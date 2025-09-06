2025-10-11 Saturday

Основна підтримка ціни Ethereum утримується, ETH перевершує BTC за обсягом торгівлі, знайдено шкідливий код у смарт-контрактах: огляд новин Ethereum

Основна підтримка ціни Ethereum утримується, ETH перевершує BTC за обсягом торгівлі, знайдено шкідливий код у смарт-контрактах: огляд новин Ethereum

Пост "Основний рівень підтримки ціни Ethereum утримується, ETH перевершує BTC за обсягом торгівлі, знайдено шкідливий код у смарт-контрактах: огляд новин Ethereum" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У той час як Ethereum (ETH) бере паузу перед наступним етапом свого ралі, один рівень опору перетворився на підтримку. Бикам вдалося захистити позначку $4,250 від масивного тиску продавців протягом останніх двох тижнів. Ціна Ethereum (ETH): рівень підтримки на $4,250 виглядає сильним Ethereum (ETH), друга за величиною криптовалюта, знизилася на незначні 0,2% за останні 24 години. Оскільки показники всіх основних криптоактивів стають апатичними, Ethereum (ETH) слідує цій тенденції. Ціна Ethereum (ETH) на момент публікації становить $4,419, при цьому обсяг торгівлі за 24 години знизився до еквіваленту $36,15 мільярдів. За останні 14 днів бикам Ethereum (ETH) вдалося встановити $4,250 як сильний рівень підтримки для ціни ETH. З моменту досягнення цього рівня 22 серпня 2025 року, бики не дозволили продавцям опустити ціну Ethereum (ETH) нижче. Зображення від CoinMarketCap Підтримка Ethereum (ETH) на рівні $4,250 витримала сім стрес-тестів за 14 днів. Найімовірніше, це є показником стійкого інтересу з боку покупців. Таким чином, Ethereum (ETH) може продовжити своє ралі в четвертому кварталі 2025 року. Ethereum (ETH) досяг нового історичного максимуму 24 серпня 2025 року на рівні $4,953. Ether перевершує Bitcoin за обсягом торгівлі вперше за сім років У серпні на платформах спотової торгівлі криптовалютами спостерігалася надзвичайно рідкісна подія. Ethereum (ETH) перевищив Bitcoin (BTC) за обсягом торгівлі в місячному часовому проміжку (з семиденною ковзною середньою) вперше за сім років. У серпні 2025 року Ethereum (ETH), найбільший програмований блокчейн, зафіксував еквівалент $408 мільярдів в обсязі торгівлі, тоді як Bitcoin (BTC) досяг лише $400 мільярдів. Такий дисбаланс може бути викликаний наративом "сезону альткоїнів", що домінує в настроях криптовалютного ринку. Згідно зі статистикою притоку ETF, трейдери та інвестори активно переміщують кошти з екосистеми Bitcoin (BTC) до екосистеми Ethereum (ETH), оскільки локальний пік для Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 05:37
Доллі Партон повертається з новим бестселером у топ-10

