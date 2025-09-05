2025-10-11 Saturday

Ралі Bitcoin підштовхує $HYPER вище $14M

Ралі Bitcoin підштовхує $HYPER вище $14M

Стратегія Сейлора готова приєднатися до S&P 500: Ралі Bitcoin підштовхує $HYPER вище $14M
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 19:45
Криптовалютні ETF втрачають $394 мільйони, оскільки фонди Bitcoin та Ether зазнають відтоку коштів

Криптовалютні ETF втрачають $394 мільйони, оскільки фонди Bitcoin та Ether зазнають відтоку коштів

Bitcoin ETF втратили $227 мільйонів, а ETF ефіру зафіксували четвертий день поспіль відтоку в розмірі $167 мільйонів 4 вересня, що призвело до загального викупу майже $400 мільйонів. Bitcoin втрачає $227 мільйонів, а Ether відзначає четвертий день викупів Імпульс, який рухав криптовалютними біржовими фондами (ETF) раніше цього тижня, обірвався. Інвестори вивели майже [...]
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 19:36
Сундар Пічаї з Google віддає належне Трампу за перемогу в антимонопольній справі

Сундар Пічаї з Google віддає належне Трампу за перемогу в антимонопольній справі

Сундар Пічаї сказав це прямо в обличчя Дональду Трампу: перемога Google в антимонопольній справі багато в чому пов'язана з періодом президентства Трампа. На вечері в четвер у Білому домі з іншими технологічними керівниками Трамп подивився прямо на генерального директора Google і сказав: "Ну, у вас був дуже хороший день вчора... Хочете розповісти про цей великий день, який у вас був вчора?" Цей "великий день" був моментом, коли Alphabet, материнська компанія Google, додала 230 мільярдів доларів до своєї ринкової капіталізації після уникнення примусового розділення за рішенням федерального суду, як повідомляв Cryptopolitan. Антимонопольна справа, вперше ініційована Міністерством юстиції у 2020 році, звинувачувала Google у веденні незаконної монополії на ринку пошуку. Суддя Аміт Мехта постановив цього тижня, що хоча Google і порушив закон, найбільш екстремальні вимоги Міністерства юстиції не були виправданими. Це рішення спричинило стрибок ціни акцій Google. Сундар не сперечався. "Я радий, що це закінчилося", - сказав він Трампу за столом, викликавши сміх інших гостей. "Це довгий процес... Ціную, що ваша адміністрація вела конструктивний діалог, і ми змогли дійти до певного рішення". Трамп просто відповів: "Правильно". Google йде з мільярдами і без серйозних обмежень Рішення не було легким ляпасом. Воно визнало правопорушення. Але воно також відхилило жорсткіші ідеї Міністерства юстиції, такі як примус Google до розділення або припинення виплат Apple мільярдів доларів щороку, щоб залишатися пошуковою системою за замовчуванням на iPhone. Ця угода сама по собі коштує мільярди, допомагаючи Apple і утримуючи Google на вершині харчового ланцюга. У вівторок акції Apple підскочили на 4% після закриття торгів, явно задоволені рішенням суду. Рішення Мехти було переконливим. "Google не буде заборонено здійснювати платежі або пропонувати іншу компенсацію партнерам з дистрибуції за попереднє завантаження...
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 19:23
Імпульс Ripple сповільнюється, оскільки ціна XRP зупиняється, а Layer Brett націлюється на зростання мемного ринку на 4 200% цього місяця

Імпульс Ripple сповільнюється, оскільки ціна XRP зупиняється, а Layer Brett націлюється на зростання мемного ринку на 4 200% цього місяця

Після місяців юридичних перемог та уваги ЗМІ, Ripple починає втрачати силу. Ціна XRP тримається в тому самому вузькому діапазоні протягом тижнів, а активність китів сповільнилася. Колись головний претендент на прорив, XRP тепер виглядає так, ніби його залишають позаду. Тим часом ранні покупці переключають увагу на Layer Brett, мемкоїн з високим потенціалом зростання, що націлений на стрибок на 4,200% цього місяця — підкріплений технологією Ethereum Layer 2 та вірусною енергією, з якою Ripple просто не може зрівнятися. XRP (XRP): хайп Ripple згасає, оскільки ціна XRP стагнує Довгоочікуване відновлення Ripple, схоже, зупинилося. Після часткових юридичних перемог та повернення на основні біржі США, багато хто очікував, що ціна XRP нарешті злетить. Натомість вона ледве рухається. Навіть із міцними фундаментальними показниками та регуляторною ясністю, ринок не відреагував тим обсягом чи волатильністю ціни, на які сподівалися бики. Ончейн обробка підтверджує це. Великі власники XRP не роблять рухів, а звичайні обговорення на форумах помітно затихли. Ripple все ще має цінність у сфері платежів, але йому не вистачає того швидкорухомого, керованого спільнотою хайпу, який визначає цей цикл. І на відміну від проектів Layer 2 або екосистем на основі стейкінгу, XRP не пропонує нових стимулів для покупців діяти зараз. Немає стейкінгу, немає NFT, і немає наративу, який відчувається терміновим. Трейдери шукають історії, в які вони можуть повірити — а історія Ripple не змінилася. Настрій не негативний — він байдужий. А на такому ринку байдужість вбиває імпульс. Ціна XRP може утримувати свої позиції, але без нового каталізатора дні параболічних рухів можуть бути позаду. Для трейдерів, які женуться за короткостроковими прибутками, Ripple вже не є місцем, де зосереджена енергія. Layer Brett (LBRETT): енергія мемкоїнів зустрічається з технологією Ethereum Layer 2 Поки XRP вирівнюється, Layer Brett активно просувається в мем-суперцикл з рекордним передпродажем...
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 19:14
Розпакування потенційного короткого стискання BTC

