2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
7,626 BTC віком 3-5 років переміщуються в мережі

7,626 BTC віком 3-5 років переміщуються в мережі

Пост про переміщення 7,626 BTC віком 3-5 років у блокчейні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Шлях Себастьяна у світ криптовалют розпочався чотири роки тому, керований захопленням потенціалом технології блокчейн революціонізувати фінансові системи. Його початкові дослідження зосереджувалися на розумінні складнощів різних криптопроєктів, особливо тих, що спрямовані на створення інноваційних фінансових рішень. Через незліченні години досліджень та навчання Себастьян розвинув глибоке розуміння базових технологій, динаміки ринку та потенційних застосувань криптовалют. Щоб поділитися своїми думками з іншими, Себастьян став активним учасником онлайн-дискусій на платформах, таких як X та LinkedIn. Його зосередження на фінтех та криптовалютних темах швидко зробило його надійним голосом в онлайн-криптоспільноті. Метою Себастьяна було навчати та інформувати свою аудиторію про останні тенденції та інсайти у швидко еволюціонуючому криптовалютному ландшафті. Щоб далі вдосконалити свою експертизу, Себастьян отримав сертифікацію UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Ця ретельна програма забезпечила його цінними навичками та знаннями щодо фінансових технологій, подолавши розрив між традиційними фінансами та децентралізованими фінансами. Сертифікація поглибила його розуміння ширшого фінансового ландшафту та його перетину з технологією блокчейн. Пристрасть Себастьяна до фінансів та письма очевидна в його роботі. Він любить заглиблюватися у фінансові дослідження, аналізувати ринкові тенденції та досліджувати останні розробки у криптопросторі. У вільний час Себастьяна часто можна знайти зануреним у графіки, вивчаючим звіти 10-K або беручим участь у провокаційних дискусіях про майбутнє фінансів. Шлях Себастьяна як криптопіонера відзначений невпинним прагненням до знань та відданістю поділитися своїми думками. Його здатність орієнтуватися у складному світі криптовалют, у поєднанні з його пристрастю до фінансових досліджень та комунікації, робить його цінним учасником галузі. Оскільки криптовалютний ландшафт продовжує розвиватися, Себастьян залишається на передньому краї, надаючи цінні інсайти та...
Sidekick
K$0.03263-45.69%
Bitcoin
BTC$112,082.34-7.73%
DeepBook
DEEP$0.100823-24.78%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 11:36
Поділитись
$216M знищено за 24 години, оскільки довгі позиції зазнають жорстокого удару

$216M знищено за 24 години, оскільки довгі позиції зазнають жорстокого удару

Допис $216M знищено за 24г, оскільки довгі позиції зазнають жорстокого удару з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Тривожні криптовалютні ліквідації: $216M знищено за 24г, оскільки довгі позиції зазнають жорстокого удару Перейти до вмісту Головна Криптовалютні новини Тривожні криптовалютні ліквідації: $216M знищено за 24г, оскільки довгі позиції зазнають жорстокого удару Джерело: https://bitcoinworld.co.in/crypto-liquidations-brutal-blow/
BRC20.COM
COM$0.010036-10.37%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 11:28
Поділитись
Джастін Сан звертається до World Liberty Financial – Розблокуйте мої токени

Джастін Сан звертається до World Liberty Financial – Розблокуйте мої токени

Пост "Джастін Сан звертається до World Liberty Financial – Розблокуйте мої токени" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Засновник TRON Джастін Сан не є новачком у драмах (чи в заголовках новин). Він знову опинився в центрі суперечок після того, як World Liberty Financial (WLFI) раптово заморозила велику частину його токенів. Сан тут більше, ніж просто інвестор. Як він чітко зазначає у своєму відкритому пості до команди та спільноти WLFI, він вклав не лише свої гроші, але й "довіру та підтримку майбутнього цього проєкту". Справедливість є ключовим питанням для Джастіна Сана Джастін Сан вже грав у цю гру раніше, як підтримувач і підприємець. Не кожного дня мільярдер публічно вимагає повернути свої токени, і це не маленька сума. За повідомленнями, активи Сана в WLFI становлять близько 107 мільйонів доларів, заблоковані в лімбо. Навколо кружляють звинувачення в маніпуляціях ринком та управлінні, яке є чим завгодно, але не децентралізованим. Сага WLFI глибша, ніж заморожені токени. Проєкт переслідують чутки та звинувачення з моменту його створення. Інсайдери володіють більш ніж половиною пропозиції. Повідомляється, що сім'я Трампа контролює мільярди токенів і приголомшливу частку доходів проєкту. Розподіл токенів також критикують за їх непрозорість. Деякі роздрібні інвестори звинувачують команду в "інсайдерських демпінгах" одразу після запуску. Це призвело до різкого падіння цін саме тоді, коли звичайні власники почали вкладатися. WLFI також зазнав перевірки щодо ймовірних таємних угод та преференційного ставлення до високопрофільних інвесторів. Однак команда заперечила будь-які правопорушення, списуючи все на рутинне управління казначейством. Для Сана основним питанням є справедливість. Він заявив, відлунюючи почуття, глибоко вплетене у світ криптовалют: "Токени є священними та недоторканними — це має бути найбазовішою цінністю будь-якого блокчейну". На його думку, заморозка є не лише поганою для нього, але й для самого проєкту, ризикуючи крахом...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.574-26.45%
SUN
SUN$0.024251-5.31%
WLFI
WLFI$0.1312-26.98%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 11:20
Поділитись
Ключова затримка подовжує регуляторний контроль

