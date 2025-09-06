2025-10-11 Saturday

Розпочато бронювання нічних перебувань у справжньому будинку Ворренів з фільму "Закляття"

Розпочато бронювання нічних перебувань у справжньому будинку Ворренів з фільму "Закляття"

Пост "Відкрито бронювання для нічних перебувань у реальному будинку Уорренів з фільму 'Закляття'" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Американські мисливці за привидами Лоррейн та Ед Уоррен. 30 квітня 1980. (Фото Russell McPhedran/Fairfax Media via Getty Images). Fairfax Media via Getty Images Якраз до виходу фільму жахів "Закляття: Останній обряд" відкрито бронювання для нічних перебувань у "Будинку Закляття" покійних Еда та Лоррейн Уорренів у Коннектикуті. У фільмі "Закляття: Останній обряд" — який рекламується як останній із чотирьох фільмів "Закляття" у кінематографічному всесвіті "Закляття" — історія починається з першої зустрічі Еда та Лоррейн Уорренів із демонічною присутністю в 1964 році, а потім переноситься в 1986 рік. Як виявилося, дзеркало, в якому містилася демонічна присутність у 1964 році, з'явилося через 22 роки в будинку в Пенсильванії і викликало трьох злих привидів, щоб тероризувати родину з восьми осіб. Forbes "Закляття: Останній обряд" Фінальні титри та сцени після титрів, пояснення від Тіма Ламмерса Таким чином, Уоррени — які пішли на пенсію з паранормальних розслідувань через слабке серце Еда — змушені допомогти родині з Пенсильванії, оскільки їхня єдина дитина, 22-річна Джуді, перебуває в небезпеці. У фільмі знімаються Патрік Вілсон та Віра Фарміґа в ролі Еда та Лоррейн Уорренів, а Міа Томлінсон грає дорослу версію Джуді. Оріон Сміт та Медісон Лоулор грають версії Еда та Лоррейн 1964 року. Ед Уоррен помер у 2006 році у віці 79 років, а Лоррейн Уоррен померла у 2019 році у віці 92 років. Forbes Хіт-трилер жахів "Зброя" отримує дату стрімінгу від Тіма Ламмерса Тепер справжній будинок, в якому жили Ед і Лоррейн Уоррен у Монро, штат Коннектикут — і який зображений у всіх фільмах "Закляття" — приймає бронювання на нічні перебування, згідно з NBC Connecticut. Оренда на ніч, згідно з веб-сайтом Warren House, коштує 1 999 доларів за ніч. Патрік Вілсон та Віра Фарміґа у фільмі "Закляття: Останній обряд". Warner Bros. Pictures/New Line Cinema Як...
2025/09/06
Edgen та Sahara AI оголошують про стратегічну співпрацю для впровадження децентралізованої валідації в ринковій аналітиці

Edgen та Sahara AI оголошують про стратегічну співпрацю для впровадження децентралізованої валідації в ринковій аналітиці

