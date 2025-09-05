2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Термінове сповіщення: BTC падає нижче $111,000

Термінове сповіщення: BTC падає нижче $111,000

Падіння ціни Bitcoin: Термінове попередження, оскільки BTC падає нижче $111,000
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 00:44
Bitcoin, альткоїни падають через слабкі показники зайнятості, що розпалюють побоювання рецесії

Bitcoin, альткоїни падають через слабкі показники зайнятості, що розпалюють побоювання рецесії

Ключові висновки Bitcoin та Альткоїни впали після слабких даних про зайнятість у США, що посилило побоювання щодо рецесії. Ринки очікують зниження ставки Федеральної резервної системи США (FRS) у вересні через зростання економічних ризиків. Ціна Bitcoin впала нижче $110,500 у п'ятницю вранці, оскільки дані про зайнятість за серпень виявилися слабшими, ніж очікувалося, що посилило побоювання щодо наближення рецесії. Альткоїни також втратили прибутки через посилення Волатильності ціни. Економіка США додала 22,000 робочих місць у серпні, що значно нижче очікувань і менше, ніж 79,000 у липні, повідомило Бюро статистики праці. Рівень безробіття зріс до 4.3% з 4.2%, а приріст робочих місць у липні був переглянутий у бік зменшення з 73,000. Різке уповільнення свідчить про те, що підприємства скорочують найм, що часто є раннім попереджувальним знаком слабшого попиту та уповільнення активності. Середній показник за три місяці різко знизився, демонструючи стійку тенденцію до охолодження на ринку праці, що може вплинути на споживчі витрати та загальне зростання, підвищуючи ризик рецесії. Золото досягло рекордних $3,580 на тлі слабких даних про зайнятість, тоді як Bitcoin знизився до $112,500, перш ніж відновитися вище $113,300, показав TradingView. Dow, S&P 500 і Nasdaq також досягли нових максимумів, але криптовалюта та акції швидко відкотилися, навіть коли ринки повністю врахували вересневе зниження ставки ФРС. Трейдери тепер бачать 98% ймовірність того, що ФРС здійснить зниження на чверть пункту на засіданні 16-17 вересня, з 2% шансів на зниження на півпункту, згідно з даними інструменту FedWatch. У своїх останніх заявах на заході ФРС у Джексон-Хоул голова ФРС Джером Пауелл сигналізував, що центральний банк залишив двері відкритими для зниження ставки у вересні. Однак він також зазначив, що це не означатиме початок агресивного циклу пом'якшення. Пауелл зазначив, що ризики інфляції залишаються схильними до зростання, тоді як ризики зайнятості схиляються до зниження. З політичними ставками, які тепер ближчі до нейтральних, але все ще обмежувальних,...
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 00:17
Волатильність XRP відкриває нові можливості для збагачення: Досвідчені інвестори звертаються до Хмарного майнінгу від Майнер BTC!

Волатильність XRP відкриває нові можливості для збагачення: Досвідчені інвестори звертаються до Хмарного майнінгу від Майнер BTC!

