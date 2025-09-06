2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Падіння ціни Bitcoin нижче $110 000 викликає занепокоєння на ринку

Падіння ціни Bitcoin нижче $110 000 викликає занепокоєння на ринку

Допис "Падіння ціни Bitcoin нижче $110,000 викликає занепокоєння на ринку" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Терміново: падіння ціни Bitcoin нижче $110,000 викликає занепокоєння на ринку Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Терміново: падіння ціни Bitcoin нижче $110,000 викликає занепокоєння на ринку Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-drop-alert-6/
BRC20.COM
COM$0.010042-10.31%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:42
Поділитись
Голова ФРС Гулсбі залишається невизначеним щодо рішення про ставку у вересні

Голова ФРС Гулсбі залишається невизначеним щодо рішення про ставку у вересні

Пост "Гулсбі з Федеральної резервної системи США (FRS) залишається невизначеним щодо рішення про ставку у вересні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Президент Федерального резервного банку США (FRB) Чикаго Остін Гулсбі попередив у п'ятницю, що хоча падіння даних про зайнятість зазвичай є причиною для зниження процентних ставок, все ще високі дані про інфляцію викликають занепокоєння, і ключові посадовці ФРС можуть не бути повністю переконаними щодо зниження ставки у вересні. Ключові моменти: відкритий для критики щодо прийняття рішень ФРС. Повністю проти позбавлення ФРС незалежності. Дивно називати власний перехід до ФРС з CEA після 12 років "зловісним" (посилаючись на перехід Стівена Мірана до ради ФРС). Кожен, хто приєднується до FOMC, серйозно ставиться до роботи. Найм може бути штучно нижчим через імміграцію. Все ще невизначений щодо рішення про ставку у вересні. Якби ми почали бачити звільнення, ми б нервували. Ми також повинні дивитися на інфляційну сторону мандату ФРС. Ми хочемо переконатися, що зростання інфляції послуг є тимчасовим. Незалежність ФРС є критичною, якщо ми не хочемо інфляції. Все ще вважаю, що ми, ймовірно, перебуваємо в просторі повної зайнятості. Шоки штовхають США в стагфляційному напрямку. Джерело: https://www.fxstreet.com/news/feds-goolsbee-remains-undecided-on-september-rate-decision-202509051845
DAR Open Network
D$0.0215-33.16%
Threshold
T$0.01199-21.88%
ANyONe Protocol
ANYONE$0.4557-9.49%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:40
Поділитись
Час Broadcom замінити Tesla у Чудовій сімці

Час Broadcom замінити Tesla у Чудовій сімці

Пост "Час для Broadcom замінити Tesla у Magnificent 7" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Масштабний звіт Broadcom за третій квартал робить її головним кандидатом на включення до Mag7. Вона повинна замінити Tesla, оскільки остання має нижчу оцінку та профіль прибутку. Вихід Broadcom на ринок ШІ-чіпів робить її конкурентом Nvidia. Серпневий NFP показує значне скорочення найму, спричиняє відтік капіталу. Схоже, Broadcom (AVGO) нарешті отримує належне. Після початкового розпродажу після незначного перевищення фінансових показників у третьому кварталі в четвер, акції різко зросли, піднявшись на 16% у п'ятницю. Початкове байдуже ставлення ринку в четвер поступилося місцем гарячому ралі після того, як генеральний директор Хок Тан оголосив, що Broadcom отримала замовлення на інфраструктуру ШІ на суму понад 10 мільярдів доларів від нового клієнта. Оскільки Broadcom вже працює з усіма основними гіперскейлерами, багато хто припускає, що це OpenAI Сема Альтмана. Ця новина призвела до падіння акцій Nvidia (NVDA) приблизно на 3%, оскільки це означає, що провідний виробник чіпів отримав нового конкурента в особі Broadcom з її спеціалізованими ШІ-чіпами. Ширший ринок знизився в п'ятницю після того, як Бюро статистики праці (BLS) оголосило лише про 22 тисячі нових робочих місць у США в серпні, що значно нижче консенсусу щодо несільськогосподарських платіжних відомостей (NFP) у 75 тисяч. Дані про найм за червень також були переглянуті в бік зменшення на 27 тисяч до втрати 13 тисяч робочих місць. Broadcom повинна замінити Tesla в Magnificent 7 Зростання ринкової капіталізації Broadcom приблизно на 160 мільярдів доларів у п'ятницю ставить її значно вище Tesla (TSLA), і цього достатньо, щоб компанія Хока Тана замінила останню в списку Magnificent 7 провідних технологічних акцій. З ринковою капіталізацією в 1,44 трильйона доларів, Broadcom тепер приблизно на третину більша за оцінкою, ніж провідний виробник електромобілів. Це робить її сьомою за величиною акцією на ринку США. Найбільші акції за ринковою капіталізацією станом на 5 вересня 2025 року Хоча рада директорів Tesla сигналізувала, що надасть генеральному директору Ілону Маску найбільшу...
SOLANIUM
SLIM$0.02847-17.14%
Capverse
CAP$0.11532+3.58%
Movement
MOVE$0.0796-27.50%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:46
Поділитись
Розкриваючи важливі новини світу Bitcoin: ваш цілодобовий посібник з новин

Розкриваючи важливі новини світу Bitcoin: ваш цілодобовий посібник з новин

Публікація "Відкриваємо основні новини світу Bitcoin: ваш цілодобовий посібник з новин" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Відкриваємо основні новини світу Bitcoin: ваш цілодобовий посібник з новин Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Відкриваємо основні новини світу Bitcoin: ваш цілодобовий посібник з новин Джерело: https://bitcoinworld.co.in/essential-bitcoin-world-news-guide/
BRC20.COM
COM$0.010042-10.31%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:30
Поділитись
Ціна Bitcoin та Dogecoin застопорилися, але аналітики кажуть, що один мемкоїн може перевершити обидва у наступному ралі

Ціна Bitcoin та Dogecoin застопорилися, але аналітики кажуть, що один мемкоїн може перевершити обидва у наступному ралі

Пост "Ціна Bitcoin і Dogecoin застоюються, але аналітики кажуть, що один мемкоїн може затьмарити обидва в наступному ралі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютний ринок знову гуде, але не так, як дехто очікував. Ціна Bitcoin продовжує загравати з опором, Dogecoin все ще працює на ностальгії, а трейдери, які шукають наступний вибуховий забіг, стають неспокійними. Ось чому новий претендент — Layer Brett — привертає увагу. Bitcoin (BTC): ціна Bitcoin застоюється, оскільки апетит зміщується до вищого потенціалу зростання Понад десятиліття Bitcoin був стандартом, оригіналом, відносно безпечною грою на інакше хаотичному ринку. Але останнім часом навіть затяті біткоїнери визнають, що енергія згасає. Ціна Bitcoin продовжує тестувати верхні смуги опору — $112 тис. тут, $115 тис. там — але реального імпульсу немає. Це як спостерігати за старим важковаговиком, який б'ється з власною тінню. Макроумови не допомагають. Сигнали інфляції, розмови про ETF і заяви ФРС вже враховані в ціні. Отже, поки довгострокові власники продовжують накопичувати сати, більш спекулятивна аудиторія? Вони втрачають інтерес. Навіщо тримати одну монету, коли можна тримати 100 000? Ось де з'являються нові мемкоїни — дешеві входи, вірусний потенціал зростання та реальна активність. Ціна Bitcoin все ще може викликати повагу, але вже не командує дегенами. І з наступним ралі, яке більше схоже на шаленство, підживлене мемами, ніж на макрокероване зростання, Bitcoin може опинитися на другому плані порівняно з проєктами з гострішими іклами. Dogecoin (DOGE): все ще улюблений, все ще застоюється Dogecoin не мертвий. Це все ще одне з найбільш впізнаваних імен у криптовалюті. Ілон все ще публікує дивні твіти, Reddit все ще об'єднується навколо нього, і він все ще займає високі позиції в трекерах монет. Але визнання — це не те саме, що імпульс, і саме тут Dogecoin не дотягує. Графіки розповідають історію. Незважаючи на періодичні мем-сплески, Dogecoin продовжує застрягати під опором, а трейдери сподіваються на прорив до $0,36, який так і не настає. Обсяг посередній, соціальні розмови тоншають, і при всій своїй чарівності, в розробці немає нічого нового. ...
Threshold
T$0.01199-21.88%
RealLink
REAL$0.07028-14.19%
Bitcoin
BTC$111,897.07-7.87%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:28
Поділитись
100 публічних компаній тепер утримують 4% запасу Bitcoin: Гарвард

