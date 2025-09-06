2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Комісія з цінних паперів і бірж США під вогнем критики через "зниклі" повідомлення Генслера з ключового періоду криптовалютних обмежень

Комісія з цінних паперів і бірж США під вогнем критики через "зниклі" повідомлення Генслера з ключового періоду криптовалютних обмежень

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) опинилася під вогнем критики після нещодавнього звіту, який детально описав серію "уникнених" помилок з боку ІТ-відділу регулятора, що призвели до втрати записів, пов'язаних із правозастосовними діями щодо криптовалют під час перебування Гері Генслера на посаді. Пов'язане читання: Голова Банку Англії ділиться баченням "мульти-грошей" напередодні консультацій щодо плану стейблкоїнів [...]
Bitcoinist2025/09/06 13:00
SEC та CFTC просувають адаптацію цілодобової торгівлі

SEC та CFTC просувають адаптацію цілодобової торгівлі

Допис SEC і CFTC Push за адаптацію торгівлі 24/7 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: SEC і CFTC оголошують пропозиції щодо цілодобової торгівлі на традиційних ринках. Ініціативи відповідають липневій директиві щодо послаблення торгових обмежень. Потенційний вплив на фондові біржі США та криптоактиви, такі як BTC, ETH. Голова SEC Пол Аткінс та виконуюча обов'язки голови CFTC Керолайн Фам спільно оголосили 5 вересня пропозиції щодо розширення інтеграції криптовалютного ринку в традиційні фінанси через безперервну торгівлю та послаблені правила деривативів. Ця ініціатива спрямована на узгодження фінансових ринків США з безперервним характером цифрових активів, потенційно підвищуючи ефективність ринку та розширюючи інвестиційні можливості по всій країні. SEC і CFTC просувають цілодобову торгівлю на ринку Голова SEC Пол Аткінс та виконуюча обов'язки голови CFTC Керолайн Фам представили заходи для безперервної торгівлі на фондових біржах США. Вони також запропонували послабити обмеження на подієві та безстрокові контракти та запровадили інноваційне звільнення для протоколів DeFi. Ці зусилля представляють стратегічний крок для узгодження традиційних ринків з підходом криптовалютного сектору до цілодобової торгівлі. Такі зміни спрямовані на підвищення ліквідності та конкурентоспроможності в фінансовому просторі США. Завдяки можливості фондових бірж працювати цілодобово, активи, такі як BTC, ETH та інші, можуть отримати розширені торгові можливості, безпосередньо впливаючи на динаміку ринку та глобальне позиціонування. Аналітики ринку відзначили цю ініціативу як позитивний прогрес для ринків США. Цей крок відповідає існуючій липневій директиві, що зосереджена на торгівлі криптовалютами. Очікується, що регуляторна гармонізація та адаптація вплинуть як на настрої ринку, так і на стратегії інвесторів. Вплив на криптовалютні та фінансові ринки Чи знали ви? Такі пропозиції, що відображають значний зсув у політиці, підкреслюють зусилля відповідати операційному темпу криптовалютного ринку, нагадуючи про минулі спроби розширити традиційні години торгівлі, які мали лише помірний успіх. Bitcoin (BTC) наразі торгується за ціною $110 819,68, з ринковою капіталізацією $2,21 трильйона. Обсяг торгівлі зменшився на 5,80% за останні 24 години, і BTC показує помірне зниження ціни на 0,47%...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 12:43
Чому впровадження Bitcoin зростає серед бізнесу

