Ринок опціонів Bitcoin схиляється на 59% до колів, оскільки трейдери придивляються до страйків у $140K

Ринок опціонів Bitcoin схиляється на 59% до колів, оскільки трейдери придивляються до страйків у $140K

Пост Bitcoin Options Market схиляється на 59% до колів, оскільки трейдери націлюються на страйки $140K з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Дані деривативів Bitcoin все ще показують високу активність на ринках ф'ючерсів та опціонів зі змінним відкритим інтересом та позиціонуванням. Інтенсивна ф'ючерсна торгівля, тоді як $110K з'являється як рівень максимального болю для опціонів Bitcoin. Bitcoin торгувався за ціною $110,894 у суботу, 6 вересня 2025 року, знизившись на 1,8% за останні 24 години, з внутрішньоденним діапазоном між $110,339 та $113,142. [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-options-market-leans-59-to-calls-as-traders-eye-140k-strikes/
Фільм жахів "28 років потому" отримує дату виходу на Netflix

Фільм жахів "28 років потому" отримує дату виходу на Netflix

Пост "Фільм жахів '28 років потому' отримав дату виходу на Netflix" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. "28 років потому" частковий постер із зображенням Джоді Комер, Аарона Тейлора-Джонсона та Ральфа Файнса. Sony Pictures Entertainment Фільм Денні Бойла "28 років потому" — з Аароном Тейлором-Джонсоном, Джоді Комер та Ральфом Файнсом — незабаром з'явиться на стрімінговій платформі Netflix. Режисером фільму є Бойл, а сценаристом — Алекс Гарленд (Warfare, Civil War). Третій фільм у серії жахів про вірус люті вийшов у кінотеатрах 20 червня і дебютував на цифровому стрімінгу через преміум-відео на вимогу 29 липня. Forbes"Хітовий трилер жахів 'Зброя' отримав дату стрімінгу"Автор: Тім Ламмерс Офіційний опис "28 років потому" говорить: "Минуло майже три десятиліття відтоді, як вірус люті втік із лабораторії біологічної зброї, і зараз, все ще в безжально нав'язаному карантині, деякі знайшли способи існувати серед інфікованих. Одна така група вцілілих живе на маленькому острові, з'єднаному з материком єдиною, добре захищеною дамбою. "Коли один із групи залишає острів з місією в темне серце материка, він відкриває таємниці, дива та жахи, які мутували не лише інфікованих, але й інших вцілілих". З рейтингом R, у фільмі "28 років потому" також знімаються Альфі Вільямс та Джек О'Коннелл. Forbes"'Закляття: Останні обряди' титри в кінці та після титрів, пояснення"Автор: Тім Ламмерс Згідно з новим списком на Netflix, "28 років потому" з'явиться на стрімінговій платформі в суботу, 20 вересня. Netflix має три варіанти стрімінгу. Пакет платформи на основі реклами коштує $7,99 на місяць для перегляду на двох підтримуваних пристроях, тоді як пакет без реклами коштує $17,99 на місяць для двох підтримуваних пристроїв. Forbes"'Будинок Закляття' з окультним музеєм Уорренів приймає бронювання на нічні перебування"Автор: Тім Ламмерс Крім того, Netflix має пакет без реклами за $24,99 на місяць для чотирьох підтримуваних пристроїв із програмуванням у форматі 4K Ultra HD. Як "28 років потому" показав себе в кінотеатрах? Випуск "28 років потому"...
Бики XRP йдуть ва-банк у божевільному дисбалансі ліквідації 56,076%

