2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Bitcoin та Ethereum ETF втрачають майже $400 млн, але інституційний інтерес все ще активний

Bitcoin та Ethereum ETF втрачають майже $400 млн, але інституційний інтерес все ще активний

Пост Bitcoin та Ethereum ETF втрачають майже $400 млн, але інституційний інтерес залишається активним з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Спотові Bitcoin та Ethereum ETF зафіксували значний відтік коштів майже на $400 мільйонів 4 вересня, продовжуючи тиждень нерівномірної продуктивності цього класу активів. Згідно з даними SoSoValue, Bitcoin ETF перервали дводенну серію притоку коштів і закрилися з чистим відтоком у $227 мільйонів. Відкат інвесторів був найбільш очевидним серед флагманських продуктів: FBTC від Fidelity зазнав викупу на $117,45 мільйонів, ARKB від Ark Invest втратив $125,49 мільйонів, а BITB від Bitwise зіткнувся з відтоком у $66,37 мільйонів. На противагу цьому, IBIT від BlackRock був єдиним яскравим моментом, залучивши $134,71 мільйонів притоку, хоча це було переважено втратами в інших місцях. Потік Bitcoin ETF з серпня (Джерело: SoSoValue) Інституційний інтерес до Ethereum ETF Втрати також були помітними з боку дев'яти Ethereum ETF. ETF, орієнтовані на ETH, зазнали відтоку в розмірі $166,38 мільйонів, що стало четвертим днем поспіль виведення коштів. ETHA від BlackRock поглинув $149,81 мільйонів виходів за день, але FETH від Fidelity обробив більший викуп у розмірі $216,68 мільйонів. Схема інвестора в криптовалюту: 5-денний курс про утримання збитків, інсайдерські операції та пропущену альфу Чудово 😎 Ваш перший урок вже в дорозі. Будь ласка, додайте [email protected] до вашого білого списку електронної пошти. Додаткові зниження надійшли від ETHW від Bitwise ($45,66 мільйонів), ETHV від VanEck ($17,22 мільйонів) та флагманського ETHE від Grayscale ($26,44 мільйонів). Тим часом, міні-фонд ETH від Grayscale втратив $6,44 мільйонів, тоді як QETH від Invesco та EZET від Franklin зафіксували менші втрати у розмірі $2,13 мільйонів та $1,62 мільйонів відповідно. Щоденні потоки Ethereum ETF з серпня (Джерело: SoSo Value) Дані Glassnode показують, що інституційна участь залишається активною на ринках Ethereum, незважаючи на спад. За даними компанії, зростаючий відкритий інтерес на CME відобразив більше половини всіх притоків ETH ETF. Позиція Ethereum CME та ринок ETF (Джерело: Glassnode) Ця тенденція свідчить про те, що інституції традиційних фінансів не просто переслідують цінову експозицію. Натомість вони, здається, поєднують прямі спрямовані угоди зі стратегіями арбітражу, оскільки...
ETHW
ETHW$0.915-34.17%
Moonveil
MORE$0.02615-16.93%
BRC20.COM
COM$0.01003-10.42%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:41
Поділитись
Резерв Chainlink може стимулювати наступний бичачий забіг LINK

