Ціна Bitcoin та Dogecoin застопорилися, але аналітики кажуть, що один мемкоїн може перевершити обидва у наступному ралі

Пост "Ціна Bitcoin і Dogecoin застоюються, але аналітики кажуть, що один мемкоїн може затьмарити обидва в наступному ралі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютний ринок знову гуде, але не так, як дехто очікував. Ціна Bitcoin продовжує загравати з опором, Dogecoin все ще працює на ностальгії, а трейдери, які шукають наступний вибуховий забіг, стають неспокійними. Ось чому новий претендент — Layer Brett — привертає увагу. Bitcoin (BTC): ціна Bitcoin застоюється, оскільки апетит зміщується до вищого потенціалу зростання Понад десятиліття Bitcoin був стандартом, оригіналом, відносно безпечною грою на інакше хаотичному ринку. Але останнім часом навіть затяті біткоїнери визнають, що енергія згасає. Ціна Bitcoin продовжує тестувати верхні смуги опору — $112 тис. тут, $115 тис. там — але реального імпульсу немає. Це як спостерігати за старим важковаговиком, який б'ється з власною тінню. Макроумови не допомагають. Сигнали інфляції, розмови про ETF і заяви ФРС вже враховані в ціні. Отже, поки довгострокові власники продовжують накопичувати сати, більш спекулятивна аудиторія? Вони втрачають інтерес. Навіщо тримати одну монету, коли можна тримати 100 000? Ось де з'являються нові мемкоїни — дешеві входи, вірусний потенціал зростання та реальна активність. Ціна Bitcoin все ще може викликати повагу, але вже не командує дегенами. І з наступним ралі, яке більше схоже на шаленство, підживлене мемами, ніж на макрокероване зростання, Bitcoin може опинитися на другому плані порівняно з проєктами з гострішими іклами. Dogecoin (DOGE): все ще улюблений, все ще застоюється Dogecoin не мертвий. Це все ще одне з найбільш впізнаваних імен у криптовалюті. Ілон все ще публікує дивні твіти, Reddit все ще об'єднується навколо нього, і він все ще займає високі позиції в трекерах монет. Але визнання — це не те саме, що імпульс, і саме тут Dogecoin не дотягує. Графіки розповідають історію. Незважаючи на періодичні мем-сплески, Dogecoin продовжує застрягати під опором, а трейдери сподіваються на прорив до $0,36, який так і не настає. Обсяг посередній, соціальні розмови тоншають, і при всій своїй чарівності, в розробці немає нічого нового. ...