Bitcoin коливається, оскільки інвестори оцінюють слабкі дані про робочі місця та зниження ставок
Коротко: економіка США додала лише 22 000 робочих місць у серпні. Це гарантує зниження ставок у найближчі місяці, за словами Зака Пандла з Grayscale. Він сказав, що такий знімок ринку праці, як у п'ятницю, зазвичай викликає побоювання щодо рецесії. Ціна Bitcoin та інших криптовалют коливалася в п'ятницю, оскільки інвестори зважували слабший, ніж очікувалося, звіт про робочі місця проти підвищеної ймовірності зниження ставок. Кількість робочих місць поза сільським господарством зросла на 22 000 у серпні, повідомило Бюро статистики праці США, тоді як економісти очікували, що економіка США додасть 75 000 робочих місць минулого місяця. Рівень безробіття тим часом піднявся до 4,3% з 4,2% місяцем раніше. Bitcoin піднявся до $113 000 після публікації звіту, але потім впав до $110 500, все ще показуючи зростання на 1,1% за останню добу, згідно з даними криптопровайдера CoinGecko. Ethereum та XRP тим часом впали на 1,1% до $4 300 та 0,7% до $2,82 відповідно за той самий період. ETH нещодавно знизився на кілька десятих відсотка, тоді як XRP трохи зріс. Сьогоднішній звіт може стати каталізатором для наступного етапу зростання криптовалютних оцінок, якщо акції та інші ризикові активи зможуть триматися нормально, за словами Зака Пандла, керівника досліджень криптоактивного менеджера Grayscale. Звіт про робочі місця, як у п'ятницю, зазвичай викликає побоювання щодо рецесії, сказав він Decrypt, але є розуміння, що зменшення імміграції негативно впливає на зростання. "Ми знаємо, що акції падають під час рецесії, але вони можуть не падати на слабкому ринку праці, спричиненому скороченням імміграції", - сказав він. "Ми знаємо, що зменшення імміграції відіграло велику роль, і уповільнення ринку праці не лише пов'язане з тим, що фірми скорочують найм або попит на робочу силу". П'ятничний знімок ринку праці включав перегляд даних за червень і липень, стираючи загалом 21 000 робочих місць за обидва місяці.
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:08