Резерв Chainlink може стимулювати наступний бичачий забіг LINK

Пост Chainlink Reserve може стимулювати наступний Бик ринок LINK з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютний ринок часто рухається завдяки великим каталізаторам. Chainlink (LINK) можливо знайшов один із найсильніших у Chainlink Reserve. Цей ончейн резерв був запущений 7 серпня 2025 року для підтримки довгострокового зростання мережі Chainlink. Замість того, щоб залежати від прогріву, він стабільно накопичує LINK, використовуючи реальний дохід з двох джерел. Це ончейн використання децентралізованих фінансів (DeFi) та корпоративні гіганти, такі як Mastercard та UBS. Це більше, ніж просто створення скарбниці, а структурний попутний вітер, який може підживлювати наступний бичачий ринок LINK. Зростаючий Chainlink Reserve: цифри не брешуть Зростання Chainlink відбувається дуже швидко і помітно. Наразі резерв становить 237 014 LINK, з яких 43 937 LINK нещодавно додано, згідно з оновленням резерву. Це показує, що токени вартістю понад 5,4 мільйона доларів були вилучені з обігу менш ніж за місяць. Купуючи токени та блокуючи їх, створюється дефіцит, і коли попит зростає, відчувається висхідний тиск на ціни. Як працює резерв Кожного разу, коли Chainlink отримує дохід, він автоматично конвертується в LINK і додається до його резерву. Це означає, що на спотовому ринку тиск на купівлю токена безпосередньо створюється кожною новою корпоративною угодою або інтеграцією DeFi. У свою чергу, це безпосередньо створює тиск на купівлю LINK на спотовому ринку. Вперше зростання мережі Chainlink безпосередньо пов'язане з вартістю LINK. На відміну від того, коли він покладався виключно на надання безпечних каналів даних та підтримку смартконтрактів. Прозорість будує довіру Chainlink reserve привабливий своєю прозорістю. Публічна панель відкрита для будь-кого, хто може перевірити кількість LINK, яка наразі утримується, та як це впливає на циркуляційну пропозицію. Без запланованих виведень протягом років зрозуміло, що це не короткостроковий прогрів, а довгострокова стійкість. Активність Chainlink Reserve (Джерело: Chainlink) Чому цей резерв...
Threshold
T$0.01196-22.28%
RealLink
REAL$0.07034-14.16%
Hyperliquid
HYPE$38.31-13.65%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:40
Поділитись
XRP перевершить Bitcoin? Експерт розкриває, що призведе до перевороту

XRP перевершить Bitcoin? Експерт розкриває, що призведе до перевороту

Допис XRP перевершить Bitcoin? Експерт розкриває, що призведе до перевороту з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Дискусія про те, чи може XRP перевершити Bitcoin, набула інтенсивності в цьому циклі, і багато аналітиків та коментаторів висловили свою думку щодо цієї можливості. Нещодавнє відео, опубліковане на X криптоаналітиком та коментатором CryptoSensei, торкнулося цієї дискусії, де він зробив сміливе твердження, що розвиток інтероперабельності блокчейнів, регулювання та токенізовані реальні активи можуть зрештою вивести XRP попереду Bitcoin. Твердження експерта: XRP попереду Bitcoin хоча Bitcoin наразі є найбільшою криптовалютою, позиціонування XRP у цьому циклі посилило дискусії про зміну домінування. Цікаво, що XRP обігнав багато криптовалют за останні кілька місяців і зараз наступає на п'яти Ethereum за ринковою капіталізацією. У своєму відео CryptoSensei зосередився на ширшій траєкторії впровадження блокчейну протягом наступного десятиліття, яка включатиме інтеграцію реальних активів, таких як акції, облігації, деривативи та нерухомість, у цифрові системи. Він зазначив, що лише невелика частка цих ринків наразі знаходиться в ончейн, і передбачив, що ця цифра, можливо, зросте лише на п'ять-десять відсотків у наступні десять років. Темп цього зростання визначатиметься глобальною регуляторною співпрацею, де робочі групи G7 та G20 узгоджують закони, щоб дозволити вартості безперешкодно рухатися через кордони. Інтероперабельність блокчейнів буде важливою в цьому процесі. Таким чином, CryptoSensei підкреслив роль таких компаній, як Chainlink, Ripple та інших, які з'єднують реальні активи з блокчейн-платформами, і він особливо виділив XRP як такий, що має потенціал піднятися на вершину. "Очевидно, ми хотіли б бачити XRP номером один попереду Bitcoin", - сказав він, додавши, що поєднання регулювання, інтероперабельності та токенізації може зробити цей результат можливим. Альткоїн, який перевершить Bitcoin? Ripple та його криптовалюта XRP давно визнані...
RealLink
REAL$0.07034-14.16%
Sunrise Layer
RISE$0.009334-8.19%
Altcoin
ALTCOIN$0.0002603-35.36%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:25
Поділитись
Doja Cat не змогла отримати свій перший №1 через одне з найбільших імен K-Pop