Допис Edgen та Sahara AI оголошують про стратегічну співпрацю для впровадження децентралізованої верифікації в ринковій аналітиці з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Гонконг, Гонконг, 6 вересня 2025, FinanceWire Edgen, операційна система на базі ШІ для фондових та криптовалютних ринків, сьогодні оголосила про співпрацю з Sahara AI, провідною децентралізованою мережею штучного інтелекту. Завдяки цій співпраці Edgen використовуватиме можливості валідації даних Sahara AI у цільовій пілотній ініціативі, спрямованій на підвищення точності та надійності аналітичних даних, створених ШІ, на фондовому та криптовалютному ринках. Конвергенція в цілісності даних Edgen та Sahara AI співпрацюють над цільовим застосуванням децентралізованої валідації в ринковій аналітиці. Це забезпечує точність, надійність та перевіреність аналітичних даних, які використовуються їхніми агентами. Це ранній крок до підвищення стандарту довіри до даних, які забезпечують крос-активний аналіз, де інвестори найбільше потребують ясності через фрагментацію та перевантаження даних. Побудова довіри з перевіреною інформацією Перевірені ринкові аналітичні дані: Sahara AI підтримує крос-активний аналіз Edgen через свої децентралізовані процедури верифікації, застосовані на цьому першому етапі співпраці. Розширений магазин Edgen: платформа починає впроваджувати методи валідації Sahara AI, підвищуючи стандарт аналітичних даних, доступних користувачам. Надійна основа: цей перший етап встановлює основу для прозорості та довіри до ринкових аналітичних даних, яка розширюватиметься з майбутніми інтеграціями. Довіра через децентралізовану верифікацію Децентралізована архітектура ШІ Sahara розподіляє валідацію між незалежними вузлами. Це дає різноманітні та надійні аналітичні дані. Поєднуючи цю структуру з платформою крос-активної аналітичної системи Edgen у вибірковому впровадженні, сигнали та звіти отримують додатковий рівень впевненості. Інвестори отримують інформацію, на основі якої вони можуть діяти з більшою впевненістю, знаючи, що за інтерфейсом верифікація була врахована в процесі. Погляд у майбутнє Ця співпраця знаменує перший етап глибшої інтеграції між Edgen та Sahara AI. Користувачі можуть очікувати постійних вдосконалень, розширених процедур верифікації та все потужнішої платформи для аналітики фондового ринку та криптовалют. Про Edgen Edgen — це ШІ-копілот для інвесторів, що надає...
2025/09/06
Баттербін прагне змінити шлях розвитку NASCAR

Баттербін прагне змінити шлях розвитку NASCAR

Пост Butterbean прагне змінити шлях розвитку NASCAR з'явився на BitcoinEthereumNews.com. БРУКЛІН, МІЧИГАН – 06 ЧЕРВНЯ: Брендон Квін, водій #28 Best Repair Chevrolet чекає в гаражній зоні під час тренування серії ARCA Menards Henry Ford Health 200 на Міжнародному спідвеї Мічигану 06 червня 2025 року в Брукліні, Мічиган. (Фото Мег Оліфант/Getty Images) Getty Images Ще один молодий водій робить свою спробу у вищій лізі NASCAR. Але на відміну від десятків тих, хто намагався піднятися кар'єрними сходами цього спорту, цей уже прибуває з фанбазою і псевдонімом, який більше схожий на закуску з ярмарку штату, ніж на ім'я гонщика. Брендон Квін—широко відомий як "Butterbean"—дебютує в серії NASCAR Xfinity на Bristol Motor Speedway наступного тижня на Chevrolet №11 команди Kaulig Racing. І коли це станеться, Butter Nation, його галаслива армія прихильників, буде на повну підтримувати його. 27-річний уродженець Вірджинії — не просто ще один повний надій хлопець із шоломом і мрією. Він привозить із собою вітрину з трофеями, яка вже прогинається під власною вагою. Квін — чемпіон туру CARS Late Model Stock Car 2024 року, а в серії ARCA Menards 2025 року він був більше руйнівною кулею, ніж просто учасником — зібравши шість перемог і три поули, що є найкращими показниками в серії. І якщо ви задаєтеся питанням, чи зможе він триматися на вищих рівнях NASCAR, у нас уже є підказка. Його офіційний дебют у NASCAR відбувся минулого року в серії Truck Series у Норт-Вілксборо. Стартувавши 26-м, він прорізав свій шлях через поле і фінішував четвертим. Його товариш по команді Tricon Garage Корі Хейм міг виграти того дня, але натовп мав очі лише для кремезного хлопця з псевдонімом, що нагадує смажену їжу. Коли Квін виліз зі своєї вантажівки, овації були гучнішими, ніж для переможця. Це те, що не можна підробити. Тепер наступний розділ — Брістоль — NASCAR...
2025/09/06
Аналітик каже "Я очікую короткострокове падіння Bitcoin!" Оголошує два рівні, які він підготував для ордерів на купівлю!

Аналітик каже "Я очікую короткострокове падіння Bitcoin!" Оголошує два рівні, які він підготував для ордерів на купівлю!