Доллі Партон повертається з новим бестселером у топ-10

Пост Доллі Партон повертається з новим бестселером у топ-10 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Доллі Партон повертається з Zac Brown Band з піснею "Butterfly", що дебютує на 4 місці в iTunes Top Songs, оскільки кантрі-група готує свій альбом Love & Fear. ФРІСКО, ТЕХАС – 11 ТРАВНЯ: Доллі Партон відвідує 58-му церемонію нагородження Академії кантрі-музики в The Ford Center at The Star 11 травня 2023 року у Фріско, Техас. (Фото Тео Варго/WireImage) WireImage Через кілька місяців після втрати чоловіка, з яким прожила десятиліття, Доллі Партон повертається з новою музикою. Легендарна кантрі-виконавиця взяла паузу від публічності і поділилася лише одним треком на честь свого кохання – зворушливою піснею "If You Hadn't Been There" – а потім залишалася в тиші, оплакуючи втрату. Тепер співачка та авторка пісень об'єднується з однією з найбільших груп у кантрі-музиці для створення одного з найгарячіших треків нового тижня, який починається цієї п'ятниці (5 вересня). "Butterfly" знаменує останній реліз Доллі Партон Партон співпрацювала з Zac Brown Band над піснею "Butterfly". Ця назва має для неї особисте значення, оскільки це слово давно асоціюється з її кар'єрою і навіть з'являється в її офіційному логотипі. Талановита виконавиця створила цілий лейбл, Butterfly Records, який вона використовувала для випуску багатьох своїх останніх альбомів. На момент написання, "Butterfly" посідає 4 місце в чарті iTunes Top Songs в Америці. Zac Brown Band випускає два бестселери Zac Brown Band не лише поділилася своєю співпрацею з Партон цього тижня. Група, що отримала Греммі, випустила два нових треки, обидва з яких вже стали бестселерами. Одразу після "Butterfly" йде "Give It Away", яка з'являється на 5 місці в списку iTunes Top Songs. Чарт iTunes очолює "End of You" Партон і Zac Brown Band можуть святкувати нові хіти, але вони не очолюють...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 05:27
Bitcoin підскакує, NFPS сьогодні, WLFI вносить Justin Sun до чорного списку

Bitcoin підскакує, NFPS сьогодні, WLFI вносить Justin Sun до чорного списку

Допис BITCOIN ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ, СЬОГОДНІ NFPS, WLFI ВНОСИТЬ ДЖАСТІНА САНА У ЧОРНИЙ СПИСОК з'явився на BitcoinEthereumNews.com. BITCOIN ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ, СЬОГОДНІ NFPS, WLFI ВНОСИТЬ ДЖАСТІНА САНА У ЧОРНИЙ СПИСОК BTC відновлюється перед звітом про робочі місця. SEC планує переглянути криптовалютну політику. WLFI вносить адресу Джастіна Сана у чорний список, заморожує токени. Токени WLFI необґрунтовано заморожені: Сан. Nasdaq посилить контроль за DAT, MSTR падає. Sora Ventures купує BTC на $1 млрд. Гонконгська Yungfeng Financial купує ETH на $44 млн. DFDV купує SOL на $40 млн. Учасник ICO ETH переходить до стейкінгу ETH на $646 млн. Tether розглядає інвестиції в золотодобувні компанії. Fireblocks запускає платіжну мережу стейблкоїнів. Etherscan розширюється до SEI з Seiscan. Stripe і Paradigm представляють блокчейн Tempo. Великобританія запроваджує суворіші правила AML для криптовалютних компаній. Південна Корея обмежує криптовалютне кредитування ставкою 20%, забороняє кредити з левериджем. Законодавці ЄС все ще скептично ставляться до цифрового євро. Джерело: https://decrypt.co/videos/interviews/1jpLKV1R/bitcoin-bounces-nfps-today-wlfi-blacklists-justin-sun
BitcoinEthereumNews2025/09/06 05:02
Золотий вік біткоїн-майнінгу чи остання битва? Погляди від Фахула Міаха

