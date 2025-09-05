Нафта прямує до першого тижневого падіння за три тижні через зростання занепокоєння щодо постачання, а золото продовжує зростати

Ціни на нафту знову впали в п'ятницю. Це вже третій день поспіль. І тепер, вперше за три тижні, ринок стикається з явним тижневим падінням. Нафта Brent впала на $0,35 до $66,64 за барель до 11:10 за Києвом. Американська West Texas Intermediate знизилася на $0,33 до $63,15. Кожна впала на 0,5% за день. За тиждень Brent знизилася на 2,2%, а WTI впала на 1,3%. Падіння відбулося після новин про те, що запаси сирої нафти в США зросли на 2,4 мільйона барелів минулого тижня. Аналітики прогнозували зниження. Це несподіване збільшення запасів викликало нові занепокоєння щодо уповільнення попиту. Водночас очікування щодо пропозиції стають гучнішими. ОПЕК+, до якого входять Росія та Саудівська Аравія, планує зустрітися в неділю. Вісім членів зараз обговорюють підвищення видобутку. ОПЕК+ планує збільшити пропозицію раніше графіка ОПЕК+ вже контролює майже половину світового видобутку нафти. Тепер вони думають про припинення другого рівня скорочень пропозиції більш ніж на рік раніше. Запропоноване збільшення становить 1,65 мільйона барелів на день, що дорівнює 1,6% світового попиту. Це великий крок, який заповнить ринок більшою кількістю барелів у той час, коли попит виглядає слабким. "З'являється все більше історій і ознак майбутнього, де проблем із постачанням сировини навряд чи буде", - сказав Джон Еванс з PVM, брокерської компанії. Переклад: нестачі нафти не передбачається. Сила переробної галузі допомагала підтримувати ціни, за словами аналітиків BMI, але вони попередили, що ця підтримка може зникнути. Маржа переробки може послабитися, оскільки нафтопереробні заводи починають технічне обслуговування, а світовий попит сповільнюється в найближчі місяці. Тим часом Дональд Трамп підлив масла у вогонь у четвер. Колишній президент США закликав європейських лідерів припинити купувати російську нафту, за словами представника Білого дому. Такий політичний вплив завжди додає ризику. Будь-яке скорочення російського експорту або навіть просто...