Покращення взаємодії з ШІ: виявлення MCP для поліпшення користувацького досвіду

Покращення взаємодії з ШІ: виявлення MCP для поліпшення користувацького досвіду

GitHub впроваджує більш безперебійну взаємодію між ШІ-інструментами та користувачами через реалізацію виявлення за Протоколом Контексту Моделі (MCP). Цей підхід спрямований на вдосконалення користувацького досвіду шляхом збору необхідної інформації заздалегідь, тим самим зменшуючи тертя та покращуючи функціональність додатків, керованих ШІ, згідно з блогом GitHub. Розуміння MCP-виявлення У своїй основі MCP-виявлення передбачає паузу ШІ для запиту необхідних деталей від користувачів перед виконанням завдання, таким чином запобігаючи залежності від стандартних припущень, які можуть не відповідати вподобанням користувача. Ця функціональність наразі підтримується GitHub Copilot у Visual Studio Code, хоча її доступність може відрізнятися в різних ШІ-додатках. Проблеми впровадження Під час нещодавньої трансляції Кріс Реддінгтон з GitHub висвітлив проблеми, з якими зіткнулися під час впровадження виявлення в MCP-сервері для покрокової гри. Спочатку сервер мав дублюючі інструменти для різних типів ігор, що призводило до плутанини та неправильного вибору інструментів ШІ-агентами. Рішення включало консолідацію інструментів та забезпечення чітких правил найменування для ясного визначення призначення кожного інструменту. Оптимізація взаємодії з користувачами Удосконалений підхід дозволяє користувачам розпочинати гру з персоналізованими налаштуваннями замість стандартних параметрів. Наприклад, коли користувач запитує гру в хрестики-нулики, система визначає відсутні деталі, такі як рівень складності чи ім'я гравця, запитуючи у користувача цю інформацію для відповідного налаштування гри. Технічні відомості Впровадження виявлення в MCP-сервері включає кілька ключових кроків: перевірку необхідних параметрів, визначення відсутніх необов'язкових аргументів, ініціювання виявлення для збору відсутньої інформації, представлення підказок на основі схеми та завершення початкового запиту після отримання всіх необхідних даних...
Ось секретна зброя, яка допомогла Ripple перемогти Комісію з цінних паперів і бірж США

Ось секретна зброя, яка допомогла Ripple перемогти Комісію з цінних паперів і бірж США

Судова битва фінтех-компанії Ripple з Комісією з цінних паперів і бірж США могла залежати не лише від юридичних аргументів – вона також черпала силу від рішучої спільноти роздрібних інвесторів. За словами юридичного аналітика Джона Дітона, так звана "Армія XRP" зіграла вирішальну роль у формуванні результату. Група, що складається з тисяч власників XRP, подала до суду афідевіти під час багаторічної справи, детально описуючи, як вони використовували токен у повсякденному житті для платежів і транзакцій, а не як спекулятивний цінний папір. Суддя Аналіса Торрес посилалася на ці документи у своєму рішенні 2023 року про те, що сам XRP не є цінним папером при торгівлі на публічних ринках. Для Ripple це рішення стало поворотним моментом. Хоча компанію визнали відповідальною за певні інституційні продажі, рішення не дійшло до того, щоб назвати всі продажі XRP цінними паперами, фактично надавши Ripple часткову перемогу. Дітон, який подав дружній меморандум від імені інвесторів, стверджує, що опора судді на свідчення спільноти доводить вплив Армії XRP. Члени спільноти згадують, як об'єднувалися навколо спільної справи, і багато інвесторів надавали докази того, що вони використовували XRP без будь-якої залежності від Ripple як компанії. "Не можна стверджувати, що люди купували з очікуванням прибутку, пов'язаного з Ripple, якщо вони навіть не знали про існування Ripple", – зазначив один із прихильників. Справа SEC проти Ripple тривала майже п'ять років, перш ніж обидві сторони зрештою відкликали свої апеляції у 2025 році. Для Армії XRP результат був більше, ніж просто юридичним результатом – це було підтвердженням їхнього багаторічного захисту токена. "Ми завжди вірили, що ця боротьба більша за XRP", – сказав один із членів. "Індустрії була потрібна ця перемога, і спільнота допомогла її здійснити". Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною...
Перший в Азії біткоїн-фонд на $1 мільярд оголошений Sora Ventures

