2025-10-11 Saturday

Повідомлення про підтримку Трампом Хассетта на посаду в ФРС на тлі спекуляцій

Повідомлення про підтримку Трампом Хассетта на посаду в ФРС на тлі спекуляцій

Повідомлення про підтримку Трампом Хассетта на посаду голови ФРС з'явилося на тлі спекуляцій на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Трамп нібито підтримує Хассетта на посаду голови Федерального резервного банку США (FRB). Ринкові реакції залишаються обережними на тлі спекулятивних повідомлень. Відсутні офіційні заяви з верифікованих акаунтів Трампа. У звіті ChainCatcher колишній президент США Дональд Трамп припустив, що голова Федерального резервного банку США (FRB) Джером Пауелл мав би знизити процентні ставки раніше, підтверджуючи свою підтримку Хассетта. Зауваження Трампа підкреслюють поточні дебати щодо монетарної політики США, потенційно впливаючи на ринкові настрої, хоча жодні офіційні записи не пов'язують це з поточними коливаннями ринку криптовалют. Ймовірна підтримка Трампом Хассетта впливає на ринкову перспективу ChainCatcher повідомляє, що Трамп висловив підтримку Кевіну Хассетту в контексті його потенційного призначення на посаду голови Федерального резервного банку США (FRB), базуючись на оновленнях новин. Незважаючи на цей звіт, прямих цитат чи заяв з верифікованих профілів Трампа не надано. Дональд Трамп, колишній президент США, Н/Д, – "Підтвердив підтримку Хассетта як кандидата на посаду голови Федерального резервного банку США (FRB)." Немає прямих вказівок на будь-які перестановки керівництва у Федеральній резервній системі США (FRS), які були б підтверджені офіційними джерелами. Поточні ринкові умови здаються стабільними на тлі цих спекулятивних оновлень. Коефіцієнти фінансування ETH і BTC не показали значних відхилень внаслідок повідомлень ChainCatcher щодо ймовірної підтримки Трампа. Восьмигодинні середні коефіцієнти фінансування, такі як 0,0056% для ETH і 0,0053% для BTC, демонструють стійкість ринкових настроїв, на які безпосередньо не впливають ці події. Ринкові спекуляції часто виникають з таких повідомлень, проте відомі фігури в криптоіндустрії публічно не коментували повідомлення про підтримку Трампом Хассетта. Криптовалютні спільноти загалом залишаються обережними, зважуючи потенційні наслідки для монетарної політики без чітких вказівок з офіційних каналів. Мінімальний негайний вплив на криптовалюти на тлі спекуляцій щодо Федерального резервного банку США (FRB) Чи знаєте ви? Незважаючи на часті ринкові реакції на оголошення Федерального резервного банку США (FRB), підтримка Трампом Хассетта на посаду голови ФРС не відображається жодними негайними, суттєвими змінами в індексах криптовалютного ринку США. Як...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 17:44
Список найкращих агентних ШІ у 2025 році

Список найкращих агентних ШІ у 2025 році

Допис Список найкращих агентних ШІ у 2025 році з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові тенденції в агентному ШІ у 2025 році Ландшафт агентного ШІ швидко розвивається, керований кількома ключовими тенденціями, які формують розробку та впровадження цих технологій. Зростання мультиагентних систем: спостерігається значний перехід до використання кількох спеціалізованих ШІ-агентів, які співпрацюють для вирішення складних проблем, стратегія, яка стає основною у 2025 році. Інтеграція з RPA: агентний ШІ додає когнітивний інтелект до існуючих платформ роботизованої автоматизації процесів (RPA), таких як UiPath, забезпечуючи більш динамічні та адаптивні робочі процеси, які можуть реагувати в режимі реального часу. Фокус на управлінні та етиці: зі збільшенням автономності агентів зростає потреба в нагляді. Провідні агентні системи надають пріоритет таким функціям, як пояснюваність, аудиторські сліди та захисні механізми для забезпечення відповідального та відповідного розгортання, особливо в регульованих галузях. Розвиток агентного ШІ знаменує значний крок до майбутнього, де системи ШІ можуть автономно виконувати складні наскрізні завдання, що фундаментально змінює бізнес-операції та розробку програмного забезпечення. Джерело: https://bitcoinworld.co.in/list-of-top-agentic-ai-in-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 17:35
Airdrop Linea стартує 10 вересня: чого очікувати від ціни запуску

