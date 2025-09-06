Tether, Сальвадор поглиблюють зв'язки із золотом, "природним Bitcoin"

Пост Tether, Сальвадор поглиблюють зв'язки із золотом, "природним Bitcoin", з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: емітент стейблкоїну Tether провів переговори щодо інвестування в золотодобувні та роялті-компанії після того, як уже придбав золотих злитків на 8,7 мільярда доларів. Тим часом Сальвадор купив майже 14 000 унцій золота за 50 мільйонів доларів, що стало першою покупкою центрального банку з 1990 року. Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно раніше описував золото як "природний Bitcoin" і припустив в окремому інтерв'ю, що якби відбулося глобальне "перезавантаження", воно "відбулося б у золоті". Tether, найбільший у світі емітент стейблкоїнів, за повідомленнями, вів переговори з гірничодобувними та інвестиційними групами про вкладення мільярдів у золотодобувну галузь, згідно з повідомленням Financial Times у четвер пізно ввечері. Переговори, як повідомляється, охоплюють видобуток, переробку, торгівлю та роялті-компанії, відповідно до погляду генерального директора Паоло Ардоіно на золото як на "природний Bitcoin". "Я віддаю перевагу мисленню в термінах Bitcoin, і я думаю, що золото є свого роду природним ресурсом і майже як природний Bitcoin", - сказав Ардоіно на сцені конференції Bitcoin 2025 у травні. Tether також рухається до поглиблення своєї ролі в секторі, плануючи витратити ще близько 100 мільйонів доларів, щоб збільшити свою попередню частку в 37,8% у торонтській компанії Elemental Altus Royalties, канадській фірмі, яка купує майбутні потоки доходів від золотих копалень, згідно з повідомленням Bloomberg рано в п'ятницю. "Доступ до капіталу є одним із ключових обмежень у бізнесі роялті та стримінгу; підтримка Tether повністю відповідає нашій стратегії зростання", - сказав Девід Бейкер, фінансовий директор Elemental Altus Royalties, у заяві, поділеній з Decrypt. Він додав, що "з моменту їхньої першої інвестиції в червні Tether дуже підтримував компанію та керівництво", зазначивши, що до оголошення про злиття фірма оголосила про придбання роялті на золото майже на 70 мільйонів доларів в Австралії та Ліберії. Tether вже є серед найбільших приватних власників...