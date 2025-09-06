2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Майнінг Bitcoin переходить на альтернативи чистої енергії — ось чому

Майнінг Bitcoin переходить на альтернативи чистої енергії — ось чому

Пост Bitcoin Майнінг переходить на альтернативи чистої енергії — ось чому з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin майнінг зазнає глибоких змін, все більше впроваджуючи альтернативні відновлювані джерела енергії. Ця тенденція призвела до значних змін в енергетичному профілі галузі, де понад половина енергії мережі тепер надходить із сталих джерел. Чому відновлювана енергія стає стратегічною перевагою для майнерів У дописі в X Наталі Брунелл пояснила, що Bitcoin майнінг — це унікальний процес, який споживає енергію для захисту мережі, забезпечуючи її цілісність і дефіцитність. На відміну від традиційних валют, які може друкувати центральний орган, пропозиція Bitcoin фіксована. Процес майнінгу — єдиний спосіб ввести новий Bitcoin в обіг, і він вимагає використання реальних ресурсів, зокрема енергії, для перевірки транзакцій і захисту мережі. Така конструкція робить мережу внутрішньо етичною та стійкою до маніпуляцій, оскільки жоден суб'єкт не контролює пропозицію і не має повноважень створювати більше Bitcoin. Однак, що робить Bitcoin майнінг особливо інноваційним — це його гнучкість і незалежність від місця розташування. Майнери все частіше підключаються до альтернативних і найдешевших відновлюваних джерел енергії, таких як вітер, сонце та гідроенергетика, які часто знаходяться в місцях з великою кількістю недостатньо використовуваної або ізольованої відновлюваної енергії, наприклад, у Східному Техасі. Ця гнучкість дозволяє Bitcoin майнерам виступати в ролі важливої стабілізуючої сили для енергетичної мережі. Замість того, щоб навантажувати мережу, вони допомагають її збалансувати. Коли пропозиція відновлюваної енергії висока, а попит низький, майнери можуть поглинати надлишкову енергію, яка інакше була б втрачена. Тим часом, коли попит від домогосподарств і підприємств зростає, майнери можуть вимкнутися за секунди, миттєво повертаючи цю енергію в мережу. Це робить їх цінним компонентом енергетичного сектору, допомагаючи зробити відновлювану енергію більш економічно вигідною. Позиція Marathon серед публічних Bitcoin майнерів Marathon Digital Holdings (MARA) показала сильні результати, підкреслюючи свою стратегічну...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:37
Чи можуть акції Bitcoin Майнінгу принести інвесторам багатство на покоління?

Чи можуть акції Bitcoin Майнінгу принести інвесторам багатство на покоління?

Допис "Чи можуть акції Bitcoin майнінгу принести інвесторам багатство поколінь?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin приніс прибутки поколінь для інвесторів, які придбали цей цифровий актив десятиліття тому, і схоже, що Bitcoin майнери наступні. Інфраструктура, яку компанії з Bitcoin майнінгу використовують для майнінгу Bitcoin, унікально позиціонована для використання штучного інтелекту. Інвестори починають розглядати Bitcoin майнерів як ШІ-компанії Виконавчий голова та співзасновник Hive Digital Technologies Френк Холмс розповів BeInCrypto, що для побудови дата-центру з нуля потрібно три роки. Це тому, що потрібно враховувати такі деталі, як дозволи, логістика та будівництво дата-центру. Спонсоровано Спонсоровано Однак шлях перетворення дата-центру Bitcoin майнінгу на дата-центр ШІ займає менше часу. "Якщо у вас вже є інфраструктура, побудована для Bitcoin майнінгу, потрібно дев'ять місяців, щоб покращити дата-центр", - сказав Холмс. Hive має ринкову капіталізацію понад 600 мільйонів доларів. Але компанія не розглядає себе лише як Bitcoin майнера. Компанія є вертикально інтегрованою компанією з інфраструктурою ШІ, що працює на відновлюваній енергії, і аналітики з Уолл-стріт погоджуються. Аналітики мають агресивні цільові ціни від 6 до 12 доларів. Акції Hive наразі торгуються приблизно по 3 долари за акцію, що передбачає зростання понад 300% від поточних рівнів. Графік ціни акцій HIVE Digital за шість місяців. Джерело: Google Finance Деякі інституційні інвестори також починають звертати увагу. Citadel Securities нещодавно розкрила 5,4% частку в Hive, і оскільки Hive нещодавно створила свою штаб-квартиру в Сполучених Штатах, пройде ще рік, перш ніж акції стануть прийнятними для Russell 2000. Холмс зазначив, що роздрібні інвестори забезпечили значну частину початкового імпульсу для акцій Hive. Такі типи акцій зазвичай досягають великих прибутків, коли залучаються інституційні інвестори, а інвестування в індекси, такі як Russell 2000, залучає більше капіталу від цих інвесторів. Інвестування в Bitcoin майнерів стало популярною тенденцією для великих інвесторів. Акула...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:35
Виведення американських військ з Іраку "затишшя перед бурею", попереджають аналітики

