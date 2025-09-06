Robinhood додано до S&P 500 разом з AppLovin, акції зростають на 7%
Пост Robinhood додано до S&P 500 разом з AppLovin, акції зросли на 7% з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акції Robinhood та AppLovin підскочили майже на 7% у п'ятницю ввечері після того, як S&P Global підтвердила, що обидві компанії офіційно приєднаються до індексу S&P 500 до відкриття ринку в понеділок, 22 вересня. Ця інформація надійшла безпосередньо від індексного комітету S&P Global, який оголосив про зміни в публічній заяві, опублікованій після закриття торгів. Robinhood замінить Caesars Entertainment, тоді як AppLovin має зайняти слот, який наразі належить MarketAxess Holdings. Ця перестановка є частиною регулярного циклу оновлення індексу. Коли компанії вибувають, керуючі фондами, що відстежують S&P 500, змушені купувати їхні заміни. Ось чому обидві акції зросли в післяторговий час. Купівля, керована фондами, відбувається автоматично, без емоцій. Оголошення закрило неприємний розділ для обох фірм. Robinhood, яку виключили з червневого квартального ребалансування, побачила падіння своїх акцій на 2% у той час. AppLovin, тим часом, була очорнена Fuzzy Panda Research, шорт-селлером, який у березні просив комітет S&P заблокувати вхід компанії до індексу. Коли AppLovin обійшли в грудні на користь Workday, її акції впали на 15%. Але обидві компанії протрималися достатньо довго, щоб бути обраними цього разу. AppLovin замінює MarketAxess, а Robinhood займає місце Caesars Robinhood, платформа для безкомісійної торгівлі, запустилася на Nasdaq у 2021 році. Вона швидко здобула лояльну базу роздрібних трейдерів, які вивели мемкоїни, такі як AMC Entertainment і GameStop, у заголовки новин. На щорічних загальних зборах у червні акціонер запитав Влада Тенева, співзасновника та генерального директора Robinhood, чи було включення до S&P 500 частиною плану. "Це складно планувати," - відповів Влад. "Я думаю, це одна з тих речей, які, сподіваємося, стаються." Він додав, що вірив у відповідність компанії критеріям. І це сталося. І швидко. AppLovin, яка також...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:29