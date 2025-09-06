2025-10-11 Saturday

Публічні ключі: Великі ставки ETH, ШІ-підсилення для майнерів Bitcoin та цілодобова торгівля

Публічні ключі: Великі ставки ETH, ШІ-підсилення для майнерів Bitcoin та цілодобова торгівля

Публікація Public Keys: великі стейки ETH, підвищення ШІ для майнерів Bitcoin та цілодобова торгівля з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Коротко SharpLink Gaming планує стейкати частину своїх активів ETH на суму 3,6 мільярда доларів у мережі Linea для отримання вищої прибутковості, виходячи за межі традиційних зберігачів Anchorage та Coinbase. Керівники Комісії з цінних паперів і бірж США та CFTC оголосили, що розглядають можливість створення цілодобових торгових ринків, щоб відповідати постійно активній природі криптовалют, що є ще однією потенційною зміною адміністрації Трампа на фінансових ринках. Майнери Bitcoin досягли рекордної сукупної ринкової капіталізації в 39 мільярдів доларів, переорієнтувавшись на обчислювальні послуги ШІ, при цьому такі компанії, як TeraWulf, отримали значні прибутки від акцій завдяки угодам з хостингу GPU. Public Keys — це щотижневий огляд від Decrypt, який відстежує ключові публічно торговані криптокомпанії. Загострення стейку Компанія SharpLink Gaming, що займається казначейством Ethereum, планує стейкати частину своїх запасів ETH на суму 3,6 мільярда доларів у мережі Linea, коли вона досягне основної мережі. Компанія стейкала майже всі свої активи через своїх зберігачів, Anchorage та Coinbase. Але тепер вона розглядає можливості з вищою прибутковістю. "Коли ви тримаєте мільярди доларів ETH і розглядаєте портфель стейкінгу, з'явиться можливість розгорнути його через можливості стейкінгу на Linea", — сказав співгенеральний директор SharpLink Джозеф Чалом Decrypt. "І це дійсно, дійсно важливо не тільки для Consensys, але й для консорціуму Linea. І якщо є можливості, якими SharpLink може скористатися, щоб отримати кращу прибутковість, вищу скориговану на ризик прибутковість через мережу Linea, ми це зробимо". Спостерігається величезний інтерес до стейкінгу та становлення валідаторами Ethereum. Черга на те, щоб стати валідатором, має час очікування більше 16 днів, згідно з Validator Queue. Кит Ethereum ICO нещодавно прокинувся і перемістив ETH вартістю 645 мільйонів доларів у гаманець для стейкінгу сьогодні вранці — хоча вони все ще тримають кошти вартістю 1,1 мільярда доларів. Новини про стейкінг ETH не були особливо хорошими для ціни акцій SharpLink. SBET втратив...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:40
Додаток ШІ-компаньйон Dot стикається з тривожним закриттям через проблеми безпеки

Додаток ШІ-компаньйон Dot стикається з тривожним закриттям через проблеми безпеки

Публікація "Застосунок ШІ-компаньйон Dot стикається з тривожним закриттям через проблеми безпеки" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Застосунок ШІ-компаньйон Dot стикається з тривожним закриттям через проблеми безпеки Перейти до вмісту Головна Новини ШІ Застосунок ШІ-компаньйон Dot стикається з тривожним закриттям через проблеми безпеки Джерело: https://bitcoinworld.co.in/dot-app-shuts-down/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 07:38
Дональд Трамп відвідає чоловічий фінал US Open

Дональд Трамп відвідає чоловічий фінал US Open

Допис "Дональд Трамп відвідає чоловічий фінал US Open" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, ШТАТ НЬЮ-ЙОРК – 8 ВЕРЕСНЯ: Джон Макінрой та Дональд Трамп відвідують матч сестер Вільямс у дев'ятий день US Open 2015 року в Національному тенісному центрі USTA імені Біллі Джин Кінг 8 вересня 2015 року в районі Флашинг у боро Квінс міста Нью-Йорк. (Фото Жана Катюффа/GC Images) GC Images Президент Дональд Трамп, як очікується, відвідає чоловічий фінал US Open у неділю вдень, підтвердив представник USTA. Офіційні особи US Open планують посилені заходи безпеки. Трамп, уродженець Квінса, штат Нью-Йорк, не був на Відкритому чемпіонаті як президент. Востаннє він з'явився у 2015 році, коли нью-йоркські тенісні вболівальники його гучно освистали. Трамп був присутній, щоб подивитися, як Серена Вільямс перемогла свою старшу сестру Венус у чвертьфіналі. Актор Алан Каммінг написав у Twitter у той час: "Так весело приєднатися до масового колективного освистування Дональда Трампа тут на U.S. Open!!" У турнірній сітці не залишилося американських чоловіків, фінал призначено на 14:00 на каналі ABC. Півфінали проходять у п'ятницю вдень: №2 Карлос Алькарас проти №7 та 24-разового чемпіона турнірів Великого шолома Новака Джоковича, після чого №1 та чинний чемпіон Яннік Сіннер проти №25 Фелікса Оже-Аліассіма. Також очікується, що Трамп відвідає гру Тайгерс-Янкіз у річницю 11 вересня. Джерело: https://www.forbes.com/sites/adamzagoria/2025/09/05/trump-to-attend-us-open-mens-final/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 07:18
Sora Ventures купить $1B у Bitcoin з новим казначейським фондом

