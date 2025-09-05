Polymarket приймає ставки на суму $600 тис. на відкриття четвергового вечора

Пост Polymarket приймає ставки на суму $600 тис. на відкриття четвергового вечора з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сезон Національної футбольної ліги (NFL) починається в четвер увечері, і гравці поспішають на криптовалютний прогнозний ринок Polymarket, щоб зробити свої ранньосезонні ставки. Вже понад $600 000 було поставлено на матч-відкриття між Philadelphia Eagles та Dallas Cowboys, сума, яка перевищує приблизно £150 000 ($201 000), зібрані найбільшою європейською біржею ставок Betfair. Це все ще трохи більше, ніж похибка округлення на $100 мільйонів або більше ставок, які зазвичай спостерігаються на окремих футбольних іграх через традиційні канали. Від політики до футболу Засновник Polymarket Шейн Коплан у середу заявив, що компанія отримала дозвіл від Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), що надає їй можливість працювати у всіх 50 штатах, включаючи такі, як Техас, де традиційні спортивні ставки заборонені. Регуляторний прорив відбувся після широко розповсюдженої маркетингової кампанії в соціальних мережах, яка дражнила: "Легальна футбольна торгівля прийде в УСІ 50 штатів цієї осені". Час не міг бути більш критичним. За даними Dune Analytics, обсяги Polymarket впали у 2025 році, знизившись з рекордно високих $2 мільярдів у листопаді під час передвиборчого божевілля в США до лише $664 мільйонів у серпні. Обсяги Polymarket (Dune) Хоча це й очікувано, падіння ілюструє залежність Polymarket від політичних циклів. Під час виборів платформа стала медіа-барометром, ринки часто цитувалися поряд із традиційними опитуваннями для відстеження ефективності кандидатів. Після підрахунку голосів обсяги охололи, і увага перемістилася на нові ринки, іноді суперечливо, наприклад, ставки на те, чи одягне президент України Володимир Зеленський костюм до липня. Ринок на $107 мільярдів манить Поворот до спорту відбувається, оскільки спортивні ставки залишаються потужною індустрією, вартість якої оцінюється в $107 мільярдів у 2024 році. Ранні показники свідчать, що Polymarket може захопити значну частку ринку: лише цього року користувачі поставили понад $55 мільйонів на ринки Світової серії MLB, натякаючи, що обсяги ставок на NFL...