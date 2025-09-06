2025-10-11 Saturday

Thumzup Media націлюється на мільярдне майбутнє з Bitcoin та альткоїн-скарбницею

2025-09-06

Thumzup Media представила свій план трансформації у великого гравця криптовалютного ринку, що відзначається очікуваним придбанням майнінгу dogecoin, пропозицією акцій на 50 мільйонів доларів та розширеною стратегією скарбниці цифрових активів. Thumzup прагне стати лідером майнінгу Dogecoin у Північній Америці Підтримувана Дональдом Трампом-молодшим корпорація Thumzup Media Corporation (Nasdaq: TZUP) окреслила масштабний стратегічний перехід до криптовалютного майнінгу.
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 14:37
"Ціна золота може досягти $5 000, в той час як Bitcoin залишається на місці", - каже Пітер Шифф

2025-09-06

Глобальні ринки завершили тиждень зі змішаними сигналами після того, як дані про ринок праці США показали різке уповільнення найму. Безробіття зросло до найвищого рівня з 2021 року, підживлюючи спекуляції, що Федеральний резервний банк США (FRB) може не мати іншого вибору, окрім як знизити процентні ставки пізніше цього місяця. Ця невизначеність підвищила попит на безпечні активи, де золото стало головною зіркою. Ціна золота сьогодні перевищила $3,600 Ціна золота сьогодні зросла до рекордного максимуму, підскочивши на 1,5% до $3,600 за унцію, перш ніж закритися близько $3,592.50 у Нью-Йорку. Срібло також приєдналося до ралі, посилюючи імпульс дорогоцінних металів. Ралі підкреслює, як швидко інвестори переходять до безпечних активів на тлі занепокоєння щодо політики ФРС. Пітер Шифф відновлює дебати золото проти Bitcoin Економіст Пітер Шифф опублікував на X, що золото сильніше за Bitcoin. У своєму дописі Шифф написав: "Золото щойно досягло нового рекордного максимуму вище $3,600, тоді як Bitcoin залишається на місці. Золото робить саме те, що має робити перед зниженням ставок ФРС. З 2021 року Bitcoin втратив 15% проти золота. Кожен, хто обрав Bitcoin, поставив не на того коня". Коли прихильники Bitcoin заявили, що BTC перевершить золото в довгостроковій перспективі, Шифф подвоїв ставку: "Золото може досягти $5,000 вже наступного року. Bitcoin ніколи навіть не перетне фінішну лінію". Він знову чітко дав зрозуміти, що вважає золото найкращим безпечним активом. Політика ФРС під прицілом Нижчі витрати на запозичення традиційно підвищують вартість активів без доходу, таких як золото. Трейдери все більше роблять ставку на агресивне пом'якшення політики ФРС, а політичний тиск додає вогню. Президент Дональд Трамп посилив атаки на незалежність ФРС, обіцяючи незабаром отримати більшість впливу на політику процентних ставок. Аналітики попереджають, що якщо довіра до ФРС буде підірвана, золото може продовжити зростання.
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 14:13
Bitcoin знову опускається нижче $111 000, незважаючи на невідповідність показників зайнятості поза сільським господарством

