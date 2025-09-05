2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Оновлення цін Solana та Litecoin згасають, оскільки Layer Brett може наздогнати основні криптовалюти до 2026 року

Оновлення цін Solana та Litecoin згасають, оскільки Layer Brett може наздогнати основні криптовалюти до 2026 року

Solana бореться біля позначки $204, а Litecoin демонструє слабкий імпульс, тоді як передпродаж Layer Brett за $0,0053 набирає популярності, оскільки аналітики прогнозують, що він наздожене топові криптовалюти до 2026 року.
NEAR
NEAR$2.386-19.50%
TOP Network
TOP$0.000096--%
CATCH
CATCH$0.0111-7.50%
Поділитись
Blockchainreporter2025/09/05 20:40
Поділитись
American Bitcoin, підтриманий Трампом, завершує дебют на Nasdaq зростанням на 17%

American Bitcoin, підтриманий Трампом, завершує дебют на Nasdaq зростанням на 17%

Пост American Bitcoin, підтриманий Трампом, завершив дебют на Nasdaq зростанням на 17% з'явився на BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin, майнінгова компанія, пов'язана з синами президента США Дональда Трампа Еріком та Дональдом Трампом-молодшим, завершила свій перший день торгів на Nasdaq з різкими коливаннями, але все ж змогла закінчити на 16,75% вище, трохи більше ніж $8. Торгівля після закриття біржі підняла акції ще на 6% до $8,50, підтвердили звіти. Різкі коливання цін у перший день Торгівля відкрилася стрімко. Нещодавно ребрендингова компанія, утворена шляхом злиття з Gryphon Digital Mining (GRYP), підскочила до $13,21 з попереднього закриття Gryphon на рівні $6,90, що становить зростання на 90%. Цей ранній імпульс швидко зник, опустивши акції до $6,70 вдень, перш ніж вони відновили частину втрат. Nasdaq призупиняв торгівлю п'ять разів через надмірну волатильність ціни. Незважаючи на нестабільні рухи, Bloomberg оцінив частку Еріка Трампа в 7,5% приблизно в $548 мільйонів на кінець сесії. Його статок тепер безпосередньо пов'язаний з тим, як American Bitcoin працює на ринку. Подвійна стратегія майнінгу та купівлі За словами Еріка Трампа, компанія не лише займатиметься майнінгом Bitcoin, але й купуватиме його, коли умови будуть більш сприятливими. Він описав цей підхід як перемикання "на те, що краще в даний момент". Існуюча скарбниця компанії вже має 2 443 BTC, що робить її 25-м найбільшим запасом серед публічних компаній. З Bitcoin, що торгується вище $112 000, ця частка коштує близько $275 мільйонів. Ерік Трамп підкреслив, що бізнес прагнутиме максимізувати вартість для акціонерів, балансуючи між майнінговим виробництвом та ринковими покупками: "Ми будемо максимально використовувати щоденний майнінг, але ми також можемо виходити і купувати Bitcoin для підтримки скарбниці", - сказав син президента. Політичні підтексти та другий проєкт Запуск викликав питання про те, чи отримує American Bitcoin вигоду від криптодружньої позиції президента Трампа. Ерік Трамп відкинув критику про те, що його сім'я безпосередньо отримує прибуток від політичних...
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 20:25
Поділитись
Рада директорів Tesla пропонує пакет винагороди в розмірі $1 трильйон для Маска, якщо амбітні цілі будуть досягнуті

Рада директорів Tesla пропонує пакет винагороди в розмірі $1 трильйон для Маска, якщо амбітні цілі будуть досягнуті