Чому впровадження Bitcoin зростає серед бізнесу

Допис "Чому впровадження Bitcoin серед бізнесу зростає" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: нещодавній звіт розкриває, як підприємства з різних галузей впроваджують Bitcoin. Аналіз BTC за регіонами виявляє зростаючу конкуренцію між Азією та США. Проблеми знецінення валюти спонукають власників бізнесу шукати альтернативні гроші. Немає сумнівів, що нинішні інституції випереджали останній бичачий тренд цього року. Це значною мірою було пов'язано з покращенням регуляторного ландшафту, але інституції та кити не були єдиною ключовою категорією, яка агресивно купувала на ринку. Хоча Bitcoin досі користувався потужною інституційною участю у 2025 році, його залучення привернуло інших покупців. Кількість власників бізнесу, які впроваджують BTC, агресивно зростала цього року. Згідно зі звітом River про впровадження Bitcoin, підприємства володіли Bitcoin вартістю близько 500 мільйонів доларів у 2022 році. Ця цифра відтоді зросла до понад 43 мільярдів доларів. Аналіз також показав, що підприємства різних галузей демонструють інтерес до BTC. Підприємства у сфері нерухомості мали найвищий рівень інвестицій у Bitcoin. Bitcoin-сервіси та індустрія гостинності посіли друге та третє місця відповідно. На рівень бізнес-інвестицій у BTC значно впливала їхня здатність інтегрувати Bitcoin у свої бізнес-операції. Впровадження Bitcoin в Азії конкурує з впровадженням у США Зростаюче впровадження Bitcoin в інституційному та бізнес-ландшафті також створило ідеальні умови для оцінки глобального впровадження. Це тому, що інституційна участь була явищем, яке прискорювалося у глобальному масштабі. США прагнули стати світовим лідером у впровадженні криптовалют. Однак вони зіткнулися з жорсткою конкуренцією, особливо з боку Азії. США посіли друге місце в нещодавньому глобальному індексі впровадження криптовалют Chainalysis. Впровадження Bitcoin за країнами | Джерело: Chainalysis Індія посіла перше місце в індексі, і було кілька інших азійських країн у...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 12:41
Джастін Бібер розвиває альбом 'Swag' швидким продовженням 'Swag II'

Джастін Бібер розвиває альбом 'Swag' швидким продовженням 'Swag II'

Пост "Джастін Бібер розвиває альбом 'Swag' швидким продовженням 'Swag II'" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Джастін Бібер NBCU Photo Bank через Getty Images Джастін Бібер не витрачав багато часу на те, щоб поділитися новою музикою після випуску свого альбому Swag у липні. Володар Греммі випустив Swag II, несподіване продовження свого попереднього альбому, який породив сингли з топ-20, такі як "Daisies" та "Yukon." Перевидання Swag II, що налічує 23 треки на додаток до перших 21, виходить через два тижні після того, як Бібер відзначив перший день народження свого сина, Джека Блюза Бібера, з дружиною Гейлі Бібер. У новому проєкті Бібер продовжує відкриватися про своє особисте життя – а саме, про свій шлюб та спекуляції щодо зловживання речовинами – за допомогою зіркових продюсерів, таких як Mike Will Made It та Mk.gee. "Вони намагаються сказати, що я божевільний / Але тепер вони співають кожен рядок," – співає Бібер у вступному треку "Speed Demon." "У мене багато гір, які треба підкорити / Довелося залишити деяких жебраків позаду / І є щось сильніше за мене / Що прокладає мені новий шлях і дає мені енергію / І є щось у тому, як вона змусила мене повірити, що я достатній / Щодня вона дарує мені любов / І всі люди, які сумнівалися в мені / Вони стали свідками мого спокутування, тепер вони на моєму місці." Бібер також ділиться своєю вдячністю та відданістю дружині в таких треках, як "I Do," "Mother in You," "Don't Wanna," та у співпраці з Tems "I Think You're Special." "Я згоден / Я маю на увазі це, коли кажу, що згоден / Нікому не дозволено торкатися тебе / Я згоден / Ти завжди будеш тією, кого я обираю," – співає він у "I Do," додаючи: "[Я] ніколи не любив тебе більше, ніж зараз." Залишається побачити, чи Бібер...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 12:08
$5,940,000,000 XRP активність різко шокує ринок, коли ціна змінює напрямок

