Bitcoin ETF зміцнюється з притоком $633 млн, тоді як $5,000 в BlockchainFX можуть вибухнути до $290,454

Bitcoin ETF зміцнюється з притоком $633 млн, тоді як $5,000 в BlockchainFX можуть вибухнути до $290,454

Bitcoin ETF зміцнюється з притоком $633 млн, тоді як $5,000 у BlockchainFX можуть вибухнути до $290,454 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Новини криптовалют Bitcoin (BTC) зростає, наразі торгується трохи нижче $110,500, з сильним відновленням притоку ETF після слабкості ринку в серпні. ETF Bitcoin у США додали вражаючі $633.3 мільйона за дві сесії, скасувавши більшу частину попередніх відтоків і сигналізуючи про інституційний зсув у бік Bitcoin як хеджового активу.
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 21:43
Nasdaq схвалює лістинг стратегій SOL на 9 вересня

Nasdaq схвалює лістинг стратегій SOL на 9 вересня

Nasdaq схвалює лістинг SOL Strategies на 9 вересня з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Канадська блокчейн-компанія SOL Strategies готується дебютувати на Nasdaq наступного тижня після отримання дозволу на лістинг своїх акцій. У п'ятничному повідомленні SOL Strategies заявила, що почне лістинг звичайних акцій на Nasdaq Global Select Market з 9 вересня під тікером STKE. Лістинг припинить торгівлю акціями компанії на позабіржовому венчурному ринку OTCQB, зберігаючи при цьому торгову активність на Канадській біржі цінних паперів. "Цей лістинг забезпечує нашим акціонерам підвищену ліквідність, одночасно надаючи нам доступ до глибших ринків капіталу, оскільки ми продовжуємо масштабувати наші операції валідатора та розширювати наші інвестиції в екосистему", - сказала генеральна директорка SOL Strategies Ліа Вальд. Компанія пропонує трейдерам доступ до блокчейну Solana через стейкінг нативного токена протоколу, Solana (SOL). SOL Strategies оголосила про залучення 500 мільйонів доларів у конвертованих облігаціях у квітні для купівлі токенів SOL. Ціна акцій SOL Strategies на Канадській біржі цінних паперів під тікером HODL зросла приблизно на 20% у п'ятницю на тлі оголошення Nasdaq. Компанія повідомила про чистий збиток близько 3,5 мільйона доларів за другий квартал 2025 року. Серед компаній, які роблять ставку на скарбниці SOL, є DeFi Development Corp. У п'ятницю вона оголосила про нове придбання токенів SOL вартістю 39,76 мільйона доларів, збільшивши загальні активи компанії до 2 мільйонів SOL. Solana оновлюється до Alpenglow після процесу управління У вівторок Solana оголосила, що переважна більшість з 52% стейку, що брали участь у процесі управління, проголосували за оновлення мережі до консенсусного протоколу Alpenglow. Очікується, що оновлення значно зменшить остаточність транзакцій у мережі. "На цих швидкостях Solana може реалізувати відгук рівня Web2 з остаточністю L1, відкриваючи нові варіанти використання, які вимагають як швидкості, так і криптографічної впевненості", - заявив Фонд Solana у блозі.
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 21:38
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 21:31
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 21:16
Біткоїн-холдинги MARA наближаються до $6 млрд з 52,477 $BTC, підігріваючи ажіотаж навколо Bitcoin Hyper

Біткоїн-холдинги MARA наближаються до $6 млрд з 52,477 $BTC, підігріваючи ажіотаж навколо Bitcoin Hyper

Біткоїн-холдинги MARA наближаються до $6 млрд з 52 477 $BTC з'явився на BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 21:14
Юридичний семінар націлений на злочини з цифровою валютою у Фуцзяні