Золотий вік біткоїн-майнінгу чи остання битва? Погляди від Фахула Міаха

Пост "Золотий вік Bitcoin майнінгу чи фінальна битва? Погляди від Фахула Міаха" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У цьому епізоді подкасту The Defiant ми спілкуємося з Фахулом Міахом, керуючим директором GoMining Institutional та колишнім керівником Morgan Stanley, щоб дослідити світ Bitcoin майнінгу, що швидко розвивається, у 2025 році. 🎙️ Слухати інтерв'ю 📺 Дивитися відео Опис епізоду У цьому епізоді подкасту The Defiant ми спілкуємося з Фахулом Міахом, керуючим директором GoMining Institutional та колишнім керівником Morgan Stanley, щоб дослідити світ Bitcoin майнінгу, що швидко розвивається, у 2025 році. Від зростання ШІ-гіперскейлерів, що конкурують за енергетичні ресурси, до фінансової інженерії, яка перетворює майнерів на досвідчених операторів, ця розмова глибоко занурюється у виклики та можливості, що формують майбутнє галузі. Ключові теми:1. Чому ШІ є найагресивнішим новим конкурентом Bitcoin майнінгу2. Як майнери розвиваються з кредитами, забезпеченими BTC, та конвертованими облігаціями3. Зміна геополітики майнінгу: США проти Латинської Америки та Африки4. Що означають $100 млрд у Bitcoin ETF та суверенних резервах для впровадження5. Загальна картина: трансформація Bitcoin майнінгу в глобальну інфраструктурну галузь Незалежно від того, чи ви ентузіаст криптовалют, інвестор, чи просто цікавитеся перетином технологій, енергетики та фінансів, цей епізод наповнений інсайтами, які ви не захочете пропустити. Розділи:00:00 Вступ: Bitcoin майнінг стикається з новим видом конкуренції00:45 Роль GoMining у токенізованому Bitcoin майнінгу02:43 Зростання ШІ-гіперскейлерів та порушення енергетичного ринку03:15 Гнучкість Bitcoin майнінгу проти енергетичних потреб ШІ06:15 Чому ШІ є грізним конкурентом для майнерів08:09 Боротьба за владу: майбутнє Bitcoin майнінгу на тлі зростання ШІ09:02 Фінансова інженерія: як майнери уникають ліквідації12:11 Еволюція Bitcoin майнінгу в бізнес балансових звітів16:57 Зміна геополітики: зростання майнінгу в Латинській Америці та Африці20:36 Домінування США в майнінгу: чи зможе воно адаптуватися, щоб залишитися на вершині?24:50 Інституційне впровадження: $100 млрд в ETF та суверенних резервах28:40 Наступна фаза Bitcoin: стабільність, ризики та фінансіалізація31:10 Bitcoin як цифрове золото проти повсякденної валюти34:51...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:53
Найбільш стильні моменти Відкритого чемпіонату США 2025

Найбільш стильні моменти Відкритого чемпіонату США 2025

Допис "Найбільш стильні моменти Відкритого чемпіонату США 2025" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Емі Шилс, відома за роллю у серіалі Девіда Лінча "Твін Пікс" (2017), у сумці від Courtgirl, браслеті від Tiffany's, перлах від Mikimito, куртці від Lululemon, спідниці від Viori та взутті від Alexander Wang. Надя Саєй Відкритий чемпіонат США — це не лише теніс, але й стиль. Зірки збираються на трибунах, щоб показати свою підтримку, зробити заяву своїм вбранням і, можливо, відповісти на вічне запитання: чи живий ще теніскор? Деякі з найвидатніших образів на трибунах видання 2025 року свідчать, що так. Зі спортивними та лайфстайл-колаборацями, цьогорічне видання Відкритого чемпіонату США, яке триватиме до 7 вересня, було присвячене активаціям брендів, ретельно одягненим знаменитостям і капсульним колекціям, які святкують мистецтво тенісного матчу. Усі, від Ісси Рей до Шанель Іман і Ганни, пройшлися блакитною доріжкою на Відкритому чемпіонаті США. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 3 ВЕРЕСНЯ: Ісса Рей відвідує Відкритий чемпіонат США з тенісу в Національному тенісному центрі USTA імені Біллі Джин Кінг 3 вересня 2025 року в Нью-Йорку. (Фото Джона Насіона/Getty Images) Getty Images Препі-шик сяє на трибунах Відкритого чемпіонату США Polo Ralph Lauren є "офіційним постачальником одягу" Відкритого чемпіонату США, що означає, що співробітники, дружини та подруги спортсменів і багато атлетів одягнені в цей препі-американський бренд. Polo Ralph Lauren — це лайфстайл-суббренд Ralph Lauren, який зосереджується на класичному американському препі-шик спортивному одязі, і знаменитості на заході носили його найкраще. Серед найкращих стилів знаменитостей — Сіара в синьо-білій смугастій сукні від Polo Ralph Lauren, а також Чейз Суї Вондерс і Аквафіна, яких помітили в образах від культового бренду. Національний гімн виконала ЛаШанз, яка була одягнена в сукню від Ralph Lauren з прикрасами від Alexis Bittar і...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:45
Виявлено повітряний розрив у ціні Bitcoin: ключова ціна відновлення BTC, за якою варто спостерігати

