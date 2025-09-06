2025-10-11 Saturday

Спостереження за ціною Bitcoin: Рівень підтримки $110K після чергового відхилення на рівні $113K

Допис Bitcoin Price Watch: підтримка на рівні $110K після чергового відхилення на рівні $113K з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin торгується за ціною $110,709 з ринковою капіталізацією $2,20 трильйона, оскільки цінова динаміка консолідується після повторних відхилень біля $113,000. Обсяг торгівлі за останні 24 години досяг $44,74 мільярда, з внутрішньоденним рухом між $110,339 та $113,225. Провідний криптоактив знаходиться на 10,8% нижче свого історичного максимуму, встановленого 14 серпня 2025 року, зберігаючи [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-110k-support-in-play-after-another-rejection-at-113k/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 20:35
Винокурня 3BR у Нью-Джерсі дає шанс гороху

Пост "Винокурня 3BR у Нью-Джерсі дає горосі шанс" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Mendel і Gorovka - це спиртні напої, виготовлені з гороху на винокурні 3BR. Брати Александр і Максим Жданови успадкували від свого діда дві речі: рецепт горілки та винахідливість. Горілка, виготовлена з гороху "Мій дід використовував горох у Радянському Союзі для виготовлення алкоголю, оскільки це була одна з небагатьох речей, доступних цілий рік", - сказав Алекс електронною поштою. "Він легко росте, має тривалий термін зберігання та поживні властивості. Уряд не міг не мати його в наявності". Дід Алекса жив у Радянському Союзі в часи, коли діяв псевдо-сухий закон. Але горох був основним продуктом харчування, тому винахідлива людина знайшла спосіб виготовляти з нього горілку. Отримавши рецепт горохової горілки від своєї бабусі, Алекс і Макс взялися до роботи, заснувавши винокурню 3BR у Кіпорті, Нью-Джерсі у 2018 році та випустивши свій перший спиртний напій у 2021 році. Горілка 3BR, виготовлена повністю з гороху, названа Mendel - на честь Грегора Менделя, який проводив дослідження спадковості на горохових рослинах. Зараз Mendel є флагманським продуктом 3BR. Mendel розливається з вмістом алкоголю 40% і є прозорим, безбарвним спиртним напоєм, але на цьому схожість з іншими горілками закінчується. Mendel має унікальний смак, що трохи нагадує текілу. Але хоча деякі відкидають поняття горілки зі смаком, віддаючи перевагу чистому та нейтральному спиртному напою, Mendel виграв звання "Горілка року" на конкурсі спиртних напоїв у Новому Орлеані, оголошеному на Tales of the Cocktail у 2022 році, що доводить, що експерти зі спиртних напоїв цінують унікальний смак. "Рідина говорить сама за себе", - сказав Алекс у телефонному інтерв'ю. "Конкурс був сліпим тестом, і ми були єдиною горілкою, яка отримала золото". Настільки смачний Mendel, що 3BR часто використовує його як замінник джину в коктейлях, приготованих у дегустаційній кімнаті винокурні. 3BR також...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 20:34
Колумбія перемагає Болівію, щоб кваліфікуватися на Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2026