2025-09-06

Bitcoin (BTC) став волатильним у п'ятницю на відкритті Уолл-стріт, оскільки дані про робочі місця в США виявилися значно нижчими за очікування. Золото б'є рекорд на тлі "швидкого погіршення" ринку праці США Дані від Cointelegraph Markets Pro та TradingView показали, що BTC/USD досяг нових вересневих максимумів у $113,400, перш ніж впасти майже на $3,000 за годину. Серпневі дані щодо несільськогосподарських зарплат (NFP) підтвердили, що економіка додала 22,000 робочих місць — значно менше, ніж очікувані 75,000. В результаті сила долара США різко впала, тоді як золото досягло нових історичних максимумів. Реагуючи, учасники ринку погодилися, що тепер курс встановлено на ключову подію, що сприятиме ризиковим активам: Федеральний резерв знизить процентні ставки на своєму засіданні 17 вересня. "Це другий найнижчий показник звіту про робочі місця з липня 2021 року", — написав торговий ресурс The Kobeissi Letter у частині треду на X. "Ринок праці швидко погіршується". Кобейссі зазначив, що показники робочих місць за попередні місяці також були переглянуті в бік зниження. "Ринок праці набагато гірший, ніж ви думаєте: не лише червневий показник робочих місць був негативним, але економіка США втратила -357,000 робочих місць на повний робочий день у серпні", — додав засновник Адам Кобейссі. Цільові ціни Bitcoin подвоюють ставку на падіння до $100,000 Незважаючи на позитивні наслідки даних NFP для Bitcoin, динаміка ціни BTC продемонструвала помітно млявку реакцію.
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 13:55
Безпрецедентний бум у $12 мільярдів сигналізує про дозрівання

2025-09-06

Криптовалюта M&A: безпрецедентний бум у $12 мільярдів сигналізує про дозрівання
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 13:26
PlanC кидає виклик прогнозам піку Bitcoin на тлі притоку ETF

2025-09-06

Криптоаналітик PlanC ставить під сумнів прогнози піку Bitcoin у 4 кварталі 2025 року. Зростаючий приток ETF зміщує фокус ринку від циклів халвінгу. Сильні експертні думки кидають виклик традиційним теоріям ринкових циклів. 6 вересня 2025 року PlanC застеріг інвесторів Bitcoin на X, підкреслюючи статистичну неадекватність покладання на цикли халвінгу для прогнозування піку четвертого кварталу. Аналіз PlanC кидає виклик переважаючим ринковим наративам, підкреслюючи інституційні та ETF-керовані зміни ліквідності замість традиційних циклічних патернів, спонукаючи трейдерів переоцінити залежність від історичних моделей даних. Вплив ETF на Bitcoin переосмислює прогнози піку PlanC повідомив, що прогнозування піку Bitcoin на основі минулих циклів відображає нерозуміння статистичних принципів. Аналітики та трейдери взяли це до уваги, ставлячи під сумнів минулі припущення. Пітер Брандт, інший відомий трейдер, прогнозує ширший потенційний діапазон для Bitcoin, підкреслюючи помилковість існуючих моделей. З впливом ETF на ринкову ліквідність, попередні моделі циклів зазнають ретельного аналізу. Цей зсув означає відхід від прогнозів на основі халвінгу. Наратив ETF набирає обертів як новий ринковий драйвер у криптовалюті. "Будь-хто, хто ставить на пік Bitcoin у 4 кварталі лише на основі минулих циклів халвінгу, робить статистичну помилку. Це як ставити всі свої гроші на результат четвертого підкидання монети після того, як побачили три решки; немає статистичної значущості з таким малим розміром вибірки... Поточні ринкові драйвери — такі як стійкий приток ETF — змістили актуальність від наративу халвінгу." — PlanC, Криптоаналітик, Коментатор ринку Bitcoin Регуляторна та ринкова динаміка: зсув від історичних циклів За даними CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) наразі торгується за ціною $110,848.92, з ринковою капіталізацією $2.21 трильйона та домінуванням 57.90%. За останні 90 днів ціна зросла на 4.93%, але нещодавній щоденний обсяг торгівлі впав на 9.42% до $57.51 мільярда.
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 13:20
Шифф: Bitcoin нічого не робить, поки золото досягає нового рекордного максимуму

2025-09-06

Прихильник золота Пітер Шифф зловтішається над нещодавньою низькою ефективністю Bitcoin. У недавньому дописі в соціальних мережах відомий фінансовий коментатор заявив, що флагманська криптовалюта наразі "нічого не робить", тоді як золото перебуває в процесі досягнення нових історичних максимумів. Новий історичний максимум золота Сьогодні жовтий метал досяг ще одного історичного піку, перевищивши рівень $3,600 вперше в історії. "Воно робить саме те, чого можна очікувати, коли ФРС готується знизити ставки в умовах зростаючої інфляції", - сказав він. Як повідомляє U.Today, шанси на зниження ставки сьогодні різко зросли після того, як Міністерство праці США опублікувало невтішні дані щодо робочих місць, які показують, що економіка сповільнюється. Економіка США додала лише 22 000 робочих місць, що значно нижче 75 000 робочих місць, які спочатку очікувалися. "Ви поставили не
BitcoinEthereumNews2025/09/06 13:15
Джастін Сан розкриває, що здійснив ще одну велику покупку Альткоїна, з якого його "вигнали"

