Епідемія цифрового насильства проти сирійських жінок і дівчат

Майстерня з ремонту пристроїв у провінції Ідліб у 2024 році, організована Equity & Empowerment та Асоціацією розвитку Імран. Equity & Empowerment Фотографія здавалася досить безневинною: на ній була зображена жінка-лікар з Північно-Західної Сирії. Але особливо важливим для деяких глядачів було те, чого на фото не було: хіджабу, що покриває голову жінки. Фотографія була опублікована в інтернеті користувачем, який використовував фейковий акаунт. Наступного дня, у так званому "вбивстві честі", брат лікарки вбив її публічно. Ця жінка стала жертвою гендерного насильства, що здійснюється за допомогою технологій (TFGBV). Цей незручний термін може не використовуватися широко. Але більшість жінок зазнали цього, навіть якщо вони не визначали це для себе як насильство. Більшість також не повідомляли про це. Це настільки поширене і ігнороване явище, і зазвичай менш драматичне, ніж випадок сирійської лікарки, що може здаватися марним навіть згадувати про це. Нещодавній звіт трьох організацій — гуманітарної дослідницької організації ACAPS, агентства ООН з питань сексуального та репродуктивного здоров'я UNFPA та мережі гуманітарних організацій Global Protection Cluster — показує, наскільки частим і руйнівним є це цифрове насильство в Північно-Західній Сирії. Воно в основному мотивоване "фінансовою та сексуальною експлуатацією, помстою, примусом, дифамацією або шкодою репутації, або просто щоб погрожувати, завдати шкоди або переслідувати цільову особу", згідно зі звітом. "Це показує, що TFGBV майже завжди має на меті спричинити серйозні наслідки в реальному житті і не повинно недооцінюватися як суто онлайн-явище". Хоча цей останній звіт зосереджений на Північно-Західній Сирії, проблема не обмежується одним регіоном чи навіть однією країною, каже Діана Гарде, яка керувала Регіональним офісом арабських держав для реагування UNFPA в Сирії, перш ніж перейти до роботи в Судані. TFGBV, ймовірно, існує будь-де у світі, особливо там, де вразливість посилюється голодом, конфліктом або бідністю, у поєднанні з антропогенними...