Виявлено повітряний розрив у ціні Bitcoin: ключова ціна відновлення BTC, за якою варто спостерігати

Пост "Виявлено повітряний розрив ціни Bitcoin: ключова ціна відновлення BTC, за якою варто спостерігати" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Моделі повітряного розриву натякають на прорив ціни Bitcoin до $185,000. Ключовий короткостроковий діапазон становить від $114,000 до $116,000 для власників. Притоки Bitcoin ETF сповільнилися, демонструючи слабший попит з боку традиційних фінансів. Нещодавній аналіз повітряного розриву для ціни Bitcoin показав цілі відновлення від $167,000 до $185,000, на основі зв'язків із глобальною грошовою масою та золотом. Дані були оприлюднені 1 вересня 2025 року через дослідження, яким поділилася Tephra Digital та підтримане оновленнями ринку від Glassnode. Ціна Bitcoin: сигнали повітряного розриву про ралі до $185,000 Ідея повітряного розриву BTC виникла з порівняння його ціни з ширшими фінансовими показниками. Tephra Digital опублікувала графіки, використовуючи дані із затримкою проти глобальної грошової маси M2 та золота. Перший графік застосував 102-денну затримку з M2, тоді як другий використовував 200-денну затримку з показниками золота. Обидва припускали, що ціна Bitcoin може піднятися до $167,000-$185,000, якщо минулі кореляції збережуться. Прогноз повітряного розриву ціни Bitcoin | Джерело: Glasnode Порівняння з M2 передбачало рівень близько $167,000 протягом наступних 102 днів. Модель золота вказувала вище, з можливою ціллю $185,000 через 200 днів. Ці цифри не походили з прямих прогнозів, а з того, як ціна Bitcoin історично відстежувала глобальну ліквідність та ціни на золото із затримкою. Цей погляд також був пов'язаний з ринковою активністю на біржах. Дані Glassnode показали ставки фінансування близько $366,000 на годину. Тим часом, цей рівень розглядався як нейтральний, оскільки він знаходився між перегрітими піками вище $1 мільйона на годину раніше в 2024 році. Однак, слабша фаза нижче $300,000 на годину очікується в 2025 році. Аналітики сказали, що це показало стабільний, але не сильно зростаючий попит. Чи падає ціна Bitcoin через охолодження попиту? Варто зазначити, що ринковий настрій у термінах M2 вказував на уповільнення притоків з традиційних фінансів. Спотові біржові фонди...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:33
Перший великий телевізійний триб'ют Оззі Осборна з'явиться дуже скоро

Перший великий телевізійний триб'ют Оззі Осборна з'явиться дуже скоро

Пост "Перша велика телевізійна данина пам'яті Оззі Осборна відбудеться дуже скоро" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. MTV VMAs 2025 року вшанує Оззі Осборна триб'ют-попурі за участю Стівена Тайлера та Джо Перрі з Aerosmith, Yungblud та Нуно Беттенкорта. БЕРБАНК, КАЛІФОРНІЯ – 24 ЛЮТОГО: Оззі Осборн виступає на сцені iHeartRadio ICONS з Оззі Осборном: На честь Ordinary Man у театрі iHeartRadio 24 лютого 2020 року в Бербанку, Каліфорнія. (Фото Кевіна Вінтера/Getty Images для iHeartMedia) Getty Images для iHeartMedia Минуло небагато часу відтоді, як світ втратив Оззі Осборна, і скорбота не припиняється. Спадщина легенди металу потребує часу для належного вшанування, і цей процес продовжується цими вихідними на MTV Video Music Awards. Велика данина пам'яті Осборна запланована під час VMAs 2025 року. Цьогорічне шоу транслюватиметься в прямому ефірі в неділю, 7 вересня на CBS о 20:00 за східним часом. Yungblud та Aerosmith віддадуть шану Оззі Попурі включатиме виступи Стівена Тайлера та Джо Перрі з Aerosmith, Yungblud та Нуно Беттенкорта, які всі мали зв'язок з Осборном в останній період його життя. 77-річний Тайлер відвідав останній концерт Black Sabbath у рідному місті в липні на Вілла Парк у Бірмінгемі. Беттенкорт грав з Осборном на тому концерті і продовжує вшановувати його наживо. Yungblud зблизився з Осборном в останні роки. Вони співпрацювали над музичним відео 2022 року "The Funeral", в якому також знялася дружина Оззі, Шерон Осборн. Останній виступ Оззі Осборна Осборн помер 22 липня у віці 76 років, незабаром після свого останнього публічного виступу на концерті Back to the Beginning у Бірмінгемі, Великобританія, де розпочався шлях Black Sabbath. Ця подія перетворилася на неформальне прощання, де Осборн з'явився ненадовго, щоб подякувати фанатам і підтримати зірковий рок-склад, який включав Metallica, Slayer, Pantera, Mastodon, Lamb of God, Anthrax та Alice in Chains. Виступ на VMAs буде...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:06
Японська єна напередодні голосування за лідерство в ЛДП