Допис "Рада директорів Tesla пропонує пакет компенсації в розмірі $1 трильйон для Маска, якщо будуть досягнуті амбітні цілі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Tesla окреслила новий пакет компенсації для свого генерального директора Ілона Маска у п'ятницю, який може коштувати близько $1 трильйон, якщо компанія досягне певних амбітних цілей протягом наступного десятиліття, цей крок відбувається через місяць після того, як рада директорів компанії затвердила для нього винагороду акціями вартістю близько $29 мільярдів. Пакет оплати ставить перед Маском амбітну мету підвищити ринкову капіталізацію Tesla до $8,5 трильйонів до 2035 року. AFP через Getty Images Ключові факти У поданні компанія зазначає, що вона "наразі не має довгострокової програми винагороди за результатами діяльності генерального директора, щоб утримати та стимулювати Ілона зосередити свою енергію на Tesla", і "настав час це змінити". Щоб отримати повну компенсацію, Маску потрібно буде досягти амбітної мети підвищення ринкової капіталізації Tesla з приблизно $1 трильйона на даний момент до $8,5 трильйонів протягом десятирічного періоду. Маск ще публічно не прокоментував це питання. Це новина, що розвивається. Джерело: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/09/05/tesla-proposes-compensation-plan-for-musk-that-could-be-worth-as-much-as-1-trillion/
ChangeX
CHANGE$0.00147552-8.03%
Capverse
CAP$0.11541+3.41%
Movement
MOVE$0.0793-27.84%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 20:11
Поділитись
Hyperliquid Foundation оголошує про значні оптимізації спотової торгівлі

Hyperliquid Foundation оголошує про значні оптимізації спотової торгівлі

Пост Hyperliquid Foundation оголошує про значні оптимізації спотової торгівлі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Hyperliquid Foundation знижує комісії за спотову торгівлю, запускає стейблкоїн USDH. Зниження комісії спот-спот для підвищення ліквідності. Голосування валідаторів для випуску коду USDH. Hyperliquid Foundation оголосила про оновлення мережі для покращення спотової торгівлі, зменшуючи ставки комісії для тейкерів на 80% та випускаючи код торгової пари USDH через голосування валідаторів. Ці зміни спрямовані на збільшення ліквідності та зниження витрат, потенційно підвищуючи обсяг торгівлі Hyperliquid та встановлюючи нові прецеденти у відповідності та доступності децентралізованих фінансів. Ринок спостерігає за запуском USDH на тлі очікуваного зростання ліквідності Ринкові та галузеві відгуки визнали очікувані зміни в обсягах торгівлі. Спостерігачі галузі уважно стежать за наближенням голосування валідаторів, зазначаючи, що результат може зміцнити торгову інфраструктуру Hyperliquid. Заяви від видатних осіб залишаються обмеженими, оскільки обговорюються переважно на платформах розробників. Дані CoinMarketCap розкривають поточний торговий статус Hyperliquid. Станом на останнє оновлення, HYPE торгується за ціною $46,74 з ринковою капіталізацією приблизно $15,61 мільярда. Повідомляється про 24-годинний обсяг торгівлі у $197,69 мільйона, що відображає зниження на 7,64%. За останні 90 днів ціни зросли на 37,50%, демонструючи стійкість ринку. "Зниження комісій для тейкерів на 80% має значно покращити торгівлю на нашій платформі, стимулюючи ліквідність та залучення користувачів." — Hyperliquid Foundation, Офіційна заява Історичний контекст, дані про ціни та експертні висновки Чи знаєте ви? Майбутнє розгортання активів Hyperliquid без дозволу відображає стратегії гігантів DeFi, таких як SushiSwap, які розширили доступ до токенів та ліквідність у 2021 році. Аналіз досліджень Coincu припускає потенційне розширення ліквідності та регуляторний інтерес після оновлення. Значне зниження комісії може призвести до збільшення обсягу торгівлі, одночасно залучаючи більше інвестицій, орієнтованих на відповідність нормам. Hyperliquid(HYPE), щоденний графік, знімок екрана на CoinMarketCap о 14:38 5 вересня 2025 року. Джерело: CoinMarketCap ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Інформація на цьому веб-сайті надається як загальний ринковий коментар і не є інвестиційною порадою. Ми заохочуємо вас проводити власні дослідження перед інвестуванням. Джерело: https://coincu.com/news/hyperliquid-spot-trading-optimization/
Taker Protocol
TAKER$0.0079-14.96%
Hyperliquid
HYPE$38.4-13.45%
Moonveil
MORE$0.02611-17.16%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 20:10
Поділитись
Thumzup розкриває масштабне придбання 3 500 установок

Thumzup розкриває масштабне придбання 3 500 установок

Пост Thumzup розкриває масове придбання 3500 установок з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Майнери Dogecoin: Thumzup розкриває масове придбання 3500 установок Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Майнери Dogecoin: Thumzup розкриває масове придбання 3500 установок Джерело: https://bitcoinworld.co.in/thumzup-dogecoin-miners-acquisition/
BRC20.COM
COM$0.01003-10.43%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:52
Поділитись
Величезна рентабельність інвестицій та вірусна енергія попереду

