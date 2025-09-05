2025-10-11 Saturday

SOL, PEPE та MAGACOIN FINANCE домінують у виборі аналітиків з 75-кратним ажіотажем

Пост SOL, PEPE та MAGACOIN FINANCE домінують у виборі аналітиків із шумом про 75-кратне зростання з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта Новини Оновлення Alpenglow від Solana, налаштування прориву Pepe та шум навколо передпродажу MAGACOIN FINANCE із 75-кратним зростанням домінують у виборі аналітиків щодо можливостей альткоїнів у 2025 році. Ринок альткоїнів знову нагрівається, і трейдери уважно стежать за тим, де може з'явитися наступна велика хвиля прибутків. Solana (SOL) готується до історичного оновлення мережі, Pepe (PEPE) знаходиться на межі потенційного прориву, а MAGACOIN FINANCE генерує солідний шум навколо передпродажу з чутками про 75-кратну прибутковість. Разом ці три монети лідирують у виборі аналітиків, оскільки інвестори шукають найкращі можливості у 2025 році. Solana (SOL): голосування за Alpenglow підвищує впевненість Solana нещодавно провела великий тест зі своєю спільнотою. Пропозиція Alpenglow була оновленням управління, за яке проголосували майже 98% стейкерів, що має потенціал трансформувати спосіб обробки транзакцій у мережі. Нова система замінить стару систему Proof-of-History і TowerBFT на Votor і Rotor, які створені для зменшення затримки транзакцій з 12 секунд до всього 150 мілісекунд. Така швидкість наблизить Solana до реальної продуктивності на рівні інтернету, роблячи її одним із найшвидших доступних блокчейнів. У той же час надходять інституційні кошти. Понад 1,7 мільярда доларів у SOL утримуються корпоративними скарбницями як доказ того, що не лише роздрібні трейдери роблять ставки на проект. За словами Шона Янга, технічне оновлення створить сценарій, де обмеження пропозиції через стейкінг можуть підштовхнути ціну Solana до 215 доларів у вересні і, можливо, до 250 доларів до кінця року. Наразі Solana стабільно тримається вище 200 доларів, і наступні кілька місяців визначать, чи зможе оновлення допомогти їй увійти в нову фазу зростання. Pepe (PEPE): стискання перед великим стрибком Оскільки трейдери очікують наступного великого руху Pepe, криптовалюта залишається на передньому плані...
Монументальний сміливий крок у майнінг

Пост "Монументальний сміливий крок у майнінг" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Інвестиції Tether Gold: монументальний сміливий крок у майнінг Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Інвестиції Tether Gold: монументальний сміливий крок у майнінг Джерело: https://bitcoinworld.co.in/tether-gold-investment-mining/
Сьогодні закінчується термін дії опціонів Bitcoin та Ethereum на суму $4,6 мільярда: вплив на ринок

Пост $4.6 мільярда опціонів Bitcoin, Ethereum закінчуються сьогодні: вплив на ринок з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютний ринок готується до підвищеної волатильності, оскільки сьогодні закінчується термін дії опціонів Bitcoin та Ethereum на суму понад $4.6 мільярда. Ця ключова подія може визначити короткострокову динаміку цін для обох провідних активів. Аналітики попереджають, що вересневе закінчення терміну дії має додаткову вагу, історично пов'язану зі слабшими показниками та низькою ліквідністю цифрових активів. Закінчення терміну дії опціонів Bitcoin, Ethereum наближається з $14.6 мільярдами на кону Спонсоровано Bitcoin (BTC) домінує в цьому раунді опціонів, термін дії яких закінчується, з номінальною вартістю $3.38 мільярда. За даними Deribit, загальний відкритий інтерес становить 30,447 контрактів. Точка максимального болю, де найбільша кількість опціонів закінчується без вартості, становить $112,000. Тим часом, співвідношення пут/кол становить 1.41, що свідчить про перевагу ведмежих позицій та ринок, що схиляється до обережності. Опціони Bitcoin, термін дії яких закінчується. Джерело: Deribit Ethereum стикається з подібним критичним закінченням терміну дії з номінальною вартістю $1.29 мільярда. Відкритий інтерес становить 299,744 контрактів, з рівнем максимального болю на $4,400. Співвідношення пут/кол 0.77 вказує на сильніший попит на коли (покупки), хоча аналітики спостерігають значне накопичення вище страйку $4,500. Deribit підкреслив цю асиметрію. "...потоки більш збалансовані, але коли накопичуються вище $4.5K, залишаючи можливість зростання", - зазначив Deribit. Спонсоровано Опціони Ethereum, термін дії яких закінчується. Джерело: Deribit Аналітики Greeks.live підкреслили імпліцитну волатильність (IV) Ethereum, вказуючи, що короткострокова IV зросла до 70%. Це свідчить про підвищені очікування щодо цінових коливань після того, як ціна Ethereum скоригувалася більш ніж на 10% від свого нещодавнього піку. "Слабкість американських акцій та індексу WLFI посилила ринковий скептицизм", - написали аналітики Greeks.live. Так само, IV за термінами Bitcoin відновилася до близько 40% після місячної корекції. Примітно, що це відкат призвів до падіння ціни Bitcoin більш ніж на 10% від свого історичного максимуму. Однак аналітики бачать оборонну позицію серед трейдерів. Доказом цього є прискорення блокової торгівлі путами, які складають майже 30% сьогоднішнього обсягу опціонів. Спонсоровано...
Дослідження блокчейну та ШІ в бізнесі