Пост аналітика "Я очікую короткострокового падіння Bitcoin!" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Оскільки Bitcoin (BTC) зазнає різких корекцій на тлі зростаючого тиску продажів, деякі аналітики стверджують, що Bitcoin може зазнати подальшого падіння. На цьому етапі президент Spectra Markets Брент Доннеллі заявив, що Bitcoin може знизитися в короткостроковій перспективі. Ордери на купівлю готові на рівні $94,000 та $82,000! У розмові з Coindesk Брент Доннеллі сказав, що розмістив ордери на купівлю на рівні $94,000 та $82,000 в очікуванні можливого падіння. "Якщо ринок панікуватиме далі, я розміщу ордер на купівлю між $94,000 та $82,000. "Оскільки Bitcoin торгується більше як ризиковий актив, ніж як безпечний актив у короткостроковій перспективі, наразі не спостерігається значного висхідного імпульсу." Доннеллі заявив, що сезонні фактори, такі як зниження інтересу до цифрових активів як казначейських активів компаній та зниження циклу халвінгу Bitcoin, ефективні у прогнозуванні падіння, і стверджував, що ці фактори можуть навіть затягнути Bitcoin у тривалий ведмежий ринок. Історично, бичачий ринок Bitcoin досягав піку приблизно через 16-18 місяців після халвінгу, після чого наставав ведмежий ринок тривалістю приблизно один рік. На цьому етапі деякі аналітики припускають, що цей цикл може тепер стати ведмежим, оскільки останній халвінг відбувся у квітні 2024 року. Однак деякі аналітики стверджують, що цикли халвінгу більше не дійсні через спотові ETF. Технічний аналіз Bitcoin вказує на зниження! Говорячи про технічний прогноз, Доннеллі вказав на формування подвійної вершини на графіку Bitcoin, що означає ведмежий розворот. "Я думаю, що падіння Bitcoin у вихідні після м'якої промови Пауелла в Джексон-Хоулі було червоним прапорцем. Тепер ми бачимо подвійну вершину в BTC, першу під час Крипто-тижня в Білому домі, а другу на вечірці ETH, організованій Bitmine. Технічно, Bitcoin нещодавно пробив нижче рівня підтримки $111,982, сигналізуючи про ведмежий розворот і був...
2025/09/06
Robinhood додано до S&P 500 разом з AppLovin, акції зростають на 7%

Robinhood додано до S&P 500 разом з AppLovin, акції зростають на 7%

Пост Robinhood додано до S&P 500 разом з AppLovin, акції зросли на 7% з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акції Robinhood та AppLovin підскочили майже на 7% у п'ятницю ввечері після того, як S&P Global підтвердила, що обидві компанії офіційно приєднаються до індексу S&P 500 до відкриття ринку в понеділок, 22 вересня. Ця інформація надійшла безпосередньо від індексного комітету S&P Global, який оголосив про зміни в публічній заяві, опублікованій після закриття торгів. Robinhood замінить Caesars Entertainment, тоді як AppLovin має зайняти слот, який наразі належить MarketAxess Holdings. Ця перестановка є частиною регулярного циклу оновлення індексу. Коли компанії вибувають, керуючі фондами, що відстежують S&P 500, змушені купувати їхні заміни. Ось чому обидві акції зросли в післяторговий час. Купівля, керована фондами, відбувається автоматично, без емоцій. Оголошення закрило неприємний розділ для обох фірм. Robinhood, яку виключили з червневого квартального ребалансування, побачила падіння своїх акцій на 2% у той час. AppLovin, тим часом, була очорнена Fuzzy Panda Research, шорт-селлером, який у березні просив комітет S&P заблокувати вхід компанії до індексу. Коли AppLovin обійшли в грудні на користь Workday, її акції впали на 15%. Але обидві компанії протрималися достатньо довго, щоб бути обраними цього разу. AppLovin замінює MarketAxess, а Robinhood займає місце Caesars Robinhood, платформа для безкомісійної торгівлі, запустилася на Nasdaq у 2021 році. Вона швидко здобула лояльну базу роздрібних трейдерів, які вивели мемкоїни, такі як AMC Entertainment і GameStop, у заголовки новин. На щорічних загальних зборах у червні акціонер запитав Влада Тенева, співзасновника та генерального директора Robinhood, чи було включення до S&P 500 частиною плану. "Це складно планувати," - відповів Влад. "Я думаю, це одна з тих речей, які, сподіваємося, стаються." Він додав, що вірив у відповідність компанії критеріям. І це сталося. І швидко. AppLovin, яка також...
2025/09/06
Так, бій Майка Тайсона проти Флойда Мейвезера-молодшого справді відбудеться

