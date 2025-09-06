Чому жовтень 2025 року може стати поворотним моментом

Альткоїни Наступна велика віха у криптовалютах може настати вже за кілька тижнів. Після того, як Bitcoin та Ethereum отримали схвалення спотових ETF у Сполучених Штатах, усі погляди тепер спрямовані на Solana (SOL) та XRP, два альткоїни, які, найімовірніше, підуть слідом. Букмекерські ринки дають їм 95% шанс на успіх, а інституційний інтерес зростає з кожним днем. Керуючі активами, включаючи Grayscale, Franklin Templeton, Bitwise та VanEck, подали заявки, а аналітики відзначають хвилю змінених форм S-1 — часто це ознака того, що регулятори та емітенти близькі до остаточних умов. Спостерігачі за ринком кажуть, що процес більше схожий на зворотний відлік, ніж на спекуляцію. Чому Solana та XRP — це різні історії Незважаючи на те, що їх об'єднують разом, ці два токени стикаються з дуже різними регуляторними умовами. Solana: З неперевершеною пропускною здатністю — за повідомленнями, 65 000 транзакцій на секунду — та домінуванням у діяльності децентралізованих бірж, Solana виглядає природним кандидатом для інституційного впровадження. Проте залишається тінь від попереднього твердження SEC, що SOL може бути незареєстрованим цінним папером. Рішення травня 2025 року щодо кастодіального стейкінгу допомогло, але питання не зникло. XRP: Тут перевагою є юридична ясність. Рішення федерального суду встановило, що публічні продажі XRP не є пропозиціями цінних паперів, що дає токену міцну основу, якої бракує Solana. Крім того, регульовані ф'ючерси XRP на CME вже побили рекорди, досягнувши 1 мільярда доларів у відкритих позиціях швидше, ніж будь-який інший продукт. Для Уолл-стріт це сигналізує про готовність. Що може означати схвалення Аналітики очікують, що хвиля схвалень призведе до припливу мільярдів. Прогнози припускають 5-8 мільярдів доларів у ETF XRP лише за перший рік, тоді як ціна Solana може піднятися до 335 доларів. Постійний попит, зумовлений ETF, забезпечить стабільнішу базу ліквідності, звузить спреди та зменшить волатильність на спотових ринках. Сторона деривативів — ф'ючерси та опціони, які використовуються для хеджування потоків ETF — також, ймовірно, побачить сплеск,...