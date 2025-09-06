2025-10-11 Saturday

Аналіз BullZilla, Bitcoin та Mog Coin

Аналіз BullZilla, Bitcoin та Mog Coin

Пост "Аналіз BullZilla, Bitcoin та Mog Coin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини Дізнайтеся про найкращі передпродажі мемкоїнів у вересні 2025 року. BullZilla, Bitcoin та Mog Coin змагаються за домінування у наступній хвилі криптовалют. Ринок цифрових активів входить у новий сезон зростання, керованого наративами. Найкращі передпродажі мемкоїнів у вересні 2025 року привертають увагу інвесторів, оскільки з'являються нові можливості у просторі, що швидко розвивається. Вересень 2025 року вже показав драматичні зміни, коли мемкоїни більше не покладаються лише на прогрів, а тепер інтегрують інноваційні механізми, дефляційні моделі пропозиції та інституційне впровадження. Серед найкращих передпродажів мемкоїнів у вересні 2025 року три назви домінують у заголовках: BullZilla ($BZL), Bitcoin та Mog Coin. Кожна монета представляє окрему історію, підживлюючи дебати на торгових майданчиках та в онлайн-спільнотах. Разом ці три проєкти стоять на чолі найкращих передпродажів мемкоїнів у вересні 2025 року, визначаючи, куди спрямовуються капітал та переконання в цьому новому розділі криптовалютного зростання. BullZilla запускає передпродаж з токеноміка, створеною для зростання в 1000 разів BullZilla - це не просто ще один мемкоїн. Це кінематографічна екосистема, що працює на основі легенд, дефіциту та математичного дизайну. В її основі лежить Механізм мутації, двигун передпродажу, де ціна автоматично зростає кожні $100 000 зібраних коштів або кожні 48 годин. Цей механізм створює терміновість на ринку, одночасно винагороджуючи ранні переконання. Поточний знімок ринку Етап: 1-й (Бум Проєктної Трійці) Фаза: 4-та Ціна: $0,00002575 Сума передпродажу: понад $172 000 зібрано Власники токенів: понад 594 Потенціал ROI: 20 371,49% від Етапу 1D до лістингу за $0,0052 ROI для найраніших учасників: 34,95% Ця структура перетворює кожен зібраний долар на важіль імпульсу. Інвестори, які увійшли на Етапі 1D, вже мають позиції з прибутком понад 30% ще до єдиного централізованого лістингу. ДНК BullZilla: Токеноміка Загальна пропозиція BullZilla у 160 мільярдів токенів $BZIL була розділена на ретельно збалансовані розподіли. Половина (80 мільярдів) живить передпродаж, винагороджуючи ранніх прихильників спільноти. Ще 20%...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 15:24
Член Зали слави хокею Кен Драйден помер у віці 78 років

Член Зали слави хокею Кен Драйден помер у віці 78 років

Пост Член Зали слави хокею Кен Драйден помер у віці 78 років з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Воротар Кен Драйден №29 з Монреаль Канадієнс спирається на свою воротарську ключку під час гри НХЛ проти Нью-Йорк Рейнджерс приблизно 1973 року в Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку, Нью-Йорк. (Фото Bruce Bennett Studios через Getty Images Studios/Getty Images) Bruce Bennett Studios через Getty Images Першопроходець на льоду і поза ним, Кен Драйден помер у віці 78 років. Шестиразовий чемпіон Кубка Стенлі з Монреаль Канадієнс, його колишня команда оголосила про його смерть у п'ятницю ввечері. "Кен Драйден був винятковим спортсменом, але він також був винятковою людиною", - сказав власник і президент Канадієнс Джефф Молсон у заяві в п'ятницю. "За маскою він був більшим за життя... Кен втілював найкраще з усього, що представляють Монреаль Канадієнс, і його спадщина в нашому суспільстві виходить за межі нашого спорту". Народжений у Гамільтоні, Онтаріо в 1947 році і вихований у передмісті Торонто, Драйден з самого початку обрав нетрадиційний підхід до своєї хокейної кар'єри. Замість того, щоб грати в юніорській лізі, як більшість канадських перспективних гравців, він вирішив здобути вищу освіту в Корнельському університеті. Після того, як його спочатку обрали Бостон Брюїнс на аматорському драфті 1964 року, його права були передані Канадієнс лише через кілька днів. Але Драйден не приєднався до Монреаля до кінця сезону 1970-71 - після отримання трьох перших нагород All-American з Big Red і гри за національну збірну Канади в 1969-70 роках. Коли Драйден став професіоналом у віці 23 років, він провів більшу частину свого першого року з AHL's Montreal Voyageur's, перш ніж отримати виклик до Канадієнс наприкінці сезону. Після того, як він залишився непереможеним у шести іграх регулярного сезону, він миттєво став легендою, допомігши Монреалю виграти Кубок Стенлі 1971 року - і отримавши трофей Конна Смайта як найцінніший гравець плей-офф. "Майже неосяжно повірити, що він досяг всього...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 15:21
Білорусь рухається до національної структури для криптовалют

