2025-10-11 Saturday

Найбільший радіохіт Lady Gaga творить історію

Найбільший радіохіт Lady Gaga творить історію

Пост "Найбільше зростання" Lady Gaga на радіо увійшло в історію з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Пісня Lady Gaga та Bruno Mars "Die With a Smile" повертається до топ-10 Hot 100, відзначаючи свій п'ятдесятий тиждень у цьому регіоні — досягнення, яким можуть похвалитися лише чотири пісні. ІНДІО, КАЛІФОРНІЯ – 11 КВІТНЯ: (ТІЛЬКИ ДЛЯ РЕДАКЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ) (ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДОСТУП) Lady Gaga виступає на сцені Coachella під час фестивалю музики та мистецтв Coachella Valley 2025 року в Empire Polo Club 11 квітня 2025 року в Індіо, Каліфорнія. (Фото Kevin Mazur/Getty Images для Coachella) Kevin Mazur/Getty Images для Coachella Більше ніж через рік після свого виходу, "Die With a Smile" від Lady Gaga та Bruno Mars все ще залишається однією з найуспішніших пісень в Америці. Дует, що отримав Grammy, продовжує демонструвати шокуюче хороші результати за продажами, стримінгом та на радіо, і цього тижня він знову піднімається в Hot 100. Досягаючи цього підйому, "Die with a Smile" досягає віхи, яку в історії досягли лише кілька треків. "Die With a Smile" приєднується до ексклюзивного клубу "Die With a Smile" піднімається з №11 на №10 в Hot 100, повертаючись до найвищого рівня чарту після лише одного тижня відсутності. Відскакуючи назад, трек стає лише четвертим в історії США, який провів 50 тижнів у топ-10 Hot 100. За даними Billboard, він приєднується до "Lose Control" від Teddy Swims, "A Bar Song (Tipsy)" від Shaboozey та "Blinding Lights" від The Weeknd у цьому маленькому, ексклюзивному клубі. "Lose Control" від Teddy Swims залишається в топ-10 "Lose Control" також все ще присутній у цьому регіоні цього тижня, опускаючись з №7 на №8. Сингл тепер провів на Hot 100 загалом 106 тижнів, що є найдовшим періодом для будь-якого хіта в більш ніж...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 22:36
Уолл-стріт зустрічає Dogecoin – перший ETF DOGE готується до дебюту

Уолл-стріт зустрічає Dogecoin – перший ETF DOGE готується до дебюту

Пост "Уолл-стріт зустрічає Dogecoin – перший ETF DOGE готується до дебюту" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни Dogecoin (DOGE) незабаром можуть перейти від мемкоїна до продукту Уолл-стріт. REX Shares та Osprey Funds подали заявку до регуляторів США на запуск першого біржового фонду, що пропонує пряму експозицію до DOGE, торгівля яким очікується вже наступного тижня під тікером DOJE. Розширення за межі Solana Ці дві компанії не є новачками у сфері крипто-ETF. Лише кілька місяців тому вони вивели на ринок фонд стейкінгу Solana, використовуючи юридичну структуру згідно із Законом про інвестиційні компанії 1940 року — часто званим "Закон 40". Цей самий підхід тепер застосовується до Dogecoin. Згідно з поданням, фонд DOJE отримає експозицію через дочірню компанію на Кайманових островах, структуровану для відповідності суворим вимогам законодавства США. Аналітик Bloomberg Ерік Балчунас зазначив у X, що Dogecoin виглядає як перший продукт, готовий до запуску, але той самий проспект також згадував потенційні ETF, пов'язані з XRP, BONK, TRUMP, Bitcoin, Ethereum та Solana, що свідчить про можливість ширшого розвитку в майбутньому. Як працює структура Закон 40 обмежує, як інвестиційні фонди США можуть утримувати певні активи, такі як товари та деривативи. Створюючи офшорну дочірню компанію, емітенти ETF можуть обійти ці обмеження, одночасно надаючи інвесторам доступ до цифрових активів. Згідно з проспектом, стратегії та ризики дочірньої компанії Dogecoin розглядаються як ідентичні до основного фонду для забезпечення відповідності. Це той самий підхід, який REX та Osprey використали для створення ETF Solana раніше цього року — фонду, що став одним із найбільш креативних юридичних обхідних шляхів у галузі. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте власне дослідження...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:33
Прогноз Bitcoin на сьогодні, оскільки Strategy може потрапити до S&P 500, SEC планує більше правил, сприятливих для криптовалюти, та інше...