Airdrop Linea стартує 10 вересня: чого очікувати від ціни запуску

Прочитайте повну статтю на coingape.com.
Coinstats2025/09/06 17:26
Французька елітна поліція звільнила викраденого швейцарця, якого утримували за викуп у криптовалюті

Французька елітна поліція звільнила викраденого швейцарця, якого утримували за викуп у криптовалюті

Пост "Французька елітна поліція звільнила викраденого швейцарця, якого утримували за викуп у криптовалюті" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Елітний підрозділ французької поліції нещодавно врятував молодого громадянина Швейцарії, якого викрали з метою отримання викупу в криптовалюті у Валансі 31 серпня. Французький елітний підрозділ рятує крипто-заручника, 7 осіб заарештовано Елітний підрозділ французької поліції, Наземні сили національної безпеки (GIGN), нещодавно врятував молодого громадянина Швейцарії, якого утримували в заручниках за викуп у криптовалюті. [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/french-elite-police-free-kidnapped-swiss-man-held-for-cryptocurrency-ransom/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 17:16
Litecoin стабільно зростає і націлюється на найвищу ціну в $133

Litecoin стабільно зростає і націлюється на найвищу ціну в $133

Пост Litecoin стабільно зростає і націлюється на Найвищу ціну в $133 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. 06 вересня 2025 о 08:01 // Новини Ціна Litecoin (LTC) піднялася вище рівня підтримки $106, що означає кінець її падіння. Довгострокове прогнозування ціни Litecoin: ведмежий Згідно з індикатором ціни, Litecoin відновиться до своїх попередніх максимумів у $130 і $147. 14 липня, як повідомляє Coinidol.com, тіло свічки висхідного тренду перевірило рівень Фібоначчі 78,6%. Висхідна корекція свідчить про те, що Litecoin зросте лише для того, щоб знову впасти на рівні розширення Фібоначчі 1,272 або на рівні $133,36. Аналіз індикаторів ціни LTC Тижневий графік показує багато фітілів свічок вище рівня опору $130, що свідчить про значний тиск продажів на вищих цінових рівнях. Лінії ковзної середньої горизонтальні, але з висхідним нахилом, що вказує на висхідний тренд. Технічні індикатори Рівні опору: $100, $120, $140 Рівні підтримки: $60, $40, $20 Тижневий графік ціни LTC/USD – 5 вересня 2025 Який наступний рух ціни LTC? Litecoin піднявся вище ліній ковзної середньої, відновлюючи висхідний тренд. З 25 серпня альткоїн торгується вище рівня підтримки $106, але нижче ліній ковзної середньої або рівня $114. Сьогодні опір на рівні $114 стримав висхідний імпульс. Ціна LTC зараз коливається в межах свого обмеженого діапазону. 4-годинний графік ціни LTC/USD – 5 вересня 2025 Відмова від відповідальності. Цей аналіз і прогноз є особистими думками автора. Надані дані зібрані автором і не спонсоруються жодною компанією чи розробником токенів. Це не рекомендація купувати чи продавати криптовалюту і не повинно розглядатися як схвалення CoinIdol.com. Читачам слід проводити власне дослідження перед інвестуванням коштів. Джерело: https://coinidol.com/litecoin-rises-steadily/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 17:13
Старий запас Bitcoin продовжує переміщуватися в ETF: дані показують три хвилі поки що

Старий запас Bitcoin продовжує переміщуватися в ETF: дані показують три хвилі поки що