Опубліковано: 5 вересня 2025 Станом на вересень 2025 року, ціна XRP впала з $2,85 наприкінці серпня до $2,75, що становить добове падіння понад 4%. Дані показують, що з липня інституційні користувачі продали XRP майже на $1,9 мільярда, тоді як великі інвестори діяли всупереч тренду, купивши загалом 340 мільйонів XRP за останні два тижні. Ринок демонструє значну дивергенцію, а загальний прогноз ринку на вересень залишається обережним. Очікуються короткострокові коливання в діапазоні між $2,40 та $3,10. Прорив нижче рівня підтримки $2,80 може спричинити новий раунд корекцій. Хмарний майнінг пропонує новий варіант управління волатильністю. У цьому середовищі підвищеної невизначеності інвестиції, які залежать від зростання цін, виглядають пасивними. Натомість, Хмарний майнінг Bitcoin, фіксуючи стабільний щоденний дохід, стає кращим варіантом для інвесторів, які прагнуть зменшити волатильність ринку та досягти стабільного грошового потоку. Як піонер галузі, BTC Майнер швидко захопив ринок завдяки своїм перевагам "високі прибутки + низькі бар'єри для входу + фінансова безпека". Переваги BTC Майнер Досвід без бар'єрів: Зареєструйтеся та отримайте пробний хешрейт на $500, і почніть майнінг одним кліком. Високі прибутки: Щоденні прибутки до 6,61%, автоматично розподіляються. Безпека коштів: Кошти користувачів зберігаються під опікою банку першого рівня та застраховані AIG. Підтримка кількох валют: Підтримуються депозити та зняття для BTC, ETH, XRP, DOGE, BNB, SOL, USDT, USDC, TRX, ADA та інших. Бонус за запрошення: 7% для рефералів першого покоління та 2% для рефералів другого покоління. Приклад прибутку (реальні операційні дані) Інвестуйте $200: Приблизно $10 на день (5% прибутку). Інвестуйте $1,000: Приблизно $60 на день, майже $1,800 на місяць. Інвестуйте $10,000: Понад $600 на день, створюючи значний "пасивний грошовий потік". Чому варто обрати хмарний майнінг? Традиційний майнінг вимагає високих витрат на обладнання, високих витрат на електроенергію,...
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 00:10
Мережеві токени - це інфраструктура, а не цінні папери, повідомляє Wintermute SEC

Мережеві токени - це інфраструктура, а не цінні папери, повідомляє Wintermute SEC

Wintermute Trading, провідний криптовалютний маркет-мейкер з історичним обсягом торгівлі понад 6 трильйонів доларів, закликав SEC розглядати мережеві токени як мережеву інфраструктуру, а не як цінні папери. У поданні від 3 вересня 2025 року до Криптовалютної робочої групи SEC компанія стверджувала, що токени, такі як Bitcoin та Ether, "дозволяють функціонувати блокчейн мережі" шляхом забезпечення консенсусу та "складають переважну більшість ринкової капіталізації цифрових активів". Вона попередила, що класифікація цих активів як цінних паперів призведе до необхідності дотримання законодавства про цінні папери при кожній угоді, підвищить витрати для маркет-мейкерів та "задушить інновації та виштовхне розвиток блокчейну... за межі ринків США", фактично переміщуючи торгівлю в офшори. Wintermute порівняв ці мережеві токени з товарами або нерухомістю – активами, які люди купують для інвестицій, але які не регулюються як акції. Подання Wintermute до SEC Відгук Wintermute був поданий у відповідь на запит комісара SEC Гестер Пірс щодо коментарів про токенізацію. Зареєстрована в Лондоні фірма зазначила, що вона забезпечує ліквідність на більш ніж 50 криптовалютних біржах і здійснила торгівлю обсягом понад 6 трильйонів доларів, підкреслюючи свою роль як великого маркет-мейкера. У супровідному листі Wintermute зазначила, що уникала відкриття офісу в США через "свавільний та примхливий" режим правозастосування та "неймовірно нечіткі" правила щодо торгівлі криптовалютою в США. Подання має на меті допомогти визначити практичні правила для ринків токенізованих цінних паперів. Wintermute закликав SEC роз'яснити, що торгівля за власним рахунком, зберігання та діяльність у сфері DeFi, такі як об'єднання коштів або кредитування, не повинні підпадати під повні правила для брокерів-дилерів, а також уточнити, коли і як дозволено ончейн розрахунки зі стейблкоїнами. Важливо, що лист Wintermute містить розділ про "Статус безпеки". Посилаючись на нещодавні вказівки персоналу SEC про те, що мемкоїни, стейблкоїни та стейкінг не є цінними паперами, Wintermute закликав агентство явно поширити цю ясність на мережеві токени. Він визначив мережевий токен як такий, що "внутрішньо пов'язаний...
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 00:03
Брейсон Сайрус про пошук свого звуку з новим синглом, "Know This"

Брейсон Сайрус про пошук свого звуку з новим синглом, "Know This"

