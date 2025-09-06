2025-10-11 Saturday

3 причини, чому ціна Bitcoin може досягти $150,000 до 2026 року

3 причини, чому ціна Bitcoin може досягти $150,000 до 2026 року

3 причини, чому ціна Bitcoin може досягти $150,000 до 2026 року

Ціна Bitcoin сьогодні: аналіз BTC на графіках Bitcoin ($BTC) наразі торгується близько $110,700, знаходячись трохи вище ключової підтримки на рівні $111,350. 50-денна SMA на рівні $115,179 виступає як опір, тоді як 200-денна SMA на рівні $101,690 служить довгостроковою страховкою. Негайна підтримка: $111,350 Основна підтримка: $101,690 (200-денна SMA) / $100,000 психологічний рівень Опір: $112,142 – $115,179 Ціль прориву: $118,616 BTC/USD денний графік через TradingView Індекс відносної сили (RSI) на рівні 44 сигналізує, що BTC консолідується після корекції, але ще не перепроданий. Прорив вище $115K може відкрити шлях до повторного тестування $118K перед відновленням висхідного тренду. Якщо BTC утримається вище $100K у вересні, сцена буде готова для параболічного руху в четвертому кварталі. 1. Падіння прибутковості 10-річних облігацій США Прибутковість 10-річних облігацій США різко падає, і це має серйозні наслідки для ризикових активів, таких як $Bitcoin. Нижча прибутковість означає: Дешевші витрати на запозичення. Легший доступ до ліквідності для установ. Відновлений апетит до зростання та альтернативних активів. Історично падіння прибутковості викликало ротацію в акції та криптовалюти. Для BTC це створює ідеальні умови для припливу коштів у четвертому кварталі. 2. Вливання ліквідності Китаєм Останні новини з Пекіна: Народний банк Китаю влив ¥2 трільйони ліквідності цього тижня. Цей масивний потік грошей у фінансову систему призначений для стабілізації зростання, але глобальні ринки відчують наслідки. Більше ліквідності = сильніший попит на ризикові активи. Азійські інвестори вже відіграють домінуючу роль на криптовалютних ринках. Історично китайські вливання ліквідності переливаються у глобальний попит на BTC. Це вливання нагадує попередні цикли, коли азійська ліквідність підштовхувала Bitcoin до нових максимумів. 3. Наближення зниження ставок ФРС Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл загнаний у кут. Зі сповільненням зростання та сигналами стресу на ринках облігацій, аналітики тепер очікують зниження ставок на 25-50 базисних пунктів у найближчі місяці. Зниження ставок означає: Нижча вартість капіталу. Зростання інвестора...
Армія XRP зробила реальну різницю у справі Ripple-SEC, заявляє прокриптовалютний юрист Джон Дітон ⋆ ZyCrypto

Армія XRP зробила реальну різницю у справі Ripple-SEC, заявляє прокриптовалютний юрист Джон Дітон ⋆ ZyCrypto

Армія XRP зробила реальну різницю у справі Ripple-SEC, заявляє прокриптовалютний юрист Джон Дітон