Sora Ventures купить $1B у Bitcoin з новим казначейським фондом

Допис Sora Ventures купить Bitcoin на $1 млрд за допомогою нового фонду скарбниці з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Інвестиційна фірма Sora Ventures оголосила про створення, за її словами, першого в Азії спеціалізованого фонду скарбниці Bitcoin BTC$110,795.88, який планує придбати криптовалюту на $1 млрд протягом наступних шести місяців. Оголошення було зроблено під час Taipei Blockchain Week, де фірма розкрила початкові зобов'язання на суму $200 млн від інвесторів з усього регіону. Фонд слугуватиме центральним пулом капіталу для зміцнення азійської мережі фірм зі скарбницями Bitcoin, повідомила компанія. Ряд компаній у регіоні вже керують власними скарбницями Bitcoin, найбільша з яких належить токійській Metaplanet (3350) з 20 000 BTC. "Це вперше Азія побачила зобов'язання такого масштабу щодо створення мережі фірм зі скарбницями Bitcoin", — сказав Люк Лю, партнер Sora Ventures. Засновник Джейсон Фанг додав, що інституційний інтерес довгий час був зосереджений у США та Європі, і що новий фонд сигналізує про появу Азії як серйозного гравця на ринку. Тайбейська Sora вже інвестувала в кількох регіональних піонерів. У 2024 році вона підтримала розподіл Bitcoin компанії Metaplanet на 1 мільярд єн ($6,7 млн), а в 2025 році придбала гонконгську Moon Inc., таїландську DV8 і стала партнером південнокорейської BitPlanet, повідомила фірма. Накопичення фірмами зі скарбницями Bitcoin є однією з основних тенденцій поточного циклу. Загалом публічні компанії контролюють понад 1 мільйон BTC, згідно з даними BitcoinTreasuries. Левова частка цих монет належить Strategy (MSTR) з Тайсонс-Корнер, штат Вірджинія, яка володіє 636 505 BTC. Джерело: https://www.coindesk.com/business/2025/09/05/sora-ventures-to-buy-usd1b-in-bitcoin-with-new-treasury-fund
BitcoinEthereumNews2025/09/06 07:13
Повідомляється, що РФК-молодший пов'яже аутизм із використанням Тайленолу під час вагітності

Повідомляється, що РФК-молодший пов'яже аутизм із використанням Тайленолу під час вагітності

Пост "RFK Jr. за повідомленнями пов'яже аутизм із використанням Tylenol під час вагітності" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне: за повідомленням The Wall Street Journal, обіцяний звіт міністра охорони здоров'я та соціальних служб Роберта Ф. Кеннеді-молодшого стверджуватиме, що використання поширеного знеболювального Tylenol під час вагітності є потенційною причиною аутизму, тоді як виробник препарату наполягає на його безпеці. Звіт планується опублікувати цього місяця. (Фото Andrew Harnik/Getty Images) Getty Images Ключові факти Kenvue, власник McNeil Consumer Healthcare, виробника Tylenol, повідомила The Journal: "Ми постійно оцінюємо наукові дані і продовжуємо вважати, що немає причинно-наслідкового зв'язку між використанням ацетамінофену під час вагітності та аутизмом". Ацетамінофен, основний компонент Tylenol, доступний у різноманітних інших безрецептурних знеболювальних. За даними Journal, звіт HHS включатиме висновки, що пов'язують використання знеболювального вагітними жінками з аутизмом, а також запропонує фолінову кислоту як засіб зменшення симптомів аутизму. Forbes звернувся до HHS та Kenvue за коментарями. Це новина, що розвивається. Слідкуйте за оновленнями. Джерело: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/05/rfk-jr-report-will-link-autism-to-tylenol-use-during-pregnancy-report-says/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 07:09
Широко обговорюваний крок від гіганта Стейблкоїнів Tether: "Вони розпочали переговори щодо природного Bitcoin!"

Широко обговорюваний крок від гіганта Стейблкоїнів Tether: "Вони розпочали переговори щодо природного Bitcoin!"