Японська єна напередодні голосування за лідерство в ЛДП

Пост "Японська єна напередодні голосування за лідерство ЛДП" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Японська єна (JPY) зміцнюється проти долара США (USD) у п'ятницю, пара USD/JPY знижується і торгується близько 147,25 після публікації даних про зайнятість у США. Японська валюта трохи зросла, скориставшись слабшим USD, але залишається в умовах невизначеності. Інвестори очікують на понеділкове внутрішнє голосування Ліберально-демократичної партії (ЛДП), яке може відкрити шлях до нових виборів керівництва і загрожувати позиції прем'єр-міністра Шіґеру Ішіби. Тим часом ринки продовжують аналізувати сигнали від Банку Японії (BoJ), оскільки зростання заробітної плати та стійка інфляція підтримують очікування щодо посилення грошово-кредитної політики до кінця року. Технічний аналіз USD/JPY: Затиснуті в діапазоні на тлі зростаючої невизначеності Пара USD/JPY різко падає після публікації звіту про несільськогосподарські платіжні відомості США (NFP) у п'ятницю, який показав лише 22 000 нових робочих місць, створених у серпні, порівняно з очікуваними 75 000, і різко знизився з 79 000, створених у липні. В результаті валютна пара продовжує свою невизначену еволюцію в широкому горизонтальному діапазоні між 146,50 і 149,00, що існує з початку серпня. Незважаючи на сплеск волатильності після звіту про зайнятість у США, чітка тенденція для USD/JPY у короткостроковій перспективі ще не з'явилася. Годинний графік USD/JPY. Джерело: FXStreet У цьому контексті трейдери стежитимуть за наступним каталізатором, яким стане внутрішнє голосування Ліберально-демократичної партії (ЛДП), заплановане на понеділок. Ціна японської єни сьогодні Таблиця нижче показує відсоткову зміну японської єни (JPY) відносно основних валют сьогодні. Японська єна була найсильнішою проти долара США. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD -0,74% -0,77% -0,79% -0,10% -1,11% -1,13% -0,89% EUR 0,74% -0,01% -0,16% 0,64% -0,28% -0,37% -0,15% GBP...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:03
3 токени вартістю менше $0,50, які можуть досягти топ-10 за ринковою капіталізацією до 2026 року

3 токени вартістю менше $0,50, які можуть досягти топ-10 за ринковою капіталізацією до 2026 року