Перший в Азії біткоїн-фонд на $1 мільярд оголошений Sora Ventures

Ключові моменти: Sora Ventures запускає Bitcoin-фонд на $1 мільярд із зобов'язаннями на $200 мільйонів. Фокусується на покращенні мереж Bitcoin-скарбниць регіонально та глобально. Ринкові спостерігачі стежать за впливом на придбання Bitcoin та його ціну. Sora Ventures анонсувала перший в Азії резервний фонд Bitcoin на $1 мільярд під час Taipei Blockchain Week, забезпечивши $200 мільйонів від азійських партнерів для придбання Bitcoin протягом наступних шести місяців. Ця ініціатива може підвищити ринкову значимість Bitcoin в Азії, покращуючи співпрацю з регіональними резервними компаніями та потенційно впливаючи на ширшу динаміку ринку криптовалют. Сміливий Bitcoin-проєкт Sora на $1 мільярд Sora Ventures представила плани щодо створення першого в Азії резервного фонду Bitcoin на $1 мільярд під час Taipei Blockchain Week. Ключові фігури, такі як Джейсон Фанг та Ілайджа Тан, очолюють цю ініціативу, прагнучи підтримати компанії Bitcoin-скарбниць у регіоні. $200 мільйонів вже зобов'язалися надати азійські інвестори, що свідчить про міцну фінансову підтримку. Фонд прагне посилити синергію між існуючими компаніями Bitcoin-резервів і потенційно розширити подібні зусилля за межами регіону. Формуючи партнерства для розширення ресурсів, Sora Ventures створює основу для нового підходу до інвестицій у Bitcoin. Фонд планує придбати Bitcoin на $1 мільярд протягом наступних шести місяців, пропонуючи модель, яка контрастує з типовими корпоративними скарбницями BTC. Існуючі резервні компанії в Азії отримають вигоду від цієї стратегії управління активами інституційного масштабу. "Це вперше, коли Азія побачила зобов'язання такого масштабу щодо створення мережі фірм Bitcoin-скарбниць, із зобов'язаннями капіталу для першого в Азії фонду скарбниці на $1 мільярд." — Люк Лю, партнер Sora Ventures Реакції галузі різняться; деякі аналітики підкреслюють потенційний вплив фонду на ліквідність Bitcoin та ринкову капіталізацію. Хоча прямих заяв від високопоставлених осіб чи регуляторів не з'явилося, масштаб пропозиції натякає на можливі зміни в ринковій динаміці. Ентузіазм залишається високим серед учасників конференції...
Обсяги Bitcoin у публічних компаній перевищили 1 мільйон BTC, оскільки актив набирає популярності

Обсяги Bitcoin у публічних компаній перевищили 1 мільйон BTC, оскільки актив набирає популярності

Bitcoin Holdings By Public Firms Cross 1 Million BTC As Asset Gains Traction | Bitcoinist.com Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть вашу електронну пошту. Еш - досвідчений позаштатний редактор і письменник з великим досвідом у галузі блокчейну та криптовалют. Протягом своєї кар'єри він співпрацював з великими виданнями, відіграючи ключову роль у формуванні інформативного, актуального контенту, пов'язаного з децентралізованими фінансами (DeFi), тенденціями криптовалют та інноваціями блокчейну. Його здатність розбирати складні теми дозволила як досвідченим професіоналам, так і новачкам у галузі отримати користь від його роботи. Окрім цих конкретних ролей, експертиза Еша в написанні охоплює широкий спектр контенту, включаючи новинні оновлення, довгий аналіз та думки лідерів. Він допоміг багатьом платформам підтримувати високі редакційні стандарти, забезпечуючи, щоб статті не лише інформували, але й залучали читачів завдяки ясності та глибоким дослідженням. Його робота відображає глибоке розуміння екосистеми блокчейну, що швидко розвивається, роблячи його цінним учасником у галузі, де бути в курсі подій є необхідним. На додаток до своєї письменницької роботи, Еш розвинув сильні навички в управлінні командами контенту. Він керував різноманітними групами письменників та дослідників, наглядаючи за редакційним процесом від вибору теми, затвердження, редагування до остаточної публікації. Його керівництво забезпечило своєчасне, точне виробництво контенту, узгоджене зі стратегічними цілями платформ, з якими він працював. Це не лише зміцнило його експертизу в стратегії контенту, але й відточило його навички управління проектами та координації команди. Здатність Еша поєднувати технічну експертизу з редакційним наглядом додатково підкріплюється його знанням інструментів аналізу блокчейну, таких як Etherscan, Dune Analytics та Santiment. Ці інструменти надали...
Найкращі Альткоїни для придбання зараз після відтоку BTC ETF