100 публічних компаній тепер утримують 4% запасу Bitcoin: Гарвард

Допис "100 публічних компаній тепер утримують 4% пропозиції Bitcoin: Harvard" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Harvard Business Review повідомив, що 100 публічних компаній тепер утримують Bitcoin. Компанія Strategy Inc під керівництвом Майкла Сейлора утримує 3% загальної пропозиції Bitcoin. Техас, Вайомінг та інші штати створили структури для резерву Bitcoin. Harvard Business Review (HBR) підтвердив у X, що близько 100 публічних компаній тепер утримують найбільшу за ринковою капіталізацією криптовалюту, Bitcoin (BTC). Загалом їхні загальні утримання BTC становлять приблизно 4% пропозиції монети. Варто зазначити, що лише Strategy утримує близько 3% із 21 мільйона пропозиції Bitcoin. Інституційний поворот до Bitcoin У статті під назвою "Чи належить Bitcoin до вашого балансу?", HBR розмірковував про те, як основні корпоративні фінанси еволюціонували протягом років. Цей сектор перейшов від страху утримання криптоактивів до прагнення отримати частку цього класу активів за будь-яку ціну. Отже, питання серед цих гігантів Уолл-стріт: скільки криптовалюти у вашому балансі? Близько 100 публічних компаній тепер утримують bitcoin, що становить приблизно 4% його пропозиції. https://t.co/6pgv355JgK — Harvard Business Review (@HarvardBiz) 6 вересня 2025 Здебільшого це питання зосереджено навколо Bitcoin, хоча альткоїни також останнім часом перебувають у центрі уваги. Варто визнати, що указ президента Дональда Трампа про "Стратегічний резерв Bitcoin" відіграв величезну роль у цій зміні позиції. З такою більш дружньою регуляторною перспективою та структурою Bitcoin тепер важко ігнорувати. Техас активно працював над створенням революційного законодавства для розміщення свого резерву Bitcoin. Цей штат прийняв Законопроєкт Сенату 21 для створення резерву Bitcoin у травні. Законопроєкт спрямований на те, щоб дозволити Техасу утримувати криптовалютні резерви для активів з ринковою капіталізацією, що перевищує 500 мільярдів доларів. На той час лише Bitcoin був класифікований як такий, що має ринкову капіталізацію, яка перевищувала 500...
Threshold
T$0.01199-21.88%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.565-26.51%
ChangeX
CHANGE$0.00147652-7.38%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:27
Поділитись
О котрій годині фінал жінок US Open 2025? Як дивитися безкоштовно

О котрій годині фінал жінок US Open 2025? Як дивитися безкоштовно

Допис "О котрій годині фінал жіночого US Open 2025? Як дивитися безкоштовно" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ЛОНДОН, АНГЛІЯ – 10 ЛИПНЯ: Аманда Анісімова зі Сполучених Штатів біля сітки з Ариною Соболенко після перемоги в півфінальному матчі серед жінок на Центральному корті в одинадцятий день Чемпіонату Вімблдон 2025 у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету 10 липня 2025 року в Лондоні, Англія. (Фото Пітера ван ден Берга/ISI Photos/ISI Photos через Getty Images) ISI Photos через Getty Images Після інтенсивних трьох тижнів сьогодні ввечері розпочинається фінал жіночого одиночного розряду US Open, де перша ракетка світу Арина Соболенко зустрінеться з американкою Амандою Анісімовою (7) на стадіоні Артура Еша в Квінсі, Нью-Йорк. У півфіналі жіночого одиночного розряду 4 вересня Соболенко перемогла Джессіку Пегулу (4) у трьох сетах. Раніше цього року вона вийшла у два інші фінали турнірів Великого шолома, але зазнала поразки, програвши Медісон Кіз на Australian Open і Коко Гауфф на French Open. Тим часом Анісімова здійснила камбек у своєму півфіналі, перемігши Наомі Осаку (23) у напруженому матчі, який тривав після опівночі. Ця перемога виводить 24-річну уродженку Нью-Джерсі у другий поспіль фінал турніру Великого шолома. Forbes "Я не можу злитися": Наомі Осака оптимістично налаштована після поразки в півфіналі US Open Автор: Манасі Патхак "Це означає цілий світ", - сказала Анісімова після перемоги, за даними US Open. "Я намагаюся це усвідомити прямо зараз. Це просто абсолютна мрія, що стала реальністю". Вона продовжила: "Це була моя мрія, як завжди, потрапити у фінал US Open, і, звичайно, надія - стати чемпіонкою. Але я зараз у фіналі і спробую підготуватися". Щодо історії особистих зустрічей гравців, Анісімова має перевагу, вигравши шість із дев'яти їхніх матчів. Нещодавно Анісімова перемогла Соболенко в півфіналі Вімблдону в липні з рахунком 6-4, 4-6, 6-4. Ось все, що вам потрібно знати про...
MemeCore
M$2.17389+5.99%
Threshold
T$0.01199-21.88%
Union
U$0.008508-14.72%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:22
Поділитись
AUD/USD підскакує до шеститижневого максимуму, оскільки слабкі дані NFP США закріплюють зниження ставки ФРС