Допис "Вивчення блокчейну та ШІ в бізнесі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. CATCH Forum Zürich CATCH Forum 2025 Zug Місце проведення: SHED Zug, Dammstrasse 16, ШвейцаріяДата: Пн, 22 вересня – Пн, 22 вересня 2025Час: 19:00 – 23:00 (UTC+02:00) Центральноєвропейський літній часТип події: Блокчейн-конференціяОфіційний веб-сайт: https://luma.com/CATCHForumZG Огляд події Організований у SHED Zug та спільно організований The Hashgraph Association у партнерстві з Trust Square, CATCH Forum (Корпоративне впровадження технологій) — це вечір високого впливу, присвячений вивченню того, як блокчейн та ШІ трансформують корпоративний ландшафт. Ця ексклюзивна зустріч об'єднує керівників вищої ланки, новаторів та осіб, які приймають рішення, для обміну ідеями, стратегіями та практичним застосуванням блокчейну та інших новітніх технологій у корпоративних секторах. Учасники можуть очікувати на провокаційні доповіді, експертні панельні дискусії та спеціально організовані можливості для нетворкінгу з професіоналами, які керують цифровими інноваціями у своїх організаціях. CATCH Forum створений для корпоративних лідерів, технологічних стратегів та прихильників блокчейну, які прагнуть зрозуміти, як ці технології відкривають нові рівні ефективності, прозорості та довіри. Поєднуючи перспективні погляди з практичними прикладами, подія висвітлює, як блокчейн та ШІ змінюють спосіб роботи бізнесу. Чому варто відвідати? Отримайте інсайти від керівників вищої ланки та осіб, які приймають рішення, що керують цифровими інноваціями. Візьміть участь в експертних панельних дискусіях та провокаційних доповідях. Дослідіть практичне застосування технологій блокчейну та ШІ. Нетворкінг з лідерами галузі та технологічними стратегами. Ключові моменти Доповідачі: Камаль Юссефі, Ральф Глабішніг, Крістоф Макні, Раві Де Сільва, Ліна Гарес, Рахул Чіллар, поєднання лідерів галузі з The Hashgraph Association, Google DeepMind, Siemens та інших. Сесії: Основні доповіді, панельні дискусії та нетворкінг-сесії. Теми: Блокчейн та ШІ в корпоративному впровадженні, автоматизація відповідності правилам, ШІ в корпоративній розробці програмного забезпечення та стратегії для масштабного впровадження технологій. Особливості: Спеціально організовані можливості для нетворкінгу та заключні напої для налагодження відносин. Поширені запитання Що таке CATCH Forum 2025 Zug? CATCH Forum — це подія, зосереджена на корпоративному впровадженні технологій, зокрема блокчейну та ШІ. Коли і де...
Акції American Bitcoin (ABTC), пов'язані з Трампом, падають нижче ціни IPO після 15% обвалу