Джастін Сан розкриває, що здійснив ще одну велику покупку Альткоїна, з якого його "вигнали"

Пост "Джастін Сан розкриває, що він зробив ще одну велику покупку альткоїна, з якого його "вигнали"" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Засновник Tron (TRX) Джастін Сан оголосив про інвестицію в розмірі 20 мільйонів доларів у два активи, пов'язані з Трампом, заявивши, що криптовалютні компанії, які котируються на біржах США, є "недооціненими". Сан оголосив, що купуватиме акції ALTS (Alt5 Sigma) на суму 10 мільйонів доларів та токени World Liberty Financial (WLFI) на суму 10 мільйонів доларів. "Ми вважаємо, що криптовалютні акції, які котируються в США, представляють значну можливість. Тому я купуватиму ALTS на суму 10 мільйонів доларів та WLFI на суму 10 мільйонів доларів", - сказав Сан у заяві. Оголошення про інвестиції з'являється на тлі напруженості між Саном та підтримуваною Трампом World Liberty Financial. WLFI заморозила криптоактиви на суму понад 100 мільйонів доларів, які Сан придбав у проекту. Однак Сан відреагував, стверджуючи, що токени були "священними та недоторканними", і вимагаючи рівних прав. Джастін Сан відомий як одна з найбільш суперечливих фігур у світі криптовалют. Сан, статки якого оцінюються в понад 12 мільярдів доларів, був серед помітних фігур на приватній вечері, організованій президентом Дональдом Трампом для покупців мемкоїнів у травні. Однак його нещодавній конфлікт з командою Трампа, як повідомляється, посилює напруженість, особливо його інвестиції в іншу криптовалюту, пов'язану з Трампом. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/justin-sun-reveals-he-made-another-major-purchase-of-the-altcoin-he-was-kicked-out-of/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 13:12
О котрій годині починається бійцівська картка UFC Париж?

О котрій годині починається бійцівська картка UFC Париж?

Допис "О котрій годині починається бійцівська картка UFC Paris?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ПАРИЖ, ФРАНЦІЯ – 05 ВЕРЕСНЯ: (Зліва направо) Нассурдін Імавов з Росії та Кайо Борральо з Бразилії позують на вагах під час зважування UFC Fight Night в Accor Arena 05 вересня 2025 року в Парижі, Франція. (Фото Jeff Bottari/Zuffa LLC) Zuffa LLC Бійцівська картка UFC Paris відбудеться сьогодні ввечері в Accor Arena. У головній події суботи, 6 вересня, UFC Fight Night, два високорейтингових бійці середньої ваги UFC намагатимуться довести своє право стати першим претендентом на титул нещодавно коронованого чемпіона UFC у середній вазі Хамзата Чимаєва. У головній події UFC Paris Нассурдін Імавов зустрінеться з Кайо Борральо. Трансляція бійцівської картки UFC Paris доступна на ESPN+. Нижче ми розглянемо деталі головної події UFC Paris та час початку кожної частини сьогоднішньої бійцівської картки. ForbesUFC 320 Головна подія: Магомед Анкалаєв проти Алекса Перейри 2 Початкові коефіцієнтиАвтор: Трент Рейнсміт UFC Paris Бійцівська картка: Дата, Час, Місце, Як дивитися або транслювати Дата: Субота, 6 вересня 2025 Місце: Accor Arena в Парижі, Франція Час початку основної картки: 15:00 за східним часом на ESPN+ Час початку попередньої картки: 12:00 за східним часом на ESPN+ ForbesUFC 321 Головна подія: Том Аспіналл проти Сіріла Гана Початкові коефіцієнти ставокАвтор: Трент Рейнсміт UFC Paris Основна картка Нассурдін Імавов проти Кайо Борральо Бенуа Сен-Дені проти Маурісіо Руффі Модестас Букаускас проти Пола Крейга Боладжі Окі проти Мейсона Джонса Ріс Маккі проти Акселя Сола Вільям Гоміс проти Роберта Рухали UFC Paris Попередня картка Умар Сі проти Брендсона Рібейро Марцін Тибура проти Анте Деліджа Гаррі Хардвік проти Кауе Фернандеса Сем Паттерсон проти Трея Вотерса Бред Таварес проти Роберта Бричека Андреас Густафссон проти Ріната Фахретдінова Шона Беннон проти Сем Х'юз ForbesUFC 322 Головна подія: Делла Маддалена проти Махачева Початкові коефіцієнтиАвтор: Трент Рейнсміт UFC Paris Головна подія: Нассурдін Імавов проти Кайо Борральо ПАРИЖ, ФРАНЦІЯ – 05 ВЕРЕСНЯ: Нассурдін...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 13:11
10 найкращих мемкоїнів для інвестування перед тим, як цей бик зросте на 500% вище