Юридичний семінар націлений на злочини з цифровою валютою у Фуцзяні

Юридичний семінар націлений на злочини з цифровою валютою у Фуцзяні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Проведений міжпротоковий семінар зосереджений на злочинах з цифровою валютою. Юридичні експерти обговорюють нові підходи до майнових злочинів. Контроль за віртуальною валютою, обробка цифрових доказів. Семінар прокурорської системи через протоку 2025 року відбувся 5 вересня в Путяні, Фуцзянь, обговорюючи юридичні виклики в цифрову епоху, включаючи злочини з віртуальною валютою. Ці обговорення спрямовані на розробку інтегрованих правових рамок та посилення контролю за цифровими активами, що впливає на майбутнє регулювання криптовалют. Юридичні експерти вирішують проблеми злочинів з цифровою валютою у Фуцзяні Семінар у Путяні зібрав провідних юридичних практиків для вивчення складнощів злочинів, пов'язаних з цифровою валютою. Представники прокуратури Фуцзяня разом з учасниками з Тайваню зосередилися на законодавстві щодо нових майнових злочинів, таких як віртуальні валюти. Обговорення зосереджувалися на юридичних стратегіях покращення збору та обробки доказів. З ростом кіберзлочинності ініціативи спрямовані на розробку ефективних рамок управління перетином віртуальної власності та традиційних правових заходів. Чжао Цзіньцзюнь, директор прокуратури Фуцзяня, підкреслив важливість семінару: "Ця платформа служить життєво важливою можливістю для юристів з обох сторін протоки співпрацювати з нагальними питаннями у цифровому правозастосуванні." Реакція уряду в основному проявилася через зобов'язання прокуратури Фуцзяня оптимізувати правове співробітництво через протоку. Акцент на стандартах доказів та забезпеченні прав власності свідчить про прогрес у інтеграції цифрових інновацій у правоохоронну діяльність. Ринкові показники Bitcoin на тлі нових регуляторних обговорень За даними CoinMarketCap, ціна Bitcoin (BTC) становить $110,790.03, утримуючи ринкову домінацію 57.93%. З ринковою капіталізацією понад $2.21 трильйона, нещодавні обсяги торгів зменшилися на 11.96%. BTC зазнав падіння на 1.60% за 24 години, але зберігає позитивну 90-денну траєкторію 4.88%.
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 20:45
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 20:40
Розробник Polygon засуджує тактику "мафії нової ери"

Розробник Polygon засуджує тактику "мафії нової ери"

Розробник Polygon засуджує тактику "Мафії нової ери" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Заморозка активів WLFI викликає обурення: Розробник Polygon засуджує тактику "Мафії нової ери"
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 20:11
90% стейкінг APY BlockchainFX та залучення 6,8 мільйона доларів перехоплюють увагу від криптовалют з пасивним доходом Polkadot і Cosmos

90% стейкінг APY BlockchainFX та залучення 6,8 мільйона доларів перехоплюють увагу від криптовалют з пасивним доходом Polkadot і Cosmos

Пост BlockchainFX з 90% APY стейкінгу та залученням $6,8 мільйона привертає увагу від криптовалют пасивного доходу Polkadot і Cosmos з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини Скільки інвесторів шкодують, що не зафіксували стейкінг Ethereum за $100 або не купили Solana менше ніж за $1? Жаль — це повторювана тема у криптовалюті, і прямо зараз розгортається ще одна можливість. BlockchainFX ($BFX) перевищив $6,8 мільйона, залучених на передпродажі, пропонуючи покупцям токен, який не лише підтримує повноцінний торговий супер-застосунок, але й забезпечує 90% APY через винагороди за стейкінг. З ціною передпродажу, зафіксованою на рівні $0,022 наразі, як крипто-кити, так і роздрібні покупці розглядають BFX як найкращу криптовалюту пасивного доходу 2025 року. BlockchainFX (BFX): поєднання утиліті токену та імпульсу передпродажу На відміну від більшості передпродажів, які торгуються лише на хайпі, BlockchainFX вже має свій продукт. Трейдери можуть відкривати лонг і шорт позиції на різних активах, тоді як стейкери отримують щоденні винагороди як у BFX, так і в USDT. Застосунок також інтегрує BFX Visa Card, що дозволяє глобальні витрати без обмежень — реальний варіант використання, який миттєво відрізняє його від старіших токенів "лише з обіцянками". Цифри говорять самі за себе: 90% APY стейкінгу, що генерує значний пасивний дохід. Пули винагород у розмірі $25 000 USDT, які виплачуються щодня стейкерам. Потенційне зростання в 500 разів, з ціною передпродажу, яка має зрости до цільової ціни запуску $0,05. З кожним етапом передпродажу ціна зростає, і сидіння осторонь ризикує втратою ранніх множників. І завдяки промо-коду BLOCK30, покупці, які діють зараз, миттєво отримують додаткові 30% розподілу BFX — накопичуючи ще більші прибутки до виходу токена на біржі. Polkadot (DOT): надійний, але з обмеженим потенціалом зростання Polkadot залишається однією з більш відомих криптовалют пасивного доходу, що працює на архітектурі парачейнів та мультичейн-баченні. Власники DOT можуть стейкати для отримання прибутку в низькому-середньому діапазоні, пропонуючи стабільність для довгострокових учасників. Однак історія зростання сповільнилася. З високою циркуляційною пропозицією та поступовою зміною ціни, Polkadot забезпечує передбачувані винагороди за стейкінг, але не має...
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 20:03
Прогноз ціни Shiba Inu; останні новини PEPE Coin та найкраща криптовалюта для покупки сьогодні на думку експертів

Прогноз ціни Shiba Inu; останні новини PEPE Coin та найкраща криптовалюта для покупки сьогодні на думку експертів

Криптовалютні ринки гудуть від спекуляцій, оскільки трейдери намагаються зрозуміти, де ховається наступний великий рух.
Cryptodaily 2025/09/06 19:02