$5,940,000,000 XRP активність різко шокує ринок, коли ціна змінює напрямок

Пост $5,940,000,000 сплеск активності XRP шокує ринок, коли ціна змінює напрямок з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютний ринок побачив різкі цінові коливання на початку п'ятничної сесії, коли різні криптоактиви спостерігали сплеск торгової активності. XRP також побачив зростання свого обсягу на 44% до $6,57 мільярда, згідно з даними CoinMarketCap. Обсяг XRP, надано: CoinMarketCap Ширший криптовалютний ринок зріс у відповідь на слабший звіт про робочі місця, опублікований у п'ятницю, що, здавалося, підвищило потенціал зниження ставки на майбутньому засіданні ФРС, запланованому на вересень. Вам також може сподобатися Криптовалюти потім повернулися до зеленої зони, але зростання було короткочасним, після чого відбулося падіння. На момент публікації XRP знизився на 0,85% за останні 24 години до $2,80 після досягнення внутрішньоденного максимуму $2,88. Новини XRP Ф'ючерси CME нещодавно представили огляд зростання за серпень, який показав рекордні $36 мільярдів у відкритих позиціях для криптовалютних ф'ючерсів та опціонів. XRP опинився в центрі уваги, досягнувши історичного максимуму у відкритих позиціях, оскільки інституційна активність розширилася за межі Bitcoin. Вам також може сподобатися Генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус написав у X, щоб відзначити нещодавню віху, зазначивши вражаюче зростання XRP у відкритих позиціях: "За даними CMEGroup, ф'ючерсні контракти XRP були найшвидшими (трохи більше 3 місяців), щоб досягти $1 млрд у відкритих позиціях". Цього тижня поправка щодо облікових даних була активована в мережі XRP Ledger. Облікові дані (XLS-70) розроблені як легка функціональна добавка до стандарту DID і є основою для видачі, управління та перевірки облікових даних користувачів безпосередньо в XRP Ledger. Цей стандарт вводить новий об'єкт реєстру "Credential" разом з новими типами транзакцій для створення, прийняття та видалення облікових даних. Джерело: https://u.today/5940000000-xrp-activity-surge-shocks-market-as-price-flips-direction
BitcoinEthereumNews2025/09/06 12:06
Фірма Solana Treasury SOL Strategies схвалена для торгівлі на Nasdaq

Фірма Solana Treasury SOL Strategies схвалена для торгівлі на Nasdaq

Пост Компанія Solana Treasury SOL Strategies отримала схвалення для торгівлі на Nasdaq з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни Блокчейн Ethereum незабаром отримає нову видимість на Уолл-стріт. SOL Strategies Inc. отримала схвалення на приєднання до Nasdaq Global Select Market, де почне торгуватися 9 вересня 2025 року під тікером STKE. Перейшовши на Nasdaq, компанія розраховує залучити ширшу базу інвесторів, особливо установ, які шукають прямий доступ до компаній, пов'язаних з Solana. Додаткова ліквідність також розглядається як значна перевага для існуючих акціонерів. Акції автоматично конвертуються з OTCQB Venture Market, де компанія раніше торгувалася як CYFRF, тоді як її лістинг на Канадській фондовій біржі (HODL) залишиться. Генеральний директор про річні зусилля Генеральний директор Ліа Вальд назвала схвалення Nasdaq підтвердженням більш ніж річної підготовки та наполегливості. У дописі в соціальних мережах вона описала цю віху як доказ того, що і компанія, і екосистема Solana отримують визнання серед найвидатніших технологічних гравців світу. Вальд додала, що лістинг забезпечує основу для масштабування зростання валідаторів та зміцнення доступу до ринків капіталу США. Одним із пріоритетів компанії є розширення партнерства з валідаторами та операцій стейкінгу, які є важливими для продуктивності та безпеки Solana. Аналітики зазначають, що цей крок збігається з нещодавнім оновленням Solana Alpenglow, спрямованим на прискорення пропускної здатності та ефективності мережі. З капіталом Nasdaq за спиною, SOL Strategies сподівається відігравати більшу роль у забезпеченні інфраструктури валідаторів, яка відповідає зростаючому попиту. Крок до ширшого зростання Схвалення все ще потребує регуляторного дозволу від Комісії з цінних паперів і бірж США, включаючи ефективність подання форми 40-F. Після завершення керівники вважають, що компанія буде готова залучати інституційні потоки в інфраструктуру Solana в той час, коли попит на послуги стейкінгу продовжує зростати в усій галузі. Для Вальд лістинг не є кінцевою точкою, а...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 12:05
Зверніть увагу на цей показник у Bitcoin та Альткоїнах: Волатильність зростає при активації