Пост "Широко обговорюваний крок від гіганта стейблкоїнів Tether: "Вони почали переговори щодо природного Bitcoin!"" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. За даними Financial Times, гігант стейблкоїнів Tether веде переговори щодо інвестицій у сектор видобутку золота. Прагнучи перенести прибутки від криптовалют у золоту промисловість, компанія планує шукати можливості на всіх етапах золотої індустрії, від видобутку до очищення та торгівлі. Посилаючись на кілька джерел, FT повідомила, що "Tether нещодавно досліджував інвестиційні можливості з гірничодобувними та інвестиційними компаніями по всьому ланцюгу постачання золота, від видобутку та очищення до дистрибуції та роялті-компаній". Tether, який керує USDT з ринковою вартістю 168,5 мільярдів доларів, повідомив про прибуток у 5,7 мільярдів доларів у першій половині 2025 року. Tether також розкрив у своєму балансі, що тримає 8,7 мільярдів доларів у золоті у своєму сховищі в Цюриху як забезпечення для USDT. Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно описав золото як "природний bitcoin", зазначивши, що золото безпечніше за будь-яку суверенну валюту і є важливим доповненням до Bitcoin. "Якщо Bitcoin - це 'цифрове золото', то золото - це джерело наших основних активів". Tether, який також керує криптовалютою XAUt, забезпеченою фізичним золотом, також придбав міноритарну частку в торонтській компанії з роялті на золото Elemental Altus за 105 мільйонів доларів у червні. *Це не інвестиційна порада. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/a-highly-discussed-move-from-stablecoin-giant-tether-they-started-negotiations-for-natural-bitcoin/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 07:07
Обсяги закупівель компаній з казначейством Bitcoin падають, незважаючи на рекордну кількість транзакцій

Обсяги закупівель компаній з казначейством Bitcoin падають, незважаючи на рекордну кількість транзакцій

Пост "Обсяги закупівель Bitcoin казначейськими компаніями падають, незважаючи на рекордну кількість транзакцій" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Казначейські компанії Bitcoin (BTC) досягли рекордного утримання 840 000 BTC у серпні, але базові дані виявляють ослаблення інституційного попиту. Згідно зі звітом CryptoQuant від 5 вересня, обсяги закупівель та розміри транзакцій впали до багаторічних мінімумів. Strategy очолила корпоративне накопичення Bitcoin з 637 000 BTC, що становить 76% від загальних казначейських запасів. У той же час 32 інші компанії контролюють решту 203 000 BTC. Запаси різко зросли після президентських виборів у США в листопаді 2024 року, коли Strategy більш ніж подвоїла свою позицію з 279 000 до 637 000 BTC, а інші компанії розширили свої запаси в 13 разів з 15 000 до 203 000 BTC. Зниження обсягів закупівель Strategy придбала 3 700 BTC у серпні, що різко знизилося порівняно з 134 000 BTC, придбаними в листопаді 2024 року. Інші казначейські компанії придбали 14 800 BTC, що нижче середнього показника 2025 року в 24 000 BTC і значно нижче їхнього червневого піку в 66 000 BTC. Середня кількість Bitcoin на транзакцію знизилася до 1 200 для Strategy і 343 для інших компаній, що на 86% нижче максимумів початку 2025 року. У звіті пов'язали менші розміри транзакцій з обмеженнями ліквідності або потенційними ринковими коливаннями серед інституційних покупців. Щомісячне зростання запасів різко сповільнилося для Strategy, впавши з 44% у грудні 2024 року до лише 5% у серпні. Інші казначейські компанії зазнали подібних тенденцій, з щомісячним зростанням, що впало з 163% у березні до 8% у серпні. Незважаючи на реєстрацію 53 транзакцій купівлі в червні та підтримку підвищеної активності до серпня з 46 транзакціями, частота маскує зниження інституційного апетиту. Казначейські компанії завершили лише 14 транзакцій у листопаді 2024 року, що робить поточні рівні міцними у порівнянні. Схема для криптоінвесторів: 5-денний курс про утримання збитків, інсайдерські випередження та пропущену альфу Чудово 😎 Ваш перший урок вже в дорозі. Будь ласка, додайте [email protected] до вашого білого списку електронної пошти. Звіт зосереджений на чистих, публічно торгованих казначейських компаніях Bitcoin, що утримують 1 000 BTC або більше, виключаючи майнінгові компанії та фірми зі значними...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:59
Кантрі-дует BoomTown Saints випускає новий сингл "A Good Woman"

Кантрі-дует BoomTown Saints випускає новий сингл "A Good Woman"

