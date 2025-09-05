Комісія з цінних паперів і бірж США витратила $53,000 після зникнення повідомлень Гері Генслера: звіт
Пост "Комісія з цінних паперів і бірж США витратила $53,000 після зникнення повідомлень Гері Генслера: Звіт" вперше з'явився на Coinpedia Fintech News Майже рік текстових повідомлень колишнього голови Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслера були назавжди видалені через низку технологічних та управлінських збоїв всередині агентства, згідно з новим звітом Офісу генерального інспектора SEC (OIG). Що сталося Звіт наглядового органу показує, що між 18 жовтня 2022 року та 6 вересня 2023 року, урядовий телефон Генслера перестав синхронізуватися з системою управління пристроями SEC. Офіс інформаційних технологій SEC (OIT) помилково класифікував телефон як неактивний, що спричинило автоматичне очищення. У спробі відновити пристрій, персонал виконав скидання до заводських налаштувань, що стерло всі текстові повідомлення та операційні журнали. OIG назвав це серією "уникнених" помилок, які погіршилися через відсутність резервних копій. Чому це важливо Видалені тексти могли містити федеральні записи. Записи високопосадовців, таких як Генслер, повинні постійно зберігатися згідно з урядовими правилами для забезпечення прозорості та підзвітності. Втрата також може вплинути на відповіді на запити згідно з Законом про свободу інформації (FOIA). У звіті також зазначено, що SEC довелося витратити близько $53,000 на огляд дій підрядника після інциденту, який сам був визнаний ненадійним. Відповідь SEC З моменту інциденту SEC: Відключила текстові повідомлення по всьому агентству, з обмеженими винятками. Повідомила про втрату текстів Генслера до Національної адміністрації архівів та записів (NARA). Пообіцяла покращити процеси управління пристроями та резервного копіювання. Керівництво погодилося з усіма п'ятьма рекомендаціями OIG, включаючи суворіший нагляд за змінами системи, регулярне резервне копіювання пристроїв для вищих посадовців та запобіжні заходи перед будь-яким скиданням до заводських налаштувань. Ширші наслідки Звіт показав, що Генслер часто використовував тексти для рутинного планування, але слідчі також знайшли приклади комунікацій, пов'язаних з місією, з персоналом та іншими федеральними посадовцями. Це залишає невизначеність щодо повного обсягу того, що було втрачено. OIG дійшов висновку, що "уникнені недоліки та втрачені можливості" з боку технологічного офісу SEC призвели до невдачі у збереженні записів, які за законом повинні зберігатися.