Білорусь рухається до національної структури для криптовалют

Пост "Білорусь рухається до національної структури для криптовалют" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Регулювання Білорусь рухається до визначення свого місця у криптосвіті. Президент Олександр Лукашенко доручив законодавцям встановити чіткі та прозорі правила для цифрових активів, стверджуючи, що країна повинна йти в ногу зі світовими тенденціями, але не відмовляючись від державного нагляду. На нещодавній урядовій нараді Лукашенко заявив, що відомства повинні визначити, хто регулює галузь і як буде залучений Парк високих технологій країни — білоруський ІТ-хаб. Цей заклик спирається на його попередній Указ № 80, який заклав основу для національної криптовалютної структури минулого року. Майнінг на розгляді Президент також висунув ідею використання надлишкової електроенергії Білорусі для хмарного майнінгу криптовалют. Раніше цього року він попросив свого міністра енергетики вивчити, чи може масштабний майнінг стати прибутковим підприємством для країни, прямо кажучи: "Якщо це має для нас сенс, давайте це зробимо". Жорсткий контроль над трейдингом Незважаючи на інтерес до блокчейну, Мінськ вже обмежив використання криптовалют своїми громадянами. У вересні 2023 року Лукашенко підписав Указ № 367, який забороняє однорангові транзакції та змушує фізичних осіб — навіть підприємців у Парку високих технологій — торгувати лише через затверджені місцеві біржі. Чиновники стверджують, що заборона покликана забезпечити "прозорий та контрольований" обіг токенів. Баланс відкритості та контролю Підхід уряду відображає суміш цікавості та обережності: він хоче отримати вигоду від майнінгу та регульованого трейдингу, але не дозволить повністю децентралізоване використання криптовалют. Те, як будуть розроблені ці нові правила, визначить, чи зможе Білорусь залучити серйозну криптоактивність — або чи сильний державний контроль залишить інновації осторонь. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 15:03
Нищівна втрата для засновника Terraform

Нищівна втрата для засновника Terraform

Публікація "Нищівна втрата для засновника Terraform" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Депозит на пентхаус До Квона: нищівна втрата для засновника Terraform Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Депозит на пентхаус До Квона: нищівна втрата для засновника Terraform Джерело: https://bitcoinworld.co.in/do-kwon-penthouse-loss/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 14:56
Thumzup Media націлюється на мільярдне майбутнє з Bitcoin та альткоїн-скарбницею

Thumzup Media націлюється на мільярдне майбутнє з Bitcoin та альткоїн-скарбницею

Допис Thumzup Media націлюється на мільярдне майбутнє з Bitcoin та скарбницею альткоїнів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Thumzup Media представила свій план трансформації у великого гравця криптовалютного ринку, що відзначається очікуваним придбанням майнінгу dogecoin, пропозицією акцій на 50 мільйонів доларів та розширеною стратегією скарбниці цифрових активів. Thumzup прагне стати лідером майнінгу Dogecoin у Північній Америці Підтримувана Дональдом Трампом-молодшим корпорація Thumzup Media Corporation (Nasdaq: TZUP) окреслила масштабний стратегічний перехід до [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/thumzup-media-eyes-billion-dollar-future-with-bitcoin-and-altcoin-treasury/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 14:37
Важлива інформація для всієї спільноти

