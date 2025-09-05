2025-10-11 Saturday

Найкращі Альткоїни готові злетіти, оскільки публічні компанії досягли 1 млн Bitcoin

Найкращі Альткоїни готові злетіти, оскільки публічні компанії досягли 1 млн Bitcoin

Найкращі Альткоїни готові злетіти, оскільки публічні компанії досягли 1 млн Bitcoin Джерело: https://bitcoinist.com/companies-buy-1m-btc-best-altcoins-thrive/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 23:19
Сальвадор купує золото на $50 млн, обережно балансує з Bitcoin

Сальвадор купує золото на $50 млн, обережно балансує з Bitcoin

Сальвадор збільшує резерви купівлею золота на $50 млн, першою великою покупкою з 1990 року. Країна поєднує Bitcoin і золото у подвійній стратегії, балансуючи ризик і потенціал зростання. Тенденція центральних банків щодо золота узгоджується з прагненням Сальвадору до диверсифікації резервів. Сальвадор знову потрапив у заголовки з новою покупкою, але не Bitcoin. Країна зробила значний крок, додавши золота на $50 мільйонів до своїх резервів, це перше придбання з 1990 року. Цей крок сигналізує про новий етап у стратегії диверсифікації активів, зниження ризиків та зміцнення економічної стабільності. Поєднуючи золото зі своїми запасами Bitcoin, Сальвадор зміцнив свою позицію, відображаючи як обережність, так і амбіції в умовах мінливих глобальних фінансових умов. El Salvador adquirió 14,000 onzas de oro, a $50 millones, con el fin de recuperar lo vendido por el gobierno del FMLN en 2015. Por dicha transacción, el país recibió $200 millones, pero en la actualidad, tiene un precio de $600 millones. pic.twitter.com/2XG5xyA0ng — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) 4 вересня 2025 Золото повертається до резервної стратегії Сальвадору Центральний резервний банк (BCR) повідомив, що придбав 13 999 тройських унцій золота, збільшивши загальний запас країни до 58 105 унцій. За поточними ринковими цінами це становить приблизно $207 мільйонів вартості. Це рішення прийнято в час, коли ціни на золото зросли до рекордних максимумів понад $3 500 за унцію. Аналітики очікують продовження волатильності, оскільки ринки чекають на потенційне зниження процентних ставок Федеральним резервним банком США (FRB) пізніше цього місяця. У глобальному контексті центральні банки по всьому світу збільшують запаси золота, купуючи більше тисячі тонн щорічно протягом останніх років. Золото наразі становить близько 20% світових резервів, поступаючись лише домінуванню долара США. Повернення Сальвадору до накопичення золота ставить його в один ряд із цією глобальною тенденцією, сигналізуючи про бажання встановити...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 23:05
Акції та mNAV біткоїн-казначейської фірми NAKA впали на 90%

