Китайський біткоїн-майнер Cango розширюється до США на тлі зростання видобутку
Китайський Bitcoin-майнер Cango повідомив про різке зростання виробництва протягом другого кварталу 2025 року, навіть коли вищі витрати призвели компанію до глибокого чистого збитку. В оновленні від 5 вересня компанія розкрила, що видобула 1 404,4 BTC між квітнем і червнем, довівши загальне виробництво з моменту запуску до 3 879,2 BTC. Cango повідомила, що витратила в середньому 83 091 доларів на монету, без урахування амортизації, тоді як загальна вартість досягла 98 636 доларів після врахування додаткових витрат. Тим часом, нарощування виробництва призвело до квартального доходу в 1 мільярд юанів (139,8 мільйонів доларів), при цьому Майнінг Bitcoin приніс 989,4 мільйонів юанів (138,1 мільйонів доларів). Скоригована EBITDA склала 710,1 мільйонів юанів (99,1 мільйонів доларів). Проте, незважаючи на сильні показники виручки, компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі 2,1 мільярда юанів (295,4 мільйонів доларів), що змінило чистий прибуток у розмірі 86 мільйонів юанів за аналогічний період минулого року. Протягом кварталу китайська фірма збільшила свою потужність майнінгу до 50 EH/s завдяки придбанню 18 EH/s, що допомогло підняти виробництво в липні на 44% до 650,5 BTC порівняно з червнем. Коментуючи ці цифри, Головний технічний директор (CTO) Cango, Пол Ю, охарактеризував квартал як поворотний момент для діяльності фірми, посилаючись на успіх її переходу до моделі з легкими активами. Він сказав, що стратегія, побудована навколо придбання готових до використання майнінгових установок, а не важкої інфраструктури, дозволила компанії швидше масштабуватися та зберегти гнучкість. Ю визнав, що цей підхід підвищує готівкові витрати на монету, але стверджував, що нижча амортизація компенсує різницю, зберігаючи загальні витрати конкурентоспроможними та ефективність капіталу незмінною. Розширення в США Cango також розширює свою присутність за межами Китаю, щоб зменшити волатильність цін на енергію та...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:05