Найкращі Альткоїни для придбання зараз після відтоку BTC ETF

Крипто новини Відтік BTC ETF чинить тиск на Bitcoin. Аналітики виділяють XRP, SUI та MAGACOIN FINANCE як
Стратегічний хід вартістю $430 мільйонів

Стратегічний хід вартістю $430 мільйонів

Пост Стратегічний хід вартістю $430 мільйонів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Масштабне придбання SOL компанією DeFi Development: Стратегічний хід вартістю $430 мільйонів Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Масштабне придбання SOL компанією DeFi Development: Стратегічний хід вартістю $430 мільйонів Джерело: https://bitcoinworld.co.in/defi-development-sol-acquisition-2/
XRP та ETH ніколи не перевершать Bitcoin, каже Рочард

XRP та ETH ніколи не перевершать Bitcoin, каже Рочард

Пост XRP та ETH ніколи не перевершать Bitcoin, каже Рошар з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Утиліті теза проти монетарної тези Чи коли-небудь XRP перевершував Bitcoin? П'єр Рошар, відомий прихильник Bitcoin, передбачив, що популярні альтернативні криптовалюти, такі як Ethereum (ETH) та Solana (SOL), не зможуть перевершити короля криптовалют. Прогноз Рошара базується на зіткненні утиліті тези, яка лежить в основі різних альткоїнів, з монетарною тезою, що стоїть за Bitcoin. Утиліті теза проти монетарної тези Вважається, що різні альтернативні криптовалюти, включаючи ETH та XRP, отримують свою цінність саме від корисності, яка охоплює конкретні випадки використання, які надають мережі, що стоять за цими криптовалютами. Наприклад, вважається, що вартість XRP зростає, якщо токен набуває більшої популярності як засіб для транскордонних платежів. Однак ціна Bitcoin, як стверджує Рошар, насправді не залежить від кількості людей, які використовують його для транзакцій. Натомість його цінність походить від децентралізації, стійкості до цензури, фіксованої пропозиції, а також різних мережевих ефектів. Рошар стверджує, що будь-яка відома компанія насправді буде цілком здатна запустити власний блокчейн і захопити випадки використання, які пропонують альткоїни. Вам також може сподобатися Як повідомляє U.Today, виконавчий директор Swift Том Жшах нещодавно поставив під сумнів, чи будуть банки готові мати справу з додатковими витратами, пов'язаними з використанням XRP як мостової валюти. Чи коли-небудь XRP перевершував Bitcoin? Підроблений скріншот CoinMarketCap з 2018 року часто поширюється в соціальних мережах, щоб показати, що XRP дійсно скинув Bitcoin з трону в той час. Однак варто зазначити, що цифра в 238 мільйонів доларів стосувалася повністю розбавленої ринкової капіталізації токена (тобто враховувалися всі 100 мільярдів токенів). Звичайно, це надзвичайно оманливо, враховуючи, що вищезгадана цифра також враховувала десятки мільярдів токенів, які не були в обігу. Джерело: https://u.today/xrp-and-eth-will-never-flippen-bitcoin-rochard-says
Вирішальний тест несільськогосподарських платіжних відомостей стимулює відступ долара

Вирішальний тест несільськогосподарських платіжних відомостей стимулює відступ долара

Публікація "Важливий тест показників зайнятості поза сільським господарством спричиняє відступ долара" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Зростання азіатських валют: важливий тест показників зайнятості поза сільським господарством спричиняє відступ долара Перейти до вмісту Головна Новини Форекс Зростання азіатських валют: важливий тест показників зайнятості поза сільським господарством спричиняє відступ долара Джерело: https://bitcoinworld.co.in/asia-fx-dollar-retreat/
Запуск токену Linea та аірдроп відбудуться 10 вересня