10 найкращих мемкоїнів для інвестування перед тим, як цей бик зросте на 500% вище

Пост "10 найкращих Мемкоїнів для інвестування перед тим, як цей Бик зросте на 500%" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Що якби меми були не просто жартами, а кресленнями для статків? У 2025 році арена мемкоїнів перетворилася на колізей претендентів. DOGS махає хвостом вгору з енергією зграї, Neiro привертає увагу сміливим брендингом, Moo Deng доводить, що свині дійсно можуть літати в криптосвіті, а Popcat продовжує нявкати свій шлях у чарти. Додайте Book of Meme, Banana for Scale, Mog Coin та Apu Apustaja, і ви отримаєте карнавал монет, що борються за увагу. Але є один живий пресейл, який реве гучніше за інших, і він вже переписує правила гри мемкоїнів. Цей звір - BullZilla ($BZIL). Пресейл зараз на Етапі 1-D, винагороджуючи тих, хто діє рано. Його модель підвищує ціну кожні зібрані $100K або кожні 48 годин, залежно від того, що настане раніше. Ранні учасники вже побачили ROI у 347,82%, з зібраними $150,000+ та мільярдами проданих токенів у перший день. Математика проста: кожна хвилина затримки означає вхід за вищою ціною. BullZilla ($BZIL) Пресейл BullZilla не просто живий, він живе, розроблений для експоненційної віддачі. На Етапі 1-D токени коштують $0,00002575. Понад 550 власників приєдналися, зібрано $150,000+, а попит спалив 1 мільярд токенів за хвилини, 2 мільярди за дві години та 7 мільярдів до кінця дня. Прогнози ROI вражають: 20 371,49% від пресейлу до ціни лістингу $0,00527. За вхід у $1,000 інвестори закріплюють 52,41 мільйона токенів. Позиція у $30,000 забезпечує 1,57 мільярда токенів, потенційно перетворюючись на $8,2 мільйона при запуску, якщо прогнози справдяться. Прогресивна механіка гарантує, що ціна зростає, незалежно від того, чи покупці поспішають, чи час іде вперед, роблячи вагання відповідальністю. Імпульс говорить гучніше за маркетинг. За три години надійшло $15,000. За 24 години - $39,000. Це не гонитва за хайпом; це машина, що живить сама себе. Ось чому BullZilla є...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 13:09
5 найкращих монет для купівлі, оскільки криптовалютний ринок готується до великого pump

5 найкращих монет для купівлі, оскільки криптовалютний ринок готується до великого pump

Весь криптовалютний ринок зараз у червоній зоні, але досвідчені інвестори розглядають цю червону зону [...]
Coinstats2025/09/06 13:00