Пост "Старі запаси Bitcoin продовжують переміщуватися в ETF: дані показують Три хвилі до цього часу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ончейн дані показують, що спотові біржові фонди (ETF) Bitcoin спостерігали три хвилі значних притоків від досвідчених власників у цьому циклі. Bitcoin Coin Days Destroyed зросли разом із попередніми чистими притоками ETF. Як пояснив автор CryptoQuant Maartunn у новому пості на X, Bitcoin спостерігає значні перестановки, пов'язані зі старими токенами та спотовими ETF. Спотові ETF відносяться до інвестиційних інструментів, які торгуються на традиційних платформах і дозволяють інвесторам отримати доступ до базового активу, такого як BTC, без необхідності безпосереднього володіння активом. Спотові ETF BTC були запущені в США в січні 2024 року. З того часу фонди загалом насолоджувалися зростанням, з кількома періодами, що включали особливо різкий сплеск притоків. Головна привабливість ETF полягає в тому, що інвестори, незнайомі зі світом криптовалют, можуть інвестувати в BTC у зручній для них формі. Коли трейдер інвестує в такий інструмент, фонд купує еквівалентну кількість криптовалюти від імені клієнта. Це відображається як ончейн рух у гаманці, пов'язані з ETF. Нижче наведено графік, яким поділився Maartunn, що показує тенденцію 30-денного чистого потоку спотового ETF Bitcoin з початку 2024 року. Як показано на графіку, чистий потік спотового ETF Bitcoin пройшов кілька фаз надзвичайно позитивних значень. Це природно відповідає високому попиту на ETF. Цікаво, що існує загальний патерн серед цих великих хвиль притоків. З графіка видно, що Coin Days Destroyed (CDD) давав сигнали розподілу разом зі сплесками чистого потоку. CDD - це ончейн індикатор, який вимірює загальну кількість монетних днів, які "знищуються" в транзакціях у мережі BTC. Монетний день - це величина, яку накопичує один BTC...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 17:07
Реакція Сейлора зі Strategy на приголомшливе відхилення MSTR від S&P 500

Реакція Сейлора зі Strategy на приголомшливе відхилення MSTR від S&P 500

Пост "Сейлор зі Strategy реагує на приголомшливе відхилення MSTR від S&P 500" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Майкл Сейлор, відомий прихильник Bitcoin та співзасновник компанії Bitcoin-скарбниці Strategy, опублікував твіт, показуючи свою реакцію на відхилення його компанії від включення до індексу S&P 500. Він опублікував дані, які показують, що єдине, що потрібно Strategy для входження до S&P 500, це лише формальне визнання, оскільки MSTR вже залишив SPY далеко позаду з точки зору ринкової ефективності. Вам також може сподобатися Сейлор реагує на приголомшливе відхилення Strategy від SPY У п'ятницю, 5 вересня, було прийнято офіційне рішення щодо додавання чи не додавання Strategy до індексу S&P 500. Рішення було негативним, тоді як інша велика компанія, також безпосередньо пов'язана з криптовалютами, але через торгівлю та інвестиції, була включена до нього – платформа Robinhood, яка дозволяє роздрібним користувачам інвестувати як у традиційні акції та криптовалюти, так і в криптовалютні продукти. Сейлор відреагував на це рішення, опублікувавши твіт з інфографікою, яка показує, що MSTR давно залишив S&P 500 (SPY) позаду завдяки своїй стратегії Bitcoin. Що ще більш цікаво та примітно – інфографіка показує, що MSTR перевершив навіть сам Bitcoin. MSTR демонструє зростання на 92% на графіку, тоді як SPY відстає з 14% зростанням, а Bitcoin показує 55% річного зростання з точки зору "Прибутковості ери стандарту Bitcoin". Коли новина про відхилення від включення до S&P 500 потрапила до новинних звітів, MSTR одразу впав на 2%. Однак офіційний акаунт компанії в X написав, що, незважаючи на цю невдачу, Strategy, безумовно, збереже свій курс і не відмовиться від шляху Bitcoin. Джерело: https://u.today/strategys-saylor-reacts-to-stunning-mstr-sp-500-rejection
BitcoinEthereumNews2025/09/06 16:58
Bitcoin повинен бути легальним і мати можливість конкурувати з доларом: консервативний діяч Рон Пол