AUD/USD підскакує до шеститижневого максимуму, оскільки слабкі дані NFP США закріплюють зниження ставки ФРС

Пост AUD/USD підскакує до шеститижневого максимуму, оскільки слабкі дані NFP США закріплюють зниження ставки ФРС з'явився на BitcoinEthereumNews.com. AUD/USD досягає піку 0,6588 після того, як США додали лише 22 тис. робочих місць у серпні, що значно нижче прогнозу в 75 тис. Рівень безробіття зростає до 4,3%, оскільки зростання заробітної плати стабілізується; трейдери повністю враховують вересневе зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів. Ринки очікують на дані ІСЦ США наступного тижня, тоді як перспективи AUD залежать від даних Китаю та внутрішніх настроїв споживачів. AUD/USD зростає до шеститижневого максимуму 0,6588 після останнього звіту про кількість робочих місць поза сільським господарством у Сполучених Штатах (США), що закріпило аргументи на користь того, що Федеральна резервна система знизить ставки на вересневому засіданні. Пара торгується на рівні 0,6565, зростаючи на 0,40% Австралійський долар зростає на 0,40% до 0,6565 після того, як слабкі дані NFP призвели до зниження долара та підвищення ставок на пом'якшення політики ФРС у вересні Бюро статистики праці США (BLS) повідомило, що економіка додала лише 22 тис. робочих місць у серпні, що нижче прогнозованих економістами 75 тис., і нижче переглянутих у бік підвищення 79 тис. Заглиблюючись у дані, середня погодинна заробітна плата залишилася незмінною на рівні 0,3% місяць до місяця, як і очікувалося, тоді як рівень безробіття зріс до 4,3% порівняно з 4,2% у липні. Після виходу даних учасники ринку заклали в ціну 67 базисних пунктів пом'якшення з боку Федеральної резервної системи до кінця року, згідно з ф'ючерсним контрактом на ставку фондів ФРС у грудні 2025 року. Щодо вересневого засідання, трейдери повністю врахували в ціні зниження ставки на 25 базисних пунктів. Коефіцієнт для 50 базисних пунктів становить 14% напередодні публікації наступного тижня Індексу споживчих цін (ІСЦ) за серпень. Продовження процесу дезінфляції може збільшити шанси на значне зниження ставки ФРС. У той же час, рухи австралійського долара (AUD) наразі залежать від коливань долара США. Наступного тижня економічний календар включатиме дані про споживчу довіру Westpac та вплив економічних даних Китаю. Прогноз ціни AUD/USD: технічний огляд AUD/USD, незважаючи на досягнення багатотижневого максимуму, має...
SIX
SIX$0.01694-13.43%
Index Cooperative
INDEX$0.918-9.10%
BRC20.COM
COM$0.010042-10.31%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:19
Поділитись
Сміливий план Bitcoin-стратегії Semler Scientific націлений на 105 000 BTC до 2027 року

Сміливий план Bitcoin-стратегії Semler Scientific націлений на 105 000 BTC до 2027 року