Doja Cat не змогла отримати свій перший №1 через одне з найбільших імен K-Pop

Допис "Doja Cat не змогла досягти свого першого No. 1 через одну з найбільших зірок K-Pop" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Пісня Doja Cat "Jealous Type" з'являється одразу в дюжині чартів Billboard, дебютуючи на 2 місці в списку Dance Digital Song Sales, поступаючись Stray Kids. Doja Cat на iHeartRadio's 102.7 KIIS FM Wango Tango в Huntington City Beach 10 травня 2025 в Huntington Beach, Каліфорнія. (Фото: River Callaway/Variety через Getty Images) Variety через Getty Images Пізніше цього місяця Doja Cat випустить свій новий альбом Vie. Вона анонсувала проєкт кілька місяців тому і планує випустити його безпосередньо перед виходом The Life of a Showgirl від Taylor Swift. Наприкінці серпня Doja випустила "Jealous Type", суміш диско-поп-фанку з унікальним звучанням, яка представляє Vie. Трек з'являється одразу в дюжині чартів Billboard цього тижня – і майже стає першим лідером для суперзірки в одному з рейтингів. "Jealous Type" майже запускається на No. 1 "Jealous Type" дебютує на 2 місці в чарті Dance Digital Song Sales, рейтингу Billboard найбільш продаваних танцювальних треків на платформах, таких як iTunes. Сингл відзначає найвищу позицію Doja в цьому рейтингу на сьогоднішній день, навіть у перший тиждень. Другий хіт у кар'єрі Doja Cat Цей новий хіт відзначає лише другу появу в чарті Dance Digital Song Sales. Вперше Doja потрапила туди цієї весни завдяки пісні Lisa "Born Again" з Raye, де вона була зазначена як запрошена виконавиця. Той трек досяг 3 місця протягом п'яти тижнів перебування в чарті. "Ceremony" від Stray Kids перемагає "Jealous Type" Doja поступається лише одному виконавцю, Stray Kids. K-pop гурт стартує з "Ceremony" на 1 місці, залишаючи співачку та реперку на одну сходинку нижче від першого лідерства в танцювальному чарті продажів. "Jealous Type" з'являється в кількох танцювальних чартах "Jealous Type" не лише добре продається — це перемога майже в кожному танцювальному рейтингу...
Sidekick
K$0.03258-45.81%
Threshold
T$0.01196-22.28%
Manchester City Fan
CITY$0.7624-21.51%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:24
Поділитись
Dogecoin ETF може запуститися в США наступного тижня: Аналітик