Bitcoin повинен бути легальним і мати можливість конкурувати з доларом: консервативний діяч Рон Пол

Колишній кандидат у президенти США та ікона лібертаріанства Рон Пол заявив, що Bitcoin повинен мати можливість функціонувати як валюта в США та конкурувати з доларом. 90-річний політик у відставці відомий своїми лібертаріанськими переконаннями та зусиллями щодо підтримки вільної торгівлі в країні, концепції, яка була затьмарена ерою величезних корпорацій та урядів, що субсидують їхній успіх. Чому лібертаріанці, такі як Рон Пол, люблять криптовалюту? Колишній 12-разовий конгресмен США відомий тим, що балотувався проти неоконсервативного Мітта Ромні під час республіканських праймеріз на президентських виборах США 2012 року, але не зміг отримати номінацію. Його, здавалося б, радикальні ідеї щодо аудиту Федерального резервного банку США (FRB), безкордонної торгівлі та децентралізації випереджали свій час і відповідали етосу, який пропагує криптовалютна революція. Криптовалютна революція почалася у 2008 році, під час піку фінансової кризи, і запропонувала механізм грошових переказів з відкритим кодом, який пропонував бачення майбутнього без кордонів. Серед перших користувачів Bitcoin були захисники онлайн-конфіденційності, шифропанки та лібертаріанці. Для останніх криптовалюта була способом кинути виклик верховенству центральних банків та їхній гегемонії. Ренд Пол продовжує позицію батька Багато хто з лібертаріанськими тенденціями розглядає президентські вибори 2012 року як велику втрачену можливість повернути США до їхніх конституційних коренів, замість надмірно розтягнутих глобальних ролей. Його син, сенатор Ренд Пол (R-KY), також продовжив його лінію щодо низки політичних позицій, включаючи позицію щодо криптовалюти. Сенатор сказав в інтерв'ю Axios у 2021 році: "Ось у що я почав вірити зараз: урядові валюти стали настільки ненадійними. Вони також є фіатними валютами, не підкріпленими нічим. Долар був найстабільнішим серед валют, тому він є резервною валютою. Я тепер насправді почав сумніватися, чи може криптовалюта насправді стати світовою резервною валютою, оскільки все більше і більше людей втрачають довіру до уряду". Однак Ренд Пол та інші політики з лібертаріанськими нахилами не погоджуються з поточною структурою уряду США та його зусиллями щодо просування криптовалюти в країні. Сенатор Пол нещодавно проголосував проти пропозиції Трампа дозволити транзакції зі стейблкоїнами в країні, назвавши їх контрпродуктивними для справи. Лібертаріанські тенденції зростають у США, навіть президент Дональд Трамп відомо виступив через платформу перед своїм переобранням у 2024 році. Однак монетарний статус-кво, ймовірно, вступить у деяку протидію криптовалюті в майбутньому, і лібертаріанці, як передбачається, знову стануть на бік криптовалюти.
Coinstats2025/09/06 16:15
Чому працівники віддають перевагу ШІ перед своїми керівниками: вплив на лідерство

Чому працівники віддають перевагу ШІ перед своїми керівниками: вплив на лідерство