Величезна рентабельність інвестицій та вірусна енергія попереду

Пост "Масивний ROI та вірусна енергія попереду" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини Дослідіть топ-9 криптовалют для купівлі у вересні 2025 року, включаючи Arctic Pablo Coin, GOHOME, Keyboard Cat та інші. Вересень 2025 року обіцяє бути захоплюючим місяцем для інвесторів у криптовалюту. Оскільки ринок продовжує зростати, існує безліч можливостей для значних прибутків. Якщо ви шукаєте можливість скористатися наступним великим проєктом у криптосфері, ця стаття проведе вас через найкращі криптовалюти для купівлі у вересні 2025 року. Серед них є мемкоїни, утиліті токени та проєкти з високим потенціалом, які можуть забезпечити масивний ROI та вірусну енергію в найближчі місяці. У цьому списку представлені Arctic Pablo Coin, GOHOME, Keyboard Cat, Tutorial, Fwog, Daddy Tate, Simon's Cat, Degen та Pudgy Penguins. Кожна з цих монет була ретельно відібрана завдяки зростаючій спільноті, унікальним випадкам використання та ажіотажу, який вона створює в криптопросторі. Давайте розглянемо кожну з них і дізнаємося, чому вони потрапили до цього списку найкращих криптовалют для купівлі у вересні 2025 року. Arctic Pablo Coin: шлях до процвітання Arctic Pablo Coin є однією з найкращих криптовалют для купівлі у вересні 2025 року, і легко зрозуміти чому. Arctic Pablo - це мемкоїн, не схожий на жоден інший. Побудований навколо містичного наративу, ця монета поєднує пригоди з обіцянкою масивного ROI. З передпродажем, який вже зібрав понад 3,7 мільйона доларів, подорож Arctic Pablo крижаною місцевістю є такою ж захоплюючою, як і прибутковою. Пабло, відважний дослідник, подорожує до прихованих, міфічних місць, відкриваючи можливості та пригоди для всіх, хто приєднується до нього. З кожним відкритим місцем карбуються нові монети, а ціна зростає, створюючи відчуття терміновості для ранніх інвесторів. З 300% бонусом на кожну покупку з використанням коду BAGS300, ті, хто приєднається зараз, можуть отримати значні прибутки...
Daddy Tate
DADDY$0.02294-13.49%
FWOG
FWOG$0.02274-29.48%
Moonveil
MORE$0.02611-17.16%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:50
Поділитись
Дохід Apple в Індії зростає до 9 мільярдів доларів, встановлюючи новий історичний максимум

Дохід Apple в Індії зростає до 9 мільярдів доларів, встановлюючи новий історичний максимум

Допис "Дохід Apple в Індії зростає до $9 мільярдів, встановлюючи новий історичний максимум" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Apple заробила майже $9 мільярдів в Індії за останній фінансовий рік, встановивши новий особистий рекорд. Гроші надійшли переважно від iPhone, а MacBook також показали суцільні результати. Порівняно з $8 мільярдами, які компанія заробила роком раніше, це зростання продажів на 13% за 12 місяців, що закінчилися в березні. Такого зростання не спостерігалося в інших країнах, де Apple продає пристрої. Більшість світу переживає уповільнення попиту на смартфони, але Індія все ще рухається вперед. Незважаючи на те, що Індія є лише невеликою частиною глобального бізнесу компанії, Apple робить на неї велику ставку. Вони вкладають ресурси в регіон, очікуючи, що він стане важливою частиною головоломки в майбутньому. Apple відкриває більше магазинів і змінює фокус управління Apple відкрила два нових фізичних магазини цього тижня в Бангалорі та Пуне, доповнюючи свій повільний, але стабільний розвиток роздрібної мережі. На цьому вони не зупиняються. Вже є плани відкрити ще один магазин у Ноїді, прямо за межами Делі, і ще один у Мумбаї на початку наступного року. Все це частина однієї стратегії: отримати більший контроль над своєю продуктовою екосистемою та безпосередньо зв'язатися з місцевими клієнтами. У 2023 році Apple реорганізувала управління своїми глобальними продажами. Індію виділили в окремий регіон. Цей крок показує, наскільки серйозно вони ставляться до того, щоб зробити цей ринок пріоритетним. У країні зростає середній клас, більше людей купують преміальні телефони, а рівень доходів вищий, ніж раніше. За даними Таруна Патхака з Counterpoint Research, iPhone зараз складають близько 7% усіх смартфонів в Індії. Apple не могла фізично відкрити магазини протягом тривалого часу через суворі закони про місцеві закупівлі. Уряд раніше вимагав від компаній виробляти певний відсоток своїх товарів на місці перед відкриттям магазинів. Після того, як ця політика...
Threshold
T$0.01194-22.46%
Sunrise Layer
RISE$0.009334-8.20%
Moonveil
MORE$0.02611-17.16%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:47
Поділитись
Bitcoin до $175 тис., ETH до $17 тис., а потім крах у стилі доткомів: експерт

