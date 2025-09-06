Рівень безробіття в Канаді зростає до 7,1% у серпні проти очікуваних 7%
Допис "Рівень безробіття в Канаді зростає до 7,1% у серпні проти очікуваних 7%" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Рівень безробіття в Канаді піднявся вище 7% у серпні. USD/CAD торгується з незначними змінами протягом дня на рівні близько 1,3800. Рівень безробіття в Канаді зріс до 7,1% у серпні з 6,9% у липні, повідомило Статистичне управління Канади у п'ятницю. Цей показник виявився гіршим за ринкові очікування на рівні 7%. "Зайнятість знизилася на 66 000 (-0,3%) у серпні, переважно внаслідок зниження роботи на неповний робочий день", - зазначило Статистичне управління Канади у своєму прес-релізі. Інші деталі звіту показали, що коефіцієнт участі знизився до 65,1%, тоді як середня погодинна заробітна плата зросла на 3,6% у річному вимірі. Реакція ринку на дані про зайнятість у Канаді USD/CAD впав до трьохденного мінімуму близько 1,3750 на початку американської сесії, оскільки долар США (USD) опинився під сильним тиском продажів після розчаровуючих даних про зайнятість у США, які показали, що кількість робочих місць поза сільським господарством зросла лише на 22 000 у серпні. Однак, оскільки дані про зайнятість з Канади не виправдали очікувань, USD/CAD вдалося стерти значну частину своїх денних втрат і останній раз торгувався на рівні 1,3800, де він був на 0,12% нижче за день. Поширені запитання про зайнятість Умови ринку праці є ключовим елементом для оцінки здоров'я економіки і, отже, ключовим фактором для оцінки валюти. Висока зайнятість або низьке безробіття має позитивні наслідки для споживчих витрат і, отже, для економічного зростання, підвищуючи вартість місцевої валюти. Крім того, дуже напружений ринок праці – ситуація, коли існує нестача працівників для заповнення відкритих позицій – також може мати наслідки для рівнів інфляції і, отже, для монетарної політики, оскільки низька пропозиція праці та високий попит призводять до вищої заробітної плати. Темп, з яким зростають зарплати в економіці, є ключовим для політиків. Високе зростання заробітної плати означає, що домогосподарства мають більше грошей для витрат, що зазвичай призводить до зростання цін...
