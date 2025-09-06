2025-10-11 Saturday

Ціна Shiba Inu падає в нестабільних умовах трейдингу, оскільки Layer Brett стає мемкоїном у списках спостереження

Ціна Shiba Inu падає в нестабільних умовах трейдингу, оскільки Layer Brett стає мемкоїном у списках спостереження

Пост Ціна Shiba Inu падає в нестабільних умовах трейдингу, оскільки Layer Brett стає мемкоїном у списках спостереження з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини Криптовалютний фокус швидко зміщується. Layer Brett, мемкоїн на базі Ethereum та гібрид Layer 2, наближається до важливої віхи передпродажу — вже зібрано понад 2,8 мільйона доларів, а токени все ще доступні за ціною лише 0,055 долара. Для трейдерів, які шукають щось більше, ніж набридлі меми, поєднання вірусності та інфраструктури Ethereum від Brett зробило його ім'ям, за яким варто спостерігати на шляху до 2025 року. У той час як ціна Shiba Inu залишається стабільною, Layer Brett піднімається у списках спостереження як потенційна 100-кратна гра спільноти. Прогноз ціни Shiba Inu: SHIB втрачає силу Shiba Inu колись була перлиною манії мемкоїнів, катапультувавшись у топ-10 криптовалют у 2021 році завдяки чистій роздрібній енергії. Але в 2025 році блиск потьмянів. SHIB торгується близько 0,00001255 долара, застрягши в діапазоні протягом тижнів і значно нижче свого максимуму з початку року. Цифри обсягу розповідають історію. CoinGecko показує, що 24-годинний обсяг торгівлі SHIB становить лише 144 мільйони доларів, що є лише частиною від 1,75 мільярда доларів Dogecoin і навіть 381 мільйона доларів Pepe. Це чіткий знак згасаючого інтересу. Дані деривативів виглядають ще гірше. CoinGlass зазначає, що відкритий інтерес впав з 560 мільйонів доларів на початку цього року до лише 186 мільйонів доларів сьогодні. В ончейн даних мережа Shibarium бореться — її загальна заблокована вартість впала до 1,5 мільйона доларів, тоді як ShibaSwap утримує ледве 1 мільйон доларів. Колись рекламована як рятівна лінія корисності для SHIB, ці цифри підкреслюють згасаючий проєкт. Чому Layer Brett краде списки спостереження На відміну від Shiba Inu, яка залишається прикутою до свого минулого лише як мем, Layer Brett об'єднав вірусну культуру мемів з корисністю масштабування Ethereum Layer 2. Його переваги не теоретичні — вони вже резонують з трейдерами: Наднизькі комісії та миттєві транзакції, вирішуючи проблеми перевантаження Ethereum, зберігаючи безпеку. Масивні APY стейкінгу, які привабили як дегенів, так і довгострокових холдерів. Дизайн, орієнтований на спільноту, що забезпечує зростання, яке не диктується інституціями...
Бичачий забіг Bitcoin наближається до кульмінації: пік циклу вказує на 95% завершення

Бичачий забіг Bitcoin наближається до кульмінації: пік циклу вказує на 95% завершення