Виведення американських військ з Іраку "затишшя перед бурею", попереджають аналітики

Допис "Виведення військ США з Іраку — 'затишшя перед бурею', попереджають аналітики" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Американські солдати стоять у черзі, щоб сісти на літак і розпочати свою подорож додому з Іраку з авіабази аль-Асад на захід від столиці Багдада, 1 листопада 2011 року. (Фото ALI AL-SAADI/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Виведення американських військ з авіабази Айн аль-Асад в Анбарі та бази Вікторія в Багдаді раніше кінцевого терміну вересня 2025 року означає завершення першої фази раніше узгодженого двоетапного переходу, виведення з федеральних провінцій. Однак це не обов'язково означає, що всі американські війська покинуть країну до завершення другої фази переходу, виведення з автономного Іракського Курдистану, попередньо запланованого на вересень 2026 року. Нещодавнє виведення військ США відбулося "значно раніше графіка" настільки, що це, як повідомляється, здивувало іракських військових. У вересні 2024 року Міністерство оборони США оголосило, що завершить місію коаліції проти Ісламської держави в Іраку до вересня 2025 року в рамках "двоетапного плану переходу". Друга фаза передбачає, що США збережуть залишкову присутність в автономному регіоні Курдистан на півночі для підтримки триваючих операцій проти ІД у Сирії, де група все ще становить значну загрозу. Ця фаза триватиме "принаймні до вересня 2026 року, залежно від умов на місці і, очевидно, консультацій між майбутніми політичними лідерами Іраку та Сполучених Штатів", — заявив тоді офіційний представник. Отже, неясно, чи всі американські війська, що залишилися, так само зберуть речі та покинуть свою базу в міжнародному аеропорту Ербіля в Іракському Курдистані до вересня 2026 року. "Ймовірно, це залишиться скороченням, а не повним виведенням навіть після кінцевого терміну 2026 року, який публічно представляється як 'повне виведення' американських військ з усієї території Іраку", — Мохаммед А. Саліх, нерезидентний старший науковий співробітник...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:30
Стратег Сейлор перевершує себе у просуванні Bitcoin: деталі

