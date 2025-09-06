Новий звіт припускає, що протокол 0DTE DeFi, що розвивається, перевершить LINK та TON у третьому кварталі: чи варто купувати?
Новий звіт припускає, що протокол DeFI з 0DTE, що розвивається, перевершить LINK та TON у третьому кварталі: чи варто купувати? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Нещодавно опублікований ринковий звіт викликає ажіотаж, припускаючи, що протокол DeFi, що розвивається, готовий перевершити таких визнаних гігантів, як Chainlink (LINK) і Toncoin (TON). Аналіз конкретно прогнозує значне зростання для новачка до кінця третього кварталу, підкріплене його інноваційним застосуванням тренду 0DTE. З наближенням кінця кварталу цей прогноз змушує інвесторів запитувати: чи зараз час для покупки? Toncoin (TON) TradingView Toncoin торгується між $3,00 і $3,33 після волатильного тижня, що знизився на 1,51%. Токен відступив на 2,13% за місяць, стираючи частину весняного ралі, але зберігає зростання на 5,82% за шість місяців, що свідчить про збереження базового попиту. Це нещодавне охолодження помірно вплинуло на настрої ринку, не порушуючи ширшу висхідну траєкторію. Технічні індикатори відображають збалансоване позиціонування поблизу критичних рівнів. 10-денна SMA на рівні $3,12 майже відповідає 100-денній SMA на рівні $3,14, сигналізуючи про рівновагу між короткостроковими та довгостроковими трейдерами. Індекс відносної сили (RSI) на рівні 53 вказує на нейтральний імпульс, тоді як підвищений стохастичний показник близько 80 показує, що покупці перевіряють нещодавню силу. Конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD) залишається незначно негативною, хоча тиск продажів, здається, зменшується. Ці показники свідчать про потенціал руху в будь-якому напрямку з невеликим ухилом до відновлення. Фундаментальна динаміка представляє суперечливі сили, які можуть спричинити значну волатильність. Приватне розміщення Verb Technology на суму $558 млн для створення скарбниці Toncoin має на меті придбати приблизно 5% циркуляційної пропозиції, відображаючи стратегію MicroStrategy щодо Bitcoin і потенційно обмежуючи доступні токени. Однак концентрація китів залишається проблемою, оскільки 68% утримується великими гаманцями, створюючи ризики ліквідації поблизу рівнів беззбитковості. Інтеграція Telegram з понад 1 мільярдом користувачів забезпечує довгострокові перспективи корисності, тоді як програма стимулювання DeFi від TON Foundation на суму $5 млн спрямована на зростання екосистеми. Якщо бики прорвуть опір на рівні $3,49, імпульс може націлитися на вторинний бар'єр на рівні $3,82, що представляє приблизно 10% додаткового зростання і потенційно спричинить 20% зростання від поточних рівнів. І навпаки, падіння нижче підтримки $2,84 може тиснути на TON у напрямку $2,51,...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 18:24