Ресивер Петріотс Кейшон Бутт 'Зробив прорив', щоб стати основним гравцем

Допис "Приймач Patriots Кайшон Бутт 'Зробив Прорив', Щоб Стати Основним Гравцем" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. З моменту вибору Нью-Інгленд Петріотс у шостому раунді драфту Національної футбольної ліги (NFL) 2023 року, вайд ресівер Кайшон Бутт пройшов шлях від скретч до основного гравця. (AP Photo/Bruce Kluckhohn) Copyright 2025 The Associated Press. Усі права захищені. Кайшон Бутт входить у свій третій сезон із третім тренером позиції. Але вайд ресівер також входить у нього як прогнозований стартер у ролі "X" для Нью-Інгленд Петріотс. Такий результат було важко передбачити у весняному прогнозі. Чутки про обмін минули. Організовані командні заходи, обов'язковий мінікемп, тренувальний табір і дедлайн для складу з 53 гравців також минули. Загальний 187-й пік драфту NFL 2023 року все ще в команді, коли починається вересень. "Я думаю, що він справді зробив прорив у становленні професійним футболістом", - сказав тренер вайд ресіверів Patriots Тодд Даунінг репортерам на стадіоні Gillette у четвер. "Знаєте, він був футболістом, який був дійсно талановитим, коли я вперше зустрів його". У його драфт-класі було обрано 21 перспективного вайд ресівера перед Буттом. Колишній п'ятизірковий новобранець LSU, який одного разу встановив шкільний та SEC рекорд в одній грі з 308 ярдами прийому, потрапив до Фоксборо як флаєр у шостому раунді. Посада головного тренера там перейшла від Білла Белічіка до Джерода Мейо, а потім до Майка Врабеля. За цим послідувала повна реорганізація як персоналу, так і складу. "Переходячи на мій третій рік, я думаю, що як гравець ти дійсно маєш вибір, але насправді ні", - сказав Бутт минулого місяця про свою участь у 2025 році. "Це дійсно все про те, наскільки сильно ти цього хочеш. Я відчуваю, що якщо ти цього хочеш, ти зробиш все, що потрібно, щоб бути тут". Рік новачка приніс кілька виступів...