$859 мільйонів Bitcoin загадка приголомшує Coinbase, оскільки слід криптовалюти губиться в блокчейні

$859 мільйонів Bitcoin загадка приголомшує Coinbase, оскільки слід криптовалюти губиться в блокчейні

Пост «Загадка Bitcoin на $859 мільйонів шокує Coinbase, оскільки слід криптовалюти губиться в блокчейні» з'явився на BitcoinEthereumNews.com. В одному з найбільших відтоків цього кварталу 7 625 BTC, або $859 мільйонів у доларовому еквіваленті, були переміщені зі сховища Coinbase до абсолютно нового гаманця. Переказ привернув увагу не лише через свій розмір, але й через те, як були розподілені ці BTC. На відміну від типових переказів, монети були упаковані в пакети приблизно по 150 BTC кожен, що становить близько $16 мільйонів, і розподілені на 50 нових адрес. Єдиним винятком була менша партія у 121 BTC, яка залишилася невитраченою. Оскільки такі розподіли рідко є роботою окремих користувачів, це більше схоже на скоординоване переміщення сховища або структуроване врегулювання, що відбувається поза публічною книгою замовлень. Подальші рухи підтвердили цю схему. Багато виходів незабаром були позначені як витрачені, що означає, що слід продовжився через різні адреси. Bitcoin-кити рухаються як справжні кити Особливість цієї транзакції полягає не лише в самій сумі, але й у тому, як вона відображає рух Bitcoin на верхівці ринку. Роздрібні зняття більш схожі на людські, часто шумні та нерегулярні. Вам також може сподобатися Такі перекази, як сьогоднішній з Coinbase, демонструють ретельний розмір, негайний перерозподіл та використання абсолютно нових гаманців. Це характерні ознаки зміни резервів зберігачами або інституційних потоків, які врегульовуються поза книгами обміну. Поєднання масштабу та структури робить це зняття одним із найбільших за останні тижні. Джерело: https://u.today/859-million-bitcoin-mystery-stuns-coinbase-as-cryptocurrencys-trail-gets-lost-in-blockchain
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:04
Bitcoin – MARA випереджає конкурентів Riot, CleanSpark після видобутку 705 BTC у серпні

Bitcoin – MARA випереджає конкурентів Riot, CleanSpark після видобутку 705 BTC у серпні

Допис Bitcoin – MARA випереджає конкурентів Riot, CleanSpark після майнінгу 705 BTC у серпні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: MARA видобула 705 BTC у серпні та придбала ще кілька, збільшивши свої загальні запаси до 52,4 тис. Генеральний директор компанії вважає, що "повільне" зростання було спричинене глобальною конкуренцією. MARA випередила кількох майнерів Bitcoin за обсягом виробництва та загальним зростанням у серпні. Компанія повідомила, що минулого місяця видобула 705 BTC – незначне збільшення порівняно з 703 BTC у липні. Загалом, її запаси BTC зросли до 52 447 BTC, що більше порівняно з показниками кінця липня. За словами генерального директора Фреда Тіля, вони також зробили "стратегічну ставку" під час серпневого відкату ринку. "Враховуючи зниження ціни Bitcoin протягом місяця, ми скористалися можливістю стратегічно поповнити нашу скарбницю, і зараз маємо понад 52 000 BTC." Джерело: Bitcoin Treasuries MARA випереджає конкурентів-майнерів BTC Натомість інші конкуренти видобули менше BTC, ніж MARA. Riot Platforms, наприклад, видобула 477 BTC, а CleanSpark – 657 BTC. Інша компанія, BitFuFu, видобула 408 BTC у серпні, що означає падіння на 12% у порівнянні з попереднім місяцем (MoM). Однак майнінг MARA був незначним порівняно з показниками липня. Реагуючи на млявий результат, Тіль заявив, що глобальна конкуренція в цій сфері зросла на 6%. "Як і минулого місяця, ми видобули 208 блоків у серпні, оскільки глобальний хешрейт збільшився на 6% у порівнянні з попереднім місяцем до середнього показника 949 EH/s." Це означало, що в серпні в мережі було більше майнерів. Підвищення конкуренції завжди збільшує складність мережі та загальні ресурси, необхідні для підтвердження блоку. Простіше кажучи, це робить майнінгові операції відносно дорогими та складними. Джерело: Блокчейн Згідно з графіком, складність мережі дійсно зросла з 118 трильйонів до рекордно високого рівня майже 130 трильйонів у серпні, що підкреслює жорстку конкуренцію минулого місяця. Варто зазначити, однак, що ціна акцій MARA впала майже на 5% після оновлення і закрила торги в четвер...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:40
Акції Kenvue падають на 10% через повідомлення про те, що РФК-молодший пов'яже аутизм із використанням Тайленолу під час вагітності

Акції Kenvue падають на 10% через повідомлення про те, що РФК-молодший пов'яже аутизм із використанням Тайленолу під час вагітності

Пост Акції Kenvue падають на 10% після повідомлення про те, що РФК-молодший пов'яже аутизм із використанням Тайленолу під час вагітності з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Знеболювальний засіб бренду Tylenol від Kenvue Inc. у продажу в аптеці в Нью-Йорку, США, у середу, 27 березня 2024 року. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images Акції Kenvue впали більш ніж на 10% у п'ятницю після повідомлення про те, що міністр охорони здоров'я та соціальних служб Роберт Ф. Кеннеді-молодший, ймовірно, пов'яже аутизм із використанням знеболювального препарату компанії Тайленол у вагітних жінок. HHS опублікує звіт, який може встановити цей зв'язок цього місяця, повідомила в п'ятницю Wall Street Journal. За даними Journal, у звіті також буде запропоновано ліки, отримані з фолату – водорозчинного вітаміну – для лікування симптомів цього розладу розвитку у деяких людей. Це термінова новина. Будь ласка, оновіть сторінку для отримання оновлень. Джерело: https://www.cnbc.com/2025/09/05/rfk-tylenol-autism-kenvue-stock-for-url.html
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:24
Скандал із плювком висвітлює бійку між Ковбоями та Іглз під час затримки через дощ

Скандал із плювком висвітлює бійку між Ковбоями та Іглз під час затримки через дощ

Пост Spitgate Особливості матчу між Cowboys і Eagles, відкладеного через дощ, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПЕНСІЛЬВАНІЯ – 04 ВЕРЕСНЯ: Джален Картер #98 з Philadelphia Eagles залишає поле після вилучення за неспортивну поведінку проти Dallas Cowboys під час першої чверті матчу на Lincoln Financial Field 04 вересня 2025 року у Філадельфії, Пенсільванія. (Фото Mitchell Leff/Getty Images) Getty Images Хоча матч-відкриття сезону між Philadelphia Eagles та Dallas Cowboys мав свій рівень інтриги під час гри, найбільший поворотний момент матчу стався ще до введення м'яча в гру. Під час короткої перерви, коли персонал Eagles надавав допомогу травмованому фулбеку Бену ВанСеумерену, захисник Філадельфії Джален Картер плюнув в обличчя квотербеку Cowboys Даку Прескотту, коли обидва гравці сперечалися один з одним перед першим розіграшем гри. Дії Картера призвели до його вилучення з матчу, який його команда зрештою виграла з рахунком 24-20, і почалися розмови про можливу дискваліфікацію після першого тижня. Пізніше трансляція NBC змогла зафіксувати інший кут відео сутички між Картером і Прескоттом. Новий ракурс показав, що сигнал-колер Далласа першим плюнув, і хоча це не було спрямовано прямо в обличчя Картера, але принаймні в його напрямку. Прескотт зміг здійснити перший плювок, підійшовши до Картера і ставши поруч із плечима свого лайнмена після короткої наради в нападі. Картер відповів тим самим, але зблизька і особисто, прямо плюнувши в обличчя Прескотта, що призвело до 15-ярдового штрафу за неспортивну поведінку та автоматичного вилучення. "Це дискваліфікаційне порушення в грі", - сказав суддя Шон Сміт репортеру під час затримки гри через блискавку в третій чверті. "Це не футбольна дія". Картер висловив жаль після ситуації, поділившись своїми думками з пресою після гри. "Це помилка, яка сталася з мого боку", - сказав Картер через The Philadelphia...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:21
Bitcoin зростає на тлі поглиблення проблем на ринку праці США

