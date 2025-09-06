2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Bitcoin проти Ethereum – Чи відбувається 'flippening' після того, як спотовий обсяг ETH перевищив BTC?

Bitcoin проти Ethereum – Чи відбувається 'flippening' після того, як спотовий обсяг ETH перевищив BTC?

Пост Bitcoin проти Ethereum – Чи відбувається 'flippening' після того, як спотовий обсяг ETH перевищив обсяг BTC? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Частина останньої переваги Ethereum над Bitcoin пов'язана з тим, куди рухаються інституційні гроші. Корпоративні скарбниці, включаючи такі фірми, як BitMine Immersion та SharpLink Gaming, нещодавно розкрили інформацію про придбання ETH на мільярди доларів. Джерело: CoinGecko Дані про потік ETF також підтвердили цю тенденцію. У той час як продукти Bitcoin бачили нерівномірні притоки протягом серпня, фонди, пов'язані з Ethereum, насолоджувалися стабільними зеленими тижнями перед закриттям місяця з вищими сукупними притоками. Джерело: SoSoValue Джерело: SoSoValue Фонди ETH продовжували залучати свіжий капітал, навіть коли продукти BTC показували відтік. Отже, судячи з усього, Ethereum може бути гарячою власністю ринку на початку вересня. Джерело: https://ambcrypto.com/bitcoin-vs-ethereum-is-the-flippening-on-after-eths-spot-volume-overtakes-btcs/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:30
ЄС дотримується цілі до 2028 року припинити імпорт російської нафти, заявляє про відсутність тиску з боку США

ЄС дотримується цілі до 2028 року припинити імпорт російської нафти, заявляє про відсутність тиску з боку США

Пост ЄС дотримується цілі до 2028 року припинити імпорт російської нафти, заявляє про відсутність тиску з боку США з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Європейський Союз продовжує реалізацію свого плану щодо припинення закупівель нафти та газу з Росії до 1 січня 2028 року, і цей термін не змінюється, навіть попри те, що президент Дональд Трамп закликає європейських лідерів розірвати зв'язки з Москвою вже зараз. У четвер Трамп закликав європейських чиновників припинити закупівлі нафти з Росії, але не надав їм кінцевого терміну, згідно з Reuters, який першим повідомив про цю подію з Копенгагена 5 вересня. У п'ятницю Дан Йоргенсен, який відповідає за енергетичну політику ЄС, чітко заявив в інтерв'ю, що Вашингтон не просив його прискорити цей термін. "Путін не лише перетворив енергетику на зброю проти нас, шантажував держави-члени, ми фактично також опосередковано допомагаємо фінансувати війну Путіна, і це має припинитися. І якщо президент Трамп погоджується з цим, то це лише бажана підтримка, оскільки це, безумовно, наша головна мета", - сказав Йоргенсен. Зараз Європейський Союз завершує розробку юридичних правил для офіційної заборони імпорту нафти та газу з Росії протягом наступних трьох років. Цей імпорт був одним із найбільших джерел грошових надходжень Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, і ці гроші йшли прямо на фінансування її військових зусиль. Угорщина та Словаччина чинять опір, хочуть, щоб газ і нафта продовжували надходити Не всі країни ЄС підтримують цей план. Угорщина та Словаччина все ще імпортують близько 200 000-250 000 барелів російської нафти щодня через трубопровід "Дружба". Це близько 3% від загальних потреб блоку в нафті. Вони також купують російський газ і не задоволені термінами Брюсселя, попереджаючи, що це припинення може підвищити ціни на енергоносії та спричинити дефіцит у їхніх країнах. Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, відстоював свою позицію під час прес-конференції в п'ятницю після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Він відмовився коментувати заяви Трампа...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:29
Ей Джей Лі повертається на WWE SmackDown і нападає на Беккі Лінч