Пост "Пов'язані з Трампом акції American Bitcoin (ABTC) падають нижче ціни IPO після 15% обвалу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акції майнера Bitcoin American Bitcoin (ABTC) впали нижче початкової ціни IPO після падіння на 15% у четвер, наступного дня після дебюту на Nasdaq. ABTC торгувалася по $6,83 за акцію, що нижче ціни IPO у $6,90. Компанія, якою на 80% володіє Hut 8 і на 20% Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп, почала торгуватися в середу після завершення злиття з Gryphon Digital Mining (GRYP). У той же день компанія подала заявку на ринкове залучення капіталу до $2,1 мільярда, за допомогою якого планує продовжувати нарощувати свої запаси Bitcoin. Акції зросли до максимуму $14,65 протягом ранкових годин у США, перш ніж різко впасти після обіду. Інші майнери, включаючи Marathon Digital (MARA) та Riot Platforms (RIOT), також торгуються нижче в цей день. Аналогічно, Bitcoin BTC$108,783.53 знизився на 2% за останні 24 години, рухаючись у ногу з ширшим криптовалютним ринком, тоді як фондові індекси США, такі як Nasdaq та S&P 500, торгуються вище. American Bitcoin, який утримує близько 2 443 Bitcoin вартістю приблизно $269 мільйонів за поточною ціною $110,128, поєднує майнінг Bitcoin зі стратегією казначейства, зосередженою на утриманні активу. Майнінг Bitcoin став жорстко конкурентною галуззю, де виживання залежить від мінімальної маржі та постійної адаптації. Витрати на електроенергію з'їдають половину або більше доходу від кожної видобутої монети, тоді як невпинне розширення обчислювальної потужності мережі підвищує складність і ще більше стискає прибутковість. Виробники обладнання, такі як Bitmain, продовжують заповнювати ринок новими установками, створюючи тиск навіть коли попит сповільнюється. В результаті майнери повинні забезпечити надзвичайно дешеву енергію, підтримувати ефективні операції та все більше диверсифікуватися в такі сфери, як ШІ-обчислення або центри даних, просто щоб залишатися попереду. Накопичуючи BTC на відкритому ринку, компанії можуть отримати вигоду, коли ціни зростають, створюючи фінансову...
FOMO закінчується болем: кити WLFI втрачають мільйони через обвал ціни

Пост Емоції FOMO закінчуються болем: кити WLFI втрачають мільйони через обвал цін з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Емоції FOMO закінчуються болем: кити WLFI втрачають мільйони через обвал цін | Bitcoinist.com Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Крістіан, журналіст та редактор з керівними посадами у філіппінських та канадських ЗМІ, надихається своєю любов'ю до письма та криптовалюти. Поза роботою він кухар та кіноман, якого постійно інтригує розмір всесвіту. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Особистий кабінет або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/fomo-ends-in-pain-wlfi-whales-suffer-millions-in-loses-on-price-collapse/
3 мемкоїни, які перевершать прибутки Dogecoin (DOGE) протягом наступних 3 місяців

Пост "3 Мемкоїни, які перевершать прибутки Dogecoin (DOGE) протягом наступних 3 місяців" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Пост "3 Мемкоїни, які перевершать прибутки Dogecoin (DOGE) протягом наступних 3 місяців" вперше з'явився на Coinpedia Fintech News Dogecoin (DOGE) можливо і започаткував еру мемкоїнів, але нові претенденти вже готуються перевершити його ROI протягом наступних трьох місяців. Little Pepe, Dogwifhat та Pudgy Penguins мають унікальні переваги, які потенційно дозволять їм перевершити ROI DOGE в цьому циклі. Ось чому ці три мемкоїни привертають увагу і чому інвестори звертають на них увагу. Little Pepe (LILPEPE): готовий злетіти вище DOGE Little Pepe (LILPEPE) переписує правила мемкоїнів. Хоча Dogecoin залишається культовим символом, $LILPEPE будує щось більше: перший блокчейн Layer-2, розроблений спеціально для мемкоїнів. Це означає блискавично швидкі, надзвичайно дешеві транзакції в середовищі, де снайперські боти не можуть вкрасти увагу. Вперше звичайні інвестори отримують справедливий шанс, якого вони завжди хотіли. Серцем цієї екосистеми є токен $LILPEPE, що забезпечує все: від переказів до вбудованого лаунчпаду для нових проектів. Вже зібрано понад $23,6 мільйона на передпродажі, наближаючись до цілі в $25,4 мільйона, попит незаперечний. Лістинги на біржах вже закріплені, а чутки про дебют на найбільшій платформі світу підливають масла у вогонь. Безпека також не є другорядною. З оцінкою аудиту CertiK 95,49%, Little Pepe довів, що його контракти надійні, конкуруючи з найбезпечнішими токенами в DeFi. Ця впевненість, у поєднанні з нульовими податками на транзакції, виділяє $LILPEPE серед інших. Токеноміка відображає силу спільноти: глибока ліквідність, винагороди за стейкінг і скарбниця, розроблена для довгострокової стійкості. І з маркетингом на основі мемів, який вже розгортається, Little Pepe готується домінувати як у стрічках новин, так і в чартах. Dogwifhat (WIF): готовий до вибухового відскоку Dogwifhat (WIF) переживає поворотний момент, коливаючись навколо рівня підтримки $0,774 на тлі вираженої волатильності. Ця зона...
Bitcoin treasuries перевищують 1 мільйон BTC, оскільки компанії збільшують свої запаси