Брейсон Сайрус дає собі час для свого моменту. 31-річний співак і автор пісень наполегливо працює, щоб чітко визначити звук і жанр, яким він хотів би поділитися зі світом. Хоча він пишається музикою, яку створив раніше – його альбом 2021 року, Javelina, був кульмінацією всього, що він любив – Сайрус зрозумів, що йому потрібно зосередитися на одному елементі того, хто він є. "Те, що я робив у минулому, було всім, що мені подобалося", – каже Сайрус через Zoom зі свого будинку в Нешвіллі, штат Теннессі. "Я люблю все, що я зробив, але одна річ, яку я зрозумів, це те, що замість того, щоб робити [всі звуки та стилі], які мені подобаються, я хочу робити одну річ і робити її дійсно добре". Його новий сингл "Know This", у якому бере участь його сестра, співачка та володарка Греммі Майлі Сайрус, вже вийшов, ознаменувавши нову еру музики для Брейсона Сайруса. Це також перший раз, коли Сайрус працює зі своєю старшою сестрою. Нижче Сайрус розповідає про те, як з'явився сингл, що означає для нього ця пісня, роботу з Майлі, яку музику він хоче створювати та свої плани на майбутнє. Лаура
BitcoinEthereumNews2025/09/05 23:45
Шокуючий звіт про 22 тис. робочих місць у США підживлює Bitcoin до $113 тис., оскільки шанси на зниження ставки різко зростають

Шокуючий звіт про 22 тис. робочих місць у США підживлює Bitcoin до $113 тис., оскільки шанси на зниження ставки різко зростають

Шокуючий звіт про 22 тис. робочих місць у США підштовхує Bitcoin до $113 тис., оскільки шанси на зниження ставки зростають з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin піднявся вище $113 000 у п'ятницю, оскільки кількість робочих місць у США зросла на 22 000, а рівень безробіття піднявся до 4,3 відсотка, що змусило трейдерів майже з упевненістю очікувати зниження ставки Федеральної резервної системи США (FRS) у вересні. Згідно з даними Бюро статистики праці, приватні роботодавці додали 38 000 робочих місць, державний фонд заробітної плати зменшився на 16 000, а виробництво втратило 12 000. Середня погодинна заробітна плата зросла на 0,3 відсотка за місяць і на 3,7 відсотка за рік, рівень участі робочої сили зріс до 62,3 відсотка, а середня кількість робочих годин на тиждень залишилася на рівні 34,2. Рівень неповної зайнятості U-6 досяг 8,1 відсотка. Bitcoin торгувався вище рівня $113 000 протягом сесії, залишаючись трохи нижче цієї позначки на графіках у режимі реального часу. Слабкий приріст заголовків відбувся після тижня поступового пом'якшення високочастотних показників. Початкові заявки на допомогу з безробіття зросли на 8 000 до сезонно скоригованих 237 000, тоді як зростання фонду заробітної плати в приватному секторі в серії ADP сповільнилося, що підтверджує докази повільнішого найму, згідно з даними Trading Economics. Окремо, сфера послуг економіки покращилася, але показала стійкий ціновий тиск: індекс PMI послуг ISM зміцнився у серпні, нові замовлення зросли, а індекс сплачених цін лише трохи знизився до все ще високого рівня 69,2. Щодо витрат, Міністерство праці переглянуло продуктивність несільськогосподарського сектору за другий квартал до 3,3 відсотка в річному обчисленні, а витрати на робочу силу знизилися до 1,0 відсотка, що є комбінацією, яка підтримує дезінфляцію на межі. Торгові потоки додали ще один елемент до макроекономічної картини. Дефіцит товарів і послуг США розширився до $78,3 млрд у липні, оскільки імпорт відновився, що є найбільшим розривом з початку весни, згідно з останнім спільним звітом Бюро економічного аналізу та Бюро перепису населення. Ця модель вказує на стійкий внутрішній попит і попереднє завантаження, пов'язане з тарифною політикою, навіть коли імпульс найму сповільнюється. План для криптоінвестора: 5-денний курс про утримання збитків, інсайдерські випередження та пропущену альфу Чудово 😎 Ваш перший...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 23:35
Біллі Джоел отримує свій перший альбом у топ-10 чарту Billboard

