Баттербін прагне змінити шлях розвитку NASCAR

БРУКЛІН, МІЧИГАН – 06 ЧЕРВНЯ: Брендон Квін, водій #28 Best Repair Chevrolet чекає в гаражній зоні під час тренування серії ARCA Menards Henry Ford Health 200 на Міжнародному спідвеї Мічигану 06 червня 2025 року в Брукліні, Мічиган. (Фото Мег Оліфант/Getty Images) Getty Images Ще один молодий водій робить свою спробу у вищій лізі NASCAR. Але на відміну від десятків тих, хто намагався піднятися кар'єрними сходами цього спорту, цей уже прибуває з фанбазою і псевдонімом, який більше схожий на закуску з ярмарку штату, ніж на ім'я гонщика. Брендон Квін—широко відомий як "Butterbean"—дебютує в серії NASCAR Xfinity на Bristol Motor Speedway наступного тижня на Chevrolet №11 команди Kaulig Racing. І коли це станеться, Butter Nation, його галаслива армія прихильників, буде на повну підтримувати його. 27-річний уродженець Вірджинії — не просто ще один повний надій хлопець із шоломом і мрією. Він привозить із собою вітрину з трофеями, яка вже прогинається під власною вагою. Квін — чемпіон туру CARS Late Model Stock Car 2024 року, а в серії ARCA Menards 2025 року він був більше руйнівною кулею, ніж просто учасником — зібравши шість перемог і три поули, що є найкращими показниками в серії. І якщо ви задаєтеся питанням, чи зможе він триматися на вищих рівнях NASCAR, у нас уже є підказка. Його офіційний дебют у NASCAR відбувся минулого року в серії Truck Series у Норт-Вілксборо. Стартувавши 26-м, він прорізав свій шлях через поле і фінішував четвертим. Його товариш по команді Tricon Garage Корі Хейм міг виграти того дня, але натовп мав очі лише для кремезного хлопця з псевдонімом, що нагадує смажену їжу. Коли Квін виліз зі своєї вантажівки, овації були гучнішими, ніж для переможця. Це те, що не можна підробити. Тепер наступний розділ — Брістоль — NASCAR...