Публічні компанії тепер володіють понад 1 мільйоном Bitcoin, що є важливою віхою у корпоративному прийнятті цифрового активу як резервної валюти.
Polymarket приймає ставки на суму $600 тис. на відкриття четвергового вечора

Пост Polymarket приймає ставки на суму $600 тис. на відкриття четвергового вечора з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сезон Національної футбольної ліги (NFL) починається в четвер увечері, і гравці поспішають на криптовалютний прогнозний ринок Polymarket, щоб зробити свої ранньосезонні ставки. Вже понад $600 000 було поставлено на матч-відкриття між Philadelphia Eagles та Dallas Cowboys, сума, яка перевищує приблизно £150 000 ($201 000), зібрані найбільшою європейською біржею ставок Betfair. Це все ще трохи більше, ніж похибка округлення на $100 мільйонів або більше ставок, які зазвичай спостерігаються на окремих футбольних іграх через традиційні канали. Від політики до футболу Засновник Polymarket Шейн Коплан у середу заявив, що компанія отримала дозвіл від Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), що надає їй можливість працювати у всіх 50 штатах, включаючи такі, як Техас, де традиційні спортивні ставки заборонені. Регуляторний прорив відбувся після широко розповсюдженої маркетингової кампанії в соціальних мережах, яка дражнила: "Легальна футбольна торгівля прийде в УСІ 50 штатів цієї осені". Час не міг бути більш критичним. За даними Dune Analytics, обсяги Polymarket впали у 2025 році, знизившись з рекордно високих $2 мільярдів у листопаді під час передвиборчого божевілля в США до лише $664 мільйонів у серпні. Обсяги Polymarket (Dune) Хоча це й очікувано, падіння ілюструє залежність Polymarket від політичних циклів. Під час виборів платформа стала медіа-барометром, ринки часто цитувалися поряд із традиційними опитуваннями для відстеження ефективності кандидатів. Після підрахунку голосів обсяги охололи, і увага перемістилася на нові ринки, іноді суперечливо, наприклад, ставки на те, чи одягне президент України Володимир Зеленський костюм до липня. Ринок на $107 мільярдів манить Поворот до спорту відбувається, оскільки спортивні ставки залишаються потужною індустрією, вартість якої оцінюється в $107 мільярдів у 2024 році. Ранні показники свідчать, що Polymarket може захопити значну частку ринку: лише цього року користувачі поставили понад $55 мільйонів на ринки Світової серії MLB, натякаючи, що обсяги ставок на NFL...
Оголошено деталі очікуваного Airdrop+ – ось дата розподілу

Пост "Деталі очікуваного аірдропу оголошено – ось дата розподілу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Yei Finance, один із провідних протоколів в екосистемі Sei, опублікував офіційну сторінку реєстрації для події генерації токенів (TGE). Користувачі та постачальники ліквідності можуть зареєструватися для участі в аірдропі починаючи з 16:00 4 вересня 2025 року. Символ нового токена – CLO (Clovis). Clovis – це новий кросчейн DeFi протокол, розроблений Yei. Компанія оголосила, що сховище попередніх депозитів Clovis знову відкриється наступного тижня. У заяві Yei Finance зазначено, що процес TGE відбуватиметься у три етапи: Етап 1 (Реєстрація): триватиме до 16:00 30 вересня 2025 року. Пізні реєстрації не будуть прийняті для отримання TGE. Етап 2 (Підтвердження розподілу): команда Yei завершить розподіл аірдропу. Етап 3 (Отримання CLO): користувачі зможуть отримати токени CLO та почати використовувати їх в екосистемі Clovis. Команда Yei Finance стверджує, що Clovis еволюціонував від просто найбільшого dApp на Sei до комплексної операційної системи DeFi, яка інтегрує кросчейн ліквідність. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/details-of-the-expected-airdrop-have-been-announced-heres-the-distribution-date/
