Обсяги закупівель компаній з казначейством Bitcoin падають, незважаючи на рекордну кількість транзакцій

Пост "Обсяги закупівель Bitcoin казначейськими компаніями падають, незважаючи на рекордну кількість транзакцій" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Казначейські компанії Bitcoin (BTC) досягли рекордного утримання 840 000 BTC у серпні, але базові дані виявляють ослаблення інституційного попиту. Згідно зі звітом CryptoQuant від 5 вересня, обсяги закупівель та розміри транзакцій впали до багаторічних мінімумів. Strategy очолила корпоративне накопичення Bitcoin з 637 000 BTC, що становить 76% від загальних казначейських запасів. У той же час 32 інші компанії контролюють решту 203 000 BTC. Запаси різко зросли після президентських виборів у США в листопаді 2024 року, коли Strategy більш ніж подвоїла свою позицію з 279 000 до 637 000 BTC, а інші компанії розширили свої запаси в 13 разів з 15 000 до 203 000 BTC. Зниження обсягів закупівель Strategy придбала 3 700 BTC у серпні, що різко знизилося порівняно з 134 000 BTC, придбаними в листопаді 2024 року. Інші казначейські компанії придбали 14 800 BTC, що нижче середнього показника 2025 року в 24 000 BTC і значно нижче їхнього червневого піку в 66 000 BTC. Середня кількість Bitcoin на транзакцію знизилася до 1 200 для Strategy і 343 для інших компаній, що на 86% нижче максимумів початку 2025 року. У звіті пов'язали менші розміри транзакцій з обмеженнями ліквідності або потенційними ринковими коливаннями серед інституційних покупців. Щомісячне зростання запасів різко сповільнилося для Strategy, впавши з 44% у грудні 2024 року до лише 5% у серпні. Інші казначейські компанії зазнали подібних тенденцій, з щомісячним зростанням, що впало з 163% у березні до 8% у серпні. Незважаючи на реєстрацію 53 транзакцій купівлі в червні та підтримку підвищеної активності до серпня з 46 транзакціями, частота маскує зниження інституційного апетиту. Казначейські компанії завершили лише 14 транзакцій у листопаді 2024 року, що робить поточні рівні міцними у порівнянні. Звіт зосереджений на чистих, публічно торгованих казначейських компаніях Bitcoin, що утримують 1 000 BTC або більше, виключаючи майнінгові компанії та фірми зі значними...