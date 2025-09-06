Джастін Сан звертається до World Liberty Financial – Розблокуйте мої токени

Засновник TRON Джастін Сан не є новачком у драмах (чи в заголовках новин). Він знову опинився в центрі суперечок після того, як World Liberty Financial (WLFI) раптово заморозила велику частину його токенів. Сан тут більше, ніж просто інвестор. Як він чітко зазначає у своєму відкритому пості до команди та спільноти WLFI, він вклав не лише свої гроші, але й "довіру та підтримку майбутнього цього проєкту". Справедливість є ключовим питанням для Джастіна Сана Джастін Сан вже грав у цю гру раніше, як підтримувач і підприємець. Не кожного дня мільярдер публічно вимагає повернути свої токени, і це не маленька сума. За повідомленнями, активи Сана в WLFI становлять близько 107 мільйонів доларів, заблоковані в лімбо. Навколо кружляють звинувачення в маніпуляціях ринком та управлінні, яке є чим завгодно, але не децентралізованим. Сага WLFI глибша, ніж заморожені токени. Проєкт переслідують чутки та звинувачення з моменту його створення. Інсайдери володіють більш ніж половиною пропозиції. Повідомляється, що сім'я Трампа контролює мільярди токенів і приголомшливу частку доходів проєкту. Розподіл токенів також критикують за їх непрозорість. Деякі роздрібні інвестори звинувачують команду в "інсайдерських демпінгах" одразу після запуску. Це призвело до різкого падіння цін саме тоді, коли звичайні власники почали вкладатися. WLFI також зазнав перевірки щодо ймовірних таємних угод та преференційного ставлення до високопрофільних інвесторів. Однак команда заперечила будь-які правопорушення, списуючи все на рутинне управління казначейством. Для Сана основним питанням є справедливість. Він заявив, відлунюючи почуття, глибоко вплетене у світ криптовалют: "Токени є священними та недоторканними — це має бути найбазовішою цінністю будь-якого блокчейну". На його думку, заморозка є не лише поганою для нього, але й для самого проєкту, ризикуючи крахом...