2025-10-11 Saturday

Наомі Осака оптимістично налаштована після поразки в півфіналі Відкритого чемпіонату США

Наомі Осака оптимістично налаштована після поразки в півфіналі Відкритого чемпіонату США

НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 04 ВЕРЕСНЯ: Наомі Осака з Японії спілкується з пресою після поразки від Аманди Анісімової зі Сполучених Штатів у півфінальному матчі жіночого одиночного розряду в 12-й день Відкритого чемпіонату США на тенісному центрі USTA імені Біллі Джин Кінг 04 вересня 2025 року в Нью-Йорку. (Фото: Robert Prange/Getty Images) Getty Images Чотириразова чемпіонка турнірів Великого шолома Наомі Осака заявила, що не засмучена після своєї півфінальної поразки на Відкритому чемпіонаті США в четвер увечері, додавши, що цей досвід надихнув її на вдосконалення. Осака, чемпіонка Відкритого чемпіонату США 2018 та 2020 років, програла американській восьмій сіяній Аманді Анісімовій з рахунком 6-7(4), 7-6(3), 6-3, втративши шанс вийти у свій п'ятий фінал турніру Великого шолома. Граючи у своєму першому півфіналі мейджора після того, як стала матір'ю, Осака впевнено розпочала на стадіоні Артура Еша, вигравши перший сет, але місцева надія Анісімова здійснила блискучий камбек, щоб здобути перемогу. "Я рада, що програла в півфіналі, а не в першому раунді чи третьому раунді, чи де я зазвичай доходжу", - сказала Осака після матчу. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 01 ВЕРЕСНЯ: Наомі Осака з Японії демонструє свою Labubu Althea Glitterson під час спілкування з пресою після перемоги над Коко Гауфф зі Сполучених Штатів у четвертому раунді в 9-й день Відкритого чемпіонату США на тенісному центрі USTA імені Біллі Джін Кінг 01 вересня 2025 року в Нью-Йорку (Фото: Robert Prange/Getty Images) Getty Images 27-річна тенісистка, яка взяла тривалу декретну відпустку після народження доньки Шай у 2023 році, боролася за стабільність після повернення до туру WTA минулого сезону. Але цього сезону вона знайшла свою блискучу нову форму. Колишня перша ракетка світу вийшла у фінал ASB Classic в Окленді на початку...
Фонд Jito викликає захоплення масштабним оновленням JTO

Фонд Jito викликає захоплення масштабним оновленням JTO

Альткоїни Екосистема Jito входить у нову фазу, оскільки її фонд запускає кілька ініціатив, спрямованих на підвищення довгострокової вартості токена JTO. Ці кроки включають завершений зворотний викуп на 1 мільйон доларів, підвищення комісії, схвалене управлінням, та нові зусилля для покращення прозорості та залучення спільноти. Перший зворотний викуп завершено За останні 10 днів Jito здійснив свій перший зворотний викуп JTO на загальну суму 1 мільйон доларів. Операція проводилася у чотири етапи з використанням стратегії TWAP, з планами зберегти цей підхід на даний момент. Дивлячись у майбутнє, фонд розкрив, що розробляє системи аукціонного типу, які дозволять автоматично фіксувати вартість у протоколі. Управління переходить до JIP-24 Одна з найбільш впливових змін походить від схвалення спільнотою JIP-24, пропозиції, яка підвищує комісію, що стягується з Jito Block Engine, до 6%. Очікується, що це коригування значно збільшить надходження до скарбниці DAO, забезпечуючи більшу фінансову підтримку проєкту та потенційно підвищуючи корисність токена та його ціннісну пропозицію. Зміцнення екосистеми Окрім прямої економіки токенів, Jito Foundation також запустив спеціальний економічний хаб JTO. Цей новий портал призначений для надання власникам токенів більш чіткого розуміння того, як вартість розподіляється та управляється в екосистемі. Крім того, фонд підтвердив, що проведе першу конференцію власників JTO 24 вересня, що є зусиллям наблизити спільноту до довгострокового бачення протоколу. Що це означає для JTO Разом ці оновлення відображають екосистему, яка прагне дозріти як фінансово, так і організаційно. Поєднуючи зростання скарбниці з новими інструментами комунікації та заходами спільноти, Jito сигналізує про свою прихильність до того, щоб зробити JTO більше, ніж просто токеном управління — він позиціонує його як центральний стовп стійкості мережі.
Чи може $GGs принести більше прибутку ніж XRP і VELO? Провідний аналітик стверджує, що Based Eggman згенерує більше багатства ніж XRP