Ей Джей Лі повертається на WWE SmackDown і нападає на Беккі Лінч

Пост AJ Lee повертається на WWE SmackDown і нападає на Беккі Лінч з'явився на BitcoinEthereumNews.com. AJ Lee повернулася на WWE SmackDown. WWE Після більш ніж тижня чуток і днів скандування, колишня чемпіонка WWE Divas AJ Lee повернулася до WWE на SmackDown у Чикаго, щоб допомогти своєму справжньому чоловікові CM Панку. AJ Lee не виступала на рингу 10 років, і її останній матч відбувся у березні 2015 року. Коли Сет Роллінс самовпевнено спостерігав з верхніх ярусів, а Allstate Arena скандувала ім'я AJ Lee, музика Лі пролунала під величезний вибух емоцій. Лі врятувала Панка від другого раунду ляпасів від ударних рук Беккі Лінч. Лі вискочила на ринг і напала на налякану Лінч, яка була більш наляканою, ніж Тоні Хан, коли WWE анонсує вечірній PLE. CM Панк зазнав поразки у фатальному чотиристоронньому матчі за титул чемпіона світу WWE у важкій вазі на WWE Clash у Парижі. Саме коли Панк наближався до другого GTS на Роллінсі, дружина Роллінса Беккі Лінч завдала удару нижче пояса Панку, дозволивши Роллінсу зберегти титул. В один момент головної події Роллінс сказав Панку: "Я ненавиджу твою дурну сім'ю!" Промо-сегмент наступної ночі на Raw між CM Панком і Беккі Лінч був одним із найкращих у цьому році. Фанати у Франції відчайдушно скандували ім'я AJ Lee, коли Панк і Лінч обмінювалися репліками. "Класика, завжди скандують за дурня, який тут не працює", - пожартувала Беккі. Сегмент закінчився тим, що Лінч — вічний провокатор — дала ляпаса CM Панку, знаючи, що він не підніме руку на жінку. Але цитуючи Двейна "Скелю" Джонсона на останній WrestleMania, в якій брала участь AJ Lee: "Я б ніколи, ніколи не підняв руку на жінку. Але я знаю когось, хто був би радий це зробити". Скеля мав на увазі колишню зірку UFC і WWE Ронду Роузі, але цього разу AJ Lee вирівнюватиме шанси...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:11
З'являється фейковий сигнал "хрест смерті" Shiba Inu: що буде далі?

З'являється фейковий сигнал "хрест смерті" Shiba Inu: що буде далі?

Пост "Фейковий Хрест смерті Shiba Inu: що буде далі?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Нещодавно Shiba Inu створила сигнал хреста смерті на своєму годинному графіку, який з'являється, коли короткострокова ковзна середня падає нижче довгострокової MA. У четвер вранці Shiba Inu сформувала золотий хрест на своєму годинному графіку, як повідомляв U.Today, але через кілька годин ціна SHIB розвернулася, і на годинному графіку з'явився хрест смерті. Годинний графік SHIB/USD, надано: TradingView Поява хреста смерті не була надуманою, оскільки ринок зазнав короткострокового тиску продажів напередодні публікації даних про робочі місця в четвер, а ціна Shiba Inu також знизилася. Дивовижний поворот полягає в тому, що хоча Shiba Inu впала до мінімуму $0,000012 — що збіглося з появою хреста смерті — ціна різко зросла після цього, анулюючи сигнал. Вам також може сподобатися Хрест смерті залишається ведмежим індикатором, але цей конкретний сигнал з'явився, коли ціна була відносно перепродана, що приголомшило ведмедів, і Shiba Inu різко відскочила після цього. Що буде далі? На момент публікації Shiba Inu торгувалася з підвищенням на 2,28% за останні 24 години до $0,0000124, відповідно до загального зростання криптовалютного ринку після слабкого звіту про робочі місця. Вам також може сподобатися Згідно зі звітом Бюро статистики праці, опублікованим у п'ятницю, створення робочих місць уповільнилося в серпні, що додалося до нещодавніх ознак ослаблення ринку праці, ймовірно, утримуючи Федеральний резервний банк США (FRB) на шляху до широко очікуваного зниження процентної ставки пізніше цього місяця. Після різкого падіння до мінімуму $0,000012 у четвер, Shiba Inu відскочила. Криптовалюта показала зелену свічку на початку п'ятничної сесії, досягнувши максимуму $0,00001246, перш ніж дещо відступити. У найближчі дні Shiba Inu готується до значного перетину ковзних середніх на своєму денному графіку, за яким будуть уважно спостерігати. Shiba Inu сформувала золотий хрест на своєму денному...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:09
Компанія, яку підтримує син Дональда Трампа, інвестує в 6 криптовалют, включаючи Bitcoin! Ось деталі

