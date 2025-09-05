2025-10-11 Saturday

Аманда Анісімова штурмує фінал US Open, прагне продовжити американський успіх на мейджорах

Аманда Анісімова штурмує фінал US Open, прагне продовжити американський успіх на мейджорах

Пост "Аманда Анісімова штурмує фінал US Open, прагне продовжити американський успіх на мейджорах" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 04 ВЕРЕСНЯ: Аманда Анісімова зі Сполучених Штатів святкує очко проти Наомі Осаки з Японії під час їхнього півфінального матчу жіночого одиночного розряду на дванадцятий день US Open 2025 в Національному тенісному центрі USTA імені Біллі Джин Кінг 4 вересня 2025 року в районі Флашинг боро Квінс міста Нью-Йорк. (Фото Ельзи/Getty Images) Getty Images Через два місяці після принизливої поразки 6-0, 6-0 у фіналі Вімблдону, Аманда Анісімова знову у фіналі Великого шолома. 23-річна американка, посіяна під номером 8, продовжила свій казковий шлях на US Open перемогою 6-7, 7-6, 6-3 на стадіоні Артура Еша над чотириразовою чемпіонкою мейджорів і 23-ю сіяною Наомі Осакою. Епічне зіткнення потужного тенісу тривало 2 години 56 хвилин і закінчилося о 12:54 ранку в п'ятницю. Колись повний стадіон до кінця зменшився менш ніж наполовину. Анісімова, яка народилася у Фріхолді, штат Нью-Джерсі, зустрінеться з першою ракеткою світу Ариною Соболенко у суботньому фіналі (16:00, ESPN) після того, як Соболенко перемогла четверту сіяну Джессіку Пегулу в трьох сетах у матчі-реванші фіналу 2024 року. Суботній фінал стане матчем-реваншем півфіналу Вімблдону, який Анісімова виграла в трьох сетах. Анісімова має перевагу 6-3 над Соболенко. Анісімова може стати третьою різною американкою, яка виграє титул мейджора цього року після того, як Медісон Кіз виграла Australian Open, а Коко Гауфф - French Open. "Коли вона грає так, вона непереможна", - сказала 18-разова чемпіонка Великого шолома Кріссі Еверт в ефірі ESPN. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 04 ВЕРЕСНЯ: Наомі Осака з Японії реагує проти Аманди Анісімової зі Сполучених Штатів під час їхнього півфінального матчу жіночого одиночного розряду на дванадцятий день US Open 2025 в Національному тенісному центрі USTA імені Біллі Джин Кінг 4 вересня...
2025/09/05
Aleo та Request Finance випускають революційне рішення для безпечних платежів

Aleo та Request Finance випускають революційне рішення для безпечних платежів

Публікація Aleo та Request Finance випускають революційне рішення для безпечних платежів з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Приватний сервіс криптовалютних зарплат: Aleo та Request Finance випускають революційне рішення для безпечних платежів Перейти до вмісту Головна Криптовалютні новини Приватний сервіс криптовалютних зарплат: Aleo та Request Finance випускають революційне рішення для безпечних платежів Джерело: https://bitcoinworld.co.in/aleo-private-payroll-service/
2025/09/05
Чому менші мемкоїни, як Pepeto, можуть принести більший прибуток

Чому менші мемкоїни, як Pepeto, можуть принести більший прибуток

Пост "Чому менші Мемкоїни, як Pepeto, можуть принести більший прибуток" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини Яка криптовалютна мемкоїн має найкращі шанси очолити бичачий ринок 2025 року, Shiba Inu чи Pepeto? Мемкоїни знову в центрі уваги, оскільки ринок нагрівається. У минулому бичачому циклі Shiba Inu (SHIB) перетворила ранніх покупців на мільйонерів і продемонструвала силу токенів, керованих мемами. Зараз трейдери запитують, звідки з'явиться наступна велика можливість. Новий пресейл під назвою Pepeto (PEPETO) набирає обертів, поєднуючи мем-культуру та реальну корисність. Питання просте: як Pepeto порівнюється з Shiba Inu, і яка криптовалюта найкраща для покупки зараз? Прогноз ціни Shiba Inu Shiba Inu залишається одним із провідних імен серед Мемкоїнів. Вона має велику спільноту і міцно закріпилася серед найкращих мем-токенів. Аналітики прогнозують, що SHIB може зрости до $0,00003-$0,00005 під час цього бичачого ринку. Це принесе певний прибуток, але не такий вибуховий 100-кратний, як у 2021 році. Причина в її розмірі. Shiba Inu вже оцінюється в мільярди. Чим більшим стає токен, тим складніше отримати екстремальну прибутковість. Через це багато інвесторів звертаються до менших, новіших Мемкоїнів, як Pepeto, які все ще мають простір для значного зростання. Сила пресейлу Pepeto та раннє зростання Pepeto - це новий мемкоїн, який поєднує хайп з реальними продуктами. Він все ще перебуває на стадії пресейлу за ціною лише $0,000000150. Це дозволяє раннім покупцям отримати мільярди токенів за невеликий вхід. На даний момент пресейл зібрав понад $6,4 мільйона і залучив більше 100 000 членів спільноти в Telegram, Instagram та X. Особливістю Pepeto є його зосередженість на наданні інструментів. PepetoSwap пропонує торгівлю без комісії, тоді як PepetoBridge дозволяє безпечні кросчейн перекази. Ці функції дають трейдерам причини використовувати Pepeto поза хайпом та спекуляцією...
2025/09/05
Ключова робоча група представляє майбутнє регулювання криптовалюти