Важлива інформація для всієї спільноти

Пост "Важлива інформація для всієї спільноти" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни Pi Network просуває свою стратегію, щоб стати повністю верифікованим блокчейном, навіть коли його токен опускається близько до рекордних мінімумів. Оновлення Version 23 проєкту знаменує поворотний момент: вперше верифікація KYC буде не просто функцією застосунку, а буде вписана в сам протокол. Блокчейн з пріоритетом відповідності правилам Новий випуск, заснований на фреймворку Stellar v23, але перероблений для потреб Pi, передає перевірки особистості як нативній системі Pi, так і зовнішнім провайдерам, схваленим спільнотою. Основна команда стверджує, що цей підхід покладе край багаторічним проблемам з KYC і розподілить відповідальність за верифікацію за межі центрального органу. Майже 15 мільйонів акаунтів вже верифіковано, і команда вважає, що оновлення прискорить впровадження бізнесами, які вимагають чітких стандартів відповідності перед інтеграцією криптоплатежів. Чого слід очікувати користувачам Розгортання відбуватиметься поступово, з можливими короткими перервами в обслуговуванні. Розробники пообіцяли заздалегідь повідомляти користувачів і партнерів, представляючи зміну як підготовку не лише для окремих осіб, але й для сторонніх платформ, які планують підключитися до мережі Pi. Довгострокова мета - "керований спільнотою" шар ідентифікації, якому можуть довіряти регулятори, але який не залежить від єдиного контролера. Хоча технічна сторона просувається, токен мало що запропонував для святкування биків. PI коротко підскочив після серпневих оголошень, піднявшись вище $0,40, але імпульс швидко згас. Зараз він торгується нижче $0,35, ледь вище свого історичного мінімуму $0,33, і знизився більш ніж на 88% від лютневих максимумів. Два великі розблокування токенів - 12,3 мільйона монет 6 вересня та 9,9 мільйона 11 вересня - тиснуть на настрої, трейдери готуються до подальшого тиску продажів. Полегшення може прийти лише пізніше в цьому місяці, коли надлишки пропозиції зменшаться. Шлях вперед Розробники Pi стверджують, що перетворення верифікації особистості на функцію протоколу є критичним...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 14:33
Важливий коефіцієнт лонг/шорт безстрокових ф'ючерсів BTC виявляє зміну ринкових настроїв

Важливий коефіцієнт лонг/шорт безстрокових ф'ючерсів BTC виявляє зміну ринкових настроїв

Допис Важливий коефіцієнт лонг/шорт безстрокових ф'ючерсів BTC розкриває зміну ринкових настроїв з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Важливий коефіцієнт лонг/шорт безстрокових ф'ючерсів BTC розкриває зміну ринкових настроїв Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Важливий коефіцієнт лонг/шорт безстрокових ф'ючерсів BTC розкриває зміну ринкових настроїв Джерело: https://bitcoinworld.co.in/btc-perpetual-futures-ratio-reveals/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 14:26
BlockDAG, HBAR, VET і SHIB

