Рівень безробіття в Канаді досягає 9-річного максимуму, оскільки економіка втрачає 66 тис. робочих місць у серпні
Допис "Рівень безробіття в Канаді досягає 9-річного максимуму, оскільки економіка втрачає 66 тис. робочих місць у серпні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Рівень безробіття в Канаді зріс до 7,1% у серпні, що є найвищим показником за більш ніж дев'ять років за межами пандемії, посилюючи тиск на Банк Канади щодо зниження відсоткової ставки пізніше цього місяця. Статистичне управління Канади повідомило в п'ятницю, що економіка втратила 66 000 робочих місць у серпні, переважно на умовах неповного робочого дня. Професійні та технічні послуги очолили падіння, тоді як чутливі до торгівлі сектори, такі як транспорт, складування та виробництво, також зазнали значних втрат робочих місць. Економісти підвищують шанси на зниження ставки Старший економіст CIBC Ендрю Грантем сказав, що останні дані показують, що слабкість більше не обмежується секторами, які постраждали від американських тарифів. "Слабший, ніж очікувалося, звіт про зайнятість призвів до того, що фінансові ринки оцінюють більшу ймовірність зниження відсоткової ставки у вересні, що призвело до зниження дохідності облігацій", - сказав він клієнтам. Наступне рішення щодо політики Банку Канади заплановане на 17 вересня. Центральний банк утримував свою ключову ставку на рівні 2,75% протягом останніх трьох засідань, посилаючись на торговельну невизначеність та стійку інфляцію. Однак звіт про робочі місця доповнює дані минулого тижня, які показують, що ВВП скоротився на 1,6% у річному вираженні у другому кварталі, з лише незначним відновленням на 0,1%, оціненим для липня. Серпень став другим поспіль місяцем втрат робочих місць після зниження на 41 000 у липні. Кількість безробітних зросла на 34 000, підвищивши рівень звільнень до 1%, порівняно з 0,9% роком раніше. Головний економіст BMO Дуглас Портер зазначив, що економіка втратила 38 500 робочих місць з початку торговельної війни в січні, включаючи 58 100 виробничих посад. Інфляційний тиск формує перспективи політики Інфляція може стати вирішальним фактором. Індекс споживчих цін зріс на 1,7% у липні, хоча основні показники залишалися підвищеними, з тримісячним середнім значенням CPI-trim і CPI-median на рівні 2,4%. Економіст RBC Клер Фан сказала, що серпневий звіт про інфляцію, який має вийти за день до рішення щодо ставки, буде...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 09:41