Так, бій Майка Тайсона проти Флойда Мейвезера-молодшого справді відбудеться

Пост "Так, Майк Тайсон проти Флойда Мейвезера-молодшого - це реальність" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Майк Тайсон повернеться на ринг, щоб битися з Флойдом Мейвезером-молодшим. (AP Photo/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press All Rights Reserved Серйозно, це відбудеться: Майк Тайсон проти Флойда Мейвезера-молодшого. Два члени Зали слави боксу мають зустрітися на початку 2026 року. У прес-релізі CSI Sports, компанії з виробництва боксерських трансляцій, яка готується запустити партнерство з медіа-стрімінгу та трансляції події Тайсон-Мейвезер, не вказано ні дати, ні місця проведення. "Коли CSI звернулися до мене щодо виходу на ринг проти Флойда Мейвезера, я подумав: 'Це неможливо'", - сказав Тайсон у прес-релізі, що анонсує бій. "Але Флойд погодився". Тайсон, якому наступного року виповниться 60 років, повернеться на ринг після поразки від Джейка Пола минулого року у восьмираундовому матчі, який зібрав 65 мільйонів одночасних глядачів на Netflix, що зробило його найбільш трансльованою спортивною подією в історії. Ось погляд на заключні моменти бою, який критикували за нудність: Мейвезер, 48 років, пішов на пенсію після нокауту зірки UFC Конора Макгрегора у 2017 році. З того часу він провів вісім виставкових боїв; останній проти Джона Готті III у серпні 2024 року. Різниця у вазі між двома бійцями буде величезною. Тайсон важив 228,4 фунтів у своєму бою проти Пола; Мейвезер важив 160,8 фунтів проти Готті. Мейвезер пішов на пенсію у 2017 році з ідеальним рекордом 50-0, вигравши титули у п'яти різних вагових категоріях. "Я займаюся цим 30 років, і жоден боєць не зміг заплямувати мою спадщину", - сказав Мейвезер. "Ви вже знаєте, що якщо я щось роблю, це буде масштабно і легендарно. Я найкращий у боксерському бізнесі. Ця виставка дасть фанатам те, що...
2025/09/06
Найвідоміші знаменитості, які відвідують U.S. Open 2025 дні 9-12

Найвідоміші знаменитості, які відвідують U.S. Open 2025 дні 9-12

Пост Найбільші знаменитості, які відвідали U.S. Open 2025 дні 9-12, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Емма Робертс на U.S. Open 2025, четвер, 4 вересня 2025 у Флашингу, Нью-Йорк. (Шей Кастрінер/USTA) Шей Кастрінер/USTA U.S. Open 2025 привернув ще більше знаменитостей у другий тиждень змагань у Національному тенісному центрі імені Біллі Джин Кінг у Флашинг-Медоуз, Нью-Йорк. Під час U.S. Open дні 6-8, Ліндсей Лохан, Тіна Фей, Стів Карелл, Квінта Брансон, Стівен Колбер, LL Cool J та Джастін Теру були серед великих зірок на трибунах. ForbesХіт фільм жахів "Зброя" отримує дату стрімінгуАвтор: Тім Ламмерс Під час тижня фанатів та першого раунду минулих вихідних, ще кілька знаменитостей відвідали матчі, включаючи Джеффа Голдблюма, Джона Муланея, Олівію Манн, Майкла Че, Марію Шарапову, Лін-Мануеля Міранду та Джой Сандей. Нижче ще фотографії з U.S. Open з днів 9-12. U.S. Open – четвертий і фінальний турнір Великого шолома з тенісу 2025 року – завершується 8 вересня. Ібон Мосс-Бахрах та Джеремі Аллен Вайт на U.S. Open 2025, четвер, 4 вересня 2025 у Флашингу, Нью-Йорк. (Шей Кастрінер/USTA) Шей Кастрінер/USTA Зірки серіалу "Ведмідь" Джеремі Аллен Вайт та Ібон Мосс-Бахрах відвідали матчі раніше цього тижня, а також у день 12 у четвер. Лудакріс на U.S. Open 2025, четвер, 4 вересня 2025 у Флашингу, Нью-Йорк. (Шей Кастрінер/USTA) Шей Кастрінер/USTA Реп-зірка та актор Кріс "Лудакріс" Бріджес відвідав день 12 U.S. Open 2025. Александра Даддаріо та її гість на U.S. Open 2025, четвер, 4 вересня 2025 у Флашингу, Нью-Йорк. (Шей Кастрінер/USTA) Шей Кастрінер/USTA Зірка "Справжнього детектива" та "Білого лотоса" Александра Даддаріо відвідала день 12 на U.S. Open з гостем. Емма Робертс та її гість на U.S. Open 2025, четвер, 4 вересня 2025 у Флашингу, Нью-Йорк. (Шей Кастрінер/USTA) Шей Кастрінер/USTA Зірка "Королев крику" та "Американської історії жахів"...
2025/09/06
Чи готові токени ШІ-агентів до повернення?