Біллі Джоел отримує свій перший альбом у топ-10 чарту Billboard

Допис "Біллі Джоел отримує свій перший альбом у Топ-10 чарту Billboard" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Greatest Hits – Volume I & II приносить Біллі Джоелу його перше потрапляння до топ-10 чарту вінілових альбомів і знову з'являється в рейтингах Billboard після перевидання до сорокової річниці. СЕН-ЛУЇС, МІССУРІ – 29 ВЕРЕСНЯ: (ЕКСКЛЮЗИВНЕ ВИСВІТЛЕННЯ) Біллі Джоел виступає на саундчеку перед своїм шоу на стадіоні Буш 29 вересня 2024 року в Сент-Луїсі, Міссурі. (Фото Мірни М. Суарес/Getty Images) Getty Images 2025 рік для Біллі Джоела склався не зовсім за планом. Піаніст був змушений призупинити свої концерти та скасувати багато майбутніх дат на початку цього року через проблеми зі здоров'ям, але навіть коли він не гастролював, його музика була всюди. Цього тижня Джоел повертається до чартів Америки з одним зі своїх класичних творів. Життя та кар'єра музиканта були переглянуті в документальному серіалі HBO "Біллі Джоел: І так воно йде", прем'єра якого відбулася цього літа. Лише через кілька тижнів його збірка Greatest Hits – Volume I & II була перевидана на вінілі на честь сорокової річниці. Колекція дала давнім шанувальникам привід знову придбати її, а для новачків – ідеальну відправну точку в каталог Джоела. Біллі Джоел потрапляє до двох нових Топ-10 Greatest Hits – Volume I & II відкривається на вражаючих стартових позиціях у трьох рейтингах. Він стартує на 5 місці в чарті Top Rock Albums, на 6 місці в рейтингу Vinyl Albums і на 17 місці в списку Top Album Sales, який відстежує найбільш продавані повноформатні альбоми в країні, незалежно від того, як вони придбані або до якого стилю вони можуть бути віднесені. Дебют Біллі Джоела в Топ-10 Поява Джоела в чарті Vinyl Albums особливо примітна, оскільки це перший топ-10 суперзірки в цьому списку. У Top Rock Albums, Greatest Hits – Volume I & II стає його п'ятою перемогою в топ-10...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 23:33
Ціна Cardano сьогодні; оновлення Shiba Inu та новини Layer Brett, найбільший мемкоїн після Dogecoin

Ціна Cardano сьогодні; оновлення Shiba Inu та новини Layer Brett, найбільший мемкоїн після Dogecoin