Акції та mNAV біткоїн-казначейської фірми NAKA впали на 90%

Станом на закриття торгів учора, Bitcoin-казначейська компанія Девіда Бейлі Nakamoto (NAKA) втратила 90% вартості своїх акцій та мультиплікатора до чистих активів (mNAV). Все більш відчайдушно намагаючись відновити довіру інвесторів, він заприсягнувся, що "повністю вклався в Bitcoin настільки, наскільки це можливо". Компанія Бейлі мала якимось чином створити успішну Bitcoin-казначейську компанію Bitcoin-казначейських компаній після того, як Nakamoto відкрилася для торгів за ціною $28,51 під час дебюту на NASDAQ. Користуючись успіхом MicroStrategy (MSTR) Майкла Сейлора та Twenty One (CEP) від Tether, Бейлі та Nakamoto сподівалися скористатися весняною манією в секторі крипто-казначейства. До 22 травня його акції досягли історичного максимуму в $34,77. Читайте більше: Розворот Трампа щодо BTC не пов'язаний з грошима, каже Девід Бейлі Вчора ці ж акції закрилися на 90% нижче — за $3,28. Акції KindlyMD — які раніше торгувалися під тікером KDLY, а тепер під NAKA — ще не розподілені всім інвесторам приватного розміщення, а також має очікувану угоду з капіталом з UTXO Management пізніше цього року. Ці розблокування створять додатковий тиск продажів до кінця 2025 року. Читайте більше: Nakamoto Девіда Бейлі перевищив 23X mNAV, що в 11 разів вище, ніж у MSTR З акціями, які вже впали на 90%, і новими акціями, що незабаром вийдуть на ринок, інвестори намагаються зрозуміти, як Бейлі збирається виправити ситуацію. Посилюючи проблему, близько чотирьох місяців тому, 12 травня, NAKA торгувалася з мультиплікатором 23x до чистих активів (mNAV). Сьогодні її mNAV менше ніж 3x. Компанія володіє BTC вартістю $642 мільйони — відомими як її NAV — але переконала інвесторів, що майбутні перспективи її "глобального портфеля нативних Bitcoin-компаній" варті ринкової капіталізації в $1,4 мільярда. Інвестори звинувачують Бейлі в поганих результатах Nakamoto З його mNAV та ціною акцій...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 22:59
Sora Ventures представляє казначейський фонд Bitcoin на 1 млрд доларів в Азії

Sora Ventures представляє казначейський фонд Bitcoin на 1 млрд доларів в Азії

Ініціатива розроблена для відображення моделей скарбниці, орієнтованих на Bitcoin, які стали популярними на Заході, з метою прискорення впровадження в корпоративних скарбницях Азії. Тим часом, Strategy Майкла Сейлора наближається до потенційного включення в індекс S&P 500, аналітики оцінюють шанси входження в 91%, враховуючи ринкову капіталізацію в $92 мільярди, сильний прибуток та масивні запаси Bitcoin. Членство в S&P 500 не лише підвищить профіль Strategy, але також може збільшити пасивні потоки капіталу в криптосектор Sora Ventures запускає фонд Bitcoin на $1 млрд Sora Ventures представила амбітний план створення того, що вона описує як перший в Азії фонд Bitcoin скарбниці на $1 мільярд, що є важливим кроком у регіональному просуванні до корпоративного впровадження цифрових активів. Оголошення було зроблено засновником Джейсоном Фангом під час Taipei Blockchain Week у п'ятницю, де він поділився деталями про структуру та цілі фонду під гаслом "Впровадження стратегії BTC на основні азійські фондові ринки". Sora Ventures повідомила, що вже забезпечила зобов'язання капіталу на $200 мільйонів від інституційних партнерів по всій Азії, з наміром розмістити повний $1 мільярд у Bitcoin протягом шести місяців. Компанія представила ініціативу як централізований інституційний пул, розроблений для відтворення моделей скарбниці, орієнтованих на Bitcoin, які набули популярності в Сполучених Штатах та Європі. Фанг пояснив, що хоча західні інституції стабільно приймали Bitcoin для своїх балансів, впровадження в Азії було більш фрагментованим. Створюючи спеціальний інструмент, Sora Ventures хоче прискорити роль Bitcoin як резервного активу для компаній по всьому регіону. Фонд не лише служитиме стратегією скарбниці для існуючих фірм, але також підтримуватиме створення нових корпоративних скарбниць у всьому світі. За словами Фанга, це перший випадок, коли інституційні гроші від місцевих, регіональних та глобальних партнерів...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 22:44
BMW відповідає Китаю запуском електромобіля нового покоління, створеного для відновлення лідерства

BMW відповідає Китаю запуском електромобіля нового покоління, створеного для відновлення лідерства

