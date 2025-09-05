2025-10-11 Saturday

Приголомшливий успіх у Q2 з 1 404 видобутих BTC!

Публікація "Вражаючий успіх у Q2 з видобутими 1,404 BTC!" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Cango BTC Майнінг: Вражаючий успіх у Q2 з видобутими 1,404 BTC! Перейти до вмісту Головна Крипто новини Cango BTC Майнінг: Вражаючий успіх у Q2 з видобутими 1,404 BTC! Джерело: https://bitcoinworld.co.in/cango-btc-mining-success/
2025/09/05
Емоційний Ліонель Мессі забиває двічі у фінальному домашньому кваліфікаційному матчі Чемпіонату світу

Пост "Емоційний Ліонель Мессі забиває двічі у фінальному домашньому кваліфікаційному матчі Чемпіонату світу з футболу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. БУЕНОС-АЙРЕС, АРГЕНТИНА – 4 ВЕРЕСНЯ: Ліонель Мессі з Аргентини вітає фанатів перед розминкою в рамках південноамериканського кваліфікаційного турніру Чемпіонату світу з футболу 2026 між Аргентиною та Венесуелою на стадіоні Мас Монументаль Антоніо Веспусіо Ліберті 4 вересня 2025 року в Буенос-Айресі, Аргентина. (Фото: German Adrasti/Getty Images) Getty Images В емоційний вечір перед 80 000 фанатів у Буенос-Айресі Ліонель Мессі забив двічі у своєму фінальному кваліфікаційному матчі Чемпіонату світу на домашньому полі, коли Аргентина перемогла Венесуелу 3-0 у четвер. Восьмиразовий володар Золотого м'яча Мессі відкрив рахунок на 39-й хвилині і додав ще один гол на 80-й, а Лаутаро Мартінес також відзначився на 76-й хвилині. Приєднавшись до своїх трьох синів перед початком матчу, 38-річний футболіст був вражений підтримкою аргентинських фанатів на стадіоні Монументаль, які зібралися, щоб попрощатися з ним. Батько Мессі, Хорхе, також був присутній, щоб відзначити цю подію. "Мати можливість завершити все таким чином тут – це те, про що я завжди мріяв", – сказав капітан Мессі, який привів Аргентину до перемоги на Чемпіонаті світу з футболу 2022 року в Катарі. "Я пережив багато всього на цьому полі, як хорошого, так і не дуже, але завжди радісно грати в Аргентині перед нашими фанатами". БУЕНОС-АЙРЕС, АРГЕНТИНА – 4 ВЕРЕСНЯ: Ліонель Мессі з Аргентини цілує свого сина Сіро, обіймаючи своїх синів Тьяго (П) та Матео перед південноамериканським кваліфікаційним матчем Чемпіонату світу з футболу 2026 між Аргентиною та Венесуелою на стадіоні Мас Монументаль Антоніо Веспусіо Ліберті 4 вересня 2025 року в Буенос-Айресі, Аргентина. (Фото: German Adrasti/Getty Images) Getty Images Мессі сказав, що протягом багатьох років він мав прихильність фанатів Барселони, і його мрією було відчути те саме у своїй рідній країні. Легендарний нападник зробив більше...
2025/09/05
Bitcoin домінує, альткоїни відстають

Пост Bitcoin домінує, в той час як Альткоїни відстають з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Нещодавні обговорення у сфері криптовалют підкреслили командну позицію Bitcoin над Альткоїнами. П'єр Рошар, активний прихильник Bitcoin, наголосив, що унікальні характеристики Bitcoin забезпечують його домінування на ринку, створюючи значні перешкоди для інших цифрових валют, таких як Ethereum та XRP, щоб перевершити його. Продовжити читання: Bitcoin домінує, в той час як Альткоїни відстають Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-dominates-as-altcoins-lag-behind
2025/09/05
ШІ встановлює дату, коли акції Palantir досягнуть $300

