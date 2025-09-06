Карти покемонів мають свій момент Polymarket у просторі активів реального світу
Пост "Карти Pokémon переживають свій момент Polymarket у просторі активів реального світу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Карти Pokémon можуть стати наступним активом реального світу, який масштабно перейде в онлайн, потенційно принісши на блокчейн ринок вартістю 21,4 мільярда доларів.
"Pokémon та інші [колекційні карткові ігри] незабаром матимуть свій 'момент Polymarket'", — заявив у четвер аналітик досліджень Bitwise Денні Нельсон.
"Я очікую, що бум Pokémon буде стійким — це один із тих моментів, коли інновація 'тільки в криптовалюті' проривається в мейнстрім. Щось на зразок того, що Polymarket зробив для ринків прогнозування". Токенізація активів реального світу в криптовалюті зросла до ринку в 28,2 мільярда доларів у 2025 році, але вона майже повністю орієнтована на активи TradFi, такі як акції, казначейські облігації, товари, приватні кредити та нерухомість. Хоча це пропонує покращені переваги, такі як цілодобова торгівля та потенційна економія витрат, це не трансформує їх, оскільки "вже існують достатньо хороші цифрові рейки", — сказав Нельсон.
Однак торгівля картами Pokémon може отримати набагато більше користі від блокчейну, зазначив Нельсон, зауваживши, що продавцям все ще доводиться фізично відправляти своїх Чарізардів, Пікачу та Гардевуарів покупцям.
ETF Pokémon у майбутньому? Нельсон сказав, що це можливо
Він зазначив, що неефективне рішення все ж дозволило лідеру ринку Whatnot забезпечити продажі на 3 мільярди доларів минулого року.
"Цей ринок залишається значною мірою неформальним. Ви не бачите ETF Pokémon або інвестиційних фондів, і, ймовірно, не побачите ще деякий час. Але, можливо, не так довго, як ви думаєте".
Карти Pokémon та інші колекційні карткові ігри, такі як Magic: The Gathering, існують близько трьох десятиліть, задовго до того, як невзаємозамінні токени стали концепцією.
Новий лідер ринку прокладає шлях
Коментарі Нельсона з'являються, коли Collector Crypt нещодавно з'явився як платформа токенізації для продажу карт Pokémon на Solana, що дозволяє швидкі угоди та прибуткові виходи. Токен, що підтримує Collector Crypt, CARDS, вже зріс у 10 разів до повністю розбавленого обсягу в 450 мільйонів доларів з моменту запуску минулої суботи, зазначив Нельсон.
