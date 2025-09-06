2025-10-11 Saturday

Bitwise робить великі кроки для чотирьох криптовалют, включаючи Bitcoin (BTC) та XRP!

Пост Bitwise робить великі кроки для чотирьох криптовалют, включаючи Bitcoin (BTC) та XRP! з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Майже напевно, що Комісія з цінних паперів і бірж США схвалить альткоїни, такі як XRP та Solana (SOL), і очікується, що це станеться до кінця 2025 року. Однак США відстають, коли йдеться про ETF альткоїнів, оскільки Швейцарія має багато ETF альткоїнів. На цьому етапі криптовалютний фонд-менеджер Bitwise зробив ще один крок у Швейцарії та запустив ще 5 крипто-ETF. Згідно з офіційною заявою, Bitwise заявив, що продукти включають Bitwise Core Bitcoin ETP, Ethereum Стейкінг ETP, Solana Стейкінг ETP та Physical XRP ETP, кожен з яких повністю забезпечений віртуальними активами та інтегрований у традиційні брокерські портфелі, а також MSCI Digital Assets, який відстежує конкретний індекс Топ-20. "П'ять флагманських продуктів, які ми розміщуємо у Швейцарії, розширять можливості для інвесторів, які прагнуть розкрити весь потенціал криптовалютних ринків", - сказав Рональд Ріхтер, регіональний директор з інвестиційної стратегії для Європи в Bitwise. "Європа швидко відкривається для віртуальних активів, а Швейцарія є провідним і важливим ринком у серці континенту". "Bitwise Ethereum Стейкінг ETP: інструмент інституційного рівня з високою ліквідністю, спрямований на максимізацію прибутку інвесторів від стейкінгу ETH. Bitwise Core Bitcoin ETP: розроблений для довгострокових інвесторів і повністю забезпечений BTC. Bitwise Solana Стейкінг ETP: ETP інституційного рівня, повністю забезпечений, що пропонує доступ до стейкінгу Solana. Bitwise Physical XRP ETP: продукт на 100% забезпечений XRP, п'ятим за величиною криптоактивом у світі з ринковою капіталізацією, що перевищує 80 мільярдів доларів. Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP: цей індекс відстежує показники 20 провідних інвестиційних криптовалют, охоплюючи приблизно 90% загальної ринкової капіталізації криптовалют. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наш Telegram та Twitter акаунт зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/bitwise-makes-big-moves-for-four-cryptos-including-bitcoin-btc-and-xrp/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:40
Стратегія підтверджує, що покупки Bitcoin не зазнають впливу нових правил Nasdaq

Пост Strategy підтверджує, що купівля Bitcoin не зазнає впливу нових правил Nasdaq, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: купівля Bitcoin компанією Strategy залишається незалежною від нових правил Nasdaq. Nasdaq тепер вимагає схвалення акціонерів перед тим, як компанії зможуть випускати нові акції для купівлі криптовалюти. Strategy сьогодні підтвердила, що нові правила Nasdaq щодо формування казначейства цифрових активів не вплинуть на її діяльність, включаючи банкомати та діяльність на ринках капіталу. Це вказує на те, що її плани накопичення Bitcoin залишаються незмінними. Нова позиція Nasdaq щодо формування казначейства цифрових активів не впливає на Strategy, наші банкомати чи іншу діяльність на ринках капіталу. — Strategy (@Strategy) 5 вересня 2025 Повідомляється, що біржа запровадила вимоги, які зобов'язують компанії отримувати схвалення акціонерів перед випуском нових акцій для купівлі криптовалюти. Правила спрямовані на підвищення прозорості корпоративних стратегій інвестування в криптовалюту, особливо коли все більше компаній додають цифрові активи до своїх балансів. Компанії, які не дотримуються цих нових вимог, можуть зіткнутися з делістингом або призупиненням торгівлі. Акції криптовалют різко впали після повідомлень про посилений контроль Nasdaq за лістингом акцій. Джерело: https://cryptobriefing.com/bitcoin-purchases-nasdaq-rules/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:38
MARA збільшує запаси Bitcoin до 52,477 BTC після серпневого видобутку