Бики XRP йдуть ва-банк у божевільному дисбалансі ліквідації 56,076%

Пост "XRP Бики повністю включаються в божевільний дисбаланс ліквідації 56,076%" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Після короткого відновлення криптовалютного ринку, яке спостерігалося за останній день, імпульс, здається, згасає, оскільки ціни провідних криптовалют залишаються незмінними. На тлі цього повільного руху цін, XRP побачив надзвичайний дисбаланс на своєму ринку деривативів у тенденції ліквідації за останню годину, згідно з даними, наданими CoinGlass. У час, коли XRP продовжує стикатися з помітною волатильністю ціни, залишаючись значно нижче важливої позначки в $3, незвичайна тенденція ліквідації викликала цікавість серед учасників ринку, оскільки наступна реакція ціни XRP стає головною проблемою. XRP вражає активністю $0 Згідно з даними, наданими джерелом, XRP зафіксував близько $56,076 лонг позицій, ліквідованих лише за одну годину, тоді як жодної активності ліквідації не було зафіксовано для трейдерів, які мали б ставити на спад активу протягом цього періоду. З тенденцією погодинної ліквідації XRP, що проектує коефіцієнт дисбалансу, який практично неможливо обчислити, спостерігачі ринку уважно стежать за його ончейн активністю. Хоча це не зафіксовано, актив має можливість мати принаймні $1 у шорт ліквідації, що позиціонує його для масивного дисбалансу ліквідації 56,076% за лічені хвилини. Зазвичай, коли шорт-трейдери стикаються з малою кількістю ліквідацій або їх відсутністю, це сигналізує про те, що їхні ведмежі ставки окупилися, оскільки ціна активу падає. Однак ситуація в цьому випадку інша. Хоча графік ціни XRP показав пристойне коливання ціни, яке виглядає стабільним протягом періоду, жодних шорт ліквідацій не було зафіксовано. Це не тому, що шорти принесли прибуток, а тому, що їх взагалі не було розміщено. Вам також може сподобатися У той час як масивні дисбаланси ліквідації, які знищують бичачих трейдерів, як цей, часто свідчать про успішну ведмежу торгівлю, поворот з $0 цього разу натякає на повну відсутність шорт позицій, що свідчить про те, що ведмежі трейдери не проявили інтересу за останню годину. З...
Litecoin обмінює технічні деталі на глузування на тлі суперечки з інфлюенсерами

Litecoin обмінює технічні деталі на глузування на тлі суперечки з інфлюенсерами

Пост Litecoin міняє технічний аналіз на насмішки під час сварки з інфлюенсером з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Те, що почалося як дискусія про графік між Litecoin та аналітиком Бенджаміном Коуеном, переросло у мемну війну про ринкову капіталізацію та жарти про лінію волосся — до якої навіть приєднався конкурент Dash. Резюме Litecoin посварився з аналітиком Бенджаміном Коуеном після того, як той опублікував ведмежий графік LTC. Дискусія перейшла від розмов про ринок до образ щодо лінії волосся та порівнянь мемів. Dash приєднався до суперечки, перш ніж Коуен висміяв його падіння на 99% проти Litecoin. Конфронтація почалася, коли Litecoin (LTC) опублікував: "Я кажу тихі частини вголос, але так повинні робити всі ми". Це спонукало Коуена, генерального директора ITC Crypto, відповісти графіком цін, що показує падіння продуктивності LTC. Розмова потім перейшла в особисту дискусію, коли Litecoin поділився зображенням відступаючої лінії волосся Коуена з описом "тиха частина". Особисті атаки замінюють технічний аналіз Litecoin Розмова змінила напрямок, коли Litecoin відмовився від ринкових аргументів і атакував зовнішність Коуена. Коуен відповів з гумором і заявив, що "втратив усе своє волосся, намагаючись переконати власників Litecoin перейти на Bitcoin. Невелика ціна за загальне благо". Обмін продовжився з дедалі абсурднішими порівняннями. Litecoin прокоментував: "Твоя голова нагадує мені велику рецесію", на що Коуен відповів: "Твоя ринкова капіталізація нагадує мені велику рецесію". Перепалка завершилася тим, що Litecoin запропонував Коуену "використовувати кепку". Офіційний акаунт криптовалюти Dash (DASH) приєднався до перепалки, опублікувавши: "Графік цін миттєво означає, що ви програли суперечку". Іншими словами, ринкові показники перевершують риторику. Аналітик відповів Dash, зазначивши, що криптовалюта "впала на 99% проти Litecoin" і запропонував їм "пропустити цю суперечку". Графік цін миттєво означає, що ви програли суперечку. — Dash (@Dashpay) 5 вересня 2025 Історія сварок Litecoin у Twitter/X Цей інцидент стався після хвилі агресивної поведінки криптовалютних проектів у соціальних мережах. Litecoin також нещодавно брав участь у...
15 штатів можуть побачити північне сяйво в суботу ввечері