Dogecoin ETF може запуститися в США наступного тижня: Аналітик

Пост Dogecoin ETF може запуститися в США наступного тижня: Аналітик з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Перший біржовий фонд Dogecoin може запуститися в Сполучених Штатах вже наступного тижня, за словами аналітика Bloomberg Еріка Балчунаса. "Схоже, що Rex збирається запустити Doge ETF через 40 Act як $SSK наступного тижня, судячи з твіту нижче та того, як вони щойно подали ефективний проспект," сказав Балчунас у дописі в X у четвер, вказуючи на подання проспекту емітентом біржових фондів (ETF) REX Shares до Комісії з цінних паперів і бірж США. У проспекті REX попередив, що "DOGE є відносно новою інновацією і підлягає унікальним та суттєвим ризикам. Ринок DOGE підлягає швидким коливанням цін, змінам на ринку та невизначеності." Джерело: REX Shares За минулий рік Dogecoin (DOGE) зріс на 116.67%, згідно з CoinMarketCap. Однак він знизився на 54% від свого максимуму 2024 року $0.4672 у грудні, торгуючись на рівні $0.2129 на момент публікації. REX використовує шлях "регуляторного обходу" Більшість крипто ETF вимагають від емітентів подання форм S-1 та 19b-4 до SEC, тоді як фонд 40 Act слідує іншому шляху і використовує той самий підхід, який REX Shares використав для запуску свого ETF для стейкінгу Solana. Президент ETF Store Нейт Джерачі раніше описав стратегію 40 Act як "регуляторний обхід." Емітенти ETF, які йдуть традиційним шляхом, все ще чекають на рішення від SEC. 10 квітня 21Shares подали заявку на запуск Dogecoin ETF, незабаром після подібних заявок від конкурентів Bitwise та Grayscale. Тим часом, REX також подав заявку на ETF, який відстежує OFFICIAL TRUMP (TRUMP) за 40 Act, який купуватиме акції в офшорній компанії, що утримує токен. Dogecoin продовжує привертати увагу основних медіа протягом років Навіть ті, хто ніколи не інвестував у крипто, ймовірно, знайомі з Dogecoin, який...
Wormhole
W$0.07423-33.33%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.56-26.70%
LooksRare
LOOKS$0.010401-24.59%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:22
Поділитись
Величезний джекпот Powerball означає великий поштовх для DraftKings

Величезний джекпот Powerball означає великий поштовх для DraftKings

Пост "Величезний джекпот Powerball означає великий стимул для DraftKings" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Budrul Chukrut | SOPA Images | Lightrocket | Getty Images Лихоманка Powerball поширюється, оскільки джекпот досягає 1,8 мільярда доларів — це другий за величиною приз в історії лотерей США. Ентузіазм щодо гігантського банку стимулює бізнес Jackpocket, лотерейного кур'єра, що належить DraftKings і доступний у 16 штатах. DraftKings повідомив, що 15 мільйонів лотерейних квитків Powerball було замовлено через Jackpocket під час цього розіграшу Powerball. Продажі лотерейних квитків на платформі зросли на 130% з середи до четверга цього тижня. А продажі лише в середу зросли на 200% порівняно з попереднім тижнем. Lotto.com і Jackpot.com також пропонують онлайн-продаж лотерейних квитків. Станом на останній розіграш 3 вересня жоден квиток не мав усіх п'яти виграшних номерів. За даними Powerball, джекпот перейшов і збільшився з орієнтовних 1,4 мільярда доларів до орієнтовних 1,8 мільярда доларів цього тижня станом на п'ятницю. Це становило б орієнтовну одноразову виплату в розмірі 826,4 мільйона доларів. Клієнти купують лотерейні квитки в додатку DraftKings, а кур'єр виконує замовлення, стягуючи комісію за депозити клієнтів — модель, не відмінна, наприклад, від Uber Eats для доставки їжі. Однак багато штатів не дозволяють онлайн-продаж або кур'єрський продаж лотерейних квитків. Цього року Техас заборонив Jackpocket та іншим кур'єрам працювати після скандалу, пов'язаного з групою покупців лотерейних квитків, які, як повідомляється, витратили 25 мільйонів доларів на майже всі можливі комбінації номерів, щоб виграти джекпот у 95 мільйонів доларів. Генеральний директор DraftKings Джейсон Робінс сказав CNBC ще в травні, що заборона була розчаруванням, оскільки штат Техас міг би зробити значний внесок у зростання бізнесу. DraftKings прогнозує, що Jackpocket принесе від 260 до 340 мільйонів доларів додаткового доходу та від 60 до 100 мільйонів доларів EBITDA до 2026 фінансового року. Робінс сказав, що найбільша віддача від 2024...
Union
U$0.008484-14.90%
BRC20.COM
COM$0.01003-10.42%
Boost
BOOST$0.08486-3.01%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:09
Поділитись
Рівень участі в Канаді знизився до 65,1% у серпні з попередніх 65,2%

Рівень участі в Канаді знизився до 65,1% у серпні з попередніх 65,2%

Пост Канада: Рівень участі знизився до 65,1% у серпні з попередніх 65,2% з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Інформація на цих сторінках містить прогнозні заяви, які пов'язані з ризиками та невизначеностями. Ринки та інструменти, представлені на цій сторінці, призначені лише для інформаційних цілей і не повинні жодним чином сприйматися як рекомендація купувати чи продавати ці активи. Ви повинні провести власне ретельне дослідження перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. FXStreet жодним чином не гарантує, що ця інформація не містить помилок, неточностей або суттєвих викривлень. Також не гарантується, що ця інформація є своєчасною. Інвестування на відкритих ринках пов'язане з великим ризиком, включаючи втрату всіх або частини ваших інвестицій, а також емоційний стрес. Усі ризики, збитки та витрати, пов'язані з інвестуванням, включаючи повну втрату капіталу, є вашою відповідальністю. Погляди та думки, висловлені в цій статті, належать авторам і не обов'язково відображають офіційну політику чи позицію FXStreet або його рекламодавців. Автор не несе відповідальності за інформацію, яка знаходиться в кінці посилань, розміщених на цій сторінці. Якщо інше прямо не зазначено в тексті статті, на момент написання автор не має позиції в жодній акції, згаданій у цій статті, і не має ділових відносин з жодною згаданою компанією. Автор не отримував компенсації за написання цієї статті, окрім як від FXStreet. FXStreet та автор не надають персоналізованих рекомендацій. Автор не робить жодних заяв щодо точності, повноти або придатності цієї інформації. FXStreet та автор не несуть відповідальності за будь-які помилки, упущення або будь-які збитки, травми чи шкоду, що виникають внаслідок цієї інформації та її відображення або використання. За винятком помилок та упущень. Автор та FXStreet не є зареєстрованими інвестиційними консультантами, і ніщо в цій статті не призначено...
BRC20.COM
COM$0.01003-10.42%
WELL3
WELL$0.000083-17.00%
Forward
FORWARD$0.0002182-0.31%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:00
Поділитись
Deftones займають 80% з топ-10 у чарті Billboard

Deftones займають 80% з топ-10 у чарті Billboard

Допис Deftones володіють 80% з Найкращих 10 у чарті Billboard з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Deftones домінують у чарті Billboard's Hot Hard Rock Songs з 11 треками з Приватних продажів, включаючи всю першу шістку, оскільки альбом дебютує на першому місці у кількох рейтингах. ЧИКАГО, ІЛЛІНОЙС – 03 СЕРПНЯ: Чіно Морено з альтернативного метал-гурту Deftones виступає під час Lollapalooza в Грант-парку 03 серпня 2024 року в Чикаго, Іллінойс. (Фото Джоша Брастеда/FilmMagic) FilmMagic Рок-гурт Deftones досяг великого успіху з Приватними продажами, оскільки повноформатний альбом дебютує на вражаючих позиціях у кількох чартах Billboard. Треки з останнього альбому гурту вторглися в рейтинг Hot Hard Rock Songs — список найбільш споживаних хард-рок треків в Америці. У цьому кадрі колектив домінує, як мало хто з виконавців, оскільки шанувальники явно хотіли почути весь проєкт одразу. Половина чарту Hot Hard Rock Songs Чарт Hot Hard Rock Songs має 25 місць. Deftones заповнюють 11 з них — майже точно половину. Кожна пісня з Приватних продажів знаходиться в топ-20 рейтингу, що є незвично щільним кластером для одного виконавця. Вся перша шістка Deftones займають всю першу шістку в цьому кадрі. "Infinite Source" стартує на №1, стаючи другим лідером гурту в жанрово-орієнтованому пісенному реєстрі. Мелодія також з'являється на №3 у Bubbling Under Hot 100, стартуючи лише на три позиції нижче самого Hot 100. "My Mind Is a Mountain" і "Milk of the Madonna" Сингли Приватних продажів, які вийшли до повного релізу проєкту, піднімаються, коли альбом виходить. "My Mind Is a Mountain" піднімається на №2 у чарті Hot Hard Rock Songs. "Milk of the Madonna" піднімається на №3 у тому ж рейтингу. Deftones набирають вісім хітів у топ-10 Три нові композиції заповнюють місця №№ 4-6: "I Think About You All the Time" (№4), "Ecdysis" (№...
SIX
SIX$0.01677-15.55%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 00:33
Поділитись
Meta, Apple спокушають Трампа сумою у 600 млрд доларів на вечері в Білому домі у стратегічній грі щодо китайського ШІ