Пост Ціна Cardano сьогодні; Оновлення Shiba Inu та новини Layer Brett, Найбільший Мемкоїн з часів Dogecoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Автор Опубліковано: 5 вересня 2025 Криптовалютний ландшафт часто нагадує дику поїздку, і прямо зараз, поки прогнози ціни Cardano тримають інвесторів у напрузі, а Shiba Inu прокладає свій власний шлях, новий претендент під назвою Layer Brett абсолютно вибухово з'являється на сцені. Це не просто ще один мемкоїн; це справжній переворот, що поєднує яскраву мем-культуру з реальною корисністю Ethereum Layer 2, і його криптовалютний передпродаж вже привертає увагу. Layer Brett: Де мем зустрічається з механізмом Забудьте все, що ви думали про мемкоїни. Layer Brett розроблений для вирішення найбільших проблем блокчейнів Layer 1, зокрема сумнозвісних комісій за газ Ethereum та повільнішої швидкості транзакцій. На відміну від оригінального Brett на Base, це не просто химерний персонаж; це спеціально створений блокчейн Layer 2, що може похвалитися майже миттєвими транзакціями та комісіями всього $0.0001. Ця швидкість та ефективність означають, що Layer Brett не просто конкурує з альткоїнами, як ADA чи SHIB; він встановлює новий стандарт. Але що насправді відрізняє Layer Brett? Блискавична швидкість і низькі комісії: насолоджуйтесь транзакціями зі швидкістю до 10 000 TPS. Масивні винагороди за стейкінг: ранні користувачі отримують до 976% APY через стейкінг криптовалюти, справді вражаюча цифра. Побудований на Ethereum Layer 2: він використовує безпеку Ethereum, уникаючи його обмежень. Реальна корисність з першого дня: Layer Brett пропонує відчутну цінність. Чому Layer Brett має перевагу над Cardano та Shiba Inu Хоча Cardano (ADA) може похвалитися надійною екосистемою, зараз він стикається з тиском ведмежого ринку, торгуючись значно нижче свого історичного максимуму $3,10 з вересня 2021 року. Навіть з його постійними оновленнями та високими ставками стейкінгу, ціна ADA сьогодні показує обережний ринок. Аналогічно, SHIB, незважаючи на нещодавню активність китів та зусилля Shibarium Layer 2, становить лише частку від свого піку жовтня 2021 року в $0,0000725. Це встановлені гіганти, так, але їхній потенціал зростання...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 23:22
Найкраща криптовалюта для купівлі зараз? Експерти ставлять Layer Brett вище ARB, AVAX і Pengu з потенціалом зростання на 5,000%

Найкраща криптовалюта для купівлі зараз? Експерти ставлять Layer Brett вище ARB, AVAX і Pengu з потенціалом зростання на 5,000%

Експерти вважають, що ARB, AVAX і PENGU зберігають вартість, але передпродаж Layer Brett за $0,0053, швидкість Layer 2 та винагороди за стейкінг підігрівають ажіотаж з потенціалом зростання на 5 000%.
Blockchainreporter2025/09/05 23:20
Ціна Dogecoin (DOGE) під тиском, ризикує падінням на 15%

Ціна Dogecoin (DOGE) під тиском, ризикує падінням на 15%

Допис Dogecoin (DOGE) ціна під тиском, ризикує падінням на 15% з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin (DOGE) знаходиться під тиском. Монета відновилася після вчорашнього падіння, зрісши на 0,35% за минулу добу та на 1,29% за цей тиждень. На момент публікації вона торгувалася близько $0,21. Незважаючи на нещодавнє падіння та незначні прибутки, загальна картина все ще виглядає позитивною. Ціна Dogecoin зросла на 8% за минулий місяць, на 16,8% за три місяці та більш ніж на 116% за рік. Але короткострокова перспектива виглядає важкою, і кити можуть бути причиною цього. Слабкий попит сигналізує про тиск на ціну Dogecoin Одним із найбільш тривожних ознак зараз є Індекс грошового потоку (MFI). Цей інструмент вимірює тиск купівлі та продажу. Він поєднує ціну та об'єм, щоб показати, чи надходять гроші в актив або виходять з нього. Високий MFI, вище 80, зазвичай означає, що монета перекуплена. Низький MFI, нижче 20, зазвичай означає, що вона перепродана. DOGE MFI виглядає слабким | Джерело: TradingView Для DOGE, MFI впав нижче 40. Це різке падіння означає, що купується менше монет, тоді як тиск продажу зростає. Трейдери часто розглядають це як ознаку того, що попит сповільнюється. Коли менше людей купують і більше людей продають, ціни зазвичай знижуються. У той же час, це падіння MFI показує, що покупці не входять активно навіть за нижчими цінами. Така відсутність купівлі на падінні може зробити корекції тривалішими і глибшими, ніж очікувалося. І якщо в цей час з'явиться продаж, цінова дія може відчути додаткові періоди стресу. Продаж китами додає стресу, незважаючи на надії на ETF Ще одна причина слабкої картини походить від китів. Ончейн дані від Santiment показують, що кити продали близько 200 мільйонів DOGE лише за два дні. Продаж китами зазвичай має більше значення, ніж купівля роздрібними інвесторами через величезний розмір їхніх активів. Коли кити продають, це додає...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 22:51