Чи може $GGs принести більше прибутку ніж XRP і VELO? Провідний аналітик стверджує, що Based Eggman згенерує більше багатства ніж XRP

Криптовалюта Новини Дізнайтеся, чи може Based Eggman ($GGs) перевершити XRP і VELO. Дізнайтеся про цей новий передпродаж криптовалютного токена, його екосистему та чому аналітики вважають його одним із найкращих криптовалютних передпродажів. Ринок криптовалют повний можливостей, але лише деякі проєкти здатні поєднати культурну значущість і корисність. Серед поточних тенденцій передпродажні криптопроєкти привертають увагу інвесторів, які шукають переваги на ранніх етапах. Based Eggman ($GGs) увійшов у цей простір, поєднуючи ігри, меми та інтеграцію Web3. Аналітики зараз запитують, чи може цей новий передпродаж криптовалютного токена генерувати більшу довгострокову цінність, ніж усталені активи, такі як XRP і VELO. Завдяки своєму унікальному підходу до ончейн розваг і дизайну, орієнтованому на спільноту, $GGs багато хто вважає одним із найкращих криптовалютних передпродажів 2025 року. Based Eggman ($GGs): сила мемів з корисністю Based Eggman будує повну екосистему навколо свого нативного токена $GGs, який виконує кілька функцій в іграх, майнінгу, ліквідності, оплаті та навіть як комісії за газ для смартконтрактів. Токен також має культурну вагу, оскільки "GGs" - це широко використовуваний термін в онлайн-іграх для вираження спортивної поведінки та оцінки хороших ігор. Вбудовуючи цю концепцію в криптовалютну структуру, проєкт поєднує інтернет-культуру з фінансовою корисністю. Платформа прагне стати центральним хабом для криптоігор на Base, дозволяючи користувачам взаємодіяти через геймплей, стрімінг та залучення спільноти. Кожна транзакція в $GGs представляє не лише передачу вартості, але й участь у культурному русі, який об'єднує гравців і трейдерів. З понад 6 278 USDT зібраних і 982 649 проданих токенів на даний момент за ціною $0,006389 за $GGs, передпродаж почав набирати обертів. Цей прогрес ставить його серед криптовалютних монет на передпродажі, які виділяються в циклі 2025 року. XRP: усталений гравець на ринку XRP продовжує...
Нафта прямує до першого тижневого падіння за три тижні через зростання занепокоєння щодо постачання, а золото продовжує зростати

Нафта прямує до першого тижневого падіння за три тижні через зростання занепокоєння щодо постачання, а золото продовжує зростати

Ціни на нафту знову впали в п'ятницю. Це вже третій день поспіль. І тепер, вперше за три тижні, ринок стикається з явним тижневим падінням. Нафта Brent впала на $0,35 до $66,64 за барель до 11:10 за Києвом. Американська West Texas Intermediate знизилася на $0,33 до $63,15. Кожна впала на 0,5% за день. За тиждень Brent знизилася на 2,2%, а WTI впала на 1,3%. Падіння відбулося після новин про те, що запаси сирої нафти в США зросли на 2,4 мільйона барелів минулого тижня. Аналітики прогнозували зниження. Це несподіване збільшення запасів викликало нові занепокоєння щодо уповільнення попиту. Водночас очікування щодо пропозиції стають гучнішими. ОПЕК+, до якого входять Росія та Саудівська Аравія, планує зустрітися в неділю. Вісім членів зараз обговорюють підвищення видобутку. ОПЕК+ планує збільшити пропозицію раніше графіка ОПЕК+ вже контролює майже половину світового видобутку нафти. Тепер вони думають про припинення другого рівня скорочень пропозиції більш ніж на рік раніше. Запропоноване збільшення становить 1,65 мільйона барелів на день, що дорівнює 1,6% світового попиту. Це великий крок, який заповнить ринок більшою кількістю барелів у той час, коли попит виглядає слабким. "З'являється все більше історій і ознак майбутнього, де проблем із постачанням сировини навряд чи буде", - сказав Джон Еванс з PVM, брокерської компанії. Переклад: нестачі нафти не передбачається. Сила переробної галузі допомагала підтримувати ціни, за словами аналітиків BMI, але вони попередили, що ця підтримка може зникнути. Маржа переробки може послабитися, оскільки нафтопереробні заводи починають технічне обслуговування, а світовий попит сповільнюється в найближчі місяці. Тим часом Дональд Трамп підлив масла у вогонь у четвер. Колишній президент США закликав європейських лідерів припинити купувати російську нафту, за словами представника Білого дому. Такий політичний вплив завжди додає ризику. Будь-яке скорочення російського експорту або навіть просто...
ALL4 Mining запускає безкоштовний хмарний майнінг для власників BTC, XRP та DOGE

