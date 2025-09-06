Найкращі економісти реагують на дані про зайнятість, оскільки США входять у "рецесію робочих місць"
Останній звіт про зайнятість у США викликав тривожну реакцію провідних економістів, багато з яких попереджають, що ринок праці увійшов у рецесію робочих місць. У серпні було додано лише 22 000 робочих місць, що значно нижче очікуваних 76 500. Червень відзначився першим чистим зниженням за майже чотири роки, з втратою 13 000 робочих місць. Тим часом рівень безробіття зріс до 4,3%, що є найвищим показником з 2021 року, що свідчить про зростаючу економічну слабкість. Марк Занді Серед економістів Марк Занді з Moody's Analytics підкреслив, що зайнятість за платіжними відомостями вже перебуває на території рецесії. Він зазначив, що липень і серпень показали скромні прирости, які, ймовірно, будуть переглянуті в бік зниження, з втратами, зосередженими у виробництві, видобутку корисних копалин, будівництві та державному секторі. Лише охорона здоров'я та гостинність забезпечили деяке відшкодування. Занді, який довгий час був ведмежим щодо економіки, стверджував, що кілька секторів і штатів вже перебувають у рецесії. Це рецесія робочих місць. Зайнятість за платіжними відомостями знизилася в червні, і хоча вона зросла в липні та серпні, збільшення були на межі і, здається, будуть переглянуті. Товарна сторона економіки, включаючи виробництво, видобуток корисних копалин та будівництво, втрачає значну... — Марк Занді (@Markzandi) 5 вересня 2025 Девід Розенберг Девід Розенберг з Rosenberg Research підкреслив спотворення в заголовних цифрах, вказуючи, що модель Birth-Death Бюро статистики праці додала 96 000 робочих місць. Без цього коригування фонд заробітної плати знизився на 74 000 у серпні. Він попередив, що за цим показником фонд заробітної плати знижується протягом чотирьох місяців поспіль, що є моделлю, яка востаннє спостерігалася під час повільного відновлення після Великої рецесії. BLS зробило все можливе, щоб прикрасити цей жахливий звіт про заробітну плату, оскільки модель Birth-Death змогла додати 96 000 робочих місць до заголовка. Якщо це виключити, то фактичне опитування показало зниження на 74 000. Фактично, фонд заробітної плати знижується на основі ex-BD тепер у кожному...