Популярний криптовалютний адвокат Джон Дітон визнав, що спільнота XRP, яку зазвичай називають XRP Army, була вирішальним елементом, який допоміг здобути юридичну перемогу Ripple над Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC). Справа Ripple проти SEC закрита Джон Дітон написав у X, відкидаючи наратив критиків про те, що XRP Army не мала впливу на позов Ripple. Дітон стверджував, що зусилля XRP Army вплинули на суддю Аналісу Торрес і, як наслідок, на її рішення. "Жодна авторитетна людина не може стверджувати", що XRP Army не зробила різниці у справі Ripple", - сказав він, додавши: "Якщо вони це роблять, вони або не знають фактів і правди, або навмисно брешуть. У нас є переконливі докази того, що ми зробили різницю." Жодна авторитетна людина не може стверджувати, що XRP Army не зробила різниці у справі Ripple. Якщо вони це роблять, вони або не знають фактів і правди, або навмисно брешуть. У нас є переконливі докази того, що ми зробили різницю. У справі було подано понад 2 тис. експонатів. У... https://t.co/WK2MfOb6wS — John E Deaton (@JohnEDeaton1) 3 вересня 2025 SEC подала позов проти Ripple наприкінці 2020 року, звинувачуючи її у залученні 1,3 мільярда доларів через незареєстрований продаж XRP, третьої за ринковою капіталізацією криптовалюти у світі. У 2023 році суддя окружного суду США Аналіса Торрес винесла розділене рішення, заявивши, що деякі продажі XRP інституційним інвесторам порушували закони про цінні папери, але продажі на публічних біржах - ні. Судовий процес офіційно завершився у серпні цього року після того, як і Ripple, і SEC відкликали свої відповідні апеляції в Апеляційному суді США для Другого округу, остаточно оформивши угоду про сплату Ripple цивільного штрафу в розмірі 125 мільйонів доларів. Як XRP Army допомогла юридичному захисту Ripple Згідно з...
Аналітики попереджають про історично найгірший день для торгівлі Bitcoin

Аналітики попереджають про історично найгірший день для торгівлі Bitcoin

Аналітики попереджають про історично найгірший день для торгівлі Bitcoin

Bitcoin Історія ціни Bitcoin може бути не такою випадковою, як іноді здається. Історія ціни Bitcoin може бути не такою випадковою, як іноді здається. Криптовалютний аналітик Тімоті Петерсон стверджує, що актив слідує сезонному ритму, з певними днями року, що показують набагато вищу ймовірність збитків, ніж інші. Його дослідження підкреслює повторювані патерни, на які трейдери можуть звернути увагу, коли розгортається вересень. Патерн сезонної слабкості Довгостроковий аналіз Петерсона свідчить, що Bitcoin слідує повторюваному сезонному ритму. Історичні дані показують, що 21 вересня демонструє найкрутіше середнє щоденне падіння протягом років, із середнім збитком у 2%. Інші слабкі місця включають 22 березня (-1,52%) та 24 вересня (-1,50%), що означає, що два з трьох найгірших торгових днів Bitcoin відбуваються протягом одного тижня наприкінці вересня. Bitcoin вже спіткнувся в серпні, втративши 6,5%, і Петерсон вважає, що сезонна тенденція може ще більше тиснути на ціни цього місяця. Тим не менш, він прогнозує, що Bitcoin завершить вересень десь між $97,000 і $113,000, підкреслюючи, що короткострокові падіння не обов'язково зривають ширший висхідний тренд. Чому це важливо для трейдерів Сезонні цінові тенденції не є унікальними для крипто — акції та товари показують подібні цикли — але Петерсон стверджує, що послужний список Bitcoin робить їх вартими спостереження. Трейдери можуть розглядати такі дати як попередження про ризик, особливо в поєднанні з іншими ринковими стресорами. На даний момент Bitcoin торгується приблизно за $111,253, залишаючи мало простору між його поточною ціною та верхнім діапазоном цілі Петерсона. Хоча такі патерни можуть направляти очікування, вони не є гарантіями. Ринкові умови, регуляторні розробки та макроекономічні події можуть всі перевершити сезонну історію. Для Петерсона, однак, вересень залишається унікально складним місяцем для Bitcoin, а 21 вересня виділяється як день, за яким варто спостерігати. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не...
Zexpire націлюється на зростання, підкріплене тенденцією торгівлі 0DTE, що зростає

Zexpire націлюється на зростання, підкріплене тенденцією торгівлі 0DTE, що зростає

Zexpire націлюється на зростання, підкріплене тенденцією торгівлі 0DTE, що зростає

