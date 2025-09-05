3 монети для купівлі, оскільки засновник Cardano натякає на партнерство з XRP після аірдропу опівночі
Пост "3 монети для купівлі, оскільки засновник Cardano натякає на партнерство з XRP після аірдропу Midnight" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта живе за рахунок спекуляцій, і нещодавні розробки партнерства XRP, про які натякнув засновник Cardano після аірдропу Midnight, викликали відродження інтересу інвесторів до альтернативних активів. Серед проєктів, які можна вважати бенефіціарами цього нового інтересу на ринку, можна відзначити Little Pepe (LILPEPE), Tron (TRX) і Toncoin (TON). Обидва мають різні ціннісні пропозиції, але початкові показники свідчать, що один нещодавній учасник може залишитися в пам'яті інвесторів у Мемкоїни та ентузіастів блокчейну.
Little Pepe (LILPEPE): еволюція мемів на рівні Layer 2
Little Pepe (LILPEPE) позиціонує себе як більше, ніж просто ще один Мемкоїн. Наразі на етапі 12 передпродажу за ціною $0,0021, проєкт уже зібрав $23,5 мільйона з цільових $25,47 мільйона, продавши понад 14,8 мільярда токенів. З запланованою ціною лістингу $0,003, аналітики припускають, що ранні прихильники можуть отримати вигоду від сильного імпульсу передпродажу.
Little Pepe, по суті, є блокчейном Layer 2 нового покоління, що спеціалізується на мемах. На відміну від звичайних Мемкоїнів, зростання яких залежить від настроїв спільноти, LILPEPE поєднує культуру мемів з високопродуктивними можливостями, забезпечуючи наднизькі комісії за транзакції та завершення, високу швидкість та відмінну безпеку завдяки цій унікальній комбінації.
Його дорожня карта, розділена на етапи Вагітність, Народження та Зростання, передбачає підхід спільноти до лістингу на біржах, зростання екосистеми та подальшої обізнаності ринку. Токеноміка структурована для зміцнення стабільності та винагороди власників: 10% ліквідності для забезпечення торгівлі на біржі, 26,5% розподілу передпродажу для ранніх прихильників, 30% резервів мережі для сили екосистеми, 13,5% стейкінгу та винагород для стимулювання спільноти, 10% маркетингу, 10% розподілу DEX і 0% податку на транзакції.
Унікальність LILPEPE полягає в тому, що це єдиний у світі мем-орієнтований блокчейн Layer 2, оснащений Launchpad для мемів і захистом від снайпер-ботів для забезпечення чесної торгівлі. За підтримки анонімних експертів з перевіреним досвідом підтримки топових Мемкоїнів...