Чи готові токени ШІ-агентів до повернення?

Пост "Чи готові токени ШІ-агентів до повернення?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Токени ШІ-агентів стрімко набули популярності в останньому кварталі минулого року, при цьому Virtuals, одна з провідних платформ у цьому секторі, демонструвала великі перспективи. До кінця року ринкова капіталізація зросла з лише 50,9 мільйонів доларів у жовтні до 4,6 мільярдів доларів. Комісії за торгівлю досягали 1,5 мільйона доларів на день, тоді як провідний токен агента, AIXBT, виріс зі 162 000 доларів під час запуску в листопаді до майже 1 мільярда доларів лише через два місяці. З того часу ринкова капіталізація Virtuals впала до менш ніж 704 мільйонів доларів, що на 84% нижче від пікового значення. Токени ШІ-агентів демонструють ознаки розбіжності Незважаючи на похмурість, що спіткала простір токенів ШІ-агентів, вперше фундаментальні показники починають відокремлюватися від слабких цін на токени. У серпні щоденні комісії в екосистемі Virtuals зросли з 33 000 доларів до 230 000 доларів, навіть коли ринкова капіталізація впала на 10%, згідно з даними, якими поділився на X Кріс Девіс, дослідник Messari, платформи криптовалютної ринкової аналітики. Генерація комісій Virtuals та ринкова капіталізація в серпні. Джерело: Messari Сам ринок переживає зміну лідерства. На початку серпня Ribbita скинула AIXBT з позиції провідного токена, тоді як інший проєкт, запущений у липні колишнім інженером Coinbase Люком Янгбладом, також перевершив AIXBT. Деякі кола вважають, що агенти нового покоління з кращими варіантами використання привертають увагу учасників ринку порівняно з агентами першого покоління. Проєкти, такі як Mamo, автоматизований агент прибуткового фарму, інтегрований у застосунок Base від Coinbase, залучили близько 138 мільйонів доларів депозитів, що є сигналом зростаючого інституційного попиту. Якість важливіша за кількість Продуктивність видатних агентів повернула екосистему в центр уваги. ArAIstotle, багатомовний агент перевірки фактів, розроблений командою facticity.ai і включений TIME до списку найкращих винаходів 2024 року, окреслив стратегію монетизації, орієнтовану на підприємства. З серпня...
2025/09/06
Anthropic врегулювала судовий позов про авторські права на книги за 1,5 мільярда доларів

Anthropic врегулювала судовий позов про авторські права на книги за 1,5 мільярда доларів