Пост "Колумбія перемагає Болівію та кваліфікується на Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. TOPSHOT – Півзахисник Колумбії №10 Хамес Родрігес святкує забитий гол своєї команди під час відбіркового футбольного матчу Чемпіонату світу з футболу 2026 південноамериканської кваліфікації між Колумбією та Болівією на столичному стадіоні Роберто Мелендеса в Барранкільї, Колумбія, 4 вересня 2025 року. (Фото Luis ACOSTA / AFP) (Фото LUIS ACOSTA/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Колумбія перемогла Болівію з рахунком 3-0 у Барранкільї в четвер ввечері, забезпечивши автоматичну кваліфікацію на Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026, який приймуть Сполучені Штати, Канада та Мексика наступного літа. Хамес знову б'є Перший гол у цій зустрічі був неминучим. Господарі Колумбія з самого початку засипали воротаря Болівії Карлоса Лампе ударами по воротах. Хамес Родрігес забезпечив прорив на 31-й хвилині гри. Півзахисник мав чудовий удар головою, який було відбито з лінії воріт лише за мить до цього, але він не помилився, завершивши атаку правою ногою після чудової передачі назад. РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, БРАЗИЛІЯ – 28 ЧЕРВНЯ: Хамес Родрігес з Колумбії б'є і забиває перший гол своєї команди під час матчу 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2014 у Бразилії між Колумбією та Уругваєм на стадіоні Маракана 28 червня 2014 року в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. (Фото Julian Finney/Getty Images) Getty Images Хамес, який став суперзіркою на Чемпіонаті світу з футболу FIFA 2014, забив гол, який допоможе його країні нарешті кваліфікуватися на найбільший турнір світового спорту в 2026 році. Колумбія важко працювала в останніх матчах. Команда Нестора Лоренцо втратила форму і провела шість ігор без перемоги, але гол Хамеса викликав рев і полегшення для всієї країни. Удар Хамеса влетів у ближній кут і розпочав величезне свято для вболівальників Колумбії в Барранкільї. З цього моменту перемога здавалася формальністю. Море жовтого об'єдналося в...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 20:28
Ось ключові дати, на які варто звернути увагу, коли бичачий цикл Bitcoin наближається до кінця

Пост "Ось ключові дати, на які варто звернути увагу, оскільки бичачий цикл Bitcoin наближається до завершення" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Оскільки Bitcoin (BTC) консолідується навколо рівня $110,000, технічні індикатори свідчать, що поточний бичачий цикл активу може наближатися до завершення. За словами відомого онлайн-аналітика TradingShot, перша криптовалюта наближається до потенційного піку ринку наприкінці 2025 року, після чого відбудеться значна корекція у 2026 році. У публікації на TradingView 5 вересня аналітик зазначив, що історичні дані показують, що ринкова структура Bitcoin часто слідує повторюваному ритму вершин, ведмежих фаз і циклічних мінімумів. Кожен суперцикл мав тенденцію досягати піку поблизу часового розширення Фібоначчі 0,786, перш ніж увійти в тривалий спад. Графік аналізу ціни Bitcoin. Джерело: TradingView На основі вимірювань поточного циклу наступна велика вершина може відбутися протягом тижня 13 жовтня 2025 року. Цей час узгоджується з попередніми циклами, які досягали піку незадовго до переходу у відповідні ведмежі фази. Аналіз також свідчить, що ведмежа фаза може розпочатися після 1 грудня 2025 року, коли буде досягнуто маркер Фібоначчі 0,786. Якщо симетрія циклу збережеться, ведмежий ринок може тривати до прогнозованого дна суперциклу 5 жовтня 2026 року. У цей момент очікується поява найкращої можливості для довгострокової купівлі, що відповідає минулим моделям, коли циклічні мінімуми забезпечували сприятливі точки входу перед наступним великим ралі. Ключові цінові рівні Bitcoin, за якими варто стежити З іншого боку, ончейн дані, якими поділився Алі Мартінес, висвітлили ключові показники для оцінки здоров'я поточного бичачого ринку Bitcoin. Історично спади починаються, коли ціна падає нижче реалізованої ціни короткострокових утримувачів, з глибшими розворотами, що формуються, коли вона опускається нижче реалізованої ціни довгострокових утримувачів. Ці рівні представляють середню собівартість нещодавніх покупців порівняно з довгостроковими інвесторами. Станом на 6 вересня 2025 року, дані Glassnode показують реалізовану ціну короткострокових утримувачів на рівні $109,400 і реалізовану ціну довгострокових утримувачів на рівні $36,700. Аналіз довгострокової/короткострокової вартості Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 20:19
Комісія з цінних паперів і бірж США відкладає рішення щодо Grayscale Polkadot Trust