Пост "ШІ визначає дату, коли акції Palantir досягнуть $300" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) швидко стала одним із найкращих виконавців у S&P 500 та ширшому технологічному секторі завдяки своїм досягненням у сфері штучного інтелекту (ШІ). Незважаючи на постійні занепокоєння щодо оцінки, акції змогли досягти рекордних максимумів, зараз націлюючись на позначку $200, а можливість досягнення $300 все ще залишається актуальною. На момент публікації PLTR торгувалася за $156, зростаючи на 0,8% за день, тоді як з початку року програмний гігант зріс на 107%. Графік ціни акцій PLTR з початку року. Джерело: Finbold Щодо потенціалу акцій досягти $300, Finbold звернувся до моделі штучного інтелекту OpenAI ChatGPT-5, яка виділила кілька сценаріїв, що, ймовірно, вплинуть на результат. Фундаментальні показники акцій Palantir У цьому випадку ШІ-платформа Palantir набирає популярності у сферах оборони, охорони здоров'я та підприємництва, з 30-40% щорічним зростанням витрат на ШІ, що пропонує значний потенціал зростання. Контракт з армією США на $10 мільярдів закріплює її роль як основного оборонного підрядника, тоді як розширення НАТО може підняти регулярний дохід до $10-15 мільярдів до 2027-2028 років. Водночас, ChatGPT зазначив, що комерційний сегмент також стрімко зростає, з доходами в США, що збільшилися на 93% у річному обчисленні, і на шляху до перевищення державних продажів до 2026 року. Ентузіазм інвесторів додатково підтримує ралі, позиціонування Palantir у сфері ШІ приваблює премії, подібні до Tesla, оскільки оцінки випереджають фундаментальні показники. Однак залишаються виклики. Акції торгуються майже в 90 разів вище за продажі, залишаючи мало місця для уповільнення зростання. Компенсація на основі акцій продовжує тиснути на прибуток, тоді як залежність від державних контрактів наражає компанію на геополітичні та регуляторні ризики. Часова шкала акцій PLTR до $300 На цьому тлі керовані ШІ моделювання окреслили три потенційні шляхи. В агресивному сценарії, де манія ШІ відображає сплеск Dot-com кінця 1990-х, Palantir може досягти $300 вже до 2026 або 2027 року. Більш помірний прогноз, зі стабільним впровадженням ШІ та стабілізацією оцінок...
2025/09/05
Зростання ціни Bitcoin розкриває надзвичайну динаміку, перевищивши $112,000

Допис Bitcoin Price Surge Unleashes Remarkable Momentum Past $112,000 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Price Surge Unleashes Remarkable Momentum Past $112,000 Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Bitcoin Price Surge Unleashes Remarkable Momentum Past $112,000 Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-momentum/
2025/09/05
Платформи для ставок, дружні до початківців, які приймають криптовалюти: де робити ставки з BTC та ETH

Пост Дружні до початківців платформи для ставок, які приймають криптовалюти: де робити ставки з BTC та ETH з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ставки з Bitcoin та Ethereum мають кілька переваг порівняно з традиційними фіатними методами. По-перше, транзакції швидші — депозити та зняття часто обробляються за лічені хвилини, порівняно з днями в банках. По-друге, крипто забезпечує конфіденційність: багато платформ дозволяють грати без подання документів KYC, зберігаючи ваші особисті дані в безпеці. По-третє, комісії зазвичай нижчі, особливо для міжнародних переказів, що робить ставки більш економічно вигідними. Нарешті, криптоставки не мають кордонів, дозволяючи гравцям по всьому світу отримувати доступ до букмекерських контор та казино без банківських обмежень. Обираючи найкращі платформи для ставок для початківців, які хочуть використовувати BTC та ETH, ми зосередилися на п'яти основних факторах: Простота використання: Інтуїтивні інтерфейси, зрозуміла навігація та дизайн, адаптований для мобільних пристроїв. Швидка реєстрація: Проста реєстрація за допомогою гаманця або електронної пошти — без складних кроків. Підтримка криптовалют: Плавні депозити та зняття з Bitcoin та Ethereum. Різноманітність ігор: Доступ як до спортивних, так і до казино-ігор, щоб новачки могли досліджувати. Довіра та безпека: Прозорі операції, аудити або ліцензування для спокою. Ось найкращі криптоплатформи для ставок для початківців у 2025 році Платформа Підтримка BTC/ETH Без KYC Обсяг ігор Функції, дружні до початківців Dexsport Так Так 10,000+ Вхід через гаманець, ончейн прозорість BC.Games Так Так* 6,000+ Винагороди з криптовалютного крану, соціальна гейміфікація Stake Так Частково 2,000+ Ліцензований, відшліфований UX BetFury Так Так* 6,000+ …
2025/09/05
Чому ставка Сальвадору на золото у розмірі $50 млн має значення для наступного руху Bitcoin?