Стратег Сейлор перевершує себе у просуванні Bitcoin: деталі

Пост "Стратег Сейлор перевершує себе у просуванні Bitcoin: деталі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акцент на "помаранчевому" знову, ось нюанс Макс Кайзер порівнює Сейлора та MSTR з Tesla та Ілоном Маском Співзасновник та виконавчий голова Strategy, Майкл Сейлор, опублікував у своєму офіційному акаунті в соціальній мережі X (раніше відомій як Twitter) твіт, де він зробив таємниче посилання на флагманську криптовалюту світу, Bitcoin. Спільнота, як завжди, похвалила його. Однак похвала, ймовірно, прийшла не за сам твіт, а за невтомну підтримку BTC. Також цього разу Сейлор перевершив навіть себе у просуванні Bitcoin для спільноти. Акцент на "помаранчевому" знову, ось нюанс У сьогоднішньому твіті Сейлор поділився зображенням, згенерованим ШІ-агентом, на якому він носить помаранчеві окуляри і бачить світ у помаранчевому кольорі, який зазвичай асоціюється з Bitcoin. Одна з речей, яку він бачить, це вогонь від атомного вибуху, що відбувається прямо перед ним. "Тільки помаранчевий", - йдеться у твіті, із Сейлором на зображенні, який спостерігає за вогнем, і окулярами, які, очевидно, захищають його очі. Цей твіт збігся з тим, що провідна криптовалюта, BTC, сьогодні раніше піднялася вище рівня ціни $113,000; зростання склало 2,51%. На даний момент Bitcoin відступив і торгується за ціною $113,000. Вам також може сподобатися Макс Кайзер порівнює Сейлора та MSTR з Tesla та Ілоном Маском У нещодавньому твіті прихильник Bitcoin і радник BTC президента Сальвадору Найіба Букеле, Макс Кайзер, порівняв Strategy і Майкла Сейлора з Tesla та Ілоном Маском. Він назвав їх обох геніями — один фінансовий інженер, інший геній інженерії — кажучи, що інвестори купують акції їхніх компаній не лише через те, що роблять Strategy і Tesla, а здебільшого тому, що вони довіряють Сейлору і Маску у виконанні їхніх обіцянок і цілей. Джерело: https://u.today/strategys-saylor-outdoes-himself-in-promoting-bitcoin-details
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:28
ТЕРМІНОВІ НОВИНИ: Опубліковано критичні дані США щодо несільськогосподарської зайнятості та безробіття! Ось початкова реакція Bitcoin (BTC)!

ТЕРМІНОВІ НОВИНИ: Опубліковано критичні дані США щодо несільськогосподарської зайнятості та безробіття! Ось початкова реакція Bitcoin (BTC)!

НОВИНИ: Опубліковано критичні дані США щодо несільськогосподарських зарплат та безробіття! Ось початкова реакція Bitcoin (BTC)! з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Ми увійшли у вересень, який історично вважається ведмежим місяцем, оскільки Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) та альткоїни переживають загальну корекцію. На цьому етапі аналітики очікують, що вересень буде місяцем спаду, тоді як рішення ФРС щодо процентної ставки, яке може змінити баланс у вересні, буде оголошено. Хоча було зазначено, що зниження процентної ставки ФРС може спричинити зростання, сьогодні були оголошені дані про несільськогосподарські зарплати США, які мають велике значення для рішення ФРС щодо процентної ставки. Дані, що публікуються у першу п'ятницю кожного місяця, уважно відстежуються інвесторами та зацікавленими сторонами для розуміння стану економіки. Оприлюднені дані такі: Дані про несільськогосподарські зарплати: оголошено 22 тис. проти очікуваних 75 тис. проти попередніх 73 тис. Дані про безробіття: оголошено 4,3% – очікувалося 4,3% – попередні 4,2% Реакція Bitcoin після отриманих даних була такою: *Це не інвестиційна порада. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/breaking-news-critical-us-nonfarm-payrolls-and-unemployment-data-released-heres-bitcoins-btc-initial-reaction/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:22
Bitcoin коливається, оскільки інвестори оцінюють слабкі дані про робочі місця та зниження ставок

Bitcoin коливається, оскільки інвестори оцінюють слабкі дані про робочі місця та зниження ставок