Пост MARA збільшує утримання Bitcoin до 52,477 BTC після серпневого видобутку з'явився на BitcoinEthereumNews.com. MARA Holdings (MARA) повідомила, що її утримання bitcoin BTC$111,473.64 зросло до 52,477 BTC станом на 31 серпня, після того як криптомайнінгова компанія видобула 705 BTC протягом місяця. Компанія видобула 208 блоків, зберігаючи 4.9% частки мережевих винагород. Енергетичний хешрейт зріс на 1% у порівнянні з попереднім місяцем до 59.4 ексахешів на секунду (EH/s). MARA вирішила не продавати жодного BTC у серпні, при цьому керівництво зазначило, що падіння ціни надало можливість збільшити резерви. Найбільша криптовалюта впала більш ніж на 6% у серпні, що є найгіршим показником з лютого. "Враховуючи падіння ціни bitcoin протягом місяця, ми скористалися можливістю стратегічно додати до нашої скарбниці і зараз утримуємо понад 52,000 BTC", - сказав генеральний директор Фред Тіль. MARA залишається на шляху до завершення будівництва вітрової електростанції в Техасі до четвертого кварталу, з усіма майнерами на місці та підключеними. На міжнародному рівні компанія підписала угоду про придбання 64% частки в Exaion, дочірній компанії EDF, з можливістю збільшення до 75% до 2027 року. Угода спрямована на інтеграцію інфраструктури MARA з ШІ-агент та крайовими рішеннями. MARA також відкрила свою європейську штаб-квартиру в Парижі, посилюючи свій фокус на сталості, партнерстві з мережею та повторному використанні невикористаної енергії. Акції MARA впали на 5% у четвер і знизилися на 14% з початку року. Джерело: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/05/mara-mines-705-btc-in-august-as-treasury-holdings-top-52-000
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:58
Cryptoquant: Біткоїн-скарбниці досягли рекорду, тоді як купівля охолоджується

Допис Cryptoquant: Bitcoin скарбниці досягли рекорду, хоча купівля охолоджується з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Cryptoquant повідомляє, що фірми з Bitcoin скарбницями встановлюють нові рекорди, навіть коли купівля охолоджується. Їхні дослідники повідомляють про рекордні рівні утримання у 2025 році. Рекордні запаси, легші покупки: Cryptoquant відображає прохолодніший 2025 рік У останньому звіті команди зазначається, що фірми під оглядом Cryptoquant та методологією дослідження утримують 840 000 Bitcoin. Стратегія контролює понад 637 000 Bitcoin, найбільший [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/cryptoquant-bitcoin-treasuries-hit-record-while-buying-cools/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:22
Bitwise робить вирішальний крок до відкриття нового інвестиційного фронтиру

Допис Bitwise робить вирішальний крок до відкриття нового інвестиційного горизонту з'явився на BitcoinEthereumNews.com. AVAX ETF: Bitwise робить вирішальний крок до відкриття нового інвестиційного горизонту Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют AVAX ETF: Bitwise робить вирішальний крок до відкриття нового інвестиційного горизонту Джерело: https://bitcoinworld.co.in/avax-etf-bitwise-delaware/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:17
Bitwise реєструє Avalanche ETF Trust у Делавері

Пост Bitwise реєструє Avalanche ETF Trust у Делавері з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Bitwise зареєстрував траст Avalanche ETF у Делавері. Не відзначено негайного фінансового впливу. Потенційні наслідки для ринку AVAX. Bitwise Asset Management зареєстрував траст для Avalanche ETF у Делавері, що є попереднім кроком до потенційних заявок на ETF у США станом на вересень 2025 року. Реєстрація вказує на зацікавленість у розширенні крипто-ETF і підкреслює усталений підхід Bitwise, хоча це не гарантує схвалення Комісії з цінних паперів і бірж США або негайного впливу на ринок. Bitwise прагне нового ETF з рухом Avalanche Trust Bitwise Asset Management здійснив реєстрацію траста в Делавері для свого Avalanche ETF. Цей попередній крок відображає дії, вжиті в минулих заявках на крипто-ETF. Керівництво Bitwise, включаючи генерального директора Хантера Хорслі та головного інвестиційного директора Метта Хоугана, визнані за попередні успішні ETF-проєкти. Негайні фінансові наслідки поки не видно, оскільки не було оголошено про розподіл капіталу, а схвалення Комісії з цінних паперів і бірж США буде життєво важливим перед будь-яким значним впливом на ринок. Реакції ринку були відносно стриманими, без прямих коментарів від основних фігур. Однак спостерігачі галузі відзначають потенціал для збільшення інвестицій в AVAX, якщо ETF прогресуватиме. "Регуляторний ландшафт розвивається, що є вирішальним для ширшого впровадження та інновацій у просторі цифрових активів." — Метт Хоуган, Головний інвестиційний директор, Bitwise Asset Management "Регуляторний ландшафт розвивається, що є вирішальним для ширшого впровадження та інновацій у просторі цифрових активів." — Метт Хоуган, Головний інвестиційний директор, Bitwise Asset Management Ринок Avalanche готовий до зростання з потенційним ETF Чи знали ви? Bitwise має історію успішних запусків ETF, включаючи основні спотові Bitcoin та Ethereum ETF, що свідчить про шлях, який міг би принести користь іншим, як Avalanche. За даними CoinMarketCap, Avalanche (AVAX) наразі торгується за ціною $24,32 з ринковою капіталізацією $10,27 мільярдів. Вартість токена коливалася зі зміною за 24 години -1,20% та зростанням за 7 днів на 2,99%. За останні 90 днів...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:14
Ресивер Петріотс Кейшон Бутт 'Зробив прорив', щоб стати основним гравцем

