Джастін Бібер розвиває альбом 'Swag' швидким продовженням 'Swag II'

Джастін Бібер NBCU Photo Bank через Getty Images Джастін Бібер не витрачав багато часу на те, щоб поділитися новою музикою після випуску свого альбому Swag у липні. Володар Греммі випустив Swag II, несподіване продовження свого попереднього альбому, який породив сингли з топ-20, такі як "Daisies" та "Yukon." Перевидання Swag II, що налічує 23 треки на додаток до перших 21, виходить через два тижні після того, як Бібер відзначив перший день народження свого сина, Джека Блюза Бібера, з дружиною Гейлі Бібер. У новому проєкті Бібер продовжує відкриватися про своє особисте життя – а саме, про свій шлюх та спекуляції щодо зловживання речовинами – за допомогою зіркових продюсерів, таких як Mike Will Made It та Mk.gee. "Вони намагаються сказати, що я божевільний / Але тепер вони співають кожен рядок," – співає Бібер у вступному треку "Speed Demon." "У мене багато гір, які треба підкорити / Довелося залишити деяких жебраків позаду / І є щось сильніше за мене / Що прокладає мені новий шлях і дає мені енергію / І є щось у тому, як вона змусила мене повірити, що я достатній / Щодня вона дарує мені любов / І всі люди, які сумнівалися в мені / Вони стали свідками мого спокутування, тепер вони на моєму місці." Бібер також ділиться своєю вдячністю та відданістю дружині в таких треках, як "I Do," "Mother in You," "Don't Wanna," та у співпраці з Tems "I Think You're Special." "Я згоден / Я маю на увазі це, коли кажу, що згоден / Нікому не дозволено торкатися тебе / Я згоден / Ти завжди будеш тією, кого я обираю," – співає він у "I Do," додаючи: "[Я] ніколи не любив тебе більше, ніж зараз." Залишається побачити, чи Бібер...