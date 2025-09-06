Кантрі-дует BoomTown Saints випускає новий сингл "A Good Woman"
Допис "Кантрі-дует BoomTown Saints випускає новий сингл 'A Good Woman'" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Кріс Рамос і Бен Чізм з BoomTown Saints надано BoomTown Saints. Це було чудове літо для Кріса Рамоса та Бена Чізма, двох чоловіків, які складають BoomTown Saints. Після років наполегливої праці їхня музика почала знаходити відгук у шанувальників кантрі завдяки таким пісням, як "Heart Breaks You", "Blacktop Don't" та їхньому останньому хіту №1 "This Side of the Dirt". "Цей рік був для нас хорошим. Ми досягли того моменту, коли публіка нарешті знає, хто ми такі", - каже Рамос зі сміхом. Він продовжує пояснювати: "Ми були в Південній Дакоті кілька тижнів тому, там було 8000 людей, і половина аудиторії співала нашу пісню разом з нами". З глибокою повагою до кантрі 90-х і вмінням писати пісні, які знаходять відгук, дует знайшов поєднання, яке працює. "Коли ми пишемо пісню, ми намагаємося писати тексти, які змушують нас щось відчувати", - каже Чізм, "тому що якщо вона змушує вас щось відчувати, то, сподіваємося, вона змусить і всіх інших щось відчути". "Також", - додає Рамос, "голос Бена в будь-якій пісні, особливо з його акцентом і протяжною вимовою, надає їй домашнього, теплого відчуття. Тож це на нашу користь". Їхні пісні часто спираються на власний особистий досвід, і хоча деякі життєві уроки, якими вони діляться, могли бути болісними на той момент, обидва шукають позитивні сторони. "У світі достатньо поганих речей і негативу, тому наша мета - надавати всьому позитивного забарвлення, навіть пісням про розбите серце", - каже Рамос. "Обидві наші пісні про розбите серце мають позитивні посили. Концепція нашої пісні "How to Lose a Lady" така: я втратив когось, дозвольте мені розповісти вам, чого не слід робити, тому що...