Bitcoin до $175 тис., ETH до $17 тис., а потім крах у стилі доткомів: експерт

Пост Bitcoin до $175 тис., ETH до $17 тис., а потім крах у стилі Dot-Com: Експерт з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Джейк Сіммонс, відданий криптожурналіст, захоплюється Bitcoin з 2016 року, коли вперше дізнався про нього. Завдяки своїй масштабній роботі з NewsBTC.com та Bitcoinist.com, Джейк став надійним голосом у криптоспільноті, спрямовуючи як новачків, так і досвідчених ентузіастів до глибшого розуміння цієї динамічної галузі. Його місія проста, але глибока: демістифікувати Bitcoin та криптовалюти і зробити їх доступними для всіх. З професійною кар'єрою у сфері Bitcoin та криптовалют, яка розпочалася відразу після отримання ступеня з інформаційних систем у 2017 році, Джейк повністю занурився в індустрію. Джейк приєднався до групи NewsBTC наприкінці 2022 року. Його освітній досвід забезпечує йому технічну майстерність та аналітичні навички, необхідні для розбору складних тем та представлення їх у зрозумілому форматі. Незалежно від того, чи ви випадковий читач, який цікавиться Bitcoin, чи інвестор, який прагне орієнтуватися в останніх ринкових тенденціях, погляди Джейка пропонують цінні перспективи, які подолають розрив між складними технологіями та повсякденним використанням. Джейк не просто репортер технологічних тенденцій; він твердо вірить у трансформаційний потенціал Bitcoin порівняно з традиційними фіатними валютами. На його думку, нинішня фінансова система перебуває на межі хаосу, спричиненого неконтрольованими діями уряду та помилковою кейнсіанською економічною політикою. Спираючись на принципи австрійської школи економіки, Джейк розглядає Bitcoin не просто як цифровий актив, а як вирішальний крок до виправлення неефективної грошової системи. Його лібертаріанські погляди підкріплюють його позицію, що так само, як церква була відокремлена від держави, так і гроші повинні бути звільнені від державного контролю. Для Джейка Bitcoin представляє більше, ніж просто інвестицію; це мирна революція. Він бачить майбутнє, де Bitcoin сприяє створенню стійкої та відповідальної фінансової структури для майбутніх поколінь. Його адвокація не стосується опозиції...
Moonveil
MORE$0.02611-17.16%
BRC20.COM
COM$0.01003-10.43%
MISSION
MISSION$0.00000959-5.23%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:27
Поділитись
Від $0.01 до $1 — чому аналітики прогнозують 100-кратний ROI до 2026 року

