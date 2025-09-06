Генеральний директор Digital Ascension стверджує, що XRP ніколи не повернеться до рівня нижче $0,50: ось чому
Генеральний директор Digital Ascension Group Джейк Клейвер заявив, що дні торгівлі XRP нижче $0,50 назавжди закінчилися. Його оцінка стосується поточних дискусій про те, чи може криптовалюта повернутися до нижчих цінових рівнів, які багато інвесторів тепер шкодують, що не використали для накопичення.
Клейвер зазначив, що численні інвестори відкидали XRP як нічого не вартий, коли він торгувався між $0,30 та $0,50, часто негативно маркуючи цей актив. Ці самі учасники ринку тепер висловлюють жаль щодо пропущених можливостей накопичення на тих цінових рівнях, оскільки XRP просунувся до поточних торгових діапазонів.
Запуск ETF має запобігти значним корекціям
Генеральний директор підкреслив, що покупці мали кілька років для накопичення XRP за цінами нижче $0,50 до початку поточного ралі. Він вважає, що майбутні спотові ETF продукти XRP створять інституційний попит, який запобігає значним корекціям до історичних мінімумів.
Прогнози припускають, що запуск ETF XRP може відбутися наступного місяця, з оцінками $5 мільярдів інвестиційних притоків, які надійдуть протягом тижнів після схвалення. Цей інституційний інтерес підтримує тезу Клейвера про те, що глибокі відкати до попередніх рівнів підтримки малоймовірні.
Прийняття корпоративною скарбницею досягло понад $1 мільярд у розкритих холдингах XRP, створюючи додаткову підтримку ціни. Ця інституційна підтримка підкріплює аргументи проти значних корекцій, які могли б повернути XRP до діапазону $0,50.
XRP наразі зберігає прибуток, що перевищує 400% з листопада 2024 року. Цінова динаміка підтверджує впевненість Клейвера у висхідній траєкторії активу та інституційній привабливості.
Корекція XRP все ще залишається можливою
Однак технічний аналітик EGRAG представляє контрастні сценарії на основі історичних ринкових циклів. EGRAG припускає, що корекції до $0,30 залишаються можливими після потенційних різких піків, з кінцевими мінімумами, що залежать від досягнутих пікових цінових рівнів.
Аналіз EGRAG вказує на те, що...