Компанія, яку підтримує син Дональда Трампа, інвестує в 6 криптовалют, включаючи Bitcoin! Ось деталі

Пост "Компанія, підтримана сином Дональда Трампа, інвестує в 6 криптовалют, включаючи Bitcoin! Ось деталі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Thumzup Media Corporation, підтримана Дональдом Трампом-молодшим, оголосила у своєму листі інвесторам, що зробила важливий крок у напрямку криптоактивів. Підтримана Трампом-молодшим Thumzup Media робить криптокрок: придбання Bitcoin на 1 мільйон доларів та інвестиції в майнінг DOGE Компанія оголосила, що придбала Bitcoin на суму 1 мільйон доларів, а також схвалила інвестиції в провідні криптовалюти, такі як DOGE, LTC, SOL, XRP, ETH та USDC. Thumzup Media також зробила стратегічний крок у криптомайнінг, підписавши остаточну угоду про придбання 2 500 майнерів Dogecoin (DOGE). Повідомляється, що компанія також розглядає можливість додати ще 1 000 майнерів до свого інвентарю для розширення своїх операцій. Ці кроки вказують на те, що компанія розглядає цифрові активи не лише як інструменти фінансових інвестицій, але й як частину своєї стратегії операційного зростання. Вважається, що інвестиції в майнінг DOGE дозволять Thumzup відігравати більш активну роль в екосистемі блокчейну. Незважаючи на мінливий характер криптовалютних ринків, інституційний інтерес до Bitcoin та інших цифрових активів продовжує зростати. Крок Thumzup Media може як зміцнити впевненість традиційних інвесторів у криптовалюті, так і посилити фінансову диверсифікацію компанії. Керівництво компанії підкреслило, що ці інвестиції є важливою частиною їхньої довгострокової стратегії зростання, і заявило, що вони будуть уважно стежити за розвитком у криптосекторі. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/a-company-backed-by-donald-trumps-son-invests-in-6-cryptocurrencies-including-bitcoin-here-are-the-details/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:06
Рівень безробіття в Канаді досягає 9-річного максимуму, оскільки економіка втрачає 66 тис. робочих місць у серпні

Рівень безробіття в Канаді досягає 9-річного максимуму, оскільки економіка втрачає 66 тис. робочих місць у серпні

Допис "Рівень безробіття в Канаді досягає 9-річного максимуму, оскільки економіка втрачає 66 тис. робочих місць у серпні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Рівень безробіття в Канаді зріс до 7,1% у серпні, що є найвищим показником за більш ніж дев'ять років за межами пандемії, посилюючи тиск на Банк Канади щодо зниження відсоткової ставки пізніше цього місяця. Статистичне управління Канади повідомило в п'ятницю, що економіка втратила 66 000 робочих місць у серпні, переважно на умовах неповного робочого дня. Професійні та технічні послуги очолили падіння, тоді як чутливі до торгівлі сектори, такі як транспорт, складування та виробництво, також зазнали значних втрат робочих місць. Економісти підвищують шанси на зниження ставки Старший економіст CIBC Ендрю Грантем сказав, що останні дані показують, що слабкість більше не обмежується секторами, які постраждали від американських тарифів. "Слабший, ніж очікувалося, звіт про зайнятість призвів до того, що фінансові ринки оцінюють більшу ймовірність зниження відсоткової ставки у вересні, що призвело до зниження дохідності облігацій", - сказав він клієнтам. Наступне рішення щодо політики Банку Канади заплановане на 17 вересня. Центральний банк утримував свою ключову ставку на рівні 2,75% протягом останніх трьох засідань, посилаючись на торговельну невизначеність та стійку інфляцію. Однак звіт про робочі місця доповнює дані минулого тижня, які показують, що ВВП скоротився на 1,6% у річному вираженні у другому кварталі, з лише незначним відновленням на 0,1%, оціненим для липня. Серпень став другим поспіль місяцем втрат робочих місць після зниження на 41 000 у липні. Кількість безробітних зросла на 34 000, підвищивши рівень звільнень до 1%, порівняно з 0,9% роком раніше. Головний економіст BMO Дуглас Портер зазначив, що економіка втратила 38 500 робочих місць з початку торговельної війни в січні, включаючи 58 100 виробничих посад. Інфляційний тиск формує перспективи політики Інфляція може стати вирішальним фактором. Індекс споживчих цін зріс на 1,7% у липні, хоча основні показники залишалися підвищеними, з тримісячним середнім значенням CPI-trim і CPI-median на рівні 2,4%. Економіст RBC Клер Фан сказала, що серпневий звіт про інфляцію, який має вийти за день до рішення щодо ставки, буде...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 09:41
Кити вливають $1 млрд у Solana DeFi, оскільки кількість транзакцій зростає на 500%, ось чому