Пост Bitcoin коливається, оскільки інвестори оцінюють слабкі дані про робочі місця та зниження ставок з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: економіка США додала лише 22 000 робочих місць у серпні. Це гарантує зниження ставок у найближчі місяці, за словами Зака Пандла з Grayscale. Він сказав, що такий знімок ринку праці, як у п'ятницю, зазвичай викликає побоювання щодо рецесії. Ціна Bitcoin та інших криптовалют коливалася в п'ятницю, оскільки інвестори зважували слабший, ніж очікувалося, звіт про робочі місця проти підвищеної ймовірності зниження ставок. Кількість робочих місць поза сільським господарством зросла на 22 000 у серпні, повідомило Бюро статистики праці США, тоді як економісти очікували, що економіка США додасть 75 000 робочих місць минулого місяця. Рівень безробіття тим часом піднявся до 4,3% з 4,2% місяцем раніше. Bitcoin піднявся до $113 000 після публікації звіту, але потім впав до $110 500, все ще показуючи зростання на 1,1% за останню добу, згідно з даними криптопровайдера CoinGecko. Ethereum та XRP тим часом впали на 1,1% до $4 300 та 0,7% до $2,82 відповідно за той самий період. ETH нещодавно знизився на кілька десятих відсотка, тоді як XRP трохи зріс. ﻿ Сьогоднішній звіт може стати каталізатором для наступного етапу зростання криптовалютних оцінок, якщо акції та інші ризикові активи зможуть триматися нормально, за словами Зака Пандла, керівника досліджень криптоактивного менеджера Grayscale. Звіт про робочі місця, як у п'ятницю, зазвичай викликає побоювання щодо рецесії, сказав він Decrypt, але є розуміння, що зменшення імміграції негативно впливає на зростання. "Ми знаємо, що акції падають під час рецесії, але вони можуть не падати на слабкому ринку праці, спричиненому скороченням імміграції", - сказав він. "Ми знаємо, що зменшення імміграції відіграло велику роль, і уповільнення ринку праці не лише пов'язане з тим, що фірми скорочують найм або попит на робочу силу". П'ятничний знімок ринку праці включав перегляд даних за червень і липень, стираючи загалом 21 000 робочих місць за обидва місяці. Економіка США насправді...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:08
Огляд Covalent за серпень 2025: викупи, лістинг на Revolut та швидкість GoldRush

Огляд Covalent за серпень 2025: викупи, лістинг на Revolut та швидкість GoldRush

Допис Covalent серпень 2025 огляд: викуп, лістинг на Revolut та швидкість GoldRush з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Серпень пройшов швидко для Covalent (CXT). Кожен крок просував один і той самий механізм вперед — швидкість, масштаб та ончейн маховик $CXT. Від свіжих викупів до оновлень GoldRush, протокол подвоїв ставку на свою дефляційну модель з пріоритетом утиліті. $CXT викуп та потік токенів Майже 900 000 $CXT було викуплено лише в серпні. За минулий рік Covalent вилучив 7,7 млн $CXT, що дорівнює 0,77% пропозиції. Токени назавжди зникли. Без подальших розблокувань та з майбутніми спаленнями, дефляційний механізм вже працює. Викупи більше не теорія — це регулярна подія, що підживлюється доходами протоколу. Огляд Covalent серпень 2025 gSpeed fam, серпень пройшов швидко для @Covalent_HQ, і все, що вони випустили, просувало один і той самий механізм вперед: швидкість, масштаб та ончейн маховик $CXT. ▫ Викуп та потік токенів Майже 900 000 $CXT було викуплено лише в серпні. Загалом це... pic.twitter.com/YnO7ivFghF — Jeffreybj 💎 (@Jeffreybj22) 4 вересня 2025 Доступ до біржі Серпень також відзначився важливою віхою на біржі: $CXT був включений до лістингу на Revolut. Застосунок охоплює понад 60 млн користувачів у всьому світі та повністю відповідає MiCA, розміщуючи $CXT в одному з найбільш регульованих середовищ споживчої криптовалюти. Для видимості це крок у мейнстрім. Для впровадження це відкриває двері до бази користувачів, що охоплює роздрібних інвесторів по всій Європі та за її межами. Оновлення продукту: GoldRush стає швидшим API потокової передачі GoldRush покращився в серпні. Надшвидкі оновлення пар (ціна, обсяг, ліквідність) на Ethereum, Base та BNB Chain. Потоки даних з підсекундною затримкою для ШІ-агентів, ботів з високою частотою торгівлі та панелей відповідності. Живі воркшопи з Eco Foundation, що показують розробникам, як підключитися до даних у режимі реального часу прямо з коробки. Ключовий висновок: затримка перемагає пропускну здатність. На ринку, де ШІ-боти та трейдери борються за мілісекунди, GoldRush дає користувачам Covalent перевагу. Зростання екосистеми Охоплення Covalent розширилося далі: підтримка понад 150 блокчейнів, що робить його найбільшою мережею ончейн даних...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 05:57
Долар США демонструє найдовшу серію падінь з квітня 2023 року після шоку на ринку праці