Прогноз Bitcoin на сьогодні, оскільки Strategy може потрапити до S&P 500, SEC планує більше правил, сприятливих для криптовалюти, та інше...

Допис Bitcoin Prediction Today as Strategy Could List on S&P 500, SEC Plans More Prro-Crypto Rules, and More… з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Поточна ціна Bitcoin Hyper сьогодні: Bitcoin Prediction Today as Strategy Could List on S&P 500, Комісія з цінних паперів і бірж США планує більше правил, сприятливих для Криптовалюти, та інше... Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Ліа - британська журналістка з дипломом бакалавра журналістики, медіа та комунікацій і майже десятирічним досвідом написання контенту. Протягом останніх чотирьох років її увага була зосереджена переважно на технологіях Web3, що зумовлено її щирим ентузіазмом щодо децентралізації та новітніх технологічних досягнень. Вона співпрацювала з провідними виданнями про Криптовалюту та NFT - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport та NFT Lately - що підняло її до керівної ролі в криптожурналістиці. Чи то створюючи останні новини, чи поглиблені огляди, вона прагне залучити своїх читачів найновішими ідеями та інформацією. Її статті часто охоплюють найпопулярніші криптовалюти, біржі та нормативні акти, що розвиваються. В рамках своєї стратегії залучення новачків у криптовалюті до Web3, вона пояснює навіть найскладніші теми зрозумілим та захопливим способом. Додатково підкреслюючи її динамічний журналістський досвід, вона писала для різних секторів, включаючи тестування програмного забезпечення (TEST Magazine), подорожі (Travel Off Path) та музику (Mixmag). Коли вона не занурена глибоко в криптокролячу нору, вона, ймовірно, подорожує островами (Галапагоси та Хайнань - її улюблені місця). Або, можливо, малює крейдяні ескізи, слухаючи Pixies, свій улюблений гурт усіх часів. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-5-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:31
Sora Ventures представляє перший в Азії фонд скарбниці Bitcoin з планом придбання на $1 млрд

Sora Ventures представляє перший в Азії фонд скарбниці Bitcoin з планом придбання на $1 млрд

Пост Sora Ventures представляє перший в Азії Bitcoin-фонд скарбниці з планом придбання на $1 млрд з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Sora Ventures оголосила про запуск першого в Азії фонду скарбниці Bitcoin. Фонд має на меті придбати $1 млрд у BTC протягом наступних шести місяців. Sora Ventures запускає фонд скарбниці на $1 млрд Згідно з BitcoinMagazine, Sora Ventures представила плани щодо фонду скарбниці Bitcoin на $1 млрд під час Taipei Blockchain Week. План підтримується зобов'язанням партнерів на $200 млн. Венчурна компанія має на меті накопичити цю вартість BTC протягом шести місяців. Нещодавно запущений фонд Sora Ventures призначений для централізації інституційного капіталу. Він спрямований на підтримку існуючих регіональних фірм скарбниці та стимулювання розвитку нових. Місцеві скарбниці та міжнародні ринки можуть більш ефективно співпрацювати завдяки цьому об'єднаному підходу. Люк Лю, партнер Sora Ventures, описав проєкт як історичну віху. Він підкреслив, що це вперше, коли Азія побачила такі масштабні скоординовані зусилля для створення мережі фірм скарбниці Bitcoin. "Це перший в Азії фонд скарбниці на $1 млрд", - сказав Лю, додавши, що це зобов'язання демонструє зростаючу регіональну впевненість у Bitcoin як резервному активі. Джейсон Фанг, засновник і керуючий партнер Sora Ventures, зазначив, що хоча інституції в США та ЄС роками керували впровадженням скарбниці, участь Азії залишалася фрагментованою. "Азія була одним із найважливіших ринків для розвитку технології блокчейн та Bitcoin... Це вперше в історії, коли інституційні гроші об'єдналися, від місцевого до регіонального, а тепер і на глобальну арену", - поділився він. Це базується на зростаючих ініціативах скарбниці, особливо в США. Наприклад, Strategy Майкла Сейлора продовжує нарощувати свій хід скарбниці Bitcoin. Strategy нещодавно придбала 4 048 BTC, збільшивши свої загальні запаси до 636 505 BTC. Компанія тепер контролює понад 3% пропозиції токена. Впровадження скарбниці Bitcoin розширюється по всій Азії...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:28
Bitcoin, блокчейн утиліті та як Уолл-стріт прокидається

