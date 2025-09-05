Bitcoin консолідується між $104 000 та $116 000, оскільки ринок стикається з критичною точкою прийняття рішення
Bitcoin (BTC) торгується в діапазоні консолідації між $104,000 та $116,000, при цьому ончейн дані виявляють критичні рівні, які можуть визначити наступний напрямок руху. Згідно зі звітом Glassnode від 4 вересня, Bitcoin увійшов у волатильний низхідний тренд після свого історичного максимуму в середині серпня, знизившись до $108,000, перш ніж відскочити до поточних рівнів. Розподіл реалізованої ціни UTXO показує, що інвестори накопичували під час відкату ринку, заповнюючи "повітряний проміжок" $108,000-$116,000 через послідовну поведінку купівлі на зниженнях. Графік розподілу реалізованої ціни UTXO показує, що накопичення Bitcoin зосереджено в діапазоні $108,000-$116,000 після нещодавнього зниження ціни з історичних максимумів. Зображення: Glassnode Поточний торговий діапазон відповідає рівням базової вартості квантилів 0,85 і 0,95, що коливаються від $104,100 до $114,300. Історично ця зона діє як коридор консолідації після ейфоричних піків, часто створюючи нестабільні бічні ринки. Прорив нижче $104,100 повторив би фази виснаження після ATH, які спостерігалися раніше в цьому циклі, тоді як відновлення вище $114,300 сигналізувало б про відновлення контролю попиту. Тенденції короткострокових власників Короткострокові власники стикаються зі зростаючим тиском у цьому діапазоні, при цьому їхній відсоток прибутку впав з понад 90% до 42% під час зниження до $108,000. Різкий розворот зазвичай викликає продажі, зумовлені страхом, з боку нещодавніх покупців, перш ніж виснаження продавців дозволить відскок. Наразі понад 60% короткострокових власників повернулися до прибутку, що представляє нейтральне позиціонування порівняно з недавніми крайнощами. Прибутковість короткострокових власників різко впала в серпні 2025 року, перш ніж відновитися до поточних рівнів близько 60%, що вказує на нейтральні настрої ринку. Зображення: Glassnode Лише стійке відновлення вище $114,000-$116,000, де понад 75% пропозиції короткострокових власників досягне прибутковості, могло б відновити впевненість, необхідну для залучення нового попиту. Ставки фінансування на ринку ф'ючерсів становлять $366,000 на годину, розташовуючись нейтрально між встановленим базовим рівнем $300,000 та перегрітими рівнями, що перевищують $1 мільйон, які спостерігалися в березні та грудні 2024 року.