Допис "Кантрі-дует BoomTown Saints випускає новий сингл 'A Good Woman'" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Кріс Рамос і Бен Чізм з BoomTown Saints надано BoomTown Saints. Це було чудове літо для Кріса Рамоса та Бена Чізма, двох чоловіків, які складають BoomTown Saints. Після років наполегливої праці їхня музика почала знаходити відгук у шанувальників кантрі завдяки таким пісням, як "Heart Breaks You", "Blacktop Don't" та їхньому останньому хіту №1 "This Side of the Dirt". "Цей рік був для нас хорошим. Ми досягли того моменту, коли публіка нарешті знає, хто ми такі", - каже Рамос зі сміхом. Він продовжує пояснювати: "Ми були в Південній Дакоті кілька тижнів тому, там було 8000 людей, і половина аудиторії співала нашу пісню разом з нами". З глибокою повагою до кантрі 90-х і вмінням писати пісні, які знаходять відгук, дует знайшов поєднання, яке працює. "Коли ми пишемо пісню, ми намагаємося писати тексти, які змушують нас щось відчувати", - каже Чізм, "тому що якщо вона змушує вас щось відчувати, то, сподіваємося, вона змусить і всіх інших щось відчути". "Також", - додає Рамос, "голос Бена в будь-якій пісні, особливо з його акцентом і протяжною вимовою, надає їй домашнього, теплого відчуття. Тож це на нашу користь". Їхні пісні часто спираються на власний особистий досвід, і хоча деякі життєві уроки, якими вони діляться, могли бути болісними на той момент, обидва шукають позитивні сторони. "У світі достатньо поганих речей і негативу, тому наша мета - надавати всьому позитивного забарвлення, навіть пісням про розбите серце", - каже Рамос. "Обидві наші пісні про розбите серце мають позитивні посили. Концепція нашої пісні "How to Lose a Lady" така: я втратив когось, дозвольте мені розповісти вам, чого не слід робити, тому що...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:51
Шаленство купівлі Bitcoin попереду, оскільки Ерік Трамп прогнозує, що "шлюзи відкриваються"

Шаленство купівлі Bitcoin попереду, оскільки Ерік Трамп прогнозує, що "шлюзи відкриваються"

Пост Bitcoin Buying Frenzy Ahead As Eric Trump Predicts 'Floodgates Are Opening' з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Buying Frenzy Ahead As Eric Trump Predicts 'Floodgates Are Opening' Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Крістіан, журналіст та редактор з керівними посадами у філіппінських та канадських медіа, надихається своєю любов'ю до письма та криптовалюти. Поза роботою він кухар та кіноман, якого постійно інтригує розмір всесвіту. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-buying-frenzy-ahead-as-eric-trump-predicts-floodgates-are-opening/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:49
Російський Сбербанк запускає цифровий актив на основі Bitcoin та блокчейн Ethereum

Російський Сбербанк запускає цифровий актив на основі Bitcoin та блокчейн Ethereum

Пост "Російський Сбербанк запускає цифровий актив на основі Bitcoin та Ethereum" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сбербанк запропонував ще один інвестиційний варіант для росіян, які хочуть вкласти свої гроші в основні криптовалюти, такі як Bitcoin та Ethereum, не володіючи ними фактично. Банківський гігант представить свій новий продукт на молодому російському ринку цифрових активів та деривативів, який розвивається за згодою загалом скептично налаштованого до криптовалют центрального банку країни. Сбербанк випустить безстроковий ЦФА на BTC та ETH Найбільший банк Росії запускає безстроковий цифровий фінансовий актив (ЦФА) на основі кошика провідних криптовалют за ринковою капіталізацією, Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH). Анатолій Попов, заступник голови правління Сбербанку, зробив цю заяву на Східному економічному форумі у Владивостоці, повідомило в п'ятницю інформаційне агентство ТАСС. Інструмент, що представляє дві монети, призначений для кваліфікованих інвесторів, розповів він журналістам на полях заходу, що проходив цього тижня у далекосхідному російському місті. Також цитований діловим новинним виданням РБК, банкір заявив: "Сбер запускає перший на ринку безстроковий ЦФА на основі кошика двох провідних криптовалют – Bitcoin та Ethereum – з рівною вагою по 50% кожна." Попов також зазначив, що Сбербанк пропонує інструмент, який дозволяє росіянам витрачати рублі на ці активи без їх купівлі. Непряме інвестування рятує їх від усіх технологічних ризиків та складнощів проведення операцій на криптовалютних біржах, наполягав керівник. Сбербанк, офіційно Сбер, більшість акцій якого належить державі, є найбільшим банком за активами в Російській Федерації. Він також був провідною установою в Центральній та Східній Європі, доки наслідки війни в Україні не змусили його вийти з більшості ринків регіону. З моменту ребрендингу 2020 року, банківська та фінансова компанія з головним офісом у Москві розробляє низку цифрових послуг і стоїть на передньому краї...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:36