Пост Bitcoin Бичачий ринок наближається до кульмінації: Пік циклу вказує на 95% завершення з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) нещодавно досяг нового тижневого максимуму вище позначки $112,000, сигналізуючи про потенційний новий висхідний тренд для провідної криптовалюти. Цей рух може представляти фінальну фазу поточного циклу для Bitcoin та ширшого ринку криптовалют. Ринковий аналітик CryptoBirb зазначив, що цей висхідний тренд може тривати приблизно ще 50 днів, підкреслюючи, що Bitcoin зараз пройшов 95% свого циклу, який тривав 1,017 днів з мінімумів листопада 2022 року. 50 днів до можливого піку Bitcoin Історично, Бичачий ринок Bitcoin досягав піку між 1,060 і 1,100 днями після значних мінімумів, що свідчить про те, що цільовий часовий проміжок для піку цього циклу може припасти на кінець жовтня - середину листопада 2025 року. Аналіз підкреслює типовий зв'язок між подіями халвінгу Bitcoin та наступними піками цін. З моменту останнього халвінгу у квітні 2024 року пройшло 503 дні, а минулі дані показують, що піки цін зазвичай відбуваються через 518-580 днів після таких подій. Як видно з графіка нижче, Bitcoin зараз пройшов 77-86% цього часового проміжку, входячи в те, що аналітик називає "гарячою зоною" - період підвищеної волатильності та потенційних цінових рухів. Однак CryptoBirb застерігає, що історичні тенденції вказують на те, що після досягнення піку Bitcoin зазвичай зазнає значного падіння, часто знижуючись на 70-80% протягом 370-410 днів. Ця ведмежа фаза прогнозується приблизно на перший та другий квартал 2026 року, з історичною ймовірністю ведмежого ринку в цьому році, що досягає 100%. Перед цим потенційним спадом аналітик очікує фінальний сплеск, з приблизно 50 днями, що залишилися до можливого піку ринку. Вересень, який часто визнається слабшим місяцем для Bitcoin, показав середнє падіння на 6,17%. Хоча статистика третього кварталу може бути змішаною, з медіанним зростанням на 0,80%, загальне середнє значення має тенденцію відображати...
Найкращі економісти реагують на дані про зайнятість, оскільки США входять у "рецесію робочих місць"

Найкращі економісти реагують на дані про зайнятість, оскільки США входять у "рецесію робочих місць"

Пост Найкращі трейдери реагують на дані про зайнятість, оскільки США входять у "рецесію робочих місць" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Останній звіт про зайнятість у США викликав тривожну реакцію провідних економістів, багато з яких попереджають, що ринок праці увійшов у рецесію робочих місць. У серпні було додано лише 22 000 робочих місць, що значно нижче очікуваних 76 500. Червень відзначився першим чистим зниженням за майже чотири роки, з втратою 13 000 робочих місць. Тим часом рівень безробіття зріс до 4,3%, що є найвищим показником з 2021 року, що свідчить про зростаючу економічну слабкість. Марк Занді Серед економістів Марк Занді з Moody's Analytics підкреслив, що зайнятість за платіжними відомостями вже перебуває на території рецесії. Він зазначив, що липень і серпень показали скромні прирости, які, ймовірно, будуть переглянуті в бік зниження, з втратами, зосередженими у виробництві, видобутку корисних копалин, будівництві та державному секторі. Лише охорона здоров'я та гостинність забезпечили деяке відшкодування. Занді, який довгий час був ведмежим щодо економіки, стверджував, що кілька секторів і штатів вже перебувають у рецесії. Це рецесія робочих місць. Зайнятість за платіжними відомостями знизилася в червні, і хоча вона зросла в липні та серпні, збільшення були на межі і, здається, будуть переглянуті. Товарна сторона економіки, включаючи виробництво, видобуток корисних копалин та будівництво, втрачає значну... — Марк Занді (@Markzandi) 5 вересня 2025 Девід Розенберг Девід Розенберг з Rosenberg Research підкреслив спотворення в заголовних цифрах, вказуючи, що модель Birth-Death Бюро статистики праці додала 96 000 робочих місць. Без цього коригування фонд заробітної плати знизився на 74 000 у серпні. Він попередив, що за цим показником фонд заробітної плати знижується протягом чотирьох місяців поспіль, що є моделлю, яка востаннє спостерігалася під час повільного відновлення після Великої рецесії. BLS зробило все можливе, щоб прикрасити цей жахливий звіт про заробітну плату, оскільки модель Birth-Death змогла додати 96 000 робочих місць до заголовка. Якщо це виключити, то фактичне опитування показало зниження на 74 000. Фактично, фонд заробітної плати знижується на основі ex-BD тепер у кожному...
Найкраща криптовалюта для купівлі у вересні, оскільки потоки Ethereum ETF перевищують Bitcoin на світових біржах

