Найкращі монети на попередньому продажу в 2025 році. BlockDAG, PEPENODE, SUBBD і BEST
Пост "Найкращі монети для передпродажу в 2025 році. BlockDAG, PEPENODE, SUBBD і BEST" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Передпродажі залишаються однією з рідкісних сфер у криптовалюті, де дрібні покупці все ще можуть отримати ранній доступ і значну вигоду. Замість очікування лістингу на біржах і пізніх стрибків цін, участь у передпродажах часто забезпечує вищу прибутковість завдяки використанню імпульсу до його піку. Справжній виклик полягає у визначенні проєктів, які дійсно варті підтримки. З появою нових передпродажів щотижня, відокремлення реальних можливостей від прогріву вимагає уважності. Цей посібник звужує список найкращих монет для передпродажу на даний момент. Кожен включений проєкт демонструє суцільні механізми, активні бази користувачів або стимули, що виходять за межі розпливчастих обіцянок. Від вірусного мобільного майнінгу до керованих ШІ економік для творців, ці передпродажі підтримуються тяжінням і результатами. На чолі списку стоїть BlockDAG, який вже залучив майже 400 мільйонів доларів і продовжує нарощувати імпульс. 1. BlockDAG будує масштаб перед запуском BlockDAG захопив сильний імпульс завдяки своїй гібридній архітектурі, яка об'єднує масштабування Directed Acyclic Graph (DAG) з безпекою Proof-of-Work (PoW). Повністю сумісний з EVM, він підтримує dApps і смартконтракти, подібні до блокчейн Ethereum. У поєднанні з успішним аудитом CertiK і відкритою командою лідерів, BlockDAG встановив чітку довіру. З майже 400 мільйонів доларів, забезпечених під час передпродажу, і ціною, скинутою до 0,0013 долара, BlockDAG представив цю модель з фіксованою ставкою під час події розгортання BDAG, щоб усунути рівні бонусів і забезпечити справедливість для кожного учасника. Ключовим фактором впровадження є застосунок X1 Miner, яким зараз користуються понад 3 мільйони людей. Він дозволяє смартфонам діяти як майнери, створюючи недорогий шлях для глобальної участі та поширення впровадження без інтенсивного маркетингу. Це розширення, кероване спільнотою, стало унікальною перевагою. Ще однією видатною функцією є панель управління V4, яка перетворює передпродаж на інтерактивну платформу. Замість простого порталу для покупок, користувачі бачать живі графіки, оновлення гаманця, дані книги ордерів і таблиці лідерів. Битви покупців додають конкурентну перевагу, щодня винагороджуючи активних учасників...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 09:58