Bitcoin, блокчейн утиліті та як Уолл-стріт прокидається

Пост Bitcoin, корисність блокчейну та як Уолл-стріт прокидається з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головна сторінка > Новини > Бізнес > Bitcoin, корисність блокчейну та як Уолл-стріт прокидається У цьому епізоді CoinGeek Weekly Livestream досвідчений трейдер та підприємець Крістофер Мессіна приєднався до Курта Вукерта-молодшого, щоб поділитися своїми поглядами на стан технології блокчейн, як вона нарешті використовується правильно, і чому він оптимістично налаштований щодо її майбутнього. title="YouTube video player" frameborder="0″ allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen=""> Хто такий Крістофер Мессіна? Мессіна вже був у трансляції раніше, тому він може бути знайомий деяким глядачам. Він досвідчений трейдер товарних ринків з глибоким корінням у майнінговому бізнесі. Він також працював у фінтех у свій час. Окрім дослідження та видобутку рідкоземельних елементів, він наполегливо працює, щоб переконатися, що всі розуміють переваги технології блокчейн, включаючи те, як вона може створювати незмінні записи, більш ефективні ланцюги поставок тощо. Він описує себе як людину з "незвичайним" апетитом до ризику, хоча він вважає, що більшість альткоїнів знеціняться до нуля. Блокчейн здебільшого використовується для нісенітниць Вукерт запитує Мессіну про його думки щодо того, як технологія блокчейн здебільшого використовується для нісенітниць. Пізніше в шоу Вукерт описує це як "трагедію", але Мессіна налаштований оптимістично. Мессіна погоджується, що більша частина цього не має цінності і досить скоро знайде свою природну цінову точку. Він попереджає тих, хто торгував альткоїнами і не декларував свої прибутки, що Податкова служба (IRS) наздожене їх, і вони заплатять те, що заборгували, з відсотками. Підхід Мессіни до будь-якого блокчейн-проекту полягає в пошуку бізнес-кейсу. Сьогодні він допомагає реальним компаніям створювати інструменти, які використовують його для покращення процесів та реалізації підвищення ефективності. Нарешті, дорослі входять у кімнату, каже він. Ще краще, оскільки багато корпорацій пройшли через кілька спроб...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:26
Bitcoin Price Watch: Ведмежий ринок відскок чи справжній розворот? Усі очі на обсяг

Bitcoin Price Watch: Ведмежий ринок відскок чи справжній розворот? Усі очі на обсяг

Пост Bitcoin Price Watch: Відскок Ведмежого ринку чи справжній розворот? Усі погляди на обсяг з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна Bitcoin трималася на рівні $112,364 у п'ятницю, з ринковою капіталізацією $2.23 трильйона. Обсяг торгівлі за 24г досяг $42.90 мільярда, коливаючись між $109,399 та $112,965. Bitcoin Bitcoin залишається нижче ключового опору, сигналізуючи про обережність. Тенденція змінилася в різних часових рамках, але обсягу не вистачає сили, необхідної для підтвердження макро-розвороту. Глибший відкат ринку [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-bear-market-bounce-or-true-reversal-all-eyes-on-volume/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:25
Китайський біткоїн-майнер Cango розширюється до США на тлі зростання видобутку