Найкраща криптовалюта для купівлі у вересні, оскільки потоки Ethereum ETF перевищують Bitcoin на світових біржах

Допис "Найкращі криптовалюти для купівлі у вересні, оскільки потоки ETF Ethereum перевищують Bitcoin на світових біржах" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Відмова від відповідальності: Цей контент є спонсорською статтею. Bitcoinsistemi.com не несе відповідальності за будь-які збитки чи негативні наслідки, що можуть виникнути з вищезазначеної інформації або будь-якого продукту чи послуги, згаданих у статті. Bitcoinsistemi.com радить читачам проводити індивідуальне дослідження компанії, згаданої у статті, і нагадує, що вся відповідальність належить окремій особі. Інституційний попит змінює криптовалютний ринок, оскільки приплив ETF Ethereum перевищує Bitcoin. Ротація капіталу між цими провідними криптовалютами викликала спекуляції серед криптовалютної спільноти, яка цікавиться, яким буде прогноз криптовалютного ринку в майбутньому. Аналітики, які спостерігають за тенденцією, кажуть, що ротація є ознакою того, що капітал поширюється з Bitcoin на інші мережі. Поряд з ETF Ethereum, Tron, Arbitrum та Avalanche є токенами, які зростають у списку спостереження за можливостями альткоїнів. Токени, що з'являються, такі як MAGACOIN FINANCE, також набувають визнання як менші капіталізації, які мають перевершити показники у майбутніх циклах бичачого ринку. 1. Tron: посилення переваги стейблкоїнів Tron привертає увагу завдяки зниженню комісії за транзакції на 60%, яке відбулося наприкінці серпня. З цим розвитком користувачі тепер можуть здійснювати перекази стейблкоїнів швидше та дешевше на блокчейні. Хоча низькі комісії є хорошими для користувачів, аналітики зазначають, що це призведе до нижчого доходу для валідаторів. Однак у довгостроковій перспективі вони прогнозують, що зростання активності користувачів допоможе валідаторам отримати більше доходу. З його зростаючим ростом та роллю на ринку стейблкоїнів, інвестори розглядають Tron як одну з найкращих криптовалют для купівлі зараз, коли 2025 рік добігає кінця. 2. Arbitrum: оновлення стимулюють впровадження Оновлення Arbitrum стимулюють спекуляції на зростання у вересні. Майбутнє розблокування 92,65 млн токенів ARB може викликати волатильність, але інституційне впровадження зростає. PayPal інтегрував Arbitrum для ончейн транзакцій, тоді як оновлення ArbOS "Callisto" запровадило абстракцію облікових записів та кросчейн функціональність. Аналітики прогнозують дії в межах діапазону близько $0,50...
Законопроект Сенату США пропонує звільнити стейкінг, аірдропи та DePIN від правил Комісії з цінних паперів і бірж США

Законопроект Сенату США пропонує звільнити стейкінг, аірдропи та DePIN від правил Комісії з цінних паперів і бірж США