Зверніть увагу на цей показник у Bitcoin та Альткоїнах: Волатильність зростає при активації

Пост "Зверніть увагу на цей показник у Bitcoin та Альткоїнах: Волатильність зростає при активації" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Компанія з аналізу криптовалют Alphractal стверджує, що кореляція між Bitcoin (BTC) та Альткоїнами відіграє критичну роль у ринкових рухах. За даними компанії, коли кореляція між BTC та Альткоїнами зменшується, ринки зазвичай переживають хвилю волатильності. Цей рух може бути як висхідним, так і низхідним. Посилаючись на дані Теплової карти кореляції, які часто використовуються в їхньому аналізі, Alphractal заявила, що цей показник служить своєрідним "термометром" для криптовалютного ринку. Заява містила такі оцінки: коли BTC торгується на Бічному ринку, Альткоїни виділяються і часто перевершують його, що знижує кореляцію і може призвести до подальшого відкату ринку. Коли BTC перебуває в сильному низхідному тренді, кореляція з Альткоїнами зростає, і цінові рухи стають більш синхронізованими. BTC-Altcoin Теплова карта, якою поділився Alphactal. Було зазначено, що ралі Альткоїнів зазвичай короткочасні, і через деякий час ціни Bitcoin "падають до мінімуму". На момент написання ціна BTC торгується на рівні $110,766 і зросла на 1% за останні 24 години. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/pay-attention-to-this-metric-in-bitcoin-and-altcoins-volatility-increases-when-triggered/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 12:03
Сьогоднішні підказки та відповіді міні-кросворду NYT на суботу, 6 вересня

Сьогоднішні підказки та відповіді міні-кросворду NYT на суботу, 6 вересня

Пост "Сьогоднішні підказки та відповіді на міні-кросворд NYT на суботу, 6 вересня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Шукаєте допомогу з сьогоднішнім міні-кросвордом NYT? Ось деякі підказки та відповіді для головоломки. Джерело: NYT Я повернувся! Після кількох тижнів поза ротацією, я повернувся, щоб розгадувати кросворди з вами, найдорожчі розв'язувачі головоломок. Тоді здавалося, що літо в самому розпалі. Тепер літо крадеться геть, а осінь поспішає увійти, прохолодна і трохи сумна. Як завжди, обов'язково перегляньте мій путівник по вихідним з усіма найкращими поточними варіантами стрімінгу та театральними релізами. Дайте мені знати, що ви дивитеся, також! Я завжди шукаю рекомендації. Шукаєте вчорашній міні-кросворд NYT? Перевірте наші підказки та відповіді прямо тут. Міні NYT - це менша, швидша, більш зрозуміла версія більшого та складнішого кросворду NYT, і на відміну від свого більшого брата, вона безкоштовна для гри без підписки на The New York Times. Ви можете грати в неї на вебсайті або в застосунку, хоча вам знадобиться застосунок, щоб працювати з архівом. Спойлери попереду! Як розв'язати сьогоднішній міні-кросворд Підказки Оскільки суботній міні набагато більший і складніший, ніж будь-який інший день тижня, я включаю деякі підказки для кожного з них, а не лише першу літеру, хоча ви можете побачити перші літери нижче, за якими йдуть відповіді. По горизонталі 1A. Президент США, який служив чотири терміни — Під час Другої світової війни 4A. Поспішати, на шекспірівській англійській — Римується з "pie" 7A. Єдина країна, яка має музичний інструмент (арфу) як свій національний символ — Подумайте про Shamrocks 9A. Велике ім'я в ромі — Римується, певною мірою, з 10A 10A. Вона тримає рекорд за кількістю хітів №1 Billboard серед реперок (5) — Римується, певною мірою, з 9A 11A. Стародавній пристрій для відстеження часу — Використовує кулю газу в небі 12A. Ctrl-___-Del —...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 12:02
Генеральний директор Digital Ascension стверджує, що XRP ніколи не повернеться до рівня нижче $0,50: ось чому

