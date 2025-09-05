BMW відповідає Китаю запуском електромобіля нового покоління, створеного для відновлення лідерства

BMW більше не збирається сидіти склавши руки, поки Китай заповнює ринок електромобілів. Німецький автовиробник щойно представив перший зі своїх моделей нового покоління, кросовер iX3, створений на новій платформі Neue Klasse. Вони безпосередньо націлені на Tesla та китайських конкурентів, таких як BYD і Xpeng. Дебют відбувся напередодні автосалону в Мюнхені, де європейські бренди готуються до протистояння з дешевшими китайськими електромобілями. Генеральний директор BMW Олівер Ціпсе повідомив CNBC цього тижня, що цей кросовер розроблявся п'ять років і знаменує початок масштабного випуску. "Це найважливіша і найбільша окрема інвестиція, яку ми коли-небудь робили", - сказав він. "Те, що ви бачите тут, - це лише перший автомобіль із серії моделей, які використовують ті самі технології". BMW переробляє свої автомобілі, щоб залишитися в гонці електромобілів Платформа Neue Klasse - це не просто новий дизайн, BMW перебудувала весь "мозок" автомобіля. Компанія відмовилася від окремих апаратних модулів і перейшла на те, що вони називають архітектурою супермозку - єдину централізовану обчислювальну систему, яка керує всім: від автоматизації водіння до інформаційно-розважальної системи, температури та керування сидіннями. BMW стверджує, що ця цифрова система має в 20 разів більшу обчислювальну потужність, ніж попереднє покоління їхніх автомобілів. Ціпсе розглядає це як відповідь на те, що зробили Tesla і Китай з автомобілями, де програмне забезпечення на першому місці. Tesla, BYD і Xpeng швидко просунулися у створенні автомобілів навколо технологій. BMW знає, що їй потрібно наздоганяти, і швидко. "Існує жорстка конкуренція, особливо цінова конкуренція в Китаї", - сказав Ціпсе. "На ринку багато нових гравців [і] йде жорстка боротьба за частку ринку". І це не просто слова. Розумієте, такі компанії, як Xiaomi та BYD, просувають доступні високотехнологічні моделі, які добре виглядають і швидко заряджаються. Tesla вже одного разу перемогла BMW з Model 3, Ціпсе...