BlockDAG, HBAR, VET і SHIB

Пост BlockDAG, HBAR, VET & SHIB з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини Дізнайтеся про найкращі криптовалюти для інвестування у 2025 році. Оновлення BlockDAG, Hedera, VeChain і Shiba Inu з ростом передпродажу, стейкінгом, спаленням і рухом цін. Пошук найкращої криптовалюти для інвестування у 2025 році означає вивчення проєктів з чіткими оновленнями, активною базою користувачів і рухом цін, підкріпленим реальним прогресом. Вересень 2025 року зосереджує увагу на чотирьох назвах: BlockDAG, Hedera, VeChain і Shiba Inu. Кожен проєкт підкреслює різні сильні сторони. BlockDAG лідирує з рекордним передпродажем, що зібрав понад $396 мільйонів, і більш ніж 3 мільйонами людей, які використовують його майнінговий застосунок X1. Hedera нарощує імпульс завдяки активності, пов'язаній зі SWIFT, і поточним подіям для розробників. VeChain додає оновлення стейкінгу для інституційних користувачів, тоді як Shiba Inu скорочує пропозицію агресивними кампаніями спалення, незважаючи на бічний рух. Разом ці проєкти охоплюють зростання передпродажу, корпоративне впровадження, винагороди за стейкінг і скорочення пропозиції, кероване спільнотою. Ця стаття ділиться оновленнями цін, останніми досягненнями та причинами, чому ці назви залишаються у списках спостереження для всіх, хто відстежує найкращі криптовалюти для інвестування у 2025 році. 1. BlockDAG: рекордний передпродаж на $396 млн і понад 3 млн користувачів майнінгу BlockDAG став одним із найбільш відстежуваних проєктів 2025 року завдяки поєднанню сильної безпеки, швидкості та великої ранньої бази користувачів. Він працює за гібридною моделлю, що поєднує направлений ациклічний граф з Proof-of-Work (PoW), дозволяючи швидкі транзакції, зберігаючи при цьому захисний шар PoW. Система також повністю сумісна з Ethereum Virtual Machine, що спрощує розробникам перенесення застосунків і смартконтрактів. Ці функції є причиною того, що BlockDAG (BDAG) займає високе місце у багатьох списках найкращих криптовалют для інвестування у 2025 році. Передпродаж демонструє неперевершену тягу. BlockDAG зібрав понад $396 мільйонів на даний момент, а його монета BDAG зросла на 2900% від першої партії до поточних $0,03 у партії 30. Його застосунок X1 Miner тепер має понад 3 мільйони користувачів, які майнять BDAG безпосередньо з...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 14:03
Експерт звинувачує "таємний комітет" у відхиленні включення акцій MSTR до S&P 500

Експерт звинувачує "таємний комітет" у відхиленні включення акцій MSTR до S&P 500

Пост "Експерт звинувачує 'таємний комітет' у відхиленні включення акцій MSTR до S&P 500" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Стратегія Майкла Сейлора (NASDAQ: MSTR) не потрапила до індексу S&P 500 у п'ятницю, незважаючи на сильні ринкові очікування. Аналітик Bloomberg Ерік Балчунас заявив, що існує 'таємний комітет', який відхилив включення акцій MSTR, незважаючи на відповідність усім критеріям. Ціна акцій впала на 2,90% у позаринковий час і знову торгується нижче рівня $330. Відхилення включення акцій MSTR до S&P 500: змова? Стратегія Майкла Сейлора, найбільшого корпоративного власника Bitcoin, не змогла потрапити до S&P 500, що стало серйозною невдачею для інвесторів. Це незважаючи на те, що компанія відповідала багатьом критеріям, таким як ліквідність, ринкова капіталізація, публічний флоат тощо. Після цієї новини ціна акцій MSTR впала майже на 3% у позаринкових торгах у п'ятницю. Стратег ETF Bloomberg Ерік Балчунас поставив питання, чому акції MSTR були виключені з індексу S&P 500, незважаючи на відповідність вимогам. Балчунас зазначив, що рішення в кінцевому підсумку залежало від розсуду Індексного комітету S&P, який, за його словами, функціонує більше як "активний фонд, керований таємним комітетом", ніж як строго заснована на правилах система. Блачунас додав, що Bloomberg раніше брав інтерв'ю у колишнього голови комітету для свого подкасту Trillions, проливаючи світло на те, як приймаються такі рішення. У подкасті Балчунас та його колеги обговорюють тіньовий комітет у S&P 500, який приймає рішення про те, які компанії можуть приєднатися до індексу. У минулому комітет відхиляв топ-компанії, такі як Tesla Ілона Маска. "Було б цікаво побачити список усіх акцій, вхід яких до SPX був затриманий Комітетом, я знаю, що він включав би деяких справжніх зірок, наприклад Microsoft, Tesla", - написав Балчунас. Додавання до S&P 500 часто викликає активність покупок з боку індексних фондів та ETF, які відстежують цей орієнтир. Це зазвичай забезпечує підтримку нещодавно...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 14:01
Прогнозується, що обсяг злиттів і поглинань у криптосфері досягне $11,98 мільярда у 2025 році

Прогнозується, що обсяг злиттів і поглинань у криптосфері досягне $11,98 мільярда у 2025 році

Детальніше: https://coincu.com/news/crypto-ma-2025-prediction/
Coinstats2025/09/06 13:43