Bitcoin зростає на тлі поглиблення проблем на ринку праці США

Пост Bitcoin зростає, оскільки тріщини на ринку праці США розширюються з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринок праці США викликав шокові хвилі на Уолл-стріт, а Bitcoin (BTC) відреагував на це. Дані показують, що серпневий звіт про робочі місця продемонстрував найслабший приріст заробітної плати з 2021 року, викликаючи тривогу щодо здоров'я економіки США та стимулюючи свіжий попит на альтернативні активи, такі як криптовалюта. Bitcoin зростає, оскільки інвестори реагують на тріщини в картині зайнятості США Спонсоровано Спонсоровано Бюро статистики праці США (BLS) повідомило, що економіка додала лише 22 000 робочих місць у серпні, що значно нижче прогнозів у 75 000. Тим часом рівень безробіття піднявся до 4,3%, найвищого показника з жовтня 2021 року. Це підкреслює тріщини на ринку праці, який раніше здавався стійким. Перегляд минулих звітів поглибив похмурість, з червневими та липневими показниками, переглянутими вниз на загальну кількість 285 000 робочих місць. "Це загалом -285 000 робочих місць за 2 місяці. Що тут відбувається?" запитали аналітики. Хезер Лонг з The Washington Post підкреслила, що серпневий звіт є ще одним слабким звітом про робочі місця. Однак, хоча заробітна плата зросла на 3,7% у річному обчисленні (YoY), випереджаючи інфляцію на 2,7%, ширше уповільнення є незаперечним. ЩОЙНО: Ще один СЛАБКИЙ звіт про робочі місця. Економіка США додала лише 22 000 робочих місць у серпні. Це набагато слабше, ніж очікувалося. Рівень безробіття зріс до 4,3% --> Найвищий з жовтня 2021 року. Зростання робочих місць у червні було переглянуто вниз до -13 000 (!). Липень був переглянутий трохи вгору до 79 тис. (з... pic.twitter.com/qCzGwx6Zro — Heather Long (@byHeatherLong) 5 вересня 2025 Погіршення приходить з вражаючими деталями. Bloomberg повідомив, що американські компанії оголосили лише про 1 494 нових робочих місць у серпні, найнижчий показник для цього місяця з 2009 року. Тим часом звільнення зросли на 39% до 85 979. Спонсоровано Спонсоровано Ви не усвідомлюєте, наскільки слабкою є економіка зараз. Якщо у вас є робота, тримайтеся за неї заради життя. Тому що якщо вас звільнять, вам знадобляться роки, щоб знайти іншу. pic.twitter.com/U7tET4y4f1 — Spencer Hakimian...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:14
Карти покемонів мають свій момент Polymarket у просторі активів реального світу

