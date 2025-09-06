ЄС дотримується цілі до 2028 року припинити імпорт російської нафти, заявляє про відсутність тиску з боку США

Європейський Союз продовжує реалізацію свого плану щодо припинення закупівель нафти та газу з Росії до 1 січня 2028 року, і цей термін не змінюється, навіть попри те, що президент Дональд Трамп закликає європейських лідерів розірвати зв'язки з Москвою вже зараз. У четвер Трамп закликав європейських чиновників припинити закупівлі нафти з Росії, але не надав їм кінцевого терміну, згідно з Reuters, який першим повідомив про цю подію з Копенгагена 5 вересня. У п'ятницю Дан Йоргенсен, який відповідає за енергетичну політику ЄС, чітко заявив в інтерв'ю, що Вашингтон не просив його прискорити цей термін. "Путін не лише перетворив енергетику на зброю проти нас, шантажував держави-члени, ми фактично також опосередковано допомагаємо фінансувати війну Путіна, і це має припинитися. І якщо президент Трамп погоджується з цим, то це лише бажана підтримка, оскільки це, безумовно, наша головна мета", - сказав Йоргенсен. Зараз Європейський Союз завершує розробку юридичних правил для офіційної заборони імпорту нафти та газу з Росії протягом наступних трьох років. Цей імпорт був одним із найбільших джерел грошових надходжень Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, і ці гроші йшли прямо на фінансування її військових зусиль. Угорщина та Словаччина чинять опір, хочуть, щоб газ і нафта продовжували надходити Не всі країни ЄС підтримують цей план. Угорщина та Словаччина все ще імпортують близько 200 000-250 000 барелів російської нафти щодня через трубопровід "Дружба". Це близько 3% від загальних потреб блоку в нафті. Вони також купують російський газ і не задоволені термінами Брюсселя, попереджаючи, що це припинення може підвищити ціни на енергоносії та спричинити дефіцит у їхніх країнах. Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, відстоював свою позицію під час прес-конференції в п'ятницю після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Він відмовився коментувати заяви Трампа...