ALL4 Mining запускає безкоштовний хмарний майнінг для власників BTC, XRP та DOGE

У 2025 році заробіток криптовалют більше не вимагає інвестицій у дороге обладнання чи оволодіння спеціалізованою термінологією. Хмарний майнінг став зручною альтернативою, що приваблює велику кількість нових користувачів, які прагнуть легко отримувати прибуток від таких криптовалют, як Bitcoin, Dogecoin та XRP, не долаючи поширених перешкод. Замість налаштування обладнання вдома, майнери можуть використовувати віддалені майнінгові ресурси – навіть новачки у сфері криптовалют можуть автоматично отримувати прибуток. Майнінгова платформа ALL4 Mining дозволяє інвесторам отримувати прибуток незалежно від тенденцій ринку безперервно. Новачкам потрібен лише мобільний телеф
Bitcoin прагне до нових висот

Bitcoin прагне до нових висот

Допис Bitcoin прагне до нових висот з'явився на BitcoinEthereumNews.com. 5 вересня 2025 року Bitcoin, провідна криптовалюта за ринковою капіталізацією, продемонстрував висхідну тенденцію, наразі торгуючись приблизно за $112 800. Цей рух спрямовує увагу інвесторів на важливий поріг у $113 000, рівень, який вважається вирішальним у визначенні майбутньої траєкторії ціни та технічних перспектив Bitcoin. Читати далі: Bitcoin прагне до нових висот Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-aims-for-new-heights
Strategy Inc. готова увійти до S&P 500 після зростання Bitcoin

Strategy Inc. готова увійти до S&P 500 після зростання Bitcoin

Пост Strategy Inc. готова увійти до S&P 500 після зростання Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Ключовий момент 1 Ключовий момент 2 Ключовий момент 3 Strategy Inc., під керівництвом Майкла Сейлора, готова приєднатися до S&P 500 після значних прибутків, пов'язаних з Bitcoin, що є важливою віхою у корпоративному впровадженні цифрових активів. Це потенційне включення підкреслює зростаючий інституційний інтерес до Bitcoin, потенційно підвищуючи його легітимність та впливаючи на динаміку ринку через розширення впливу інвесторів. Strategy Inc. приєднується до перегонів S&P 500 з підтримкою Bitcoin Майкл Сейлор повідомив про нереалізований прибуток від Bitcoin у розмірі 14 мільярдів доларів, що наближає компанію до потенційного включення до S&P 500. З 2020 року Сейлор спрямував компанію на Bitcoin, утримуючи 636 505 BTC, найбільший корпоративний запас. Фокус компанії на Bitcoin підвищив її прибутковість, відповідаючи вимогам S&P згідно з новими стандартами бухгалтерського обліку США. Потенційне включення до S&P 500 є важливою віхою, що, ймовірно, збільшить інституційні інвестиції в Bitcoin, оскільки пасивні індексні фонди можуть придбати акції на 16 мільярдів доларів. Цей розвиток свідчить про зростаюче прийняття Bitcoin у традиційних фінансах. Ринкова капіталізація Strategy Inc. зараз становить 22,7 мільярда доларів, що вище, ніж у попередніх звітах. "Bitcoin - це рішення. Все інше - відволікання." — Майкл Сейлор Незважаючи на відсутність офіційних заяв від Сейлора чи Strategy Inc. щодо цієї події, криптоспільнота уважно спостерігає. Аналітики ринку розмірковують про інституційні відповіді, зазначаючи, що подібні минулі події підвищували як ліквідність, так і попит на активи. Наразі немає підтверджених прямих цитат від Сейлора щодо S&P 500. Зростання ціни Bitcoin стимулює інституційний інтерес Чи знали ви? Strategy Inc. може встановити прецедент як перша компанія, що використовує переважно Bitcoin для кваліфікації S&P 500, підкреслюючи роль криптовалюти, що розвивається в корпоративних фінансах. За даними CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) оцінюється в 112 495,18 доларів з ринковою капіталізацією 2,24 трильйона доларів, домінуючи на 58,02% ринку. Обсяг торгівлі досяг 67,52 мільярда доларів, зміна на 16,49%. За останні 90 днів Bitcoin зріс на 7,18%. Циркуляційна пропозиція становить 19,91 мільйона...
3 монети для купівлі, оскільки засновник Cardano натякає на партнерство з XRP після аірдропу опівночі

3 монети для купівлі, оскільки засновник Cardano натякає на партнерство з XRP після аірдропу опівночі

Пост "3 монети для купівлі, оскільки засновник Cardano натякає на партнерство з XRP після аірдропу Midnight" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта живе за рахунок спекуляцій, і нещодавні розробки партнерства XRP, про які натякнув засновник Cardano після аірдропу Midnight, викликали відродження інтересу інвесторів до альтернативних активів. Серед проєктів, які можна вважати бенефіціарами цього нового інтересу на ринку, можна відзначити Little Pepe (LILPEPE), Tron (TRX) і Toncoin (TON). Обидва мають різні ціннісні пропозиції, але початкові показники свідчать, що один нещодавній учасник може залишитися в пам'яті інвесторів у Мемкоїни та ентузіастів блокчейну. Little Pepe (LILPEPE): еволюція мемів на рівні Layer 2 Little Pepe (LILPEPE) позиціонує себе як більше, ніж просто ще один Мемкоїн. Наразі на етапі 12 передпродажу за ціною $0,0021, проєкт уже зібрав $23,5 мільйона з цільових $25,47 мільйона, продавши понад 14,8 мільярда токенів. З запланованою ціною лістингу $0,003, аналітики припускають, що ранні прихильники можуть отримати вигоду від сильного імпульсу передпродажу. Little Pepe, по суті, є блокчейном Layer 2 нового покоління, що спеціалізується на мемах. На відміну від звичайних Мемкоїнів, зростання яких залежить від настроїв спільноти, LILPEPE поєднує культуру мемів з високопродуктивними можливостями, забезпечуючи наднизькі комісії за транзакції та завершення, високу швидкість та відмінну безпеку завдяки цій унікальній комбінації. Його дорожня карта, розділена на етапи Вагітність, Народження та Зростання, передбачає підхід спільноти до лістингу на біржах, зростання екосистеми та подальшої обізнаності ринку. Токеноміка структурована для зміцнення стабільності та винагороди власників: 10% ліквідності для забезпечення торгівлі на біржі, 26,5% розподілу передпродажу для ранніх прихильників, 30% резервів мережі для сили екосистеми, 13,5% стейкінгу та винагород для стимулювання спільноти, 10% маркетингу, 10% розподілу DEX і 0% податку на транзакції. Унікальність LILPEPE полягає в тому, що це єдиний у світі мем-орієнтований блокчейн Layer 2, оснащений Launchpad для мемів і захистом від снайпер-ботів для забезпечення чесної торгівлі. За підтримки анонімних експертів з перевіреним досвідом підтримки топових Мемкоїнів...
Bitcoin Hyper майже до $14 млн: наступна криптовалюта, яка зросте в 1000 разів?

Bitcoin Hyper майже до $14 млн: наступна криптовалюта, яка зросте в 1000 разів?