Ключова робоча група представляє майбутнє регулювання криптовалюти

Допис "Ключова робоча група розкриває майбутнє регулювання криптовалют" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Віртуальні активи Південної Кореї: ключова робоча група розкриває майбутнє регулювання криптовалют Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Віртуальні активи Південної Кореї: ключова робоча група розкриває майбутнє регулювання криптовалют Джерело: https://bitcoinworld.co.in/south-korea-virtual-asset-task/
2025/09/05
Реальні випадки використання криптовалюти та майбутня політична боротьба

Реальні випадки використання криптовалюти та майбутня політична боротьба

Допис "Реальні випадки використання криптовалюти та майбутня політична боротьба" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Протягом більше десятиліття скептики відкидали криптовалюту як не більше ніж спекуляцію. Проте моменти кризи продовжують перевіряти це припущення, і в багатьох випадках Bitcoin довів свою ефективність там, де традиційні системи зазнали невдачі. У цьому тижневому епізоді подкасту Clear Crypto, представленому StarkWare та Cointelegraph, досліджується, як розгортається реальна корисність Bitcoin і чому регуляторне середовище США може зробити або зруйнувати галузь. Реальні застосування Ще у 2013 році, коли програма порятунку ЄС загрожувала виштовхнути Кіпр з єврозони, звичайні люди почали шукати альтернативи. "Люди Кіпру почали купувати Bitcoin як безпечний притулок у той час", - сказала засновниця та голова Digital Chamber Періанн Борінг. "Для мене це був момент, коли ми дійсно побачили реальний випадок використання Bitcoin як альтернативи фіатним валютам". Інший вражаючий приклад прийшов з Афганістану, де жінки зіткнулися з законами, які забороняли їм відкривати банківські рахунки. Школа кодування Рої Махбуб звернулася до Bitcoin як до обхідного шляху. Пов'язано: США піднялися на 2-е місце за рівнем прийняття криптовалюти, оскільки APAC демонструє найбільше зростання: Chainalysis Як пояснила Борінг: "Не було законів, які б забороняли жінкам мати гаманці Bitcoin. Тому вона подумала, що ми могли б спробувати це". Роки потому, коли таліби повернули собі владу, ці жінки змогли втекти зі своїми заощадженнями. "Вони змогли взяти свій Bitcoin з собою... і тепер вони можуть почати своє життя заново з засобами, коштами та ресурсами, які вони заробили". Ці історії є ключовими прикладами того, чому криптовалюта має значення за межами спекулятивних ринків і чому регуляторна ясність зараз є нагальною. Проте там, де є реальна корисність, часто з'являються реальні регуляції. Реальні регуляції У Вашингтоні, ера Байдена з жорсткими заходами проти бірж і токенів поступилася місцем новому підходу за адміністрації президента...
2025/09/05
Комісія з цінних паперів і бірж США витратила $53,000 після зникнення повідомлень Гері Генслера: звіт

Комісія з цінних паперів і бірж США витратила $53,000 після зникнення повідомлень Гері Генслера: звіт

Пост "Комісія з цінних паперів і бірж США витратила $53,000 після зникнення повідомлень Гері Генслера: Звіт" вперше з'явився на Coinpedia Fintech News Майже рік текстових повідомлень колишнього голови Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслера були назавжди видалені через низку технологічних та управлінських збоїв всередині агентства, згідно з новим звітом Офісу генерального інспектора SEC (OIG). Що сталося Звіт наглядового органу показує, що між 18 жовтня 2022 року та 6 вересня 2023 року, урядовий телефон Генслера перестав синхронізуватися з системою управління пристроями SEC. Офіс інформаційних технологій SEC (OIT) помилково класифікував телефон як неактивний, що спричинило автоматичне очищення. У спробі відновити пристрій, персонал виконав скидання до заводських налаштувань, що стерло всі текстові повідомлення та операційні журнали. OIG назвав це серією "уникнених" помилок, які погіршилися через відсутність резервних копій. Чому це важливо Видалені тексти могли містити федеральні записи. Записи високопосадовців, таких як Генслер, повинні постійно зберігатися згідно з урядовими правилами для забезпечення прозорості та підзвітності. Втрата також може вплинути на відповіді на запити згідно з Законом про свободу інформації (FOIA). У звіті також зазначено, що SEC довелося витратити близько $53,000 на огляд дій підрядника після інциденту, який сам був визнаний ненадійним. Відповідь SEC З моменту інциденту SEC: Відключила текстові повідомлення по всьому агентству, з обмеженими винятками. Повідомила про втрату текстів Генслера до Національної адміністрації архівів та записів (NARA). Пообіцяла покращити процеси управління пристроями та резервного копіювання. Керівництво погодилося з усіма п'ятьма рекомендаціями OIG, включаючи суворіший нагляд за змінами системи, регулярне резервне копіювання пристроїв для вищих посадовців та запобіжні заходи перед будь-яким скиданням до заводських налаштувань. Ширші наслідки Звіт показав, що Генслер часто використовував тексти для рутинного планування, але слідчі також знайшли приклади комунікацій, пов'язаних з місією, з персоналом та іншими федеральними посадовцями. Це залишає невизначеність щодо повного обсягу того, що було втрачено. OIG дійшов висновку, що "уникнені недоліки та втрачені можливості" з боку технологічного офісу SEC призвели до невдачі у збереженні записів, які за законом повинні зберігатися.
2025/09/05
Сплеск торгівлі NFT у 2025 році завдяки попиту колекціонерів та впровадженню блокчейну

Сплеск торгівлі NFT у 2025 році завдяки попиту колекціонерів та впровадженню блокчейну

TLDR Обсяг торгівлі NFT зріс на 9% у серпні, тоді як загальний обсяг продажів дещо знизився, згідно з даними DappRadar. Витрати колекціонерів збільшилися, оскільки менша кількість NFT змінила власників, але продавалася за вищими середніми цінами. Мережа Base стала третьою за обсягом NFT завдяки низьким комісіям та аірдроп активності. Ethereum зберіг 61% ринкової частки, оскільки нові функції дозволили [...] Публікація "Сплеск торгівлі NFT у 2025 році, оскільки попит колекціонерів та впровадження блокчейну стимулюють обсяг" вперше з'явилася на CoinCentral.
2025/09/05
Аналітики виділяють найкращі криптовалюти для купівлі у вересні, ETH виконав свою роботу, BTC є дорогим, але MUTM є фаворитом для подолання рівня $2

Аналітики виділяють найкращі криптовалюти для купівлі у вересні, ETH виконав свою роботу, BTC є дорогим, але MUTM є фаворитом для подолання рівня $2

З розгортанням вересня, аналітики сканують криптовалютний ринок у пошуку активів, що пропонують реальну корисність та структуроване зростання. Ethereum (ETH) виконав основні цілі, BTC торгується на підвищених рівнях, а досвідчені інвестори тепер зосереджуються на ранніх передпродажах з чіткими шляхами впровадження. Mutuum Finance (MUTM), що наразі коштує $0,035, став провідним претендентом. Його [...] Публікація "Аналітики виділяють найкращі криптовалюти для купівлі у вересні, ETH виконав свою роботу, BTC є дорогим, але MUTM є фаворитом для подолання рівня $2" вперше з'явилася на Blockonomi.
2025/09/05
Форум CATCH 2025 Цуг: Дослідження блокчейну та ШІ в бізнесі

Форум CATCH 2025 Цуг: Дослідження блокчейну та ШІ в бізнесі

Деталі: https://coincu.com/blockchain-event/catch-forum-2025-zug/
2025/09/05
Bunni посилається на помилку округлення у смартконтракті при експлуатації флеш-позики на 8,4 мільйона доларів

Bunni посилається на помилку округлення у смартконтракті при експлуатації флеш-позики на 8,4 мільйона доларів

8,4 мільйона доларів було переведено через Tornado Cash, тоді як Bunni пропонує 10% від вкрадених коштів, якщо зловмисник поверне решту.
2025/09/05