Карти покемонів мають свій момент Polymarket у просторі активів реального світу

Пост "Карти Pokémon переживають свій момент Polymarket у просторі активів реального світу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Карти Pokémon можуть стати наступним активом реального світу, який масштабно перейде в онлайн, потенційно принісши на блокчейн ринок вартістю 21,4 мільярда доларів. "Pokémon та інші [колекційні карткові ігри] незабаром матимуть свій 'момент Polymarket'", — заявив у четвер аналітик досліджень Bitwise Денні Нельсон. "Я очікую, що бум Pokémon буде стійким — це один із тих моментів, коли інновація 'тільки в криптовалюті' проривається в мейнстрім. Щось на зразок того, що Polymarket зробив для ринків прогнозування". Токенізація активів реального світу в криптовалюті зросла до ринку в 28,2 мільярда доларів у 2025 році, але вона майже повністю орієнтована на активи TradFi, такі як акції, казначейські облігації, товари, приватні кредити та нерухомість. Хоча це пропонує покращені переваги, такі як цілодобова торгівля та потенційна економія витрат, це не трансформує їх, оскільки "вже існують достатньо хороші цифрові рейки", — сказав Нельсон. Однак торгівля картами Pokémon може отримати набагато більше користі від блокчейну, зазначив Нельсон, зауваживши, що продавцям все ще доводиться фізично відправляти своїх Чарізардів, Пікачу та Гардевуарів покупцям. Джерело: Metaplex ETF Pokémon у майбутньому? Нельсон сказав, що це можливо Він зазначив, що неефективне рішення все ж дозволило лідеру ринку Whatnot забезпечити продажі на 3 мільярди доларів минулого року. "Цей ринок залишається значною мірою неформальним. Ви не бачите ETF Pokémon або інвестиційних фондів, і, ймовірно, не побачите ще деякий час. Але, можливо, не так довго, як ви думаєте". Карти Pokémon та інші колекційні карткові ігри, такі як Magic: The Gathering, існують близько трьох десятиліть, задовго до того, як невзаємозамінні токени стали концепцією. Новий лідер ринку прокладає шлях Коментарі Нельсона з'являються, коли Collector Crypt нещодавно з'явився як платформа токенізації для продажу карт Pokémon на Solana, що дозволяє швидкі угоди та прибуткові виходи. Токен, що підтримує Collector Crypt, CARDS, вже зріс у 10 разів до повністю розбавленого обсягу в 450 мільйонів доларів з моменту запуску минулої суботи, зазначив Нельсон. Пов'язано: Гаманець Trust Wallet, що належить CZ...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:13
Sora Ventures запускає перший інвестиційний фонд Bitcoin в Азії

Sora Ventures запускає перший інвестиційний фонд Bitcoin в Азії

Допис Sora Ventures запускає перший фонд скарбниці Bitcoin в Азії з'явився на BitcoinEthereumNews.com. План на 1 мільярд доларів для впровадження Bitcoin у корпоративні скарбниці Азії: Sora Ventures представила на Taipei Blockchain Week (Bitcoin Magazine, вересень 2025) інституційний інструмент, призначений для придбання BTC, підкріплений початковим зобов'язанням у розмірі 200 мільйонів доларів від регіональних партнерів. При першій згадці ми також підкреслюємо аналіз інституційного впровадження, наданий Chainalysis, який підкреслює, як Азія залишається ключовим ринком для інституційних потоків у період 2023-2025 років. Згідно з даними, зібраними під час Taipei Blockchain Week, та ринковими аналізами, проведеними дослідницькою командою, яка стежила за подією, початкове зобов'язання у розмірі 200 мільйонів переважно надходить від регіональних інституційних інвесторів, сімейних офісів та корпоративних скарбниць. Галузеві аналітики зазначають, що програма закупівель такого масштабу вимагає передових процедур для найкращого виконання, управління ліквідністю та заходів зберігання. Оновлення 5 вересня 2025: Деталі щодо операційного графіку та основних андеррайтерів все ще визначаються, з поточними перевірками профілів ризику та відповідності інвесторів. Що таке і як працює "Bitcoin Asia Treasury" Проект, неформально визначений як "Bitcoin Treasury Asia", є пулом капіталу, призначеним для об'єднання ресурсів та спільного інвестування з компаніями, що утримують BTC на своїх балансах. Мета полягає в консолідації поточних ініціатив та сприянні операціям на інституційному рівні, із загальною архітектурою для виконання та контролю. Слід зазначити, що логіка полягає у створенні спільного периметру для рішень та процесів, зменшуючи операційну фрагментацію. Початковий квиток: 200 мільйонів доларів від інвесторів у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, як база для операцій. Ціль закупівлі: 1 мільярд доларів у BTC приблизно за шість місяців, відповідно до визначеного шляху. Контекст запуску: Taipei Blockchain Week (вересень 2025), з презентацією для інституційної публіки. Мандат: координувати закупівлі, зберігання та відповідність для високооб'ємних операцій структурованим чином. Для практичного посилання на регульоване зберігання...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:11
Довгостроковий власник Bitcoin досягає $7,5 млн з інвестиції в $10 тис., але саме його нова інвестиція привертає загальну увагу