Китайський біткоїн-майнер Cango розширюється до США на тлі зростання видобутку

Пост "Китайський Bitcoin-майнер Cango розширюється до США на тлі зростання видобутку" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Китайський Bitcoin-майнер Cango повідомив про різке зростання виробництва протягом другого кварталу 2025 року, навіть коли вищі витрати призвели компанію до глибокого чистого збитку. В оновленні від 5 вересня компанія розкрила, що видобула 1 404,4 BTC між квітнем і червнем, довівши загальне виробництво з моменту запуску до 3 879,2 BTC. Cango повідомила, що витратила в середньому 83 091 доларів на монету, без урахування амортизації, тоді як загальна вартість досягла 98 636 доларів після врахування додаткових витрат. Тим часом, нарощування виробництва призвело до квартального доходу в 1 мільярд юанів (139,8 мільйонів доларів), при цьому Майнінг Bitcoin приніс 989,4 мільйонів юанів (138,1 мільйонів доларів). Скоригована EBITDA склала 710,1 мільйонів юанів (99,1 мільйонів доларів). Проте, незважаючи на сильні показники виручки, компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі 2,1 мільярда юанів (295,4 мільйонів доларів), що змінило чистий прибуток у розмірі 86 мільйонів юанів за аналогічний період минулого року. Протягом кварталу китайська фірма збільшила свою потужність майнінгу до 50 EH/s завдяки придбанню 18 EH/s, що допомогло підняти виробництво в липні на 44% до 650,5 BTC порівняно з червнем. Коментуючи ці цифри, Головний технічний директор (CTO) Cango, Пол Ю, охарактеризував квартал як поворотний момент для діяльності фірми, посилаючись на успіх її переходу до моделі з легкими активами. Він сказав, що стратегія, побудована навколо придбання готових до використання майнінгових установок, а не важкої інфраструктури, дозволила компанії швидше масштабуватися та зберегти гнучкість. The Crypto Investor Blueprint: A 5-Day Course On Bagholding, Insider Front-Runs, and Missing Alpha Nice 😎 Your first lesson is on the way. Please add [email protected] to your email whitelist. Ю визнав, що цей підхід підвищує готівкові витрати на монету, але стверджував, що нижча амортизація компенсує різницю, зберігаючи загальні витрати конкурентоспроможними та ефективність капіталу незмінною. Розширення в США Cango також розширює свою присутність за межами Китаю, щоб зменшити волатильність цін на енергію та...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:05
Азія розширює інвестиції в Bitcoin за підтримки Sora Ventures

Азія розширює інвестиції в Bitcoin за підтримки Sora Ventures

Допис "Азія розширює інвестиції в Bitcoin за підтримки Sora Ventures" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Sora Ventures, відома венчурна фірма з криптовалют, що базується на Тайвані, представила амбітний план запуску фонду на 1 мільярд доларів. Фонд призначений для підтримки інвестицій у компанії з Bitcoin-скарбницями по всій Азії, з метою досягнення повної суми протягом наступних шести місяців. Продовжити читання: Азія розширює інвестиції в Bitcoin за підтримки Sora Ventures Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/asia-expands-bitcoin-investments-with-sora-ventures-backing
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:04
Президент Володимир Путін відкидає попередження провідних банкірів про те, що економіка Росії перебуває в стагнації

Президент Володимир Путін відкидає попередження провідних банкірів про те, що економіка Росії перебуває в стагнації