BMW більше не збирається сидіти склавши руки, поки Китай заповнює ринок електромобілів. Німецький автовиробник щойно представив перший зі своїх моделей нового покоління, кросовер iX3, створений на новій платформі Neue Klasse. Вони безпосередньо націлені на Tesla та китайських конкурентів, таких як BYD і Xpeng. Дебют відбувся напередодні автосалону в Мюнхені, де європейські бренди готуються до протистояння з дешевшими китайськими електромобілями. Генеральний директор BMW Олівер Ціпсе повідомив CNBC цього тижня, що цей кросовер розроблявся п'ять років і знаменує початок масштабного випуску. "Це найважливіша і найбільша окрема інвестиція, яку ми коли-небудь робили", - сказав він. "Те, що ви бачите тут, - це лише перший автомобіль із серії моделей, які використовують ті самі технології". BMW переробляє свої автомобілі, щоб залишитися в гонці електромобілів Платформа Neue Klasse - це не просто новий дизайн, BMW перебудувала весь "мозок" автомобіля. Компанія відмовилася від окремих апаратних модулів і перейшла на те, що вони називають архітектурою супермозку - єдину централізовану обчислювальну систему, яка керує всім: від автоматизації водіння до інформаційно-розважальної системи, температури та керування сидіннями. BMW стверджує, що ця цифрова система має в 20 разів більшу обчислювальну потужність, ніж попереднє покоління їхніх автомобілів. Ціпсе розглядає це як відповідь на те, що зробили Tesla і Китай з автомобілями, де програмне забезпечення на першому місці. Tesla, BYD і Xpeng швидко просунулися у створенні автомобілів навколо технологій. BMW знає, що їй потрібно наздоганяти, і швидко. "Існує жорстка конкуренція, особливо цінова конкуренція в Китаї", - сказав Ціпсе. "На ринку багато нових гравців [і] йде жорстка боротьба за частку ринку". І це не просто слова. Розумієте, такі компанії, як Xiaomi та BYD, просувають доступні високотехнологічні моделі, які добре виглядають і швидко заряджаються. Tesla вже одного разу перемогла BMW з Model 3, Ціпсе...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 22:12
Ерік Трамп стає мільярдером завдяки American Bitcoin

Ерік Трамп стає мільярдером завдяки American Bitcoin

Особливості Ерік Трамп стає мільярдером завдяки зростанню American Bitcoin та WLFI. Стейблкоїн родини Трампів та токени WLFI викликають величезний інтерес інвесторів. American Bitcoin оцінюється в $7,3 млрд, незважаючи на наявність лише двох співробітників. Ерік Трамп досягає статусу мільярдера завдяки криптовалюті Ерік Трамп,
BitcoinEthereumNews2025/09/05 22:11
Найбільші хіти Coldplay злітають вгору, коли тур гурту завершується