Запуск токену Linea та аірдроп відбудуться 10 вересня

Пост про запуск токену Linea та аірдроп, що відбудеться 10 вересня, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum layer 2 Linea оголосила про запуск свого довгоочікуваного токену з моделлю, орієнтованою на спільноту, яка відкидає розподіл венчурного капіталу. Короткий огляд Запуск токену Linea відбудеться 10 вересня, при цьому 85% буде виділено на розвиток екосистеми без частки для венчурних компаній чи команди. 9% пропозиції надійде раннім користувачам через повністю розблоковані аірдропи; 75% надходить до 10-річного фонду екосистеми. ETH залишається єдиним газовим токеном, тоді як і ETH, і LINEA будуть спалюватися за моделлю подвійного спалення. Linea готується запустити свій нативний токен 10 вересня, що, за її словами, є найважливішим випуском з часу дебюту Ethereum (ETH). Розгортання нагадує розподіл при створенні Ethereum: 85% із 72 мільярдів токенів LINEA призначено для розвитку екосистеми, без розподілу для засновників або венчурних фірм. Модель токену Linea та аірдроп Розподіл Linea зосереджений на власності спільноти. Близько 9% пропозиції, або 6,48 мільярда токенів, отримають понад 780 000 відповідних користувачів через аірдроп, повністю розблокований при запуску. Ще 1% буде виділено стратегічним розробникам, таким як децентралізовані застосунки та партнери з інфраструктури. Решта 75% розміщується в фонді екосистеми, яким керує Linea Consortium, що включає ConsenSys, Eigen Labs, ENS Labs, SharpLink та Status. Цей фонд буде розгортатися протягом 10 років для підтримки ліквідності, розробників та суспільних благ. П'ять тижнів тому Ethereum відсвяткував 10 років без простоїв. Наступного тижня LINEA стане найважливішим токеном, що увійде в екосистему з часів самого ETH. Перевірка на відповідність вже доступна перед TGE 10 вересня. Перевірте свою на https://t.co/GDV3kRe0Kf pic.twitter.com/emB8WlqCNF — Linea.eth (@LineaBuild) 3 вересня 2025 Перевірка на відповідність для аірдропу відкрилася на початку вересня і буде доступна до 9 грудня. Linea повідомляє, що відповідність базується на справжньому використанні, що вимірюється через Linea Experience Points та кампанії LXP-L, з...
Fireblocks розширює платіжну мережу за допомогою фіат-стейблкоїн рейок Transak

Fireblocks розширює платіжну мережу за допомогою фіат-стейблкоїн рейок Transak

Пост Fireblocks розширює мережу платежів за допомогою фіатно-стейблкоїнових рейок від Transak з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Фінтех Глобальний платіжний ландшафт швидко рухається до блокчейн-рішень, і два великих гравці об'єднують зусилля, щоб прискорити цю тенденцію. Transak став партнером запуску нової мережі Fireblocks для платежів, пропонуючи установам по всьому світу прямий шлях до грошових переказів на основі стейблкоїнів, згідно з прес-релізом, яким поділилися з Coindoo. Партнерство обіцяє швидші розрахунки, нижчі витрати та вбудовану відповідність правилам, спрямовану на усунення вузьких місць, які історично сповільнювали впровадження стейблкоїнів серед великих фінансових гравців. Fireblocks, вже наріжний камінь інфраструктури цифрових активів корпоративного рівня, обробив понад 10 трильйонів доларів у транзакціях на 120 блокчейнах. Розширюючи свої можливості до платежів стейблкоїнами, він позиціонує себе як центральний хаб для наступної ери цифрових фінансів. Галузеві дослідження підкреслюють, чому цей момент важливий. Нещодавній звіт Coinbase Institutional прогнозує, що ринок стейблкоїнів може досягти 1,2 трильйона доларів до 2028 року, порівняно з приблизно 270 мільярдами доларів сьогодні. Тим часом власне опитування Fireblocks виявило, що майже половина глобальних установ вже використовує стейблкоїни для платежів, а ще 41% перебуває на стадії планування. Для фінтех-компаній та банків напрямок руху зрозумілий: стейблкоїни переходять від пілотних проектів до основної інфраструктури. Transak, який обробив понад 2 мільярди доларів у фіатно-криптовалютних транзакціях, додає важливий рівень доступності до платіжної мережі Fireblocks. Рейки компанії дозволяють розробникам інтегрувати конвертацію фіату в стейблкоїни з локалізованими способами оплати, такими як картки, банківські перекази та віртуальні рахунки, забезпечуючи при цьому відповідність через KYC, AML та перевірку санкцій. Сервіс вже підтримує понад 450 Web3 додатків і використовується понад 10 мільйонами людей. Для установ ця співпраця усуває низку давніх проблем: фрагментовані інтеграції, складність відповідності правилам та обмежене глобальне охоплення. З прямим доступом через консоль Fireblocks або API, бізнес тепер може безперешкодно використовувати інфраструктуру Transak, що охоплює понад 64 країни та десятки...