Пост "Смілива стратегія Bitcoin від Semler Scientific націлена на 105 000 BTC до 2027 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Джо Бернетт очолює стратегію накопичення Bitcoin компанії Semler Scientific. Компанія планує накопичити 105 000 BTC до 2027 року. Стратегія Semler привертає увагу ринку та проводить паралелі. Джо Бернетт, директор зі стратегії Bitcoin у Semler Scientific, оголосив про сміливий план накопичення Bitcoin з метою досягнення 105 000 BTC до 2027 року, що узгоджується з теорією довгострокового боргового циклу Рея Даліо. Цей стратегічний крок позиціонує Bitcoin як життєздатний фінансовий актив в умовах ринкової волатильності, впливаючи на тенденції прийняття криптовалют і потенційно впливаючи на традиційні фінансові ринки. План Semler: 105 000 Bitcoin до 2027 року Джо Бернетт, призначений у червні 2025 року директором зі стратегії Bitcoin, очолює інноваційний казначейський план, спрямований на отримання 105 000 Bitcoin до 2027 року. Цей підхід передбачає агресивні придбання за рахунок капіталу, боргу та операційних грошових потоків. Ерік Семлер, голова правління, назвав Бернетта аналітичним лідером думки, необхідним для цієї стратегії. Безпосередні наслідки включають посилення ролі Bitcoin у корпоративних казначействах. Semler Scientific націлюється на знакове накопичення, очікуючи володіння 105 000 BTC, вартість яких наразі становить 6-7 мільярдів доларів. Запланована купівля 10 000 BTC до кінця 2025 року демонструє відданість. "Екстремальні оцінки акцій, нерухомості та фіксованого доходу сигналізують про кінець довгострокового боргового циклу, що зазвичай призводить до девальвації фіатних валют — при цьому Bitcoin позиціонується як найтвердіша валюта сьогодення." – Джо Бернетт, директор зі стратегії Bitcoin, Semler Scientific Реакції ринку були помітно позитивними, акції Semler Scientific зросли на 12-14%. Спостерігачі галузі порівнюють цей крок з новаторською стратегією Bitcoin від MicroStrategy, що потенційно впливає на майбутніх інституційних інвесторів. Однак жодних нових регуляторних відповідей, спрямованих безпосередньо на план Semler, не з'явилося. Динаміка ринку Bitcoin та експертні перспективи Чи знаєте ви? MicroStrategy, одна з перших публічних компаній, яка прийняла Bitcoin як основний резервний актив казначейства, каталізувала подібні стратегії в різних галузях, створивши прецедент, який пізніше використовували такі фірми, як Semler Scientific. Станом на 6 вересня 2025 року, ціна Bitcoin становить 110 825,59 доларів США. CoinMarketCap повідомляє про загальну ринкову капіталізацію у 2,21 трильйона доларів, з...
RealLink
REAL$0.07028-14.19%
Bitcoin
BTC$111,897.07-7.87%
Capverse
CAP$0.11532+3.58%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:18
Поділитись
WLFI вносить до чорного списку 272 гаманці: погляд на заходи безпеки, що вам потрібно знати

WLFI вносить до чорного списку 272 гаманці: погляд на заходи безпеки, що вам потрібно знати

Пост WLFI вносить до Чорного списку 272 гаманці: погляд на заходи безпеки, що вам потрібно знати з'явився на BitcoinEthereumNews.com. World Liberty Financial (WLFI) підтвердила, що 272 гаманці нещодавно були внесені до Чорного списку. Хоча це звучить тривожно, команда наголошує, що це захисний захід, а не обмеження для звичайних користувачів. WLFI активує функції Чорного списку або призупинення лише за наявності явного шахрайства чи ризику безпеки. Чому 272 гаманці були позначені Чорний список охоплює лише невелику частку від загальної кількості власників WLFI. Тим не менш, розбивка дає уявлення про те, як загрози розгортаються в режимі реального часу: 215 гаманців (≈79,0%) пов'язані з фішинговою атакою. 50 гаманців (≈18,4%) пов'язані зі скомпрометованим доступом. 5 гаманців (≈1,8%) позначені як високоризикові. 1 гаманець (≈0,4%), що належить Джастіну Сану, підозрюється у незаконному привласненні коштів інших власників. Ця дія демонструє унікальний баланс WLFI між децентралізацією та захистом користувачів. Проєкт не прагне контролювати поведінку, а блокувати шкоду до її поширення. Ми почули занепокоєння спільноти щодо нещодавніх Чорних списків гаманців. Прозорість перш за все: WLFI втручається лише для захисту користувачів, ніколи для придушення нормальної активності. — WLFI (@worldlibertyfi) 5 вересня 2025 Чорний список і призупинення: чому існують ці функції Децентралізовані контракти зазвичай залишають спільноти незахищеними під час надзвичайних ситуацій. WLFI використовує інший підхід, вбудовуючи функції Чорного списку та призупинення у свій контракт. Функція Чорного списку: заморожує скомпрометовані гаманці, щоб зупинити витік коштів. Функція призупинення: тимчасово зупиняє транзакції в екстремальних випадках, таких як експлуатація вразливостей або технічні збої. WLFI наголошує, що це інструменти безпеки останньої інстанції, а не щоденні засоби контролю. Їхня мета — захист, забезпечення можливості екосистеми реагувати на реальні ризики без довгострокової централізації. Як WLFI виявляє та реагує на загрози WLFI використовує багаторівневу систему моніторингу для забезпечення безпеки своєї мережі. Кожен інструмент надає різний підхід: TRM Labs: забезпечує блокчейн-експертизу в режимі реального часу, оцінюючи гаманці на ризик та санкційний вплив. Sumsub: повторно перевіряє дані KYC, щоб переконатися, що ранні учасники не пов'язані з санкціонованою або шахрайською діяльністю. Ончейн аналітика: позначає незвичні торгові або трансферні шаблони. Звіти спільноти: прямі...
LETSTOP
STOP$0.06671-5.52%
Threshold
T$0.01199-21.88%
RealLink
REAL$0.07028-14.19%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:10
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів