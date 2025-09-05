Реальні випадки використання криптовалюти та майбутня політична боротьба

Протягом більше десятиліття скептики відкидали криптовалюту як не більше ніж спекуляцію. Проте моменти кризи продовжують перевіряти це припущення, і в багатьох випадках Bitcoin довів свою ефективність там, де традиційні системи зазнали невдачі. У цьому тижневому епізоді подкасту Clear Crypto, представленому StarkWare та Cointelegraph, досліджується, як розгортається реальна корисність Bitcoin і чому регуляторне середовище США може зробити або зруйнувати галузь. Реальні застосування Ще у 2013 році, коли програма порятунку ЄС загрожувала виштовхнути Кіпр з єврозони, звичайні люди почали шукати альтернативи. "Люди Кіпру почали купувати Bitcoin як безпечний притулок у той час", - сказала засновниця та голова Digital Chamber Періанн Борінг. "Для мене це був момент, коли ми дійсно побачили реальний випадок використання Bitcoin як альтернативи фіатним валютам". Інший вражаючий приклад прийшов з Афганістану, де жінки зіткнулися з законами, які забороняли їм відкривати банківські рахунки. Школа кодування Рої Махбуб звернулася до Bitcoin як до обхідного шляху. Пов'язано: США піднялися на 2-е місце за рівнем прийняття криптовалюти, оскільки APAC демонструє найбільше зростання: Chainalysis Як пояснила Борінг: "Не було законів, які б забороняли жінкам мати гаманці Bitcoin. Тому вона подумала, що ми могли б спробувати це". Роки потому, коли таліби повернули собі владу, ці жінки змогли втекти зі своїми заощадженнями. "Вони змогли взяти свій Bitcoin з собою... і тепер вони можуть почати своє життя заново з засобами, коштами та ресурсами, які вони заробили". Ці історії є ключовими прикладами того, чому криптовалюта має значення за межами спекулятивних ринків і чому регуляторна ясність зараз є нагальною. Проте там, де є реальна корисність, часто з'являються реальні регуляції. Реальні регуляції У Вашингтоні, ера Байдена з жорсткими заходами проти бірж і токенів поступилася місцем новому підходу за адміністрації президента...