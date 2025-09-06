90% стейкінг APY BlockchainFX та залучення 6,8 мільйона доларів перехоплюють увагу від криптовалют з пасивним доходом Polkadot і Cosmos
Пост BlockchainFX з 90% APY стейкінгу та залученням $6,8 мільйона привертає увагу від криптовалют пасивного доходу Polkadot і Cosmos з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини Скільки інвесторів шкодують, що не зафіксували стейкінг Ethereum за $100 або не купили Solana менше ніж за $1? Жаль — це повторювана тема у криптовалюті, і прямо зараз розгортається ще одна можливість. BlockchainFX ($BFX) перевищив $6,8 мільйона, залучених на передпродажі, пропонуючи покупцям токен, який не лише підтримує повноцінний торговий супер-застосунок, але й забезпечує 90% APY через винагороди за стейкінг. З ціною передпродажу, зафіксованою на рівні $0,022 наразі, як крипто-кити, так і роздрібні покупці розглядають BFX як найкращу криптовалюту пасивного доходу 2025 року. BlockchainFX (BFX): поєднання утиліті токену та імпульсу передпродажу На відміну від більшості передпродажів, які торгуються лише на хайпі, BlockchainFX вже має свій продукт. Трейдери можуть відкривати лонг і шорт позиції на різних активах, тоді як стейкери отримують щоденні винагороди як у BFX, так і в USDT. Застосунок також інтегрує BFX Visa Card, що дозволяє глобальні витрати без обмежень — реальний варіант використання, який миттєво відрізняє його від старіших токенів "лише з обіцянками". Цифри говорять самі за себе: 90% APY стейкінгу, що генерує значний пасивний дохід. Пули винагород у розмірі $25 000 USDT, які виплачуються щодня стейкерам. Потенційне зростання в 500 разів, з ціною передпродажу, яка має зрости до цільової ціни запуску $0,05. З кожним етапом передпродажу ціна зростає, і сидіння осторонь ризикує втратою ранніх множників. І завдяки промо-коду BLOCK30, покупці, які діють зараз, миттєво отримують додаткові 30% розподілу BFX — накопичуючи ще більші прибутки до виходу токена на біржі. Polkadot (DOT): надійний, але з обмеженим потенціалом зростання Polkadot залишається однією з більш відомих криптовалют пасивного доходу, що працює на архітектурі парачейнів та мультичейн-баченні. Власники DOT можуть стейкати для отримання прибутку в низькому-середньому діапазоні, пропонуючи стабільність для довгострокових учасників. Однак історія зростання сповільнилася. З високою циркуляційною пропозицією та поступовою зміною ціни, Polkadot забезпечує передбачувані винагороди за стейкінг, але не має...
