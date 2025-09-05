American Bitcoin, підтриманий Трампом, завершує дебют на Nasdaq зростанням на 17%
Пост American Bitcoin, підтриманий Трампом, завершив дебют на Nasdaq зростанням на 17% з'явився на BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin, майнінгова компанія, пов'язана з синами президента США Дональда Трампа Еріком та Дональдом Трампом-молодшим, завершила свій перший день торгів на Nasdaq з різкими коливаннями, але все ж змогла закінчити на 16,75% вище, трохи більше ніж $8. Торгівля після закриття біржі підняла акції ще на 6% до $8,50, підтвердили звіти.
Різкі коливання цін у перший день
Торгівля відкрилася стрімко. Нещодавно ребрендингова компанія, утворена шляхом злиття з Gryphon Digital Mining (GRYP), підскочила до $13,21 з попереднього закриття Gryphon на рівні $6,90, що становить зростання на 90%. Цей ранній імпульс швидко зник, опустивши акції до $6,70 вдень, перш ніж вони відновили частину втрат. Nasdaq призупиняв торгівлю п'ять разів через надмірну волатильність ціни. Незважаючи на нестабільні рухи, Bloomberg оцінив частку Еріка Трампа в 7,5% приблизно в $548 мільйонів на кінець сесії. Його статок тепер безпосередньо пов'язаний з тим, як American Bitcoin працює на ринку.
Подвійна стратегія майнінгу та купівлі
За словами Еріка Трампа, компанія не лише займатиметься майнінгом Bitcoin, але й купуватиме його, коли умови будуть більш сприятливими. Він описав цей підхід як перемикання "на те, що краще в даний момент". Існуюча скарбниця компанії вже має 2 443 BTC, що робить її 25-м найбільшим запасом серед публічних компаній. З Bitcoin, що торгується вище $112 000, ця частка коштує близько $275 мільйонів. Ерік Трамп підкреслив, що бізнес прагнутиме максимізувати вартість для акціонерів, балансуючи між майнінговим виробництвом та ринковими покупками: "Ми будемо максимально використовувати щоденний майнінг, але ми також можемо виходити і купувати Bitcoin для підтримки скарбниці", - сказав син президента.
Політичні підтексти та другий проєкт
Запуск викликав питання про те, чи отримує American Bitcoin вигоду від криптодружньої позиції президента Трампа. Ерік Трамп відкинув критику про те, що його сім'я безпосередньо отримує прибуток від політичних...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 20:25