (201) 335-0739 або зареєструйтеся тут. Важлива цитата Хегсет сказав під час виступу на "Fox & Friends" у середу, що Перша та Друга світові війни були виграні "не з Міністерством оборони, а з Військовим департаментом, з Міністерством війни". Міністр оборони також кивнув на зміну назви у своєму виступі, сказавши: "Ми вважаємо, що слова, назви та титули мають значення, тому ми працюємо з Білим домом і президентом над цим". Ключова передісторія Повідомлена зміна назви є останньою, яку підтримав Хегсет, який...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:50
Fall Out Boy з-під коркового дерева, 5× платиновий на 20-ту річницю

Fall Out Boy з-під коркового дерева, 5× платиновий на 20-ту річницю

Пост Fall Out Boy From Under The Cork Tree, 5× платиновий на 20-ту річницю з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Fall Out Boy (Фото: Saverio Truglia/WireImage) WireImage Проривний поп-панк альбом Fall Out Boy From Under the Cork Tree офіційно досяг нової комерційної віхи, оскільки ікони емо готуються відзначити 20-ту річницю запису. 27 серпня 2025 року Американська асоціація звукозаписної індустрії оголосила, що From Under the Cork Tree офіційно отримав п'ятикратний платиновий статус — що дорівнює продажу п'яти мільйонів стандартних одиниць альбому. Останнє оновлення показників LP відбулося у 2006 році, коли він отримав двократний платиновий статус (два мільйони одиниць), що ще більше зміцнило його місце як одного з найвпливовіших поп-панк записів усіх часів. Тепер вокаліст-гітарист FOB Patrick Stump, басист Pete Wentz, гітарист Joe Trohman і барабанщик Andy Hurley відзначать два десятиліття свого проривного запису всеосяжним ювілейним виданням до 20-річчя, яке вийде цього жовтня. Що всередині From the Cork Tree (20-те ювілейне видання) Разом із ремастерингом 13 треків оригінального альбому, From Under the Cork Tree (20-те ювілейне видання) надходить до фанатів у кількох виданнях: у вигляді трьох LP делюкс-боксу, двох CD делюкс-боксу та Super Deluxe Digital Edition, що включає B-сайди, невидані альтернативні версії, живі виступи та новий матеріал, доступний вперше на стрімінгових платформах. Разом із новинами RIAA від 27 серпня Fall Out Boy також випустили улюблений фанатами трек "Start Today" на стрімінгових сервісах. Кавер на трек 1989 року нью-йоркського хардкор-панк гурту Gorilla Biscuits, пісня раніше була доступна лише на саундтреку до відеогри Tony Hawk's American Wasteland 2005 року. Глобальні слухачі можуть стрімити пісню по всьому світу вже зараз, перш ніж придбати її в будь-якому з трьох спеціальних видань From Under the Cork Tree. Окрім невиданого матеріалу, обидва делюкс-бокси містять скарбницю додаткових матеріалів, ідеальних для друга FOB у вашому житті: лист для фанатів, написаний Венцем як основним автором текстів гурту,...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:41
Bitcoin консолідується між $104 000 та $116 000, оскільки ринок стикається з критичною точкою прийняття рішення

Bitcoin консолідується між $104 000 та $116 000, оскільки ринок стикається з критичною точкою прийняття рішення