Пост Президент Володимир Путін відкидає попередження провідних банкірів про те, що економіка Росії стагнує з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Президент Володимир Путін відкинув думки найвідомішого банкіра Росії про те, що економіка країни сповзає у стагнацію. Він захистив політику центрального банку щодо високих процентних ставок, стверджуючи, що це контролюватиме інфляцію на тлі зростання цін. Герман Греф, генеральний директор державного Сбербанку PJSC, попередив у четвер, що економіка Росії увійшла в "технічну рецесію" у другому кварталі. Він повідомив на Східному економічному форумі у Владивостоці, що дані за липень та серпень показали "досить чіткі симптоми того, що ми наближаємося до нульового зростання". Коли його запитали на форумі в п'ятницю, чи поділяє він оцінку банкіра, відповідь Путіна була "Ні". Російський глава держави визнав, що деякі чиновники в уряді висловлювали подібні до Грефа думки, але наполягав на тому, що обмежувальна позиція центрального банку необхідна для уникнення сплеску інфляції. "Нам потрібно забезпечити м'яку спокійну посадку економіки", - сказав Путін місцевій пресі раніше сьогодні. Процентні ставки досягають максимумів, але інфляція стабільна Греф, який очолює найбільшого кредитора Росії, закликав політиків знизити вартість запозичень, стверджуючи, що високі процентні ставки душать бізнес та домогосподарства. "Враховуючи поточний рівень інфляції, відновлення можна очікувати лише тоді, коли ставка становитиме 12% або нижче", - заявив він. Внутрішні прогнози Сбербанку передбачали, що базова ставка в середньому становитиме близько 14% до кінця року, що, на думку банкіра, все ще занадто високо для зростання бізнесу. У вересні минулого року російський центральний банк підвищив свою ключову ставку до 21%, найвищого рівня за два десятиліття, оскільки інфляція прискорилася на тлі військових витрат та дефіциту поставок. За даними Trading Economics, річна інфляція в Росії знизилася до 8,8% з 9,4% у червні, найнижчого рівня з жовтня 2024 року. Хоча політики відтоді знизили ставки запозичень до 18%, вони більш неохоче йдуть на більш різкі скорочення. Чиновники кажуть...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:00
Циліндр накопичення Dogecoin готовий до параболічного зростання з наступною ціллю $3,5

Циліндр накопичення Dogecoin готовий до параболічного зростання з наступною ціллю $3,5

Пост "Циліндр накопичення Dogecoin готовий стати параболічним з наступною ціллю $3,5" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Мемкоїн Dogecoin (DOGE) демонструє ознаки підготовки до наступного параболічного ралі, а технічні індикатори вказують на потенційний сплеск, який може досягти $3,50. Згідно з аналізом TradingShot, цей прогноз базується на тому, що майже рік Dogecoin підтримується своєю місячною 50-денною ковзною середньою (MA), критичним рівнем, який історично позначав початок його основних бичачих забігів. У дописі TradingView від 4 вересня прогноз вказував на знайому структуру "циліндра накопичення", що формується знову, патерн, який послідовно сигналізував про перехід від дна ведмежого циклу до вибухових просувань бичачого циклу. Графік аналізу ціни DOGE. Джерело: TradingView Попередні цикли йшли подібним шляхом, де після встановлення зльоту MA50, DOGE входив у фазу параболічного ралі, щоразу досягаючи принаймні розширення Фібоначчі 1,618 від свого попереднього історичного максимуму. На основі цієї повторюваної схеми, аналітик тепер розглядає $1 як реалістичну мінімальну ціль для поточного циклу. Однак, якщо імпульс перевищить історичну середню, проєкція Фібоначчі розміщує рівень надмірного розширення Dogecoin близько $3,50. Цей рівень відповідає тим самим структурним точкам ралі, які спостерігалися в минулих циклах, де криптовалюта перевищувала консервативні цілі перед остаточним досягненням піку. Якби DOGE торгувався за $3,50, токен мав би ринкову капіталізацію близько $543 мільярдів, що зробило б його другою за рейтингом криптовалютою, за умови, що Ethereum (ETH) зафіксує мінімальне зростання за той самий період. Потенційний запуск ETF для DOGE Примітно, що увага ринку все більше зміщується до Dogecoin, оскільки мемкоїн наближається до можливого запуску біржового фонду (ETF) на спот, який, як очікується, приверне інституційний капітал до цього активу. У останньому розвитку подій, REX Shares та Osprey Funds подали заявку до SEC відповідно до Закону про інвестиційні компанії 1940 року, прокладаючи шлях для першого...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 20:08