Розкриття інформації: ця стаття не є інвестиційною порадою. Вміст і матеріали, представлені на цій сторінці, призначені лише для освітніх цілей. Передпродаж Zexpire перевершує Avalanche і Stellar, підживлюваний вірусною тенденцією торгівлі 0DTE. Резюме Zexpire пов'язаний з вірусною тенденцією 0DTE з передпродажем за ціною $0,003 і потенціалом зростання на 800%. Він пропонує винагороди за стейкінг, аірдропи та дефляційне спалювання для підвищення довгострокової цінності. З ростом обсягу опціонів до $3 мільярдів, Zexpire є першим DeFi протоколом 0DTE, за яким варто спостерігати у 2025 році. У конкурентному ландшафті інвестицій у передпродаж новий претендент привертає увагу. Повідомляється, що Zexpire (ZX) затьмарює навіть таких визнаних гігантів, як Avalanche і Stellar, у залученні інвестиційного капіталу. Ключовим каталізатором цього імпульсу, здається, є новаторський зв'язок проекту з вірусною тенденцією торгівлі 0DTE (Zero Days to Expiration), що спонукає до аналізу того, як ця концепція підживлює його статус передпродажу №1. Передпродаж ZX в прямому ефірі: величезний потенціал для ранніх інвесторів Zexpire створює хвилі зі своїм передпродажем токенів ZX, запускаючись за привабливою ціною $0,003. Це пропонує раннім інвесторам потенціал зростання майже на 800% до того, як токен буде розміщений за ціною $0,025. Експерти галузі уважно стежать за Zexpire, особливо коли торгівля опціонами стає сегментом DeFi, що найшвидше зростає, з щоденним обсягом $3 мільярди і продовжує зростати. Zexpire виділяється як перший протокол DeFi 0DTE (нуль днів до закінчення терміну дії), спрощуючи опціони до інтуїтивно зрозумілої щоденної гри з прогнозами в один клік. Внутрішній попит на токен ZX обумовлений його невід'ємною роллю в кожній грі. Переваги для учасників передпродажу Ранні покупці ZX отримують значні переваги, включаючи: Винагороди за стейкінг APR, доступні до події генерації токенів (TGE). Кешбек за внутрішньоігрові активності
SEC та CFTC виступають за цілодобові ринки капіталу в історичній спільній заяві

SEC та CFTC виступають за цілодобові ринки капіталу в історичній спільній заяві

Пост "SEC та CFTC виступають за цілодобові ринки капіталу в історичній спільній заяві" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Заява сигналізує про значний зсув у роботі американських фінансових ринків. Наразі більшість ринків США закриваються на ніч та вихідні. Нова пропозиція дозволить торгівлю цілодобово, подібно до того, як уже працюють ринки іноземної валюти та криптовалют. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) випустили революційну спільну заяву 5 вересня 2025 року, окреслюючи плани створення цілодобових ринків капіталу. Це вперше, коли обидва агентства працюють разом для розширення торгових годин для всіх класів активів. "Для масштабування ончейн фінансів SEC та CFTC повинні співпрацювати, щоб розглянути можливість подальшого розширення торгових годин", - заявили агентства. Вони зазначили, що фактори, такі як операційна здійсненність та захист інвесторів, будуть керувати будь-якими змінами. Руйнування регуляторних бар'єрів Оголошення представляє безпрецедентну співпрацю між двома агентствами, які часто працювали окремо. Голова SEC Пол Аткінс та виконуючий обов'язки голови CFTC Керолайн Фам підкреслили, що робота їхніх агентств "ніколи не була більш взаємопов'язаною". Регулятори планують гармонізувати свої правила у кількох сферах. Сюди входять визначення продуктів, стандарти звітності, вимоги до капіталу та структури маржі. Наразі компанії часто повинні дотримуватися різних правил для подібних продуктів залежно від того, яке агентство здійснює нагляд. "Працюючи в ногу, наші два агентства можуть перетворити унікальну регуляторну структуру нашої країни на джерело сили для учасників ринку, інвесторів та всіх американців", - йдеться у заяві. Ця координація спрямована на усунення того, що регулятори називають "регуляторною нічийною землею" - ситуацій, коли нечіткий нагляд перешкоджав інноваціям. Агентства звинувачують цю невизначеність у тому, що фінансові інновації переміщуються за кордон. Чотири ключові сфери уваги Спільна заява окреслює чотири пріоритетні сфери для негайних дій: Джерело: @SECGov Цілодобова торгівля: агентства хочуть розширити торгівлю за межі поточних ринкових годин. Вони зазначили, що іноземна валюта, золото та криптоактиви вже торгуються безперервно. Інші...
Новий звіт припускає, що протокол 0DTE DeFi, що розвивається, перевершить LINK та TON у третьому кварталі: чи варто купувати?