Допис "Чому працівники віддають перевагу ШІ, а не своїм керівникам: вплив на лідерство" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Чому працівники віддають перевагу ШІ, а не своїм керівникам: вплив на лідерство getty Колись у мене був бос, який вважав, що він чітко спілкується. Щотижня на Zoom він викладав, над чим він хотів, щоб ми працювали. Я уважно слухав, але часто не був впевнений у тому, що він насправді мав на увазі. Коли я просив роз'яснень, він відповідав: "Якби ти просто послухав, що я сказав на зустрічі..." Його саркастичний тон дратував мене, особливо тому, що я слухав. Проблема була в тому, що його слова були нечіткими. Я почав записувати все, що він говорив, слово в слово, щоб пізніше переглянути нотатки і спробувати зрозуміти їх. Незабаром решта моєї команди попросила мене поділитися цими нотатками, тому що вони також були спантеличені. Якби у мене тоді був доступ до ШІ, я міг би завантажити свої нотатки і запитати: "Що він взагалі має на увазі?" Це б зекономило години розчарування. Тому мене не дивує, що майже половина працівників покоління Z кажуть, що вони більше покладаються на інструменти ШІ, такі як ChatGPT, для отримання вказівок, ніж на своїх керівників. Це підтверджує те, що я відчув, і коли працівники віддають перевагу ШІ, це сигнал для керівництва вносити зміни. Чому працівники віддають перевагу ШІ, а не своїм керівникам на роботі? getty Чому працівники віддають перевагу ШІ, а не своїм керівникам на роботі? Працівники обирають ШІ, тому що він пропонує те, чого їм не вистачає у людських взаємодіях. Вони хочуть ясності, швидкості та простору без осуду для запитань. ШІ дає їм відповідь без страху бути висміяними за запитання. У багатьох робочих місцях люди вагаються підняти руку, тому що не хочуть виглядати непідготовленими. З ШІ вони можуть запитати що завгодно, в будь-який час, не турбуючись про те, що їхній бос...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 16:06
Sora Ventures представляє перший в Азії фонд казначейства Bitcoin з планом закупівлі на $1 мільярд

Sora Ventures представляє перший в Азії фонд казначейства Bitcoin з планом закупівлі на $1 мільярд

Допис Sora Ventures представляє перший в Азії Bitcoin Treasury Fund з планом купівлі на 1 мільярд доларів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Sora Ventures представляє перший в Азії Bitcoin Treasury Fund з планом купівлі на 1 мільярд доларів | Bitcoinist.com Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Еш - досвідчений позаштатний редактор і письменник з великим досвідом у галузі блокчейну та криптовалют. Протягом своєї кар'єри він співпрацював з великими виданнями, відіграючи ключову роль у формуванні інформативного, актуального контенту, пов'язаного з децентралізованими фінансами (DeFi), тенденціями криптовалют та інноваціями блокчейну. Його здатність розбирати складні теми дозволила як досвідченим професіоналам, так і новачкам у галузі отримати користь від його роботи. Окрім цих конкретних ролей, експертиза Еша в написанні охоплює широкий спектр контенту, включаючи новини, довгий аналіз та думки лідерів. Він допоміг багатьом платформам підтримувати високі редакційні стандарти, забезпечуючи, щоб статті не лише інформували, але й залучали читачів завдяки ясності та глибоким дослідженням. Його робота відображає глибоке розуміння екосистеми блокчейну, що швидко розвивається, роблячи його цінним учасником у галузі, де бути в курсі подій є необхідним. На додаток до своєї письменницької роботи, Еш розвинув сильні навички в управлінні командами контенту. Він керував різноманітними групами письменників та дослідників, наглядаючи за редакційним процесом від вибору теми, затвердження, редагування до остаточної публікації. Його керівництво забезпечувало своєчасне, точне виробництво контенту, узгоджене зі стратегічними цілями платформ, з якими він працював. Це не лише зміцнило його експертизу в стратегії контенту, але й відточило його навички управління проектами та координації команди. Здатність Еша поєднувати технічну експертизу з редакційним наглядом додатково підкріплюється його знанням інструментів аналізу блокчейну, таких як Etherscan, Dune Analytics та Santiment. Ці інструменти надали...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 15:58