Ключова затримка подовжує регуляторний контроль

Допис "Ключова затримка продовжує регуляторний контроль" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Спотовий DOT ETF від Grayscale: ключова затримка продовжує регуляторний контроль Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Спотовий DOT ETF від Grayscale: ключова затримка продовжує регуляторний контроль Джерело: https://bitcoinworld.co.in/grayscale-spot-dot-etf-delay/
BRC20.COM
COM$0.010036-10.37%
Polkadot
DOT$3.102-24.52%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 11:16
Поділитись
Глибоке занурення в ринкові реакції

Глибоке занурення в ринкові реакції

Публікація "Глибокий аналіз ринкових реакцій" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Спотові ETF ETH зіткнулися з масовим відтоком у $444 млн: глибокий аналіз ринкових реакцій Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Спотові ETF ETH зіткнулися з масовим відтоком у $444 млн: глибокий аналіз ринкових реакцій Джерело: https://bitcoinworld.co.in/spot-eth-etfs-outflow-2/
DeepBook
DEEP$0.100823-24.78%
BRC20.COM
COM$0.010036-10.37%
Ethereum
ETH$3,788.6-13.54%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 11:04
Поділитись
Децентралізований механізм вирішення спорів

Децентралізований механізм вирішення спорів

Пост "Децентралізований механізм вирішення спорів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Kleros (PNK) - це протокол вирішення спорів на основі блокчейну, розроблений для забезпечення децентралізованого та ефективного механізму вирішення спорів у різних додатках та галузях. Протокол має на меті запропонувати справедливий і прозорий спосіб вирішення розбіжностей без необхідності використання традиційних правових систем або посередників. Хоча він має потенціал зменшити залежність від традиційних правових систем та посередників, він також стикається з проблемами, пов'язаними з масштабуванням, юрисдикційними питаннями та необхідністю забезпечення цілісності пулу присяжних. Децентралізований арбітраж Kleros функціонує як децентралізована арбітражна платформа, де спори вирішуються глобальною мережею присяжних, а не традиційними суддями чи арбітрами. Присяжні обираються на основі їхніх стейкнутих токенів PNK та їхньої репутації в екосистемі Kleros. PNK - це нативний криптовалютний токен протоколу Kleros. Власники токенів PNK можуть стейкати свої токени, щоб стати присяжними в системі вирішення спорів Kleros. Присяжні мотивовані приймати справедливі та точні рішення, оскільки вони можуть отримувати винагороди за участь і зазнавати штрафів за прийняття неправильних рішень. Присяжні отримують винагороду у вигляді токенів PNK за свою роботу з вирішення спорів. Однак, якщо вони приймають неправильні або упереджені рішення, вони можуть втратити частину своїх стейкнутих токенів як штраф. Відмова від відповідальності. Ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не повинна розглядатися як схвалення від CoinIdol. Це не рекомендація купувати або продавати криптовалюту. Читачі повинні проводити власне дослідження перед інвестуванням коштів. Джерело: https://coinidol.com/kleros-pnk-token/
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 11:03
Поділитись
Тривожний відтік у розмірі $162 млн викликає занепокоєння на ринку

Тривожний відтік у розмірі $162 млн викликає занепокоєння на ринку

Пост Тривожний відтік у розмірі $162 млн викликає занепокоєння на ринку з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Відтік зі спотових Bitcoin ETF: тривожний відтік у розмірі $162 млн викликає занепокоєння на ринку Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Відтік зі спотових Bitcoin ETF: тривожний відтік у розмірі $162 млн викликає занепокоєння на ринку Джерело: https://bitcoinworld.co.in/spot-bitcoin-etf-outflows-3/
BRC20.COM
COM$0.010036-10.37%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:49
Поділитись
Дженніфер лопес анонсує мюзикл "поцілунок жінки-павука" з титульним треком