Розпакування потенційного короткого стискання BTC

Неминучий сплеск Bitcoin: розкриття потенційного шорт-сквізу BTC
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 18:58
Володіння Bitcoin (BTC) як частина ширшої стратегії скарбниці: Figma

Володіння Bitcoin (BTC) як частина ширшої стратегії скарбниці: Figma

Компанія з розробки програмного забезпечення для спільного дизайну Figma (FIG) збільшила свої утримання Bitcoin BTC$112,263.82 до $91 мільйона у другому кварталі цього року, як повідомила компанія у середу під час звіту про прибуток. Цей крок, розкритий фінансовим директором Правіром Мелвані, є частиною більшої готівкової позиції у $1.6 мільярда. "У межах $1.6 мільярда ми також утримували приблизно $91 мільйон у нашому біржовому фонді Bitcoin", - сказав Мелвані. Figma, яка вийшла на Нью-Йоркську фондову біржу в липні, мала насичені кілька років. Запланована Adobe угода про придбання за $20 мільярдів зірвалася у 2023 році після того, як регулятори висловили антимонопольні занепокоєння. З того часу компанія продовжила розширювати свою клієнтську базу, яка включає 95% компаній зі списку Fortune 500. На відміну від деяких фірм, які звернулися до утримання Bitcoin як до останньої спроби зацікавити інвесторів або відійти від занепадаючого основного бізнесу, підхід Figma виглядає більш консервативним. "Ми не намагаємося бути Майклом Сейлором", - сказав генеральний директор Ділан Філд CNBC, посилаючись на співзасновника MicroStrategy, відомого тим, що перетворив свою раніше сонну компанію з розробки програмного забезпечення на великого утримувача Bitcoin. "Це не компанія з утримання Bitcoin. Це дизайнерська компанія, але я вважаю, що для нього є місце в балансі та як частина диверсифікованої стратегії скарбниці". Ні збільшення впливу Bitcoin, ні кращий за очікуваний дохід не підвищили настрої інвесторів, принаймні в короткостроковій перспективі. Незважаючи на перевищення очікувань щодо прибутку, акції Figma впали на 18% у четвер, закрившись на рівні $55.96. Це залишається вище ціни IPO, але приблизно на 50% нижче від шаленого піку в день IPO. Тихе додавання Bitcoin до скарбниці Figma додає ще одне ім'я до списку публічних компаній, які експериментують з цифровими активами як частиною своєї фінансової інфраструктури — але без видовищності чи євангелізму, часто пов'язаних з цим кроком. Наразі Bitcoin залишається невеликою частиною...
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 18:27
Чому Tether раптово вкладає мільйони в золоту промисловість

Чому Tether раптово вкладає мільйони в золоту промисловість

Замість того, щоб зосереджуватися виключно на віртуальних активах, Tether почав спрямовувати прибутки в золото, прагнучи заявити про себе в усій галузі - від шахт, де його видобувають, до роялті-компаній, які фінансують виробництво. Такий вибір часу не випадковий. Ціни на золото тримаються біля історичних максимумів, і керівництво Tether бачить можливість розширити свій вплив. Генеральний директор Паоло Ардоіно давно описував метал як природний аналог Bitcoin, стверджуючи, що одне є основою землі, а інше представляє її цифрову еволюцію. Зростаючий портфель золотих активів Раніше цього літа Tether тихо інвестував у роялті-компанію Elemental Altus угодою на 105 мільйонів доларів. Через кілька тижнів він додав ще 100 мільйонів доларів, коли компанія об'єдналася з EMX, створивши новий бренд Elemental Royalty Corp. Послідовні інвестиції показують, що Tether не просто накопичує золоті злитки, а має намір вбудуватися в б
BitcoinEthereumNews2025/09/05 18:23
Епідемія цифрового насильства проти сирійських жінок і дівчат

