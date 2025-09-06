Член Зали слави хокею Кен Драйден помер у віці 78 років

Воротар Кен Драйден №29 з Монреаль Канадієнс спирається на свою воротарську ключку під час гри НХЛ проти Нью-Йорк Рейнджерс приблизно 1973 року в Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку, Нью-Йорк. (Фото Bruce Bennett Studios через Getty Images Studios/Getty Images) Bruce Bennett Studios через Getty Images Першопроходець на льоду і поза ним, Кен Драйден помер у віці 78 років. Шестиразовий чемпіон Кубка Стенлі з Монреаль Канадієнс, його колишня команда оголосила про його смерть у п'ятницю ввечері. "Кен Драйден був винятковим спортсменом, але він також був винятковою людиною", - сказав власник і президент Канадієнс Джефф Молсон у заяві в п'ятницю. "За маскою він був більшим за життя... Кен втілював найкраще з усього, що представляють Монреаль Канадієнс, і його спадщина в нашому суспільстві виходить за межі нашого спорту". Народжений у Гамільтоні, Онтаріо в 1947 році і вихований у передмісті Торонто, Драйден з самого початку обрав нетрадиційний підхід до своєї хокейної кар'єри. Замість того, щоб грати в юніорській лізі, як більшість канадських перспективних гравців, він вирішив здобути вищу освіту в Корнельському університеті. Після того, як його спочатку обрали Бостон Брюїнс на аматорському драфті 1964 року, його права були передані Канадієнс лише через кілька днів. Але Драйден не приєднався до Монреаля до кінця сезону 1970-71 - після отримання трьох перших нагород All-American з Big Red і гри за національну збірну Канади в 1969-70 роках. Коли Драйден став професіоналом у віці 23 років, він провів більшу частину свого першого року з AHL's Montreal Voyageur's, перш ніж отримати виклик до Канадієнс наприкінці сезону. Після того, як він залишився непереможеним у шести іграх регулярного сезону, він миттєво став легендою, допомігши Монреалю виграти Кубок Стенлі 1971 року - і отримавши трофей Конна Смайта як найцінніший гравець плей-офф.