15 штатів можуть побачити північне сяйво в суботу ввечері

Допис "15 штатів можуть побачити північне сяйво в суботу ввечері" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Високошвидкісні вітри з холоднішої, менш щільної ділянки на поверхні Сонця можуть продовжувати порушувати магнітне поле Землі в суботу, і більше десятка штатів матимуть шанс побачити північне сяйво, згідно з Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень. Вплив високошвидкісних вітрів з холоднішої, менш щільної ділянки на поверхні Сонця може порушити магнітне поле Землі. AFP через Getty Images Ключові факти NOAA прогнозує індекс Kp п'ять за шкалою від дев'яти на суботній вечір, що свідчить про те, що північне сяйво може стати видимим аж до північної Айови. Періоди "незначних" геомагнітних бур очікуються пізно в суботу, хоча нещодавній викид корональної маси може ще більше порушити магнітне поле Землі та спричинити "помірні" бурі рано в неділю, потенційно роблячи північне сяйво видимим далі на південь, згідно з трьохденним прогнозом NOAA. Спокійніша аврорна активність очікується в неділю та понеділок ввечері, з максимальним індексом Kp трохи більше чотирьох і трьох відповідно. Де буде видно північне сяйво? Вищий шанс побачити це явище прогнозується на півночі Канади та Аляски, де північне сяйво можна буде побачити після заходу сонця в штаті. Менша ймовірність очікується в частинах Вашингтона, Айдахо, Монтани, Вайомінга, Північної Дакоти, Південної Дакоти, Міннесоти, Айови, Вісконсина, Мічигана, Нью-Йорка, Нью-Гемпшира, Вермонта та Нью-Йорка. (Дивіться карту нижче.) Лінія огляду на суботу. NOAA Який найкращий спосіб побачити північне сяйво? Північне сяйво зазвичай найкраще видно протягом зимових місяців, коли дні стають коротшими, хоча його можна побачити протягом усього року залежно від сонячної активності. Аврора бореаліс найкраще видно між 22:00 та 2:00 за місцевим часом, згідно з NOAA, яке рекомендує подорожувати до високої точки огляду, що виходить на північ, подалі від світлового забруднення. Який найкращий спосіб сфотографувати...
Акції Robinhood Markets (HOOD): зростають на 10% після включення до S&P 500

Акції Robinhood Markets (HOOD): зростають на 10% після включення до S&P 500

TLDR Robinhood (HOOD) зріс майже на 10% після того, як був обраний для включення до індексу S&P 500, замінивши Caesars Entertainment Включення набуде чинності до відкриття ринку 22 вересня 2025 року Акції HOOD більш ніж подвоїлися у 2025 році, досягнувши ринкової капіталізації приблизно 91,5 мільярда доларів Індексні фонди будуть зобов'язані купувати акції HOOD, створюючи [...] Публікація Robinhood Markets (HOOD) Stock: Rallies 10% on S&P 500 Inclusion вперше з'явилася на CoinCentral.
Дональд Трамп включив Хассетта, Уорша та Уоллера до короткого списку на посаду голови ФРС

Дональд Трамп включив Хассетта, Уорша та Уоллера до короткого списку на посаду голови ФРС

Допис "Дональд Трамп включив Хассетта, Уорша та Уоллера до короткого списку на посаду голови ФРС" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Президент США Дональд Трамп оприлюднив свій короткий список кандидатів, які потенційно можуть замінити голову ФРС Джерома Пауелла. Це відбувається напередодні засідання FOMC, яке може виявитися вирішальним для крипторинку. Трамп називає трьох кандидатів на посаду голови ФРС Згідно з повідомленням Reuters, президент США заявив, що Кевін Хассетт, колишній керівник ФРС Кевін Уорш та керівник ФРС Кріс Уоллер входять до короткого списку кандидатів на заміну Джерому Пауеллу. Він також згадав, що розглядатиме кандидатуру міністра фінансів Скотта Бессента, який заявив, що не зацікавлений у цій посаді. Цей розвиток подій слідує за попередньою заявою Бессента про те, що є 11 "сильних" кандидатів на посаду наступного голови ФРС. Тоді він розкрив, що вони почнуть співбесіди після Дня праці та представлять короткий список Трампу. Тим часом Трамп уже чітко заявив, що має намір призначити когось, хто підтримує його прагнення до швидкого зниження ставок, на тлі його критики Пауелла, який поки що відмовився знижувати ставки цього року. Примітно, що Уоллер вказав на свою підтримку прагнення президента до зниження процентних ставок. Під час нещодавнього інтерв'ю керівник ФРС сказав, що підтримає зниження ставки на майбутньому засіданні FOMC. Він не вважає, що тарифи Трампа призведуть до вищої інфляції і вірить, що вони можуть зробити кілька знижень ставок протягом наступних трьох-шести місяців. Як помічник Трампа, Хассетт також активно виступав проти Федеральної резервної системи США (FRS) і відомий своєю м'якою позицією. Таким чином, він також може перейти до швидкого зниження процентних ставок відповідно до бачення Трампа, якщо стане головою ФРС. Тим часом Уорш був більш стриманим щодо своєї позиції стосовно стану економіки. Уоллер стає фаворитом на посаду Дані Polymarket показують, що Кріс Уоллер...
П'ять найкращих непомітних шоу Netflix для перегляду цього тижня