Долар США демонструє найдовшу серію падінь з квітня 2023 року після шоку на ринку праці

Пост "Долар США демонструє найдовшу серію падінь з квітня 2023 року після шоку на ринку праці" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Долар щойно зафіксував п'ятий тиждень поспіль збитків, найгіршу серію падінь з квітня 2023 року. Це падіння відбулося після слабкого звіту про ринок праці США, який вразив трейдерів як вантажний потяг. Індекс Bloomberg Dollar Spot впав на 0,7% у п'ятницю, закріпивши ще один жорстокий тиждень для валюти. З початку цього року долар впав більш ніж на 8% проти групи світових валют. У момент виходу даних про робочі місця трейдери змінили свою позицію. Вони зафіксували ставки на те, що Федеральний резервний банк США (FRB) знизить ставки цього місяця, і не просто на невелику величину. Деякі навіть роблять ставки на зниження на півпункту. Трейдери враховують зниження ставок ФРС на тлі загрози інфляції "Після цього звіту ринки, ймовірно, будуть оцінювати шлях ФРС як м'який", - сказала Джаяті Бхарадвадж, стратег TD Securities. Вона додала: "Ми зберігаємо ведмежий структурний погляд на долар з очікуванням короткострокового відскоку". Цей ведмежий рух набирає швидкості. Трейдери тепер очікують, що ФРС повернеться до повноцінного пом'якшення грошово-кредитної політики. Слабкі показники зарплат у п'ятницю лише підсилили це. Крім того, інвестори спостерігають за фіскальними ризиками та тарифами колишнього президента Дональда Трампа, які обтяжують долар як мертвий вантаж. "Сьогоднішній звіт був не дуже хорошим і лише підливає масла у вогонь ідеї про те, що ФРС сильно відстає від кривої", - сказав Бред Бехтель, глобальний керівник Форекс (FX) у Jefferies. Він додав: "Ринкові очікування щодо подальшого зниження ставок мають сенс, а звіт про інфляцію наступного тижня, ймовірно, стане вирішальним для долара". Цей звіт виходить у четвер. Оцінки Bloomberg припускають, що інфляція зросте в серпні. Очікується, що вона підвищиться після того, як залишалася на рівні 2,7% як у червні, так і в липні. Якщо цей показник різко зросте, тиск на зниження ставок може послабитися. Але якщо інфляція залишиться спокійною або навіть знизиться...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 05:42
Провідного виробника Bitcoin майнінгу судить його партнер