Допис "Чому золота ставка Сальвадору на $50 млн має значення для наступного руху Bitcoin?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Сальвадор придбав золота на $50 мільйонів, перший такий крок за 35 років. Країна також володіє 6,283 BTC, демонструючи подвійну ставку на золото та Bitcoin. Зростання золота та слабкість Bitcoin підкреслюють новий розподіл, формуючи стратегію Наїба Букеле. Сальвадор знову здивував фінансовий світ своєю резервною стратегією. Центральний банк країни щойно придбав 13,999 унцій (397 кг) золота вартістю $50 мільйонів. Це перша купівля золота за 35 років. Це збільшує золоті резерви Сальвадору більш ніж на 31%, доводячи їх до приблизно 58,105 унцій (1,647 кг), що зараз оцінюється майже в $207 мільйонів. Для маленької країни це велика сума. Це показує, наскільки серйозно уряд ставиться до створення міксу сильних резервів. Сальвадор додає золото поряд з Bitcoin у резервний план Ця купівля золота, як розкрив Наїб Букеле, не відбувається ізольовано. Сальвадор вже став відомим завдяки володінню Bitcoin. Уряд купує один Bitcoin щодня, починаючи ще з 2022 року. Країна зараз володіє більш ніж 6,283 BTC, вартістю понад $750 мільйонів за поточною ціною Bitcoin. Останні дані показують, що ці активи принесли понад 150% прибутку з початку програми купівлі. Запаси Bitcoin Сальвадору в прибутку | Джерело: X Лише цього тижня уряд також перемістив свій Bitcoin у 14 окремих гаманців. Кожен гаманець тепер містить не більше 500 BTC. Цей крок був пояснений як захист від можливих квантових загроз. Хоча квантові комп'ютери все ще на ранніх стадіях, дехто побоюється, що вони можуть зламати старіші типи безпеки. Розподіливши Bitcoin, Сальвадор зробив свої запаси безпечнішими у випадку майбутніх ризиків. Але це була не єдина лінія безпеки, яку обрала країна. Тепер, з золотом та Bitcoin у...
2025/09/05
Революційна віха: викарбувано 10 мільйонів стейблкоїнів

Допис "Революційна віха, оскільки викарбувано 10 мільйонів стейблкоїнів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Tron DAO USD1: Революційна віха, оскільки викарбувано 10 мільйонів стейблкоїнів Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Tron DAO USD1: Революційна віха, оскільки викарбувано 10 мільйонів стейблкоїнів Джерело: https://bitcoinworld.co.in/tron-dao-usd1-minted/
2025/09/05
Трамп обіцяє тарифи на імпорт напівпровідників

