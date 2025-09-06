П'ять найкращих непомітних шоу Netflix для перегляду цього тижня

Пост "П'ять найкращих непомічених шоу Netflix для перегляду цього тижня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Тепер, коли ви подивилися чотири нові епізоди "Венздей" або "KPop Demon Hunters" вже вдванадцяте, ви можете шукати нові речі для перегляду на Netflix. Ну, "нове" не означає те, що тільки вийшло, але може означати те, що є новим для вас, і я збираюся запропонувати вам кілька варіантів у різних жанрах, які, на мою думку, вам варто перевірити. Наразі це оригінальні серіали Netflix, а не ліцензовані серіали, оскільки вони з'являються і зникають, і я не знаю, коли ви це читатимете. І, звісно, багато з них можуть бути не новими особисто для вас. Unbelievable (98% на Rotten Tomatoes) – Майбутня володарка Еммі Кейтлін Девер грає головну роль у цій болісній, божевільній історії про молоду жінку, яку зґвалтували і фактично звинуватили у злочині за повідомлення про це. Серіал заснований на новинній статті 2015 року і отримав ряд нагород, незважаючи на те, що не був широко переглянутий на Netflix. Це мінісеріал, тому немає сезону, який можна було б шукати після нього. Blue Eye Samurai (97% на Rotten Tomatoes) – Netflix має на диво хорошу кількість анімаційних серіалів, багато з яких засновані на відеоіграх, від Arcane до Cyberpunk Edgerunners і Castlevania, але Blue Eye Samurai є одним із найкращих серед них. Найбільш дивовижним тут є те, що це не адаптація чогось взагалі, не гра, не манга, це повністю оригінальне виробництво про майбутнього самурая на ім'я Мізу, яка полює на чотирьох білих чоловіків в Японії, які скривдили її, один з яких, як вона вважає, є її батьком. У ньому є одні з найкращих бойових сцен, які я бачив у цьому жанрі. Другий сезон цього серіалу зрештою отримав зелене світло, і виробництво тільки почалося (це буде ще не скоро). Maid (94% на Rotten Tomatoes) –...