Бики XRP йдуть ва-банк у божевільному дисбалансі ліквідації 56,076%
Пост "XRP Бики повністю включаються в божевільний дисбаланс ліквідації 56,076%" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Після короткого відновлення криптовалютного ринку, яке спостерігалося за останній день, імпульс, здається, згасає, оскільки ціни провідних криптовалют залишаються незмінними. На тлі цього повільного руху цін, XRP побачив надзвичайний дисбаланс на своєму ринку деривативів у тенденції ліквідації за останню годину, згідно з даними, наданими CoinGlass. У час, коли XRP продовжує стикатися з помітною волатильністю ціни, залишаючись значно нижче важливої позначки в $3, незвичайна тенденція ліквідації викликала цікавість серед учасників ринку, оскільки наступна реакція ціни XRP стає головною проблемою. XRP вражає активністю $0 Згідно з даними, наданими джерелом, XRP зафіксував близько $56,076 лонг позицій, ліквідованих лише за одну годину, тоді як жодної активності ліквідації не було зафіксовано для трейдерів, які мали б ставити на спад активу протягом цього періоду. З тенденцією погодинної ліквідації XRP, що проектує коефіцієнт дисбалансу, який практично неможливо обчислити, спостерігачі ринку уважно стежать за його ончейн активністю. Хоча це не зафіксовано, актив має можливість мати принаймні $1 у шорт ліквідації, що позиціонує його для масивного дисбалансу ліквідації 56,076% за лічені хвилини. Зазвичай, коли шорт-трейдери стикаються з малою кількістю ліквідацій або їх відсутністю, це сигналізує про те, що їхні ведмежі ставки окупилися, оскільки ціна активу падає. Однак ситуація в цьому випадку інша. Хоча графік ціни XRP показав пристойне коливання ціни, яке виглядає стабільним протягом періоду, жодних шорт ліквідацій не було зафіксовано. Це не тому, що шорти принесли прибуток, а тому, що їх взагалі не було розміщено. Вам також може сподобатися У той час як масивні дисбаланси ліквідації, які знищують бичачих трейдерів, як цей, часто свідчать про успішну ведмежу торгівлю, поворот з $0 цього разу натякає на повну відсутність шорт позицій, що свідчить про те, що ведмежі трейдери не проявили інтересу за останню годину. З...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 22:11