Пост "Комісія з цінних паперів і бірж США відкладає рішення щодо Grayscale Polkadot Trust" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Комісія з цінних паперів і бірж США відкладає рішення щодо DOT ETF Grayscale до 8 листопада. Polkadot Trust від Grayscale прагне лістингу на Nasdaq. Ринок очікує остаточного рішення Комісії з цінних паперів і бірж США. Комісія з цінних паперів і бірж США відклала своє рішення щодо поданого Grayscale на Nasdaq лістингу Polkadot Trust до 8 листопада, продовживши період розгляду ще на 60 днів. Це продовження відображає постійний регуляторний контроль, з потенційним впливом очікувань ринку на Polkadot та пов'язані криптовалюти. Затримка Комісії з цінних паперів і бірж США продовжує термін прийняття рішення щодо ETF Polkadot Trust від Grayscale Затримка підкреслює обережну позицію Комісії з цінних паперів і бірж США щодо криптовалютних ETF. Вона зберігає неоднозначність у затвердженні спотових ETF, додаючи невизначеності до загальних настроїв ринку. Поки пропозиція Grayscale знаходиться в підвішеному стані, галузь продовжує спостерігати за будь-яким регуляторним полегшенням. Вся криптоспільнота реагує з очікуванням. Незважаючи на мовчання ключових фігур галузі в соціальних мережах, обговорення продовжуються на форумах. Регуляторні органи підтримують формальні оголошення, але утримуються від відкритих коментарів. "Комісія продовжить термін затвердження або відхилення запропонованої зміни правил ще на 60 днів, з остаточною датою рішення 8 листопада." – Заява про зміну правил Комісії з цінних паперів і бірж США Аналіз ринку Polkadot на тлі рішень Комісії з цінних паперів і бірж США щодо ETF Чи знаєте ви? Затримки Комісії з цінних паперів і бірж США відображають минулі заявки на ETF альткоїнів, що раніше призводило до тимчасової волатильності ринку, а потім до остаточної нормалізації. За даними CoinMarketCap, Polkadot (DOT) знаходиться на рівні $3,81, з ринковою капіталізацією $6,15 мільярда та обсягом торгівлі за 24 години $261,14 мільйона, що на 44,27% більше. Токен показав зниження ціни на 0,58% за останній день, але зріс за останні 60 днів. Polkadot(DOT), щоденний графік, знімок екрана на CoinMarketCap о 14:38 6 вересня 2025 року. Джерело: CoinMarketCap Дослідницька команда Coincu відзначає потенційні руйнівні фінансові результати, якщо ETF отримає схвалення, що, ймовірно, збільшить інституційні інвестиції. Історія показує, що спотові криптоінвестиції стимулюють інтерес ринку, що свідчить про потенційно позитивні зрушення для Polkadot. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Інформація на цьому веб-сайті надається як загальний коментар ринку і...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 19:44
Потужна нова ера, відкрита Сейлором

Допис "Потужна нова ера, представлена Сейлором" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Інституційне прийняття Bitcoin: потужна нова ера, представлена Сейлором Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Інституційне прийняття Bitcoin: потужна нова ера, представлена Сейлором Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-institutional-adoption-growth/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 19:35
Найкращі криптовалюти до $1 для спостереження: чому BlockchainFX, Snorter Token, Best Wallet Token та Little Pepe є найкращими криптовалютами для купівлі

Час - це все. Занадто багато трейдерів женуться за вершиною, коли реальний прибуток приходить від раннього входу. Ті, хто купують криптовалюту до лістингу, постійно мають перевагу. Саме так були зароблені статки на Shiba Inu, Dogecoin та ранніх входах в Ethereum. Той самий принцип діє сьогодні, знаходячи найкращі криптовалюти до $1 та забезпечуючи позицію [...] Публікація Найкращі криптовалюти до $1 для спостереження: Чому BlockchainFX, Snorter Token, Best Wallet Token та Little Pepe є найкращими криптовалютами для купівлі вперше з'явилася на Blockonomi.
Blockonomi2025/09/06 19:30
Чому жовтень 2025 року може стати поворотним моментом