Допис "Приймач Patriots Кайшон Бутт 'Зробив Прорив', Щоб Стати Основним Гравцем" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. З моменту вибору Нью-Інгленд Петріотс у шостому раунді драфту Національної футбольної ліги (NFL) 2023 року, вайд ресівер Кайшон Бутт пройшов шлях від скретч до основного гравця. (AP Photo/Bruce Kluckhohn) Copyright 2025 The Associated Press. Усі права захищені. Кайшон Бутт входить у свій третій сезон із третім тренером позиції. Але вайд ресівер також входить у нього як прогнозований стартер у ролі "X" для Нью-Інгленд Петріотс. Такий результат було важко передбачити у весняному прогнозі. Чутки про обмін минули. Організовані командні заходи, обов'язковий мінікемп, тренувальний табір і дедлайн для складу з 53 гравців також минули. Загальний 187-й пік драфту NFL 2023 року все ще в команді, коли починається вересень. "Я думаю, що він справді зробив прорив у становленні професійним футболістом", - сказав тренер вайд ресіверів Patriots Тодд Даунінг репортерам на стадіоні Gillette у четвер. "Знаєте, він був футболістом, який був дійсно талановитим, коли я вперше зустрів його". У його драфт-класі було обрано 21 перспективного вайд ресівера перед Буттом. Колишній п'ятизірковий новобранець LSU, який одного разу встановив шкільний та SEC рекорд в одній грі з 308 ярдами прийому, потрапив до Фоксборо як флаєр у шостому раунді. Посада головного тренера там перейшла від Білла Белічіка до Джерода Мейо, а потім до Майка Врабеля. За цим послідувала повна реорганізація як персоналу, так і складу. "Переходячи на мій третій рік, я думаю, що як гравець ти дійсно маєш вибір, але насправді ні", - сказав Бутт минулого місяця про свою участь у 2025 році. "Це дійсно все про те, наскільки сильно ти цього хочеш. Я відчуваю, що якщо ти цього хочеш, ти зробиш все, що потрібно, щоб бути тут". Рік новачка приніс кілька виступів...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:06
iShares Russell 2000 ETF (IWM) – Еліотт Вейв купує на спадах у синьому боксі

Пост iShares Russell 2000 ETF (IWM) – купівля за хвильовою теорією Елліотта на просіданнях у синій зоні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Як знають наші учасники, останнім часом у нас було багато прибуткових торгових сетапів. У цій технічній статті ми розглянемо ще один торговий сетап за хвильовою теорією Елліотта, який ми отримали в iShares Russell 2000 ETF -IWM. ETF завершив свою корекцію точно в зоні рівних ніг, також відомій як Синя зона. У цій статті ми розберемо прогноз за хвильовою теорією Елліотта, детально пояснимо торговий сетап і надамо цільовий рівень зростання. Годинний графік IWM за хвильовою теорією Елліотта 20.08.2025 IWM формує трихвильовий відкат відносно мінімуму 212,33. Ціна вже досягла Синьої зони (зони купівлі). Ми відкрили лонг позиції на рівні рівних ніг 224,52. Ми очікуємо щонайменше трихвильове відновлення від Синьої зони. Коли ціна досягне 50% відновлення Фібоначчі червоного конектора B, ми зробимо позицію безризиковою, перемістивши стоп-лос на рівень беззбитковості та зафіксувавши частковий прибуток. Годинний графік IWM за хвильовою теорією Елліотта 20.08.2025 ETF знайшов покупців, як і очікувалося, рухаючись до нових максимумів. Відповідно, будь-які лонг позиції з Синьої зони тепер мають бути безризиковими. Ми встановили наш стоп-лос на рівні беззбитковості та вже зафіксували частковий прибуток. Доки ціна утримується вище опорної точки на рівні 223,64, ми можемо очікувати щонайменше ще одного руху вгору, як показано на графіку. Короткострокова перспектива: поки ціна вище мінімуму 230,84 (червона хвиля 4), IWM ідеально націлений на зону 239,41–242,03. Джерело: https://www.fxstreet.com/news/ishares-russell-2000-etf-iwm-elliott-wave-buying-the-dips-at-the-blue-box-202509051310
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:00
Брюс Спрінгстін анонсує важливий новий реліз, незадовго до виходу його байопіку в кінотеатрах

