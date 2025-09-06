Долар США демонструє найдовшу серію падінь з квітня 2023 року після шоку на ринку праці

Долар щойно зафіксував п'ятий тиждень поспіль збитків, найгіршу серію падінь з квітня 2023 року. Це падіння відбулося після слабкого звіту про ринок праці США, який вразив трейдерів як вантажний потяг. Індекс Bloomberg Dollar Spot впав на 0,7% у п'ятницю, закріпивши ще один жорстокий тиждень для валюти. З початку цього року долар впав більш ніж на 8% проти групи світових валют. У момент виходу даних про робочі місця трейдери змінили свою позицію. Вони зафіксували ставки на те, що Федеральний резервний банк США (FRB) знизить ставки цього місяця, і не просто на невелику величину. Деякі навіть роблять ставки на зниження на півпункту. Трейдери враховують зниження ставок ФРС на тлі загрози інфляції "Після цього звіту ринки, ймовірно, будуть оцінювати шлях ФРС як м'який", - сказала Джаяті Бхарадвадж, стратег TD Securities. Вона додала: "Ми зберігаємо ведмежий структурний погляд на долар з очікуванням короткострокового відскоку". Цей ведмежий рух набирає швидкості. Трейдери тепер очікують, що ФРС повернеться до повноцінного пом'якшення грошово-кредитної політики. Слабкі показники зарплат у п'ятницю лише підсилили це. Крім того, інвестори спостерігають за фіскальними ризиками та тарифами колишнього президента Дональда Трампа, які обтяжують долар як мертвий вантаж. "Сьогоднішній звіт був не дуже хорошим і лише підливає масла у вогонь ідеї про те, що ФРС сильно відстає від кривої", - сказав Бред Бехтель, глобальний керівник Форекс (FX) у Jefferies. Він додав: "Ринкові очікування щодо подальшого зниження ставок мають сенс, а звіт про інфляцію наступного тижня, ймовірно, стане вирішальним для долара". Цей звіт виходить у четвер. Оцінки Bloomberg припускають, що інфляція зросте в серпні. Очікується, що вона підвищиться після того, як залишалася на рівні 2,7% як у червні, так і в липні. Якщо цей показник різко зросте, тиск на зниження ставок може послабитися. Але якщо інфляція залишиться спокійною або навіть знизиться...