Пост "Чому жовтень 2025 року може стати поворотним моментом" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни Наступна велика віха у криптовалютах може настати вже за кілька тижнів. Після того, як Bitcoin та Ethereum отримали схвалення спотових ETF у Сполучених Штатах, усі погляди тепер спрямовані на Solana (SOL) та XRP, два альткоїни, які, найімовірніше, підуть слідом. Букмекерські ринки дають їм 95% шанс на успіх, а інституційний інтерес зростає з кожним днем. Керуючі активами, включаючи Grayscale, Franklin Templeton, Bitwise та VanEck, подали заявки, а аналітики відзначають хвилю змінених форм S-1 — часто це ознака того, що регулятори та емітенти близькі до остаточних умов. Спостерігачі за ринком кажуть, що процес більше схожий на зворотний відлік, ніж на спекуляцію. Чому Solana та XRP — це різні історії Незважаючи на те, що їх об'єднують разом, ці два токени стикаються з дуже різними регуляторними умовами. Solana: З неперевершеною пропускною здатністю — за повідомленнями, 65 000 транзакцій на секунду — та домінуванням у діяльності децентралізованих бірж, Solana виглядає природним кандидатом для інституційного впровадження. Проте залишається тінь від попереднього твердження SEC, що SOL може бути незареєстрованим цінним папером. Рішення травня 2025 року щодо кастодіального стейкінгу допомогло, але питання не зникло. XRP: Тут перевагою є юридична ясність. Рішення федерального суду встановило, що публічні продажі XRP не є пропозиціями цінних паперів, що дає токену міцну основу, якої бракує Solana. Крім того, регульовані ф'ючерси XRP на CME вже побили рекорди, досягнувши 1 мільярда доларів у відкритих позиціях швидше, ніж будь-який інший продукт. Для Уолл-стріт це сигналізує про готовність. Що може означати схвалення Аналітики очікують, що хвиля схвалень призведе до припливу мільярдів. Прогнози припускають 5-8 мільярдів доларів у ETF XRP лише за перший рік, тоді як ціна Solana може піднятися до 335 доларів. Постійний попит, зумовлений ETF, забезпечить стабільнішу базу ліквідності, звузить спреди та зменшить волатильність на спотових ринках. Сторона деривативів — ф'ючерси та опціони, які використовуються для хеджування потоків ETF — також, ймовірно, побачить сплеск,...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 19:24
Найкращі криптовалюти для купівлі та утримування на довгостроковій основі у 2025 році