Новий звіт припускає, що протокол 0DTE DeFi, що розвивається, перевершить LINK та TON у третьому кварталі: чи варто купувати?

Новий звіт припускає, що протокол DeFI з 0DTE, що розвивається, перевершить LINK та TON у третьому кварталі: чи варто купувати? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Нещодавно опублікований ринковий звіт викликає ажіотаж, припускаючи, що протокол DeFi, що розвивається, готовий перевершити таких визнаних гігантів, як Chainlink (LINK) і Toncoin (TON). Аналіз конкретно прогнозує значне зростання для новачка до кінця третього кварталу, підкріплене його інноваційним застосуванням тренду 0DTE. З наближенням кінця кварталу цей прогноз змушує інвесторів запитувати: чи зараз час для покупки? Toncoin (TON) TradingView Toncoin торгується між $3,00 і $3,33 після волатильного тижня, що знизився на 1,51%. Токен відступив на 2,13% за місяць, стираючи частину весняного ралі, але зберігає зростання на 5,82% за шість місяців, що свідчить про збереження базового попиту. Це нещодавне охолодження помірно вплинуло на настрої ринку, не порушуючи ширшу висхідну траєкторію. Технічні індикатори відображають збалансоване позиціонування поблизу критичних рівнів. 10-денна SMA на рівні $3,12 майже відповідає 100-денній SMA на рівні $3,14, сигналізуючи про рівновагу між короткостроковими та довгостроковими трейдерами. Індекс відносної сили (RSI) на рівні 53 вказує на нейтральний імпульс, тоді як підвищений стохастичний показник близько 80 показує, що покупці перевіряють нещодавню силу. Конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD) залишається незначно негативною, хоча тиск продажів, здається, зменшується. Ці показники свідчать про потенціал руху в будь-якому напрямку з невеликим ухилом до відновлення. Фундаментальна динаміка представляє суперечливі сили, які можуть спричинити значну волатильність. Приватне розміщення Verb Technology на суму $558 млн для створення скарбниці Toncoin має на меті придбати приблизно 5% циркуляційної пропозиції, відображаючи стратегію MicroStrategy щодо Bitcoin і потенційно обмежуючи доступні токени. Однак концентрація китів залишається проблемою, оскільки 68% утримується великими гаманцями, створюючи ризики ліквідації поблизу рівнів беззбитковості. Інтеграція Telegram з понад 1 мільярдом користувачів забезпечує довгострокові перспективи корисності, тоді як програма стимулювання DeFi від TON Foundation на суму $5 млн спрямована на зростання екосистеми. Якщо бики прорвуть опір на рівні $3,49, імпульс може націлитися на вторинний бар'єр на рівні $3,82, що представляє приблизно 10% додаткового зростання і потенційно спричинить 20% зростання від поточних рівнів. І навпаки, падіння нижче підтримки $2,84 може тиснути на TON у напрямку $2,51,...
Тижневий рейтинг фентезі-футболу 1 тижня: неділя та понеділок

Тижневий рейтинг фентезі-футболу 1 тижня: неділя та понеділок

Пост Рейтинг фентезі-футболу 1 тижня: неділя та понеділок з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ІСТ РЕЗЕРФОРД, НЬЮ-ДЖЕРСІ – 15 ЖОВТНЯ: Бріс Холл №20 з Нью-Йорк Джетс святкує тачдаун під час четвертої чверті в грі проти Філадельфія Іглз на стадіоні MetLife 15 жовтня 2023 року в Іст-Резерфорді, Нью-Джерсі. (Фото Сари Стієр/Getty Images) Getty Images Перший тиждень сезону Національної футбольної ліги (NFL) офіційно розпочався, і всім потрібні рейтинги фентезі-футболу. Перш ніж ми заглибимося в статтю, встановимо деякі основні правила. Оскільки перші дві гри тижня вже відбулися, ніхто з Даллас Ковбойз, Філадельфія Іглз, Канзас-Сіті Чіфс або Лос-Анджелес Чарджерс не буде в цьому списку. Будуть оцінені лише гравці для ігор у неділю та понеділок. Мета цих рейтингів – допомогти вам прийняти рішення щодо старту чи заміни на основі того, який гравець має вищий рейтинг. Крім того, ці рейтинги повинні допомогти вам отримати уявлення про вашу команду фентезі-футболу на першому тижні. ForbesФентезі-футбол Старт чи Заміна 1 тижня: Тревіс Хантер, Дак Прескотт та іншіАвтор: Стів Бредшоу Рейтинги фентезі-футболу 1 тижня Одна загальна порада на перший тиждень – бути обережним з новачками. Хоча деякі новачки все ще матимуть високий рейтинг завдяки можливостям матчу та таланту, це те, що варто мати на увазі. Зазвичай новачкам потрібен час, щоб заслужити роль у нападі NFL, і їхні перспективи на решту сезону набагато кращі, ніж на першому тижні. Це дає ветеранам перевагу в моїх рейтингах першого тижня, тоді як новачки бачать невелике зниження. Рейтинги квотербеків у фентезі-футболі 1. Ламар Джексон 2. Джош Аллен 3. Джейден Деніелс 4. Бейкер Мейфілд 5. Джо Берроу 6. Джастін Філдс 7. Бо Нікс 8. Дрейк Мей 9. Кайлер Мюррей 10. Джордан Лав 11. Калеб Вільямс...
Dogecoin проти Layer Brett: ранній власник Dogecoin, який заробив $4,5 мільйона, підтримує цей вірусний мем у вересні

Dogecoin проти Layer Brett: ранній власник Dogecoin, який заробив $4,5 мільйона, підтримує цей вірусний мем у вересні

Пост Dogecoin проти Layer Brett: Ранній власник Dogecoin, який заробив $4,5 мільйона, підтримує цей вірусний мем у вересні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коли один із найперших китів Dogecoin, який поклав до кишені $4,5 мільйона під час піку ажіотажу DOGE, підтримує новий проєкт, люди звертають на це увагу. Його останній вибір - Layer Brett ($LBRETT), криптовалюта Layer 2, яка поєднує мем-культуру з реальною потужністю блокчейну. З передпродажем, що стартував у вересні, та аналітиками, які вже говорять про потенціал у 1000%, $LBRETT швидко піднімається в рейтингу трендових криптовалют і прокладає собі шлях як наступний великий криптопроєкт. Dogecoin падає на 16%, оскільки рішення SEC щодо ETF наближається Dogecoin потрапив у зону "пан або пропав", впавши приблизно на 16% від свого серпневого піку в $0,25. Токен зараз коливається біля рівнів, яких не бачили з початку серпня, а трейдери нервово спостерігають за тим, що може стати визначальним моментом для його цінової динаміки. Аналіз ціни Dogecoin. Джерело: Crypto.news Більшість ажіотажу зосереджена на майбутньому рішенні Комісії з цінних паперів і бірж США щодо біржових фондів Dogecoin. Bitwise стикається з дедлайном 18 жовтня, а Grayscale та 21Shares - у листопаді та січні. Якщо їх затвердять разом, ці фонди можуть викликати свіжий імпульс, повторюючи попередні рухи, які спостерігалися з ETF Bitcoin та Ethereum. Коефіцієнт ETF Dogecoin. Джерело: Polymarket Трейдери розділені, але обережно оптимістичні. Дані Polymarket показують 80% шанс схвалення, що зросло з лише 44% у червні. Навіть так, притоки DOGE, ймовірно, будуть меншими, ніж у Ethereum та Bitcoin. Тим не менш, якщо ETF Dogecoin залучать лише 3% його ринкової капіталізації, це становитиме солідний приріст у $3 мільярди. Layer Brett поєднує дух мемів з потужністю блокчейну Layer 2 Замість того, щоб бути просто ще одним мем-токеном, що переслідує короткочасний хайп, Layer Brett відчувається як революція з усміхненим обличчям. Проєкт бере дикий, непередбачуваний дух мемів і поєднує його з силою повноцінного блокчейну Layer 2. Це шлях втечі від повільних заторів Layer 1, і це...
MSTR падає на 2,9% після відмови S&P 500, Robinhood потрапляє до індексу