Провідного виробника Bitcoin майнінгу судить його партнер

Пост "Провідний виробник Bitcoin Майнінгу подається до суду своїм партнером" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitmain, виробник майнінгового обладнання, стикається з позовом від колишнього партнера. Зокрема, Old Const стверджує, що компанія вийшла з угоди про хостинг без причини і зараз намагається незаконно повернути своє обладнання. Old Const подав цей позов у надії отримати Тимчасове обслуговування. Bitmain нібито погрожував знайти нову юрисдикцію для отримання наказу про вилучення обладнання, про яке йдеться. Пояснення нового позову Bitmain 2025 рік був хорошим для операцій Bitmain у США, незважаючи на те, що його дочірня компанія була внесена до санкційного списку в січні. Компанія уклала угоду на 314 мільйонів доларів з підтримуваним Трампом American Bitcoin і планує офіційно створити операції в США. Спонсоровано Спонсоровано Однак вона стикається з перешкодою, оскільки Bitmain зараз стикається з позовом від Old Const, американського хостинг-провайдера: "22 серпня 2025 року, юрист Bitmain надіслав Old Const Повідомлення про ліквідацію щодо всіх угод, включаючи HSA. Повідомлення про ліквідацію було неправильним і суттєвим порушенням угод сторін. Bitmain сфабрикував нібито порушення, щоб негайно припинити угоду", - стверджується в позові. Зокрема, в позові стверджується, що Bitmain намагався відмовитися від кількох ключових пунктів угоди від листопада 2024 року. Old Const погодився придбати майнінгове обладнання у Bitmain і надавати з ним хостингові послуги, але ці дві компанії завершують свою співпрацю достроково. Зусилля з відновлення обладнання Натомість, компанія стверджує, що Bitmain може спробувати повернути частину свого майнінгового обладнання без причини. У позові стверджується, що Bitmain порушує угоду кількома способами, окрім виходу під фальшивими приводами. Одна з цих претензій стосується узгодженого питання юрисдикції. Очевидно, хоча обидві компанії вирішили розглядати всі юридичні суперечки в Техасі, Bitmain погрожував подати наказ про вилучення в державному суді Теннессі. Old...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 05:35
Баланс Казначейства Туреччини зріс з попередніх -68,49 млрд до 84,22 млрд у серпні

Баланс Казначейства Туреччини зріс з попередніх -68,49 млрд до 84,22 млрд у серпні

Повідомлення про те, що Баланс Скарбниці Туреччини зріс з попередніх -68,49 млрд до 84,22 млрд у серпні, з'явилося на BitcoinEthereumNews.com. Інформація на цих сторінках містить прогнозні заяви, які пов'язані з ризиками та невизначеностями. Ринки та інструменти, описані на цій сторінці, призначені лише для інформаційних цілей і жодним чином не повинні сприйматися як рекомендація купувати чи продавати ці активи. Ви повинні провести власне ретельне дослідження перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. FXStreet жодним чином не гарантує, що ця інформація не містить помилок, неточностей чи суттєвих викривлень. Також не гарантується, що ця інформація є своєчасною. Інвестування на відкритих ринках пов'язане з великим ризиком, включаючи втрату всіх або частини ваших інвестицій, а також емоційний стрес. Усі ризики, збитки та витрати, пов'язані з інвестуванням, включаючи повну втрату капіталу, є вашою відповідальністю. Погляди та думки, висловлені в цій статті, належать авторам і не обов'язково відображають офіційну політику чи позицію FXStreet або його рекламодавців. Автор не несе відповідальності за інформацію, яка знаходиться в кінці посилань, розміщених на цій сторінці. Якщо інше прямо не зазначено в тексті статті, на момент написання автор не має позиції в жодній акції, згаданій у цій статті, і не має ділових відносин з жодною згаданою компанією. Автор не отримував компенсації за написання цієї статті, окрім як від FXStreet. FXStreet та автор не надають персоналізованих рекомендацій. Автор не робить жодних заяв щодо точності, повноти чи придатності цієї інформації. FXStreet та автор не несуть відповідальності за будь-які помилки, упущення чи будь-які збитки, травми чи шкоду, що виникають внаслідок цієї інформації та її відображення чи використання. За винятком помилок та упущень. Автор та FXStreet не є зареєстрованими інвестиційними консультантами, і ніщо в цій статті не призначено...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:54