Генеральний директор Digital Ascension стверджує, що XRP ніколи не повернеться до рівня нижче $0,50: ось чому

Пост "Генеральний директор Digital Ascension стверджує, що XRP ніколи не повернеться до рівня нижче $0,50: ось чому" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Джейк Клейвер стверджує, що інвестори пропустили можливість накопичення XRP у діапазоні $0,30-$0,50. Генеральний директор посилається на майбутні запуски ETF та прийняття корпоративною скарбницею на $1 мільярд. Поточна ціна $2,84 зберігає понад 400% прибутку з листопада 2024 року. Генеральний директор Digital Ascension Group Джейк Клейвер заявив, що дні торгівлі XRP нижче $0,50 назавжди закінчилися. Його оцінка стосується поточних дискусій про те, чи може криптовалюта повернутися до нижчих цінових рівнів, які багато інвесторів тепер шкодують, що не використали для накопичення. Клейвер зазначив, що численні інвестори відкидали XRP як нічого не вартий, коли він торгувався між $0,30 та $0,50, часто негативно маркуючи цей актив. Ці самі учасники ринку тепер висловлюють жаль щодо пропущених можливостей накопичення на тих цінових рівнях, оскільки XRP просунувся до поточних торгових діапазонів. Запуск ETF має запобігти значним корекціям Генеральний директор підкреслив, що покупці мали кілька років для накопичення XRP за цінами нижче $0,50 до початку поточного ралі. Він вважає, що майбутні спотові ETF продукти XRP створять інституційний попит, який запобігає значним корекціям до історичних мінімумів. Прогнози припускають, що запуск ETF XRP може відбутися наступного місяця, з оцінками $5 мільярдів інвестиційних притоків, які надійдуть протягом тижнів після схвалення. Цей інституційний інтерес підтримує тезу Клейвера про те, що глибокі відкати до попередніх рівнів підтримки малоймовірні. Прийняття корпоративною скарбницею досягло понад $1 мільярд у розкритих холдингах XRP, створюючи додаткову підтримку ціни. Ця інституційна підтримка підкріплює аргументи проти значних корекцій, які могли б повернути XRP до діапазону $0,50. XRP наразі зберігає прибуток, що перевищує 400% з листопада 2024 року. Цінова динаміка підтверджує впевненість Клейвера у висхідній траєкторії активу та інституційній привабливості. Корекція XRP все ще залишається можливою Однак технічний аналітик EGRAG представляє контрастні сценарії на основі історичних ринкових циклів. EGRAG припускає, що корекції до $0,30 залишаються можливими після потенційних різких піків, з кінцевими мінімумами, що залежать від досягнутих пікових цінових рівнів. Аналіз EGRAG вказує на те, що...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 12:01
Шукаєте хорошу точку входу для Bitcoin? Криптодослідницька фірма розкриває найкращий час для купівлі BTC

Шукаєте хорошу точку входу для Bitcoin? Криптодослідницька фірма розкриває найкращий час для купівлі BTC

Шукаєте хорошу точку входу для Bitcoin? Криптодослідницька фірма розкриває найкращий час для купівлі BTC

Пост "Шукаєте хорошу точку входу в Bitcoin? Криптодослідницька фірма розкриває найкращий час для купівлі BTC" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Шукаєте хорошу точку входу в Bitcoin? Криптодослідницька фірма розкриває найкращий час для купівлі BTC | Bitcoinist.com

Скотт Матерсон - провідний криптописьменник у Bitcoinist, який володіє гострим аналітичним розумом та глибоким розумінням ландшафту цифрових валют. Скотт заслужив репутацію автора змістовних та добре досліджених статей, які знаходять відгук як у новачків, так і у досвідчених криптоентузіастів. Поза своїми письмовими роботами, Скотт пристрасно просуває криптограмотність і часто працює над навчанням громадськості щодо потенціалу блокчейну.
BitcoinEthereumNews2025/09/06 11:06
