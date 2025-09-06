Розчаровуючі новини про дату виходу 3 сезону "Дому Дракона"

Хоча ми звикли до тривалих перерв між стрімінговими шоу, це стає просто смішним, оскільки ще одне виробництво демонструє ознаки того, що нам доведеться нескінченно довго чекати між сезонами. У цьому випадку йдеться про 3 сезон "Дому Дракона". У нещодавньому профілі THR актриси "Дому Дракона" Олівії Кук було розкрито, що виробництво 3 сезону не буде завершено до жовтня. Виробництво переходить у постпродакшн, і це набагато довше, ніж ви можете подумати. Ми можемо поглянути на 2 сезон, щоб розрахувати це. Зйомки 2 сезону "Дому Дракона" розпочалися у квітні 2023 року і закінчилися у вересні 2023 року. Але шоу фактично вийшло лише у червні 2024 року, через 8,5 місяців. Отже, якщо зйомки завершаться у жовтні, це щонайменше червень 2024 року, якщо не пізніше, що створює повний дворічний розрив між сезонами. Можливо, краще, ніж у деяких, але гірше, ніж у багатьох інших, яким вдалося скоротити розрив до приблизно півтора року. У статті також зазначається, що 4 сезон "Дому Дракона", останній сезон, ще не написаний, тому якщо ми дотримуватимемося цього графіка, ми говоримо про фінал серіалу у 2028 році. Пам'ятайте, з 2011 по 2017 рік у нас був 10-серійний сезон "Гри престолів", який виходив з інтервалом в один рік, аж до 7 сезону (між 7 і лише шестисерійним 8 сезоном була дивно довга перерва у два роки). "Дім Дракона" навіть близько не підходить до цього, і це навіть з урахуванням того, що 2 сезон скоротили до восьми епізодів, і нібито 3 сезон також матиме вісім. Також кажуть, що з 2 сезону вирізали те, що мало бути його блокбастерним морським фіналом, який перенесли до 3 сезону...