Довгостроковий власник Bitcoin досягає $7,5 млн з інвестиції в $10 тис., але саме його нова інвестиція привертає загальну увагу

Пост "Довгостроковий власник Bitcoin отримав $7,5 млн з інвестиції в $10 тис., але саме його нова інвестиція привертає увагу всіх" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Мало хто з інвесторів міг передбачити, наскільки далеко зайде BTC. Однак зараз він злетів вище $110 000, винагороджуючи ранніх інвесторів. Один ранній користувач, який інвестував лише $10 000 у BTC майже десятиліття тому, перетворив це на статок у $7,5 мільйона. Але він не зупиняється на цьому. Натомість його увага перемістилася на дивовижний новий проєкт: Little Pepe (LILPEPE). Це мем-токен другого рівня, який привертає увагу інвесторів. Історія успіху Bitcoin (BTC) Стійкість Bitcoin була доведена знову і знову. Навіть після численних падінь, регуляторних битв і скептицизму з боку традиційних фінансів, BTC забезпечив собі місце як цифрове золото. У 2025 році інституційне впровадження прискорилося після запуску Bitcoin ETF у США та Європі, що підштовхнуло його до шестизначної території. Довгострокові власники, як цей інвестор, є остаточним доказом здатності Bitcoin генерувати багатство. Цей інвестор увійшов рано, приблизно на рівні $200. Він тримався через жорстокі падіння та ейфоричні ралі. Зараз, торгуючись вище $110 000, BTC утримує свою позицію як найбезпечніше сховище вартості у світі. Однак Bitcoin дозрів. Хоча він залишається безпечним сховищем вартості, його траєкторія зростання буде стабільнішою порівняно з новими токенами з вірусним потенціалом. Ось тут і з'являється Little Pepe (LILPEPE). Чому Little Pepe (LILPEPE) привертає увагу всіх Те, що привертає увагу мільйонера-старожила Bitcoin та інших інвесторів, — це не просто меми. Це інфраструктура та вибір часу. Little Pepe — це не просто ще одна монета-копія. Він будує цілий блокчейн другого рівня, оптимізований для мемів і надшвидких, недорогих транзакцій. На відміну від старіших мем-токенів, які покладалися виключно на хайп, $LILPEPE поєднує культуру спільноти з серйозними технологіями: Масштабування другого рівня: швидкий і недорогий ланцюг, розроблений для мемкоїнів. Pepe's Pump Pad: нативний launchpad, що конкурує з Bonk.fun і Pump.fun. Це дозволяє творцям запускати справедливі токени, стійкі до ботів. 0% податку та захист від снайперів: максимізація...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:00
BitMine Immersion розміщується на NYSE American