П'ять найкращих непомітних шоу Netflix для перегляду цього тижня

Пост "П'ять найкращих непомічених шоу Netflix для перегляду цього тижня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Тепер, коли ви подивилися чотири нові епізоди "Венздей" або "KPop Demon Hunters" вже вдванадцяте, ви можете шукати нові речі для перегляду на Netflix. Ну, "нове" не означає те, що тільки вийшло, але може означати те, що є новим для вас, і я збираюся запропонувати вам кілька варіантів у різних жанрах, які, на мою думку, вам варто перевірити. Наразі це оригінальні серіали Netflix, а не ліцензовані серіали, оскільки вони з'являються і зникають, і я не знаю, коли ви це читатимете. І, звісно, багато з них можуть бути не новими особисто для вас. Unbelievable (98% на Rotten Tomatoes) – Майбутня володарка Еммі Кейтлін Девер грає головну роль у цій болісній, божевільній історії про молоду жінку, яку зґвалтували і фактично звинуватили у злочині за повідомлення про це. Серіал заснований на новинній статті 2015 року і отримав ряд нагород, незважаючи на те, що не був широко переглянутий на Netflix. Це мінісеріал, тому немає сезону, який можна було б шукати після нього. Blue Eye Samurai (97% на Rotten Tomatoes) – Netflix має на диво хорошу кількість анімаційних серіалів, багато з яких засновані на відеоіграх, від Arcane до Cyberpunk Edgerunners і Castlevania, але Blue Eye Samurai є одним із найкращих серед них. Найбільш дивовижним тут є те, що це не адаптація чогось взагалі, не гра, не манга, це повністю оригінальне виробництво про майбутнього самурая на ім'я Мізу, яка полює на чотирьох білих чоловіків в Японії, які скривдили її, один з яких, як вона вважає, є її батьком. У ньому є одні з найкращих бойових сцен, які я бачив у цьому жанрі. Другий сезон цього серіалу зрештою отримав зелене світло, і виробництво тільки почалося (це буде ще не скоро). Maid (94% на Rotten Tomatoes) –...
Ціна Cardano сьогодні: Litecoin знижується, оскільки Layer Brett захоплює ліквідність розмовами про 30-кратний суперцикл

Ціна Cardano сьогодні: Litecoin знижується, оскільки Layer Brett захоплює ліквідність розмовами про 30-кратний суперцикл

Cardano стабілізується біля $0,80, а Litecoin коливається навколо $115, але трейдери переслідують пресейл Layer Brett за $0,0055, зібрано $2,8M та 990% APY, з розмовами про 30-кратний суперцикл.
Linkin Park блокує одній з найбільших хард-рок груп новий хіт №1

Linkin Park блокує одній з найбільших хард-рок груп новий хіт №1

Пост Linkin Park блокує одну з найбільших груп хард-року від нового хіта №1 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. "Infinite Source" від Deftones дебютує на 2 місці в чарті Billboard's Hard Rock Streaming Songs, заблокований треком Linkin Park "In the End". ЧИКАГО, ІЛЛІНОЙС – 03 СЕРПНЯ: Чіно Морено з Deftones виступає наживо під час Lollapalooza в Грант-парку 03 серпня 2024 року в Чикаго, Іллінойс. (Фото Ryan Bakerink#877342#51A ED/FilmMagic) FilmMagic Новий альбом Deftones Private Music стає величезним успіхом у багатьох чартах Billboard цього тижня під час свого дебюту. Повноформатний альбом завойовує кілька рейтингів і відкривається в топ-10 майже в кожному рейтингу, де з'являється. Фанати обрали "Infinite Source" як новий фаворит з проєкту. Хоча трек офіційно не просувався як сингл, він демонструє вражаючі стартові позиції в кількох рейтингах і майже подвоює кількість чемпіонів гурту в рейтингу Billboard — але Deftones заблоковані одним із найуспішніших імен в історії хард-року. "Infinite Source" пропускає №1 "Infinite Source" стартує на 2 місці в чарті Hard Rock Streaming Songs. Це список Billboard найуспішніших треків, класифікованих як хард-рок на таких платформах, як Spotify, Apple Music, iHeartRadio та інших. Linkin Park блокує Deftones від вершини Deftones програють не ще новішому релізу, а одному з найуспішніших треків у жанрі хард-рок. "In the End" від Linkin Park утримується на 1 місці в чарті Hard Rock Streaming Songs. Проривний хіт гурту дебютував у рейтингу в червні 2020 року, нарешті досяг 1 місця в жовтні 2024 року і тепер провів 16 тижнів на вершині списку. Історія Deftones у стрімінговому рейтингу Deftones вперше завоювали список Hard Rock Streaming Songs лише минулого місяця. "My Mind Is a Mountain", сингл з Private Music, дебютував на 1 місці і провів там один тиждень, нарешті принісши гурту перемогу. Deftones...