Пост Bitcoin консолідується між $104,000 та $116,000, оскільки ринок стикається з критичною точкою прийняття рішення з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) торгується в діапазоні консолідації між $104,000 та $116,000, при цьому ончейн дані виявляють критичні рівні, які можуть визначити наступний напрямок руху. Згідно зі звітом Glassnode від 4 вересня, Bitcoin увійшов у волатильний низхідний тренд після свого історичного максимуму в середині серпня, знизившись до $108,000, перш ніж відскочити до поточних рівнів. Розподіл реалізованої ціни UTXO показує, що інвестори накопичували під час відкату ринку, заповнюючи "повітряний проміжок" $108,000-$116,000 через послідовну поведінку купівлі на зниженнях. Графік розподілу реалізованої ціни UTXO показує, що накопичення Bitcoin зосереджено в діапазоні $108,000-$116,000 після нещодавнього зниження ціни з історичних максимумів. Зображення: Glassnode Поточний торговий діапазон відповідає рівням базової вартості квантилів 0,85 і 0,95, що коливаються від $104,100 до $114,300. Історично ця зона діє як коридор консолідації після ейфоричних піків, часто створюючи нестабільні бічні ринки. Прорив нижче $104,100 повторив би фази виснаження після ATH, які спостерігалися раніше в цьому циклі, тоді як відновлення вище $114,300 сигналізувало б про відновлення контролю попиту. Тенденції короткострокових власників Короткострокові власники стикаються зі зростаючим тиском у цьому діапазоні, при цьому їхній відсоток прибутку впав з понад 90% до 42% під час зниження до $108,000. Різкий розворот зазвичай викликає продажі, зумовлені страхом, з боку нещодавніх покупців, перш ніж виснаження продавців дозволить відскок. Наразі понад 60% короткострокових власників повернулися до прибутку, що представляє нейтральне позиціонування порівняно з недавніми крайнощами. Прибутковість короткострокових власників різко впала в серпні 2025 року, перш ніж відновитися до поточних рівнів близько 60%, що вказує на нейтральні настрої ринку. Зображення: Glassnode Лише стійке відновлення вище $114,000-$116,000, де понад 75% пропозиції короткострокових власників досягне прибутковості, могло б відновити впевненість, необхідну для залучення нового попиту. Ставки фінансування на ринку ф'ючерсів становлять $366,000 на годину, розташовуючись нейтрально між встановленим базовим рівнем $300,000 та перегрітими рівнями, що перевищують $1 мільйон, які спостерігалися в березні та грудні 2024 року. Схема для криптоінвестора: 5-денний курс про тримання сумки, інсайдерські випередження та пропущену альфу Чудово 😎 Ваш перший...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:31
Коефіцієнти головної події UFC Paris, прогнози, передбачення: Імавов проти Борральо

Коефіцієнти головної події UFC Paris, прогнози, передбачення: Імавов проти Борральо

Пост UFC Paris Main Event Коефіцієнт, вибори, прогнози: Імавов проти Борральо з'явився на BitcoinEthereumNews.com. РІЯД, САУДІВСЬКА АРАВІЯ – 01 ЛЮТОГО: Нассурдін Імавов з Росії реагує після нокаутуючої перемоги над Ісраелем Адесаньєю з Нігерії в середньоваговому бою під час події UFC Fight Night на арені anb 01 лютого 2025 року в Ріяді, Саудівська Аравія. (Фото Кріса Унгера/Zuffa LLC) Zuffa LLC Цієї суботи UFC повертається до Парижа для карти боїв UFC Paris 2025. Бійцівський вечір UFC 6 вересня очолює головна подія в середній вазі, де Нассурдін Імавов зустрічається з Кайо Борральо всередині Октагону на Accor Arena. Ми розглянемо коефіцієнти ставок, вибори та прогнози на головну подію UFC Paris. Повна карта боїв UFC Paris транслюється на ESPN+. Основна карта починається о 3:00 вечора за східним часом після попередніх боїв, які починаються опівдні за східним часом. ForbesUFC 320 головна подія: Магомед Анкалаєв проти Алекса Перейри 2 початкові коефіцієнтиАвтор: Трент Рейнсміт UFC Paris головна подія: Нассурдін Імавов проти Кайо Борральо Нассурдін Імавов святкує після перемоги над Ісраелем Адесаньєю в їхньому чоловічому середньоваговому бою під час Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 250 в Ріяді 01 лютого 2025 року. (Фото Файєза НУРЕЛЬДІНЕ / AFP) (Фото ФАЙЄЗА НУРЕЛЬДІНЕ/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Нассурдін Імавов (16-4-0-1) мав рекорд 8-2, коли вперше бився в UFC. Цей бій відбувся в жовтні 2020 року, і він виграв рішенням у Джордана Вільямса. Імавов пішов зі статистикою 3-1 у своїх наступних чотирьох виступах в UFC. У січні 2023 року Імавов мав зустрітися з Кельвіном Гастелумом, але цей бій зірвався, коли Гастелум знявся. Шон Стрікленд вступив у бій в останній момент, щоб зберегти бій, який мав бути головною подією, в карді. Єдиною умовою було те, що зустріч мала відбутися в напівважкій вазі. Стрікленд здобув перемогу одноголосним рішенням у тій сутичці. Імавов бився чотири рази з того часу.
BitcoinEthereumNews2025/09/05 08:47