Пост "Проєкт закону Сенату США передбачає звільнення стейкінгу, аірдропів та DePIN від правил SEC" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Регулювання Банківський комітет Сенату США поширює оновлений проєкт довгоочікуваного законопроєкту про структуру ринку, що вносить значні зміни в те, як цифрові активи розглядаються згідно із законодавством про цінні папери. Зміни, висвітлені журналісткою Елеонор Терретт, розглядаються як важливий крок до роз'яснення правового статусу криптовалютної діяльності в Сполучених Штатах. Одне з найпомітніших оновлень міститься в розділі 101, який визначає, що стейкінг, аірдропи та пре-легальні токени не будуть класифіковані як цінні папери, якщо не йдеться про шахрайство. Представники галузі стверджують, що це формулювання може забезпечити давно очікувану ясність для учасників, які побоювалися, що звичайна криптовалютна діяльність може потрапити під регулювання цінних паперів. Винятки для проєктів DePIN Законопроєкт також виділяє децентралізовані мережі фізичної інфраструктури (DePIN) у розділі 504, надаючи їм явне звільнення від законодавства про цінні папери. Ініціативи DePIN, які стимулюють учасників створювати реальну інфраструктуру, таку як бездротові мережі та хмарні сховища, швидко зростали і часто стикалися з регуляторною невизначеністю. На знак визнання децентралізації, розділи 501, 505 та 506 зберігають захист для розробників DeFi, самостійного зберігання цифрових активів та інновацій з відкритим кодом. Законодавці, схоже, прагнуть забезпечити, щоб регулювання не задушило основні функції, які відрізняють блокчейн-екосистеми від традиційних фінансових посередників. Координація SEC-CFTC Нарешті, законопроєкт створює формальну структуру координації між SEC та CFTC у розділах 701 та 702, захід, спрямований на зменшення юрисдикційних конфліктів, які переслідували регулювання криптовалют в останні роки. Якщо законопроєкт буде прийнято в його нинішній формі, він може значно змінити спосіб роботи криптопроєктів у США, вилучивши деякі з найбільш суперечливих областей з-під дії правозастосування щодо цінних паперів, але залишаючи простір для випадків шахрайства. Аналітики кажуть, що винятки для стейкінгу та DePIN особливо примітні, оскільки вони стосуються областей, де регуляторна ясність була найбільш терміново затребувана. Інформація, надана в...
SEC та CFTC пропонують перехід до цілодобових фінансових ринків у США

SEC та CFTC пропонують перехід до цілодобових фінансових ринків у США

Пост SEC і CFTC пропонують перехід до цілодобових фінансових ринків у США з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) випустили спільну заяву в п'ятницю, досліджуючи можливий перехід до цілодобових ринків капіталу та регулювання криптодеривативів. Масштабування онлайн-фінансів вимагає цілодобового торгового середовища для всіх класів активів, заявили регулятори у своїй заяві. Створення регуляторної ясності для контрактів на події та безстрокових ф'ючерсів — ф'ючерсних контрактів без дати закінчення — також було пріоритетом. Однак агентства уточнили: "Подальше розширення торгових годин могло б краще узгодити ринки США з реальністю глобальної економіки, що працює постійно. Розширення торгових годин може бути більш життєздатним для одних класів активів, ніж для інших, тому може не бути універсального підходу для всіх продуктів." Потенційний перехід до фінансових ринків, що "завжди працюють", збільшить швидкість обігу капіталу, але також підвищить ризик для трейдерів, піддаючи їхні нічні та довгострокові позиції учасникам ринку в різних часових поясах, які можуть вибити їх з торгів, поки вони сплять. Таблиця прийнятних торгових днів для кожного місяця на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE). Джерело: NYSE Пов'язано: Порядок денний SEC пропонує безпечні гавані для криптовалют, реформи для брокерів-дилерів CFTC і SEC просувають криптоцілі адміністрації Трампа Адміністрація президента США Дональда Трампа опублікувала свій звіт про криптовалюти в липні, окресливши міжвідомчі політичні рекомендації для розробки комплексної структури цифрової економіки. Звіт доручив SEC і CFTC встановити спільний нагляд за криптосектором, при цьому CFTC має "чіткі повноваження" регулювати спотові криптовалютні ринки, тоді як SEC матиме нагляд за токенізованими цінними паперами. У серпні CFTC оголосила про шлях для офшорних криптобірж обслуговувати клієнтів із США через структуру Іноземної торгової ради (FBOT). Реєстр FBOT дозволяє регульованим офшорним біржам усіх класів активів подавати заявку на ліцензію для ведення бізнесу в Сполучених Штатах та...
Федеральна резервна система США (FRS) готова до зниження ставки на тлі ослаблення ринку праці

Федеральна резервна система США (FRS) готова до зниження ставки на тлі ослаблення ринку праці

