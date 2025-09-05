Bitcoin Кит переміщує $52 мільйони в BTC після 13 років

Пост Bitcoin Кит переміщує $52 мільйони в BTC після 13 років з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: Bitcoin адреса, що містила понад $50 мільйонів у провідній криптовалюті, перемістила частину своїх запасів у четвер. Це був перший раз з 2012 року, коли BTC було переміщено з цієї адреси, показують дані блокчейну. Ці рухи відбуваються на тлі транзакцій ряду великих власників криптовалют. Адреса, що містила 479 Bitcoin — вартістю понад $52 мільйони за сьогоднішніми цінами — перемістила частину своїх BTC після 13 років бездіяльності, показують дані блокчейну. Ця адреса, яка не переміщувала монети з 2012 року, але отримувала невеликі суми BTC протягом років, перевела понад 80 BTC, вартістю $8,883,067, на нові адреси. Ці рухи слідують за кількома іншими від великих власників Bitcoin за останні місяці, включаючи кількох китів, що володіють більш ніж 1,000 BTC, причому деякі з цих інвесторів обмінюють BTC на Ethereum, а інші просто ліквідують свої позиції. 29 серпня великий власник Bitcoin вніс 2,000 Bitcoin — вартістю понад $216 мільйонів — на біржу Hyperliquid і методично продав їх за Ethereum, згідно з даними мережевого оглядача блокчейну Hypurrscan. Раніше цього місяця кит перемістив приблизно 670 BTC, вартістю $75 мільйонів за поточними цінами, і розділив їх між чотирма гаманцями, щоб відкрити позиції з левериджем на Ethereum, тоді як інший кит перемістив 3,000 BTC вартістю понад $349 мільйонів після 10 років "HODLing". А в липні таємничий Bitcoin кит перемістив 80,000 BTC після утримання монет протягом 14 років. У цьому останньому епізоді інституційна криптобіржа Galaxy Digital заявила, що їй було доручено виконати продаж — "одну з найбільших номінальних транзакцій Bitcoin в історії криптовалют від імені клієнта". Кити не завжди є індивідуальними інвесторами, але також можуть бути компаніями, які брали участь у майнінгу криптовалют на ранніх етапах їх історії. Коли кити прокидаються, іноді слідує тиск продажів, оскільки ринки очікують, що суб'єкт почне отримувати прибуток від...