Дженніфер лопес анонсує мюзикл "поцілунок жінки-павука" з титульним треком

Пост Дженніфер Лопес представляє музичний трек "Kiss Of The Spider Woman" з однойменного мюзиклу з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Дженніфер Лопес Getty Images Дженніфер Лопес готова до своєї головної ролі в новій екранізації "Поцілунок жінки-павука". Зіркова виконавиця зіграє головну героїню у майбутньому фільмі, що відтворює мюзикл, який отримав премію Тоні, де спочатку головну роль виконувала Чіта Рівера. У першому знайомстві з майбутнім фільмом Лопес представила пісню "Kiss of the Spider Woman" із саундтреку до фільму. "Рано чи пізно, при сонячному світлі чи в цвітінні / Коли червоні свічки мерехтять, вона увійде в кімнату / І завіса здригнеться, і вогонь зашипить / Ось її поцілунок", - співає вона в захоплюючому треку. "Місяць тьмяніє / Під час відпливу / І її чорні намистини мерехтять / І ти прагнеш рухатися, але ти спійманий у павутину / Жінки-павука / У її оксамитовому плащі / Ти можеш кричати / Але не можеш втекти". У музичній адаптації Лопес грає Аврору, об'єкт захоплення ув'язненого Луїса Моліни, якого грає Тонатіу, та його сусіда по камері Валентина Аррегі, якого грає Дієго Луна. Сама Рівера відвідала знімальний майданчик, щоб побачити Лопес у дії перед своєю смертю минулого року. "[Я] майже впала замертво", - розповіла вона Out про цей досвід. "Маленька дівчинка в мені, яка сиділа перед телевізором, дивлячись "Вестсайдську історію" з мамою, танцювала і мріяла, що одного дня я зможу співати, танцювати і грати, повністю реалізувалася в той момент". "Це був один із найпрекрасніших досвідів створення фільму, який у мене коли-небудь був, і також у важкий час у моєму житті", - додала вона. "[Це] просто заповнило частину мене, яка так довго чекала, щоб ожити". Зрештою, втілення улюбленого мюзиклу на екрані стало "здійсненням мрії" для...
PlaysOut
PLAY$0.03296-28.03%
CryptoCurrency Moons
MOON$0.07842-8.13%
Movement
MOVE$0.0795-27.66%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:41
Поділитись
Найкращі монети на попередньому продажу в 2025 році. BlockDAG, PEPENODE, SUBBD і BEST

Найкращі монети на попередньому продажу в 2025 році. BlockDAG, PEPENODE, SUBBD і BEST

Пост "Найкращі монети для передпродажу в 2025 році. BlockDAG, PEPENODE, SUBBD і BEST" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Передпродажі залишаються однією з рідкісних сфер у криптовалюті, де дрібні покупці все ще можуть отримати ранній доступ і значну вигоду. Замість очікування лістингу на біржах і пізніх стрибків цін, участь у передпродажах часто забезпечує вищу прибутковість завдяки використанню імпульсу до його піку. Справжній виклик полягає у визначенні проєктів, які дійсно варті підтримки. З появою нових передпродажів щотижня, відокремлення реальних можливостей від прогріву вимагає уважності. Цей посібник звужує список найкращих монет для передпродажу на даний момент. Кожен включений проєкт демонструє суцільні механізми, активні бази користувачів або стимули, що виходять за межі розпливчастих обіцянок. Від вірусного мобільного майнінгу до керованих ШІ економік для творців, ці передпродажі підтримуються тяжінням і результатами. На чолі списку стоїть BlockDAG, який вже залучив майже 400 мільйонів доларів і продовжує нарощувати імпульс. 1. BlockDAG будує масштаб перед запуском BlockDAG захопив сильний імпульс завдяки своїй гібридній архітектурі, яка об'єднує масштабування Directed Acyclic Graph (DAG) з безпекою Proof-of-Work (PoW). Повністю сумісний з EVM, він підтримує dApps і смартконтракти, подібні до блокчейн Ethereum. У поєднанні з успішним аудитом CertiK і відкритою командою лідерів, BlockDAG встановив чітку довіру. З майже 400 мільйонів доларів, забезпечених під час передпродажу, і ціною, скинутою до 0,0013 долара, BlockDAG представив цю модель з фіксованою ставкою під час події розгортання BDAG, щоб усунути рівні бонусів і забезпечити справедливість для кожного учасника. Ключовим фактором впровадження є застосунок X1 Miner, яким зараз користуються понад 3 мільйони людей. Він дозволяє смартфонам діяти як майнери, створюючи недорогий шлях для глобальної участі та поширення впровадження без інтенсивного маркетингу. Це розширення, кероване спільнотою, стало унікальною перевагою. Ще однією видатною функцією є панель управління V4, яка перетворює передпродаж на інтерактивну платформу. Замість простого порталу для покупок, користувачі бачать живі графіки, оновлення гаманця, дані книги ордерів і таблиці лідерів. Битви покупців додають конкурентну перевагу, щодня винагороджуючи активних учасників...
Portal
PORTAL$0.02426-37.08%
RealLink
REAL$0.07045-14.02%
Hyperliquid
HYPE$38.83-12.42%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 09:58
Поділитись
Формування особистості ChatGPT та етика ШІ

Формування особистості ChatGPT та етика ШІ

Допис "Формування особистості ChatGPT та етика ШІ" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Важлива реорганізація OpenAI: формування особистості ChatGPT та етика ШІ Перейти до вмісту Головна Новини ШІ Важлива реорганізація OpenAI: формування особистості ChatGPT та етика ШІ Джерело: https://bitcoinworld.co.in/openai-reorganizes-ai-behavior/
BRC20.COM
COM$0.010036-10.37%
Sleepless AI
AI$0.0791-35.74%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 09:49
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів