Імпульс Ripple сповільнюється, оскільки ціна XRP зупиняється, а Layer Brett націлюється на зростання мемного ринку на 4 200% цього місяця
Пост "Імпульс Ripple сповільнюється, оскільки ціна XRP застоюється, а Layer Brett націлюється на зростання ринку мемкоїнів на 4,200% цього місяця" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Після місяців юридичних перемог та уваги ЗМІ, Ripple починає втрачати силу. Ціна XRP тримається в тому самому вузькому діапазоні протягом тижнів, а активність китів сповільнилася. Колись головний претендент на прорив, XRP тепер виглядає так, ніби його залишають позаду. Тим часом ранні покупці переключають увагу на Layer Brett, мемкоїн з високим потенціалом зростання, що націлений на стрибок на 4,200% цього місяця — підкріплений технологією Ethereum Layer 2 та вірусною енергією, з якою Ripple просто не може зрівнятися.
XRP (XRP): хайп Ripple згасає, оскільки ціна XRP стагнує
Довгоочікуване відновлення Ripple, схоже, зупинилося. Після часткових юридичних перемог та повернення на основні біржі США, багато хто очікував, що ціна XRP нарешті злетить. Натомість вона ледве рухається. Навіть із міцними фундаментальними показниками та регуляторною ясністю, ринок не відреагував тим обсягом чи волатильністю ціни, на які сподівалися бики.
Ончейн обробка підтверджує це. Великі власники XRP не роблять рухів, а звичайні обговорення на форумах помітно затихли. Ripple все ще має цінність у сфері платежів, але йому не вистачає того швидкорухомого, керованого спільнотою хайпу, який визначає цей цикл. І на відміну від проектів Layer 2 або екосистем на основі стейкінгу, XRP не пропонує нових стимулів для покупців діяти зараз. Немає стейкінгу, немає NFT, і немає наративу, який відчувається терміновим.
Трейдери шукають історії, в які вони можуть повірити — а історія Ripple не змінилася. Настрій не негативний — він байдужий. А на такому ринку байдужість вбиває імпульс. Ціна XRP може утримувати свої позиції, але без нового каталізатора дні параболічних рухів можуть бути позаду. Для трейдерів, які женуться за короткостроковими прибутками, Ripple вже не є місцем, де зосереджена енергія.
Layer Brett (LBRETT): енергія мемкоїнів зустрічається з технологією Ethereum Layer 2
Поки XRP вирівнюється, Layer Brett активно просувається в мем-суперцикл з рекордним передпродажем...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:14