Пост Bruce Springsteen оголошує про великий новий реліз, незадовго до виходу його байопіку в кінотеатрах з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bruce Springsteen анонсує Nebraska '82: Expanded Edition, п'ятидисковий набір, який вийде 17 жовтня з невиданими треками, сесіями "Electric Nebraska" та новим фільмом. САН-ДІЄГО, КАЛІФОРНІЯ – 25 БЕРЕЗНЯ: Bruce Springsteen з Bruce Springsteen and the E Street Band виступає на сцені Pechanga Arena 25 березня 2024 року в Сан-Дієго, Каліфорнія. (Фото: Daniel Knighton/Getty Images) Getty Images Bruce Springsteen відкриває сховище і дає фанатам більше того, чого вони хочуть. Nebraska '82: Expanded Edition виходить 17 жовтня від Sony Music. П'ятидисковий збірник об'єднує скарбницю невиданих і заново відкритих записів, пов'язаних з Nebraska, одним із найбільш моторошних альбомів у каталозі рокера. Довгий набір включає довгоочікувану сесію "Electric Nebraska" — повне виконання багатьох композицій Nebraska за участю учасників E Street Band. Springsteen спочатку намагався переробити lo-fi сольні треки у щось більш електричне за звучанням, але результати були відкладені. Спрощена версія "Born in the U.S.A." Включена в цю сесію раніше не чута, спрощена версія "Born in the U.S.A.", записана у квітні 1982 року Springsteen та кількома його давніми музикантами. "Born in the U.S.A." була спочатку написана під час ери Nebraska, але не з'явилася до блокбастера Springsteen 1984 року з такою ж назвою. Розширене видання також містить раритети з сольних домашніх сесій Nebraska Springsteen, записаних безпосередньо на чотиридоріжковий рекордер у його будинку в Нью-Джерсі. Серед них ранні версії "Losin' Kind", "Child Bride" та "Downbound Train", а також знайдені треки з одноразової сесії 1982 року, включаючи "Gun in Every Home" та "On the Prowl." Новий концертний фільм Bruce Springsteen Ремастерована версія оригінального альбому Nebraska також є частиною пакету, разом із абсолютно новим концертним фільмом. Цей фільм фіксує виконання Springsteen альбому Nebraska від початку до кінця в Count Basie у Нью-Джерсі...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:51
Рівень безробіття в Канаді зростає до 7,1% у серпні проти очікуваних 7%

Допис "Рівень безробіття в Канаді зростає до 7,1% у серпні проти очікуваних 7%" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Рівень безробіття в Канаді піднявся вище 7% у серпні. USD/CAD торгується з незначними змінами протягом дня на рівні близько 1,3800. Рівень безробіття в Канаді зріс до 7,1% у серпні з 6,9% у липні, повідомило Статистичне управління Канади у п'ятницю. Цей показник виявився гіршим за ринкові очікування на рівні 7%. "Зайнятість знизилася на 66 000 (-0,3%) у серпні, переважно внаслідок зниження роботи на неповний робочий день", - зазначило Статистичне управління Канади у своєму прес-релізі. Інші деталі звіту показали, що коефіцієнт участі знизився до 65,1%, тоді як середня погодинна заробітна плата зросла на 3,6% у річному вимірі. Реакція ринку на дані про зайнятість у Канаді USD/CAD впав до трьохденного мінімуму близько 1,3750 на початку американської сесії, оскільки долар США (USD) опинився під сильним тиском продажів після розчаровуючих даних про зайнятість у США, які показали, що кількість робочих місць поза сільським господарством зросла лише на 22 000 у серпні. Однак, оскільки дані про зайнятість з Канади не виправдали очікувань, USD/CAD вдалося стерти значну частину своїх денних втрат і останній раз торгувався на рівні 1,3800, де він був на 0,12% нижче за день. Поширені запитання про зайнятість Умови ринку праці є ключовим елементом для оцінки здоров'я економіки і, отже, ключовим фактором для оцінки валюти. Висока зайнятість або низьке безробіття має позитивні наслідки для споживчих витрат і, отже, для економічного зростання, підвищуючи вартість місцевої валюти. Крім того, дуже напружений ринок праці – ситуація, коли існує нестача працівників для заповнення відкритих позицій – також може мати наслідки для рівнів інфляції і, отже, для монетарної політики, оскільки низька пропозиція праці та високий попит призводять до вищої заробітної плати. Темп, з яким зростають зарплати в економіці, є ключовим для політиків. Високе зростання заробітної плати означає, що домогосподарства мають більше грошей для витрат, що зазвичай призводить до зростання цін...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:48
