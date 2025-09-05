Брейсон Сайрус про пошук свого звуку з новим синглом, "Know This"

Пост Брейсон Сайрус про пошук свого Звуку з новим синглом "Know This" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Брейсон Сайрус дає собі час для свого моменту. 31-річний співак і автор пісень наполегливо працює, щоб чітко визначити звук і жанр, яким він хотів би поділитися зі світом. Хоча він пишається музикою, яку створив раніше – його альбом 2021 року, Javelina, був кульмінацією всього, що він любив – Сайрус зрозумів, що йому потрібно зосередитися на одному елементі того, хто він є. "Те, що я робив у минулому, було всім, що мені подобалося", – каже Сайрус через Zoom зі свого будинку в Нешвіллі, штат Теннессі. "Я люблю все, що я зробив, але одна річ, яку я зрозумів, це те, що замість того, щоб робити [всі звуки та стилі], які мені подобаються, я хочу робити одну річ і робити її дійсно добре". Його новий сингл "Know This", у якому бере участь його сестра, співачка та володарка Греммі Майлі Сайрус, вже вийшов, ознаменувавши нову еру музики для Брейсона Сайруса. Це також перший раз, коли Сайрус працює зі своєю старшою сестрою. Нижче Сайрус розповідає про те, як з'явився сингл, що означає для нього ця пісня, роботу з Майлі, яку музику він хоче створювати та свої плани на майбутнє. Лаура Сірікул: Розкажіть мені про сингл "Know This". Як з'явилася ця пісня? Брейсон Сайрус: Коли я вирішив, що ця колекція пісень стане альбомом, багато людей сказали мені, що мені потрібно щось з більшою енергією. Тому я зібрався з моїм другом-автором пісень на ім'я Джордан Ліндлі, і ми подумали: "Давай зробимо це настільки яскравим і веселим". Зазвичай я в першу чергу зосереджуюся на текстах. Але для цієї пісні було більше "давай зробимо її енергійною та веселою". Ми зробили це приблизно за годину, що є моїм улюбленим часом для написання пісні, оскільки це означає, що...