Від $0.01 до $1 — чому аналітики прогнозують 100-кратний ROI до 2026 року

Пост "Від $0,01 до $1 — чому аналітики прогнозують зростання ROI у 100 разів до 2026 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто-трейдери завжди намагаються знайти наступну проривну місію, і багато хто вважає, що вони знайшли її в Ozak AI. Наразі на п'ятому етапі передпродажу OZ за ціною лише $0,01 за токен, Ozak AI вже залучив понад $2,6 мільйона, демонструючи ефективний ранній імпульс і сильну довіру спільноти. Оскільки аналітики тепер прогнозують, що токен може зрости до $1 до 2026 року, цей виклик представляє одну з найбільш вражаючих можливостей на сьогоднішньому ринку — потенційну прибутковість у 100 разів, яка підняла очікування інвесторів. Чим Ozak AI відрізняється Криптопростір переповнений новими проєктами, але Ozak AI виділяється поєднанням прогнозного штучного інтелекту з технологією блокчейн. У своїй основі платформа розроблена для надання фінансових аналітичних даних у режимі реального часу, прогнозів та оцінки ризиків, які конкурують з інструментами, що використовуються професійними хедж-фондами. Використовуючи такі моделі, як нейронні мережі та ARIMA (Авторегресивне інтегроване ковзне середнє), Ozak AI генерує прогнози, які можуть надати трейдерам перевагу на волатильних ринках. Ще більш переконливою є децентралізована інфраструктура, що підтримує Ozak AI. Проєкт інтегрує EigenLayer AVS для безпечної децентралізованої валідації та Arbitrum Orbit для швидкого, масштабованого виконання смартконтрактів. Ця комбінація забезпечує не лише точність прогнозів, але й їх миттєву доставку, без затримок або ризиків централізації, які спостерігаються в традиційних системах. Перевага мережі Ozak Stream Ще однією критичною характеристикою є мережа Ozak Stream Network (OSN), високошвидкісний інформаційний канал, який з'єднується з децентралізованими мережами фізичної інфраструктури (DePIN) для безпечного та розподіленого зберігання даних. Ця установка дозволяє платформі обробляти величезні обсяги ринкової інформації в режимі реального часу, забезпечуючи трейдерам постійний доступ до найактуальніших і найнадійніших аналітичних даних. Крім цього, Ozak AI представляє налаштовуваних ШІ-агентів прогнозування (PAs), які дозволяють користувачам адаптувати моделі ШІ до своїх конкретних стратегій — будь то денна торгівля, довгострокові інвестиції,...
Gearbox
GEAR$0.003466-11.55%
RealLink
REAL$0.07036-14.09%
Streamflow
STREAM$0.05781-33.40%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:20
Поділитись
Чому аналітики вважають Вашингтон ключовим каталізатором

Чому аналітики вважають Вашингтон ключовим каталізатором

Допис "Чому Аналітики вважають Вашингтон ключовим каталізатором" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни Криптовалютні ринки не зростають автоматично на основі регулювання, але чіткіші правила часто усувають бар'єри, які стримували впровадження. Думайте про це не як про ракетний двигун, а скоріше як про дорожні роботи: усунення вибоїн, встановлення чіткіших знаків та розширення смуг, щоб більші гравці могли рухатися впевнено. Для XRP останній політичний порядок денний адміністрації Трампа може закладати саме такий фундамент. Регуляторна ясність набирає обертів Найбільшим зрушенням є прагнення адміністрації до єдиної регуляторної структури. Нещодавній виконавчий наказ надав пріоритет координації між агентствами США, що може зменшити невизначеність, яка довго тримала інституції осторонь. Є ранні сигнали, що SEC і CFTC можуть працювати тісніше, з потенційним перенесенням деяких обов'язків до регулятора товарних ринків. Якщо зберігання криптовалют та нецінні активи зрештою потраплять під цю парасольку, інституційні інвестори зіткнуться з меншими юридичними ризиками при взаємодії з токенами, такими як XRP. Час примітний: лише минулого місяця XRP залишив позаду одну зі своїх найбільш нагальних юридичних битв з врегулюванням у позові SEC. Разом ці події можуть прокласти шлях до глибшої ліквідності, більшої кількості лістингів на біржах та нижчих торгових витрат. Банки відкривають двері Дизайн XRP завжди був націлений на фінансовий сектор, і політичний напрямок Вашингтона починає узгоджуватися з цим баченням. Управління контролера валюти надало національним банкам явний дозвіл на зберігання криптоактивів, випуск стейблкоїнів та запуск блокчейн-вузлів. Ці роз'яснення дозволяють фінансовим установам переносити частини своїх транскордонних операцій на розподілені реєстри. Саме тут вступають у гру вбудовані функції відповідності XRP Ledger. Банки, що досліджують блокчейн-рейки, можуть застосовувати регуляторні стандарти безпосередньо на XRPL, не покладаючись на сторонні інструменти. Якщо впровадження зросте, XRP може стати основою для високофрикційних областей транскордонних фінансів...
Threshold
T$0.01194-22.46%
Union
U$0.008482-15.01%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.548-26.75%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:17
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Новий загальний шлях лістингу SEC може спричинити потік спот-криптовалютних ETF