BitMine Immersion розміщується на NYSE American

Пост BitMine Immersion розміщується на NYSE American з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: BitMine Immersion розміщено на NYSE American, оминаючи схвалення криптовалюти акціонерами. $18 мільйонів залучено через розміщення акцій для інвестицій у криптовалюту. Ринок очікує регуляторних відповідей на потенційний приплив криптовалют на NYSE American. BitMine Immersion Technologies під керівництвом генерального директора Джонатана Бейтса розміщено на NYSE American, оминаючи згоду акціонерів на випуск нових акцій, що відрізняє її від суворих правил Nasdaq. Цей лістинг знаменує регуляторний зсув, потенційно впливаючи на корпоративні стратегії накопичення криптовалют та торгові практики на тлі посилення регуляторного контролю. Лістинг BitMine на NYSE American: зміна норм Nasdaq Цей лістинг відкриває можливості для криптокомпаній, оскільки NYSE American не вимагає схвалення акціонерів для збору коштів, призначених для придбання криптовалют. Це також може заохотити більше блокчейн-компаній розглянути подібні лістинги через зменшення обмежень. Реакції галузі на крок BitMine зосереджені на відсутності публічного контролю порівняно з компаніями, що котируються на Nasdaq. Регуляторні органи, такі як Комісія з цінних паперів і бірж США, утрималися від коментарів, але увага залишається на тому, як сектор адаптується до цього мінливого ландшафту. Джонатан Бейтс, голова та генеральний директор BitMine Immersion Technologies: "Наша стратегія накопичення Bitcoin та Ethereum позиціонує нас унікально на ринку, дозволяючи нам використовувати капітал, оминаючи традиційні процеси схвалення, необхідні іншим біржам." Ринкова динаміка та регуляторна увага до криптолістингів Чи знали ви? Лістинг BitMine на NYSE American відображає стратегічний зсув, подібний до попередніх збільшень гнучкості для криптофірм з великими резервами, що економить витрати на біржах. Дані Ethereum (ETH) від CoinMarketCap станом на 5 вересня 2025 року показують ціну $4,293.53 з ринковою капіталізацією formatNumber(518251117254, 2). Останні тенденції вказують на коливання з 24-годинним зниженням на 0.26% та 60-денним зростанням на 69.05%, що свідчить про помітну волатильність, але сильний інвестиційний інтерес на ринку. Ethereum(ETH), щоденний графік, знімок екрана на CoinMarketCap о 18:38, 5 вересня 2025 року. Джерело: CoinMarketCap Аналіз від Coincu Research припускає, що стратегічний...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:56
Емінем здобуває свою другу перемогу в кар'єрі в одному чарті завдяки своєму новому фільму

Емінем здобуває свою другу перемогу в кар'єрі в одному чарті завдяки своєму новому фільму

Пост Eminem здобуває свою другу перемогу в кар'єрі в одному чарті завдяки своєму новому фільму з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Саундтрек Stans від Eminem дебютує на 19 місці в офіційному чарті саундтреків, тоді як новий трек "Everybody's Looking at Me" з'являється в кількох чартах синглів. АМСТЕРДАМ, НІДЕРЛАНДИ – 30 КВІТНЯ: Репер Eminem виступає в Paradiso 30 квітня 2000 року в Амстердамі, Нідерланди. (Фото Frans Schellekens/Redferns) Redferns Stans від Eminem з'являється з більш ніж просто неймовірною історією. Новий документальний фільм — присвячений найвідданішим шанувальникам хіп-хоп зірки та тому, як термін "stan" перетворився з синглу на культурне скорочення — вийшов на Paramount+ наприкінці серпня після короткого показу в кінотеатрах. Супутній саундтрек вийшов разом із фільмом, і у Великобританії він уже переможець. Проєкт дає реперу ще одну появу в жанровому чарті, на якому він лише нещодавно почав з'являтися. Stans дебютує в чарті саундтреків Stans дебютує в офіційному чарті саундтреків на 19 місці цього тижня. Це єдиний новий запис у списку з 50 позицій цього разу. Fortnite Radio від Eminem з'явився першим Eminem отримує своє друге місце в кар'єрі в офіційному чарті саундтреків. Перше з'явилося в березні 2024 року з його власним Fortnite Radio. Ця компіляція увірвалася на 1 місце, протрималася два тижні, а потім відійшла. Stans не відкривається на вершині, але подвоює загальну кількість його появ у списку. Stans запускається в чарті завантажень Новий набір також потрапляє до другого рейтингу у Великобританії. Stans стартує на 52 місці в офіційному чарті завантажень альбомів, стаючи чотирнадцятим альбомом Eminem, який потрапив до цього списку. "Not Afraid" та "Rap God" Stans містить дюжину пісень, три з яких є версіями "Stan". Трек-лист також включає "Everybody's Looking at Me", раніше невиданий трек, який дає давнім слухачам щось справді нове поряд із каталожними композиціями, такими як "Not...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:45