Допис "Anthropic врегулює судовий позов про авторські права на книги за 1,5 мільярда доларів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Компанія зі штучного інтелекту Anthropic виплатить 1,5 мільярда доларів для врегулювання позову від групи авторів книг та видавців, згідно з поданням, що є найбільшим врегулюванням щодо авторських прав у США за всю історію. Claude - це мовна модель, розроблена Anthropic (Фото ілюстрація Павла Гончара/SOPA Images/LightRocket через Getty Images) SOPA Images/LightRocket через Getty Images Ключові факти Anthropic, яка не визнала правопорушення у справі, виплатить близько 3 000 доларів за кожну з приблизно 500 000 книг, охоплених врегулюванням. Врегулювання відбулося після того, як кілька авторів книг та видавців звинуватили Anthropic у порушенні авторських прав, стверджуючи, що компанія піратила літературні твори для навчання свого ШІ-агента Claude. Врегулювання захищає Anthropic від судових позовів щодо ймовірного піратства та порушень авторських прав. Якби Anthropic боролася у справі і програла, це могло б коштувати компанії кілька мільярдів доларів, повідомив юридичний аналітик Wolters Kluwer Associated Press. Отримуйте текстові сповіщення Forbes Breaking News: Ми запускаємо текстові сповіщення, щоб ви завжди знали найважливіші новини, що формують заголовки дня. Надішліть "Alerts" на (201) 335-0739 або зареєструйтеся тут. Важлива цитата "У червні Окружний суд виніс знакове рішення щодо розвитку ШІ та закону про авторське право, визнавши, що підхід Anthropic до навчання моделей ШІ є добросовісним використанням", - сказала Апарна Срідхар, заступник головного юрисконсульта Anthropic, у заяві. "Сьогоднішнє врегулювання, якщо його затвердять, вирішить решту спадкових претензій позивачів". На що звернути увагу Окружний суддя розгляне умови врегулювання на слуханні, запланованому на понеділок. Велике число 183 мільярди доларів. Це остання оцінка вартості Anthropic після раунду фінансування серії F на 13 мільярдів доларів у вівторок. Ключова передісторія Проти Anthropic подали позов автори книг Андреа Бартц, Чарльз Гребер та Кірк Воллес Джонсон минулого року в тому, що стало знаковою справою про авторські права щодо навчання ШІ-чатботів. Цього літа суддя постановив, що використання Anthropic...
2025/09/06
Indomobil впроваджує блокчейн-освіту для 50 000 студентів по всій Індонезії

Indomobil впроваджує блокчейн-освіту для 50 000 студентів по всій Індонезії

Допис Indomobil впроваджує освіту на основі блокчейну для 50 000 студентів по всій Індонезії з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: індонезійські студенти тепер отримуватимуть ончейн облікові дані через децентралізовану мережу Space and Time. Ініціатива замінює готівкові платежі та банківських посередників прямими транзакціями токенів SXT. Студенти та школи отримують користь від перевірених даних як для курсових робіт, так і для переказів за навчання. Підхід до доступу до освіти в Індонезії на основі блокчейну Indomobil Group запускає нову ініціативу на основі блокчейну, спрямовану на те, щоб зробити освіту більш доступною та перевіреною для десятків тисяч студентів по всій Індонезії. У партнерстві з Space and Time Foundation, індонезійський конгломерат планує залучити понад 50 000 студентів на платформу, де облікові дані курсових робіт та оплата за навчання записуються безпосередньо в блокчейн. В основі ініціативи лежить SXT Chain, децентралізована платформа даних, яка зберігатиме підтвердження про завершення курсу, дозволяючи студентам безпечно представляти свої академічні облікові дані майбутнім роботодавцям або вищим навчальним закладам. Очікується, що використання технології блокчейн створить новий стандарт прозорості для досягнень студентів. Оплата за навчання, яка історично вимагала особистих готівкових транзакцій або сторонніх банківських посередників, тепер буде здійснюватися за допомогою нативного токена SXT від Space and Time. Ці токени дозволяють батькам та студентам платити школам безпосередньо, спрощуючи процес та усуваючи залежність від традиційної фінансової інфраструктури — важливий зсув у країні, де багато людей залишаються без банківських рахунків. Усунення посередників у фінансуванні освіти Впровадження цієї нової системи трансформує застарілу модель оплати, яка колись покладала тягар координації на школи та сім'ї. З SXT як основним методом оплати, плата за навчання може бути відправлена від користувача до користувача та миттєво перевірена. Кожна транзакція, від зарахування до завершення курсу, реєструється в блокчейні через бекенд Space and Time, що робить її повністю перевіряємою. "Indomobil завжди вірив у побудову довгострокової інфраструктури, яка підтримує національний розвиток. Освіта є критичною частиною цього. Наше партнерство з Space and Time та MakeInfinite Labs дозволяє...
2025/09/06