Пост Bitcoin Hyper майже до $14 млн: Наступна криптовалюта, яка зросте в 1000 разів? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Hyper майже до $14 млн: Наступна криптовалюта, яка зросте в 1000 разів? Підпишіться на нашу розсилку! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Як криптовалютний письменник, обов'язки Богдана розділені між дослідженням і написанням статей та розвагою команди своїм гумором на межі політичної некоректності, як майбутній Білл Берр, якщо хочете. Завдяки своєму 12+ річному досвіду написання в багатьох галузях, включаючи технології, кібербезпеку, моделювання, фітнес, криптовалюту та інші теми-які-не-можна-називати, він став справжнім активом для команди. У той час як його посада старшого письменника в PrivacyAffairs навчила його цінним урокам про силу самоуправління, вся його письменницька кар'єра була і є вправою в самовдосконаленні. Тепер він готовий зануритися в криптовалюту і навчити людей, як взяти під контроль свої власні гроші на блокчейні. З фіатом як вічно знецінюваною валютою, Bitcoin і альткоїни здаються найкращою альтернативою для Богдана. Найбільшим професійним досягненням Богдана, окрім забезпечення посади головного письменника для Bitcoinist, був його 5-річний досвід роботи менеджером з написання в Blackwood Productions, де він координував команду з чотирьох письменників. За цей час він дізнався про цінність командної роботи та створення робочого середовища, яке сприяє ефективності, позитиву та дружбі. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я згоден Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-presale-nears-14m-next-crypto-to-1000x/
GKN Aerospace переміщує 3D-друк деталей двигунів до США зі Швеції

GKN Aerospace переміщує 3D-друк деталей двигунів до США зі Швеції

Пост GKN Aerospace переносить 3D-друк деталей двигунів до США зі Швеції з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Інженерна та виробнича команда GKN Aerospace з 3D-друкованим компонентом кільця кріплення корпусу вентилятора для двигунів Pratt & Whitney GTF. GKN Aerospace GKN Aerospace розширює свій завод у Ньюінгтоні, штат Коннектикут, щоб перенести виробництво своїх революційних 3D-друкованих компонентів реактивних двигунів. В основі розширення лежить кільце кріплення корпусу вентилятора, складна високоміцна деталь, яка є основою двигунів Pratt & Whitney GTF, що встановлюються на деяких з найсучасніших пасажирських літаків світу, включаючи Airbus A220 та Embraer E195-E2. Наразі деталі 3D-друкуються у Швеції та проходять механічну обробку в США. Існуючий завод у США підтримуватиме повне серійне виробництво деталей до кінця цього року, а розширені адитивні операції, як очікується, розпочнуться у 2027 році, згідно з GKN. Перенесення повного виробництва до США "також допоможе зміцнити глобальні ланцюги постачання, пропонуючи альтернативний метод виробництва", - зазначає компанія. GKN отримала кошти через державну Ініціативу стратегічного ланцюга постачання вартістю 25 мільйонів доларів. Губернатор Коннектикуту Нед Ламонт виступає на церемонії закладки фундаменту розширення об'єкта GKN Aerospace в Ньюінгтоні, штат Коннектикут. GKN Aerospace Кільце є найбільшим критично важливим для польоту компонентом, виготовленим за допомогою 3D-друку — або адитивного виробництва — який коли-небудь отримував сертифікацію FAA. Замість вирізання деталі з великого блоку металу та витрачання надлишків, запатентований процес GKN будує деталь шар за шаром. GKN Aerospace очікує, що її запатентований процес 3D-друку металу, коли буде повністю впроваджений у виробництво, зменшить споживання матеріалів на 70% порівняно з традиційним виробництвом, одночасно скорочуючи час виконання замовлення з дев'яти місяців до всього лише чотирьох тижнів. "Це розширення в Коннектикуті є важливою віхою для GKN Aerospace та нашої програми кільця кріплення корпусу вентилятора", - каже Йоакім Андерссон, президент підрозділу двигунів GKN Aerospace. "З програмою FCMR у промисловому масштабі ми доводимо не лише технічні...
