Ось секретна зброя, яка допомогла Ripple перемогти Комісію з цінних паперів і бірж США

Судова битва фінтех-компанії Ripple з Комісією з цінних паперів і бірж США могла залежати не лише від юридичних аргументів – вона також черпала силу від рішучої спільноти роздрібних інвесторів. За словами юридичного аналітика Джона Дітона, так звана "Армія XRP" зіграла вирішальну роль у формуванні результату. Група, що складається з тисяч власників XRP, подала до суду афідевіти під час багаторічної справи, детально описуючи, як вони використовували токен у повсякденному житті для платежів і транзакцій, а не як спекулятивний цінний папір. Суддя Аналіса Торрес посилалася на ці документи у своєму рішенні 2023 року про те, що сам XRP не є цінним папером при торгівлі на публічних ринках. Для Ripple це рішення стало поворотним моментом. Хоча компанію визнали відповідальною за певні інституційні продажі, рішення не дійшло до того, щоб назвати всі продажі XRP цінними паперами, фактично надавши Ripple часткову перемогу. Дітон, який подав дружній меморандум від імені інвесторів, стверджує, що опора судді на свідчення спільноти доводить вплив Армії XRP. Члени спільноти згадують, як об'єднувалися навколо спільної справи, і багато інвесторів надавали докази того, що вони використовували XRP без будь-якої залежності від Ripple як компанії. "Не можна стверджувати, що люди купували з очікуванням прибутку, пов'язаного з Ripple, якщо вони навіть не знали про існування Ripple", – зазначив один із прихильників. Справа SEC проти Ripple тривала майже п'ять років, перш ніж обидві сторони зрештою відкликали свої апеляції у 2025 році. Для Армії XRP результат був більше, ніж просто юридичним результатом – це було підтвердженням їхнього багаторічного захисту токена. "Ми завжди вірили, що ця боротьба більша за XRP", – сказав один із членів. "Індустрії була потрібна ця перемога, і спільнота допомогла її здійснити".