Meta, Apple спокушають Трампа сумою у 600 млрд доларів на вечері в Білому домі у стратегічній грі щодо китайського ШІ

Пост Meta, Apple приваблюють Трампа з $600 млрд на вечері в Білому домі в контексті протистояння з Китаєм у сфері ШІ з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Марк Цукерберг з Meta Platforms Inc. та Тім Кук з Apple Inc. приєдналися до обраної групи технологічних лідерів у Білому домі в четвер на вечері, організованій президентом Дональдом Трампом, щоб пообіцяти більші витрати США на штучний інтелект. Подія продемонструвала зростаючі зв'язки Трампа з Кремнієвою долиною, оскільки компанії змагаються за розширення центрів обробки даних та дослідницьких центрів по всій країні. Трамп розпочав обговорення, зосередившись на потребах в електроенергії для нових об'єктів, які живлять системи ШІ. Він повідомив керівникам, що адміністрація швидко рухатиметься щодо затверджень та потужностей. Він сказав у Державній їдальні: "Ми робимо все дуже просто для вас з точки зору електричної потужності, отримуючи її для вас, отримуючи ваші дозволи". Він додав: "Ми випереджаємо Китай на багато, дійсно, на велику кількість". Вечеря зібрала рідкісний склад засновників та генеральних директорів деяких з найцінніших компаній світу, які всі конкурують за перевагу в ШІ. Серед присутніх за столом були Сем Альтман з OpenAI, Сундар Пічаї з Alphabet та співзасновник Сергій Брін, а також лідери Microsoft Сатья Наделла та Білл Гейтс. Обходячи стіл, президент попросив кожного гостя викласти плани та зобов'язання. Корпоративні лідери підкреслили розширення в США та подякували адміністрації за політику, яка, за їхніми словами, допомагає прискорити проекти. Трамп спочатку звернувся до Цукерберга. "Усі компанії тут будують, просто роблять величезні інвестиції в країну, щоб побудувати центри обробки даних та інфраструктуру для забезпечення наступної хвилі інновацій", - сказав Цукерберг президенту. Коли його попросили назвати цифру, Цукерберг сказав, що Meta інвестує "щонайменше 600 мільярдів доларів" до 2028 року. "Це багато", - відповів Трамп. Останніми днями президент також рекламував центр обробки даних Meta в Луїзіані вартістю 50 мільярдів доларів. Офіційні особи кажуть, що Трамп...
Union
U$0.008484-14.90%
Wootrade Network
WOO$0.04457-34.36%
Whiterock
WHITE$0.0002215-17.44%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 00:24
Поділитись
Ключовий поворот Bank Of America на 2024 рік

Ключовий поворот Bank Of America на 2024 рік

Публікація "Поворотний момент Bank Of America на 2024 рік" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Вирішальне зниження ставок ФРС: поворотний момент Bank of America на 2024 рік Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Вирішальне зниження ставок ФРС: поворотний момент Bank of America на 2024 рік Джерело: https://bitcoinworld.co.in/fed-rate-cuts-forecast/
BRC20.COM
COM$0.01003-10.42%
Lorenzo Protocol
BANK$0.13788+1.85%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/05 23:59
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Новий загальний шлях лістингу SEC може спричинити потік спот-криптовалютних ETF