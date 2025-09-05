Bitcoin та Ethereum ETF втрачають майже $400 млн, але інституційний інтерес все ще активний

Пост Bitcoin та Ethereum ETF втрачають майже $400 млн, але інституційний інтерес залишається активним з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Спотові Bitcoin та Ethereum ETF зафіксували значний відтік коштів майже на $400 мільйонів 4 вересня, продовжуючи тиждень нерівномірної продуктивності цього класу активів. Згідно з даними SoSoValue, Bitcoin ETF перервали дводенну серію притоку коштів і закрилися з чистим відтоком у $227 мільйонів. Відкат інвесторів був найбільш очевидним серед флагманських продуктів: FBTC від Fidelity зазнав викупу на $117,45 мільйонів, ARKB від Ark Invest втратив $125,49 мільйонів, а BITB від Bitwise зіткнувся з відтоком у $66,37 мільйонів. На противагу цьому, IBIT від BlackRock був єдиним яскравим моментом, залучивши $134,71 мільйонів притоку, хоча це було переважено втратами в інших місцях. Потік Bitcoin ETF з серпня (Джерело: SoSoValue) Інституційний інтерес до Ethereum ETF Втрати також були помітними з боку дев'яти Ethereum ETF. ETF, орієнтовані на ETH, зазнали відтоку в розмірі $166,38 мільйонів, що стало четвертим днем поспіль виведення коштів. ETHA від BlackRock поглинув $149,81 мільйонів виходів за день, але FETH від Fidelity обробив більший викуп у розмірі $216,68 мільйонів. Додаткові зниження надійшли від ETHW від Bitwise ($45,66 мільйонів), ETHV від VanEck ($17,22 мільйонів) та флагманського ETHE від Grayscale ($26,44 мільйонів). Тим часом, міні-фонд ETH від Grayscale втратив $6,44 мільйонів, тоді як QETH від Invesco та EZET від Franklin зафіксували менші втрати у розмірі $2,13 мільйонів та $1,62 мільйонів відповідно. Щоденні потоки Ethereum ETF з серпня (Джерело: SoSo Value) Дані Glassnode показують, що інституційна участь залишається активною на ринках Ethereum, незважаючи на спад. За даними компанії, зростаючий відкритий інтерес на CME відобразив більше половини всіх притоків ETH ETF. Позиція Ethereum CME та ринок ETF (Джерело: Glassnode) Ця тенденція свідчить про те, що інституції традиційних фінансів не просто переслідують цінову експозицію. Натомість вони, здається, поєднують прямі спрямовані угоди зі стратегіями арбітражу, оскільки...