Кити вливають $1 млрд у Solana DeFi, оскільки кількість транзакцій зростає на 500%, ось чому

Пост Кити вливають 1 млрд доларів у Solana DeFi, оскільки транзакції зростають на 500%, ось чому з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Кити вливають 1 млрд доларів у Solana DeFi, оскільки транзакції зростають на 500%, ось чому Відмова від відповідальності: інформація, знайдена на NewsBTC, призначена лише для освітніх цілей. Вона не представляє думку NewsBTC щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких інвестицій, і, звичайно, інвестування несе ризики. Вам рекомендується проводити власне дослідження перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Використовуйте інформацію, надану на цьому веб-сайті, повністю на свій ризик. Пов'язані новини © 2025 NewsBTC. Усі права захищені. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://www.newsbtc.com/news/solana/whales-inject-1b-into-solana-defi-as-transactions-surge-500-heres-why/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 09:39
Як травма новачка Томаса Сорбера, що завершила сезон, впливає на Тандер зараз і в майбутньому

Як травма новачка Томаса Сорбера, що завершила сезон, впливає на Тандер зараз і в майбутньому

Допис "Як травма новачка Томаса Сорбера, що завершила сезон, впливає на Thunder зараз і в майбутньому" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ЛАС-ВЕГАС, НЕВАДА – 16 ЛИПНЯ: Томас Сорбер №12 з Oklahoma City Thunder позує для портрета під час фотосесії новачків Національної баскетбольної асоціації (NBA) 2025 року в UNLV 16 липня 2025 року в Лас-Вегасі, Невада. ПРИМІТКА ДЛЯ КОРИСТУВАЧА: Користувач прямо визнає та погоджується, що завантажуючи та/або використовуючи цю фотографію, Користувач погоджується з умовами Ліцензійної угоди Getty Images (Фото Гаррі Хау/Getty Images) Getty Images Менш ніж за місяць до початку тренувального табору NBA, Oklahoma City Thunder отримали погані новини. Томас Сорбер, 15-й загальний вибір команди на драфті в червні та видатний першокурсник-центровий з Джорджтауна, порвав передню хрестоподібну зв'язку і пропустить весь сезон 2025-26. 19-річний гравець є надзвичайно талановитим центровим з навичками пасу та здатністю створювати моменти для інших, але його можливість зробити внесок на рівні NBA доведеться відкласти ще на рік. Чинні чемпіони мають бути в порядку без нього в найближчому майбутньому. Їхня передня лінія вже завантажена і більш ніж здатна триматися самостійно — зрештою, вона привела їх до титулу минулого сезону. Тим не менш, травма Сорбера може вплинути на глибину групи протягом регулярного сезону, якщо виникнуть інші травми передньої лінії. Крім того, ця невдача має також довгострокові наслідки. Сорбер розглядався як гравець з талантом, який потенційно міг би замінити Ісайю Хартенштайна в ротації, якщо Thunder не зможе утримати його через майбутні фінансові обмеження. З цією травмою Сорбер не дебютує в NBA до сезону 2026-27, що означає, що він відставатиме з точки зору досвіду. Йому може знадобитися додатковий рік чи два після цього, перш ніж він буде готовий взяти на себе важливу роль у команді чемпіонського калібру. Звичайно, сюрпризи трапляються, і гравці-першокурсники...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 09:23
Пояснення фінальних титрів та пост-титрів Last Rites

