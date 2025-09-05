Трамп обіцяє тарифи на імпорт напівпровідників

Пост "Трамп обіцяє тарифи на імпорт напівпровідників" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Президент Дональд Трамп заявив, що імпорт напівпровідників незабаром зіткнеться з тарифами, з можливими винятками для компаній, таких як Apple, які пообіцяли значні інвестиції в економіку США. У четвер він зазначив, що компанія Тіма Кука повинна бути значною мірою захищена від імпортних мит, враховуючи їхні обіцянки розширити свою діяльність у США, кажучи: "Тім Кук буде в досить хорошому становищі". Трамп каже, що компанії, які входять на ринок США або здійснюють подальші інвестиції, будуть звільнені від мит Під час вечері в Білому домі з вибраною групою керівників провідних технологічних компаній, включаючи Кука, президент звернувся до журналістів. Він прокоментував, посилаючись на чіпи та напівпровідники: "Ми незабаром введемо тариф. Ви, ймовірно, чуєте, що ми введемо досить суттєвий тариф, не такий високий, але досить суттєвий тариф". Однак він уточнив, що підприємства, які входять на ринок США або розширюють свою присутність, будуть звільнені від імпортних мит. Раніше минулого місяця американський президент оголосив, що вони запровадять 100% тариф на імпорт напівпровідників і навіть тоді все ще обіцяли звільнити Apple, враховуючи її додаткову обіцянку інвестувати 100 мільярдів доларів. Загалом, технологічний гігант має намір спрямувати 600 мільярдів доларів у вітчизняне виробництво протягом наступних чотирьох років. Крім того, він стверджував, що збільшить частку свого ланцюга поставок та високотехнологічного виробництва в Сполучених Штатах в рамках своєї Американської виробничої програми (AMP), співпрацюючи з такими компаніями, як Corning, Applied Materials та Texas Instruments. Також було оголошено, що Corning виділить повноцінний завод у Кентуккі для виробництва скла Apple та збільшить кількість працівників на об'єкті на 50%. Тим не менш, Трамп заявив, що компанії, які роблять інвестиційні обіцянки, порівнянні з Apple, уникнуть тарифів на чіпи, хоча окремий збір все ще буде спрямований на електронні продукти, які залежать від напівпровідників. Він також раніше висував ідею встановлення тарифів на рівні понад 100%, з потенційними рівнями такими високими...