Епідемія цифрового насильства проти сирійських жінок і дівчат

Допис "Епідемія цифрового насильства проти сирійських жінок і дівчат" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Майстерня з ремонту пристроїв у провінції Ідліб у 2024 році, організована Equity & Empowerment та Асоціацією розвитку Імран. Equity & Empowerment Фотографія здавалася досить безневинною: на ній була зображена жінка-лікар з Північно-Західної Сирії. Але особливо важливим для деяких глядачів було те, чого на фото не було: хіджабу, що покриває голову жінки. Фотографія була опублікована в інтернеті користувачем, який використовував фейковий акаунт. Наступного дня, у так званому "вбивстві честі", брат лікарки вбив її публічно. Ця жінка стала жертвою гендерного насильства, що здійснюється за допомогою технологій (TFGBV). Цей незручний термін може не використовуватися широко. Але більшість жінок зазнали цього, навіть якщо вони не визначали це для себе як насильство. Більшість також не повідомляли про це. Це настільки поширене і ігнороване явище, і зазвичай менш драматичне, ніж випадок сирійської лікарки, що може здаватися марним навіть згадувати про це. Нещодавній звіт трьох організацій — гуманітарної дослідницької організації ACAPS, агентства ООН з питань сексуального та репродуктивного здоров'я UNFPA та мережі гуманітарних організацій Global Protection Cluster — показує, наскільки частим і руйнівним є це цифрове насильство в Північно-Західній Сирії. Воно в основному мотивоване "фінансовою та сексуальною експлуатацією, помстою, примусом, дифамацією або шкодою репутації, або просто щоб погрожувати, завдати шкоди або переслідувати цільову особу", згідно зі звітом. "Це показує, що TFGBV майже завжди має на меті спричинити серйозні наслідки в реальному житті і не повинно недооцінюватися як суто онлайн-явище". Хоча цей останній звіт зосереджений на Північно-Західній Сирії, проблема не обмежується одним регіоном чи навіть однією країною, каже Діана Гарде, яка керувала Регіональним офісом арабських держав для реагування UNFPA в Сирії, перш ніж перейти до роботи в Судані. TFGBV, ймовірно, існує будь-де у світі, особливо там, де вразливість посилюється голодом, конфліктом або бідністю, у поєднанні з антропогенними...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:56
ЄЦБ просуває цифрове євро для посилення стратегічної автономії та протидії іноземним стейблкоїнам

ЄЦБ просуває цифрове євро для посилення стратегічної автономії та протидії іноземним стейблкоїнам

Публікація ЄЦБ просуває цифрове євро для посилення стратегічної автономії, протидії іноземним стейблкоїнам з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. 4 вересня 2025 року член Виконавчої ради ЄЦБ П'єро Чіполлоне виступив у Європейському парламенті, виступаючи за цифрове євро для зміцнення стійкості платіжної системи Європи та стратегічної автономії. Виступаючи в Брюсселі, Чіполлоне підкреслив роль цифрового євро у зменшенні залежності від неєвропейських платіжних провайдерів, які домінують у 66% карткових транзакцій єврозони, посилаючись на високі комісії [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/ecb-pushes-digital-euro-to-enhance-strategic-autonomy-counter-foreign-stablecoins/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:54
Передпродаж Bitcoin Hyper перевищив $14 млн після масового напливу інвесторів

Передпродаж Bitcoin Hyper перевищив $14 млн після масового напливу інвесторів

Допис Bitcoin Hyper Presale перевищує $14 млн після масового напливу інвесторів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Передпродаж Bitcoin Hyper ($HYPER) перевищив $14 млн після напливу інвесторів. Передпродаж має стати одним із найшвидше зростаючих передпродажів 2025 року, з пулом стейкінгу понад 670 млн токенів. Bitcoin Hyper ($HYPER) - це офіційне оновлення Layer 2 для Bitcoin, яке обіцяє зняти обмеження продуктивності Bitcoin, що наразі становить 7 транзакцій за секунду (TPS). Мета полягає в тому, щоб забезпечити швидші транзакції з часом підтвердження в секундах замість годин. Це усуне систему пріоритетів на основі комісій, яка наразі швидше підтверджує більші транзакції з вищими комісіями, тоді як менші можуть займати години. Це також значно знизить ончейн комісії. Нещодавній сплеск залучених коштів відбувається саме тоді, коли передпродаж наближається до цільового завершення в 4 кварталі 2025 року. У чому проблема Bitcoin? Основна проблема Bitcoin - це обмеження TPS, що ставить його на 27 місце у списку блокчейнів з найвищим TPS. Це жахливо, враховуючи, що Solana посідає друге місце у списку з показником до 1000 TPS, а Ethereum - 17-е з 20 TPS. Але що таке TPS і чому це важливо? Уявіть піцерію з сімома працівниками. Ці сім працівників доставлять сім піц за 20-30 хвилин. Але замовте 30 піц, і їм знадобиться дві години, щоб виконати замовлення. Той самий принцип застосовується до мережі Bitcoin, яка може обробляти лише до семи транзакцій за секунду. Замовте забагато піц, і мережа забивається, різко збільшуючи час підтвердження та спричиняючи перевантаження і навіть збої завершення. Проблема в тому, що мережа Bitcoin обробляє лише один блок кожні 10 хвилин. З цієї причини транзакції потрапляють у чергу, а блокчейн підтверджує їх по порядку, на основі їхніх комісій: спочатку проходять ті, що мають найвищі комісії. Bitcoin Hyper - не єдине оновлення, яке було спрямоване на вирішення цієї конкретної проблеми. Lightning Network з'явилася першою, але зазнала невдачі...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:48