Пост "3 токени вартістю менше $0,50, які можуть досягти топ-10 за ринковою капіталізацією до 2026 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ранні інвестори в проєкти з хорошими фундаментальними показниками та інноваційними технологіями часто отримували винагороду на ринку криптовалют. Хоча найбільші криптовалюти, такі як Bitcoin та Ethereum, займають центральне місце, недооцінені токени вартістю нижче $0,50 сьогодні можуть мати непропорційне зростання протягом наступних двох років. Серед інших, Little Pepe (LILPEPE), Kaspa (KAS) та Algorand (ALGO) — це проєкти, які мають шанси потрапити до списку топ-10 за ринковою капіталізацією у 2026 році. Little Pepe (LILPEPE): мем-культура зустрічається з корисністю блокчейну Little Pepe (LILPEPE) — це не просто ще один мемкоїн, а екосистема блокчейну Layer 2 нового покоління, спеціально оптимізована для підтримки мем-культури та децентралізованих фінансів (DeFi). Проєкт зібрав понад $23,6 мільйона з цільової суми в 25,4 мільйона, продавши понад 14,8 мільярда токенів з 15,7 мільярда ранніх продажів, хоча він знаходиться на етапі 12 з ціною передпродажу 0,0021 (вже з урахуванням податку). LILPEPE буде розміщено за початковою ціною $0,003, що дає учасникам передпродажу чітку перевагу при вході. Токеноміка проєкту структурована для пріоритету стимулів спільноти та стійкості: 10% Ліквідність для підтримки плавної торгівлі 26,5% Передпродаж, розподілений між ранніми інвесторами 30% Резерви мережі для довгострокового зростання екосистеми 10% Розподіл DEX для готовності до обміну 10% Маркетинг для стимулювання впровадження через стратегічні кампанії 13,5% Стейкінг і винагороди для довгострокових власників 0% Податок на угоди, що забезпечує чисту та справедливу взаємодію DeFi Особливістю Little Pepe є його унікальна дорожня карта, представлена через грайливі, але структуровані етапи: Вагітність, Народження та Зростання. Кожна фаза підкреслює ажіотаж передпродажу, лістинг на основних біржах і врешті-решт визнання як потужного блокчейну Layer 2. Команда також наголошує на залученні спільноти через найбільший розіграш мем-передпродажу 2025 року, де 10 переможців отримають токени вартістю $77,000 кожен. З технологічної точки зору, Little Pepe буде єдиною орієнтованою на меми...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:00
Tether, Сальвадор поглиблюють зв'язки із золотом, "природним Bitcoin"

Tether, Сальвадор поглиблюють зв'язки із золотом, "природним Bitcoin"

Пост Tether, Сальвадор поглиблюють зв'язки із золотом, "природним Bitcoin", з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: емітент стейблкоїну Tether провів переговори щодо інвестування в золотодобувні та роялті-компанії після того, як уже придбав золотих злитків на 8,7 мільярда доларів. Тим часом Сальвадор купив майже 14 000 унцій золота за 50 мільйонів доларів, що стало першою покупкою центрального банку з 1990 року. Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно раніше описував золото як "природний Bitcoin" і припустив в окремому інтерв'ю, що якби відбулося глобальне "перезавантаження", воно "відбулося б у золоті". Tether, найбільший у світі емітент стейблкоїнів, за повідомленнями, вів переговори з гірничодобувними та інвестиційними групами про вкладення мільярдів у золотодобувну галузь, згідно з повідомленням Financial Times у четвер пізно ввечері. Переговори, як повідомляється, охоплюють видобуток, переробку, торгівлю та роялті-компанії, відповідно до погляду генерального директора Паоло Ардоіно на золото як на "природний Bitcoin". "Я віддаю перевагу мисленню в термінах Bitcoin, і я думаю, що золото є свого роду природним ресурсом і майже як природний Bitcoin", - сказав Ардоіно на сцені конференції Bitcoin 2025 у травні. Tether також рухається до поглиблення своєї ролі в секторі, плануючи витратити ще близько 100 мільйонів доларів, щоб збільшити свою попередню частку в 37,8% у торонтській компанії Elemental Altus Royalties, канадській фірмі, яка купує майбутні потоки доходів від золотих копалень, згідно з повідомленням Bloomberg рано в п'ятницю. "Доступ до капіталу є одним із ключових обмежень у бізнесі роялті та стримінгу; підтримка Tether повністю відповідає нашій стратегії зростання", - сказав Девід Бейкер, фінансовий директор Elemental Altus Royalties, у заяві, поділеній з Decrypt. Він додав, що "з моменту їхньої першої інвестиції в червні Tether дуже підтримував компанію та керівництво", зазначивши, що до оголошення про злиття фірма оголосила про придбання роялті на золото майже на 70 мільйонів доларів в Австралії та Ліберії. Tether вже є серед найбільших приватних власників...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:59