Найбільші хіти Coldplay злітають вгору, коли тур гурту завершується

Пост "Найпопулярніші пісні Coldplay злітають вгору, коли тур гурту завершується" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Coldplay потрапляє з трьома синглами до топ-40 у Великобританії, оскільки "Yellow", "Viva La Vida" та вірусний хіт "Sparks" піднімаються в офіційному чарті синглів під час виступів гурту на стадіоні Вемблі. МІЛАН, ІТАЛІЯ – 25 ЧЕРВНЯ: (ТІЛЬКИ ДЛЯ РЕДАКЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ) Кріс Мартін з Coldplay виступає на стадіоні Сан-Сіро 25 червня 2023 року в Мілані, Італія. (Фото Sergione Infuso/Corbis через Getty Images для ABA) Corbis через Getty Images Coldplay не випускали нового синглу майже рік. Гурт випустив "All My Love", останній трек з альбому Moon Music, у жовтні 2024 року. Зараз вони повернулися до Великобританії, завершуючи світовий тур Music of the Spheres — другий за прибутковістю концертний тур усіх часів — історичними виступами на стадіоні Вемблі, коли гурт повертається до своєї рідної країни. З поверненням уваги до Coldplay, продажі та стріми альбомів і найвідоміших пісень гурту зростають у Великобританії, і лауреати Греммі демонструють вражаючий результат у найважливішому пісенному рейтингу країни цього тижня. Три хіти в топ-40 для Coldplay Coldplay має три хіти в топ-40 офіційного чарту синглів, головного рейтингу найпопулярніших пісень у Великобританії, що поєднує продажі та стріми. Компанія Official Charts обмежує кожного провідного виконавця трьома одночасними позиціями, і квартет легко заповнює свою квоту. "Yellow" та "Viva La Vida" "Yellow", фірмова пісня гурту – принаймні одна з них – посідає 19 місце в офіційному чарті синглів цього тижня. "Viva La Vida" одразу за нею на 20 місці. Обидві пісні різко піднімаються порівняно з минулим тижнем: "Yellow" злітає з 83 місця, а "Viva La Vida" піднімається з 80 місця. "Sparks" досягає нового піку "Sparks", альбомний трек з дебютного повноформатного альбому Coldplay Parachutes, піднімається на 22 місце. Вона покращує позицію лише на шість місць, але...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 22:06
Ці 3 сигнали статистично передбачають наступний великий рух Bitcoin

Ці 3 сигнали статистично передбачають наступний великий рух Bitcoin

Цей пост "Ці 3 сигнали статистично передбачають наступний великий рух Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Протягом більшої частини цього циклу Глобальна Ліквідність була одним із найточніших індикаторів для передбачення цінової динаміки Bitcoin. Зв'язок між розширенням грошової маси та зростанням ризикових активів добре встановлений, і Bitcoin дотримувався цього сценарію надзвичайно точно. Проте останнім часом ми приділяли особливу увагу кільком іншим показникам, які статистично виявилися ще точнішими у прогнозуванні подальшого руху Bitcoin. Разом ці метрики допомагають створити чіткішу картину того, чи є нещодавня стагнація Bitcoin короткостроковою паузою або початком тривалішої фази консолідації. Цінові тенденції Bitcoin під впливом змін Глобальної Ліквідності Зв'язок між Глобальною Ліквідністю, особливо грошовою масою M2, та ціною Bitcoin важко ігнорувати. Коли ліквідність розширюється, Bitcoin має тенденцію до зростання; коли вона скорочується, Bitcoin стикається з труднощами. Рисунок 1: Розширення та скорочення Глобальної Ліквідності значно вплинули на цінову динаміку Bitcoin. Переглянути графік у реальному часі Вимірювана протягом поточного циклу, кореляція становить вражаючі 88,44%. Додавання 70-денного зміщення підвищує цю кореляцію ще більше до 91,23%, що означає, що зміни ліквідності часто передують рухам Bitcoin приблизно на два місяці. Ця структура виявилася надзвичайно точною у відображенні широкої тенденції, з циклічними падіннями, що відповідають звуженню Глобальної Ліквідності, та подальшим відновленням, що відображає оновлене розширення. Рисунок 2: Додавання 10-тижневого зміщення до Глобальної Ліквідності приносить ще сильнішу кореляцію з BTC у поточному циклі. Проте останнім часом спостерігається помітна розбіжність. Ліквідність продовжує зростати, сигналізуючи про підтримку вищих цін на Bitcoin, але сам Bitcoin зупинився після досягнення нових історичних максимумів. Ця розбіжність варта моніторингу, але вона не скасовує ширшого взаємозв'язку. Насправді, це може свідчити про те, що Bitcoin просто відстає від умов ліквідності, як це було в інших точках циклу. Пропозиція стейблкоїнів сигналізує про сплески ринку Bitcoin Хоча Глобальна Ліквідність відображає ширший...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:58
Айова проти Айова Стейт: огляд та коефіцієнти