Пост "Трамп обіцяє тарифи на імпорт напівпровідників" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Президент Дональд Трамп заявив, що імпорт напівпровідників незабаром зіткнеться з тарифами, з можливими винятками для компаній, таких як Apple, які пообіцяли значні інвестиції в економіку США. У четвер він зазначив, що компанія Тіма Кука повинна бути значною мірою захищена від імпортних мит, враховуючи їхні обіцянки розширити свою діяльність у США, кажучи: "Тім Кук буде в досить хорошому становищі". Трамп каже, що компанії, які входять на ринок США або здійснюють подальші інвестиції, будуть звільнені від мит Під час вечері в Білому домі з вибраною групою керівників провідних технологічних компаній, включаючи Кука, президент звернувся до журналістів. Він прокоментував, посилаючись на чіпи та напівпровідники: "Ми незабаром введемо тариф. Ви, ймовірно, чуєте, що ми введемо досить суттєвий тариф, не такий високий, але досить суттєвий тариф". Однак він уточнив, що підприємства, які входять на ринок США або розширюють свою присутність, будуть звільнені від імпортних мит. Раніше минулого місяця американський президент оголосив, що вони запровадять 100% тариф на імпорт напівпровідників і навіть тоді все ще обіцяли звільнити Apple, враховуючи її додаткову обіцянку інвестувати 100 мільярдів доларів. Загалом, технологічний гігант має намір спрямувати 600 мільярдів доларів у вітчизняне виробництво протягом наступних чотирьох років. Крім того, він стверджував, що збільшить частку свого ланцюга поставок та високотехнологічного виробництва в Сполучених Штатах в рамках своєї Американської виробничої програми (AMP), співпрацюючи з такими компаніями, як Corning, Applied Materials та Texas Instruments. Також було оголошено, що Corning виділить повноцінний завод у Кентуккі для виробництва скла Apple та збільшить кількість працівників на об'єкті на 50%. Тим не менш, Трамп заявив, що компанії, які роблять інвестиційні обіцянки, порівнянні з Apple, уникнуть тарифів на чіпи, хоча окремий збір все ще буде спрямований на електронні продукти, які залежать від напівпровідників. Він також раніше висував ідею встановлення тарифів на рівні понад 100%, з потенційними рівнями такими високими...
2025/09/05
Sora Ventures запускає перший в Азії біткоїн-казначейський фонд, планує придбати $1 мільярд у BTC протягом 6 місяців

Пост Sora Ventures запускає перший в Азії Bitcoin фонд скарбниці, планує придбати Bitcoin на 1 мільярд доларів протягом 6 місяців з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сьогодні Sora Ventures оголосила про запуск першого в Азії фонду скарбниці Bitcoin, представленого під час Taipei Blockchain Week. Фонд, підтриманий зобов'язанням у 200 мільйонів доларів від партнерів та інвесторів з усього регіону, має на меті придбати Bitcoin на 1 мільярд доларів протягом наступних шести місяців, згідно з прес-релізом, надісланим до Bitcoin Magazine. Цей новий фонд слідує за окремими компаніями скарбниці Bitcoin, які з'явилися в Азії за останні роки — включаючи японську Metaplanet (TYO:3350), гонконгську Moon Inc. (HKG:1723), таїландську DV8 (SET:DV8) та південнокорейську BitPlanet (KOSDAQ:049470). У той час як ці компанії утримують bitcoin безпосередньо на власних балансах, фонд скарбниці Sora Ventures діятиме як центральний пул інституційного капіталу, призначений як для підтримки цих існуючих фірм, так і для стимулювання створення подібних скарбниць у всьому світі. Подвоюючи ставку на перших піонерів скарбниці Bitcoin в Азії та розширюючись назовні, фонд прагне створити синергію між регіональними та міжнародними скарбницями, зміцнюючи роль Bitcoin як резервного активу на різних ринках. Під керівництвом управлінської команди Sora Ventures, ініціатива також залучить нових інституційних партнерів для розширення ресурсів та мережі компаній скарбниці Bitcoin, що працюють в Азії. Люк Лю, партнер Sora Ventures, підкреслив унікальність ініціативи, заявивши: "Це вперше, коли Азія побачила зобов'язання такого масштабу щодо створення мережі фірм скарбниці Bitcoin, з капітальним зобов'язанням щодо першого в Азії фонду скарбниці на 1 мільярд доларів". Історично найбільші фонди скарбниці Bitcoin та корпоративне впровадження були зосереджені на ринку США. Тепер Азія позиціонує себе як серйозний претендент на інституційні інвестиції в Bitcoin. Джейсон Фанг, засновник та керуючий партнер Sora Ventures, підкреслив зміну: "Азія була одним з найважливіших ринків для розвитку технології блокчейн та Bitcoin. Ми спостерігаємо зростання інтересу...
2025/09/05
