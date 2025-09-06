Чому працівники віддають перевагу ШІ перед своїми керівниками: вплив на лідерство

Допис "Чому працівники віддають перевагу ШІ, а не своїм керівникам: вплив на лідерство" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Чому працівники віддають перевагу ШІ, а не своїм керівникам: вплив на лідерство getty Колись у мене був бос, який вважав, що він чітко спілкується. Щотижня на Zoom він викладав, над чим він хотів, щоб ми працювали. Я уважно слухав, але часто не був впевнений у тому, що він насправді мав на увазі. Коли я просив роз'яснень, він відповідав: "Якби ти просто послухав, що я сказав на зустрічі..." Його саркастичний тон дратував мене, особливо тому, що я слухав. Проблема була в тому, що його слова були нечіткими. Я почав записувати все, що він говорив, слово в слово, щоб пізніше переглянути нотатки і спробувати зрозуміти їх. Незабаром решта моєї команди попросила мене поділитися цими нотатками, тому що вони також були спантеличені. Якби у мене тоді був доступ до ШІ, я міг би завантажити свої нотатки і запитати: "Що він взагалі має на увазі?" Це б зекономило години розчарування. Тому мене не дивує, що майже половина працівників покоління Z кажуть, що вони більше покладаються на інструменти ШІ, такі як ChatGPT, для отримання вказівок, ніж на своїх керівників. Це підтверджує те, що я відчув, і коли працівники віддають перевагу ШІ, це сигнал для керівництва вносити зміни. Чому працівники віддають перевагу ШІ, а не своїм керівникам на роботі? getty Чому працівники віддають перевагу ШІ, а не своїм керівникам на роботі? Працівники обирають ШІ, тому що він пропонує те, чого їм не вистачає у людських взаємодіях. Вони хочуть ясності, швидкості та простору без осуду для запитань. ШІ дає їм відповідь без страху бути висміяними за запитання. У багатьох робочих місцях люди вагаються підняти руку, тому що не хочуть виглядати непідготовленими. З ШІ вони можуть запитати що завгодно, в будь-який час, не турбуючись про те, що їхній бос...