Айова проти Айова Стейт: огляд та коефіцієнти

Пост "Огляд та коефіцієнт матчу Айова проти Айова Стейт" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НОРМАН, OK – 30 СЕРПНЯ: Квотербек команди Оклахома Сунерс Джон Матір (16) забігає на тачдаун під час матчу студентського футболу між Оклахома Сунерс та Іллінойс Стейт Редбердс 30 серпня 2025 року на стадіоні Гейлорд Фемілі Оклахома Меморіал у Нормані, OK. (Фото: Чед Гамільтон/Icon Sportswire через Getty Images) Icon Sportswire через Getty Images Найбільший перший тиждень в історії студентського футболу виправдав очікування протягом вихідних на День праці, і ще багато матчів високого рівня відбудеться в суботу. Нижче наведено огляд сюжетних ліній, коефіцієнтів ставок та інформації про телетрансляції для п'яти найкращих ігор вихідних. Коефіцієнти ставок надані через DraftKings Sportsbook. 1. Мічиган Вулверінс проти Оклахома Сунерс Головна подія вихідних відбудеться в Нормані в суботу ввечері, де дві програми з топ-20 прагнуть розпочати сезон з рахунком 2-0. Ера Брайса Андервуда почалася з перемоги Вулверінс 34-17 над Нью-Мексико в грі, яка була набагато ближчою, ніж очікувалося. З іншого боку, Сунерс впоралися з завданням, здобувши перемогу 35-3 над Іллінойс Стейт. 392 ярди пасом Джона Матіра стали найкращим результатом в дебютній грі за Оклахому в історії університету. Оклахома є фаворитом з перевагою в 4,5 очка, а тотал встановлений на рівні 44,5. Гра транслюватиметься на ABC о 19:30 за східним часом. 2. Айова Хокайс проти Айова Стейт Сайклонс Одне з найбільш недооцінених внутрішньоштатних суперництв у країні відбудеться в суботу вдень в Еймсі. Гостьова команда здобувала перемогу в кожній з останніх п'яти ігор цього щорічного суперництва, а Айова Стейт здобула перемогу 20-19 у 2024 році. Хокайс розгромили Олбані 34-7 завдяки 310 ярдам на землі. Їм знадобиться більше від пасової гри, яка завершилася з 48 ярдами через повітря. Айова Стейт розпочала з гарячого...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:54
Різке збільшення поставок російської нафти до Китаю та Індії – Commerzbank

Різке збільшення поставок російської нафти до Китаю та Індії – Commerzbank

Пост "Різке збільшення поставок російської нафти до Китаю та Індії – Commerzbank" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Росія продовжує знаходити достатньо покупців для своєї нафти, незважаючи на зростаючий тиск з боку США, як показують дані про морські експорти нафти, опубліковані Bloomberg, зазначає аналітик товарних ринків Commerzbank Карстен Фріч. Експорт нафти з балтійських портів також зростає "Вони зросли майже на 30% до 3,5 мільйона барелів на день за останній звітний тиждень. Менш волатильне 4-тижневе середнє значення зросло до 3,15 мільйона барелів на день. Особливо значно збільшилися поставки до Китаю та Індії. Експорт до Китаю досяг найвищого рівня з кінця січня - 1,6 мільйона барелів на день." "Поставки нафти до Індії компенсували падіння попереднього тижня, збільшившись до 1,34 мільйона барелів на день. Очевидно, цінова знижка на російську нафту є занадто привабливою для покупців у Китаї та Індії. Крім того, втрата нафтопереробних потужностей внаслідок атак українських дронів означає, що в Росії більше сирої нафти доступно для експорту." "Пошкодження трубопроводів та експортних портів виявилися, очевидно, менш серйозними, ніж побоювалися. Експорт нафти з балтійських портів також зріс, незважаючи на те, що один порт став мішенню атаки дрона, а трубопровід до порту також був пошкоджений." Джерело: https://www.fxstreet.com/news/sharp-increase-in-russian-oil-shipments-to-china-and-india-commerzbank-202509051141
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:51