Пост Федеральний резервний банк США (FRB) готовий до зниження ставки на тлі ослаблення ринку праці з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Федеральна резервна система США (FRS) ймовірно знизить процентні ставки у вересні. Ринок праці США демонструє тенденції до ослаблення. Протоколи DeFi (Децентралізовані фінанси) можуть виграти від потенційного зниження ставок. Mizuho Bank вказує на ослаблення ринку праці США після серпневого звіту про несільськогосподарську зайнятість, що збільшує ймовірність зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США (FRS) у вересні 2025 року. Очікуване зниження ставок може стимулювати ринки, потенційно підвищуючи криптовалюти, такі як BTC та ETH, на тлі зміни інвестиційних стратегій у бік більш ризикованих активів. Політика Федеральної резервної системи змінюється через погіршення ринку праці Засідання Федеральної резервної системи, заплановане на 17 вересня, передбачає зниження ставки через зниження рівня зайнятості та доходів, що повертаються до моделей, які спостерігалися під час пандемії. Mizuho Bank підкреслює, що ФРС може здійснити зниження на 25 базисних пунктів, хоча зниження на 50 базисних пунктів може матеріалізуватися, якщо інфляція виявиться слабшою, ніж очікувалося, за останніми даними Індексу споживчих цін (ІСЦ). Ринок сильно очікує пом'якшення, відображаючи майже 100% впевненість згідно з інструментом CME FedWatch. Учасники ринку коригують свої стратегії, очікуючи нижчих витрат на запозичення в іпотечному, корпоративному та DeFi секторах. Зазвичай, акомодаційна політика збільшує привабливість ризикованих активів, потенційно приносячи користь Bitcoin, Ethereum та токенам управління DeFi, таким як AAVE та COMP. Зацікавлені сторони ринку криптовалют, такі як розробники та ради управління, активно відстежують дії Федеральної резервної системи. Історичні цикли пом'якшення ФРС раніше призводили до значних ринкових ралі, особливо у високобетових активах та протоколах децентралізованих фінансів. Згідно з промовою голови Федеральної резервної системи Пауелла щодо економічних перспектив: "Коригування позиції центрального банку щодо політики може бути виправданим з огляду на зміну балансу ризиків щодо ринку праці." Зниження ставок готове сколихнути ціни на криптовалюти та їх прийняття Чи знали ви? Bitcoin та Ethereum історично зростали після зниження ставок Федеральною резервною системою, що ілюструє їх сильну кореляцію зі змінами макроекономічної політики. За даними CoinMarketCap, Ethereum (ETH) наразі торгується за ціною $4,305.67, з обсягом за 24г (Токен) $41.26 мільярда. Ціна...
Перетворіть $400 на $40k за допомогою цих 4 монет