MSTR падає на 2,9% після відмови S&P 500, Robinhood потрапляє до індексу

Допис MSTR падає на 2,9% після відмови S&P 500, Robinhood потрапляє до індексу з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Журналіст Опубліковано: 6 вересня 2025 Ключові висновки MSTR може бути включений до індексу S&P 500 у грудні, згідно з аналітиками. Strategy применшила вплив обмежень Nasdaq щодо залучення капіталу для криптофірм. Акції Strategy (раніше MicroStrategy), MSTR, були проігноровані бажаним індексом S&P 500, що спричинило падіння ціни на 2,9% після закриття ринку 5 вересня. Натомість Robinhood випередив MSTR у потраплянні до індексу. Ринок очікував, що провідний корпоративний власник Bitcoin буде включений до індексу, особливо оскільки він відповідав усім необхідним критеріям. Однак ці очікування не справдилися, і в результаті MSTR впав до $326 після оголошення. Джерело: Google Finance Чи буде грудень сприятливим для MSTR? Деякі з вимог для включення до індексу акцій включають значну глибину ринку та прибутковість протягом останніх чотирьох кварталів. Але перш за все, "таємний" комітет індексу, який займається процесом включення, має остаточне слово, зазначив аналітик Bloomberg ETF. "Чому $MSTR не дозволили увійти до індексу S&P 500, незважаючи на відповідність усім критеріям? Тому що 'Комітет' сказав ні." Зараз деякі члени спільноти песимістично ставляться до шансів MSTR потрапити до індексу під час наступного вікна ребалансування у грудні. Але Джеймс Ван Стратен, аналітик CoinDesk, зробив протилежну ставку. "Грудень - це для MSTR, така ж ситуація, як з Tesla." Включення розширило б інтерес інституційних інвесторів та ETF для MSTR. У відповідь Майкл Сейлор, засновник Strategy, розкритикував індекс у тонкому дописі в X (раніше Twitter), порівнюючи прибутковість MSTR та індексу S&P 500 (SPY). "Думаю про S&P прямо зараз..." Джерело: X Як MSTR, так і BTC перевершили SPY за річною прибутковістю, згідно з графіком, яким поділився Сейлор. Ще однією перешкодою для компанії була нещодавня пропозиція Nasdaq, яка, на думку деяких аналітиків, може змусити криптовалютні казначейства отримувати схвалення акціонерів перед залученням капіталу. Однак...
Ціна XRP сьогодні: новини XRP стають неоднозначними, оскільки Layer Brett приваблює китів для зростання в 40 разів

Ціна XRP сьогодні: новини XRP стають неоднозначними, оскільки Layer Brett приваблює китів для зростання в 40 разів

Пост "Ціна XRP сьогодні: новини XRP стають неоднозначними, оскільки Layer Brett приваблює китів для зростання в 40 разів" вперше з'явився на Coinpedia Fintech News Криптосвіт гуде, і поки багато очей стежать за останніми рухами ціни XRP, новий претендент став темою для обговорення. Layer Brett, мемкоїн на базі Ethereum Layer 2, абсолютно руйнує свій передпродаж, вже залучивши понад 2,8 мільйона доларів від зацікавлених інвесторів. Аналітики задаються питанням, чи може ця монета зрости в 40 разів? ...
