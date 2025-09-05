XRP та ETH ніколи не перевершать Bitcoin, каже Рочард
Утиліті теза проти монетарної тези Чи коли-небудь XRP перевершував Bitcoin? П'єр Рошар, відомий прихильник Bitcoin, передбачив, що популярні альтернативні криптовалюти, такі як Ethereum (ETH) та Solana (SOL), не зможуть перевершити короля криптовалют. Прогноз Рошара базується на зіткненні утиліті тези, яка лежить в основі різних альткоїнів, з монетарною тезою, що стоїть за Bitcoin. Утиліті теза проти монетарної тези Вважається, що різні альтернативні криптовалюти, включаючи ETH та XRP, отримують свою цінність саме від корисності, яка охоплює конкретні випадки використання, які надають мережі, що стоять за цими криптовалютами. Наприклад, вважається, що вартість XRP зростає, якщо токен набуває більшої популярності як засіб для транскордонних платежів. Однак ціна Bitcoin, як стверджує Рошар, насправді не залежить від кількості людей, які використовують його для транзакцій. Натомість його цінність походить від децентралізації, стійкості до цензури, фіксованої пропозиції, а також різних мережевих ефектів. Рошар стверджує, що будь-яка відома компанія насправді буде цілком здатна запустити власний блокчейн і захопити випадки використання, які пропонують альткоїни. Як повідомляє U.Today, виконавчий директор Swift Том Жшах нещодавно поставив під сумнів, чи будуть банки готові мати справу з додатковими витратами, пов'язаними з використанням XRP як мостової валюти. Чи коли-небудь XRP перевершував Bitcoin? Підроблений скріншот CoinMarketCap з 2018 року часто поширюється в соціальних мережах, щоб показати, що XRP дійсно скинув Bitcoin з трону в той час. Однак варто зазначити, що цифра в 238 мільйонів доларів стосувалася повністю розбавленої ринкової капіталізації токена (тобто враховувалися всі 100 мільярдів токенів). Звичайно, це надзвичайно оманливо, враховуючи, що вищезгадана цифра також враховувала десятки мільярдів токенів, які не були в обігу. Джерело: https://u.today/xrp-and-eth-will-never-flippen-bitcoin-rochard-says
BitcoinEthereumNews2025/09/05 15:15