Apple заробила майже $9 мільярдів в Індії за останній фінансовий рік, встановивши новий особистий рекорд. Гроші надійшли переважно від iPhone, а MacBook також показали суцільні результати. Порівняно з $8 мільярдами, які компанія заробила роком раніше, це зростання продажів на 13% за 12 місяців, що закінчилися в березні. Такого зростання не спостерігалося в інших країнах, де Apple продає пристрої. Більшість світу переживає уповільнення попиту на смартфони, але Індія все ще рухається вперед. Незважаючи на те, що Індія є лише невеликою частиною глобального бізнесу компанії, Apple робить на неї велику ставку. Вони вкладають ресурси в регіон, очікуючи, що він стане важливою частиною головоломки в майбутньому. Apple відкриває більше магазинів і змінює фокус управління Apple відкрила два нових фізичних магазини цього тижня в Бангалорі та Пуні, доповнюючи свій повільний, але стабільний розвиток роздрібної мережі. На цьому вони не зупиняються. Вже є плани відкрити ще один магазин у Ноїді, прямо за межами Делі, і ще один у Мумбаї на початку наступного року. Все це частина однієї стратегії: отримати більший контроль над своєю продуктовою екосистемою та безпосередньо зв'язатися з місцевими клієнтами. У 2023 році Apple реорганізувала управління своїми глобальними продажами. Індію виділили в окремий регіон. Цей крок показує, наскільки серйозно вони ставляться до того, щоб зробити цей ринок пріоритетним. У країні зростає середній клас, більше людей купують преміальні телефони, а рівень доходів вищий, ніж раніше. За даними Таруна Патхака з Counterpoint Research, iPhone зараз складають близько 7% усіх смартфонів в Індії. Apple не могла фізично відкрити магазини протягом тривалого часу через суворі закони про місцеві закупівлі. Уряд раніше вимагав від компаній виробляти певний відсоток своїх товарів на місці перед відкриттям магазинів. Після того, як ця політика...