Перетворіть $400 на $40k за допомогою цих 4 монет

Пост "Перетворіть $400 на $40k з цими 4 монетами" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Пошук найкращої криптовалюти для купівлі сьогодні часто нагадує пошук голки в стозі сіна. Але коли кілька токенів виділяються, потенціал зростання стає важко ігнорувати. Little Pepe (LILPEPE) є одним із таких рідкісних токенів зараз, з інвесторами раннього етапу, які вже отримали прибуток у 110%, а покупці 12 етапу все ще розраховують на прогнозоване зростання на 42% до запуску. Поряд з LILPEPE, такі монети як Stellar (XLM), Cardano (ADA) та Toncoin (TON) формують наративи, які можуть перетворити вхід у $400 на щось набагато більше в майбутньому. Ціна та продуктивність передпродажу Little Pepe (LILPEPE) Історія Little Pepe привернула справжню увагу цього року. Передпродаж зараз на етапі 12, з токенами, що продаються по $0.0021 кожен. Проєкт зібрав понад $22.3 мільйона, швидко рухаючись до цільової позначки етапу в $25 мільйонів. Імпульс реальний, враховуючи, що етап 11 був розпроданий раніше запланованого терміну. Те, що виділяє LILPEPE, це цифри та основа, що стоїть за ними. Токен вже внесений до списку CoinMarketCap і пройшов аудит Certik, що додає рівень довіри для нових інвесторів. Його екосистема включає сумісний з Ethereum блокчейн Layer 2, нульовий податок на торгівлю, опції стейкінгу та захист від ботів. Крім того, проводиться розіграш на 777k, де учасники можуть виграти значні винагороди у токенах. Інтерес спільноти сильний. З червня по серпень LILPEPE досяг піку в 100 за обсягом запитів про Мемкоїни в ChatGPT 5, перевершивши популярні токени, такі як Dogecoin, Shiba Inu та Pepe. Такий органічний інтерес свідчить про те, що це більше, ніж просто ще один мем-проєкт. З ранніми покупцями, які подвоїли свої інвестиції, і новими інвесторами, які все ще мають позицію на 42% зростання до того, як токен буде внесений до списку за ціною $0.0030, LILPEPE відчувається як монета, за якою варто спостерігати, оскільки вона може зрости на 23,038% після запуску, ставши частиною топ...
Голосування спільноти Conflux (CFX) щодо використання Фонду екосистеми

Голосування спільноти Conflux (CFX) щодо використання Фонду екосистеми

Пост Conflux (CFX) спільнота голосує щодо використання Екологічного фонду з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Rongchai Wang 05 вересня 2025 10:59 Голосування Conflux (CFX) DAO #15 триває, зосереджуючись на авторизації заблокованих CFX Екологічного фонду для співпраці з традиційними ринками та публічними компаніями. Спільнота Conflux (CFX) наразі бере участь у вирішальному голосуванні в рамках Conflux DAO #15, як оголосив Форум Conflux. Це голосування має на меті визначити, чи слід авторизувати вже заблоковані токени CFX Екологічного фонду для стратегічної взаємодії з лістинговими компаніями та потенційної співпраці з традиційними ринками та публічними компаніями. Стратегічне використання Екологічного фонду Пропозиція, що розглядається, передбачає надання Екологічному фонду Conflux повноважень використовувати свої заблоковані токени CFX. Ця ініціатива спрямована на розвиток партнерських відносин та вивчення синергії з усталеними компаніями за межами блокчейн-простору. Цей крок розглядається як потенційний шлях до розширення впливу Conflux та інтеграції в традиційні фінансові ринки. Участь спільноти Процес голосування розроблений для оцінки позиції спільноти щодо цього стратегічного напрямку. Учасники мають можливість впливати на процес прийняття рішень, віддаючи свої голоси. Цей демократичний підхід підкреслює децентралізований етос мережі Conflux, надаючи зацікавленим сторонам право голосу в майбутніх розробках проєкту. Потенційні наслідки У разі схвалення, авторизація може відкрити шлях для Conflux до встановлення значущих партнерських відносин, потенційно підвищуючи корисність та прийняття токена CFX. Така співпраця також може надати платформу для Conflux демонструвати можливості своєї блокчейн-технології в традиційних бізнес-середовищах. Для отримання більш детальної інформації про пропозицію та участі в голосуванні, члени спільноти можуть відвідати офіційний Форум Conflux. Джерело зображення: Shutterstock Джерело: https://blockchain.news/news/conflux-cfx-community-votes-on-ecosystem-fund-utilization
Чому BullZilla є найкращим криптовалютним передпродажем з потенціалом 100x у 2025 році з понад 500 власниками, в той час як Toncoin та Pepe створюють хвилі

Чому BullZilla є найкращим криптовалютним передпродажем з потенціалом 100x у 2025 році з понад 500 власниками, в той час як Toncoin та Pepe створюють хвилі

Відкрийте для себе найкращі криптовалютні передпродажі з потенціалом 100x у 2025 році! Дослідіть BullZilla, Toncoin та Pepe для вибухового потенціалу ROI та динаміки передпродажу.