Пояснення фінальних титрів та пост-титрів Last Rites

Пост "Пояснення фінальних титрів та сцен після титрів у фільмі "Останній обряд"" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Міжнародний постер "Закляття: Останній обряд" із Вірою Фарміґою та Патріком Вілсоном. Warner Bros. Pictures/New Line Cinema У фільмі жахів "Закляття: Останній обряд" — з Патріком Вілсоном та Вірою Фарміґою у головних ролях — є кадри в кінці та після титрів, які ви не захочете пропустити. Вілсон і Фарміґа повертаються в ролі реальних демонологів Еда і Лоррейн Ворренів у фільмі "Закляття: Останній обряд", десятому фільмі кіновсесвіту "Закляття". Forbes"Всі фільми всесвіту "Закляття" від найгіршого до найкращого за версією Rotten Tomatoes"Автор: Тім Ламмерс Режисер Майкл Чавес, "Закляття: Останній обряд" виходить у кінотеатрах по всій країні в п'ятницю. Фільм починається в 1964 році, коли молоді Ед і Лоррейн Воррен (Оріон Сміт і Медісон Лоулор) розслідують смерть, пов'язану з надприродним, що включає першу зустріч пари з демонічною присутністю. Після контакту з дзеркалом, яким заволодів демон, Лоррейн — яка на дев'ятому місяці вагітності — від шоку починає пологи. Після майже трагедії народжується єдина дитина Еда і Лоррейн — дочка Джуді, і коли вона росте, пара виявляє, що дівчинка успадкувала їхнє відчуття паранормального. Forbes"Хітовий фільм жахів "Зброя" отримує дату стрімінгу"Автор: Тім Ламмерс Незабаром історія переноситься в 1986 рік, коли Воррени припинили паранормальні розслідування через ослаблене серце Еда. Однак, коли одержиме демоном дзеркало з'являється в будинку родини Смурл у Пенсільванії і переслідує всіх вісьмох людей, що живуть у ньому, 22-річна Джуді (Міа Томлінсон) вирушає до будинку, щоб допомогти їм. Побоюючись за безпеку своєї доньки, Воррени вирішують розслідувати привидів у будинку Смурлів, щоб раз і назавжди позбутися демона — і трьох страшних примар, що тероризують родину в будинку. Forbes"Коли "Закляття: Останній обряд" вийде на...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:56
Чи законне перейменування Трампом Міністерства оборони на Міністерство війни? Що потрібно знати.

Чи законне перейменування Трампом Міністерства оборони на Міністерство війни? Що потрібно знати.

Допис "Чи є перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни Трампом законним? Що потрібно знати" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Президент Дональд Трамп підписав у п'ятницю указ про перейменування Міністерства оборони на "Міністерство війни", що наразі є неофіційною зміною, оскільки Трамп не має законних повноважень змінювати назву без участі Конгресу. Президент Дональд Трамп виступає під час засідання кабінету міністрів разом із міністром оборони Пітом Хегсетом у Білому домі 26 серпня. AFP via Getty Images Ключові факти Трамп підписав указ про перейменування оборонного відомства в п'ятницю, після того як неодноразово публічно заявляв, що вважає за потрібне повернути назву "Міністерство війни". Міністерство оборони раніше було відоме як "Міністерство війни" до 1940-х років, коли назву змінили після Другої світової війни, а різні відомства військових — армія, флот, морська піхота та повітряні сили — були об'єднані в єдине відомство. Ця зміна назви була здійснена Конгресом, оскільки законодавці офіційно перейменували відомство на Міністерство оборони в 1949 році, коли вони внесли поправки до Закону про національну безпеку. Через це для офіційної зміни назви назад на Міністерство війни потрібен ще один акт Конгресу, і Трамп не може зробити це в односторонньому порядку самостійно через указ. Незважаючи на указ Трампа в п'ятницю, це означає, що зміна назви насправді не буде офіційною, а Білий дім заявив у інформаційному бюлетені, що вони мають намір зробити назву Міністерство війни "другорядною назвою" для відомства. Трамп також доручить міністру оборони Піту Хегсету "рекомендувати дії", включаючи акти Конгресу, які зроблять зміну назви постійною. Що буде сказано в указі Трампа? Указ встановить Міністерство війни як "другорядну" назву для відомства, а також доручить Хегсету відтепер бути відомим під "другорядним титулом" "Міністр війни", згідно з...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:53
