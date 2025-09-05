Дослідження блокчейну та ШІ в бізнесі
Допис "Вивчення блокчейну та ШІ в бізнесі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. CATCH Forum Zürich CATCH Forum 2025 Zug Місце проведення: SHED Zug, Dammstrasse 16, ШвейцаріяДата: Пн, 22 вересня – Пн, 22 вересня 2025Час: 19:00 – 23:00 (UTC+02:00) Центральноєвропейський літній часТип події: Блокчейн-конференціяОфіційний веб-сайт: https://luma.com/CATCHForumZG Огляд події Організований у SHED Zug та спільно організований The Hashgraph Association у партнерстві з Trust Square, CATCH Forum (Корпоративне впровадження технологій) — це вечір високого впливу, присвячений вивченню того, як блокчейн та ШІ трансформують корпоративний ландшафт. Ця ексклюзивна зустріч об'єднує керівників вищої ланки, новаторів та осіб, які приймають рішення, для обміну ідеями, стратегіями та практичним застосуванням блокчейну та інших новітніх технологій у корпоративних секторах. Учасники можуть очікувати на провокаційні доповіді, експертні панельні дискусії та спеціально організовані можливості для нетворкінгу з професіоналами, які керують цифровими інноваціями у своїх організаціях. CATCH Forum створений для корпоративних лідерів, технологічних стратегів та прихильників блокчейну, які прагнуть зрозуміти, як ці технології відкривають нові рівні ефективності, прозорості та довіри. Поєднуючи перспективні погляди з практичними прикладами, подія висвітлює, як блокчейн та ШІ змінюють спосіб роботи бізнесу. Чому варто відвідати? Отримайте інсайти від керівників вищої ланки та осіб, які приймають рішення, що керують цифровими інноваціями. Візьміть участь в експертних панельних дискусіях та провокаційних доповідях. Дослідіть практичне застосування технологій блокчейну та ШІ. Нетворкінг з лідерами галузі та технологічними стратегами. Ключові моменти Доповідачі: Камаль Юссефі, Ральф Глабішніг, Крістоф Макні, Раві Де Сільва, Ліна Гарес, Рахул Чіллар, поєднання лідерів галузі з The Hashgraph Association, Google DeepMind, Siemens та інших. Сесії: Основні доповіді, панельні дискусії та нетворкінг-сесії. Теми: Блокчейн та ШІ в корпоративному впровадженні, автоматизація відповідності правилам, ШІ в корпоративній розробці програмного забезпечення та стратегії для масштабного впровадження технологій. Особливості: Спеціально організовані можливості для нетворкінгу та заключні напої для налагодження відносин. Поширені запитання Що таке CATCH Forum 2025 Zug? CATCH Forum — це подія, зосереджена на корпоративному впровадженні технологій, зокрема блокчейну та ШІ. Коли і де...