Допис "Найкращі криптовалюти для купівлі та довгострокового утримання у 2025 році" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні новини Ethereum, XRP, Solana, Bitcoin та Cardano є найкращими для довгострокового утримання – плюс один несподіваний новачок. Довгострокове переконання зазвичай переважає над короткостроковими спекуляціями, коли йдеться про накопичення довгострокового багатства в цифрових активах. Проникливі інвестори шукають проєкти з мережевими ефектами, активністю розробників та стійкістю, що витримують ринкові цикли, замість того, щоб ганятися за кожним памп-ефектом. Через інституційні притоки, схвалення ETF та зростаюче значення блокчейн-інфраструктури у світових фінансах, дискусія про те, які криптовалюти утримувати в 2025 році, знову посилюється. Незважаючи на те, що Bitcoin все ще залишається основою портфелів, альткоїни, такі як Ethereum, XRP та Solana, наполегливо борються за продовження домінування. Тим не менш, аналітики та індивідуальні трейдери починають звертати увагу на MAGACOIN FINANCE. Ethereum: Основа децентралізованих фінансів Шлях Ethereum з 2015 року був вражаючим, перетворившись із сміливого експерименту на провідний центр децентралізованих застосунків. З рішеннями масштабування другого рівня, такими як Arbitrum та Optimism, що знижують вартість транзакцій, Ethereum добре позиціонований для стійкого зростання. Інституційне прийняття через нещодавно схвалені ETF лише додає йому довіри, закріплюючи ETH як більше, ніж просто спекулятивний актив. Для довгострокових інвесторів Ethereum залишається надійною ставкою на майбутнє децентралізованих обчислень та токенізованих фінансів. XRP: Потужний інструмент глобальних платежів Токен XRP від Ripple пережив роки регуляторної невизначеності, але його роль як міст транскордонної ліквідності тепер ясніша, ніж будь-коли. З партнерствами по всій Азії, Близькому Сходу та Латинській Америці, XRP забезпечує швидші та дешевші міжнародні платежі порівняно з традиційними системами. Інституційний інтерес зріс після сприятливої правової ясності в США, що допомогло XRP повернути свою позицію серед найбільш торгованих активів. Для інвесторів XRP представляє ставку на впровадження блокчейну в банківській сфері – секторі, який все ще готовий до руйнування. MAGACOIN FINANCE: Претендент на прорив У той час як Ethereum, XRP та Solana домінують у довгострокових стратегіях, аналітики кажуть...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 19:15
6 найкращих постачальників блокчейн-рішень White Label у 2025 році

Пост 6 найкращих постачальників рішень блокчейну з білою міткою у 2025 році з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Хоча криптовалюта та блокчейн-технологія набувають широкого визнання, кваліфікованих розробників блокчейну важко знайти, і вони дуже дорогі. Хороша новина полягає в тому, що для більшості типів бізнес-моделей, пов'язаних з блокчейном, немає потреби винаходити колесо, створюючи платформу з нуля. Наприклад, якщо ви хочете запустити криптовалютну біржу, гаманець, NFT-маркетплейс або платформу для кредитування криптовалют, ви навряд чи побачите значні переваги від внутрішньої розробки. Натомість часто має більше сенсу використовувати блокчейн-сервіс з білою міткою, який принесе значну економію, одночасно забезпечуючи чудовий досвід для ваших користувачів. Це дозволить вам зосередити свої зусилля на розширенні бази користувачів та генеруванні доходу. Найкращі постачальники блокчейну з білою міткою: ChainUP – постачальник з білою міткою з повним набором блокчейн-послуг Openware – постачальник з білою міткою для високопродуктивної криптоторгівлі ChangeNOW – безперебійні крос-чейн криптообміни для ваших клієнтів HollaEx – постачальник криптобіржі з білою міткою та токенізації AlphaPoint – біржа з білою міткою, криптозберігання, рішення ліквідності, токенізація та інше Nexo White Label – платформа криптокредитування з білою міткою, підтримувана одним із найбільших гравців галузі Найкращі постачальники рішень блокчейну з білою міткою Незалежно від того, чи ви хочете запустити криптовалютну біржу, гаманець або іншу платформу на основі блокчейну, наш список найкращих постачальників рішень блокчейну з білою міткою має все необхідне. 1. ChainUP – постачальник з білою міткою з повним набором блокчейн-послуг ChainUP – це сінгапурська компанія блокчейн-рішень, заснована у 2017 році. Компанія надає різноманітні послуги, пов'язані з блокчейном, включаючи CEX (централізовані криптобіржі) з білою міткою, DEX (децентралізовані криптобіржі) з білою міткою, програмне забезпечення для гаманців, криптокарти та послуги відповідності. Рішення ChainUP були використані для запуску понад 500 криптовалютних бірж. Сервіс криптобіржі з білою міткою компанії підтримує як спотову торгівлю, так і торгівлю ф'ючерсами, введення фіатної валюти,...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 18:54
