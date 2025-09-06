Експерт звинувачує "таємний комітет" у відхиленні включення акцій MSTR до S&P 500
Пост "Експерт звинувачує 'таємний комітет' у відхиленні включення акцій MSTR до S&P 500" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Стратегія Майкла Сейлора (NASDAQ: MSTR) не потрапила до індексу S&P 500 у п'ятницю, незважаючи на сильні ринкові очікування. Аналітик Bloomberg Ерік Балчунас заявив, що існує 'таємний комітет', який відхилив включення акцій MSTR, незважаючи на відповідність усім критеріям. Ціна акцій впала на 2,90% у позаринковий час і знову торгується нижче рівня $330.
Відхилення включення акцій MSTR до S&P 500: змова?
Стратегія Майкла Сейлора, найбільшого корпоративного власника Bitcoin, не змогла потрапити до S&P 500, що стало серйозною невдачею для інвесторів. Це незважаючи на те, що компанія відповідала багатьом критеріям, таким як ліквідність, ринкова капіталізація, публічний флоат тощо. Після цієї новини ціна акцій MSTR впала майже на 3% у позаринкових торгах у п'ятницю.
Стратег ETF Bloomberg Ерік Балчунас поставив питання, чому акції MSTR були виключені з індексу S&P 500, незважаючи на відповідність вимогам. Балчунас зазначив, що рішення в кінцевому підсумку залежало від розсуду Індексного комітету S&P, який, за його словами, функціонує більше як "активний фонд, керований таємним комітетом", ніж як строго заснована на правилах система.
Блачунас додав, що Bloomberg раніше брав інтерв'ю у колишнього голови комітету для свого подкасту Trillions, проливаючи світло на те, як приймаються такі рішення. У подкасті Балчунас та його колеги обговорюють тіньовий комітет у S&P 500, який приймає рішення про те, які компанії можуть приєднатися до індексу. У минулому комітет відхиляв топ-компанії, такі як Tesla Ілона Маска.
"Було б цікаво побачити список усіх акцій, вхід яких до SPX був затриманий Комітетом, я знаю, що він включав би деяких справжніх зірок, наприклад Microsoft, Tesla", - написав Балчунас.
Додавання до S&P 500 часто викликає активність покупок з боку індексних фондів та ETF, які відстежують цей орієнтир. Це зазвичай забезпечує підтримку нещодавно...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 14:01